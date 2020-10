Darwin Chávez // VERDADES Y RUMORES ¿Metieron un “gazapo interino” en el acuerdo de la consulta popular?

AL CIERRE. Desde Caracas me informan que el oficialismo prepara una amplia ofensiva, con la cual planean terminar de demoler la imagen y credibilidad de Juan Guaidó. ¿Qué harán? No me dieron detalles, pero si enfatizaron que sería algo avasallante que el presidente interino y su equipo no podráncontrolar. La campaña busca acabarlo en pocos días. ¿Qué será? La presunción lógica es que podrían ser revelaciones privadas y comprometedoras, vinculaciones con casos de corrupción, de pronto el supuesto acuerdo de liberación de su tío y hasta se me ocurre que la huida fallida de Roberto Marrero pudiera ser parte. Esperemos a ver que sale de la chistera de los magos del régimen.

¿GAZAPO INTERINO? A pesar del rechazo de algunos sectores de la oposición, el gobierno interino terminó de aprobar el acuerdo en la Asamblea Nacional para la realización de una consulta que, por cierto, no parece tener ni son ni ton. En lo personal creo que ese acuerdo fue hecho para meter el “gazapo” de la continuidad de la Asamblea Nacional, por consiguiente, del gobierno interino y además avanzar en la consolidación de la “franquicia en el exilio”. ¿Por qué llego a esa conclusión? Hagamos un recuento. La continuidad administrativa del interinato ha sido uno de los puntos conflictivos dentro de la oposición, porque se presumía que el grupo de Guaidó y de Leopoldo López estaba más dedicados a dar soporte legal y de opinión pública a esa prolongación, que, en trazar una estrategia para lograr el cese de la usurpación, que es uno de los “mantras” que han repetido sin cesar durante más de 20 meses. Frente al rechazo que generaba tal idea, se vinieron haciendo los locos con el tema e incluso Juan Guaidó con fecha 24/09/2020 dijo lo siguiente ( LEA : http://ow.ly/mR3d50BKfvD):“ No se va a preguntar nada sobre alargar el período del Parlamento , dentro de las preguntas de la consulta a la voluntad popular no está alargar el período de la Asamblea Nacional”. Esa declaración hacía presumir que habían desechado la idea de darle continuidad al interinato y que presentarían una propuesta alternativa. Luego de repente salió con la solicitud de la aplicación de la doctrina R2P ante la comunidad internacional, lo que fortaleció la tesis del abandono de dicha intención. Pero no, todo resultó una aparente maniobra de distracción y llegó el jueves 1ro de octubre y metieron el “gazapo interino”. ¿Cuál “gazapo”? Si revisamos el acuerdo aprobado, además de las dos preguntas que ni huelen, ni hieden, en el punto tercero del acuerdo introducen la exhortación a la comunidad internacional a seguir reconociendo a la actual Asamblea Nacional. ¿Por qué no consultar al pueblo sobre la continuidad del interinato? Hay una razón lógica y es que Juan Guaidó, lamentablemente, atraviesa una crisis de confianza ante el pueblo como lo demuestran las encuestas, algunas de las cuales le dan mayor rechazo a él que a Maduro. Por eso no tiene ahorita la fortaleza para preguntarle a la gente si quieren que él continúe al frente. Si esa consulta la hacen en sus momentos de mayor popularidad, hubiese obtenido un alto nivel de aprobación, pero en este momento se arriesgan a perder y no quiere correr ese riesgo. Quizás alguno de mis lectores podría esgrimir que Guaidó cuenta con el aval del ciudadano que quiere un cambio. Esa tesis es válida, pero entonces ratifica mi apreciación sobre consultar al pueblo sobre su continuidad con el gobierno interino. Esa pregunta si hubiese llamado a la participación, pero presumo que tuvieron miedo de un resultado desfavorable. Inclusive, si de verdad Guaidó cuenta con respaldo popular, esa consulta y su resultado favorable le hubiese revestido de mayor legitimidad. Pero además las preguntas que fueron incluidas en el acuerdo, repito, no dan frío, ni calor. Esas interrogantes no creo que muevan a la mayoría de la oposición a participar, lo que me genera una sospecha. ¿Y cuál es la sospecha? Bueno, resulta que el jueves 1ro de octubre a las 7AM grabé el programa semanal #Contrastes y conversé con Juan Pablo Guanipa. Cuando le consulté sobre la consulta y las preguntas, en su respuesta dio a entender que aún no estaban aprobadas y que eso era parte de una discusión con factores sociales y políticos (VER VIDEO: https://youtu.be/8D2rO3NEKA8). ¿Cómo entonces horas después en la AN se somete a votación el acuerdo y se incluyen las preguntas? ¿Será que el interinato metió ese strike a las demás fuerzas políticas? Creo que la consulta y el acuerdo fueron el mecanismo para introducir la continuidad de la AN y del gobierno interino, buscando evadir la polémica en la opinión pública. Pero mi mayor temor no es ese. ¿Cuál entonces? Pues que la solicitud de aplicación de la doctrina R2P solo fue una acción para oxigenar la credibilidad de Guaidó y que además fue un señuelo para prorrogar la “franquicia en el exilio”. Como punto final, hay preocupación en la oposición sobre el fracaso de dicha consulta. Ahí se las dejo.

DESLINDE (I). Durante la semana recibí mayores detalles sobre la operación de deslinde que, supuestamente, puso en marcha el grupo de Juan Guaidó, buscando separarse de Leopoldo López y tratar de asumir el control del partido y del interinato, o por lo menos de este último. Al respecto hice varias consultas a dirigentes de Voluntad Popular en Caracas y el exterior, quienes me dieron detalles bien interesantes que les ayudarán a ustedes a entender la situación. Primero hay que aclarar que, como en todo partido político, hay grupos dominantes y grupos que aspiran a ser dominantes. Hagamos un poco de historia. Cuando la nueva Asamblea Nacional, que es el resultado de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, asume el 5 de enero de 2016 teniendo a Henry Ramos Allup de AD como su primer presidente. Ese fue el primer paso de un acuerdo que estableció la alternabilidad de la presidencia entre los 4 grandes partidos. A los adecos les tocó en 2016, Primero Justicia con Julio Borges estuvo en 2017 y Omar Barboza por Un Nuevo Tiempo lideró en 2018. A Voluntad Popular le tocaba entonces la presidencia del parlamento en 2019 y comenzó un debate y jaleo interno ¿Quién podía ser el representante naranja en la presidencia de la AN? Esa pregunta se repetía sin cesar. Eso fue un problema interno importante, porque no había un diputado con el perfil adecuado para el cargo. En 2018 quien más se acercaba era Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, pero que no era del grupo de Leopoldo López, a pesar de que se ha dicho que Florido escondió por un tiempo a LL en 2014 en una finca de su propiedad en Carora, estado Lara, cuando era buscado por los cuerpos de seguridad. Florido estaba tomando mucho vuelo porque era bien activo en la lucha de la oposición, hasta que se le ocurrió la idea de designar representantes de la Comisión de Política Exterior en diversos países, que supuestamente tendrían la responsabilidad de atender a la creciente diáspora venezolana (junio 2018). Eso no cayó bien en VP y en el resto de las fuerzas políticas en el parlamento, porque era una decisión personal de Florido y no algo que había sido discutido. Eso generó que Leopoldo López y su grupo comenzarán a presionar a Florido para que renunciara a VP, ya que no querían expulsarlo para evitar el escándalo en la opinión pública. Es así como el 20 de septiembre de 2018, Luis Florido renuncia a Voluntad Popular ( LEA : http://ow.ly/tNnY50BM7I4) y lo hace público mediante un mensaje en su cuenta Twitter, pero el martes 25/09/2018 da una rueda de prensa desde Barquisimeto y señala que la dirección política de VP le pidió su renuncia ( LEA : http://ow.ly/EMpx50BM7zH). Con esta salida, Leopoldo López se quitó de encima a un dirigente que estaba tomando un perfil importante y que podía ser un problema en cuanto a su control del partido. Ese episodio puede tomarse como el primer intento de un sector de VP de deslindarse del control de Leopoldo López. Con la salida de Florido, queda la discusión sobre quién debía ser el presidente del parlamento en nombre de VP y es cuando surge con fuerza el nombre de Freddy Guevara, quien si era y es del primer anillo de Leopoldo. El problema es que Guevara se refugió en la embajada de Chile desde el 3 de noviembre de 2017 y eso le dificultaba asumir la presidencia. Se discutió ampliamente esa opción e incluso Guevara al parecer había decidido que tomaría el riesgo. Al final en diciembre de 2018 se desistió de la idea y comienza un nuevo jaleo para escoger al representante de VP. Es cuando Juan Guaidó aparece en escena y comienzan las conversaciones para que sea el ungido, aunque él nunca había sido del grupo de Leopoldo. En esa negociación interna se faja Roberto Marrero quien tenía y sigue teniendo algo más de experticia política que Guaidó. Aunque tampoco era cercano a Leopoldo, Marrero tenía contactos con el resto de los partidos, sobre todo con AD e incluso hasta tuvo una oficina en la sede del CEN blanco en La Florida, desde dónde despachaba y eso le valió críticas a lo interno de la tolda naranja. Inclusive, cuando estaba cerca la decisión favorable a Guaidó, Marrero es quien lidera el esfuerzo para garantizar que los restantes partidos del G4 respetarían el acuerdo original, porque AD, UNT y PJ estaban hablando de saltar la presidencia de Voluntad Popular porque no había un diputado con el perfil y la fuerza para enfrentar lo que venía en la lucha contra el oficialismo. Al final se respeta el acuerdo y el 5 de enero de 2019 Juan Guaidó, para sorpresa de la mayoría asume la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Por qué todo este largo cuento? Para que usted amigo lector entienda cómo Guaidó llega al cargo, su carencia de cercanía con Leopoldo y el interés de su grupo por deslindarse. ¿Lograrán ese deslinde? Eso lo analizo en la segunda parte de este comentario.

PLAN “B”. Ante la negativa del régimen a la petición de la Unión Europea de suspender las elecciones del 6D, la percepción más lógica es que el plan “B” que tiene en Venezuela a Henrique Capriles como su líder, fracasó y no hay posibilidad de una negociación política. En estos casos hay que ser amplio en el análisis y no dar por perdido ningún esfuerzo. Si bien es cierto, que Maduro rechazó, por ahora, la posibilidad de posponer los comicios, depurar el sistema electoral y generar la confianza que se requiere en los electores; eso no quiere decir que no pueda cambiar de opinión muy pronto. Es posible que la UE esté aumentando la presión para modificar la posición roja. ¿Cómo lo está haciendo? No es casual que el mismo día que la UE ratifica que no hay condiciones para el 6D y que ese proceso debe ser pospuesto para 2021, Henrique Capriles anuncia al país que se retira de la contienda porque no hay condiciones para participar. Con eso se evidencia que hay una coordinación que busca, mediante presión nacional e internacional, que el régimen cambie de postura y entre a una negociación que permita construir una salida al conflicto. Pero, además, hay que sumar las declaraciones ofrecidas por el alto representante para política exterior de la UE, el español Josep Borrell, quien de forma muy “oportuna” expresó algunos conceptos que buscan llamar la atención del oficialismo ( LEA : http://ow.ly/wYQK50BKeBL). Por ejemplo, dijo que ante la negativa de Maduro de suspender el 6D: “Va a ser más difícil buscar una salida democrática a la crisis”. Pero además agregó: “El Gobierno venezolano no quiere retrasar las elecciones. Está en su derecho, pero en estas condiciones nosotros no podemos enviar una misión de observación electoral. Eso hará que las elecciones no se puedan organizar con un mínimo de parámetros democráticos y el país dará un paso más hacia la desinstitucionalización”. Adicionalmente puntualizó: “La situación humanitaria en Venezuela. Es desesperada. Es la crisis humanitaria más grave que está viviendo un país, y la comunidad internacional no le presta demasiada atención porque solo ve el aspecto político de la cuestión”.En lo personal creo que el régimen abrió un lapso de espera hasta tener claro que va a ocurrir en las elecciones de Estados Unidos. No es lo mismo que gane Joe Biden, a que se reelija Donald Trump. ¿Hasta cuándo pueden esperar? Conociendo que el chavismo es de lógica política a la inversa y que en ocasiones no cuida las formas, podría esperar sin mayores problemas que se decida el resultado electoral norteamericano. Si gana Biden podrían estar inclinados a suspender los comicios y así abrir un espacio de conversaciones para buscar una salida política. Creo que la presión irá en aumento.

ALACRANES. El pasado domingo 4 de octubre hubo una mini cumbre de “Alacranes” en Maracaibo. La cita fue muy temprano en un conocido restaurant de comida típica zuliana, ubicado en la avenida Las Delicias. El encuentro fue liderado por Freddy Paz, alias “Clavo e Zinc”, quien es el “El Alacrán mayor” en el Zulia. Se reunió con 4-5 alacrancitos y compartieron un suculento y costoso desayuno. Comieron de todo. Parecía que tenían hambre acumulada, por no decir hambre vieja como dicen en mi Maracaibo natal. Cuando llegó la hora de pagar, “El Alacrán mayor” miró la factura y dijo muy campante: “Hermano esto lo paga Salvador González”. Acto seguido puso su firma de alacrán y se retiraron dándose abrazos y deseándose un buen domingo. La cuenta final fue de US$85 que para un desayuno es mucho dinero. Ahora bien, ¿Por qué Freddy Paz con una sonrisa de alacrán dice que eso lo paga Salvador González? ¿Será que el ex secretario de Administración y Finanzas en la gestión de Francisco Arias Cárdenas los financia? ¿Acaso Salvador González no estaba molesto con el chavismo y por eso dice en reuniones que hay que salir de la plaga chavista? De nuevo el ex jefe de la “Troika” de Pancho tiene su doble juego político. Cualquier mal pensado diría que ya sabemos por dónde llegó la picada de alacrán.

DESLINDE (yII). ¿Podrá el grupo de Juan Guaidó deslindarse de Leopoldo?Todo es posible, aunque en este momento es complicado por la crisis de popularidad que enfrenta el presidente interino. Volvamos a revisar la historia para entender el contexto. Cuando Juan Guaidó asume la presidencia interina el 23 de enero de 2019, se comienzan a profundizar las diferencias entre ese grupo y Leopoldo. Los problemas se amplían a partir del 21 de marzo de 2019, cuando el régimen detiene a Roberto Marrero y el grupo de LL hizo muy poco, por no decir nada, para exigir la liberación de quien era la mano derecha de Guaidó. Las cosas se ponen peor con el fracaso del 30A, porque Guaidó y su grupo entendieron que toda la alharaca de ese día estaba diseñada para darle protagonismo a Leopoldo. Incluso sentían que habían sido utilizados por López. Para ese momento ya había planes de deslindarse poco a poco del tutelaje de Leopoldo, con el fin de que Guaidó tuviera mayor independencia en sus acciones. El líder de ese propósito era Roberto Marrero, pero esa intención se alteró a partir de su encarcelamiento. No solo la idea de separarse de Leopoldo, sino que afectó el accionar político de Guaidó. Desde esos acontecimientos, las cosas han ido empeorando porque ese grupo tiene la percepción, cierta por demás, que López pretende manejar como marioneta a Guaidó. Por eso ahora retomaron el plan de deslinde a partir de la liberación de Marrero. Ahora bien, consultando a mis fuentes en VP Caracas estas me explican que la intención existe, pero es difícil que lo logren a corto plazo porque Guaidó y su grupo carecen de la fuerza para lograrlo en este momento, sobre todo por la baja popularidad del presidente interino. Adicionalmente, su grupo no tiene la experticia política para concretar una operación como esa. La frase usada fue: “Les falta burdel”, que se traduce que no tienen la capacidad y experiencia para llevar a cabo una acción como esa. Al parecer, la intención actual es un deslinde gradual que no levante ronchas inmediatas, hasta que las condiciones estén dadas para dar el golpe final. En lo personal considero que no lo van a lograr, porque Leopoldo tiene bien amarrado a Guaidó y su entorno. Incluso tiene información sobre ellos que podría usar en el momento adecuado. No sé la razón, pero de repente recordé una frase muy usada en el argot periodístico policial: “Ajuste de cuentas”.

¿TRAMPA? El pasado domingo 4 de octubre fue noticia la detención y deportación desde EEUU del empresario venezolano de origen italiano, José Pepe LeggioCassara, al ser acusado de pretender vender un avión de su propiedad a un poderoso chavista. Fuentes consultadas me indican que el intento de venta es real, pero que Leggio no estaba, supuestamente, al frente de la negociación. Al parecer el encargado de la venta era otro venezolano de nombre, Alejandro Marín, quien además de poseer una empresa de vuelos charter en el aeropuerto de Opa Locka en Miami, era informante del Homeland Security Investigations (HSI). LeggioCassara fue detenido por la DEA en el Aeropuerto Internacional de Miami y luego fue deportado a México. Mientras que Marín sigue detenido desde el 19 de septiembre no solo por su vinculación con Víctor Mones Coro, socio de Tareck El Aissami, sino también por haber timado a los organismos federales con US$140 mil. El avión propiedad de la familia Leggio es un Hawker 800XP matrícula N27FL que iba a ser vendido en Caracas por US$1.4 millones, pero aparentemente, el desconocía los detalles. ¿Quién era el comprador? Pues se comenta que Marín había negociado el avión con Diosdado Cabello. Es llamativo que el empresario LeggioCassara fue detenido, pero luego deportado, lo que da a entender que las autoridades solo anularon su visa, pero no encontraron evidencias de responsabilidad, porque de otra forma hubiese quedado detenido en Miami. ¿Cayó en una trampa? Habrá que esperar los resultados de las investigaciones.

MIS DUDAS. Cuando el miércoles 23 de septiembre el presidente interino, Juan Guaidó, solicitó a la comunidad internacional la aplicación de la doctrina R2P, por supuesto que apoyé tal acción que pudiera ser decisiva para generar la transición en Venezuela y acabar con la plaga chavista. El problema es que las acciones u omisiones posteriores, han llamado poderosamente mi atención. ¿Cuáles acciones u omisiones? Por ejemplo, ¿Ya se hizo la solicitud oficial a la ONU? Porque presumo que una petición como esa no solo se hace de boca, sino que debe haber una solicitud por escrito. Pero, además, que yo sepa, no ha habido ninguna respuesta de la Organización de Naciones Unidas a dicha solicitud. Presumo que hasta que no haya una solicitud formal, la ONU no procede a revisar lo propuesto y dudo que esa comunicación oficial se haya concretado, porque ya el Centro de Comunicación Nacional lo hubiese divulgado con mucha amplitud. Con el paso de los días han surgido otras dudas sobre el tema, por ejemplo, ¿Por qué no se ha hecho la misma solicitud a la OEA? ¿Por qué no se ha hecho tal propuesta a los países vecinos que son los más afectados por la crisis venezolana?Corriendo el riesgo que me llamen quisquilloso, ahí dejo mis dudas sobre el tema.

HUIDA FALLIDA. Lo ocurrido con Roberto Marrero cuando pretendía viajar el viernes 2 de octubre, en horas de la noche, a España a bordo de un vuelo humanitario es noticia conocida. Pero es un tema curioso por la forma como el jefe de gabinete de Guaidó y expreso político intentó salir del país. La lógica indica que cuando un político opositor pretende salir del país, lo hace por caminos ilegales. Lo más normal, hasta ahora, era salir por la frontera hacia Colombia y de ahí abordar un avión a su destino final. Sorprende que Marrero pretendiera salir por Maiquetía y además en un vuelo humanitario. ¿Imprudencia? ¿Casualidad? Creo que ninguno. El tampoco es pendejo para aventurarse a salir de esa forma. ¿Un acuerdo de salida? Es probable que haya sido acordado y si es así deshicieron el arreglo a última hora. ¿Lo sapearon? También es posible porque él encabeza el esfuerzo del grupo de Guaidó por irse deslindando poco a poco de Leopoldo López. Lo más llamativo es la excusa que esgrime Marrero para su viaje. Es absolutamente comprensible que quiera ver a su familia después de tantos meses de encarcelado, pero viajar a Madrid para luego ir a Miami parece no tener lógica.

FRACASO. Desde el Partido Centro Democrático me escriben para señalar al Frente Amplio de ser el responsable de la poca asistencia a la convocatoria de los educadores el pasado 5 de octubre. Me explican que el PCD propuso convocar a manifestaciones pacíficas en las 40 instituciones educativas más emblemáticas del estado, para que los educadores, acompañados de los padres y representantes de los escolares, exigieran condiciones salariales y laborales para cumplir con su trabajo. La idea fue rechazada y se llamó a una concentración a la que asistieron pocos educadores. ¿Cómo iban a ir los maestros si no tienen dinero para comprar gasolina en dólares y el transporte público no funciona? Con esa convocatoria se perdió una buena oportunidad de avivar la calle en Maracaibo.

INCOMPETENTE. Es tan, pero tan incompetente el Contralor General del estado Zulia, Jeffry Ramón Leal Jiménez, quien, en vez de estar fiscalizando los desastres administrativos en la gestión de Omar Prieto, está dedicado al tema electoral como lo demuestra su participación en una video conferencia nacional que fue encabezada por otro incompetente como Elvis Amoroso. Vean el video (https://youtu.be/Dq77jKSbPSs) y saquen sus conclusiones.

ANUNCIOS. Me cuentan que en los próximos días el partido VENTE de Maria Corina Machado hará importantes anuncios en el Zulia.

URBE. Quiero felicitar a toda la comunidad de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE) por celebrar 31 años de existencia. Ha sido una historia de éxito y de formación de más de 70 mil profesionales. Fui parte de esta institución por 18 años y guardo excelentes recuerdos y anécdotas de mi trabajo como docente. URBE al igual que otras instituciones privadas de educación superior sigue haciendo un enorme esfuerzo por sobrevivir en medio de tiempos tan difíciles.

