 Darwin Chávez // Verdades y rumores  

Disidencias de las FARC, “ajuste de cuentas” y el negocio del oro

AL CIERRE. Me informan que el actual presidente de Hidrolago, Freddy “15%” Rodríguez, sale de dicho cargo. Intenté confirmar con alguien de su entorno, pero solo obtuve silencio y eso no es normal.

Ataques. Tal como lo estuvimos informando a través de nuestras redes sociales, desde el viernes 17/06 se intensificaron los ataques con el fin de colapsar los servidores de Verdades y rumores. Ante la avalancha masiva de ataques DDOS preventivamente se bloqueó el acceso a nuestra base de datos, a fin de evitar males mayores y trabajar en soluciones más sostenibles. Asimismo, se hizo un monitoreo de los ataques y se llegó a la conclusión, que en su mayoría venían desde Estados Unidos.

En paralelo, elevé consultas a funcionarios amigos del SEBIN, quienes me aseguraron que desde dicho organismo de inteligencia ya no hay ataques contra medios digitales, pues los bloqueos a través de los operadores de internet están cumpliendo el objetivo. Con la información recabada es posible determinar que los ataques son obra de un sector de la oposición, que desde finales de julio de 2020 intenta destruir nuestro portal. De la boca hacia afuera dicen defender la libertad de expresión, pero son igual o peor que el chavismo de intolerantes a la denuncia y crítica. Lograron paralizar nuestra labor por unos días, pero hemos regresado para seguir cumpliendo con nuestra labor en favor de la Venezuela decente y democrática.

Primarias. El G4 que controla la Plataforma Unitaria sigue jugando con la posibilidad de solicitar el apoyo del Consejo Nacional Electoral, para la realización de las primarias que permitan elegir el candidato de unidad que enfrente al chavismo en las presidenciales del 2024. De hecho, Omar Barboza durante la rueda de prensa que encabezó hace algunos días, dejó abierta la posibilidad de que el apoyo del CNE sea decidido por la Comisión Nacional de Primarias, a partir de una presunta “evaluación técnica” que determine la necesidad de pedir apoyo técnico y logístico a organismos nacionales e internacionales. ¿Qué organismo nacional cuenta con la capacidad técnica y logística? Que yo sepa y hasta que alguien me demuestre lo contrario, solo el CNE tiene esa posibilidad. ¿Y Súmate? Esta importante ONG tiene la experiencia y el conocimiento para apoyar en la organización, pero no tiene una plataforma de votación para facilitar que las personas puedan sufragar.

Horas después la secretaria general encargada de la Causa R, Andrea Tavares, dijo durante una entrevista por RCR que la participación del CNE no es un “dilema” para los partidos que integran la Plataforma Unitaria. ¿Qué significa eso? Que la PU no cree que el CNE sea un problema para realizar las primarias, descartando absolutamente que eso podría generar desconfianza en buena parte de los ciudadanos ya que sencillamente no confían en el Poder Electoral. De esta forma el G4 pretende seguir matizando la decisión que ya tomó en Panamá y que tiene que ver con solicitar respaldo del Consejo Nacional Electoral.

¿Por qué no lo admite ahora? Porque prefiere alargar el proceso y que sea la comisión organizadora la que decida, buscando ganar tiempo y quizás reducir el impacto de la participación del CNE. Por otro lado, ojalá el anuncio de que cualquier venezolano que no sea parte de la PU podrá participar en las primarias sea sincera y el G4 no pretenda seguir secuestrando la escogencia del candidato de la unidad. Por otro lado, me llamó la atención que Barboza afirmara que será a final de año cuando la Comisión Nacional de Primarias fije la fecha del proceso, cuando eso pudiera adelantarse y no perder tanto tiempo. Tengo la percepción que van a seguir corriendo la arruga a fin de que este proceso se haga a finales de 2023, tal como lo expliqué en esta columna hace algunas semanas.

En lo personal no tengo evidencias contundentes que me permitan aseverar que el G4 cesó en su intención de realizar unas primarias hechas a la medida de sus intereses. Sigo teniendo la esperanza de que la presión de la opinión pública los lleve a cambiar de postura, aunque conociendo a los personajes tengo mis dudas.

“Ajuste de cuentas”. No hay duda de que Venezuela pasó de ser un santuario para la disidencia de las FARC, a convertirse en el escenario de los ajustes de cuentas por los negocios que manejan.

El último en caer en medio de la espiral de violencia entre los guerrilleros fue Iván Márquez quien sufrió un ataque que casi le cuesta la vida. En principio se habló de su muerte a raíz de la escaramuza, pero todas las informaciones hablan de que está vivo y a buen resguardo en una clínica venezolana. Incluso el diario El Tiempo de Colombia asegura que lo tienen en Caracas entre la vida y la muerte. Lo último es cierto, pero fuentes de inteligencia me dicen que no está en la capital sino en otra ciudad y uno de los consultados fue claro: “Está más allá que de aquí porque las heridas son muy graves. Les dieron con todo y la cantidad de muertos es grande”. Otra de las fuentes me asegura que el régimen de Maduro al conocer del ataque ordenó un gran despliegue y fue la Guardia Nacional Bolivariana la que logró sacar a Márquez con vida. Este hecho se suma a la muerte de otros cinco líderes de la disidencia de las FARC que han ocurrido en territorio nacional. Primero fue Seuxis Pausias Hernández, alias “Jesús Santrich”, quien fue “dado de baja” y eso generó muchas informaciones contradictorias. Los otros caídos de la guerrilla en nuestro país son Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”; Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”; Miguel Botache Santana, alias “Gentil Duarte” y ahora se suma el bombardeo a Iván Márquez.

De hecho, la revista Semana de Colombia analizó el tema y llegó a la conclusión que Venezuela pasó de ser un refugio de la disidencia de las FARC a un infierno. ¿Qué está ocurriendo? Algunas de las versiones hablan de diferencias internas en el oficialismo y la Fuerza Armada Nacional, entre quienes protegen a estos guerrilleros y quienes entregan la información para que les den de “baja”. La última versión que recibo es que se trata de un vulgar ajuste de cuentas, ya que está en disputa el control del negocio del oro que desplazó al narcotráfico como la principal fuente de ingresos de estos grupos criminales. Inclusive, el lucrativo manejo del oro y el asesinato de sus compañeros generó preocupaciones tan graves para Márquez, que ordenó asesinar a varios de sus lugartenientes por temer que ellos quisieran asesinarlo. Eso lo reveló Semana en febrero, que además alertó que el líder guerrillero estaba enconchado en una zona rural del Zulia protegido por el ELN y la GNB. El problema para Márquez es que no logró eliminar a todos sus lugartenientes y quienes lograron salvarse planearon su muerte, con el fin de vengarse y apropiarse del negocio del oro. De ahí la emboscada que sufrió y de la cual salió con vida por muy poco. Lo cierto de todo es que el oro se suma al narcotráfico como los principales negocios de estos grupos criminales. Eso sin contar con la comercialización de otras riquezas como Uranio y Coltán que fácilmente podemos sumar a la lista de negocios ilícitos. Casi al cierre de esta columna me confirman que Márquez es socio de Maduro en el oro.

Encuesta. Recibo la que entiendo es la encuesta de coyuntura política nacional realizada por la empresa Delphos de Félix Seijas junior. Para algunos los resultados demuestran que los intereses de Manuel Rosales dejaron su huella. En lo personal, prefiero mantener la prudencia porque no tengo evidencias reales de que Seijas junior pueda estar aliado con MR para manipular los resultados de sus estudios. Si recuerdo bien que su padre, Félix Seijas, a quien sus más cercanos llamaban “El Gago”, era muy amigo de Manuel. Analicemos los resultados de la encuesta realizada a 1.200 personas mediante entrevistas directas en hogares. El trabajo de campo se realizó entre el 11 y el 16 de mayo de 2022. Aunque el informe no lo específica, presumo que se aplicó en las ciudades que integran el corredor electoral más importante. Cuando sondean la autoidentificación política, un 15.8% se confiesa chavista descontento con Maduro y un 10.8% resteado con Maduro. Mientras que un 20% se declara como opositor que no apoya el liderazgo de este sector y un 17.9% que si apoya este liderazgo. Los Ni Ni totalizaron un 35.4. Cuando preguntan sobre la situación económica comparada con el año pasado un 41.6% afirma que ha mejorado y un 36.5% dice que se mantiene igual, mientras que aquellos que afirman que ha empeorado suman un 19.6%. En cuanto a la preocupación personal más importante, un 45.8% mencionó la alimentación y 21.7% dijo que la atención de salud. Uno de los resultados que más llamó mi atención es que el 83.9% de los entrevistados dijo que no tenía planes de emigrar, lo que podría denotar una desaceleración de la huida de venezolanos al exterior. Eso podría ser la consecuencia, entre otras razones, de todos los obstáculos que los países del continente le están colocando a la migración nacional, o que sencillamente el envío de remesas ha hecho cambiar sus necesidades de salir para quedarse en Venezuela. Ahora revisemos la imagen de personalidades políticas. Juan Guaidó tiene la imagen más desfavorable con 73.1%, seguido de Henry Ramos Allup con 71.6%, Henrique Capriles 65.7%, Leopoldo López con 64.4% y Henri Falcón 64.1%. Del otro lado, los personajes con la percepción favorable aparecen Manuel Rosales con 26.4%, Henrique Capriles con 25.2%, María Corina Machado con 23.3% y Leopoldo López con 21.8%. Cuando se comparan los resultados entre agosto de 2021 y mayo de 2022, el más favorecido es Rosales que pasó de 11.6% a 26.4, claramente influenciado por su victoria del 21N. Como es normal en este tipo de estudios se midió intención de voto y un candidato distinto al oficialismo obtendría 61.9% y Maduro un 19.2%. En este punto es pertinente aclarar que el chavismo con un voto duro de 19% podría verse favorecido en el caso de que la oposición acuda dividida a la cita presidencial del 2024. Otro resultado llamativo es que 50.3% votaría en unas primarias de la oposición y 36.4% no lo haría. Al medir la intención de voto en unas eventuales primarias los resultados son los siguientes: Manuel Rosales 15.1%, Henrique Capriles 12.5%, Leopoldo López 9%, María Corina Machado 8.7% y Juan Guaidó 6.3%. Finalmente 60.8% se inclinó a que la salida de Maduro del poder sería por votos y 38.2% por la fuerza.

¿Conversaciones? Coincido plenamente con el amigo, Angel Monagas, quien en su pasada columna alegó que los intereses de Estados Unidos no siempre son los mismos que los nuestros como país. Y si tienen que arreglarse con el diablo, lo hacen con tal de alcanzar sus objetivos. Por cierto, que no vengan los adoradores de Donald Trump a asegurar que eso no hubiera ocurrido con él, porque el expresidente es el más pragmático de todos los que han pasado por la Casa Blanca. Esta introducción viene al caso a raíz de las críticas que se han hecho por el regreso de una delegación de ese país a Caracas, con el fin no solo de conversar con el mamotreto del interinato liderado por Juan Guaidó, sino también para continuar con las charlas con el oficialismo. ¿Qué se conversó con Maduro y su grupo? Aunque no hay versiones oficiales es sencillo inferir que hay dos temas prioritarios en la agenda de los gringos: el primero la posible normalización de la compra de petróleo venezolano, como resultado del conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia. Pero además hay que recordar que EEUU tiene aún algunos de sus ciudadanos detenidos en las mazmorras del chavismo. Ahora bien, no es recomendable aseverar que no tocaron los temas que tienen que ver con la solución al conflicto nacional. Estoy casi que convencido que la reactivación de las negociaciones en México y la realización de unas elecciones confiables también fueron parte de la agenda. Algunos aseguran que el envío de esa delegación va contra los intereses de Venezuela. A mi criterio lo peor sería continuar sin acercamientos y atrincherarse en posiciones ultra radicales. Que EEUU hablé con los dos bandos en pugna no debería ser rechazado, sino que más bien se abren opciones para buscar una solución a la crisis.

Monómeros. Aunque Gustavo Petro no ha dicho nada sobre el destino de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, pero además hay serias dudas sobre la real cercanía del presidente electo de Colombia con Maduro; aún hay grandes preocupaciones en el G4 sobre lo que terminará ocurriendo con el manejo de esa empresa. Incluso el escándalo sobre las irregularidades cometidas en Monómeros sigue siendo noticia y de nuevo el experto petrolero y ex embajador del interinato en Colombia, Humberto Calderón Berti, habló del tema señalando a Leopoldo López de ser el gran responsable del desastre. Todo esto se suma al rumor de que un fiscal en EEUU pidió investigar los desaguisados en Monómeros. Sé de varios que saldrán en la foto de cualquier investigación como los principales responsables del desastre.

Reciclaje. La modernización del servicio de recolección y manejo de desechos sólidos en la capital zuliana es una vieja aspiración de los ecologistas de nuestra ciudad. En el pasado ha habido varios intentos no exitosos de poner en marcha un plan de reciclaje de basura, aunque faltó mayor persistencia para educar a los marabinos para la separación de desechos y su disposición. De ahí que es importante que la gestión de Rafael Ramírez en la Alcaldía de Maracaibo haya decidido poner en marcha el plan piloto para iniciar el reciclaje en condominios y villas de la ciudad, contando con el apoyo de organizaciones ambientalistas. Mi recomendación es insistir hasta que los ciudadanos creen el hábito de reciclar.

¿Hasta el final? Algunos amigos me comentan que la precandidatura de César Pérez Vivas no llegará al final. Ante esta aseveración consulté con alguien de su entorno más cercano y este fue enfático en su respuesta: “En política no se debe, ni puede descartar nada de antemano. Nuestra intención es llegar hasta el final buscando convertirnos en la alternativa a los aspirantes del G4 en las primarias. Las encuestas lo dicen claro y es que la mayoría de los venezolanos quieren votar por alguien que no esté entre los dos cogollos, o sea el chavismo y el G4. Eso no quiere decir que en el largo camino que nos espera hasta las primarias, no participemos en algún acuerdo que beneficie al país. Por ejemplo, por qué no hacer un acuerdo con María Corina Machado u otro aspirante fuera del cogollo de la oposición. No descartamos nada y seguimos trabajando más con mística y voluntad que con dinero”.

Chatarra. A pesar de todos los trucos y maniobras que han puesto en marcha en la Alcaldía de Cabimas para tratar de tapar el error cometido, al haber vendido chatarra sin que esta haya sido desincorporada, las cosas no pintan nada bien para Nabil Maalouf y su equipo. Me cuentan que su jefe político y protector, Manuel Rosales, está muy molesto por el “error de novato” que cometió el alcalde y al parecer le dijo que si las cosas se ponían más graves que no contara con su respaldo. Adicionalmente, supuestamente el abogado, Juan Pulgar, socio y testaferro de Lisandro Cabello está recopilando información con el fin de hacer una denuncia ante la Fiscalía. Está tan apurado que está ofreciendo dinero por datos que le ayuden a armar el caso. ¿Por qué lo hace? Porque este sujeto de dudosa reputación quiere ser alcalde de Cabimas y está viendo la oportunidad de destituir al burgomaestre actual y que se llame a nuevas elecciones. Por otro lado, a fin de darle mayor contexto al comentario, consulté sobre el tema con un abogado conocedor de la materia, quien me explica que el burgomaestre, Nabil Maalouf, tendrá muy complicado cumplir con su objetivo de desligarse del asunto ya que él es el cuentadante directo. Esto me lleva a pensar que el chavismo aprovechará la oportunidad para no solo destituir a Maalouf, sino también para ponerlo preso junto a los demás involucrados. Recuerden que hace varias semanas alerté dos cosas. La primera la falta de experiencia del alcalde de Cabimas y la carencia de un equipo de asesores que evitaran errores como el cometido con la chatarra. Pero adicionalmente, también comenté que el PSUV tenía a dicho municipio entre sus cálculos de los municipios que pudieran recuperar. Lamento mucho que el señor Nabil se lo haya puesto tan papaya al chavismo.

Otra más. El partido Voluntad Popular avanza en su autodestrucción. Recién más de 600 dirigentes de siete municipios del estado Yaracuy renunciaron a la tolda naranja, alegando que el proceso interno fue fraudulento ya que estuvo plagado de irregularidades. Acusaron además que la propia Comisión Técnica Nacional violentó e irrespetó el reglamento interno, cuando ellos debían velar por la transparencia y pulcritud del proceso. Es inédito cómo Leopoldo López destruye con sus decisiones, acciones y omisiones el partido que él mismo fundó.

¿Veto? Desde hace más de un mes y medio estoy intentando coordinar una entrevista con Omar Barboza Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, pero ha sido imposible. Ya me suena a burla la espera y asumo que se trata de una especie de veto a este servidor.

Apoyo. Un dirigente cercano al G4 me cuenta que Juan Guaidó tiene su propia comparsa de partidos que le hacen compañía en sus actividades, pero no de gratis, sino que están recibiendo dinero del interinato para ser fieles a JG, sobre todo ahora que anda en campaña para participar en las primarias de la oposición, si es que finalmente se realizan. Hay movimientos que se autodenominan nacionales y otros que son regionales, pero que siempre aparecen en las fotos al lado de Guaidó. Con el apoyo financiero que están recibiendo incluso andan envalentonados ofreciendo dinero a dirigentes que están en otros proyectos políticos. Ese es el mini cogollo de Guaidó que por lo menos sirve para hacer bulto.

¿Saboteo? La extraña conducta de algunos partidos como Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática en el Zulia no es nada nuevo, pero lo que sí es más reciente es que las tensiones en el Frente Amplio y la Plataforma Unitaria van en crecimiento. Me cuentan que UNT se ha convertido en el gran factor de perturbación y saboteo, en especial por la conducta de Nora Bracho quien pretende cambiar todo, inclusive cuando son decisiones tomadas por mayoría. Ella se ha convertido en el peón que usa Manuel Rosales para entorpecer la lucha contra Maduro en el Zulia. Lo peor es que luego que molestan, piden cambiar y siguen saboteando, al final no participan en las actividades que han sido convocadas. Una evidencia es la rueda de prensa que convocó el FA y la PU para este martes 6 de julio en el Colegio de Abogados. Al final se suspendió porque no había salón, ni mesa, ni sillas y mucho menos sonido. ¿Quiénes fueron los grandes ausentes? Pues UNT, AD y Voluntad Popular. Insisto, ese doble juego tarde o temprano le pasará factura a Rosales, a UNT y al resto de los partidos involucrados.

Tensa calma. A pesar de que públicamente no hay informaciones nuevas en torno a la investigación que se profundizó a raíz de la detención del falso médico colombiano, Mauricio Monroy Patiño, cuando cursaba el postgrado de Anestesiología en el Hospital Universitario de Maracaibo; me cuentan que las indagaciones no solo prosiguen en Venezuela, sino también en Colombia. De hecho, todo al parecer comenzó en el vecino país como consecuencia de una denuncia de la Universidad de Boyacá y el tema escaló hasta tal punto que conllevó a la participación de Interpol. Luego desde Colombia hacen contacto con la Universidad del Zulia, cuya dirección legal amplió la investigación y pidió el apoyo del CICPC. O sea que es totalmente falso que el decano de la Facultad de Medicina, Sergio Osorio, y el director de Postgrado, Freddy Pachano, hayan sido los denunciantes. Ellos nunca dijeron nada del asunto hasta que terminó de explotar. Aparentemente la tensa calma que hay en relación con el tema podría romperse próximamente.

Dato. Le tengo una información a Manuel Rosales, pues varios comerciantes de sectores de las parroquias Santa Lucía y Bolívar están siendo “obligados” por supuestos funcionarios de la Gobernación a donar medicamentos para una jornada médica de su gestión. El problema no es que llegan a pedir la colaboración, sino que “piden con pistola” y con una actitud muy similar a la que aplicaba la gestión de Omar Prieto.

¿Idiotez o ignorancia? Con muchos chavistas es imposible perder la capacidad de asombro, ya que hacen un esfuerzo descomunal por demostrar su idiotez o sencillamente se trata de ignorancia. Uno de los dirigentes del PSUV que hace todo lo posible por dar a conocer su involución cultural es el diputado suplente, Juan “cloaca política” García, quien no tiene ningún problema en arrastrarse en medio del lodazal que es el chavismo. ¿Qué hizo “Juancito”? Pues que la semana pasada en medio de la emergencia que podía avecinarse a Venezuela, él tuvo la brillante idea de publicar una caricatura en la cual Maduro en el personaje de “Súper Bigotes” espantó con sus poderes a la tormenta tropical. De verdad que hay que carecer no solo de inteligencia, sino también de vergüenza para decir tamaño disparate que lo deja como idiota o ignorante.