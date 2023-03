Darwin Chávez | Verdades y Rumores | ¿Cómo están los escenarios en el ajedrez político en la oposición?

Al cierre. Me informan que todo indica que Manuel Rosales va a ratificar a Nora Bracho como la presidenta de Un Nuevo Tiempo en el Zulia. Incluso ella ya se da como la designada en el cargo y ultima los detalles de su asalto completo a las estructuras partidistas en el estado. Aunque Nora ya está enfriando las bebidas para la celebración, es bueno esperar porque con MR nunca se sabe.

Escándalo. De verdad que la denuncia que fue hecha pública por los concejales de Maracaibo, Daniel Ponne y José Bermúdez, sobre la gran estafa inmobiliaria cometida durante la gestión del exalcalde, Willy Casanova, es escandalosa. Vamos a los hechos. Resulta que en la gestión de Casanova fue creada la Inmobiliaria Maracaibo S.A como una empresa adscrita a la alcaldía de nuestra ciudad. Ahora bien, como parte de los supuestos planes para ordenar el comercio informal en el oeste de la capital zuliana, ofrecieron la construcción de 11 mercados que serían para emprendedores. En ese sentido, ocuparon la cancha de la Curva de Molina y otros 10 terrenos privados para tales planes. En cuanto a la instalación deportiva la ocuparon, pero nunca desafectaron la infraestructura pública. En relación con los 10 terrenos privados, solo se tomaron la molestia de redactar el decreto de expropiación de uno de los lotes, aunque nunca avanzaron y tampoco concluyeron con el proceso que por ley debían realizar. De los otros nueve terrenos nunca hubo ningún trámite de expropiación. Se presume que sólo uno de estos lotes de tierra fue pagado ya que, por casualidad, pertenecía a Danilo Nammour, socio de Omar Prieto. ¿Quiénes están involucrados en la estafa? Por supuesto que el primero en aparecer es Willy Casanova, seguido de Reinaldo Herrera alias “Tito”, la concejal Jessy Gascón y el ex síndico municipal Jhon Labarca, entre otros, ya que fue una mafia en la cual participaron varios integrantes del gobierno municipal. En el caso de Reinaldo Herrera, este era el operador principal ya que fungía como director de la inmobiliaria municipal, aunque al mismo tiempo también era director de Fundepo y de Alimentos, lo que hace presumir que era una persona de entera confianza de Casanova. En la actualidad este sujeto es el director del Ministerio de Pesca en el Zulia. Entre las víctimas hay comerciantes que tenían más de 20 años con negocios en la Curva de Molina, pero cuyos locales fueron demolidos sin pagarles nada, ya que les garantizaron que tendrían espacios definidos en los nuevos mercados. Luego que les tumbaron sus negocios, este señor Herrera les dijo que debían pagar algo por los nuevos locales, porque sus negocios viejos no cubrían el valor de los nuevos. Hasta ahora la investigación ha recibido las denuncias de 569 emprendedores afectados, en su mayoría afectos o dirigentes del PSUV que se sienten engañados y timados por la gestión de Casanova. Inclusive, un dirigente regional del PSUV me comentó: “Por fin alguien se ocupa de esta estafa de Willy. Tuvo que ser un opositor, porque nadie en el partido ha querido dar la cara por toda esta gente, incluso camaradas, que están afectados y les robaron su dinero”. ¿Cuánto dinero les quitaban por el supuesto local? Los precios variaban pero iban desde los mil dólares, hasta las cuatro mil “pelucas californianas”. La ambición de los involucrados fue tan desmedida, que incluso hubo locales que fueron vendidos 2-3 o más veces. Uno de los detalles que demuestra la mala intención y confirma el acto delictivo, es que nunca les dieron documentos de propiedad o recibos por sus pagos y sólo algunos estafados exigieron un papel para dejar constancia del dinero que estaban entregando. Se estima que la estafa total puede superar los US$400 mil. Este dinero nunca ingresó a las arcas municipales y es de suponer que hubo una repartición progresiva del botín. También es bueno puntualizar que en los archivos de la inmobiliaria Maracaibo S.A desaparecieron todos los documentos vinculados a la estafa. Este señor Herrera es tan descarado que nunca quiso entregar formalmente la empresa inmobiliaria a la nueva gestión y apenas dejó 45 bolívares en la cuenta bancaria. Como secuela de la denuncia la concejal Jessy Gascón amenazó con desatar una guerra por haber revelado la estafa de la cual formó parte. Hay evidencias de que ella y su esposo, el ex síndico municipal, captaron interesados y los entregaban a Herrera como corderos al matadero. En síntesis, en este caso debe haber justicia y que los responsables no solo deben ser detenidos y enjuiciados, sino que deben devolver el dinero que le robaron a las víctimas, muchas de ellas militantes y dirigentes del PSUV. ¡Hecho en revolución! Conozca más de esta denuncia haciendo clic aquí.

Ajedrez (I). Confieso que no tengo ni idea de cómo se juega el ajedrez, pero siempre he visto este juego como muy ligado a la política por toda la estrategia, inteligencia y control de las emociones que implica. Esta analogía se aplica perfectamente de cara a los escenarios actuales y futuros en la oposición venezolana y por supuesto de cara a dos eventos que serán muy significativos: primarias y elecciones presidenciales. Lo primero es que las primarias presidenciales dejaron de ser una opción entre varias, para convertirse en la única opción para elegir el candidato presidencial de unidad que derrote al chavismo. En ese ámbito tomo prestada una frase del padre Luis Ugalde: El consenso es la primaria. Ha sido tan positivo el impacto de la organización de las primarias, a pesar de sus retrasos, que los voceros del consenso se han apagado de tal forma que ya nadie habla del tema. Este evento está tomando forma de manera bien acelerada y podría ser un hito importante en la lucha por Venezuela. Pasemos a analizar los diferentes escenarios que se avecinan y que son el resultado de conversaciones con varios amigos que conocen del tema. A pesar de todos los cuestionamientos que puedan surgir en relación con las encuestas, estos estudios están dando señales bien interesantes. No solo se trata de la intención de voto entre los precandidatos presidenciales, sino las cualidades de quiénes están resultando favorecidos. Al analizar todas las encuestas es posible detectar que hay una marcada necesidad de cambio en los venezolanos, por lo que aparece María Corina Machado punteando las preferencias electorales, teniendo a Benjamín Rausseo como segundo. Mientras que MCM es una candidata con una marcada conducta opositora, Rausseo es la secuela del vacío que existe en el liderazgo opositor y que deja espacios para cualquier cosa. Por otro lado, es palpable como los candidatos que forman parte de la Plataforma Unitaria como Manuel Rosales, Henrique Capriles, Carlos Prosperi, Andrés Velásquez e incluso Delsa Solorzano son vistos como más de lo mismo. Asimismo, es evidente que la gente quiere elegir el candidato de unidad, contrario a la tesis de algunos grupos políticos que estuvieron impulsando la idea de elegir un candidato de consenso. Es importante destacar que, por ahora, nadie cuestiona la Comisión Nacional de Primarias, aunque se revela que el gran tema de la CNP es la participación del Consejo Nacional Electoral en el proceso. La gran conclusión, hasta el momento, es que la ciudadanía se inclina por candidatos que realmente sean percibidos como opositores y que no existan dudas sobre su vinculación con el chavismo. Se están repitiendo escenarios que ya hemos vivido en la historia política nacional. Aunque muchos electores no lo recuerdan o no lo vivieron, la situación se parece mucho al ambiente electoral de 1998 cuando Chávez emergió como la opción ante la podredumbre de la IV República encarnada en AD y Copei. Por eso son muchos los que afirman, sobre todo en privado, que la señora Machado podría estar en camino a convertirse en un fenómeno político similar a Chávez, aunque otros aseguran que carece de las cualidades. Revisemos lo que sucedió en 1998. Para ese entonces el deterioro del sistema bipartidista encarnado por AD y Copei estaba en su punto más crítico. La gente quería un cambio y buscó castigar la corrupción de blancos y verdes. Inicialmente ese espíritu de cambio lo encarnaba Irene Sáez, quien se diluyó a partir de que recibió el apoyo de Copei. Luego dos figuras representaban ese anhelo de cambio: Hugo Chávez y Henrique Salas Römer, siendo el militar el más favorecido porque fue visto como la figura antisistema que la mayoría de los venezolanos estaban buscando. Chávez por sí sólo no era un fenómeno político, sino que el contexto le favoreció hasta tal punto que luego de electo tenía el poder de decidir lo que fuese, sin que nadie se le opusiera. Chávez era la opción ante los candidatos de la “vieja política” que eran Irene Sáez y Luis Alfaro Ucero. Lo que hay que reconocer a Chávez es que supo capitalizar el masivo deseo de cambio. ¿Cuáles son las similitudes con el contexto nacional actual? Les parece si lo revisamos en la segunda parte de este comentario. Sigamos adelante.

Delphos. Tal como lo prometí en mi anterior columna, paso a desgranar el informe del último estudio de la empresa Delphos: “Estudio de Coyuntura Político Electoral” que fue presentado en febrero del 2023. Es bueno destacar que esta encuesta fue una de las dos que contrató el partido Primero Justicia, con el fin de tomar la decisión sobre su abanderado al proceso de primarias. Es una investigación que no solo permite determinar las preferencias electorales, sino que muestra diversos escenarios que dan claridad en torno a la situación política nacional. En cuanto a la intención de voto en el proceso de primarias y en las presidenciales del 2024, los números, tal como lo comenté en la pasada columna, favorecen a María Corina Machado por encima del resto de los precandidatos. Pero ahora revisemos en detalle el estudio. Cuando miden la autoidentificación política, un 37% se definió como independiente, seguido de opositores (35,6%) y chavistas (26,5%). Interesante que entre quienes se declaran opositores un 21% se declara opositor crítico y un 14,6% opositor duro. En cuanto a quienes se revelan como chavistas, un 15,3% se define como chavista no madurista y un 12,2% se identificó como chavista madurista. Al consultar sobre la percepción del país, el 58,9% la percibe entre pésima y mala, mientras que apenas el 22,1% la califica como positiva. Entre los principales problemas del país, aparecen la economía (25,2%), alto costo de la vida (15,5%) y el gobierno nacional (14,2%). Al evaluar la gestión de Nicolás Maduro, el 65,3% la considera entre pésima y mala. Cuando evalúan el trabajo de la oposición, el 61,7% la califica entre pésima y mala. En relación con la disposición a votar en las primarias del 22-O, el 31% afirmó que está seguro de votar, mientras que un 26,6% indicó que quizás votaría. Al identificar la intención de voto entre todas las personas consultadas, aparecen María Corina Machado (17,3%), Benjamín Rausseo (15,1%), Manuel Rosales (11,8%) y Henrique Capriles (8,5%). Al preguntar sobre cuál precandidato es el más indicado para solucionar los problemas del país aparecen María Corina Machado (23,2%), Benjamín Rausseo (15,3%), Manuel Rosales (14,6%) y Henrique Capriles (13,6%). Cuando el sondeo mide escenarios polarizados en careos, estos son los resultados: Maduro (25,6%) y Juan Guaidó (16,8%), Manuel Rosales (27,6%) y Maduro (22,8%), María Corina Machado (38,1%) y Maduro (24,4%), mientras que en el otro careo interesante aparece Henrique Capriles (31,4%) y Maduro (24,5%). El estudio incluye una pregunta interesante que consulta sobre qué debe hacer el próximo gobierno, un 50,2% estima que debe unir a todos y apenas un 13,2% indica que debe denunciar y enjuiciar a la élite chavista. Asimismo, preguntan sobre el gobierno interino y el 77,8% afirma que fracasó. En conclusión, aunque aún falta mucho camino por recorrer de cara a las primarias del 22-O, ya se comienzan a perfilar escenarios que dan algo de claridad en torno a lo que pudiera suceder en los próximos meses.

Capriles. A falta solo del anuncio oficial, Henrique Capriles fue electo como el abanderado de Primero Justicia en las primarias presidenciales, porque no solo salió favorecido en las dos encuestas que se contrataron, sino que además fue el más votado en las consultas en los estados. Inclusive, el propio Juan Pablo Guanipa reconoció la victoria de HCR y llamó a trabajar unidos por el triunfo. Pero hay un pequeño detalle y es que Capriles está inhabilitado. Eso no le impide participar el 22-O, pero sí sería un problema grave en el caso de ser electo como el candidato de unidad, ya que esa limitación sería una carta que seguramente usará el chavismo para perturbar a la oposición. Y lo peor es que no hay una reanudación de negociaciones a la vista, que sería la instancia en la cual se pueda acordar el levantamiento de las inhabilitaciones políticas.

Ajedrez (II). Aunque muchos afirman que María Corina Machado carece de las dotes de liderazgo para convertirse en un fenómeno electoral, es bueno recordar que Chávez en un principio tampoco era visto como ese líder indiscutido. Recuerdo que cuando Hugo Chávez visitó Maracaibo para inaugurar la pequeña oficina del MVR, frente a la Plaza de la República, llegó casi solo y las expresiones populares a su alrededor eran casi inexistentes. Pero, repito, el contexto le permitió escalar velozmente en el ánimo de la mayoría porque fue visto como el castigo contra la vieja “clase política”. Hoy la situación es bastante similar, porque la “vieja y corrupta clase política” está encarnada en los partidos del G4 y en el PSUV. La gente quiere castigar a ambos sectores. A los rojos porque acabaron con Venezuela, saquearon los recursos de la nación, empobrecieron al pueblo y generaron la huida de más de 7 millones de venezolanos. Al G4 porque se han venido sistemáticamente burlando de la mayoría antichavista, teniendo el fracaso y la corrupción del gobierno interino como su marca más distintiva. ¿Quiénes son los candidatos antisistema en la actualidad? Pues María Corina Machado y en menor medida “El Conde del Guácharo”, cuya estela se está apagando en la medida que se demuestran sus conexiones con el chavismo. A la comparación entre el contexto de 1998 y el actual, hay que sumar un factor fundamental y es la más implacable crisis institucional, social y económica que hemos vivido en Venezuela. De ahí que a su firme posición anti G4, su capacidad, liderazgo e incluso propuesta de gobierno; hay que añadir que el contexto político le está permitiendo a MCM comenzar a capitalizar el apoyo de las mayorías. ¿Podrá María Corina convertirse en un fenómeno similar a Chávez? En este momento es imposible afirmar eso, pero hay señales que indican que sí podría ser un nuevo fenómeno político. Esto no sólo es una apreciación mía, sino que es una preocupación para muchos dirigentes racionales de los partidos del G4 y la Plataforma Unitaria. Esto está generando reacciones y podría movilizar a la vieja “clase política” a unirse en un “Todos contra María Corina”, buscando salvar sus privilegios y seguir aprovechándose del poder. Hay varias vías para actuar contra esta posibilidad. Hay quienes están alzando la voz alegando que, para las presidenciales del 2024, no hay nada que hacer y más bien lo adecuado es organizarse para el 2030. Afortunadamente esta es una minoría sin mucha exposición mediática y que no le dice nada al país. Hay quienes comentan que AD y UNT deben aglutinarse en torno a Henrique Capriles para derrotar a MCM y que Voluntad Popular debe mantenerse oficialmente al margen, ya que Leopoldo nunca respaldaría a HCR. Si la vieja clase política pretende unirse en un frente anti MCM mimetizados en la figura de Capriles, tengo la percepción de que a este le pudiera ocurrir lo mismo que a Irene Sáez en 1998 y que HCR sea finalmente una víctima de las atrocidades del G4 y del interinato, a pesar de que él siempre fue un duro crítico contra esa estrategia y no fue un beneficiario directo del festín. Además de María Corina, ¿qué otro precandidato puede ser este fenómeno? No tengo dudas de que César Pérez Vivas tiene la capacidad y la propuesta. Inclusive, un dirigente de PJ en el Zulia me comentó hace algunos días: “El problema de César Pérez Vivas es que es poco conocido, pero en la realidad es quien tiene la mejor propuesta, está recorriendo el país y su discurso va más allá de las críticas y las denuncias contra el chavismo”. ¿Quién terminará capitalizando el contexto político y el desastre del G4 y el interinato? Aún es algo prematuro.

Política. Recibo una declaración del presidente del Partido Centro Democrático (PCD), Carlos Alaimo, quien sostiene una tesis interesante sobre la necesidad de que los venezolanos recuperen el interés en la política, con el fin de evitar malas decisiones y no seguir de fracaso en fracaso como ha ocurrido en estos más de 20 años de lucha contra el chavismo. El también médico y empresario estima que en la medida que los ciudadanos se ocupen y preocupen de la política, esto permitirá que los electores tomen decisiones acertadas en los procesos electorales. Además, enfatizó que la propuesta más consistente y realista de todos los aspirantes presidenciales la tiene César Pérez Vivas, a quien calificó como el aspirante más preparado para dirigir la futura transición en Venezuela. Vea su declaración completa haciendo clic aquí.

¡Alerta! Todo indica que la estructura de nuestro puente sobre el lago tiene daños más severos de lo que se han revelado hasta ahora. En este momento la “Empresa para la Infraestructura Ferroviaria Latinoamericana (Ferrolasa)”, adscrita al Ministerio de Transporte, está realizando trabajos de reparación en esta importante infraestructura vial, pero lo que se ha conseguido es demasiado preocupante porque el deterioro estructural es más grave de los que se conocía. Al parecer, ya los técnicos a cargo de las obras prepararon un informe y lo remitieron a Caracas, pero como es normal en tiempos de revolución es poco probable que les presten atención y mucho menos probable que el gobierno de Maduro haga algo. Es lamentable que nuestro puente esté padeciendo de la carencia de mantenimiento tanto en la IV, como en la V República. Estoy indagando más sobre el tema y cualquier información pueden hacerla llegar al mail: [email protected].

Salud en crisis (I). A pesar de todo el esfuerzo que hace el ciudadano Gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, para hacer creer que hay avances importantes en el sistema de salud dependiente del ejecutivo regional, la realidad muestra otra cosa muy diferente. Por ejemplo, las pocas inauguraciones que ha hecho MR no son una inversión del ejecutivo, sino donaciones o proyectos financiados por organizaciones internacionales, aunque Manuel los ha vendido como esfuerzo de su gestión aprovechando que estas organizaciones no quieren hacer alarde de su aporte. Por otro lado, a pesar de sus normales actos de viveza, le recomiendo al primer mandatario regional que indague, por ejemplo, sobre el destino de la gran cantidad de insumos que son enviados al Hospital de Niños de Veritas por un organismo internacional, ya que buena parte no se usan en este centro hospitalario, sino que, al parecer, son desviados para su comercialización por una mafia con ramificaciones en el Sistema Regional de Salud. Asimismo, me indican que hay un escándalo que involucra a un alto cargo del Hospital Central y que han tratado de mantener en secreto. Supuestamente, este personaje fue atrapado en absoluta flagrancia por funcionarios del Sebin, cuando trataba de sacar de este hospital una gran cantidad de insumos que serían trasladados a un depósito improvisado antes de ser vendidos a clínicas privadas. Este sujeto se mantiene en libertad, a raíz de un supuesto infarto que tuvo al ser detenido por el Sebin. La investigación determinó que el modus operandi consistía en mantener muy bajos los inventarios del depósito en el hospital, sacando la mayor parte de la dotación al mercado negro y negando el acceso a la salud a los pacientes. Una situación similar, aparentemente, sucedió en el Materno de El Marite cuando la Guardia Nacional detuvo a un alto funcionario por el tráfico de insumos médicos. Más allá de la parafernalia de Manuel, las cosas no están bien en el sector salud. La semana que viene comentaré las presuntas irregularidades en el programa Signo Vital.

Hipótesis. Ante la cantidad de ataques por intentos de extorsión que siguen ocurriendo en Maracaibo, me escribe un amigo con amplia experiencia en temas policiales con una hipótesis que podría tener sentido: “Estas acciones parecen tener un móvil político, con el fin de afectar la imagen de la gestión de Manuel en la Gobernación y Rafael en la Alcaldía de Maracaibo. Esta es una vieja práctica que siempre usa el PSUV, buscando debilitar a los gobiernos opositores. Lo nuevo es que, posiblemente, esta estrategia no sea en la actualidad una política oficial del chavismo, sino parte del ‘dibujo libre’ de algunos chavistas”. Hagamos un ejercicio: ¿Quién o quiénes en el equipo político regional del PSUV tienen las motivaciones y los contactos para organizar este tipo de actos delictivos? ¿Qué nombre se le viene a la mente?

Lamentable. Le informo a Manuel Rosales, por si nadie se lo ha dicho, que hace pocos días lamentablemente falleció un funcionario, de 72 años, del organismo de rentas de la Gobernación del Zulia, ya que por el intenso calor le dio un infarto. Resulta que los aires acondicionados en esta dependencia están malos y el calor que hace en sus oficinas es infernal. Casualmente, el día de su fallecimiento el empleado había solicitado salir más temprano, ya que no se sentía bien a causa de la elevada temperatura, pero su jefe inmediato le respondió que no y que debía cumplir con su horario de trabajo. Poco después murió a pesar de los esfuerzos del equipo de emergencias que lo atendió. Manuel, ¿sabías de esto?

Lavadora. En varias ocasiones he mencionado cómo el deporte profesional en Venezuela, se ha convertido en una lavadora de dinero de la corrupción del chavismo. De ahí que hay equipos de béisbol, fútbol y baloncesto que son propiedad de reconocidos enchufados del chavismo. ¿Por qué traigo a colación el tema? Porque hace poco se conoció que el probable comprador del equipo Tiburones de La Guaira es Wilmer Ruperti. ¿Quién es Wilmer Ruperti? Revisemos parte del perfil que sobre este sujeto aporta el portal Poderopedia: “Empresario venezolano con nexos y simpatías de conocimiento público con la administración gubernamental chavista. Sus mayores escándalos se relacionan con la ruptura del paro petrolero de 2002 -convocado por dirigentes políticos y económicos opositores al entonces presidente Hugo Chávez-, con el video en que aparece entregando un sobre lleno de dinero al diputado opositor Juan Carlos Caldera, del partido Primero Justicia, en vísperas de la elecciones presidenciales de 2012, y con su financiamiento a la defensa de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, procesados en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico”. Si quiere conocer más sobre este enchufado, ingrese aquí. Aunque con los actuales dueños de los Tiburones siempre hubo dudas razonables sobre sus vinculaciones con el chavismo, con Ruperti como propietario habrá que sumar otro equipo deportivo en la lista de las “lavadoras” que existen en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) en la cual ya están: Caribes de Anzoátegui, Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes. Lo que no se puede negar es que Ruperti tiene dinero de sobra para invertir y poner en el terreno un conjunto realmente competitivo. Hablando de béisbol, ¿Luis Rodolfo Machado habrá aceptado la oferta de compra de las Águilas del Zulia por parte de Salvador Pérez?

Crocan-Disco. Luego de comentar la semana pasada la instalación en pleno Palacio de Los Cóndores de una franquicia de Crocanticas, recibí un mensaje desde la Gobernación del Zulia: “No solo se trata de los altos precios y de la utilización del personal de mantenimiento del ejecutivo, sino también de la colocación de música a alto volumen durante toda la jornada laboral, lo que afecta el trabajo del personal que no puede concentrarse ante tanto escándalo”. ¿Será que además de café es una discoteca?

Crisis. En la última emisión de #CONTRASTES, conversé con James Ramos, secretario ejecutivo del partido Fuerza Vecinal en el estado y además presidente del Colegio de Contadores Públicos del Zulia, quien no sólo ratificó la participación de esta organización en las primarias presidenciales, sino que adicionalmente aclaró que en Venezuela no hay ninguna recuperación económica. Disfrute la entrevista aquí.

Denuncia. Me escriben desde el Instituto de Cultura del municipio San Francisco, con el fin de denunciar al jefe de personal de esa dependencia quien maltrata a los empleados y obreros, a pesar de que su principal función es cuidar el clima dentro de la institución. Este señor, al parecer, ya viene con problemas porque trabajó en la empresa Coca Cola como promotor, pero decía en la calle que era jefe de relaciones públicas y además le descubrieron unos cables pelaos bastante feos. Le recomiendo al alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, que indague y de confirmar el maltrato a los trabajadores debería poner orden.

¿Será verdad? Me escriben desde el Consejo Legislativo del estado Zulia con una interesante consulta: “Será que Iraida Josefina dio la orden de engavetar el robo de la unidad del aire acondicionado del salón de sesiones. Se comenta en los pasillos que quiere seguir tapando las trampas de su director de servicios generales y supuestamente tomó la decisión de sacar de vacaciones a los responsables. Además, ordenó la urgente compra de la unidad para no levantar polémica”. Finalizan el mensaje con una interesante pregunta: ¿Será que Manuel Rosales se creyó el cuento de que el robo fue ejecutado por policías?