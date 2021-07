Darwin Chávez // Víctor Vargas y el BOD juegan al “cansancio” de los estafados

Negociaciones. A pesar de que el lunes 12 de julio se temió que el régimen le diera una “patada” definitiva a la mesa de negociaciones, las cosas han seguido marchando tal cual lo planeado aunque con algunos tropiezos. Luego de la detención de Guevara y el acoso a Juan Guaidó, se pensó que todo se volvería a entrampar. Sin embargo, el mismo Maduro se encargó, buscando como siempre jugar adelantado, de aclarar el camino al anunciar que las negociaciones comienzan en agosto y tendrán como sede México. Hay dos versiones sobre dichas negociaciones. Comienzo por la mala, ya que según fuentes consultadas el régimen jugaría a alargar esas conversaciones y en paralelo hacer todo lo posible e imposible para que la oposición se retire de la contienda electoral del 21N. Ellos podrían jugar al desgaste de la mesa y que al final se desista del tema ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. En contra de esa posible estrategia está que la comunidad internacional prepara decisiones que le van a amargar aún más la vida al chavismo, porque así como les han dado algunas concesiones como la posibilidad de comprar GLP, les pueden apretar el puño y tomar acciones muy duras. ¿Cómo cuáles?Podrían declarar al chavismo como “organización terrorista” lo que los colocaría a nivel de la Guardia Revolucionaria de Irán, Al-Qaeda, ISIS, FARC y el ELN, entre muchas otras. Esta es una decisión que, aparentemente, está sobre la mesa en el caso que Maduro y su combo pretendan jugar o abortar la negociación. Esa calificación del PSUV como “organización terrorista” deriva de la solicitud que hizo el presidente de Colombia, Iván Duque, quien pidió declarar a Venezuela como “país promotor del terrorismo”, por estar el régimen de Maduro, según él, directamente involucrado en el atentado contra su helicóptero para asesinarlo. Ahora voy con la versión más positiva. Una de las fuentes consultadas asegura que más allá del discurso incendiario, radical y exigente de Maduro; en el fondo ya él negoció con Estados Unidos para firmar un acuerdo que incluye elecciones limpias y confiables en noviembre, además del referendo revocatorio para 2022. En el acuerdo se establecen otros puntos que no serán revelados ante la opinión pública, por petición de Maduro. ¿Cuáles serían esos puntos no revelados? Por ahora no se conocen. ¿Por qué lo pidió Maduro? Debe tener razones personales muy poderosas y en algún momento se sabrá cual es la parte que no será explicada del acuerdo. ¿Cuál de las dos versiones es la que se concretará? Espero que sea la segunda. Por cierto, antes que se me quede perdido en el montón de información, a este acuerdo es que está apostando Juan Guaidó con su postura antielecciones que explico más adelante.

BOD. Está por terminar el mes de julio y aún Víctor Vargas y el BOD no inician la devolución del dinero a los ahorristas afectados por la estafa del Banco del Orinoco. Hagamos un recuento de este caso que es un escándalo que incluso llegó a la Asamblea Nacional 2015 a través del diputado, Julio Montoya, quien luego de muchas luchas logró que se aprobara la designación de una subcomisión especial. ¿Por qué la AN no atendió a tiempo la estafa? Porque la “Diputada BOD” jugó duro para impedir la averiguación ya que se convirtió en una aliada incondicional de Vargas, lo que le trajo supuestamente grandes beneficios económicos. No sólo se habla de mucho dinero sino que además recibió, al parecer, un cómodo departamento en Miami donde reside muy lejos de la crisis venezolana y de la persecución chavista contra la oposición. Por eso ahora se mueve como pez en el agua representando al interinato en Estados Unidos. Dicen que a raíz de esas diligencias, cogió muchos “kilos” nuevos. Las maniobras políticas en la AN no impidieron que a nivel internacional se iniciara una investigación que tarde o temprano arrojaría resultados, en una estafa que afecta a más de 16 mil venezolanos que entregaron sus ahorros en dólares al BOD para que fueran depositados en los cuatros bancos del entramado: Banco del Orinoco en Curazao, Bancamérica en República Dominicana, AllBank en Panamá y BOI Bank en Antigua y Barbuda. Todos esos bancos están en graves problemas y en el caso del Banco del Orinoco es bueno recordar que en el acuerdo firmado entre las autoridades de Curazao, la directiva de ese banco y los acreedores se anunció que a partir de julio debía comenzar la entrega de los ahorros a los afectados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Para responder esa pregunta les dejo otra interrogante ¿Recuerdan que advertí que la estrategia de Vargas y el BOD era cansar a los afectados? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. El señor Víctor Vargas y sus ejecutivos del BOD y en el resto de los bancos que formaron parte de la red de captación de dólares, están jugando al cansancio de las personas. Consulté a varios de los afectados y me dieron información preocupante. Hago el repaso de lo que ha sucedido hasta ahora. Una vez se anunció el acuerdo con las autoridades de Curazao, desde el BOD comenzaron a llamar a los afectados para coordinar reuniones y hacerles una oferta única. ¿Cuál fue la propuesta? Los ejecutivos les ofrecían conversar sobre alternativas de entrega parcial, gradual y progresiva solo si firmaban la migración del dinero al BOI Bank y eso en vez de ser una solución era otro problema. Uno de los afectados me lo dijo con mucha claridad: “Eso es salir de una estafa para entrar en otra”. ¿Por qué? Porque el BOI Bank también tiene graves problemas ya que a pesar de estar abierto, solo recibe depósitos, pero no entrega dinero a sus clientes. Incluso, al parecer, ni siquiera es posible hacer transferencias a otras instituciones financieras, porque sigue sin tener el banco intermediario que debe actuar como enlace de las transferencias. Claramente eso no es una propuesta para solucionar los problemas que ha tenido el BOD con los ahorristas, ya que estos no van a recibir su dinero sino que solo caen en otra estafa similar. Algunos ahorristas en medio de su desesperación han aceptado y apenas están recibiendo unos $500 mensual, lo que los condena a una larga espera para recibir sus ahorros. Además no es lo mismo recibir completos sus fondos, que recibir esas migajas. A todas luces el objetivo es no entregar el dinero que el BOD recibió de los estafados y por eso juegan al cansancio, para que al final acepten lo que les están proponiendo. Sin embargo, el plan no va muy bien porque la mayoría de los afectados no han aprobado tal cambalache. Incluso el grupo que está en la demanda colectiva emprendida por Anauco que son alrededor de 300 personas con cuentas en el Banco del Orinoco, se niegan a caer en la trampa. Sigue la novela de la estafa de Víctor Vargas y el BOD.

Candidaturas. La oposición está muy movida con la definición de candidaturas a las elecciones del 21N. Las conversaciones en Caracas y los diferentes estados son intensas. Hay diferencias en cuanto al método de selección, pues algunos piden consenso, mientras otros pugnan por primarias. Al parecer la decisión será una mezcla de ambas. O sea en aquellos estados y municipios donde sea posible el consenso, será esa la vía de escogencia; mientras que en aquellos estados y municipios con múltiples líderes con aspiraciones, podrían realizarse primarias para legitimar la escogencia. En el caso del Zulia, que quizás es uno de los más enredados para la oposición, se debate cuál es la fórmula para seleccionar el candidato a la Gobernación y los abanderados a las distintas alcaldías. Hasta ahora en cuanto a la Gobernación del Zulia solo quedan en carrera Manuel Rosales, Eliseo Fermín, Juan Carlos Velazco y el independiente César Ramos Parra. ¿Y Juan Pablo Guanipa? Pareciera que JPG decidió bajarse de la carrera no solo porque sigue inhabilitado, sino porque tiene otra posición en torno a la participación en noviembre. Aunque es buen acotar que Guanipa, al parecer, a pesar de discrepar no se convertirá en factor de perturbación para la participación de la oposición unida. El afán de Juan Carlos Velazco es curioso porque a pesar de que no tiene el más mínimo chance de ganar unas primarias, sigue insistiendo en el tema de elegir el aspirante por primarias. Con todo el respeto que me merece, Velazco es inocuo, inoloro e incoloro; o sea ni huele ni hiede en el tema de la Gobernación. Si aspirara a alcalde de Lagunillas o a legislador regional tendría algún chance. Ese empeño seguramente es una jugada de Henry Ramos Allup para enredar el tema y luego sacar provecho. Regresemos a lo importante. En cuanto a la Alcaldía de Maracaibo que es la otra joya de la corona, Primero Justicia está pidiendo ese cargo para ellos, pero del lado de Un Nuevo Tiempo no están convencidos y prefieren establecer un acuerdo con Marco Rivero, secretario general del Partido Centro Democrático en el Zulia (PCD), a quien le ven no solo el potencial para derrotar al abanderado del PSUV, sino que además esa organización ha venido consolidando una estructura en Maracaibo que sería de gran ayuda el 21N. Inclusive, me informan que el propio Manuel Rosales ha conversado directamente con Marco la posibilidad de una alianza que, por cierto, es del agrado de la dirigencia de UNT. Por otro lado, está la aspiración de Juan Carlos Fernández quien tiene en su contra que carece de un partido fuerte y no tiene estructura para unas primarias, por lo que viene empujando su nombre para ser candidato por consenso. Además tiene en su contra que no es confiable para UNT, ni para Primero Justicia. Según la información que manejo, en el caso que Maracaibo no se la asignen a PJ desde Caracas, el aspirante con mayor chance es Marco Rivero. ¿Cuál es el mayor peligro para la candidatura de Marco? Que en un acuerdo nacional se decida que la Gobernación es para Un Nuevo Tiempo y la Alcaldía de Maracaibo para PJ, pero ese escenario no está planteado, por los momentos, porque en el cogollo opositor en Caracas prefieren que en estos casos tan conflictivos se pongan de acuerdo en cada estado. En el caso que finalmente Maracaibo sea para los justicieros hay tres nombres que sobresalen: Pablo Pérez, Elimar Díaz y Rafael Ramírez. Si nos basamos en el posicionamiento político que tiene cada uno, Pablo es el mejor ubicado y eso lo confirma una reciente encuesta hecha, supuestamente, por el profesor José Villa que posiciona muy bien a PP. Una fuente que consulté en Primero Justicia me comenta que Pablo es el mejor abanderado para ganar Maracaibo. Mientras en UNT me dicen que una llave Rosales-Pablo sería imbatible. Creo que la candidatura de unidad en la capital zuliana estaría entre Pablo Pérez y Marco Rivero. Cuando esta columna estaba casi cerrada me informan que no descarte el acuerdo UNT-PJ. No me dieron mayores detalles.

Rendición. Luego de más de dos años haciéndose el sordo, el gobierno interino llamó a sesiones de la Asamblea Nacional 2015 para efectuar las respectivas rendiciones de cuentas. ¿Y cuál es el problema? Que todo se hizo a la carrera y los parlamentarios no recibieron, por ejemplo, los respectivos informes sobre la administración de los recursos recibidos por la OFAC. El apuro de inmediato levantó sospechas de qué Juan Guaidó y su equipo estaban tratando de adelantarse a algo. ¿A qué?La respuesta normal es que se acerca un nuevo escándalo y están tratando de alcanzar la aprobación de dichas rendiciones de cuentas por parte de los diputados, para luego mostrar eso como una respuesta a denuncias que puedan surgir. En ese sentido, el miércoles 21 de julio a las 3PM se convocó una sesión para la rendición de cuentas del Consejo de Administración del Fondo para la Liberación de Venezuela. Mientras que el viernes 23 de julio se convocó la reunión para la rendición de cuentas de las empresas del Estado venezolano: PDVSA y sus filiales, Pequiven, Monómeros y filiales, CVG y BANDES. En el primer caso algunos diputados reclamaron que no fue distribuido el informe con anticipación y que por eso no podían avalar dicha rendición. Lo lógico en estos casos, es que el informe se entregue previamente a los parlamentarios para que lo evalúen y procedan a hacer las respectivas preguntas a quienes rinden cuentas. ¿Por qué no entregaron el informe con antelación? La primera respuesta lógica, es que la sesión fue convocada solo para escuchar y levantar la mano en señal de aprobación, pero no para que los parlamentarios pudiesen intervenir. De hecho, la Fracción 16J reclamó que en la sesión virtual estaban muteados y tuvieron que escribir por el chat de Zoom sus reclamos, los cuales no fueron atendidos. Claramente solo querían la aprobación y que nadie chistara en la supuesta rendición de cuentas. En el caso de Monómeros es sumamente extraño que presenten su informe de administración, pero la AN y el interinato siguen sin dar respuesta a la solicitud de designar una comisión especial para investigar las supuestas irregularidades cometidas en esa empresa de capital venezolano, que opera en Colombia. ¿Por qué persiste el silencio de Guaidó? Volviendo al centro del comentario, llama la atención la carrera con la cual organizan estas rendiciones. Es probable que la revisión que hace una empresa designada por el gobierno de Joe Biden para auditar el fulano Consejo de Administración del Fondo para la Liberación de Venezuela, vaya por mal camino y temen que el informe de esa revisión sea negativo y ocasione otro escándalo, una vez se filtre a la opinión pública. Como dije la semana pasada y sostengo de nuevo, dudo que al interinato le haya dado una “epifanía de honestidad” y por eso ahora rinda cuentas con tanta prisa.

Trono. Llama la atención que mientras la mayoría de la oposición organiza la participación en las elecciones, Juan Guaidó va en contra corriente a esa tendencia rechazando ser parte del 21N. ¿Por qué su postura? Porque sencillamente no quiere que el interinato se diluya, ya que el perdería gran parte del protagonismo que tiene en la actualidad. En palabras muy sencillas defiende el “trono” que ocupa desde enero de 2019. Pareciera que apuesta por un acuerdo en el marco de las negociaciones en México, que permita acudir al evento electoral. Fíjese que en un mensaje que difundió ampliamente el aparato comunicacional del interinato, hay una frase que demuestra esa intención: “Se necesitan condiciones y garantías en el marco de un acuerdo integral ”. Se los dejo para su análisis y consideración.

Airprieto. Sigo recibiendo información sobre los negocios turbios de la empresa de telecomunicaciones, cuyo principal accionista es Omar Prieto. Recuerden que la semana pasada expliqué que AirPrieto se convirtió extrañamente en el proveedor de servicios de banda ancha de CANTV, ya que la empresa Lumen Technologies (anteriormente denominada CenturyLink), dejó de prestar el servicio a la telefónica nacional por una deuda acumulada que supera los US$8 millones.¿Cómo funciona la operación?Trataré de explicar los detalles de la forma más clara posible. El proveedor internacional de AirPrieto es Cable&Wireless Network, con quien debe haber llegado a un acuerdo para aumentar su paquete de banda ancha, con el fin de prestar el servicio a CANTV que necesita 390GB, eso sin contar los gigabytes que necesita AirPrieto. Resulta que este es un negocio redondo, porque AirPrietole factura a CANTV un monto X que está jugosamenteinflado, porque con el pago de la telefónica pública no solo paga su propio paquete de GB y así abarata aún más sus costos, sino que además le queda un excedente de banda ancha con el cual se está convirtiendo en un proveedor nacional. Con ese excedente ofrece paquetes de internet a empresas de similar tamaño que ellos, con un valor mucho menor. ¿Qué precios ofrece? El gancho de la oferta de AirPrietoes que quien firme contrato con ellos se ahorraría unos US$3 mil por gigabyte. ¿Qué tan atractiva es la oferta?Bueno, una empresa de telecomunicaciones de similar tamaño a AirPrieto, contrata un paquete entre 2-3GB aproximadamente, o sea que cayendo en la trampa de la empresa de OP se estaría ahorrando entre 6-9 mil dólares mensuales, que son muy buenos en medio de la severa crisis que afecta al país. El gran problema es que CANTV está financiando no solo el servicio que AirPrietopresta a sus usuarios, sino su expansión a proveedor. Este tipo de negocio tiene que contar con la complicidad de la cúpula de CANTV, quienes deben estar recibiendo una jugosa parte de la sobrefacturación. Así será de groseradicha sobrefacturación, que permite entregar comisiones a la red de cómplices, pero además mantener las operaciones de AirPrietoy pagar su crecimiento. Me confirman que dos empresas en Maracaibo cayeron en la trampa y firmaron contrato. Mientras que a las restantes las están presionando para que hagan lo mismo. Aunque no hay amenazas de por medio, los dueños de las compañías, que aún no firman, temen que el capital chavista utilice el poder el régimen para hostigarlos con inspecciones y multas como mecanismo de presión. De hecho no sería la primera vez que AirPrietoaplica tal presión, porque a raíz de mis denuncias de mediados de 2020 de repente cayó una supervisión de Conatel y otras instancias gubernamentales en las empresas de telecomunicaciones, como una especie de castigo por lo publicado en esta columna. En síntesis, la triangulación entre AirPrietoy CANTV permite que la compañía de OP ofrezca servicios más bajos y todo gracias al Estado venezolano. La idea de la empresa es monopolizar el mercado a costa de lo que paga CANTV. Eso se llama “crecimiento parasitario”. Bueno no podíamos esperar menos de los nuevos ricos chavistas. Adicionalmente, como de pendejos no van a morir, participaron en la Gran Expo Feria Maracaibo Innova, que fue organizada por la alcaldía de la capital zuliana y que les sirve para lavar su imagen¡Hecho en socialismo! ¡Hecho en revolución!

Desorden. En lo que queda de la Villa Deportiva que funciona al lado del Polideportivo está instalado un centro de vacunación contra el Covid-19, pero en medio de una desorganización total y la ausencia absoluta de distanciamiento social. Las personas se acumulan dentro de las instalaciones y afuera en largas colas sin cuidar las mínimas medidas de bioseguridad, mientras los funcionarios de la Gobernación se hacen los pendejos. Ese punto de vacunación puede convertirse en un foco grave de contagios. Si quiere verificar que esto es real, solo vea el siguiente video.

Sedemat. Le recomiendo al alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, que le meta el ojo a la gestión de Daniel Boza en el Sedemat. Confieso que tengo pocas expectativas con esa recomendación, porque el señor Casanova no hace nada contra sus más cercanos integrantes del gabinete y mucho menos contra el hijo de Toni Boza, quien es uno de sus asesores.¿Qué está ocurriendo en el Sedemat?De las tantas cosas oscuras, mencionaré dos en particular. La primera es que se están cometiendo serias irregularidades en el otorgamiento de permisos que violan las ordenanzas, cosa que no es nueva porque recuerdo muy bien que recién llegado Casanova al poder aprobaron de forma express todos los permisos del Hotel Oceanía. La segunda tiene que ver con la operación de “vacunación” que intentaron con todos los “cyber” que funcionan alrededor de esa dependencia en Valle Frío. Les quisieron imponer un pago mensual para dejarlos funcionar, como si la calle fuera de ellos. Como todos se negaron los fueron presionando con multas exorbitantes por servicios de aseo, gas doméstico y cuanta locura les pasó por la mente lo que condujo al cierre a la mayoría. Luego del cese de actividades de la mayoría, la cofradía que maneja el SEDEMAT creó su propio cyber que trata de monopolizar los servicios que requieren los contribuyentes. El descaro es de tal magnitud, que el denunciante afirma que el cyber funciona dentro de las dependencias en el área destinada a los funcionarios de Polimaracaibo que cuidan las instalaciones. Pero no todo el descaro se queda ahí, sino que quienes atienden el negocio son empleados del SEDEMAT. Señor Casanova ¿Pondrá orden en el desorden de Daniel Boza?

Universidades. Desde la ONG “Aula Abierta” me dan una gran noticia sobre la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela y como eso afecta la libertad académica. La CIDH hizo hincapié en la decisión del chavismo de realizar el pago de nóminas del personal de las universidades públicas a través de la plataforma Patria, porque “podría generar un efecto amedrentador en profesores y personal universitario con posiciones críticas hacia el gobierno”. Este es un pronunciamiento muy útil en el marco de la lucha contra la destrucción que el chavismo sigue causando en la educación superior de Venezuela. Si quiere profundizar en los detalles, solo haga clic aquí.

Abuso. Me cuentan que los legítimos franquiciarios de una estación de servicio, que funciona en el municipio Machiques, ya no saben qué hacer para lograr que la Alcaldía de ese municipio les devuelva su negocio. Resulta que hace varios meses por orden de la alcaldesa Betty Zuleta dicha “bomba” fue ocupada alegando que era un centro de bachaqueo de combustible. Si bien es cierto que los afectados solo explotaban una franquicia de PDVSA, lo más irregular es que cuando Betty Zuleta y sus hordas ocuparon la estación de servicios, se quedaron con los vehículos que estaban en el lugar. Lo peor de todo no es eso, sino que el descaro de la alcaldesa es de tal proporción, que su hijo es quien maneja la “bomba”. Abusos hechos en revolución.

Darwin Chávez | @Darwinch857 | [email protected]