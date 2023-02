Darwin Chávez | Verdades y rumores

AL CIERRE. Me confirman que el G4, a pesar de la advertencia de la Comisión Nacional de Primarias, se está reuniendo en cada estado para seleccionar a los integrantes de las comisiones regionales y llegarle a la CNP con la tarea hecha. No hay consultas, ni tampoco hay participación de otras fuerzas políticas u organizaciones de la sociedad. Se creen dueños del proceso. En el Zulia la maniobra está siendo liderada por Nora Bracho quien, incluso, está citando personas a la Residencia Oficial para reuniones con Manuel Rosales. La señora Bracho se autocalifica como la “representante” de la Comisión Nacional de Primarias en el estado. Y si Nora tiene el protagonismo, ya podemos imaginar el sectarismo que está aplicando en esta supuesta selección. Al parecer, con el fin de disfrazar la manipulación pretenden usar a personajes y organizaciones aliadas de la sociedad, para que presenten a los seleccionados y que la CNP se coma el cuento. Ojalá los integrantes de la CNP rechacen esta nueva maniobra del G4.

PRESIÓN ROJA. Manuel Rosales está bajo una fuerte presión desde el chavismo, con el fin de que participe de todas todas en las primarias presidenciales. Incluso, la mayor presión la está recibiendo directamente de Nicolás Maduro. Este fue uno de los temas de discusión en la más reciente reunión privada de MR con Maduro, en la cual este le exigió que anunciara su aspiración lo antes posible. Esto por supuesto trastoca la estrategia de Manuel que expliqué la semana pasada, ya que él está jugando a no participar en las primarias, mantener las inhabilitaciones y ser candidato de consenso. Sin embargo, la presión de Maduro le está imponiendo sumarse al proceso de selección del candidato de unidad, lo que da a entender que para el oficialismo este proceso se va a realizar y necesitan que su “peón más fiel”, o sea Rosales, sea parte y así buscar que gane para satisfacer sus intereses. Esto confirma una vez más que Rosales juega de la mano con el chavismo. Que no me vengan con el cuento de que eso es necesario para conseguir dinero, porque igual lo tienen en la carraplana y solo le envían el situado y uno que otro dinero para algún proyecto en específico. Más claro imposible: Manuel es un aliado incondicional de Maduro. ¿Cuándo anunciará su candidatura? Por lo pronto lanzó un “globo de ensayo” a través del coordinador regional de UNT en Lara, Lorenzo Monasterios, quien en un acto con la dirigencia aseveró que “Rosales será el abanderado presidencial de esa organización política”. ¿Por qué no aplicó la jugada desde el Zulia? Quizás quiere generar la sensación que desde otros estados le exigen ser aspirante a la Presidencia, pero además mostrar que UNT tiene cierto músculo en el resto del país. En esto coincido con Rosales de que no es saludable concentrar todas las acciones y decisiones en el Zulia. Luego del anuncio de Monasterios, rápidamente lanzaron otro “globo de ensayo” negando que Manuel se esté lanzando. Este tipo de jugadas son muy típicas de Manuel, sobre todo cuando se siente acorralado ante la presión. Lo cierto de todo, es que Rosales está siendo obligado por Maduro a modificar su estrategia.

ENCUESTA (I). Tal como lo mencioné en mi pasada columna, comienza a calentarse el ambiente electoral dentro de la oposición venezolana y empiezan a darse a conocer importantes encuestas, que dan señales de las preferencias electorales actuales. Lo más interesante, es que comienza a marcarse una tendencia importante a favor de María Corina Machado que ya preocupa a los partidos del G4/G3. Recibo el último estudio de opinión de la empresa Datincorp del amigo Jesús Seguías, que es un buen termómetro para tomar en cuenta. Revisemos el informe del estudio “Cohesión - Política” de Datincorp preparado con fecha 5 de febrero del 2023, en el cual fueron encuestadas 1.193 personas y que cuenta con un nivel de confianza del 95%. Cuando se midió el nivel de desconfianza en los liderazgos políticos, los resultados muestran que Juan Guaidó puntea (83%) y le siguen Henrique Capriles (76%), Manuel Rosales (71%) y Nicolás Maduro (69%). Cuando miden las preferencias presidenciales en un escenario polarizado entre Maduro con algunos líderes opositores, el cuadro queda de esta forma: María Corina Machado (37%) y Maduro (21%), Manuel Rosales (31%) y Maduro (21%), además del escenario Capriles (30%) y Maduro (21%). En este punto del estudio, llama la atención como Maduro obtiene siempre un 21% lo que refuerza la tesis de que él cuenta con un voto duro y/o leal que oscila entre 20 y 25%. Al consultar sobre la eliminación del gobierno interino el 65% apoya tal decisión. Aquí viene lo más interesante. Ante la pregunta: ¿Si hoy fueran las elecciones primarias, por quién votaría usted? El 25% mencionó a María Corina Machado como primera opción. Al apelar a la misma pregunta, pero consultando quien sería la segunda opción, repite María Corina Machado con el 18%. La misma pregunta la hacen en escenarios cerrados. En el primer escenario estos son los resultados: María Corina Machado (32%), Benjamín Rausseo (21%) y Henrique Capriles (17%). En el segundo escenario estos son los resultados: María Corina Machado (35%), Benjamín Rausseo (19%) y Manuel Rosales (16%). Y en un escenario polarizado, María Corina Machado (42%) aventaja a Benjamín Rausseo (28%). Estos resultados son verdaderamente llamativos, porque la señora Machado ganó en todos los escenarios planteados. Por el contrario, al pregunta por quién no votaría en unas primarias, el más mencionado fue Juan Guaidó con el 15%. Estos resultados dispararon las alarmas en todos los partidos del G4/G3, pero sobre todo en Un Nuevo Tiempo que se sorprendieron por la variación de esta encuesta, al compararla con la anterior de Datincorp que favorecía a Rosales. Aunque pudiera ser prematuro, la señora Machado parece encaminada a convertirse en un fenómeno electoral.

DESAFÍOS. Literalmente la Comisión Nacional de Primarias (CNP) sigue maniobrando en medio de una fuerte tormenta, la cual amenaza con convertirse en un huracán que podría cambiar el rumbo de las primarias presidenciales. Con los últimos resultados de las encuestas queda claro que el ambiente comienza a calentarse, pero además obligan a los partidos del G4/G3 y de la Plataforma Unitaria a moverse para tener mayor control del proceso o quizás abortarlo, con el fin de no perder su posición de privilegio, dinero y poder. Luego del anuncio del cronograma electoral y de la fecha de realización de las primarias que finalmente será el domingo 22 de octubre, revisemos los principales desafíos que ineludiblemente debe superar la CNP para concretar las primarias. Comienzo con los desafíos económicos, porque la CNP no tiene garantizado el dinero para financiar un proceso que podría costar entre 12-15 millones de dólares. Esta es una dura realidad a la que se están enfrentando, porque distinto a los que les prometieron desde el G4/G3 y la Plataforma Unitaria no quieren entregar el dinero. El nefasto cogollo podría alegar que no tienen dinero, lo que es totalmente falso ya que luego de la muerte del interinato, ellos tienen el control de los recursos y activos en el exterior. Recursos tienen de sobra, lo que les falta es interés. La situación presupuestaria de la CNP es tan caótica, que ni siquiera tienen dinero para los gastos de funcionamiento y deben usar dinero de ellos para cubrir los gastos, por ejemplo, de útiles de oficina. Lo interesante es que ante la clara maniobra de asfixia financiera del tóxico cogollo, existe la posibilidad de que el financiamiento venga desde el exterior. Sin dinero no habrá primarias y a eso juega el G4/G3 quienes podrían tener dos objetivos claros. El primero es que las primarias no se hagan y así ellos salir con el viejo truco del candidato de “consenso”. Y en el caso de que esta prioridad no la logren concretar, condicionar la entrega del dinero a que la CNP acate sus lineamientos y les deje controlar el proceso. No sería extraño que, ante la asfixia financiera, la mayoría o la totalidad de los integrantes de la CNP decida renunciar. También la CNP tiene desafíos políticos muy importantes, sobre todo el mantener su independencia del cogollo opositor y tomar decisiones que vayan en sintonía con los intereses del país. Uno de los primeros escollos en este sentido, es designar sin injerencias del G4/G3 las comisiones regionales de primarias y sus respectivas comisiones asesoras. Como ya alerté al inicio de esta columna, ya el tóxico cogollo está seleccionando a los miembros de las comisiones regionales y eso debe frenarlo la CNP. En el ámbito político, el tema de la participación del Consejo Nacional Electoral es una papa caliente que deben saber manejar, para no generar fricciones con las fuerzas políticas que rechazan la intromisión del CNE en un proceso que debe ser fundamentalmente ciudadano. Me temo que el presidente del CNP, Jesús María Casal, está manejando inadecuadamente el tema al garantizar públicamente que tiene el apoyo de todos los partidos para la participación del CNE y el Plan República, cuando es público y notorio que precandidatos como María Corina Machado y Andrés Velasquez, entre otros, han fijado una posición contraria a darle un rol protagónico al Poder Electoral en las primarias. Hay otros temas que son sendas bombas de tiempo como son la exigencia de un proceso manual y el respeto al derecho al voto de los venezolanos en el exterior. Igualmente, tal como lo hemos comentado en varias ocasiones, la CNP tiene que salir del entorno político y abrirse a la sociedad civil. Pero hay un tercer desafío y es sortear los escollos que colocará el chavismo como, por ejemplo, un adelanto de las elecciones para este 2023 lo que incidiría en la realización o no de las primarias. En conclusión, la CNP está navegando en medio de una fuerte tormenta que amenaza con convertirse en huracán.

GUISO-LUZ (yII). El comentario de la semana pasada sobre las irregularidades cometidas en la Universidad del Zulia, generó tanta roncha que las autoridades pusieron en marcha una contraofensiva usando a sus aliados, incluyendo sindicaleros que no defienden a sus agremiados, con el fin de desprestigiar no sólo la denuncia, sino a este columnista. Utilizaron tres argumentos principales. El primero, alegaron que yo estaba mancillando la imagen de nuestra máxima casa de estudios, cuando ellos con sus acciones y omisiones son los que han llevado a LUZ a la postración en la cual se encuentra. El segundo, que la denuncia es falsa porque esos descuentos y el pago del bono vacacional se hacen a través de la Plataforma Patria, obviando con premeditación y alevosía que dije claramente que la operación se mantuvo hasta que el régimen de Maduro decidió centralizar los pagos en el sistema Patria. O sea que las irregularidades son previas a esta medida tan criticada. Y el tercer argumento, es que yo pertenezco como “tarifado” a grupos que son enemigos de la Universidad, lo que es totalmente falso. Además, los enemigos más acérrimos de LUZ están en sus propias autoridades actuales. La denuncia ocasionó inclusive discusiones en diversos grupos de WhatsApp entre quienes aseveran que todo es real y quienes por orden de las autoridades dicen que es falso. Pero como nada que hagan las autoridades de LUZ y sus lacayos me desvía de mi función, ahora voy con lo prometido sobre los robos en la institución. Resulta que la cantidad de robos a instalaciones de la Universidad del Zulia se estiman en más de 100 y al parecer ninguno, más allá de que algunos fueron informados a la opinión pública, han sido denunciados ante el Ministerio Público a pesar de los cuantiosos daños causados a la institución. Solo entre diciembre y enero se robaron más de tres mil metros de cable y ese hecho nunca fue llevado a los organismos correspondientes, como dicta la lógica en este tipo de casos. Sin embargo, me cuentan que el vicerrector administrativo, Clotilde Navarro, tuvo que ordenar al director de Seguridad Interna (DSI) denunciar por primera vez. ¿Cómo es posible que nuestra universidad se encuentre desvalijada y, según el informe de inteligencia, nunca se hayan hecho las denuncias correspondientes? ¿Qué permite inferir eso? Claramente que podría haber complicidad de quienes están obligados a cuidar el patrimonio de LUZ. La fuente asegura que hay autoridades de varios niveles involucrados en este hecho. Algunos aparentemente son partícipes directos y otros son cómplices por omisión. Por cierto, me dicen que la propia sede de la Dirección de Seguridad Interna está desvalijada y me recomiendan preguntar: ¿Dónde están las motos y la central de radio que eran parte de los activos de la institución? Como cierre de este comentario, la fuente me prometió que me hará llegar las pruebas para desenmascarar a los señalados. Lo único positivo de todo esto, es que por lo menos el profesor Navarro parece estar ajeno a todas estas situaciones extrañas.

TITULO$$$. En socialismo todo es posible, incluyendo las prácticas más bizarras que lesionan los intereses de los ciudadanos comunes. Recibo información muy preocupante sobre la venta de títulos de bachiller en el municipio San Francisco. Hay una red de participantes bastante amplia que va desde los colegios que funcionan como centro de tramitación ilegal, hasta la propia Zona Educativa del estado Zulia, Es un negocio bastante lucrativo que se inició durante la gestión de Damelis Chávez al frente de la Zona Educativa y luego fue pasando de gestión en gestión. Hay muchos dólares de por medio y el guiso en vez de ser desmantelado, más bien fue creciendo hasta convertirse hoy en una máquina de ingresos ilícitos. Paso a contar los detalles. Hasta ahora está plenamente confirmada la operación en los municipios escolares 1 y 3 de San Francisco. El negocio opera de la siguiente manera y se inicia con la captación de los interesados quienes contactan a los intermediarios iniciales, quienes les explican cada uno de los pasos a seguir luego de pagar US$300 por cada título. En San Francisco no es tan difícil encontrar a estos intermediarios, ya que la venta de títulos “chimbos” es un secreto a voces. Una vez el intermediario capta al interesado y este tiene el dinero, se citan en una escuela “piloto” donde el cliente es inscrito, entrega el dinero y luego que le fabrican las notas de sus supuestos estudios, tramitan el título y al final recibe el documento forjado que le costó US$300. En cada municipio escolar funcionan entre 1 y 2 colegios, entre públicos y privados, que actúan como epicentro del guiso. En el caso del municipio escolar #3 hay un colegio privado que es el que más “clientes” atiende, con la particularidad que esta institución educativa no está activa ya que cerró sus puertas hace cierto tiempo. ¿Cómo es posible que un colegio privado inactivo tenga egresos de bachilleres? Aquí es donde la red sube en la escala jerárquica del sistema educativo. Un conocedor de la materia me cuenta que el segundo eslabón de la cadena está en cada municipio escolar donde no solo el jefe o la jefa deberían estar involucrados, sino que además hay un firmante oficial que debe revisar la documentación que envían desde cada institución educativa, para que luego todo eso sea revisado por un representante de la Zona Educativa. ¿Es posible que ninguno de los participantes en el proceso sea capaz de detectar las irregularidades? Eso es imposible a menos que sean parte de la operación. El negocio, como ya dije al inicio del comentario, comenzó cuando Damelis Chávez era jefa de la Zona Educativa durante el oscuro período de gobierno de Omar Prieto. Es público y notorio que esta señora, hoy diputada de la Asamblea Nacional, es del grupo más cercano de OP y por eso ha sido protegida en sus muchas andanzas. Me cuentan que una prima de ella de nombre Tarcila Chávez, al parecer, fue uno de los cerebros que creó la operación y en un momento en el cual estuvo casi al descubierto la irregularidad, pidió su jubilación con mucha rapidez porque se asustó. Una estimación habla de que en cada uno de estos municipios escolares de San Francisco deben procesarse unos 100 títulos de bachiller chimbos al año, o sea que estamos hablando aproximadamente de unos US$30 mil anuales por cada municipio. ¿Este mercado negro de títulos solo opera en estos dos municipios escolares? Aunque sigo indagando sobre la expansión del negocio, no pongo en dudas que no solo en otros municipios escolares de San Francisco esté ocurriendo, sino que tengo casi la certeza de que el mal hizo metástasis en Maracaibo. ¿Sabrá del negocio la actual jefa de la zona educativa Penélope González? Me han hablado muy bien de ella, por lo que dudo que sepa de esta situación. Lo que sí le recomiendo es que inicie una investigación y quizás hasta deba solicitar la participación del Ministerio Público.

ENCUESTA (yII). También recibí un resumen del estudio elaborado por la firma Polianalítica y que me hizo llegar uno de sus socios-directores, el amigo Jesús Castillo Molleda. El estudio “Primarias Presidenciales de la Oposición - 2023” fue realizado entre el 6 y el 10 de febrero del 2023, con una muestra de 1.200 entrevistas presenciales en los estados Zulia, Miranda, Carabobo, Lara y Distrito Capital, con un nivel de confianza del 95%. Al consultar cuál es la mejor metodología para escoger el candidato presidencial de la oposición venezolana, el 69% seleccionó las primarias. Al preguntar si va a votar en las primarias opositoras, un 35% afirmó que sí y el 69% considera que este proceso debe ser abierto. Al medir intención de voto aparecen María Corina Machado (14%), Manuel Rosales (12%), Benjamín Rausseo (11%), Henrique Capriles (9%) y Juan Guaidó (7%). Asimismo, el 79% considera que los venezolanos en el exterior deberían votar y el 47% estima que las primarias deberían contar con la asistencia del CNE. Aunque con menor porcentaje y diferencia, esta encuesta se mantiene en la tendencia que ubica a la señora Machado como la que acumula mayor intención de voto.

CONVERSACIÓN. A raíz de que comienzan a circular diversas encuestas, sostuve un larga conversación con el presidente nacional del Partido Centro Democrático (PCD) y además amigo personal, Carlos Alaimo, quien sostiene la tesis de que comienzan a mostrar candidaturas presidenciales “prefabricadas mediáticamente”, que buscan confundir y dividir el voto de la oposición: “Darwin, aquí hay una realidad que es inocultable y es que el único candidato presidencial que verdaderamente está en la calle es César Pérez Vivas, quien desde agosto del año pasado viene recorriendo cada rincón de la patria, llevando un mensaje de esperanza y recuperación de la Venezuela que todos queremos. Sin desmeritar su preparación, es claro que Benjamín Rausseo es un ‘invento’ que busca engañar a la gente y por eso lo ponen entre los primeros lugares de las encuestas. Están insultando la inteligencia de los venezolanos si creen que con candidatos de redes sociales y encuestas podrán burlarse de los votantes. Hay que educar al ciudadano para que tenga mayor madurez política y en eso ustedes los periodistas y los medios de comunicación tienen un rol fundamental. No sólo es que César ya está en la segunda vuelta al país, sino que es el único con una propuesta clara de recuperación de la institucionalidad y de la economía venezolana, como las bases para la solución de las heridas sociales que deja el chavismo. Les vamos a dar una sorpresa a quienes dicen que no tenemos oportunidad”.

MANUAL. En la última emisión de #CONTRASTES, conversé con Humberto Villalobos, coordinador electoral del partido Vente Venezuela y representante de esta organización en la Comisión Asesora Técnico Electoral de la Comisión Nacional de Primarias (CNP). Entre los varios temas conversados destacó la aseveración que hizo este especialista sobre las primarias manuales, ya que afirmó que son totalmente posibles y que sería además lo adecuado. Asimismo, dio detalles sobre cómo opera la trampa que el chavismo esconde en el sistema electoral. No se pierda esta interesante entrevista haciendo clic aquí.

¡DESTITUIDO! Desde el municipio San Francisco me informan de la destitución del director de saneamiento y barrido manual del Instituto Público Municipal de Ambiente y Aseo Urbano (Imasur), Alejandro Gómez, ante la gran cantidad de denuncias que había en su contra. Me explican que luego de la llegada del nuevo presidente del organismo, Marquiz Atencio, este recibió y procesó las denuncias encontrando que, por ejemplo, había cobros indebidos a los trabajadores. El señor Gómez, al parecer, le cobraba un dólar a cada obrero para mantenerlos en las cuadrillas y a quienes se negaran les eliminaba el pago doble de trabajo. Asimismo, se encontraron que les cobraba vacuna a los camiones para dejarlos trabajar en la recolección de basura durante los operativos de saneamiento. Lo peor es que Alejandro Gómez se creía invencible porque decía ser “dirigente fundamental” de Un Nuevo Tiempo en el municipio San Francisco. Pues resultó que no tenía inmunidad y fue destituido del cargo.

¿ÍRRITA? Aquí está lo prometido desde la semana pasada en relación con la insólita historia de cómo llega al cargo la actual Secretaria de Relaciones Interinstitucionales de la Gobernación del Zulia, Andreina Velasco de Manstretta. El problema no es su capacidad, ni sus méritos, sino cómo llega al cargo y si su juramentación es legal. Ella llega al gabinete de Manuel Rosales como una exigencia de la élite del Club Náutico, que le pidió a MR un puesto en su gestión. ¿De cuándo acá el Club Náutico es actor político para una exigencia como esa? Rosales que de pendejo no tiene una cana, les entregó el cargo y estuvo listo para juramentar a la señora Velasco el 19 de diciembre del 2021 al igual que al resto del gabinete, pero resulta y acontece que la abogada no estaba en Venezuela, sino en Estados Unidos disfrutando de sus merecidas vacaciones navideñas. De ahí surge la pregunta: ¿Cómo puede ser juramentada una persona que no está en el país? ¿Cómo es que Manuel que es tan exigente con sus secretarios y directores, aceptó esto? Lo más cumbre, es que la abogada no regresó a Venezuela hasta el 17 de febrero del 2022 o sea casi dos meses después del acto de juramentación. En conclusión, pareciera que estamos ante una designación írrita y Rosales guarda silencio.

TUITAZO. Muy realista el mensaje de Twitter que publicó el colega y amigo David Morán, sobre el fraude continuado en el Consejo Nacional Electoral. El difundió una entrevista en la cual un vocero de Smartmatic revela detalles del fraude constituyente perpetrado en el CNE y se pregunta si algo ha cambiado, además de colocar el hashtag #PrimariaSinCNE. David forma parte de la mayoría de los venezolanos que, con mucha razón, rechazamos la participación del Poder Electoral en las primarias presidenciales. Corto, preciso y acertado.

CULTURA. Me escriben desde la Secretaría de Cultura para pedirle a Manuel Rodales que, por favor, invierta en la recuperación de la sede del organismo donde funcionan unas 10 escuelas de formación artística que atienden a niños y jóvenes, pero que trabajan en condiciones inhumanas. No hay baños funcionales, tampoco hay agua porque la bomba se dañó y los salones carecen de aire acondicionado. Los males llegan a todas las áreas de la dependencia ya que no hay computadoras, ni artículos de oficina y tampoco hay recursos para darle el adecuado mantenimiento a una infraestructura de 8.000 mts2. Igualmente, el personal administrativo exige mejores ingresos ya que hacen el trabajo de tres cargos, pero solo cobran por uno, además que los músicos y artistas trabajan por un salario que no llega ni a “burusas”. Sin duda que quienes dirigen la Secretaría de Cultura hacen un trabajo encomiable, porque hacen mucho sin nada. Mis felicitaciones a estos guerreros de la cultura.

ADELANTO. En la próxima columna les cuento el fuerte e irracional atropello verbal de Manuel Rosales contra la señora Lourdes, su cocinera desde hace muchos años, por unas arepas que no le gustaron. Por razones de espacio tuve que posponer ese comentario. #CONTRASTES. En la próxima emisión de #CONTRASTES correspondiente al lunes 20/02, conversaré con el precandidato presidencial de la Concertación Ciudadana y del Partido Centro Democrático, César Pérez Vivas, sobre su propuesta de un plan de seguridad al estilo Nayib Bukele, las amenazas que rodean a las primarias y su propuesta para la recuperación económica. SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE: http://ow.ly/eQIH50AyZg4.