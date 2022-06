Darwin Chávez // Verdades y rumores | Si el G4 insiste en secuestrar las primarias ¿Qué podría ocurrir?

AL CIERRE. Al parecer Juan Guaidó estará este sábado 4 de junio en Maracaibo. Su llegada está prevista para el viernes. Hasta ahora no hay mucha información sobre sus actividades. Lo que parece más claro es que está en campaña y por eso viene al Zulia.

ALEJADOS. De verdad que es llamativa y preocupante la conducta del partido Un Nuevo Tiempo y sobre todo de su líder, Manuel Rosales, en cuanto a su vinculación con la oposición, además de los acuerdos que claramente mantiene con el chavismo, pero sobre todo con Nicolás Maduro. ¿Quieren una muestra? Pues resulta que UNT se apartó de la convocatoria hecha por el Frente Amplio del Zulia, a fin de protestar contra el pésimo servicio eléctrico. Esta es una demostración más de que nada que pueda “molestar” a Maduro le gusta a UNT. Sobre el tema consulté a un dirigente político activo en la llamada “Plataforma Unitaria” en el Zulia y su comentario fue lapidario: “Eso no es nuevo. Rosales mantiene desde hace varios años, sobre todo luego de su salida de la cárcel, una conducta bastante sospechosa. El debería tomar la decisión sobre si permanecer en la oposición o cruzar al lado oscuro al igual que lo han hecho los alacranes. Debe sincerarse con él mismo, con su partido y con los venezolanos”. En torno al último comentario, estoy plenamente de acuerdo. Rosales debe abandonar el doble juego y definir si se queda como parte de una oposición real contra Maduro o sencillamente acepta que es uno de sus aliados. Algunos me dicen que Rosales debe mantener ese juego, con el propósito de garantizar recursos para su gestión. A eso siempre respondo que una cosa es no mantener una posición beligerante en todo momento, pero otra es no hacerse parte del reclamo popular que está hastiado de la larga crisis eléctrica. Volviendo al tema inicial. El abandono del Frente Amplio no solo es en el Zulia, sino también a nivel nacional. Esto confirma la tesis del G4 de crear instancias que supuestamente agrupan a la oposición, pero luego que cumplen con sus objetivos los lanzan al abandono. Lo mismo sucedió con la Coordinadora Democrática, luego con la Mesa de la Unidad Democrática, ahora le toca al Frente Amplio y mañana harán lo mismo con la Plataforma Unitaria. Aunque suene grotesco, el G4 ve dichas instancias como “condones” a los que botan una vez que han usado a los partidos y movimientos, además de mantener su engaño a la población. Y en esa estrategia, Rosales ha sido uno de los protagonistas. La última muestra es que UNT, al parecer, se apartó de la protesta convocada por el Frente Amplio para este viernes 03/06. Si de pronto se ven algunos dirigentes y banderas del partido de la casita, es que decidieron ir por su cuenta y riesgo.

SECUESTRO. Lo que comenzó con gran expectativa de una real apertura del G4 y la Plataforma Unitaria para construir una verdadera unidad, se ha venido diluyendo en solo reuniones en las cuales se conversa sobre participar en las primarias, pero el nefasto cogollo opositor no tiene ni la más mínima intención de ceder en las reglas que ellos mismos crearon para dicha consulta popular. Si tuvieran el interés de abrir la discusión, no se hubieran encerrado en Panamá a darle forma al reglamento, dándole la espalda a un país que pide amplitud y verdadera pluralidad. No dudo de la buena intención que pueda tener Omar Barboza, como coordinador de la Plataforma Unitaria, pero a veces creo que está siendo instrumento del sectarismo del G4. Las reuniones van y vienen, pero nada cambia. Todo sigue igual como fue planeado por el G4. De hecho, tengo información de buena fuente que asegura que representantes del G4 se han reunido con representantes del partido Vente Venezuela y no hay humo blanco, porque esta organización política propone una revisión del reglamento y la respuesta que reciben es que no, porque ya eso está aprobado. Por ahora las fulanas primarias parecen un circo que está armando el G4 ajustado a sus intereses y no amoldado a los intereses del país. De hecho, vemos como Manuel Rosales, Henry Ramos Allup y Juan Guaidó están en campaña. Creo que será una medición interna y no una verdadera consulta para que sea el pueblo el que elija. Si todo sigue igual, tendremos más de un candidato de la oposición a las elecciones porque el G4 elegirá al suyo y los disidentes de este cogollo presentarán su opción. ¿Quién sería ese candidato o candidata alternativo? Para obtener una respuesta consulté a dos personas cercanas a Maria Corina Machado y ambas confirman por separado, que la decisión hasta ahora es lanzar su candidatura sin participar en las primarias porque rechazan el secuestro político que mantiene el G4. Ella y Vente insisten en la necesidad de revisar las condiciones que impone el cogollo opositor, pero hasta ahora no tienen una respuesta positiva. Ojala las cosas cambien y haya más apertura de todos los sectores, para organizar unas primarias reales y que salga electo un candidato de unidad, pero las evidencias por ahora demuestran que eso no será posible.

COLOMBIA. El no tan sorpresivo resultado de la primera vuelta de las elecciones en Colombia, confirma la tesis que se ha manejado y es que el pueblo colombiano quiere un cambio, porque está harto de los partidos tradicionales y de los líderes que provengan de lo que ellos llaman el “estamento”. ¿Qué es el estamento? Pues en este punto es prudente hacer un símil con el “establishment” que tanto se menciona en Estados Unidos. A partir de ahí es sencillo entender que el “estamento” es la clase política y empresarial que ha gobernado a Colombia durante muchas décadas y la gente se cansó de eso. Por eso buscó un cambio que inicialmente representaba Gustavo Petro, pero que al final quien mejor lo capitalizó fue Rodolfo Hernández quien tiene todas las características para ser denominado como un “fenómeno electoral”, porque en menos de dos meses pasó de ser uno de los candidatos más desconocidos, a quedar segundo en la primera vuelta y tener la primera opción para la segunda vuelta del 19 de junio. Aunque no lo parezca, el gran perdedor fue Petro ya que él apostaba a que su rival en 2da vuelta fuera Fico Gutiérrez, porque él representa al “estamento” y sería más sencillo de derrotar. Lo peor para Petro es que quien competirá con él es Rodolfo Hernández quien no tiene partido, no está ligado al “estamento” y además tiene un fuerte discurso contra la corrupción y el excesivo gasto público. Revisemos ahora el escenario para una 2da vuelta. No hay duda de que la mayoría de los votos de Fico se irán con Rodolfo, no porque les guste el discurso de Hernández sino porque él es la alternativa menos mala ante Petro. Los votos de Sergio Fajardo son menos homogéneos y una parte podría deslizarse a RH y otros a GP. Revisemos los números. Si los votos de Fico se deslizan a Hernández eso sumaría un 52,06% de la votación, que son 11.051.219 votos. Pero si además se le suma un 50% de los votos de Fajardo, el total llegaría a 54,16% y en votos serían 11.495.511. Aunque no es tan exacto ese deslizamiento, las cifras sirven para entender el contexto. Ahora bien, Petro obtuvo el 40,32% de la votación y totalizó 8.527.768 si logra sumar un 50% de los votos de Fajardo, apenas llegaría a 42,42% y 8.972.060 votos. Por supuesto, que este simple ejercicio de matemática es poco probable que se concrete en un 100% en la realidad política, pero se trata de una aproximación que incluso manejan algunos avezados analistas colombianos. De todas todas y por ahora, Hernández tiene la mayor probabilidad de ganar en la segunda vuelta. Ahora vamos a la profundidad de lo ocurrido. Hernández no solo logró capitalizar el voto a favor del cambio, sino también el miedo a Petro. Ambos son una especie de “salto al vacío”. Petro por su propuesta de cambio radical y por ser la cara visible de la izquierda más rancia que se agrupa en el Foro de Sao Paulo. Mientras que Hernández es también un “salto al vacío” porque no tiene una propuesta clara de gobierno y su campaña se basó solo en la lucha contra la corrupción y la reducción del gasto público, que son dos temas prioritarios para la mayoría de los colombianos. Hernández representa la tendencia de los candidatos antipolítica que, aunque no me guste para nada su estilo, también la representó Donald Trump en Estados Unidos. Incluso comparte su discurso anti sistema y hasta cierta tendencia machista. ¿Qué debe hacer Hernández? Pues continuar con su discurso de rechazo a cualquier acuerdo con políticos o partidos del “estamento”, pero llamando a los votantes de éstos a votar por un cambio y contra el miedo. ¿Qué debe hacer Petro? Ya tomó una decisión inteligente, aunque falta ver que lo termine concretando y cuáles serían los resultados, que es darle mayor protagonismo a su compañera de fórmula, Francia Márquez, quien no infunde miedo a raíz de la imagen que se ha labrado por sus luchas sociales. Falta ver si ese protagonismo de la señora Márquez es suficiente para vencer el miedo que infunde Petro y si logra frenar el deslizamiento de votos hacia RH. En conclusión, al día de hoy la primera opción de cara al 19J la tiene Rodolfo Hernández, quien parece que ganará el proceso y se convertirá en el primer Presidente de Colombia 100% independiente. Como a veces es muy normal en política, es probable que gane el menos malo, tóxico y peligroso.

MIENTEN. El parapeto de gobierno interno y su embajada en Washington se regodearon con una jornada de orientación migratoria, laboral y educativa que realizaron en Miami el pasado 01/05. Incluso su nota de prensa habla que el embajador, Carlos Vecchio, "atendió personalmente" a los migrantes venezolanos y eso es falso. Lo único real es que hicieron la actividad en la sede de URBE University, pero Vecchio no atendió a nadie. Solo saludó y agradeció a los presentes de lejos y la mayoría solo lo vio entrar y salir. Solo dirigió unas palabras que la mayoría vio a través de las pantallas instaladas en los salones que fueron utilizados. Vecchio llegó a las 6PM custodiado por sus guardaespaldas y a las 7PM lo vieron salir con mucha prisa. El tipo no tuvo contacto real con la gente y salen con la parafernalia que él atendió personalmente a las personas. Lo más extraño de todo es el anillo de seguridad que lo cuida, como si estuviera en Caracas. Supongo que el gasto en seguridad sale del despilfarro de dinero del interinato.

RECUPERACIÓN. Maracaibo sigue avanzando en su recuperación, a pesar del daño que causó el chavismo, los estragos de la crisis y de la masiva migración de maracaiberos a otros países buscando futuro. Aunque no parezca tener mucho significado, el pasado 25 de mayo el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, acompañado de su esposa, Vanessa Linares de Ramírez, abrió nuevamente las puertas de Villa Carmen que es una casona que fue declarada patrimonio cultural y arquitectónico. Esta vieja casa fue devuelta a los marabinos como un espacio que será dedicado al arte y la cultura. La casona fue restaurada luego de varios años de abandono, mediante una intervención profunda para cuidar los detalles patrimoniales del inmueble que está ubicado en plena Avenida Bella Vista. Aunque parezca un acto común y corriente, en realidad no lo es porque se trata mucho más que la devolución a la ciudad de esta casa. Hagamos un poco de historia, porque los responsables de lo sucedido con Villa Carmen juegan a hacerse los pendejos. Esa casa fue el despacho principal de Gian Carlo Di Martino y el acceso de los ciudadanos era muy limitado. Fue epicentro de las barbaridades que este señor cometió en su gestión y cuando el PSUV perdió la Alcaldía a manos de Manuel Rosales, Di Martino entregó el bien municipal al gobierno central y luego fue abandonada casi que por completo. De ahí la satisfacción de que Villa Carmen haya abierto de nuevo sus puertas. Es una buena señal de la recuperación de Maracaibo.

¿GUI$$O? Recibo una información preocupante. Me dicen que por orden directa e incuestionable de Manuel Rosales, todas las alcaldías de Un Nuevo Tiempo en el Zulia deben contratar a la empresa Waki que ofrece servicios integrales de recaudación de impuestos, además de un sistema informático para facilitar la administración tributaria en los municipios. ¿Cuál es el problema? Pues que esa empresa tiene alma, corazón y hasta financiamiento chavista y tiene como principal accionista, ¿o testaferra?, a Mahuanpi Alvarado, quien viene de ser gerente general del Sedemat en la gestión de Willy Casanova y es del grupo de Daniel Boza. Algo bien interesante es que dicha compañía tiene todos los rasgos de una compañía de maletín, porque fue constituida hace muy poco tiempo y por supuesto no tiene experiencia que mostrar. Ya en la Alcaldía de San Francisco aparentemente están usando los servicios de la empresa Waki y ni siquiera hay un contrato firmado. Una de las debilidades de Waki es su sistema que al parecer es vulnerable y casualmente no permite que la gestión municipal pueda monitorear el ingreso de dinero por concepto de recaudación en las cuentas de la municipalidad. Todo el control y acceso a la información sobre el cobro de tributos, al parecer, se lo reserva la empresa y esa es una cesión de responsabilidades muy grave, no solo para la gestión de Gustavo Fernández, sino de todas las alcaldías que contraten a dicha compañía. ¿Por qué Rosales ordena aparentemente contratar a esta empresa si tiene origen claramente chavista? ¿Que gallo tapao está detrás de ese negocio? No sé ustedes, pero a mi me huele a guiso. Casi al cierre me cuentan que la estrategia de la empresa de corazón chavista incluye hacer negocios con las alcaldías en manos de Fuerza Vecinal. No sé a ustedes, pero me da un olor muy feo.

REPLICAR. Me cuentan que uno de los temas de discusión en el PCD es el fenómeno electoral ocurrido en Colombia con Rodolfo Hernández, que pasó a segunda vuelta simbolizando un cambio y la lucha contra la corrupción. En el PCD creen que en las elecciones del 2024 en Venezuela podría replicarse un fenómeno similar, con los venezolanos votando por una opción que ofrezca una real lucha contra el cáncer de la corrupción. Consulté si el PCD será parte de las primarias que organiza el G4 y solo me aseguran que están en plena discusión sobre este tema. Coincido con esa visión porque en el 2024 es muy probable que no gane ni un candidato chavista, ni tampoco del G4, sino alguien que ofrezca una alternativa diferente.

JUSTICIA. Recibo mensaje de algunos familiares de los 7 exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes están acusados de haber asesinado a la funcionaria de Polimaracaibo, Yaisi Peña, en un lamentable hecho ocurrido en el barrio Los Planazos el 18 de septiembre del 2016. Aparentemente lo único que ha sucedido en estos más de cinco años del hecho, es que los siete policías siguen detenidos en un comando de la PNB en la Urb. La Coromoto, mientras el juicio ha pasado de un juez a otro, sin que el caso evolucione. Hasta ahora ha pasado por las garras de estas juezas titulares y provisorias, aunque faltan nombres: María Eugenia Peñaloza, Patricia Ordóñez, Hircia González Virla, Maria Eugenia Petit, Leda Jiménez, Lisnoris Romero, Lieska Ugarte, Yeisly Montiel y Marlins Pirela Urdaneta. La versión que me entregan indica que supuestamente los detenidos no son los responsables de la muerte de la citada funcionaria, sino que al parecer los autores son gatilleros ligados a las mafias del Mercado Las Pulgas. Más de cinco años de gestiones infructuosas han dejado en la ruina a las familias de los detenidos, porque jueces, fiscales y defensores públicos los han tomado como “caja chica” para quitarles dinero y el caso sigue estancado. Algunos han llegado a la aberración de recomendarles que vendan sus casas, porque tendrán que pagar mucho más dinero. Supuestamente el juicio sigue detenido por orden de la jueza rectora y presidenta del Circuito Judicial Penal, Vanderlella Andrade Ballasteros. Añaden las fuentes que en una ocasión Tareck William Saab atendió uno de sus mensajes de redes sociales, pidió datos, quedó en indagar, pero al final nunca hizo nada. La justicia en el Zulia sigue siendo un negocio redondo para los involucrados, sobre todo para la señora jueza.

URU. Con sorpresa recibí la noticia sobre el cambio en las autoridades de la Universidad Rafael Urdaneta. El economista Alfredo León asumió como rector en sustitución del Dr. Jesús Esparza Bracho, quien se mantuvo por más de 25 años al frente de tan importante institución universitaria. Con el doctor Esparza me une una buena amistad, construida en largas y densas conversaciones sobre la crisis en Venezuela, los problemas del Zulia y como la URU se preparaba para el futuro en condiciones tan adversas. Durante casi un año lo apoyé en el área de comunicaciones y relaciones públicas, tiempo del cual guardo muy gratos recuerdos de la institución. Al doctor Esparza le deseo lo mejor y por supuesto apuesto a un futuro promisorio de la URU.

¿SERÁ VERDAD? Me llega un dato interesante: “Manuel designó a Juan Barboza para ser el enlace con Corpoelec y están montando unos guisos que dan corrientazos”. Dejo el comentario y sigo avanzando.

CONSULTA. Tengo una consulta que hacerle al actual alcalde del municipio San Francisco, Gustavo Fernández. Si su gestión no está ligada, ni tampoco tiene vinculaciones con el chavismo, como es que Lorena Ojeda quien viene de ser parte de la gestión de Willy Casanova (PSUV) en Maracaibo, ocupa un cargo tan importante como la dirección del Servicio Bolivariano de Administración Tributaria (SEDEBAT). Y adicionalmente me aseguran que es parte del equipo de Daniel Boza. ¿Cómo llegó a dicho cargo? No es que dude de las capacidades de la señora Ojeda, pero no es normal que alguien que viene de una administración chavista, sea seleccionada para un puesto tan clave en una gestión supuestamente opositora.

DESPELOTE. Que tremendo embrollo tiene armado a lo interno de Un Nuevo Tiempo, la presidenta encargada y aspirante al cargo, Nora Bracho, y sus socias del “Comando Colesterol”. En casi todas las parroquias de Maracaibo tienen conflictos, porque insisten en controlar las direcciones parroquiales con sus aliados, excluyendo a quienes aspiran de los otros equipos. A estas señoras solo les gusta el consenso, cuando la dirigencia les aprueba todo lo que proponen, pero no quieren compartir nada. Una de las parroquias con más conflictos es Juana de Ávila, donde el equipo integrado por Alexander Leal, Alexander Reyes, Mariliana Morales, Linda González y María Romero, entre otros dirigentes, hizo una propuesta para generar un consenso y que las dos tendencias en pugna tuvieran presencia en la dirección parroquial. Nora y su banda no aceptaron y están trabajando en un madrugonazo para imponer al costo que sea a su equipo conformado por Alexander Ávila, Víctor Landaeta, Janeth Colmenares, Mercedes Rivera y Noel Piña, entre otros. Es tan burda la jugada de la señora Bracho que están ofreciendo teléfonos y dinero para conseguir apoyo hacia su equipo. Me aseguran que hace unos días casi se arma una pelea, porque el equipo impuesto por Nora le ofreció golpes a sus rivales internos. Lo dije, lo confirmo y lo seguiré diciendo: Nora Bracho y el “Comando Colesterol” no tienen las cualidades para generar consenso y participación en UNT. Su sectarismo pesa muchos kilos.

CABIMAS. Me llega otra información sobre irregularidades en la Alcaldía de Cabimas. Resulta que al parecer el alcalde, Nabil Maalouf, entregó un lote importante de chatarra de la municipalidad a unos funcionarios de la Policía Regional de la Costa Oriental del Lago y de la venta la alcaldía no recibió ni un dólar. El otro problema es que el señor Maalouf entregó la chatarra sin cumplir con la desincorporación que por ley debe realizar. Ese problemita está a punto de estallar. Espanta la falta de experiencia en administración pública del alcalde de Cabimas. Epa, Manuel Rosales ahi te dejo ese dato para que averigues, bueno si es que te interesa.

SHOW. Voluntad Popular, o mejor dicho “Podrida”, del Zulia prepara tremendos show para este fin de semana buscando legitimar las autoridades en el estado y en Maracaibo, además de un supuesto pleno sindical y gremial. Me dicen que el encargado del área sindical, Henry González, presiona a la dirigencia a llevar gente al evento con Freddy Superlano de este viernes, pero no entrega el dinero que supuestamente recibió para la logística del acto. La dirigencia no recibe ni para cargar saldo en sus teléfonos.

LA VERDAD. En la cara se la dijeron a Leopoldo López, durante su participación en un acto realizado en la Universidad de Oviedo en Asturias, España, cuando el ex preso político, torturado y ex piloto militar, Eduardo Figueroa Marchena, quien incluso compartió cárcel con LL en Ramo Verde lo regañó con mucha fuerza. Figueroa le reclamó a López en su cara el escaso esfuerzo que hace la oposición y en especial el gobierno interino para atender las necesidades de los presos políticos. El autor del reclamo tiene 100% de razón, pues los presos políticos están en el olvido.

Darwin Chávez|@Darwinch857|[email protected]