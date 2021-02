Darwin Chávez // VERDADES Y RUMORES ¿De verdad se reagrupa la unidad en la oposición? ¿Por qué lo hacen?

AL CIERRE. Todo indica que el plan de EEUU-Unión Europea que también involucra activamente a Rusia y Cuba está acelerándose. ¿Por qué esa precisión? Porque hace pocos días hubo una importante reunión en Panamá entre emisarios cubanos, rusos y gringos y uno de los puntos tratados fue la posible liberación de Alex Saab ¿Llegaron a algún acuerdo en esa materia? No tengo la certeza, pero me llamó mucho la atención que el chavismo permitió que la familia de Saab viajará a Moscú, cuando los mantenían retenidos y fuertemente custodiados en Caracas. En conclusión, cubanos y rusos parece que ya están operando su parte del acuerdo con EEUU para resolver la crisis y en ese sentido se han reunido, aparentemente, con oficialistas y opositores.

UNIDAD (I). Hay muchas informaciones cruzadas sobre la construcción de una nueva plataforma unitaria y dudas sobre el verdadero interés, de muchos líderes, de reagrupar esa unidad que tanto éxito tuvo. Cuando les cuente los detalles que he recibido en mi estación de trabajo, muchos de ustedes quedarán sorprendidos. Hagamos un recuento de los hechos y las afirmaciones. Desde que Leopoldo López en una entrevista concedida al medio “El Español”, el pasado domingo 31 de enero, dejó colar la versión de que trabajaba en una nueva plataforma unitaria, hay más imprecisiones que certezas en torno a esta materia que es muy importante, de cara a los escenarios que están por venir. Pero además esa nueva “imprudencia” de Leopoldo generó molestia. ¿Por qué? Se los cuento más delante. Prosigamos, esa afirmación sumada a una acción emprendida por el aparato de propaganda del gobierno interino ocurrida el lunes 01/02, cuando difundieron una “olla” en la cual indicaban que el viernes 29 de enero, durante su participación en un programa del portal Analítica, Guaidó también había asomado esa nueva plataforma unitaria; permitía inferir que ambos están distanciados y el interés de López de desligarse del fracaso del interinato. La confusión se amplió cuando el martes 02/02/2021 el equipo nacional del Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) envió un mensaje a sus equipos regionales en el cual explicaron lo siguiente: “Con relación a algunas confusiones generadas por entrevistas y publicaciones durante este arranque de semana, el Secretariado Nacional del FAVL se comunicó con el Presidente (e) Juan Guaidó, quien nos puntualizó lo siguiente, y pidió que fuera aclarado a todos los FAVL regionales: la “nueva plataforma” (el entrecomillado de la frase es original del mensaje) a la que algunos líderes se han referido en la opinión pública es una plataforma de coordinación del trabajo entre los partidos, en ningún caso se ha planteado una estructura sustitutiva al FAVL”. ¿Será que Leopoldo y Guaidó andan en dos cosas distintas? Eso es lo que hacía presumir las inconsistencias entre ambos mensajes. Mi comentario de esa semana lo complementé con las consultas que hice a los equipos de Maria Corina Machado y Henrique Capriles. De ambos recibí una respuesta similar: “No estamos participando en ninguna reunión para crear esa supuesta nueva plataforma unitaria”. Todo aquello parecía un enredo causado por la ambición de Leopoldo de liderar la oposición y de Guaidó por sostenerse como líder del interinato. Nada más sonó sobre el tema, pero el pasado viernes 12/02 durante la grabación del programa “Análisis” del Canal de YouTube, “Visión Democracia TV”, tuve la oportunidad de conversar con Antonio Ledezma, y la primera pregunta que le hice fue si él participa en las reuniones para crear esa plataforma unitaria que de verdad sea nueva y su respuesta fue tajante: “Si”. En su explicación dejó claro dos cosas, una de las cuales llamó mucho mi atención. Lo primero que dejó muy claro es que es una prioridad crear una nueva unidad que sea real, lo que deja en evidencia que está dispuesto a ser parte. Sin embargo, en medio de explicación soltó un dardo con punta venenosa: “La oposición más que dividida, está infiltrada por el chavismo”. ¿A quién se refiere Ledezma? ¿Quiénes que siguen actualmente en posiciones de poder dentro de la actual coalición que lidera Guaidó tienen nexos con el chavismo y actúan como dobles agentes? Lo que se puede inferir claramente, es que Ledezma no se refiere a los alacraneados, ni mucho menos a quienes integran “La Mesita”, sino que son otros personajes de mayor peso que siguen actuando como infiltrados. Ahora bien, Ledezma también afirmó que se ha reunido con diferentes sectores. Frente a lo explicado por el exalcalde Mayor de Caracas, queda la interrogante ¿Quién lidera esos esfuerzos para construir una nueva unidad? ¿Será Leopoldo con una agenda personal? ¿Será Guaidó con su agenda de resistencia en el interinato? Pero además queda la incógnita si todos los sectores están siendo invitados a participar, porque repetir la parodia del pasado 7 de septiembre cuando Guaidó anunció una nueva plataforma unitaria con los mismos que ya estaban apoyándolo, no le haría ningún favor a la lucha de la oposición. Pero si, además, López en su afán de elevar su perfil de líder está actuando de forma individual, eso tampoco resuelve el terrible problema de división que tiene la oposición.

CRISIS. La gestión de Nicolás Maduro se mueve con el fin de tratar de lograr una recuperación económica, mediante la incorporación de inversión privada, alguna de ellas de “dudosa procedencia”. Lo más resaltante, ya que el aparato de propaganda se ha encargado de hacer bulla, son los acercamientos con Fedecámaras de los cuales han salido algunas iniciativas conjuntas. Lo que sí es casi que un secreto de estado es que están entregado decenas de empresas expropiadas durante la locura de Chávez, que terminaron saqueadas y en la quiebra. ¿Qué están haciendo? Están creando alianzas estratégicas con inversionistas privados quienes ponen el capital y la tecnología para recuperar las empresas, a cambio de productos y un porcentaje de las ganancias, tal como expuso recientemente la agencia Bloomberg. En ese sentido, pareciera que vienen alianzas estratégicas e incluso ventas de empresas mucho más grandes y mayor impacto. ¿Recuerdan cuando a inicios de año anuncié la supuesta privatización de la banca pública? Al parecer están pensando en entregar a inversionistas, sobre todo extranjeros, buena parte de los bancos estatales, porque están quebrados y ellos carecen de dinero para su recuperación. La mayor transacción, aparentemente, sería la venta de Movilnet que ha venido sonando desde hace varias semanas, porque la empresa necesita una fuerte inyección de capital para su actualización tecnológica y el régimen no tiene los fondos para hacerlo. ¿Por qué no anuncian esas alianzas estratégicas? Porque hacerlo implicaría admitir que la política de expropiaciones de Chávez fue un fracaso. Por eso el silencio que guardan, cuando a ellos les encanta hacer un escándalo de cualquier cosa, para sacar provecho político. El mayor obstáculo para todos estos planes es la oposición de los radicales del chavismo, que consideran que nada de lo que hizo Chávez puede ser revertido.

SE APAGA LUZ. Prosigue la ocupación de la Universidad del Zulia por parte del chavismo, bajo la complicidad de la actual rectora, Judith Aular, quien sigue cumpliendo los compromisos que acordó con el chavismo y que le permitieron asumir la jefatura total e interina de nuestra máxima casa de estudios. Lo peor es que están excluyendo de consultas y reuniones a aquellos sectores que se oponen a la intervención de LUZ, como es el caso, por ejemplo, de la dirigencia estudiantil que decidió participar sin haber sido invitados a un primer acto de formalización de la ocupación roja que encabezó Omar Prieto. Cómo era de esperarse, tanto las autoridades, como los invasores chavistas, negaron a los estudiantes liderados por Yeissel Pérez, presidenta de la FCU-LUZ, la oportunidad de participar a pesar de que son parte activa de la comunidad universitaria. La historia juzgará con mucha dureza a quienes han facilitado que el chavismo se adueñe de nuestra universidad, sobre todo lo hará con la profesora Aular.

UNIDAD (yII). La mayoría de las dudas en torno a la construcción de una nueva unidad, se aclararon en las horas previas a la publicación de esta columna, luego de consultar a fuentes de los diversos partidos que son parte de la oposición. Lo primero que es pertinente puntualizar, es que si hay un esfuerzo por recomponer la unidad, pero no porque los líderes estén plenamente convencidos que deben deponer intereses y diferencias, sino porque la comunidad internacional los está obligando a ponerse de acuerdo. EEUU y la Unión Europea está enfocados en el esfuerzo de empujar hacia la construcción de esa nueva unidad. Por eso la embajada de EEUU en Venezuela, que funciona desde Bogotá, está dedicada a eso en conjunto con otras naciones como Alemania, Francia, entre muchas otras. Por eso en Caracas está operando una delegación de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), además de partidos políticos de otros países con influencia en las organizaciones venezolanas. Es todo un esfuerzo multilateral que busca que la oposición entienda que deben unirse en un mismo propósito y una misma estrategia para aprovechar la solución política y electoral que podría construirse este año. Hasta ahora los avances son pocos, pero al parecer hay interés y voluntad de resolver los entuertos. De hecho, el pasado viernes 12/02/2021 se hizo una primera e importante reunión virtual entre Leopoldo López, Julio Borges, Henry Ramos Allup y Manuel Rosales con Antonio Ledezma, quien lidera uno de los sectores que ha cuestionado el accionar y sectarismo del G4. ¿Qué se habló en la reunión? Hasta ahora desconozco los detalles, pero es importante que hayan intercambiado apreciaciones. ¿Por qué María Corina Machado no participó? Al respecto hice una consulta y la respuesta fue esta: “En Vente no estamos interesados en participar en reuniones bajo el mismo esquema que busca preservar el G4 y mucho menos con quienes creen que se debe participar en las elecciones regionales y municipales, con las actuales condiciones que no permiten confiar en el sistema electoral”. Ahora bien, ¿Y Capriles? Me dicen que él directamente no estaría participando, pero si lo hace su partido Primero Justicia. Como era de esperarse esta iniciativa no está exenta de tropiezos. En ese punto, cuando Leopoldo López anunció que trabajaba en una nueva plataforma unitaria (domingo 31/01/2021) eso cayó muy mal en el resto de la oposición y vieron eso como parte del permanente interés de LL de jugar adelantado, buscando satisfacer sus objetivos personales, pero no grupales. ¿Por qué cayó mal? Eso me lo respondió una fuente cercana al G4: “Esa fue una imprudencia porque a él no le toca hacer esos anuncios. Si queremos fortalecer la legitimidad de la Asamblea Nacional electa en 2015, quien debió hacer ese anuncio fue Juan Guaidó para respetar la institucionalidad. El problema es que Leopoldo no actúa de acuerdo con los intereses del país, sino los suyos”. Al final remató con una frase curiosa: “Ese fue Leopoldo, siendo Leopoldo”. En las conversaciones realizadas hasta ahora se ha cuestionado la autoridad del G4 para seguir dirigiendo la oposición, ya que perdió su capacidad de aglutinar y más bien es un factor de división. Han planteado no solo desaparecer el G4 y crear una nueva estructura más amplia, sino también crear un reglamento para la toma de decisiones, como aquel que existió en la Mesa de la Unidad Democrática cuando su coordinador era Ramón Guillermo Aveledo. El objetivo final es lograr que se construya una Unidad real en la oposición, para apuntalar el plan internacional que lidera EEUU de diseñar y ejecutar una salida política y electoral, que se centraría en unas elecciones presidenciales y parlamentarias para este año. Sobre el particular consulté que novedades había sobre eso y una de las fuentes me dijo algo importante: “Cuando hablamos a finales de enero preguntaste si Maduro podía ser candidato en ese proceso y no tuve una respuesta, pero ahora si la tengo. Ni Maduro, ni Juan Guaidó podrían ser candidatos y eso está aceptado por el presidente interino y esperamos que Rusia y Cuba convenzan a Maduro de esa vía”. En conclusión, si EEUU y la UE no obligan a la oposición a conversar y reagrupar la unidad, quizás ese “saco de gatos” hubiera seguido igual de dividido o quizás más fracturados aún. Pero eso no es todo y hay un problema mayor que ahora divide a los opositores. Se los cuento en otro comentario.

ELECCIONES. Como era de esperarse el anuncio de elecciones regionales y municipales para este año, desató los demonios en la oposición y hay una clara división en torno a participar o abstenerse. En los partidos, incluyendo a Voluntad Popular, hay un claro interés de participar en esos comicios. Quienes aspiran pelear por condiciones y participar son mayoría en cada organización, aunque hay sectores que se oponen. En AD y Un Nuevo Tiempo se evidencia ese problema entre quienes quieren participar peleando por condiciones y quienes dicen que es imposible hacerlo con el actual sistema electoral. En la tolda blanca hay un fuerte problema interno entre Ramos Allup y Bernabé. Mientras que en UNT hay quienes quieren desacatar la orden de Manuel Rosales, en el caso que este decida participar. En Primero Justicia el sector de Henrique Capriles cree que deben lanzar candidatos y quién más se opone, hasta ahora, es Juan Pablo Guanipa. El mejor ejemplo de esa discusión interna en PJ es el caso zuliano porque hay dos aspirantes a la Alcaldía de Maracaibo, un hombre y una mujer, mientras otro importante dirigente espera su turno al bate si Guanipa decide no aspirar a la Gobernación del Zulia. ¿Y en VP? Ellos no tienen demasiadas aspiraciones electorales por la carencia de liderazgos regionales y municipales que puedan ser candidatos, pero si ayudan a exacerbar la discusión sobre el tema, porque de esa forma desvían la atención de las exigencias de cambio en el funcionamiento del interinato. Quienes se oponen consideran que es inviable mientras no se logren condiciones en torno a la depuración del sistema electoral, la anulación del Plan República, la devolución de los partidos a sus legítimas autoridades y se renueve el TSJ. ¿Cómo quedará este problema? Creo que el incendio lo terminará apagando la comunidad internacional, sobre todo EEUU, cuando avancen en su plan de solución que no abarca elecciones regionales y municipales para este año, sino presidenciales.

COMPETENCIA ROJA. En nada mejora la relación entre Omar Prieto y Willy Casanova, a pesar de que la lógica indica que deberían trabajar mancomunadamente para atender los problemas de Maracaibo. Cada quien anda por su lado, ya que las diferencias, pero sobre todo los odios políticos han creado una fractura entre ambos, que hasta ahora parece insuperable. Prieto no acepta que Casanova haga bulla con obras para la ciudad, aunque no son gran cosa, mientras el sigue atorado en el fango que caracteriza su gestión. Por eso todas las semanas hace anuncios que, por cierto, no inicia en su mayoría y se vuelve puro bluf en su programa de radio que pocos escuchan, más allá de su entorno de jalabolas y el colega que funge como vocero extraoficial. Cuando cerraba esta columna, me escriben desde la Alcaldía de Maracaibo para hacer una interesante acotación: “Omar desató una serie de rumores falsos contra Willy en las redes sociales y WhatsApp para desacreditarlo. Estamos monitoreando eso”. ¿Cuáles son esos rumores? Lo indagaré.

PRIMARIAS. Frente a todos los detalles conocidos sobre las conversaciones para esa nueva unidad, queda la duda de quién será el líder de esa plataforma, tomando en cuenta que Guaidó aspira seguir liderando y Leopoldo también tiene una clara aspiración. Cuando se llega a ese cuello de botella, recuerdo la propuesta hecha por el Partido Centro Democrático (PCD) de organizar una consulta nacional o primaria en la cual se elijan a quien va a liderar la oposición ante los esfuerzos de la comunidad internacional, pero además esa organización incluye la necesidad que los ciudadanos también seleccionen a los líderes de la oposición en cada estado y municipio; porque se esa forma todos tendrían legitimidad. ¿Por qué los liderazgos de la oposición no se miden en esa primaria? Cuando reflexionaba sobre eso, recordé la crítica que hice cuando en la AN se aprobó la consulta nacional del 12 de diciembre, pero no quisieron incluir una pregunta que consultara a los venezolanos sobre si estaban de acuerdo o no que Juan Guaidó siguiera al frente. En aquel momento llegué a la conclusión que en el interinato había miedo de perder ante la caída en popularidad del presidente interino. Es absolutamente cierto que esa propuesta del PCD no solo impregnaría de legitimidad a los que sean electos para liderar la oposición, sino que además reconectaría al sector democrático con la mayoría de la sociedad que les reclama los fracasos acumulados. ¿Hay tiempo de organizar esas primarias? Si la consulta nacional fue montada en menos de tres meses y teniendo esa experiencia, por supuesto que es factible hacer las primarias antes de mayo. ¿Lo harán? Creo que no hay mucha voluntad de los cabecillas de la oposición se someterse a esa medición ciudadana.

CASCARÓN NARANJA. Con cada día que pasa el partido Voluntad Popular en el Zulia se vuelve un cascarón vacío, con la huida de sus principales dirigentes al exterior como resultado de la crisis y la ausencia de resultados en el interinato. Uno de los que queda, quien tiene demasiada cercanía con Omar Prieto, también está pensando en emigrar, lo que da muy malas señales. Lo extraño es que económicamente está solvente gracias al compadre. La primera mala señal es que el “cese de la usurpación” cada día está más lejos, lo que impacta en sus “sueños confusos” de ser alcalde de Maracaibo. Pero la peor señal que da es que su compadre y mentor financiero, tiene un futuro político bastante oscuro y por eso prefiere irse, antes que el barco se termine de hundir. ¿Quiénes quedan en VP? Un grupo de dirigentes, algunos sin experiencia política relevante, pero que con mucha voluntad tratan de hacer el trabajo a pesar de que carecen de apoyo financiero, pues en su mayoría se están comiendo lo que queda del cable y ante las dificultades que impone la crisis. Voluntad Popular cada vez es un partido menos relevante en el Zulia.

PREGUNTA. Sin querer entrar en especulaciones, solo quiero hacer una pregunta simple: ¿Qué pasó por fin con el diario PANORAMA?

Darwin Chávez|@Darwinch857|[email protected]