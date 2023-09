Darwin Chávez | Verdades y rumores

¡AL CIERRE! Oficialmente en Un Nuevo Tiempo bajaron la instrucción a sus estructuras no sólo de salir a promover la candidatura de Henrique Capriles en la primaria presidencial, sino que además están alegando que esta organización asume la campaña de HCR a nivel nacional. Esta última parte me parece un poco exagerada y que más bien busca levantar el ánimo interno, porque no hay duda de que Primero Justicia tiene más estructura en el resto del país que UNT, cuya única fortaleza es el Zulia.

ANGUSTIA. Los temores del régimen ante el fenómeno electoral que representa María Corina Machado son tan profundos, que están haciendo cualquier cosa para tratar de obstaculizar sus visitas por todo el país. Ya las acciones del chavismo llegaron a niveles de locura como, por ejemplo, impedir en Portuguesa un torneo de bolas criollas que llevaba el nombre de ella. Ahora bien, el complot que el oficialismo montó contra su gira por Nueva Esparta es un ejemplo bien significativo. Recordemos que el pasado 24 de mayo, por orden del INAC, Láser Airlines no la dejó embarcar en Maiquetía hacia Margarita. En aquel momento la compañía aérea alegó que el sistema había sido hackeado. Casualmente, las únicas personas que no pudieron embarcar fueron María Corina y quienes la acompañaban. Si este hecho es grave, lo que paso a contarles es mucho peor. Hace pocos días, la señora Machado tenía prevista una nueva gira al estado Nueva Esparta y cómo no podía viajar en avión su traslado se programó por mar alquilando una embarcación, pero la GNB prohibió el zarpe para todo tipo de embarcación. Intentaron contratar un peñero, pero cuando todo estaba listo para salir, se presentó la GNB e impidió el viaje. Al final pudo subirse a un ferry con una gorra puesta y usando un tapaboca para impedir que la reconocieran, con la buena suerte que cuando embarcaba se cayó el sistema y los pasajeros fueron anotados manualmente y nadie la identificó. Cuando el régimen detectó que había podido llegar a Margarita, giró la instrucción de impedir como fuese su gira. En ese marco, se llevaron decomisados equipos, sonidos y vehículos. Adicionalmente, detuvieron a dirigentes de Vente Venezuela en la isla como, por ejemplo, el coordinador regional. Cuando MCM y su equipo llegaron al hotel donde tenían reservaciones, les negaron el hospedaje por orden del chavismo. Pero eso no es todo, sino que como ella almorzó en el restaurante El Remo, luego llegó el SENIAT y cerró el negocio por 30 días. La situación llegó a tal nivel de locura, que el régimen también trató de impedir su viaje a Cumaná y al final pudo hacer el trayecto a bordo de una embarcación cuyo dueño se la jugó a su favor. ¿Quieren saber algo más? Una vez en Cumaná ella sostuvo una reunión con la Junta de Primaria del estado Sucre en el salón de una floristería y cuando concluyó el encuentro, llegó el SENIAT y también cerró este negocio por 30 días. Creo que es más que evidente el miedo que el chavismo le tiene a MCM.

CLÁSICA JUGADA. El pasado sábado 26/08 Manuel Rosales puso en marcha una de sus clásicas jugadas, con el fin de tratar de matizar su imagen de alacrán y entregado al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué ocurrió? Que a partir de una reunión que tenía pautada con Henrique Capriles, filtraron a través de las redes sociales la versión de que algunos candidatos en la primaria estaban buscando con desespero su apoyo, porque él sigue siendo determinante en el Zulia. Como segunda movida en la jugada, filtran la foto de él con Capriles y el alcalde Rafael Ramírez en los grupos de WhatsApp. Seguidamente, publican esta misma imagen en la cuenta de un grupo de consultores que están contratados por Manuel, para que finalmente él mismo en su cuenta X (antes Twitter) hace referencia al encuentro con Capriles. Fue tan preparada la jugada que incluso hicieron público un video de la reunión, cosa que no es común en este tipo de encuentros políticos que más bien se tratan de mantener en secreto. Todo fue un show para mostrar que Manuel está supuestamente apoyando y defendiendo la primaria, cuando es público y notorio que es todo lo contrario porque sigue jugando a implosionar el proceso y que él sea el candidato de “consenso”. Lo que sí es realmente cierto es que esa reunión marcó dos hitos. El primero, que Rosales finalmente se acordó con Capriles para apoyarlo tratando de reducir la enorme ventaja que les tiene María Corina Machado. Pero este arreglo le causó a Manuel un nuevo problema con Henry Ramos Allup quien, como reacción, publicó un duro mensaje en su cuenta X el martes 29/08 a las 5:48 pm: “El candidato o candidata de la unidad será quien gane las elecciones primarias del próximo 22 de octubre y ese ganador o ganadora está entre los trece inscritos(as) para participar. No habrá candidato(a) escogido a dedo como si fuera heredero(a) ni outsider”. Este es un claro y directo mensaje contra Manuel Rosales con quien Ramos Allup estaba gestando un acuerdo, en sociedad con el chavismo, para empujar la candidatura de Carlos Prosperi y ahora MR rompe con esas conversaciones. ¿Qué ocurrió que motivó al cambio de Rosales? Es posible inferir que hubo varios acontecimientos o limitaciones. Lo primero es que con Prosperi no aplica la tesis del “inhabilitado y/o sustitución” porque él no tiene sus derechos políticos restringidos, lo que afectaría la tesis de que Rosales sea el ungido como respuesta a las inhabilitaciones. Segundo, me informan que uno de los argumentos usados por Manuel para convencer a Capriles es que, presuntamente, él le consiguió con el régimen que de ganar la primaria, le levantarán la inhabilitación para que pueda inscribirse en las presidenciales. Este punto es interesante, porque más bien parece una nueva trampa de Rosales para finalmente él quedar como la única opción habilitada y así poder cumplir con sus compromisos con el chavismo. Adicionalmente, es posible inferir que Rosales le pidió a Capriles llevar la propuesta para discutir antes del 22-O las “normas de sustitución de candidato, si el electo está inhabilitado”, siendo esto un paso vital para que Rosales logre su cometido de ser el abanderado. Ahora bien, ¿esta alianza le permitirá a Capriles ganar la primaria? A partir de lo que revelan las encuestas con una María Corina desprendida y un Henrique estancado, creo que no le darán los números. Asimismo, pudiera ocurrir un fenómeno similar al sucedido en 1998, cuando la operación “galope” de AD y Copei movió los votos de Chávez, quien para entonces no tenía estructura, ni capacidad para mover a los votantes. En paralelo, hay que recordar siempre que Rosales no quiere a Capriles como candidato presidencial, sino poder derrotar a MCM el 22-O para despejar su camino hacia las presidenciales.

CONVERSACIONES. Preguntando aquí, allá y más allá sobre los detalles de la maniobra que pusieron en marcha Manuel Rosales y Henry Ramos Allup para colocar dos de sus piezas como nuevos rectores en el CNE, me dieron una información que es clave para entender lo que pueda estar sucediendo en los próximos meses. ¿De qué se trata? Pues que el gobierno de Joe Biden está conversando directamente con el chavismo, sin la participación de la delegación de la Plataforma Unitaria. ¿Acaso eso no ocurrió antes? Sí, pero con temas puntuales y ahora es un diálogo fluido. ¿Quién es el intermediario de EEUU? Podría tratarse de Juan González, actual asesor principal sobre América Latina de la gestión de Biden. ¿Y quién es el principal conversador del régimen? Pues se trata de Jorge Rodríguez. Cuando me dieron los detalles recordé como en una ocasión me hablaron de una misteriosa dama que enviaba Estados Unidos para conversar con Maduro y su séquito, lo que comenté en mi columna del 06/10/2022 a raíz de su participación en el diálogo que conllevó a la liberación de los narcosobrinos. Ahora bien, ¿sobre qué temas están conversando? La agenda incluye: más licencias para Chevron, flexibilización de sanciones, retorno de dinero congelado, condiciones electorales y por supuesto la eliminación de las inhabilitaciones políticas, entre otros puntos. La clave que podría permitir destrabar la situación son las licencias para Chevron. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que esta empresa está levantando poco a poco la producción petrolera, también es cierto que están teniendo dificultades a nivel del pésimo servicio eléctrico y el deterioro de las instalaciones de PDVSA, entre otros. Para poder invertir y resolver estos problemas Chevron requiere que el gobierno de Estados Unidos amplíe las licencias. Esto lo sabe el régimen de Maduro y por eso hay conversaciones bastante fluidas. ¿Y la delegación de la PUD? Sólo es informada de algunos asuntos, pero no de todos porque los gringos prefieren tratar de resolver directamente el conflicto nacional, ya que tienen mucha desconfianza con algunos líderes opositores que juegan de acuerdo con sus intereses y no los del país. Les adelanto que una de las causas de la desconfianza fue la elección de los rectores opositores ante el CNE, como explicaré más adelante. El G4 es tan poco confiable, que hasta los gringos prefieren obviarlo.

CNE. Desde el primer momento que se filtró y luego se oficializó que los nuevos rectores principales supuestamente opositores serían Acmé Nogal y Juan Carlos Delpino, tuve la percepción de que las pezuñas de Manuel Rosales y Henry Ramos Allup tenían algo que ver en tales designaciones. Algunos dirán que tener dos representantes opositores es mejor que no tener nada y tienen parcial razón. El dilema aquí no es que la oposición como un todo tenga dos rectores, sino que Rosales y Ramos tienen sus propios rectores, tal como lo explicamos en el editorial dominical de VyR. De ahí que hay que esperar para entender el por qué y para qué estos personajes empujaron este par de nombres, quienes claramente representan sus intereses. ¿Y qué hicieron para lograr este objetivo? Paso a contarles los detalles más finos de esta renovación exprés del CNE. El cambio de rectores no es un asunto nuevo y tampoco surgió en el interés del régimen de implosionar la primaria. La necesidad de cambiar los rectores la tiene el chavismo desde mediados del 2022, como consecuencia de que Maduro y Jorge Rodríguez tenían la certeza de que sus rectores chavistas eran poco confiables y muy malos en su gestión. Ambos querían tener representantes con capacidad y hasta autoridad con el fin de mantener su posición privilegiada en los eventos electorales. En junio del 2022 toman la decisión de avanzar en tal renovación. Distinto a lo que pudiera pensar la mayoría, y en honor a la verdad, desde agosto de ese año iniciaron las conversaciones con distintos grupos de la oposición con el fin de avanzar en dicho cambio y que se mantuviera la correlación 3-2 en el Poder Electoral. Gerardo Blyde, como jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria que forma parte de las negociaciones en México, fue el primero a quien le plantearon el cambio. También lo hicieron con un grupo de la PUD con canales de comunicación con el oficialismo que integran, entre otros, Henrique Capriles, Stalin González y Vicente Díaz (ambos UNT). De las conversaciones con ambos grupos surge la propuesta opositora de que el PSUV cambiara sus rectores, pero mantuviera a Enrique Márquez y Roberto Picón como los rectores opositores. A esto se niega el chavismo sobre todo porque tienen mucha animadversión con Picón por las relaciones que este, presuntamente, tiene con algunos sectores en EEUU. El tema siguió su curso en el 2022 y es apenas en diciembre de ese año cuando le plantean oficialmente la renovación a la Alianza Democrática, que es el sector alacrán de la oposición. Los alacranes por supuesto pidieron su cuota ante el “sacrificio” que han hecho a favor de la revolución. En enero del 2023 el asunto se acelera y es cuando Jorge Rodríguez anuncia que en los próximos meses habrá un cambio en el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, la delegación negociadora de la PUD les pide incluir este tema en la agenda de reanudación de las conversaciones en México, a lo cual se niega el régimen. ¿Por qué se niega? Porque ya para ese momento el gobierno de Joe Biden y el chavismo representado por Jorge Rodríguez venían conversando directamente y sin participación de la oposición. De repente el cambio toma mayor velocidad cuando en junio, la AN decide pedir la renuncia de los integrantes del CNE. En los diálogos con él o los representantes de EEUU, estos avalan el cambio siempre y cuando la Plataforma Unitaria propusiera dos nombres y se respetara el 3-2 en el CNE. A esto acepta el régimen y este inicia los contactos con el G3 con el fin de que la PUD propusiera dos rectores, ya que era una decisión tomada que habría una renovación total del Poder Electoral. Incluso, le pide al G3 que obligue a Márquez y Picón a renunciar y estos le hacen la petición a los entonces rectores, con la salvedad de que en el caso que ambos se negaran, ya el TSJ tenía una sentencia lista para destituirlos. Volviendo a la elección de los dos rectores opositores y como era de esperarse, el G3 (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia) se reserva la escogencia de los dos rectores y no informa a la PUD. Las discusiones sobre el delicado e importante tema la llevaron Henry Ramos Allup, Manuel Rosales y Henrique Capriles por PJ. Al final, Primero Justicia se abstiene en buena parte porque HCR no quería volver a ser señalado de haber negociado con el gobierno por el CNE, cómo ocurrió cuando ingresaron Márquez y Picón. O sea que la decisión quedó en manos de Henry y Manuel, quienes sin consultar con nadie, determinaron que ellos se iban a quedar con los dos rectores. De ahí que MR propone a Acmé Nogal integrante de la Dirección Ejecutiva Federal de UNT y HRA propone a Juan Carlos Delpino quien es un fiel peón suyo. ¿Y la Plataforma Unitaria? Sencillamente nunca fue informada y mucho menos fue involucrada en la escogencia de los dos representantes supuestamente opositores, ya que Manuel y Henry vieron la posibilidad de adueñarse de los dos cargos. Esto implica que el G3 de nuevo se burló de la Plataforma Unitaria. Jorge Rodríguez conocía de esta maniobra, pero sencillamente esta “apropiación” les servía a los fines chavistas porque así tendrían mayor control sobre este par de sujetos que son parte del plan para implosionar la primaria, tratar de frenar a María Corina, colocar un candidato “títere” y garantizar que el régimen gana las presidenciales. ¿Y la Alianza Democrática? Los alacranes se resistieron hasta el final pero cedieron cuando el gobierno les dio la orden de aceptar la migaja de un suplente en la persona de Conrado Pérez. Para entender el nivel de interés de MR y HRA por disponer de los dos cargos, el régimen se oponía a Delpino porque, al parecer, este personaje genera mucho ruido por su comportamiento y el propio Jorge Rodríguez pidió que no fuera él, a lo que se opuso Ramos con el apoyo de Manuel. Finalmente ambos ingresan como principales, aunque esto sólo beneficia por ahora a sus “patronos” y no a la oposición. En conclusión, Rosales y Ramos vieron la oportunidad de tener dos rectores leales a sus objetivos y ni cortos, ni perezosos se burlaron de la Plataforma Unitaria e incluso de Estados Unidos, cuyo gobierno está plenamente enterado de sus movimientos. ¿Les queda alguna duda de que Manuel y Ramos son aliados del chavismo?

¿NEGOCIOS? Me llegan detalles sobre la reciente visita de Diosdado Cabello a Cuba los cuales, confieso, me costó entender y comprender rápidamente. Resulta que DC no sólo fue a atenderse un problema de salud, a ofrecer su nombre como posible sustituto de Maduro y a proponer negocios que son del agrado del régimen cubano, tal como lo expliqué en mi columna del 17/08. Lo que me cuentan ahora llama mucho la atención, porque los negocios que fue a plantear Cabello no fueron a nombre del régimen de Nicolás Maduro, sino que la intención es, supuestamente, invertir parte de su gordo patrimonio en unos 15 proyectos en conjunto con algunos socios. Me mencionaron tres negocios: una fábrica de cerveza, una chocolatería y otra industria de confitería. De hecho, en este momento hay mucho movimiento en el régimen cubano, tratando de comprar las maquinarias y acondicionando los lugares donde, al parecer, van a funcionar las empresas de Diosdado. Incluso, me aseguran que este jueves estaba previsto que saliera desde Colombia un barco repleto de equipos y materia prima. Sí, tal como muchos de ustedes pueden estar en este momento, igual me sorprendí demasiado con esta información. ¿Por qué la comento? Porque la fuente que me da los detalles es muy confiable y tenemos una relación cercana desde hace bastante tiempo. Ahora bien, tomando por ciertos estos negocios de DC surgen varias preguntas: ¿Por qué ahora si él nunca ha sido procubano? ¿Se está preparando para escenarios adversos? ¿Qué sabe Cabello que no sabemos la mayoría de los venezolanos? Ahí les dejo este comentario.

TRANSICIÓN. En la última emisión de #CONTRASTES correspondiente al lunes 28/08 conversé con el presidente del Partido Centro Democrático, Carlos Alaimo, sobre la propuesta de un gobierno de transición del candidato presidencial de la Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas. El médico y empresario detalló cómo piensan manejar una gestión que estará marcada por la emergencia y la conflictividad. La base de la estrategia es atender con urgencia los problemas sociales y económicos, pero además impulsar una reforma constitucional que elimine la reelección indefinida, se instaure la segunda vuelta presidencial y se reconfigure la actual Asamblea Nacional para volver a la figura del Congreso Nacional con dos cámaras. Los invito a disfrutar de esta interesante entrevista, haciendo clic aquí.

ADN FAMILIAR. Me informan que el nivel de enriquecimiento de los hijos de Manuel Rosales: Manuel Alejandro y Carlos Manuel es absolutamente obsceno. En el caso de “El Bebo” este compró un estrambótico y lujoso apartamento en las residencias Jade & Ágata, popularmente conocida como las “Torres Gemelas”, ubicadas en las inmediaciones del Colegio Mater Salvatoris y el Centro Bellas Artes (Av. 3C, entre calles 69 y 70). ¿Quieren saber cuánto pagó? Pues US$200.000 en efectivo por un inmueble (50% en gris) en el 4to piso del edificio Jade. ¿Lo puso a nombre de otra persona? No, pues está a su nombre ¿De dónde sale tanto dinero? “El Bebo” tiene el control absoluto de todo el negocio de los medicamentos que compra la Gobernación del Zulia para el Sistema Regional de Salud y el resto de los programas del ejecutivo regional, entre otros muchos guisos que lo han convertido en el segundo nuevo rico con más dinero del estado. ¿Y quién es el nuevo rico con más dinero en el Zulia? Pues su hermano Carlos Manuel quien tiene el negocio de la venta de alimentos a la Gobernación, la construcción de canchitas y ahora tiene, con sus socios, los proyectos para las instalaciones deportivas en el Paseo del Lago que le entregó su padre. Carlos Manuel no compró un apartamento, sino una casa que parece un palacio en la zona norte de Maracaibo. Pero eso no es todo, ya que tiene varias fincas en la zona de Rosario y Machiques de Perijá. Sin nada más que comentar, avancemos.

¡EL COLMO! Me informan que los abogados de Víctor Vargas Irausquín, quienes se presentan como apoderados de la empresa Cartera de Inversiones de Venezuela C.A, hace aproximadamente un par de meses acudieron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de solicitar la inadmisibilidad de la “demanda para la protección de los intereses colectivos y difusos” que, desde el 26 de octubre de 2022, introdujeron los abogados Carlos Calderón y Roberto Hung contra el BOD a nombre de 200 estafados por la red de bancos que creó Vargas Irausquín y que “desapareció” millones de dólares que habían sido captados a unos 15 mil ahorristas venezolanos. No sólo se trata del descaro del principal responsable de la mayor estafa financiera en la historia nacional, sino que además es bastante sospechoso que sus abogados hayan actuado unos ocho meses después de introducida la demanda. A esto hay que sumar que la ponente del caso que es la actual presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, aún guarda silencio sobre la admisibilidad de la demanda, lo que hace sospechar que de pronto estaba esperando las acciones de los abogados de Víctor Vargas, para luego decidir contra los estafados. No me extrañaría nada que en los próximos días la Sala Constitucional decida que no es admisible la demanda a partir de la ponencia de la señora Gutiérrez. Es aberrante la protección que el chavismo le sigue dando a este señor.

VIAJE. Tal como lo había venido anunciando, finalmente Manuel Rosales emprendió viaje a Estados Unidos. Se fue el pasado domingo 27/08 presumo que en el vuelo de COPA que tiene como hora de salida las 4:18PM desde el Aeropuerto Internacional La Chinita. Como parte del secretismo con el cual MR pretende esconder sus viajes, se desconoce si se fue directo a Miami y luego a Orlando, donde tiene una lujosa vivienda, o hizo alguna parada en Panamá con el fin de visitar la gigantesca finca de palma aceitera que tiene en la provincia de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica. Me confirman que además de ir a tratar de apagar el “incendio familiar” por la “luna de miel”, fue a atenderse un problema de salud en una de sus rodillas y a conversar con los gringos. En cuanto a este último punto tiene mucho que explicar al gobierno de Joe Biden.

“CUJÍ SECO”. El proceso de extinción del partido Voluntad Popular sigue a un ritmo bastante acelerado. En ese sentido, recibo la comunicación mediante la cual un grupo de dirigentes de la estructura parroquial de VP en la parroquia Idelfonso Vásquez del municipio Maracaibo, renunciaron a la organización que creó y está destruyendo Leopoldo López y su banda de “cocos secos”. De la comunicación extraigo las razones de su salida voluntaria: “Durante nuestro tiempo en Voluntad Popular, tuvimos la oportunidad de trabajar con personas apasionadas, solidarias y dedicadas a la causa política a lo largo y ancho de nuestra parroquia. Sin embargo, en los últimos tiempos, hemos sentido una falta de alineación con nuestros principios y valores en referencia a la dirección del partido ”. ¿Quiénes son los renunciantes? Claritza González, Danny Polanco, Alcibíades Pirela, Marcel Pirela, Javier Atencio, Ricardo Olano, David Atencio, María González, Jesús Salazar, Nubielis Bracho, Keila Briceño, Ana Prieto, y Ana González. Felicitaciones a Leopoldo y sus acólitos que están logrando destruir a este partido que nació como una esperanza y se convirtió en una decepción.

VIVARACHO. Me informan desde el municipio Santa Rita, que el alcalde Alenis Guerrero está tratando de hacerse el vivo con las obras de restauración del techo de la Iglesia de la Virgen del Rosario de Aránzazu, que colapsó el pasado 17 de agosto. Este incidente generó la movilización del gobierno nacional y regional que ofrecieron ayuda para recuperar esta icónica iglesia. Pero como Alenis de pendejo tiene poco, ahora quiere que le entreguen los recursos para él asignar los trabajos a una contratista de su preferencia y administrar el dinero. Con el fin de lograr este objetivo, le ofreció al chavismo la presidencia del Concejo Municipal para el año próximo y que la concejal del PSUV, Liz Carolina Piña, ocupe este cargo. Como era de esperarse también le pidió a Manuel Rosales que le entregara los recursos para el hacer la obra, lo que ocasionó el rechazo de la concejal de UNT, Lizzy Echeto, con quien el alcalde mantiene un fuerte enfrentamiento porque la ve como su rival directa en las próximas elecciones municipales. La ira de Guerrero contra la edil es de tal magnitud que amenazó, a través de sus esbirros, a los empleados municipales con despedirlos si aparecían reunidos con Lizzy Echeto. Alenis siendo Alenis.

CABIMAS. Me dicen que el presidente del Instituto Municipal del Aseo Urbano de Cabimas (IMAUCA), Franklin Delgado, no sólo es el autor intelectual del incremento de tarifas de recolección de basura mediante un decreto que nunca fue aprobado por el Consejo Municipal, sino que además tiene a más de 270 personas cobrando sin trabajar en dicho organismo, entre los cuales están varios familiares directos. Este caso forma parte de la bomba que va a estallar en cualquier momento, sobre cómo el alcalde Nabil Maalouf incrementó la nómina municipal en 162.5%, según cálculos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), cuyos expertos están levantando una investigación sobre cómo en la gestión actual pasaron de 2.646 trabajadores a casi 9.000, tal como explicamos con lujo detalles en la columna del 27/07/2023. Me dicen que Maalouf anda ofreciendo muchas lechugas para enterrar esta averiguación.