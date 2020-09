Darwin Chávez // Verdades y Rumores

El plan “B”: entre avances, tropiezos y atentados.

PLAN “B” (I). A muchos sorprendió mi revelación de la semana pasada sobre el plan “B” que está, supuestamente, en marcha y que tiene a Henrique Capriles como su máximo representante en Venezuela. Sin embargo, él no es la pieza más importante en el tablero que se juega para poner fin al conflicto venezolano. El rol más importante lo tiene la Unión Europea, que tiene la capacidad para presionar diplomáticamente a

Maduro y el resto del régimen a posponer las elecciones del 6D y buscar condiciones electorales reales. Es bueno destacar, que la UE tiene una posición distinta a la de EEUU frente a las parlamentarias de diciembre. Mientras la gestión de Donald Trump enfáticamente ha dicho que no se puede participar en unas elecciones mientras Maduro esté en el poder, la UE recomienda posponer para generar las condiciones favorables a la participación equitativa y transparente, sin agregar el condicionante de que Maduro se vaya. Esa diferencia en el lenguaje es fundamental para entender en qué anda la Unión Europea. Una consecuente lectora de esta columna me escribió por Twitter alegando que le parecía un plan demasiado elaborado y que EEUU no se

dejaría quitar el liderazgo en la búsqueda de una solución. Los planes en este tipo de situaciones deben ser muy elaborados y detallados, claro está eso no quiere decir que no se puedan modificar. En el camino van ocurriendo cosas que pueden conducir a cambios en el plan, pero siempre tratando de mantener el fondo de la estrategia que, en este caso, es resolver la crisis nacional. También es bueno destacar que para la comunidad internacional la solución al conflicto venezolano no es una competencia

por quién lidera la transición, sino que necesitan resolver este problema antes que escale a niveles poco manejables de forma política y diplomática. Analicemos todo lo que está ocurriendo con este escenario, comenzando con las acciones

internacionales. La UE está impulsando la posposición de los comicios y por eso negó la participación de una comisión de observadores electorales, alegando que no hay tiempo suficiente para preparar ese equipo. Esa es una medida de presión, porque si la ONU se suma a la UE y no aprueban la observación de sus expertos, eso impactaría la legitimidad que Maduro pretende darle al 6D. Para encontrar esa legitimidad no le sirve el “circo de observadores” que siempre trae el CNE y que son incapaces de ver irregularidades, porque solo vienen de paseo y con el objetivo de avalar lo que hace el régimen. También es importante considerar que este plan depende mucho de lo que ocurra finalmente en las elecciones norteamericanas del 3N, por cuanto si Biden es el ganador se convertirá en un aliado de la estrategia para lograr el objetivo final. A Europa le interesaba abrir esta ventana diplomática y en el fondo para Maduro es favorable, con el fin de quitar del camino el tutelaje de EEUU en el conflicto. ¿Por qué el apuro europeo? Porque quiere evitar que la disputa sobre la legalidad del Parlamento, entre quienes están y quiénes llegarían, los ponga en una situación difícil. Distinto a la gestión Trump, para la UE no es una posición cómoda seguir respaldando a Guaidó como cabeza del gobierno interino después del 5 de

enero de 2021. Ese es un tema delicado al que no quiere llegar los cancilleres

europeos y por eso varios países han cuestionado la intención opositora de prorrogar

el interinato. En ese sentido, no quieren avalar unas elecciones sin condiciones, pero

tampoco reconocer a una AN con el período vencido y que se auto prorrogue su

vigencia. Vale destacar que la UE ahora coordinará con la ONU y el Grupo de

Contacto donde están México, Argentina y Uruguay una respuesta a las elecciones

del 6D. Con eso habrá mayor presión para que Maduro acepte posponer, pero

además entrar en un juego que va mucho más allá y que expliqué la semana pasada.

Si Maduro pospone comenzaría el trabajo de la comunidad internacional para ser

unos observadores a tiempo completo, proponer correcciones al sistema electoral y

así garantizar la transparencia del proceso.

NOVELA. A pesar de los anuncios extraoficiales que sobre el traslado de Alex Saab a

EEUU han circulado en las redes sociales, aún no hay una confirmación oficial que

esté en suelo norteamericano. Sin embargo, hay informaciones que indican que su

traslado está demasiado cerca y que el detenido llegó a un acuerdo supuestamente

voluntario para colaborar con las autoridades federales. Las condiciones de reclusión

ablandaron al duro empresario colombo-libanés y por eso, al parecer, aceptó ser

“patriota cooperante”. Esperemos los anuncios oficiales para terminar la 1ra

temporada de esta novela y comience la segunda.

CRISIS PROFUNDA. La industria petrolera venezolana está casi que destruida. Solo

se salvan algunos campos que son manejados por las empresas mixtas, cuyo socio

extranjero hace un enorme esfuerzo por mantener las operaciones a pesar de las

dificultades. Una excepción es la empresa mixta Petrozamora que funciona en el Zulia

y que está a punto de disolución. Comienzo con las cifras de producción nacional.

Para el 31/08/2020 la industria petrolera apenas llegaba a 336 mil barriles diarios de

petróleo en todo el territorio nacional. Eso implica que, haciendo una comparación con

la misma fecha en el año 2000, la caída en la producción es 89% ya que para

entonces la producción diaria estaba en 3.189.000 barriles de petróleo. Eso es una

señal inequívoca del desastre generado por el chavismo. Las cosas están tan, pero

tan mal, que varias mixtas están a punto de cerrar porque sus socios consideran que

ya no es negocio el petróleo venezolano. Tomemos el caso de Petrozamora que es

una sociedad entre la compañía rusa Gazprombank y la Corporación Venezolana de

Petróleo (CVP). Esta fue una sociedad muy exitosa, hasta el punto de que ocupaba

por completo 2 de los tres edificios de la sede de PDVSA en El Menito en la Costa

Oriental del Lago. Otra señal de la prosperidad es que le pagaban a su personal un

bono especial de €200 mensuales. Incluso ese pago generó todo un revuelo en el

resto del personal de PDVSA que exigía el mismo bono, pero Manuel Quevedo

rechazó esa exigencia. Era la que sostenía los niveles de producción en la Gerencia

de Occidente, pero todo cambió. Hoy Petrozamora apenas ocupa unas pocas oficinas en la planta baja de una de las torres, pero además desde hace 2 meses regresó el

personal a PDVSA que estaba destacado con ellos. Solo está laborando en

Petrozamora el personal administrativo mínimo, porque las operaciones están

paralizadas. Me cuentan que para los rusos ya no es negocio estar en Venezuela y

por eso regresaron a la mayoría de sus gerentes a Rusia. El descalabro es por varias

razones. Pudiéramos alegar que el negocio se cae a raíz de las sanciones, pero es

bueno acotar que la mayoría del petróleo que sacaban era para pagar las

milmillonarias deudas de Venezuela con Rusia y no para venderlo. Eso hace mucho

más extraño lo que está ocurriendo. Pero ese no es el único misterio, porque la

información que me llega desde El Menito señala que todo se vino abajo con la

detención de Alex Saab en Cabo Verde. ¿Por qué? Alguna vinculación rara hay entre

Saab y Gazprombank, que esta compañía comenzó a desmantelar su operación en

Petrozamora. La situación general en la industria petrolera es grave y por eso los

trabajadores activos y jubilados están en la calle protestando reclamando sus

derechos laborales (VER VIDEO: https://youtu.be/ven-wwPh5uY). PLAN “B” (yII). Ahora bien, en el plano nacional no está el camino claro para la

ejecución del plan “B”, pues hay enemigos en la oposición, pero también en el

chavismo. Revisemos lo que ocurre en la oposición. Guaidó y sobre todo Leopoldo

López, ven con recelo esta posibilidad porque ellos perderían protagonismo. Si

Maduro suspende las elecciones del 6D ¿Quién sería el ganador? Pues Capriles que

sumaría ese punto a favor al que ya tiene con la liberación de los presos políticos. El

objetivo del sector que lidera Leopoldo López es prorrogar el interinato y su

permanencia en el poder y para eso es fundamental que se hagan las elecciones, porque así entran en una nueva etapa del conflicto. ¿Por qué solo menciono a LL?

Porque, tal como he dicho en otras ocasiones, Guaidó es solo un instrumento de

López y por eso su gestión no ha logrado los objetivos, ya que ha prevalecido la

ambición de poder de Leopoldo. Al sector radical que encabeza Maria Corina

Machado tampoco le conviene que el plan “B” se haga realidad, ya que esa no es la

salida que han venido proponiendo y que se basa en una acción militar internacional.

Pero no todo queda ahí, sino que han surgido dudas en los últimos días sobre la

capacidad de Capriles de darle cuerpo a su idea, sumando voluntades opositoras y si

tiene la capacidad para presionar al régimen para la posposición de los comicios.

Llama la atención que en la última semana Capriles ha estado algo desaparecido, lo

que indica que se mueve tras bastidores en sus conversaciones con la comunidad

internacional y con el oficialismo, para llegar a puntos coincidentes. Del lado chavista

las cosas tampoco están del todo a favor. A Maduro le conviene el plan “B” porque

abre una ventana diplomática con Europa que no tenía. Eso tiene un doble beneficio

para él y su grupo. El primero, que podría lograr las condiciones para salir del poder

sin el peligro de persecuciones y segundo que le quita a EEUU el tutelaje sobre la

oposición. Pero le pospone su interés en cerrar el capítulo Guaidó. Aun Maduro no toma la decisión definitiva de rechazar o sumarse al plan y por eso insiste en la

necesidad y seguridad de los comicios del 6D. Se comenta que Maduro prefiere

esperar hasta finales de octubre para medir el avance de las elecciones en EEUU y

tener algo de claridad sobre quien podría ganar. Si Biden es el vencedor podría

suspender el proceso, porque el nuevo gobierno norteamericano estaría más inclinado

a la negociación política. Pero si Trump gana, iría al proceso y mantendría su

radicalización mediante las alianzas con Irán y Rusia. Contra el plan viene trabajando

el sector radical liderado por Diosdado Cabello, que está en desacuerdo con posponer

las elecciones para dar paso a la estrategia de mega elecciones y revocatorio en

2021. ¿Por qué no lo apoya? Para entender esa postura es prudente recordar que si

Maduro negocia, no lo hace en nombre de todo el chavismo, por lo que quedan por

fuera otros grupos. Diosdado se siente que no es protagonista en el plan, no recibe

beneficios y de ahí su presión. Además de las posturas de Maduro y Cabello, hay que

prestar atención a lo que decidan los militares liderados por Padrino López, quienes

podrían inclinar la balanza hacia cualquiera de las dos opciones. En ese sentido, los

militares del grupo de Padrino vienen avanzando hacia ocupar más posiciones

políticas y de ahí la cantidad de altos oficiales que serán candidatos en las

parlamentarias, pero además hay que sumar los que quieren ser gobernadores y

alcaldes. Este sector de Padrino López podría liderar la transición que resultaría del

plan “B”, lo que les garantizaría mantener un rol protagónico y sin persecuciones. Lo

cierto e importante es que el juego está abierto y podría salir una solución a la crisis

venezolana. El plan “B” está en marcha, pero debe superar un camino lleno de minas

e intereses.

MENTIRAS ELÉCTRICAS. En nada mejora el servicio eléctrico en el Zulia. La

mayoría de los zulianos son sometidos a largos apagones todos los días. De seis

horas en promedio, ahora pueden sumar 10, 15 o más horas sin servicio gracias a la

ineficiencia y corrupción chavista. Lo peor es que Omar Prieto acumula más y más

mentiras en torno al tema. Nada de lo que ofrece se cumple y más bien cuando

anuncia una mejoría, todo empeora casi que de inmediato. La crisis eléctrica en el

Zulia parece la historia sin fin. Nadie da explicaciones satisfactorias sobre los

problemas y mucho menos rinde cuentas de las supuestas obras que fueron puestas

en marcha, para resolver el problema con una mejor distribución y mayor generación.

No están diciendo la verdad a los zulianos. Recuerdo muy bien que, por allá en 2013 o

2014, Francisco Arias Cárdenas conoció de primera mano el estado deplorable de las

torres que conducen las líneas de distribución del Sistema Eléctrico Nacional (SEN),

que trae electricidad desde Guri. El informe, generado por la inspección realizada por

una empresa danesa, era devastador porque advertía de la grave corrosión de esas

torres y el peligro de dejar a toda la costa occidental del estado sin servicio, si alguna

de ellas colapsaba. De ahí para acá el sistema viene en franco retroceso. Desde aquel

largo apagón del 23 de diciembre de 2017, la gestión de Omar Prieto se ha caracterizado por los racionamientos, pero el problema se agravó luego del colapso

nacional de marzo de 2019. La torta más grande la puso Prieto cuando el 23 de

octubre de 2019 en su intervención en el programa “Con el Mazo Dando” de Diosdado

Cabello y desde el Centro de Arte Lía Bermúdez, anunció el comienzo de la

estabilidad eléctrica y de nuevo le mintió a los zulianos (VER VIDEO:

https://youtu.be/1B3tpEvaDjw). En los días previos a la nueva mentira de Prieto,

también el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, se sumó a

la caravana de embustes sobre la recuperación del sistema eléctrico en el Zulia.

Frente a tantas mentiras y negligencia uno se pregunta ¿Qué ha ocurrido con todas

las obras anunciadas en materia eléctrica? Hagamos una recopilación de todos los

trabajos informados: 1) Recuperación de la Central Ramón Laguna, 2) Rehabilitación

del Complejo Termoeléctrico Rafael Urdaneta, 3) Recuperación de las unidades TZ1,

TZ2, TZ4, TZ7, TZ8, TZ10 y TZ11 en Termozulia, 4) Recuperación del cable

sublacustre 230KV Punta de Palma-Peonías, 5) Sustitución del cable que atraviesa el

puente sobre el lago desde Punta Iguana-Punta de Piedra, 6) Rehabilitación de las

torres en el Lago que transportan las líneas de 400Kv, 7) Instalación del cable sub

lacustre a 400Kv entre Punta de Palma y Las Peonías. ¿Qué ha pasado con esas

supuestas obras? Poco o nada se sabe de la mayoría de ellas. Lo único que se sabe

con certeza es que el chavismo le miente a los zulianos en relación con la crisis de

electricidad. Mientras tanto, los ciudadanos pasan grandes calamidades y los

enchufados chavistas no se afectan por el calor y los mosquitos.

GOLPE. Diosdado Cabello regresó a la palestra política con la intención de recuperar

posiciones, por cuanto durante su convalecencia Maduro se movió para ocupar

espacios que el dominaba, pero además los militares liderados por Padrino López

están asumiendo un perfil más político. A pesar de sus intenciones, Diosdado fue

maltratado en la conformación del Comando de Campaña Darío Vivas. La lógica

indica que el coordinador de esa instancia debería ser DC, ya que es el primer

vicepresidente del PSUV, pero en cambio los integrantes del equipo coordinador son:

Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez y Tania Diaz; todos cercanos a Maduro. ¿Cuál es

el papel de Diosdado en dicho comando? Pues apenas es el jefe del área electoral y

defensa del voto. Aunque suene algo rimbombante es un cargo de tercera línea, en

medio de un comando que es dominado en un 90% por el “Madurismo”. Revise la

integración del comando en la gráfica anexa y saque usted sus propias conclusiones.

PROPUESTA. La oposición vive momentos complicados, sobre todo porque los

distintos sectores están empeñados en devorarse unos con otros. Hay que abrir

espacios para ser más proactivos en medio de tantas dificultades. Por eso reseño de

forma positiva el esfuerzo por proponer cosas de provecho. En ese sentido, desde

hace meses el secretario ejecutivo de Fetrazulia, Carlos Petit, viene insistiendo en

beneficiar a los pensionados con el aporte de $100 como hizo el gobierno interino con

el personal de salud. Pero ahora el Partido Centro Democrático (PCD) presenta una propuesta mucho más amplia y ambiciosa instando a Juan Guaidó a destinar buena

parte de los recursos que maneja por ayuda humanitaria, para beneficiar a 4 millones

de venezolanos, entre pensionados y empleados públicos, con la asignación mensual

de un bono entre 50 y 100 dólares, que ayudarían a paliar su pérdida de ingresos con

la inflación y devaluación del bolívar. El presidente del PCD, Carlos Alaimo, considera

que es factible iniciar ese plan con los pensionados y los empleados de los sectores

salud y educación, para luego incorporar paulatinamente al resto del personal de la

administración pública, tomando como base de cálculo los pagos retroactivos a partir

de septiembre. Sobre ese y otros temas converso con Carlos Alaimo en un nuevo

episodio de #Contrastes que se estrena este viernes 18/09 a las 7PM.

A CONFESIÓN DE PARTES… Relevo de pruebas, como dirían los abogados. ¿A qué

me refiero? El propio régimen está dando luces de la profundidad y gravedad de la

escasez de gasolina. ¿Por qué? Porque desde hace semanas están en un plan de

autorizar a algunos sectores, como los productores agrícolas, a importar combustible

ante la incapacidad del Estado de venderles la gasolina o gasoil que necesitan. Pero

la confirmación mayor llegó este lunes 14 de septiembre, cuando Omar Prieto informó

que las estaciones de servicio autorizadas podrán importar su gasolina y venderla en

dólares. Acaso ¿Esa no es la tácita legalización del contrabando de combustibles en

Venezuela? Todo indica que sí. Y hablo de contrabando porque ¿Cómo traer

legalmente gasolina desde Colombia si la frontera está cerrada desde hace mucho

tiempo? La única forma de traer combustible es por las trochas, con todo el peligro

que eso representa. ¿Cuántos concesionarios de estaciones de servicio pueden traer

su propia gasolina? ¿Hay enchufados con capacidad financiera para comprar cargas

de combustible y venderlo en un rango de precios de 0,50-0,80 dólares por litro?

¿Será rentable? Este tema queda abierto y habrá que esperar el progreso de esa

extraña apertura del mercado interno de combustible. Pero, siempre hay un pero, esa

es una señal clara de que el régimen no tiene como resolver la escasez que afecta al

parque automotor venezolano.

PALACIO DEL TERROR. Una persona que resultó positiva por Covid-19 y que estuvo

alojada en la residencia sanitaria que funciona en el Palacio de Eventos, me cuenta

que la atención es de lo peor. No les dan medicinas, ni alimentos. Los que se

recuperan lo hacen porque sus familiares les pagan a los militares que custodian el

lugar, para que les entreguen las medicinas y comida que ellos llevan. Además, los

médicos que los atienden son cubanos que llegan en trajes de protección que parecen

astronautas, ya que cuentan hasta con bombonas de oxígeno para que no respiren el

aire del lugar. La frase final del antiguo paciente fue dantesca: “Hermano nos tiran a

morir ahí”.

POCO DE HUMANITARIOS. El régimen se esponja cuando anuncia la cantidad de

vuelos humanitarios que ha realizado para repatriar venezolanos. El problema es que

los fulanos vuelos no son tan humanitarios. Hace algunos días salieron dos vuelos desde México. En uno de ellos, al parecer, venían familiares de enchufados. ¿Por qué

la inferencia? Porque aterrizó en Maracaibo y no les exigieron pruebas PCR, sino que

salieron sin problemas del Aeropuerto La Chinita. El segundo, llegó a Caracas, pero

como venían venezolanos sin “estirpe roja” tuvieron que pagar $400 por el viaje, más

$120 por la PCR. O sea que, si venía una familia de cuatro venezolanos, tenían que

reunir $2.080. ¿Qué tiene de humanitario el vuelo? Creo que nada. Pero además

cuando aterrizaron en Maiquetía casi que los trataron como leprosos y cuando

intentaron dejarlos en Fuerte Tiuna, los militares se negaron y los dejaron a su suerte

en la capital. Pero eso no es todo, porque la mayoría de los viajeros no eran de

Caracas y para regresar a sus ciudades o pueblos de origen, también tenían que

pagar otro bojote de dólares. Los zulianos debieron pagar $140 por persona. Eso

demuestra lo humanitario que es el régimen de Maduro.

ILEGAL. Pregunté y volví a preguntar a conocedores sobre la materia presupuestaria

en la administración pública y todos coinciden que lo que hizo el alcalde de

Maracaibo, Willy Casanova, al aprobar recursos en dólares a dependencias

municipales es ilegal. No hay forma, a menos que en el chavismo guarden un secreto,

que los presupuestos de las instituciones públicas en Venezuela se manejen en

dólares. La única moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar fuerte o lo que

queda de él. Ahora bien, queda muy claro que el bolívar fue desplazado por el dólar,

pero si el chavismo quiere que los presupuestos públicos se manejen en la moneda

norteamericana, deberían entonces oficializar la dolarización y cambiar la normativa

legal. Al no ser legal esa entrada de recursos, evitaron enviar los créditos adicionales

al Concejo Municipal.

¿SERÁ VERDAD? Me dicen que hay un chavista muy poderoso en el Zulia, que

recibe 10 gandolas de combustible como cuota obligatoria. El combustible es vendido

en dólares en las estaciones de servicio que tiene en su poder. ¿Quién será ese

poderoso chavista? Coloque usted el nombre.

DENUNCIA. Un consecuente lector de Verdades y Rumores solicita hacer la denuncia

contra el registrador del Registro Mercantil del estado La Guaira, antes Vargas, a

quien señala de cobros excesivos e ilegales por cualquier trámite que quiera hacerse

en esa dependencia. Quien desee hacer un trámite debe pagar los costos normales

en bolívares, pero si quiere habilitar debe pagar adicional al pago en moneda

nacional, una cuota especial de $150 “pal pote” del registrador. El problema es quien

no habilite tendrá que esperar una eternidad por su trámite.

Darwin Chávez|@darwinch857|[email protected]