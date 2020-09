Darwin Chávez // VERDADES Y RUMORES ¿Será verdad que Guaidó se deslinda de Leopoldo?

AL CIERRE. Cuando esta columna estaba casi lista, me llega la confirmación de que se profundiza el supuesto deslinde entre Juan Guaidó y Leopoldo López. Hay varios episodios que han generado presuntos desencuentros entre ambos. El primero fue el fracaso del 30A, porque Guaidó y su equipo entendieron que todo esta organizado para favorecer a López y desplazarlo a él. Y otro episodio que generó molestias, fue la reacción de LL ante la detención de Roberto Marrero. ¿Qué ocurrió? Que Leopoldo se hizo literalmente el pendejo y no fue parte de las voces que reclamaban la libertad de alguien políticamente tan cercano a JG. Pero además hay que sumar los escándalos de corrupción que afectan al interinato y que mayormente tienen a “Leopoldistas” como protagonistas. ¿Es un deslinde frontal y directo? No, se están tratando de desmarcar poco a poco, hasta que llegue el momento para hacerlo de forma pública y evidente. ¿Cuándo ocurrirá eso? De pronto más cerca de lo que podíamos pensar. Con esto me confirman que el giro de Guaidó hacia el R2P no cuenta, al parecer, con el respaldo de Leopoldo. Un extremista opositor me dice que es una pelea entre socios fundadores de la “franquicia en el exilio”. Esperemos a ver que ocurre en ese sentido.

R2P (I). Juan Guaidó debía salir del letargo en el cual había caído su gobierno interino. La cantaleta de siempre del cese de la usurpación y el resto de los mantras que eran recitados en cada una de sus intervenciones, habían perdido el efecto y no estaba generando la confianza y credibilidad necesaria. Hay que ser sinceros y reconocer que Guaidó se había vuelto repetitivo, predecible y cansón. Tenía que dar un giro a su accionar, luego del fracaso en la conformación del nuevo pacto unitario. Lo que presentó el pasado 07/09 no era unitario y tampoco tenía nada de nuevo, porque un acuerdo entre los que ya estaban en su coalición interina no tenía nada de novedoso. Lamentablemente, Juan Guaidó sigue siendo la marioneta del juego de Leopoldo López, problema que están tratando de resolver con lo que ya expliqué al inicio de esta columna. En el entorno del presidente interino hay conciencia de que LL trata de seguir usándolo y que eso ya trascendió con fuerza en la opinión pública. Por eso el interés de sacudirse ese problema lo antes posible. El muchacho podrá tener muy buenas intenciones, pero está cercado por el grupo de LL que controla Voluntad Popular y desfalca el interinato, cometiendo graves errores, entre ellos, el 30A y la Operación “Gedeón”. En lo personal sigo creyendo que Guaidó podía y debía dar un vuelco a su estrategia. Insistir en prorrogar el gobierno interino hasta el final de la lucha, sin cambiar nada, sin hacer un mea culpa, fue su más reciente error. Aunque aun no hace el mea culpa, dio un radical giro a su plan al proponer a la ONU la activación en Venezuela de la doctrina R2P o “Responsabilidad para Proteger”, que podría generar la solución al conflicto venezolano. Y digo “podría” porque la solicitud no es de obligatorio cumplimiento y además aún falta mucho por recorrer en la ONU para que este organismo tome una decisión. Lo interesante, por ahora, es que cambió sus calichosos mantras, por una tesis que le habían recomendado desde hace muchos meses. Pero también es interesante analizar las razones del cambio. En lo particular y aunque varios me llamen quisquilloso, no creo que en el interinato haya ocurrido una “epifanía” de sinceridad y rectificación. Un amigo dirigente de la oposición me recomendó prestar más atención a las consecuencias y no a las causas, a lo que me negué porque prefiero estudiar el timeline completo con base en causas, tropiezos, intereses y consecuencias; para entender lo que está ocurriendo. Es importante el paso que dio Guaidó, pero también es importante entender porque hizo algo que había evitado desde hace muchos meses. ¿Por qué el cambio? Revisemos. Lo hace empujado por la misma crisis interna y el desgaste de su imagen. Hagamos un ejercicio. Pensemos que el 7 de septiembre en el acto del “nuevo” pacto unitario hubiesen estado Maria Corina Machado, Antonio Ledezma de forma virtual y Henrique Capriles como firmantes del pacto. ¿Ustedes creen que Guaidó hubiera solicitado la aplicación del R2P? Yo no lo creo. Hubiese seguido con su plan original. Nada hubiera cambiado. Todo seguiría igual. Incluso hubiesen incluido en la consulta popular, que aún no tiene fecha, ni rasgos de organización, la pregunta de prolongar a la actual Asamblea Nacional y prorrogar el gobierno interino, cosa que ahora apartó. Sin duda que la crisis interna los obligó a modificar la ruta. En medio de esa crisis tenían tres opciones. La primera, seguir con el plan LL de sostener la misma tesis del cese de la usurpación y así consolidar la “franquicia en el exilio”, que tan buenos réditos les está dando en lo económico. De seguir ese camino, corrían el riesgo de ser arrollados por los acontecimientos y pasarían a la historia por lo que pudieron haber hecho y no pudieron, o no quisieron hacer. La segunda opción, era acercarse a la tesis de Maria Corina Machado y Ledezma que tienen muchos meses recomendando y luego exigiendo apelar al R2P y así sentar las bases de una operación de pacificación y estabilización en Venezuela. Y la tercera, era alinearse con la estrategia de Capriles y la Unión Europea de posponer las elecciones del 6D, generar las condiciones de participación, mover los comicios a mediados de 2021 y todo teniendo como base una negociación con el chavismo. ¿Cuál era la opción más ajustada a sus intereses? Por supuesto que la de Maria Corina Machado. Alguien del entorno de Guaidó me confesó que el cambio lo recomendó JJ Rendón, para intentar recuperar el oxígeno perdido. Para ser sinceros la gran ganadora con el giro del interinato es Maria Corina Machado, quien, a pesar de las dudas razonables que tengo con ella, ha sido firme en su discurso y no ha cambiado su postura que al chavismo no se les saca del poder con elecciones, ni negociaciones. Pero ¿No corre el riesgo Guaidó de fortalecer a MCM si la petición prospera? Presumo que confían que podrán controlar los daños en ese caso, pero además hay que entender de que, si el R2P nos lleva a una transición, la mayoría de los beneficios deberían ser para Guaidó porque, no solo hizo la petición, sino que es el presidente interino. La parte que aún no comprendo del cambio es la postura de realizar una consulta popular solo con preguntas que no dan frío, ni calor; porque, por ahora, desistieron de preguntar sobre la eternización del interinato. Pero hay otros puntos importantes de revisar, ¿Esa es la solución final? Lo analizamos en la próxima parte del comentario.

CRISISROJA. Las cosas siguen empeorando en Venezuela en la medida que la conflictividad social está en crecimiento, lo que está generando fuertes preocupaciones en el chavismo. Lo peor para ellos es que la burbuja caraqueña explotó, a pesar de que la habían tratado de cuidar con mucho esfuerzo. Caracas sufre de apagones largos y frecuentes, carencia de agua y por supuesto no hay gasolina, además del acostumbrado alto costo de la vida que ahora es dolarizado, eso sin tocar la inseguridad que ha convertido a la capital en una especie de pueblo del oeste donde cada banda impone su ley. ¿De verdad están preocupados? Muchos piensan que no y esa es la consecuencia de una estrategia que los ha hecho ver como invencibles e invulnerables, pero en el fondo no lo son. No son políticos normales y siempre buscan mostrarse seguros y altaneros. La verdad es que sienten temores sobre una salida abrupta del poder. Se siguen sumando elementos a la tormenta perfecta como la demoledora crisis, el malestar social, los efectos de las sanciones y sobre todo el esclarecedor informe sobre las violaciones de los derechos humanos que pudiera sentar las bases de la aplicación del R2P. Sienten el peligro cerca y algunos promueven soluciones para distender el conflicto y entrar en una negociación que permita construir una salida, en la cual el chavismo siga existiendo como actor político. Hay quienes temen caer en una razzia general y por eso buscan salvarse. Por ejemplo, está la idea lanzada por Tarek William Saab sobre la necesidad de reestructurar el FAES y el resto de los cuerpos de seguridad, lo que es una clara reacción ante el informe de la ONU, aunque públicamente lo desmeritan. En el mundo militar, o sea la mano que mece la cuna, hay gran preocupación por el incremento en la cantidad diaria de protestas por el avanzado deterioro del país. En los reportes de inteligencia y sala situacional pocos preveían que el pueblo se alzaría en estados chavistas y en otros que no han sido conflictivos. Los informes pronosticaban protestas por los diversos problemas que afectan a la ciudadanía como escasez de gasolina, colapso de servicios públicos y hambre, entre otros; pero en un eje compuesto por estados que tradicionalmente ha sido caliente. Pero además temen un apagón nacional que genere el caos generalizado. Inclusive los militares prevén que no tendrían capacidad para reprimir protestas en todo el país, no solo porque el descontento interno es grave, sino porque tienen limitaciones de movilización por la falta de combustible, pero además la represión ampliaría las acusaciones de violaciones de los derechos humanos. Todo este escenario supuestamente empujó a sectores militares, de gran influencia, a presionar a Maduro para que renuncie y se abran las puertas a una transición, en la cual ellos participen como parte de la institucionalidad. ¿Por qué el foco en la salida de Maduro? Consideran que Maduro es el problema mayor en Venezuela. Los venezolanos lo señalan directamente a él y eso llevó a estimar que su salida bajaría la presión, pero además flexibilizaría la postura de la comunidad internacional. Otro escenario es que Maduro acepte posponer las elecciones, para abrir una ventana de negociaciones con la Unión Europea y así alejar la posibilidad de una acción internacional bajo la doctrina R2P. Frente a los acontecimientos, el malestar social y la profundidad de la crisis, ¿Podría explotar el “Madurismo”? Todo es posible en una nación volátil y hambrienta. Por lo menos hay preocupación en Miraflores y en Fuerte Tiuna. Y cuando esas preocupaciones se mezclan con la presión nacional e internacional, es cuando afloran los intereses grupales, se sacrifican las lealtades y se generan disrupciones en un régimen como este que, aunque se empeña en verse como tal, tiene poco de monolítico. Maduro es y seguirá siendo el principal problema, para los actores militares y civiles del chavismo. ¿Lo sacrificarán? ¿Qué piensa usted estimado lector?Todavía hay juego para algunos grupos en el chavismo, sobre todo militares que buscan salvación y participación en los futuros escenarios.

PREGUNTA. ¿Qué será de la vida de Henrique Capriles? Ha estado muy callado y escondido en los últimos días.

CURIOSIDAD. Aunque busco y busco, de verdad que no consigo nada significativo. ¿A qué me refiero? Que me asombra el silencio de Henry Ramos Allup y Manuel Rosales en medio de los conflictos que hay en la oposición. Ambos tienen olfato político y juegan desde las sombras. ¿En qué andarán?

R2P (yII). Pocas horas luego que Juan Guaidó hiciera la propuesta a la ONU, aunque no participó en la Asamblea General, comenzaron a circular cualquier cantidad de locuras en las redes sociales y los grupos de WhatsApp. El rasgo común era que todas presagiaban una solución rápida. Recuerdo una nota de voz que anunciaba que para el fin de semana los gringos a través de la DEA, el FBI, los Boy Scouts y hasta el Ejército de Salvación; ingresarían a Venezuela a detener a los cabecillas del régimen. ¿Qué pasó? Nada, porque esperar que con la sola petición todo está decidido y resuelto, es una enorme equivocación. Una cosa es que Guaidó lo pida y otra muy distinta es que la ONU decida que si aplicará la doctrina del R2P. Esa solicitud debe seguir los canales regulares que, en ocasiones, son sumamente burocráticos. Confieso que soy parcialmente lego en la materia, pero tomando en cuenta lo que he revisado, entiendo que esa propuesta debería discutirse en el seno de las Naciones Unidas y presumo que la instancia adecuada es el Consejo de Seguridad. Si ese es el camino, tomemos en cuenta un detallito: Rusia y China tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. ¿Podría EEUU actuar unilateralmente si la solicitud no prospera en la ONU? No sería la primera vez que los gringos hacen algo que no está aprobado en ese organismo, alegando que están en juego la seguridad y estabilidad mundial. Pero además es prudente tomar en cuenta que Donald Trump no es un presidente amoldado a los cánones políticos tradicionales de ese país. ¿Se podría jugar esa carta? Aunque está en desventaja en la actual campaña presidencial, una acción como esa le podría generar beneficios en la minoría latina, pero no en la minoría blanca donde radica su voto duro. De Trump se puede esperar cualquier cosa, pero el no es belicista como lo demuestran sus decisiones de salir de Irak, Afganistán y Siria; pero además la cautela que ha tenido para responder a los retos lanzados por Irán. Por los momentos no descartemos nada. Es probable que EEUU se lance a actuar en Venezuela argumentando la defensa y protección de la población. Ahora bien, cuando Guaidó cambió el tercio, se pudiera haber pensado que con esa petición desmontaban el plan “B” de la Unión Europea, pero resulta que no, porque el R2P también tiene un componente político y diplomático para proteger los derechos vulnerados de una población. O sea que más bien el R2P pudiera complementar la estrategia europea y empujar hacia conversaciones que conduzcan a una salida política. El problema es que algunos han querido encajonar el R2P en una acción militar y esa no es la verdad. En conclusión, la petición de Juan Guaidó es una buena jugada que podría generar una solución a la crisis venezolana, pero es pertinente recalcar que no hay salidas mágicas e inmediatas. Por eso no caigan en el juego de los laboratorios que buscan exacerbar las emociones y expectativas, pero luego profundizar en las decepciones a partir que todo siga igual o peor. Y, por cierto, no solo Capriles anda en una jugada de negociación y posposición de elecciones. En eso están varios de la oposición, aunque no digan nada.

EL HERMANITO. Desde hace meses se viene hablando sobre las andanzas del hermano del presidente interino, de nombre Gustavo y apellido Guaidó. Se le señala de llevar una vida dispendiosa y hasta escandalosa en EEUU. Exhibe una riqueza que no puede justificar con un oficio definido. Lo peor para su hermano Juan, es que Gustavo se exhibe en redes sociales y eso le hace mucho daño al interinato. ¡Qué importa una raya más para un tigre! Diría cualquiera de ustedes, pero es grave que el hermano del presidente encargado esté en boca de muchos por su conducta. ¿Qué dirá Juan Guaidó? ¿Callará como ha hecho con otros escándalos en el interinato? Un amigo de VP en Caracas dijo fuerte y claro: “Apenas comienza a destaparte ese pozo séptico”. A confesión de partes… Por cierto, las filtraciones que están saliendo sobre Gustavito¿Serán la consecuencia del intento de deslinde entre Juan y Leopoldo? Me queda la duda.

BECAS. La Gobernación del Zulia y la Alcaldía de Maracaibo siguen silenciando la muerte de sus planes de becas. Tal como alerté la semana pasada, ambas dependencias están terminando de “ajusticiar” los programas de becas que han beneficiado a miles de estudiantes de escasos recursos. La gestión de Omar Prieto solo pagará 8 unidades crédito a cada becario. Mientras que la gestión de Willy Casanova informó que, supuestamente, no tenían dinero para pagar becas. Pero además ambos organismos arrastran pesadas deudas desde 2019 y no hay ni señales de que piensan pagar a las universidades. Lo extraño es que, en mayo de este año, el Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), aprobó un crédito adicional a la Gobernación para pagar deudas del programa de becas y el dinero nunca llegó a las universidades y pocos saben cuál fue el destino final de esos recursos. Es inaudito que digan que no tienen dinero para financiar las becas, cuando entre ambos están destinando US$68 mil dólares a festivales gaiteros, pero además la Alcaldía de Maracaibo sigue aprobando recursos en dólares a sus dependencias. Prieto y Casanova no tienen el más mínimo interés en la educación.

PROTESTAS. En el último episodio “De Norte a Sur” con Francisco Rojas, Dámaso Jiménez y este columnista; el invitado que fue el líder del Partido Centro Democrático, Carlos Alaimo, retomó el tema de marchar hacia el Palacio de Miraflores como el punto final de toda una acción de protesta coordinada por los partidos opositores. ¿Y no hay peligro de una represión sangrienta? Alaimo enfatizó que el oficialismo, pero sobre todo los militares, no van a reprimir a un pueblo alzado porque estarían siendo vigilados por el mundo y de hacerlo darían más argumentos a la aplicación de la doctrina R2P. Explicó el médico y empresario que para llegar a ese punto debe haber una verdadera articulación y organización nacional desde la oposición, porque las protestas no pueden dejarse sin dirección y propósito. Ese es un buen tema para la discusión dentro de la oposición.

CHISTE. Me cuentan que en el Equipo Nacional de Activistas (ENA) de Voluntad Popular circula un chiste basado en la realidad: “Hay un dirigente de VP que es tan, pero tan ladrón, que, si tienes una llamada con él usando WhatsApp, al cerrar la conversación te robó el saldo”.

QUEJA. Omar Prieto se quejó que diputados opositores no aprobaron el desembolso de 300 millones de euros para el Zulia, en un pote nacional de 740 millones de euros, propuesto por la Corporación Andina de Fomento para atender la emergencia eléctrica. Supongo que la molestia es porque se le escapó un guiso enorme con ese poco de millones de euros. Entregar ese dinero al chavismo es un riesgo y en especial con Prieto. En este caso es importante recordar como despalilló el presupuesto que estaba destinado a la modernización de la Central Ramón Laguna.

APAGÓN NACIONAL. El país está en puertas de un nuevo apagón nacional similar o peor al ocurrido en marzo 2019. La semana pasada, según reportó el especialista José Aguilar, estuvo a punto de colapsar de nuevo el sistema eléctrico nacional como consecuencia de la vulnerabilidad en un servicio que fue de primera categoría, hasta que el chavismo lo destruyó. Lo que se presagia en ese sentido no es nada bueno.

PREGUNTA. La Universidad del Zulia regresó de sus vacaciones y, que yo sepa, no hay ninguna investigación sobre la ilegal instalación de radio bases de la Corporación Matrix (hoy Airtek) en el Rectorado y varias facultades. Hasta ahora van ganando los interesados en echar tierrita a ese caso, porque de haber una averiguación podrían destaparse los poco transparentes manejos de los postgrados en LUZ, lo que preocupa a muchos, incluyendo a varios decanos y decanas, entre los cuales hay uno bien hablachento. Le hago una pregunta a la rectora encargada de LUZ, Judith Aular, ¿Ya se abrió la averiguación? Y si eso aún no ocurre ¿Por qué usted no encabeza esa investigación?Si no lo hace generaría dudas razonables.

CEREBRO FUNDIDO. Fidel Madroñero nunca se ha caracterizado por su inteligencia. De hecho, seguramente de eso no va a morir. Pero el colmo de su poca inteligencia es el eslogan de campaña que está promoviendo para el 6D: “Sin chocancia, con cariño”. Se les fundió el cerebro a quienes crearon esa mamarrachada.

CUBANOS. Me informan desde Maracaibo que la mayoría, posiblemente todos, los centros de atención odontológica y oftalmológica que tienen a personal cubano están siendo cerrados. Lo peor es que están desmantelando los consultorios y se van a llevar equipos e insumos, alegando que eso les pertenece como dice el convenio firmado. O sea que el oficialismo compra toda la dotación de los consultorios con dinero de los venezolanos, pero al final eso le pertenece a Cuba. ¡Qué pendejos son los cubanos! Ahora esos centros de atención serán un cascarón vacío y el personal venezolano se queda sin empleo.

PARTICIPACIÓN. Hay dirigentes sociales que son parte de la oposición y no paran de proponer cosas interesantes. Ahí está el ejemplo de Laura Bolla, quien tiene meses promoviendo una idea de fusionar el TIAR, R2P, rebelión social y consulta popular con respaldo y veeduría internacional.

Darwin Chávez|@Darwinch857|[email protected]