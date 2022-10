Darwin Chávez | Verdades y rumores

¡Hipótesis confirmada! Pronto se reanudarán las negociaciones en México

AL CIERRE. Me informan que la precandidata presidencial por el partido Vente Venezuela, María Corina Machado, confirmó que no está dispuesta a avalar las primarias que intenta montar el G4 de acuerdo con sus intereses. Según mis fuentes, solo estaría dispuesta a participar en la elección del candidato de unidad, si se cumplen ciertas condiciones que le darían transparencia: voto manual, que la diáspora pueda elegir sin limitaciones y que el CNE no participe en absolutamente nada.

#BODEstafa. Circula la versión de que Víctor Vargas Irausquín y sus cómplices están en plena operación para tratar de rescatar el Banco del Orinoco, que actualmente está en las manos de las autoridades interventoras de Curazao. Eso coincide con la información que publiqué hace algunas semanas sobre la propuesta de VVI de destinar unos US$200 millones para devolver el dinero a una parte de los estafados. ¿Para qué quieren reflotar ese muerto? Al parecer tiene que ver con las perspectivas que se abren con la deuda venezolana, en el caso que la gestión de Joe Biden siga flexibilizando las sanciones, ya que entre los activos de dicho banco hay papeles de la deuda nacional. Sigo averiguando los vericuetos del plan de Vargas y su combo.

MARTILLO+. Tal como lo alertamos en Un Nuevo Tiempo prosigue la “Misión Martillo”. Varios dirigentes del partido que regenta Manuel Rosales se comunicaron conmigo escandalizados, porque los están martillando con US$100 del pago que recientemente recibieron a través de la plataforma Airtm y que es parte del programa que financia Estados Unidos para la dirigencia de los partidos del G4. Es tan descarado el martillo que ni siquiera están guardando las formas y la propia Zulay Medina, secretaria de organización de UNT en el Zulia, está llamando a cada dirigente que debe “bajarse de la mula”. En la “cobranza” está recibiendo ayuda del séquito de asistentes de Nora Bracho. Me informan que a nivel nacional UNT tiene a unos 7 mil dirigentes inscritos en ese programa, lo que significa que si le quitan 100 dólares a cada uno solo en este primer pago estarían recaudando unas 700 mil “pelucas californianas”. Pero cómo los dirigentes deben recibir dos pagos adicionales, estaríamos hablando que la meta total de recaudación de Rosales y su club es de US$2.100.000. La presión y hasta amenazas para que entreguen el “diezmo” son un abuso completo. Recordemos que la “Misión Martillo” fue idea de Nora Bracho, propuesta que aprobó Manuel Rosales y el brazo ejecutor es Zulay Medina. En el logo de UNT van a cambiar la casita por un martillo.

EXCUSA. Por ahí andan algunas hienas y fans del G4 alegando que Maduro atacó a María Corina Machado, porque ella es la candidata más débil de la oposición y eso carece de sentido. Aunque nunca he coincidido plenamente con su estilo, y creo que debe aplicar cambios en su discurso y presentación ante los venezolanos, no puedo descartar que tiene el perfil para capitalizar el respaldo popular en unas primarias o fuera de ellas. Ella podría ser la más débil si tuviera por dónde ser atacada, pero distinto a otros aspirantes ella no ha sido señalada por participar en el banquete de poder y dinero del interinato y mucho menos se le vincula en acuerdos con el régimen. A pesar de mis diferencias con la señora Machado, no puedo negar que es una de las líderes de la oposición que ha sido más coherente en su discurso. Esta excusa que maneja el G4 a través de sus hienas y fans es la reacción de quienes se sienten afectados por lo sucedido. No es casual que los ataques contra MCM en las redes sociales se hayan multiplicado.

¡CONFIRMADO! Tal como lo comenté en mi pasada columna, el intercambio de prisioneros entre EEUU y el régimen de Maduro no era obra de la casualidad y mucho menos un gesto de debilidad de la gestión de Joe Biden. En este último aspecto es bueno recordar que en esa nación los gobiernos no son presidencialistas y, poco importa el nombre y/o partido de quien esté en la Casa Blanca, sus políticas en diversas materias varían muy poco y solo hay ligeros retoques de estilo que si lo pone la gestión que esté en el cargo. No siempre quién más grita y amenaza termina siendo más efectivo logrando los objetivos. Luego de esta introducción, entremos en materia. La liberación de los narcosobrinos, aunque la forma fue sumamente desagradable, en el fondo se trató, tal como lo alertamos, de una acción que buscaba empujar al chavismo o mejor dicho al “Madurismo” a la reanudación de las negociaciones en México. Pues me confirmaron que el reinicio de las conversaciones debe estar anunciándose en las próximas horas y/o días, para que en las semanas que se avecinan se sienten de nuevo las delegaciones de ambos bandos bajo el auspicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con la presencia de los países amigos de cada sector. De hecho, a inicios de esta semana se realizaron varias reuniones entre oficialismo y G4 en Panamá, trabajando con la agenda de temas que serán trabajados. Esta es la parte positiva de la liberación de los sobrinos malandros de Cilia, pero no todo es color de rosa. Mis fuentes indican que hay temas pre acordados que poco están en sintonía con los intereses de Venezuela. ¿Cómo cuáles? La participación del Consejo Nacional Electoral en las primarias es un hecho, en el caso que se realice la consulta, y buscarán disfrazar el tema como una decisión que tomó “autónomamente” la Comisión Nacional de Primarias, pero en el fondo es un compromiso del G4 con el régimen. Por otro lado, plantean que las discusiones en la mesa sean eternas y que eso sirva para alargar la organización de las primarias y luego salir con el gazapo del candidato de “consenso”, argumentando que la definición de temas como las inhabilitaciones políticas, por ejemplo, fue uno de los bloqueantes para organizar el proceso de elección del aspirante de unidad. El voto de la diáspora también forma parte de los acuerdos “no oficiales”, por exigencia del régimen, ya que en último caso solo podrían votar los venezolanos que estén legales en cada país y para eso además deben acudir a las embajadas de Maduro a tramitar su cambio de residencia. Eso hará imposible que voten, por ejemplo, los residentes en EEUU donde no hay embajada del oficialismo y además podrán imaginar todas las trabas que estas delegaciones diplomáticas impondrán a los venezolanos que están en el exterior. Serán colas interminables que al final serán una razón para que muchos connacionales desistan de la idea de votar. Incluso me dieron un dato sumamente preocupante y es que Maduro no solo paga los gastos de transporte, hospedaje, comida, bebidas y hasta viáticos de su representación, sino también de la oposición como parte de los compromisos que han establecido. Si esto es así, con razón tanto afecto y cariño entre Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde. Ahora bien, más allá de que estos son los planes acordados, presuntamente, entre chavismo y oposición su concreción no solo depende de ellos, sino también de la presión que ejerzan los países amigos para acortar los tiempos y llegar a acuerdos que de verdad sirvan para destrabar la crisis y que las elecciones del 2024 sean la salida política al conflicto. En este punto es pertinente tomar en cuenta que EEUU, ni la UE se chupan el dedo y mantendrán la presión contra los opositores para que se comporten adecuadamente. Ojalá de estas negociaciones salga humo blanco rápido para construir una solución a la crisis. En conclusión, si en los próximos días se anuncia la reanudación de las conversaciones se confirma la hipótesis que manejamos en esta columna.

RASPUTÍN. Tengo varias semanas recopilando diferentes visiones sobre un tema en particular, que permite entender cómo está funcionando la estrategia de Nicolás Maduro y quién o quiénes son sus principales consejeros. Comencemos aclarando que es totalmente falso de que Nicolás es un tipo inteligente y hábil en política, como habíamos pensado muchos ya que ha logrado sobrevivir a tiempos muy complejos. Lo que sí tiene en abundancia es maldad para ordenar la persecución, detención, tortura y hasta desaparición de sus enemigos políticos civiles y militares. Si carece de inteligencia política y emocional, ¿cómo entender que ha logrado sobrevivir a tantas dificultades? Ahí es donde entra su “Rasputín” personal que sí es un hombre muy inteligente y hábil en el manejo de los tiempos y el discurso político. El “Rasputín” de Maduro ha logrado controlarlo y cercarlo, para que él y su hermana se garanticen acceso total a las acciones y decisiones que toma Maduro. Eso ha generado mucho celo en otros altos jerarcas del chavismo que se sienten desplazados, como es el caso de Diosdado Cabello. ¿Y quién es el dichoso “Rasputín”? Pues Jorge Rodríguez quien es el verdadero poder detrás de las decisiones políticas que toma Maduro. Incluso recordemos que la exfiscal Luisa Ortega Díaz reveló que una ocasión iba a reunirse con NM, pero antes de entrar al encuentro el propio JR le dio una clase de cómo tratar y hablarle a Maduro para que éste entendiera, dejando a un lado las frases muy técnicas y/o rebuscadas que no lograría entender. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Pues hace algunos días pude conversar con una de mis fuentes en el Palacio de Miraflores, con quien había perdido algo de comunicación y este me comentó: “El presidente es muy poco inteligente, pero ha contado con Jorge Rodríguez como su consejero más cercano. Por encima del psiquiatra solo está Cilia por razones obvias, pero cada paso que da Maduro lo consulta con JR quien es el cerebro detrás de su estrategia”. Cuando leía este comentario de inmediato recordé a Grigori Yefímovich Rasputín, quien era el más cercano consejero del Zar Nicolas II de Rusia, aunque al final fue uno de los causantes de la caída del zarismo en esa nación y de la irrupción del comunismo. O sea que cuando queramos analizar y entender hacía dónde va Maduro no solo prestemos atención a lo que este dice, sino principalmente al discurso y acciones de Jorge Rodríguez. ¿Y dónde queda Diosdado? La otra creencia que se derrumbó casi en su totalidad con la conversación ya mencionada, es que Cabello es enemigo de Maduro: “Diosdado y Maduro tienen una buena relación, pero Cabello siente que ha perdido ascendencia sobre el presidente a partir que Jorge ha ido ocupando espacios como el principal consejero. DC es feliz con Maduro en el poder, porque le permite hacer negocios y no ser el principal blanco de las acciones de EEUU, pero le desagrada que ya no es consultado con la frecuencia de antes para tomar decisiones políticas. El verdadero enemigo de Diosdado es Jorge”. Es tan, pero tan notorio el control de JR sobre NM que si usted analiza cómo está la línea de sucesión en el caso de un evento sobrevenido que ocasione la salida de Nicolás, verá que su hermana Delcy Eloína es la Vicepresidenta de la República y Jorge es el presidente de la Asamblea Nacional ¡Más claro imposible! Pero, además, este incluso es el jefe de la representación oficialista en las negociaciones en México, delegación en la cual no está nadie vinculado a Diosdado. JR ha tomado tanto terreno en el chavismo, que hasta mantiene excelentes relaciones con la cofradía militar que ha sostenido a Nicolás en el poder, pues él los complace con todo lo que les gusta a estos altos oficiales, mientras Cabello ya casi no tiene “poder de fuego” desde que le pasaron a retiro a los generales de su promoción. En conclusión, Maduro es más tapao que cu… de muñeca, pero tiene un hábil e inteligente “Rasputín” en Jorge Rodríguez.

A CONFESIÓN DE… Partes relevo de pruebas como dicen los abogados en su argot. Lo que había comentado en muchas ocasiones en esta columna y que además se convirtió en un secreto a voces en la Gobernación del Zulia, lo admitió públicamente el propio Manuel Rosales cuando confesó que el estado no tenía recursos y que se sentía incompetente. Pero adicional a la revelación del señor Gobernador, uno de sus más cercanos como es Juan Barboza lo comentó recientemente en un encuentro con unos amigos y mientras compartían varios “frascos” de un whisky mayor de edad: “Manuel está muy preocupado porque no hay dinero y se siente engañado por Maduro, quien le prometió recursos y todo se quedó en papeles. El dinero está en en proyectos aprobados y en créditos adicionales cuya plata no llega. No tenemos gestión y tampoco hay dinero para recuperar el trabajo”. Si Juan Barboza lo dice es 100% real porque él es parte del primer anillo de Rosales. Adicionalmente, me dicen que el socio preferido de Manuel que es Rubén Barboza, alias “Cachete”, sigue renuente a poner dinero porque no ve perspectivas de recuperar lo entregado. Manuel, insisto con mi reflexión: de qué te ha servido la operación “rodilla en tierra”, pues de nada porque prometiste el cielo y las estrellas, pero no vas a poder cumplir a los zulianos. Y creo que ya es tarde para que reacciones y asumas el liderazgo de los reclamos de los zulianos.

MANIPULACIÓN. Algunas hienas y fans del G4 me atacan alegando que busco destruir la posibilidad de un candidato de unidad, pero la realidad indica que ellos solitos están haciendo todo lo posible para aniquilar esa posibilidad. ¿Cómo confiar en el G4 si hay suficientes evidencias de su manipulación? Claramente el cogollo opositor sigue dándole largas a la organización de las primarias, buscando que los precandidatos se cansen y al final hacer una elección entre ellos, aunque el escenario ideal es lanzar un candidato de “consenso”. ¿Por qué tanta desconfianza hacia el G4? Si revisamos una reveladora declaración del precandidato presidencial del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), Nicmer Evans, es fácil llegar a la conclusión de que hay un retraso premeditado en el proceso de organización de las primarias y una clara intención de integrar esa comisión con venezolanos afectos y leales al G4. ¿Qué denunció el señor Evans? Hagamos un resumen de los puntos más interesantes: 1) No hay transparencia, ni celeridad para designar a los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias, 2) A pesar de que se extendió el proceso de postulación de integrantes para esa comisión, no hay nombres más allá de los propuestos por el MDI, 3) No hay un baremo o por lo menos un perfil de las cualidades que deben presentar los aspirantes a la comisión, 4) Ni siquiera han establecido cuántos principales y suplentes serán parte de esta instancia y 5) Tampoco se ha delimitado el tiempo y los roles de funcionamiento de la comisión. Pero además el precandidato presidencial también criticó que el G4 y la Plataforma Unitaria pretenden seguir controlando un proceso que debe ser conducido por la sociedad civil. No hay que ser demasiado inteligente para llegar a la conclusión que el cogollo opositor y su organismo títere de la PU, podrían estar anunciando en los próximos días los miembros de la Comisión Nacional de Primarias, sin explicar quiénes los escogieron y cómo fueron seleccionadas estas personas. Hasta ahora el señor Omar Barboza Gutiérrez ha cumplido con su papel de “marear” a las organizaciones y movimientos políticos, mientras el tiempo pasa y existe el enorme riesgo de que Maduro decida adelantar las elecciones presidenciales para el 2023. El G4 sigue trabajando de acuerdo con sus intereses, que en nada se parecen a los intereses del país. No tengo dudas de que Omar es el líder de la “Misión Vaporub”.

MATRICES. Por distintas vías recibí información sobre supuestas dificultades e investigaciones en la Alcaldía de Maracaibo, por lo que hice las consultas correspondientes y la respuesta fue tajante: “Los laboratorios y aliados de Un Nuevo Tiempo están intentando crear falsas matrices de opinión, buscando dañar la gestión del alcalde Rafael Ramírez”. ¿Por qué lo hacen? Supongo que intentan llenar de temas conflictivos a la opinión pública para tapar las serias dificultades en la gestión de Manuel Rosales, pero además para generar fracturas a lo interno de PJ. No podemos olvidar que MR intenta captar a Ramírez para que se pase a UNT. Cuando recibí los mensajes que circularon por los grupos de WhatsApp noté que no se trataba de algo espontáneo, sino bien dirigido ya que están bien escritos y además con sentido periodístico. Incluso usaron hashtag y eso no lo hace cualquiera. Por eso antes de reenviar mensajes y/o cadenas tómese el tiempo de leer, releer, revisar entre líneas, analizar el estilo, visualizar el sentido y podrá determinar si no está siendo víctima de los laboratorios de los partidos políticos.

INCOMUNICADO. Y quizás torturado. Por casualidad conversaba con una de mis fuentes en los organismos de inteligencia y surgió el tema sobre la detención del médico Fidel Ramírez, hermano de Rafael Ramírez ex ministro de Petróleo y acérrimo enemigo de Nicolás Maduro. Cuando le consulté al interlocutor que había ocurrido con él obtuve una simple respuesta: “Está incomunicado…”. Esto quiere decir que sus familiares no tienen acceso a verlo, pero además tampoco cuenta con asistencia legal y eso es una clara violación de su derecho a la defensa. Esta es otra evidencia más del sistemático y planificado aparato de persecución y tortura que fue denunciado por la misión de la ONU que constató las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. La lectura en este caso es clara. Maduro está buscando atacar familiarmente a Rafael Ramírez e incluso intentar que éste regrese de su exilio y se intercambie por su hermano. El caso de Fidel Ramírez es una historia que se ha repetido incontables veces en más de 20 años de revolución.

DETERMINACIÓN. Pude conversar brevemente con el precandidato presidencial de la Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas, quien me explicó que sigue recorriendo el país y llevando no solo un mensaje de unidad sino de participación ciudadana: “Amigo Darwin, estoy haciendo este enorme esfuerzo de ofrecer mi servicio a Venezuela en el marco de una acción política promotora de la participación ciudadana. El debate democrático en nuestro país es muy banal y hay que darle contenido programático. Este país está en ruinas y quebrado siendo el mejor ejemplo la terrible tragedia ocasionada por las lluvias, sobre todo en la población de Las Tejerías”. Coincido con César en el vacío que existe en el discurso político venezolano y en la necesidad de darle profundidad, ya que hay que generar esperanza y motivación en el pueblo.

CON LAS MANOS… En los útiles escolares. Me cuentan que unos días antes del 12 de octubre en una operación conjunta de Polimaracaibo y el CICPC atraparon a varios sujetos con un cargamento de útiles escolares de los que el gobierno nacional destina a la entrega gratuita en las escuelas. Los útiles serían vendidos en el mercado Las Pulgas, La Curva de Molina y Ziruma. Los detenidos cantaron y confesaron quiénes eran los cabecillas de la operación, entre los cuales al parecer está el esposo de la actual directora de la Zona Educativa del Zulia, Dorelis Echeto, además de varios dirigentes del PSUV. ¿Qué pasó con los pillos? Fueron liberados el mismo día gracias a presiones políticas y al pago de cifras que oscilaron entre 3-5 mil dólares, lo que impidió que fueran pasados a manos del Ministerio Público.

CLEZ ON FIRE. La elección de la nueva directiva del Consejo Legislativo del Zulia en enero del 2022 no solo es un tema conflictivo en la coalición opositora, ya que por decisión de Manuel Rosales no va a respetar el acuerdo de alternabilidad, sino que también genera polémica a lo interno de Un Nuevo Tiempo. Iraida Josefina aspira a repetir, pero hay legisladores de UNT que se oponen y aspiran a ocupar la presidencia del parlamento regional. Entre quienes aspiran están Justo Bermúdez, José Caldera, Alejandra Barrientos y José Javier Barboza. Consulté por el chance de Iraida Josefina: “Hasta ahora Manuel tiene pensado apoyar a uno de los otros legisladores. Él sabe del hueco que tiene ella en el presupuesto y ese tema no ha caído muy bien”. ¿Quién será al final? Yo no descartaría a la actual presidenta ya que al parecer cuenta con el aval de Nora Bracho y en lo que resta del año hará más monerías, con organillero incluido, para que Rosales la siga viendo.

PANCHO. Sigue llegando información que demuestra que Francisco Arias Cárdenas y su equipo están afinando los últimos detalles para su regreso de México, con el fin de tomar el control del PSUV en el Zulia. Tal como lo mencioné en la columna anterior, si Pancho se está preparando para abandonar la embajada de Venezuela en México, es una clara señal de que está autorizado para eso y eso también lleva a pensar que cuenta con el aval de Maduro para asumir el partido en el estado. Si eso se termina de concretar, sería otra decisión que forma parte del plan de aniquilamiento político contra Omar Prieto. Si FAC toma el control del PSUV ese sería el final para OP, ya que el gocho haría todo a su alcance no solo para que Prieto esté fuera del juego político, sino que adicionalmente buscaría que pague por los muchos delitos que cometió en la Gobernación del Zulia.

SUSPENDIDO. Me informan que por fin Manuel Rosales suspendió de su cargo al director de la Oficina de Información y Prensa del Ejecutivo del estado Zulia (OIPEEZ), Leonel Reyes. ¿Por qué lo suspendió? Al parecer no solo lo están investigando por el cobro de vacunas a proveedores y supuestas irregularidades en los pagos a periodistas, sino también porque se atrevió a organizar una rueda de prensa sin la autorización de Rosales. Por cierto, me confirman que Leonel es parte del equipo de UNT que intenta crear “falsos positivos” contra periodistas críticos de Rosales, entre ellos este servidor.

