Darwin Chávez | Verdades y Rumores |Una mirada crítica en lo político, económico y social al 2023

CANDIDATURA. En la emisión de #CONTRASTES del lunes 12/12 y que marcó el final del ciclo 2022, pude sostener una amena conversación con la precandidata presidencial de Vente Venezuela, María Corina Machado. De la entrevista me quedo con varios detalles interesantes. El primero, es que está dispuesta no solo a derrotar a Maduro en el 2024, o de pronto en el 2023, sino también a vencer las pretensiones del G4 de seguir controlando la oposición a pesar de la acumulación de errores. Asimismo, cuando le pregunté sobre qué haría en el caso que Maduro decida adelantar las elecciones y el cogollo opositor pretenda imponer un candidato de “consenso”, sin titubear confirmó lo que era una presunción de este servidor y es que se presentará a los comicios con la firme convicción de qué tiene con qué ganar. En relación con la participación del CNE y el voto de la diáspora, mantuvo su discurso de que perfectamente el proceso puede hacerse manual y que no hay ningún impedimento para que a los venezolanos en el exterior se les niegue su derecho a elegir. Una de las preguntas claves fue que si además de estar segura de ganar las elecciones, también estaba segura de “cobrar” el resultado y ahí explicó que el chavismo nunca podrá negarse a entregar el poder luego que una mayoría aplastante los derrote, pero que además hay un pueblo que saldría a defender su decisión. Si aún no disfrutas de la entrevista con María Corina Machado, puedes ver el programa aquí.

UNT. Nada se sabe sobre los no tan nuevos integrantes de la dirección regional de Un Nuevo Tiempo en el Zulia. Manuel Rosales guarda un silencio hermético sobre el tema, aunque la mayoría apuesta que ya tiene definidos los nombres, incluyendo a quien ocupará la presidencia del partido en el estado. Hay quienes consideran que lo anunciará en los días finales de este año, pero otros hablan de enero cuando regrese de sus vacaciones en EEUU. En cuanto a la situación interna me hablan de una tensa calma, sobre todo porque en Navidad las personas se ocupan de sus cosas, lo que no quiere decir que en enero pueda retornar el clima de conflictividad interno. Por cierto, de manera poco común Manuel cambió sus planes y celebró su cumpleaños en Maracaibo, cuando su costumbre es irse a su lujosa casa en Orlando, Florida. ¿Cuándo se va Rosales? Me dicen que el próximo viernes 23 de diciembre estaría partiendo a Estados Unidos a menos que un “evento sobrevenido” se lo impida.

¿TRAMPA? Desde hace varios días anda rodando una convocatoria a un supuesto paro nacional para este jueves 15 de diciembre, pero lo raro es que nadie es el convocante. Es un llamado absolutamente anónimo que, por supuesto nadie acató, ya que los venezolanos están frustrados con tantos intentos de protestas y paros que en nada positivo han terminado. ¿Quién está detrás del fulano paro? Todo apunta a una “trampa caza bobos” del propio chavismo, para luego salir diciendo que la oposición quiso paralizar el país y no tuvo capacidad de convocatoria. Yo le recomiendo a todos aquellos que de buena fe difundieron por distintas vías esta sospechosa convocatoria, que antes de poner a rodar algo traten de verificar ciertas señales del mensaje que indicarían su nivel de veracidad. En este caso, nadie estaba convocando lo que por supuesto ya es sinónimo de que es falso el paro y no debe ser difundido. No caigan por inocentes en manos de los laboratorios del chavismo y la oposición que pretenden utilizarlos.

2023 . Como es habitual en mi última columna de cada año, hago una revisión y proyección de todo lo que pudiera suceder en los próximos 12 meses. Si el 2022 fue un año desafiante y bastante complejo, el 2023 no será nada diferente para una Venezuela que está en pleno proceso de “desarreglo”, ya que se seguirá cayendo el maquillaje en la estrategia que vociferaba que “Venezuela que se arregló”. Comencemos con lo político, pues será un período que estará marcado por la continuación o paralización de las negociaciones en México, un posible adelanto de las presidenciales como una jugada de Maduro para intentar abortar la elección, mediante primarias, de un candidato de unidad en la oposición. Del lado de la oposición, habrá mucho movimiento en torno a la organización de las primarias sobre todo en temas como el voto de la diáspora, la participación del CNE en el proceso y el interés del G4 de imponer un candidato de “consenso” en su afán de seguir controlando la lucha de la oposición. Asimismo, el jueves 5 de enero debe conocerse qué va a ocurrir con el gobierno interino y Juan Guaidó, aunque conociendo a los personajes deben aprobar la continuidad y que nada cambie, para ellos seguir manejando a su antojo los recursos y activos del país. Ojalá no sea el año en el cual se profundice la división opositora, sino que más bien se realicen las primarias y se seleccione a un candidato de verdadera unidad. En lo económico, terminará de estallar la burbuja del “Venezuela se arregló”. De nuevo debe haber un leve crecimiento económico, pero no gracias a Maduro y su régimen, sino al esfuerzo del sector privado que, en vez de sentarse a llorar, decidió emprender y sobrevivir en medio de situaciones tan adversas. Aunque pocos lo reconozcan, ese crecimiento en parte también se debe a la libre circulación de dinero sucio en Venezuela y que se materializa con la enorme cantidad de dólares que ruedan en nuestro país sin tener un origen legal y definido. En lo social, el empobrecimiento de la mayoría se seguirá profundizando mientras una minoría tiene los dólares para vivir con tranquilidad. Al mismo tiempo, la desesperación seguirá impulsando la huida masiva de venezolanos al exterior, aunque ya quedan pocas opciones para una migración legal y digna. Pero en medio de tanta oscuridad, hay una tenue luz de esperanza en el largo túnel de la crisis nacional. Espero que al final del 2023 el balance sea positivo.

#BODEstafa. Lamentablemente, la lucha de los más de 15 mil estafados por la red de Víctor Vargas Irausquín y el Banco Occidental de Descuento (BOD) sigue en el limbo. De la demanda del grupo de unos 200 estafados (Expediente AA50-T-2022-000831) ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no se sabe nada más luego que se oficializara que la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, fue designada como ponente. Esta demanda, tal como lo comenté en la columna del 24/11, pondrá a prueba el nivel de protección que aún el chavismo le otorga a VVI y la capacidad de maniobra que este tiene para impedir una acción judicial en su contra. De las acciones internacionales tampoco hay buenas noticias. De hecho, uno de los afectados me envió un mensaje remitido por el interventor del Allbank en Panamá, Rafael Moscarella, sobre las novedades en el caso: “El proceso en Banco del Orinoco está pendiente de lograr un acuerdo con el accionista, que no termina de darse y BOI Bank está pendiente de ciertos temas con el regulador. Pero en ambos casos, las posibilidades de recuperación las veo bastante bajas. El proceso legal contra el accionista sigue en curso, pero es un proceso largo y con muchos aspectos técnicos”. ¿Qué quiere decir esto? Pues se trata que los interventores del Allbank en Panamá no han podido recuperar los activos de este banco que supuestamente estaban en Curazao y Antigua y Barbuda. Recordemos que parte del entramado que creó Víctor Vargas buscó hacer creer que las garantías de un banco, estaban en los otros y así jugó con estas cuatro instituciones financieras como una centrífuga, lo que le permitió primero esconder y luego desaparecer el dinero de los ahorristas. Al final las autoridades de estos países se han encontrado que no hay nada y que en el caso del BOI Bank solo hay una oficina con una secretaria, que es quien atiende a las personas, lo que demuestra que solo es una fachada de banco de segundo piso. En síntesis, los involucrados dejaron vacíos estos cuatro bancos y el dinero se extravió en la compleja red de empresas que han creado en paraísos fiscales. Lo otro que es preocupante en el mensaje del señor Moscarella es su pesimismo en torno a la recuperación del dinero, lo que confirma todo lo explicado en esta columna sobre el fraude financiero que Vargas Irausquín y sus socios cometieron contra estos venezolanos.

PSUV. Aunque he tratado con insistencia de conocer qué ha ocurrido con la llegada de Francisco Ameliach, como enlace del PSUV nacional en el Zulia y de la designación del nuevo equipo político regional, sigo sin recibir detalles significativos por lo menos hasta el cierre de esta columna (jueves 15/12 a la 1PM). La escasez de información confiable denota que podrían venir muchas sorpresas en la designación de la dirección regional. ¿Cómo quedará Omar Prieto? ¿Logrará salvarse? ¿Le darán la estocada final? Toca esperar ya que a partir de este jueves 15 de diciembre comienza la cuenta regresiva para los anuncios finales.

DE BUENO A REGULAR. Hasta ahora la labor realizada por la Comisión Nacional de Primarias comenzó siendo aceptable, pero esa apreciación está cambiando. Se han apartado del sectarismo del G4 y han conversado con todos los precandidatos presidenciales y sectores involucrados en la lucha por el rescate de Venezuela. Pero además están dando pasos firmes hacia lograr que los venezolanos en el exterior puedan votar en las primarias, lo que va en sentido contrario a lo que estaba buscando el cogollo opositor que pretendió negar a la diáspora su derecho al voto. ¿Cuántos venezolanos en el exterior podrían votar? Se calcula que de los más de 7 millones unos 3-3.5 millones estarían en edad de votar. A partir de lo que explicó el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, el primer paso sería un registro electrónico de esos venezolanos para luego planificar cuál sería el método para que puedan expresar su opinión. Esto es un paso importante para lograr la confianza de los venezolanos. Asimismo, aunque aún no hay una fecha oficial, desde la misma comisión se habla del domingo 25 de junio del año próximo. Ante la probabilidad de que Maduro juegue al adelanto de las elecciones presidenciales para el 2023, buscando abortar las primarias en la oposición, ratificamos la recomendación que hicimos en nuestro editorial dominical del 20/11 en Verdades y Rumores, sobre la necesidad de que esta comisión tenga un plan “A”, otro “B” y hasta uno “C”. Pero, siempre hay un pero, cuando estaba por cerrar esta columna, recibo copia de la comunicación que con fecha 13 de diciembre del 2022, remitió la Comisión Nacional de Primarias al Consejo Nacional Electoral, con el fin de solicitar ser recibidos por los cinco miembros principales del CNE. ¿Para qué la reunión? Cito textualmente: “Para formular planteamientos referidos a la próxima celebración de una elección primarias organizada por esta comisión como órgano rector de la primaria, destinada a elegir un candidato o candidata a la Presidencia de la República. Particularmente, nos interesa la realización de jornadas u operativos especiales de inscripción y actualización en el Registro Electoral, así como exponer nuestra solicitud de que los centros de votación sean utilizados en la elección primaria. Se considera igualmente conveniente que se establezca una comisión técnica entre el CNE y la representación que designe esta Comisión Nacional de Primarias”. Aunque claramente esta comunicación indica la intención de que el CNE sea partícipe directo en las primarias, antes de emitir una opinión de fondo prefiero esperar los acontecimientos. Sin embargo, esto cambia la evaluación inicial que tenía del trabajo de la comisión. De aceptable pasó a regular, pero podría empeorar o quizás mejorar.

ENFRENTAMIENTO. El conflicto entre Nicolás Maduro y el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, no da tregua y el también exministro sigue acusando a NM de violar la ley y de entregar la soberanía petrolera nacional. En una reciente entrevista con el diario El Nacional, Ramírez expuso en detalle por qué la licencia 41 de la OFAC que autoriza a Chevron a reiniciar y ampliar sus operaciones en Venezuela, es violatoria de la Constitución Nacional y de la vigente Ley de Hidrocarburos. Adicionalmente, dio detalles interesantes como que el sistema de refinación de petróleo de PDVSA apenas está operando en un 10% de su capacidad, además de señalar que la refinería de El Palito fue entregada a Irán. Sobre las causas de la escasa producción de combustibles, Ramírez señaló que es la secuela de la incapacidad de PDVSA, como consecuencia del deterioro que ha sufrido, y no de las sanciones internacionales. ¿Por qué es interesante este rifirrafe entre Ramírez y Maduro? Porque este enfrentamiento es apenas la punta del iceberg de toda una estrategia, que dentro del chavismo busca erosionar la imagen de Maduro de cara a las elecciones presidenciales. Rafael Ramírez y su grupo están apelando a rescatar la imagen de Chávez, además de destruir a Maduro. ¿Lo lograrán? Esperemos. No sé si tenga relación con este sector, pero hay quienes le están calentando la oreja a María Gabriela Chávez para que aspire a ser candidata presidencial.

DENUNCIA. Dos empresarios afectados, entre ellos uno que es amigo y de mi entera confianza, me piden que haga un llamamiento al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, a fin de que revise lo que está ocurriendo en el Centro de Procesamiento Urbano (CPU): “Señor Alcalde, con mucho respeto le pedimos que intervenga en las irregularidades que están ocurriendo en el Centro de Procesamiento Urbano, pero sobre todo en uno de los organismos que lo integran como es la Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU). Hemos sido testigos de irregularidades en la aprobación y otorgamiento de los permisos de construcción a través de gestores, quienes actúan como intermediarios entre quienes dirigen la institución y los interesados en la permisología. Hay un caso que conocemos muy bien y se trata de un local en el Centro Comercial Bahía del Lago, donde paralizaron una obra por violar las variables urbanas en cuanto a retiros, áreas verdes y estacionamientos; pero de repente el permiso está siendo aprobado sin que el dueño de la obra haya hecho los correctivos para no violentar la ordenanza. Se habla de un pago de $25.000 que no ingresó a las arcas de la municipalidad, sino a los bolsillos de los participantes. Este método está siendo utilizado contra varios emprendimientos nuevos que están surgiendo en la ciudad. Situaciones muy parecidas están sucediendo en la Oficina Municipal de Catastro, donde están cobrando altas sumas de dinero para la emisión de códigos catastrales y mensuras, pero además se negocia con grandes contribuyentes del municipio para alterar los valores fiscales de los inmuebles que son usados para el pago de impuestos municipales, reduciendo así los ingresos del municipio. Señor Alcalde esto es solo una parte de lo que está ocurriendo en el Centro de Procesamiento Urbano y los organismos que lo integran. Por favor, haga algo”. Sin nada más que agregar, avancemos.

DÓLAR. La Venezuela que según el régimen y sus aliados “se arregló” está en proceso de desarreglo. El maquillaje que intentó colocar el chavismo por mucho tiempo, se cayó ante la carencia de una política económica real. Todo ese discurso vacío y sin sentido que se justificó ante la supuesta estabilidad del dólar, la dolarización de hecho (más no de derecho), los market repletos de productos importados, los conciertos de artistas internacionales y por supuesto el derroche de la boliburguesía civil y militar; comienza a caerse ante el peso de la realidad venezolana. ¿Por qué el dólar se disparó de nuevo? Sobre este nuevo fenómeno de devaluación del bolívar ante el dólar, el economista Ronald Balza explicó: “El Banco Central ha aumentado la emisión de bolívares para el gasto del gobierno en actividades que está llevando a cabo en este momento que se desconocen, además del pago de bonificaciones navideñas a los empleados del sector público. Además, el BCV también ha reducido la venta de divisas con la que venía alimentando la oferta para contener el tipo de cambio”. Una de las razones sin duda es que el Banco Central se quedó sin suficientes dólares para quemar en el mercado cambiario y así evitar alzas bruscas, por lo que de nuevo se soltaron los demonios en el mercado negro. Por eso en el editorial dominical de Verdades y Rumores hablamos de que el país regresó a la normalidad, pero a la normalidad que instaló el chavismo con devaluación, inflación, escasez de gasolina y la imparable huida masiva de venezolanos al exterior, además de la eterna crisis de los servicios públicos. Venezuela se seguirá “desarreglando” en la medida que no haya un cambio político, que permita disponer de un gobierno serio que ponga en marcha el plan de recuperación nacional.

DANDO LA CARA. El amigo César Pérez Vivas, precandidato presidencial de la Concertación Ciudadana y del Partido Centro Democrático (PCD), no solo sigue recorriendo el país escuchando al pueblo, sino que también sigue dando la cara ante los graves problemas que afectan al país. En una reciente gira por el estado Portuguesa se refirió al brutal aumento del dólar: “Maduro sigue mintiendo, sigue diciéndole al país que va a combatir el dólar criminal (...) Aquí no hay dólar criminal, aquí hay un gobierno criminal que ha destruido el salario y las pensiones del pueblo venezolano. La situación económica ha destruido los salarios y pensiones de los venezolanos, gracias al ‘dinero inorgánico’ con el cual pagan salarios y bonificaciones a los trabajadores y pensionados”. Finalizó diciendo: “Seré el presidente que va a poner orden en la política monetaria, que va a poner orden en la política fiscal, que va a garantizar el equilibrio para que el salario vuelva a recuperarse en Venezuela”. César representa una buena opción para los venezolanos que en las primarias no quieren votar por los candidatos que representan al G4.

ADMISIÓN. Ante las irrefutables evidencias judiciales, entre ellos la opinión de un experto del FBI, los propios abogados de Alex Saab tuvieron que admitir que hay serias discrepancias en las gacetas oficiales, con las que intentaron comprobar el supuesto estatus diplomático del detenido. Dicha admisión sencillamente es la aceptación que esos documentos eran forjados y eso los mete en un tremendo lío, ya que cometieron perjurio según consulté con un abogado. Lo cierto de todo es que este juicio pinta muy mal no solo para Saab, sino también para sus socios y especialmente para Maduro.

CONDOLENCIAS. Cuando cerraba esta columna recibo la triste noticia de parte del colega y amigo, José Aranguibel, que el miércoles 14/12 se nos fue más que un colega, un gran compañero del periodismo en el Zulia como es Jorge Villalobos Hernández. Él fue uno de mis maestros en esta profesión al igual que Danilo Acosta, con quien debe estar conversando amenamente en el cielo. Mis más sentidas palabras de condolencia a su esposa Magaly y a sus hijos Jorge y Laly. Jorge gracias por tus enseñanzas, consejos y por todos los apodos que me colocaste durante tantos años de amistad. Un último favor, salúdame a Danilo con mucho afecto.

VACACIONES. Con esta entrega doy por concluido el ciclo 2022 de la columna “Verdades y Rumores”, no sin antes agradecer la fiel lectura de miles de venezolanos que todos los jueves leen mis análisis y denuncias. Ha sido un año complejo para el país y los venezolanos, pero todo indica que el 2023 será un período interesante y muy movido porque, si Dios y La Chinita lo quieren, podría comenzar a construirse una alternativa para derrotar al chavismo en las presidenciales del 2024. Con el cierre de este ciclo, esta columna cumple 18 años de existencia con publicaciones ininterrumpidas desde que nació en noviembre del 2004 con la primera edición del Semanario INFORME. Regresaré el jueves 12 de enero para seguir ofreciendo interpretación y opinión responsable a los venezolanos. De todo corazón les deseo que tengan una Feliz Navidad y que el nuevo año esté lleno de salud, éxitos y esperanza. Nos encontraremos de nuevo en el 2023.