Darwin Chávez | Verdades y rumores | Después de la primaria, ¿qué viene en la lucha por Venezuela?

AL CIERRE. Me informan que en el marco de las acciones del régimen que buscan perturbar la normal realización de las primarias, en toda Venezuela hay funcionarios de los organismos de inteligencia reclutando a leales a la revolución, con el fin de organizar grupos de choques que tendrán la misión de alejar a los ciudadanos de los centros de votación. Les ofrecen 200 dólares e inmunidad para actuar y dependiendo de la evaluación del desempeño que tengan, les darán más lechugas.

¡MOSCA! En las últimas semanas ha venido tomando forma una matriz, impulsada desde los aliados opositores del chavismo, de que la oposición necesita un “candidato viable” para derrotar a Maduro. El objetivo por supuesto es abonar el terreno para la aparición y aceptación de una candidatura paralela a la de María Corina Machado, la cual todo indica que sería la de Manuel Rosales si es que finalmente debe cumplir con sus acuerdos con el régimen. ¿Qué es el “candidato viable”? Según los teóricos de este concepto, es aquel aspirante que no sólo esté habilitado, sino que además tenga buenas relaciones con el chavismo a fin de facilitar una transición en el poder. Según la tesis del “candidato “viable”, la oposición debe inscribir una candidata o candidato que sea “potable” para el chavismo, sin importar si cuenta con el respaldo de la mayoría de los venezolanos y mucho menos que haya salido victoriosa o victorioso en la primaria presidencial. ¿Qué buscan? Por supuesto que consolidar la matriz que otro opositor diferente a MCM debe inscribir su nombre, a fin de facilitar una transición en Venezuela, cuando el objetivo real es que Maduro gane las presidenciales mediante una fragmentación del voto opositor. La real interpretación del “candidato viable”, es que representa a ese supuesto opositor que está comprometido con Maduro y que haga “viable” su permanencia en el poder. Tengo la percepción de esta tesis no va a calar, porque están subestimando no solo la voluntad de cambio de la mayoría de los venezolanos, incluyendo chavistas, sino también la inteligencia de aquellos venezolanos que políticamente han madurado luego de tantos fracasos. En conclusión, en el marco de los acuerdos entre chavismo y oposición, que fueron diseñados por Estados Unidos, ahora es mucho más importante para el chavismo ese “candidato viable” con el fin de intentar degradar la intención de voto de María Corina Machado.

TEMOR. No paran las angustias en el primer anillo de Manuel Rosales. No solo es que todo apunta a que le tocará lanzarse a una piscina sin agua con su candidatura presidencial para cumplir con sus compromisos con el chavismo, sino que además podría estar poniendo en peligro su candidatura a la Gobernación del Zulia. Sobre el tema conversé con uno de sus cercanos: “Qué pasaría si el chavismo decide fusionar las presidenciales con la regionales y municipales, que Manuel tendría que aspirar a la presidencia a fin de dividir el voto opositor y tratar de que Maduro le gane a María Corina, pero además no podría aspirar a la reelección y tendría que seleccionar a un candidato de su confianza que, podría ser, Gustavo Fernández. Pero además, si la victoria de MCM es tan abrumadora en la primaria ella se convertirá en la líder y quizás hasta en un nuevo portaviones. Asimismo, si las regionales van en el 2025 y ella gana las presidenciales, Rosales no tendría su respaldo. En este escenario, ella le levantaría el brazo a uno de sus cercanos en el Zulia y todo apunta a que sería Gustavo Ruiz. O sea que Rosales lo podría perder todo y nos arrastra a todos por ese barranco”. Luego de esta breve, pero contundente, explicación estoy más seguro que nunca que a Manuel se le dañó la brújula.

ENCUESTAS. Aunque pareciera que una victoria, quizás abrumadora, de María Corina Machado es inevitable en la primaria presidencial, vale la pena revisar lo que muestran las últimas encuestas que se han hecho públicas antes del proceso. Revisemos primero el último estudio de Delphos de Félix Seijas Jr., denominado “Prospectiva Venezuela, especial primaria” que realizó de forma conjunta con el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Fuero consultadas 1.200 personas entre el 30/09 y el 09/10. Cuando indagan sobre la autoidentificación política un 43,3% se identificó como opositor y un 20,7% como chavista. Este dato es interesante porque siempre hablamos de que el régimen tiene un 20-25% de respaldo y aquí se muestra claramente. Al medir la disposición a votar el 22-O, el 43,5% afirmó que está seguro de ir a votar, mientras un 23,2% dijo que quizás lo haría. Cuando miden la intención de voto entre los candidatos a la primaria, María Corina Machado obtiene el 48,7%, seguida de Henrique Capriles con el 8% y Carlos Prosperi con el 2,8%. Mientras que al segmentar los resultados entre quienes una alta probabilidad de ir a votar, María Corina Machado sube al 86,6%. Ahora revisemos la última encuesta CATI de Meganálisis que fue realizada entre el 23/09 y el 08/10, en la cual fueron encuestadas 1.345 personas. Al indagar si los consultados votarían por Nicolás Maduro en una elección presidencial, el 78,7% dijo que no y solo un 10,8% dijo que sí. En relación con la intención de voto en la primaria, María Corina Machado alcanza un 46,8% y muy lejos queda Henrique Capriles con el 6,3%. Al consultar las preferencias electorales en escenarios polarizados estos fueron los resultados: María Corina (54,9%) vs Maduro (11%); Maduro (19,7%) vs Manuel Rosales (9,2%); Maduro (20,1%) vs Capriles (16,2%); Maduro (19,9%) vs Carlos Prosperi (15,8%). Este ejercicio es interesante, ya que muestra que Maduro solo pierde con MCM. Además, midieron la intención de voto en las elecciones presidenciales sin candidato unitario, sumando a posibles “candidatos viables” y los alacranes y estas son las cifras: María Corina Machado (49,7%), Maduro (11,1%), Manuel Rosales (5,6%), Benjamín Rausseo (0,9%) y Antonio Ecarri (0,3%). O sea que la sumatoria Maduro y los supuestos opositores apenas alcanza el 17,9%. En síntesis, la señora Machado continúa consolidándose como la líder de la oposición y la primera opción de triunfo en la primaria y las presidenciales.

POST-PRIMARIA (I). A pocas horas de la primaria presidencial parece que es irreversible una victoria de María Corina Machado. El debate actual es cuán amplio será el triunfo y quién quedará segundo. De hecho, la estrategia de los otros candidatos es quedar en el segundo lugar con una buena cantidad de votos y erigirse como el “primer habilitado”, a fin de quedar prevenido al bate en el caso que el chavismo logre evadir la habilitación de los opositores tal como establece el acuerdo firmado en Barbados. Ahora lo más importante es analizar que va a ocurrir a partir del 23 de octubre. Este análisis necesariamente tiene dos pilares. El primero, el resultado de la primaria presidencial y segundo el acuerdo firmado entre chavismo y oposición que era una urgencia para todos los actores involucrados. Era una urgencia para el régimen que necesitaba la flexibilización de las sanciones, a fin de tratar de recuperar la economía con un aumento de la producción y comercialización de petróleo, pero además la atención de temas prioritarios como la crisis del sector eléctrico. En el chavismo calculan que con dinero pueden mejorar la situación económica, reducir los apagones y con eso tener un impacto positivo en la intención de voto de Maduro o de quién finalmente sea el candidato del PSUV. Era una urgencia para el gobierno de Joe Biden, ya que ante la cercanía de las presidenciales de noviembre del 2024 debía dar por resuelto el tema Venezuela, a fin de mostrar esto como uno de los logros en política exterior en la dura pelea que probablemente tendrán con un Donald Trump como candidato republicano. Era una urgencia para el G4 y su Plataforma Unitaria a fin de evitar que, a raíz del resultado del 22-O, María Corina asumiera el liderazgo de las negociaciones con el régimen y los desplazara de este escenario tan importante. Pero además, este resultado los posiciona para seguir probablemente como cabeza de la negociación, a pesar de la victoria de MCM. Era una urgencia para la señora Machado ya que de ese acuerdo depende su habilitación política. O sea que lo acordado en Barbados y los pasos que siguen en las conversaciones para limpiar el camino hacia una solución política, era una prioridad para todos los involucrados. Ahora bien, fiel a sus mañas en el chavismo ya asomaron la posibilidad, a través de Jorge Rodríguez, de evadir las habilitaciones políticas. Sin embargo, se ve muy complicado para ellos que puedan zafarse de lo acordado si tomamos en cuenta lo expresado por el secretario de Estado, Antony Blinken en un comunicado: “Estados Unidos también ha transmitido nuestra expectativa y entendimiento de que Venezuela tomará las siguientes medidas antes de finales de noviembre: Definir un calendario y un proceso específico para la restitución acelerada de todos los candidatos. Todos los que quieran presentarse a las elecciones presidenciales deben tener la oportunidad de hacerlo, y tienen derecho a la igualdad de condiciones electorales, a la libertad de movimiento y a que se garantice su seguridad física. Comenzar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente. El incumplimiento de los términos de este acuerdo llevará a Estados Unidos a dar marcha atrás en las medidas que hemos adoptado”. Mientras que Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, también habló de que el chavismo se comprometió a levantar las inhabilitaciones: “Confío en que se va a solucionar la inhabilitación de María Corina Machado”. Esto implica que si el chavismo pretende evadir el levantamiento de las inhabilitaciones, podría perder todas las concesiones entregadas por EEUU. Esto los obliga a cumplir y buscar otras alternativas para intentar frenar a María Corina Machado, buscando mantenerse en el poder. Más allá de las pataletas de Jorge Rodríguez y otros, ellos tendrán que cumplir o se quedan sin la flexibilización de las sanciones. Ahora bien, no hay duda de que este acuerdo de Barbados abre el juego y podría conducir a esa salida política que por tanto tiempo se ha buscado. Adicionalmente, hay otro detalle que debe ser resaltado y es que al acordar que las elecciones presidenciales serán en el segundo semestre del 2024, se le quita a Maduro la posibilidad de jugar con la fecha para intentar emboscar a la oposición. Sin embargo, aún Nicolás tiene la carta para llamar a elecciones generales a fin de que no solo sean presidenciales, con el fin de crear un respaldo monolítico de todo el chavismo a su alrededor. Esto obligaría a quienes aspiran a ser gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales a sumarse a una campaña electoral que será compleja y llena de obstáculos. Adicionalmente, al convertir el proceso del 2024 en unas elecciones generales, exceptuando la Asamblea Nacional, también añade factores de perturbación interna en la oposición, porque se abre la discusión de la selección de las candidaturas y esto siempre es un tema espinoso que deja secuelas. En este caso sería peor, porque María Corina Machado tendría la primera opción para elegir a los aspirantes, lo que seguramente causará conflictos en ciertos estados y municipios cómo, por ejemplo, el Zulia. ¿Por qué el Zulia? Porque Manuel Rosales, en caso de no aspirar la presidencia, exigiría total respaldo para él y dudo que MCM le daría su aval. Ahora bien, en el escenario de que MR se lance como “candidato viable”, él lanzaría su candidato a la Gobernación e igual acción tomaría María Corina, lo que enrarecería el clima electoral. Si el régimen finalmente cumple con la habilitación de MCM, ¿qué hará para derrotarla? Y por otro lado, con una victoria de María Corina ¿cómo se reconfigura el liderazgo opositor? Ambos temas los analizo en la segunda parte de este comentario.

COMPLOT. Recibo nuevos detalles de la conspiración que Manuel Rosales organiza contra la primaria, desactivando a Un Nuevo Tiempo de esta elección y ordenando que la mayoría de los miembros de mesa y testigos no cumplan con su deber ciudadano. Hace pocos días circuló un mensaje en los diversos chats de UNT en el Zulia, con el fin de advertir de que esa organización no tenía candidato, pero además no tendría participación en la jornada del 22-O. El mensaje, por cierto, con horrores ortográficos, explica que aquellos miembros de mesa que ya habían sido capacitados pueden trabajar el domingo, aunque de forma imparcial y todo queda bajo su responsabilidad. Pero en lo que sí es tajante el mensaje es en la desactivación de UNT (textual): “Nuestro partido UNT no tiene Candidato debido a la renuncia de Capriles Radonski, por lo siguiente nuestras estructuras coordinadores, jefe de sectores, movilizadores y estructuras parroquiales no vamos a salir a trabajar ni a participar el 22 de Oct.el motivo NO TENEMOS CANDIDATO”. ¡Más claro imposible! Asimismo, circuló el rumor de que la estructura de Primero Justicia en el Zulia tampoco participaría en la primaria. Hice un par de consultas a organizaciones diferentes a PJ y la respuesta fue común: “Desde Primero Justicia han asegurado sus estructuras, testigos y miembros de mesa si van a participar. De hecho, luego de la renuncia de Capriles han seguido participando en las reuniones de coordinación”.

APAGONES Me escribe indignado un residente de la zona norte de Maracaibo, con el fin de denunciar que una de las causas de la intensificación de los cortes eléctricos, es la operación de las granjas de minado de criptomonedas que consumen altas cantidades de electricidad. Cómo ejemplo, menciona que en el conjunto residencial Villa Española, ubicado en la avenida Paúl Moreno, hay tres casas destinadas solo a la minería de criptomonedas y casualmente, esa villa está en un circuito al que nunca le quitan la electricidad. También casualmente, recordé que Omar Prieto tenía ahí una vivienda, la cual usaba como una de las varias casas entre las cuales se movía, ante los temores que siempre ha tenido por su seguridad. Y con la fortuna que tiene Omar no tengo dudas de que también pueda tener otras dos casas en el mismo complejo. ¿Será Prieto el dueño de esas tres granjas de minería? Yo estoy casi seguro de que sí. ¿Por qué y para qué insistir con esa actividad? Recuerden que una de las alternativas que en el chavismo encontraron para lavar y esconder su dinero en el exterior, fue precisamente a través de las criptomonedas y el mercado de estas monedas digitales. No sería raro que Omar siga escondiendo y moviendo el dinero que amasó en su paso por el poder. Pero de ser todo esto cierto, ¿por qué el general Néstor Reverol le permite el beneficio de nunca ser afectado por los continuos apagones? Espero que el aspirante chavista y acérrimo enemigo de OP, haga algo al respeto y le quite el servicio.

POST-PRIMARIA (yII). Comienzo con las jugadas que podría aplicar el régimen para degradar la intención de voto a favor de María Corina Machado. La primera de las acciones es demasiado clara y es que lanzará varios “candidatos viables”, buscando fragmentar el voto opositor. Uno de ellos, al parecer, sería Manuel Rosales quien debe cumplir con sus compromisos con Maduro y tratará de disfrazar su aspiración, alegando que es el aspirante ideal para derrotar al chavismo y que haya una transición real y pacífica, o sea el argumento del “candidato viable”. El problema de este punto es que, según la última encuesta de Meganálisis, hoy en día la intención de voto sumando a Maduro, Rosales, Rausseo y Ecarri apenas llega al 17,9%, mientras MCM tiene 49,7% de respaldo. Y si esto no funciona, ¿qué otras jugadas le quedan al oficialismo? Por lo pronto tiene toda una estrategia para aplicar antes, durante y después de la primaria. A tan pocas horas del proceso, ¿qué pueden hacer? Aquí se enmarca las declaraciones de Jorge Rodríguez alegando que no van a habilitar a nadie, en clara alusión a la señora Machado. Buscan desmotivar a sus votantes quienes, a raíz del acuerdo de Barbados, piensan que finalmente ella podrá participar en las presidenciales. En lo que respecta a este domingo, tienen el plan de utilizar grupos de choque que perturben el acto de votación y así tratar de alejar a los ciudadanos. La idea tiene dos objetivos. El primero, disminuir los niveles de participación y así reducir el resultado a favor de MCM, tratando de que no obtenga una cifra significativa y abultada que la termine de convertir en un fenómeno electoral. No es lo mismo que voten 4 millones de venezolanos, a que apenas lo haga un millón y medio de ciudadanos. No es lo mismo que ella gane, por ejemplo, con casi 3 millones de votos, a que finalmente no llegue al millón de votos. Adicionalmente, tienen acuerdos con algunos candidatos opositores para que desde el 23 de octubre salgan a desacreditar los resultados, alegando inconsistencias, irregularidades y cualquier otro cuento de camino para tratar de deslegitimar la victoria de MCM. Estos apenas son los primeros pasos con los cuales aspiran afectar su imagen, reducir su intención de voto y que Maduro, o quien finalmente sea el candidato, logre ganar con su 20-25% de apoyo. Y en relación con la pregunta: ¿Cómo se reconfigura el liderazgo opositor? Mejor esperemos a la semana próxima porque eso dependerá de los resultados de este domingo. Para concluir, apreciados lectores compren cotufas que la película se puso entretenida.

INVERSIÓN. Excelente la iniciativa del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, de asumir la promoción de Maracaibo como una excelente opción para la inversión nacional y extranjera: “Hablamos de una ciudad que está dando pasos importantes para la reactivación económica y eso pasa por generar confianza, oportunidades y esperanza. La Alcaldía de Maracaibo quiere ser el más importante aliado del sector privado para generar empleo, fortalecer empresas y fomentar el desarrollo en sus diferentes sectores”. Recuerdo que la última vez que conversé con el burgomaestre marabino en mi programa #Contrastes, él hizo mucho hincapié en la necesidad de construir una sinergia con el sector privado a fin de recuperar una ciudad, que había sido devastada por las gestiones chavistas de Omar Prieto y Willy Casanova. En lo personal siempre he mantenido la tesis de que las alcaldías además de tratar de resolver los problemas que afectan a sus ciudadanos, deben ser entes promotores a fin de generar empleos, calidad de vida y bienestar colectivo que al final se devuelven en ingresos para el municipio.

VOTO INTELIGENTE. Ante la cercanía de la primaria presidencial conversé con el amigo y presidente del Partido Centro Democrático, Carlos Alaimo, quien mantiene la tesis de que votar de forma inteligente es hacerlo por César Pérez Vivas: “Fíjate como el apoyo a César ha ido en franco crecimiento, ya que su discurso ha sido coherente y no ha ido cambiando, dependiendo de las circunstancias. Siempre hemos mantenido que ganarle a Maduro es lo urgente, pero también es importante elegir a un venezolano que no sólo esté preparado académica y políticamente, sino que además tenga la experiencia para conducir una etapa que estará llena de complejidades y que obligará a manejarse con sapiencia ante los poderes públicos que aún estarán en manos del chavismo. Por otro lado, en paralelo tendrá que liderar un plan de emergencia que atienda los graves problemas sociales y sanitarios que deja el chavismo, ya que los venezolanos que tienen hambre no tiene tiempo para esperar. De ahí que el país va a requerir una acción nacional e internacional que, de forma conjunta, atienda las profundidades de una crisis generada por el oficialismo. No hemos caído en la descalificación del resto de los candidatos, pero seguimos confiando que César Pérez Vivas es la mejor opción”.

PUCHO. De nuevo el muy cuestionado decano de la Facultad de Medicina y aspirante a rector de la Universidad del Zulia, Sergio “Pucho” Osorio, regresa a sus andanzas oscuras. ¿Que hizo “Pucho” ahora? ¿Tiene que ver con sus guisos en la Secretaría Regional de Salud? No, sino con un sospechoso viaje que realizó a Ecuador con el supuesto objetivo de graduar a unos ciudadanos de ese país que, aparentemente, aprobaron algunos diplomados que está dictando esta facultad. Lo raro es que “Pucho” solicitó un permiso al Consejo Universitario, a fin de acudir como representante de LUZ y se lo negaron, pero él igualito se fue y se hizo mencionar como autoridad de nuestra máxima casa de estudios. Lo otro que es bastante llamativo es que lo acompañó Marlene Primera, actual secretaria de nuestra universidad. Pero eso no es todo, sino que además el aliado, por no decir socio, de “Pucho” en Ecuador fue destituido como decano de la Facultad de Medicina de una universidad en Guayaquil. Otro de los detalles es que nadie sabe de qué fueron los diplomados, especializaciones o como los hayan llamado finalmente, ya que los “graduandos” en las imágenes del acto sólo muestran un sobre blanco, pero nunca el título o certificación que recibieron. Esto hace presumir que hay algo turbio en esta gira de “Pucho”. No hay duda de que por donde pasa Osorio hay un fuerte olor a guiso. Aun no logro entender como este sujeto con la pésima reputación que tiene, pretende ser rector de la Universidad del Zulia. Considero que nuestra máxima casa de estudios, si es que su comunidad quiere frenar la destrucción final e iniciar la recuperación, necesita un universitario decente al frente de la institución.

AUSENCIA. El muy reconocido periodista y especialista en temas electorales, Eugenio Martínez, en su cuenta X (@Puzkas) soltó una perla luego de la firma del acuerdo de Barbados entre chavismo y oposición: “Como ocurrió en Colombia en los días previos a la Cumbre sobre Venezuela, la ausencia del delegado de Voluntad Popular (Lestor Toledo) en la firma de acuerdos en Barbados es muy significativa (merece/requiere una explicación formal)”. Luego de esta publicación alguien soltó la versión de que el ruidoso Toledo estaba vetado, pero de ser así el mismo hubiese salido con su tradicional “show llorón” tratando de hacerse la víctima, pero hasta el cierre de esta columna no tengo conocimiento sobre ese presunto veto. Sin embargo, es muy llamativa esta ausencia tomando en cuenta que Leopoldo López y su banda de “cocos secos”, de la cual forma parte Lester, siempre andan en una jugada grupal y extraña. Aunque Voluntad Popular emitió un comunicado en el cual respaldan el acuerdo y la primaria, no sería raro que luego salgan diciendo, ante algún problema, que ellos no firmaron el acuerdo porque sabían que el régimen no lo cumpliría. Recordemos que López siempre quiere ser protagonista y le encanta jugar adelantado, pero ante su exilio dorado en España se ha convertido en menos que un farol inútil en la política nacional. Un amigo de esos que siempre tiene la chispa maracucha me envió este mensaje: “Leopoldo y Toledo aun andan llorando la muerte del interinato, ya que esa ‘teta’ era muy sabrosa”. Por cierto, ¿saldrá Leopoldo y su banda a lanzar una campaña llamando extorsionador a Eugenio Martínez? Lo digo porque esa es una práctica común de ellos cuando se sienten maltratados por periodistas.

VIVEZA. Como siempre Manuel Rosales juega a hacerse el vivo y trasladar problemas a otros. Esta es la lectura a la juramentación de la “Comisión Ejecutiva para el Gran Acuerdo Humanitario”, presidida por Ezio Angelini, que ahora quedará al frente de las peticiones de entregar fondos para resolver los apagones, mientras MR está detrás de todo moviendo los hilos y buscando no seguirse chispeando con su afán de cumplir con sus acuerdos con Maduro. No me extrañaría que esta comisión salga desempolvando las viejas propuestas de Rosales de aquellas barcazas eléctricas y las plantas de arranque rápido, las cuales tenían un fuerte tufo a guiso millonario. Mis detractores seguramente alegaran que nada de lo que hace Manuel me agrada y eso no es real. Simplemente, hay temas con los cuales él juega de acuerdo con sus intereses y este es uno de ellos. Rosales sigue trabajando para tratar de lavar su deteriorada imagen y además está en campaña. ¿Para Presidente o Gobernador? Para cualquiera de las dos.