Darwin Chávez // VERDADES Y RUMORES|Lecciones que deja el 6D, tanto para oficialismo como oposición

AL CIERRE. Me informan que el régimen está tras una operación contra el partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) de Antonio Ledezma. Lo triste es que los promotores de la jugada son un diputado “alacrán” y un dirigente de ABP, quienes están instando al aparato represor del oficialismo que actúe contra el diputado, Edwin Luzardo, presidente encargado de esa organización política. Desde ABP me aclaran que eso no los va a intimidar y seguirán luchando por una Venezuela libre. Me prometieron los nombres de los instigadores.

CORRUPCIÓN. Interesante y oportuno el reportaje del colega Roberto Deniz en el portal Armando.info, sobre la inconclusa investigación de la Asamblea Nacional sobre el caso de los diputados “alacraneados”, en su mayoría de la Comisión de Contraloría. Luego de un año de supuesta indagación, aún la subcomisión especial presidida por Edgar Zambrano (AD) e integrada además por los parlamentarios Stalin González (UNT) y Marialbert Barrios (PJ) no presenta el informe, lo que es una clarísima señal de la poca voluntad que tiene el gobierno interino por investigar la corrupción. ¿Por qué no lo hacen? En el caso de la Comisión de Contraloría sencillamente no avanzan porque si se meten en profundidad en todos los guisos ejecutados ahí a partir de enero de 2016, cuando asumió la oposición y especialmente Voluntad Popular, van a chispear a un dirigente del cogollo naranja y muy cercano a Leopoldo López. Si no que le pregunten al abogado con el cual hacía la triangulación para extorsionar a empresarios con investigaciones en dicha comisión. Por cierto, me dicen que dicho abogado salió en libertad y canta como Pavarotti.

LECCIONES (I). Aunque algunos me llamen loco, el 6D fue una jornada electoral interesante en Venezuela porque deja importantes lecciones tanto para el oficialismo, como para la oposición. Lo que ocurrió ese día y lo que va a suceder a partir de sus resultados, que por demás estaban cantados, van a marcar el futuro a corto y mediano plazo para el régimen, pero también para el interinato. No se trata solo de celebrar, del lado oficialista, porque barrieron en unos comicios de muy dudosa credibilidad; pero tampoco se trata de que la oposición festeje que se demostró que era una farsa. Ambos sectores deben aprender de lo ocurrido. No entender lo sucedido, los problemas que emergieron y lo que está por venir; implica una visión muy acomodaticia de la realidad. Comienzo con una conclusión general. La mayoría de la población venezolana no solo es que perdió la confianza en las instituciones que tienen injerencia en el proceso de votación, sino que está perdiendo interés en el voto como mecanismo de participación política. La incredulidad no solo afecta al oficialismo, sino también a la oposición que está muy mal en los estudios de opinión pública. Recuperar esa confianza en el voto será una tarea titánica que deberá enfrentarse en una futura etapa de transición en el país. Ahora vamos a las lecciones por cada sector. Comienzo con el chavismo No todo es celebración y victoria para los rojos. Tuvieron serias dificultades para llevar a la gente a votar, como lo demuestra la prórroga que sin razón alguna les dio el CNE para mantener abiertas las mesas hasta las 7PM ¿Cuál era la razón para tal decisión? No había ninguna que fuese válida porque los centros de votación permanecieron solos, absolutamente solos toda la jornada. En algunos no se veía ni siquiera al Plan República. La única razón es que el CNE les dio el tiempo para ejecutar la “Operación Remate” con el fin de aliviar el fracaso. Sin ese remate, el daño hubiera sido peor. ¿Pero qué está ocurriendo con la maquinaria roja? Sencillamente que está debilitada por los efectos de la crisis, porque la dirigencia también pasa hambre, tampoco tiene gasolina y no tiene los ingresos para enfrentar la dolarización, Ese fenómeno viene presentándose desde hace varios procesos, pero en esta ocasión fue tan grave que varios chavistas con anticipación levantaron su voz de alerta, como lo hizo el alcalde de Lagunillas, Leonidas González, ante la preocupación por la falta de motivación en la estructura del partido. Ya buena parte de la maquinaria chavista no se mueve por su amor por Chávez, sino por prebendas y la mejor evidencia es el zaperoco que armaron en la Gobernación del Zulia, reclamando que no les cumplieron con la promesa de una bolsa de comida a cambio de su voto. Las proyecciones en el equipo electoral del PSUV hasta el sábado indicaban que la abstención podía ser de 85% y se quedaron cortos, porque las estimaciones más pesimistas hablan de casi 90%, aunque con la operación remate corrigieron en parte el desastre. El cálculo más favorable, para ellos, es el de Meganalisis que habla de casi 20% de participación. Por otro lado, de poco le servirá al oficialismo esa nueva AN roja rojita porque no cuenta con respaldo internacional. Solo sirve para legitimar sus acuerdos y negocios con Rusia, China, Irán y Turquía; pero para el resto de las naciones ese Parlamento es ilegítimo, tal como ocurrió con la Asamblea Nacional Constituyente que va a desaparecer sin haber logrado ese reconocimiento internacional. La soberbia y el hambre de venganza no es una buena combinación en política, lo que se demuestra en este caso porque el régimen hubiese ganado más con la suspensión del proceso tal como recomendó la Unión Europea. Fue más importante tratar de vengarse de Guaidó y la oposición despojándolos del Parlamento. Pero, además, ahora la Asamblea Nacional será un nuevo terreno de disputas entre Maduro y Diosdado, porque el primero querrá imponer a Jorge Rodríguez en la presidencia, mientras Cabello podría exigir ese cargo en su afán de recuperar el poder perdido durante su enfermedad, cuando le pasaron a retiro a toda su promoción de generales. ¿Por qué la presencia de Jorge podría ser motivo de discordia? Porque este podría ser el sustituto natural de Maduro en caso de un evento “sobrevenido”, pero, además, es pertinente tomar en cuenta que la corriente del “Rodriguismo” sigue creciendo y ocupando espacios de poder.

¡PARTIDA! Tal como lo presumíamos Juan Guaidó comienza a asomar la necesidad de salir al exilio para seguir la lucha por la democracia en Venezuela. Guaidó está en todo su derecho, como cualquier otro venezolano, de salir del país para proteger su integridad y huir de la crisis. El problema es que él no es cualquier venezolano y su salida sería un golpe mortal a la poca esperanza que queda de una pronta salida al conflicto. Si la huida de Leopoldo López generó la sensación que las cosas no iban nada bien, el exilio de Guaidó acabaría con las sensaciones positivas que pueda dejar la consulta popular. Para ser honesto, si se va del país y pretende mutar a la “chapuza” del gobierno en el exilio, sería su fin como líder de la oposición porque estaría perdiendo la poca credibilidad que aún le queda. Pero repito, él está en su derecho.

¡CONFIRMADO! Aunque algunos criticaron mi comentario sobre el inicio del proceso para declarar la vacante absoluta de Jorge Palencia, como rector de la Universidad del Zulia ( LEA : http://ow.ly/pGfu50CF6lb), como parte de un acuerdo que llegaron las autoridades con el chavismo, ya se dio el primer paso con la aprobación de dicha vacante en el Consejo Universitario de LUZ y ahora solo está a la espera de que el punto se toque en sesión del Consejo Nacional de Universidades (CNU), para que oficialmente Judith Aular sea rectora interina. Hay variantes en el acuerdo que expliqué, ya que Clotilde Navarro se muda al Vice Académico interino, Marlene Primera pasa al Vice Administrativo interino e Ixora Gómez entra como secretaria encargada. En el acuerdo, el chavismo dejó claro que no pensaban dejar los cargos que manejan dinero. ¿Cuál dinero? Se preguntarán muchos de la comunidad universitaria, pero resulta que posiblemente, muy posiblemente, haya una inyección de dinero en dólares o euros para recuperar nuestra Alma Mater y esa papaya no la quieren soltar los chavistas.

LIMBO. Me informan que en el G4 hay quienes muestran su preocupación ya que desconocen, hasta ahora, que harán a partir del 5 de enero cuando Maduro imponga su Parlamento. Lo único que se conoce es la tesis de la continuidad administrativa, pero se desconoce si continuará la plenaria o la comisión delegada. Pero además se ignora si habrá una votación para elegir a la directiva, se ratifica Guaidó o hay algún cambio. Sobre este último aspecto, me dicen que las presiones para aplicar cambios se están intensificando. Diciembre será un mes movido.

LECCIONES (yII). En el caso de la oposición deben analizar con mucha seriedad lo ocurrido el 6D, porque a pesar de haber sido una avasallante abstención, ese no es el resultado de su llamado a no votar y mucho menos es la consecuencia de una estrategia, la cual por cierto nunca tuvieron. La abstención de la mayoría de los electores hoy favorece a la oposición, pero mañana los podría afectar cuando decidan que llegó el momento para retomar la ruta electoral. La desconfianza ante el sistema electoral es muy amplia y costará mucho esfuerzo cambiar esa percepción. Lo peor es que el venezolano ha ido perdiendo su apego al voto como mecanismo de participación y se corre el riesgo que la abstención se convierta en endémica. Eso es un obstáculo para los futuros acontecimientos en relación con la crisis venezolana, porque 2021 podría ser el año en el cual se establezcan negociaciones reales que cuenten con el aval de EEUU y la Unión Europea del lado opositor, pero además de Rusia, China y Cuba del lado oficialista. Ese camino nos podría llevar a la designación de un nuevo Consejo Electoral, la depuración del sistema electoral y las elecciones regionales y municipales, como primera prueba a esa depuración. Todo eso podría conducir a un referendo revocatorio en 2022, que podría ser el desenlace que inicie una transición. Usted podría alegar que ese camino es largo y difícil, a lo que yo le respondería con una pregunta ¿Cuál otra opción queda? Ahora bien, nos guste o no, el oficialismo instalará su Parlamento el 5 de enero de 2021 e incluso pudiera anticipar esa ocupación alegando cualquier barbaridad chavista. Eso marcará una nueva etapa de la lucha opositora no solo porque va a arreciar inicialmente la represión chavista, sino porque viene un bajón anímico de gran incidencia en la ciudadanía, arreciará la migración y también muchas personas buscarán su adaptación ante la creencia que el chavismo es eterno. Por eso en VyR hemos insistido tanto en que la crisis venezolana es un constante Déjà vu, porque periódicamente terminan ciclos y volvemos al mismo punto de decepción. A partir del 5E, ojalá me equivoque, regresaremos a la misma etapa de diciembre de 2018 cuando parecía que todo estaba perdido. ¿Es factible recuperar la emoción y participación? Si, todo es posible en Venezuela ¿Pero con los mismos liderazgos? Creo que no porque ya es urgente un refrescamiento de los liderazgos y que aparezcan nuevos rostros y con ello no me refiero exclusivamente a jóvenes porque si tomamos la experiencia de la “Generación 2007” salimos frustrados con esos nuevos líderes, que en su mayoría mutaron a “nuevos bandidos” por su fuerte apego al dinero fácil. ¿Y Guaidó? No sé si él sea el indicado para conducir esos cambios en la lucha opositora. Su liderazgo está muy desgastado. Tan desgastado que incluso su titiritero, Leopoldo López, viene desligándose de él poco a poco, tratando de convertirse en el líder en el exilio de la lucha venezolana. En síntesis, tanto el oficialismo como la oposición deben analizar los hechos del 6D, porque el pueblo envió un mensaje fuerte y claro.

GIRAS DOLARIZADAS. Es tan, pero tan evidente la dolarización que está en marcha en Venezuela, que hasta el candidato chavista que tuvo la campaña más dispendiosa, Fidel Madroñero, tenía que repartir dólares en sus giras a las comunidades. Me cuenta alguien de su comando de campaña que, por lo menos, repartía mil dólares en cada uno de sus contactos directos. ¿Cuánto costó la campaña de Madroñero? Cuando intenté sacar la cuenta colapsó mi calculadora. Ahora yo me pregunto, ¿Por qué y para qué gastar tanto dinero si su victoria no estaba en duda ante la carencia de rivales de peso? ¿Sembrando de cara a su aspiración a la Alcaldía de Maracaibo? Ayyy Willy te están roncando en la cueva y con muchos dólares para comprar votos y apoyos. A Willy se le está armando un “quilombo” para su aspiración de repetir en el cargo.

OFENSA. Lo que hicieron un grupo de chavistas enardecidos al asaltar con violencia la sede de la Gobernación del Zulia, muy molestos porque no les cumplieron con el trato acordado de una bolsa de comida por su voto, no fue conmigo y me ofendió. Estos chavistas irrespetaron a Omar Prieto no solo como gobernador, sino también como máximo jefe del PSUV en el Zulia. Prácticamente se burlaron de la gestión de Prieto. Si aún no ha visto el video de la incursión, disfrútelo aquí.

RECHAZO NACIONAL. Así lo calificó el Partido de Centro Democrático (PCD) la elevada abstención en las elecciones del 6D. Explican desde el PCD que el rechazo no solo es contra el chavismo, sino contra los supuestos opositores que aceptaron ser parte de ese fraude electoral. Calculan que la votación real no llegó al 5% del total de electores, lo que además demuestra que la maquinaria del PSUV está desmoralizada y desgastada ante la pésima gestión de Maduro. Vaticinan desde esta organización que la consulta popular será un rotundo éxito y espera que, con esos resultados, desde la oposición se organicen las acciones de calle y se hagan las gestiones para mayor acompañamiento y presión internacional. Coincido plenamente con las frases finales del comunicado del PCD que expresa que Venezuela necesita con urgencia superar los niveles indignos de vida y sobrevivencia que afectan a la mayoría del pueblo venezolano.

DERROCHE. No hay otro calificativo para el obsceno gasto que hizo el director de la Oficina de Prensa del Poder Ejecutivo del estado Zulia, Juan García, quien era candidato a la Asamblea Nacional por la lista regional en el puesto 11. ¿Para qué gastar tanto dinero si el chavismo ganaba abrumadoramente las elecciones? Pero, además, si la lista regional solo aportaba 10 diputados y el era el 11, ¿Por qué tanta alharaca si al final iba a ser diputado suplente? ¿O es que Juan García tiene otros planes políticos y por eso tanto esfuerzo para proyectarse? Es probable que se lanzó para luego aspirar a concejal de Maracaibo o legislador al Consejo Legislativo. De todas formas, me parece un gasto innecesario lo que hizo. Por cierto, ¿de dónde salió tanto dinero para pagar su campaña en las emisoras radiales? Que yo sepa el colega Juan no es rico de cuna y mucho menos empresario. Al final el PSUV obtuvo 9 diputados por lista, o sea que el ricachón Juan García es apenas segundo suplente. Lo que da más risa de toda la epopeya electoral de Juan, es que hasta tuvo una gran cobertura de medios en su acto de votación el 6D. Cuidado si no había más periodistas con él, que los que asistieron a la votación de Omar Prieto.

¿Y EL VENENO? Esa fue la pregunta que más se repitió en los últimos días, pero sobre todo el sábado y el domingo, en el “Alacranismo” zuliano que, en su mayoría, se quedó con los crespos hechos esperando los dólares para la movilización, logística y pago de testigos. Un alacrán amigo me dijo claramente: “El Tuto lo volvió hacer. Recibió el dinero y tal como temíamos se quedó con un altísimo porcentaje”. A quien se refiere la fuente es a Oswaldo “Tuto” Márquez máximo responsable del “Alacranismo” en el Zulia. Me dicen que Lobsang Nafi está buscando hasta debajo de las piedras al “Tuto” antes que este se vaya a EEUU, de dónde al parecer no piensa regresar. ¿Será que el “Tuto” se quedó con el “veneno”? Si usted no me cree, escuche esta nota de voz enviada por Gustavo Bracho, quien era candidato en un circuito de la Costa Oriental del Lago.

ELECCIONES 2021 (yIII). Esta semana voy con los nombres que suenan en la oposición para el municipio San Francisco. Quiero recordar que todo esto depende de que, en el marco de las negociaciones políticas y diplomáticas, se acuerde la renovación tota del CNE y la depuración absoluta del sistema electoral. Tengo entendido que, por ahora, ninguno de los precandidatos está dispuesto a participar en las actuales condiciones de desigualdad. ¿Quiénes suenan? Temo que hay pocos cambios en relación con los últimos procesos electorales, pues por Un Nuevo Tiempo persisten Gustavo Fernández y Angel Sánchez; mientras que en Primero Justicia se asoma Julio Montoya y José Luis Pirela podría aspirar con el apoyo de Vente Venezuela. Las aspiraciones están muy parejas, porque nadie despunta por encima de los demás.

AMENAZAS. Ante el desastre electoral que se les avecinaba, el chavismo ordenó toda una operación de acoso contra los electores, con el fin de obligarlos a ir a votar. Uno de los que participó en esas amenazas fue el Contralor de Omar Prieto, Jeffry Leal, porque es imposible llamar Contralor del estado Zulia a quien no controla nada. Lo que si quiso controlar este señor fue a su personal, por lo que envió una nota de voz por los grupos de WhatsApp con advertencias a quienes no cumplieran con su voto a favor de la revolución. Escuche usted mismo las palabras de este señor que carece de los méritos y autonomía para ejercer un cargo como ese.

DATO. Una de las más graves dificultades que tuvo que enfrentar la organización de la consulta popular, fue el veto en los medios audiovisuales porque por orden de Conatel ningún canal de televisión, ni emisora radial, podía dar espacio a los líderes opositores y de la sociedad civil para hablar de dicho evento. La orden era hablar solo de las elecciones parlamentarias.

Darwin Chávez|@Darwinch857|[email protected]