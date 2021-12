Darwin Chávez // Verdades y rumores

BARINAS. Grave, muy grave lo que está ocurriendo en Barinas. Hay versiones encontradas e incluso contradictorias. Lo único cierto, hasta ahora, es que todo lo que está sucediendo incide en la poca credibilidad del proceso electoral, que ya había sido impactada por el informe preliminar de la misión de la Unión Europea. Revisemos la cronología, pero no de los hechos, sino de la información que sobre el problema he venido recibiendo. Cuando se conoció preliminarmente que Freddy Superlano había ganado la elección, recibí el dato que esa victoria era el resultado de un supuesto acuerdo del partido Voluntad Popular con el chavismo.¿Una jugada de Leopoldo López? No tengo la precisión, pero no lo pondría en duda conociendo que LL tiene intermediarios en el régimen y sus preferencias por Superlano. Luego comienza el extraño jaleo que tiene a diversos protagonistas y consulto a una fuente en el PSUV en Caracas, quien me responde de esta forma: “Superlano ganó, pero los Chávez se empeñan en que el CNE debe declarar ganador a Argenis. Por eso amenazaron a Maduro con quitarle públicamente el respaldo de la familia, si no les dejaban la Gobernación de Barinas. De ahí todo lo que ha ocurrido con los militares y la ausencia de autoridad del Poder Electoral en el caso”. Como el tema se empezó a poner bastante oscuro, seguí preguntando y este martes 30/11 recibí otra versión: “Hay una jugada montada de Maduro para terminar de sacar del juego a la familia del comandante. Argenis ganó por poco, pero ganó, pero Maduro manipula para que el estado quedé en manos de la oposición. Eso indignó incluso a Maria Gabriela Chávez quien comenzó a presionar para que no sacrificaran a su tío”. En medio de todos esos detalles, con una rapidez poco usual se involucró el Tribunal Supremo de Justicia, anuló la elección del 21N sin mayores y convincentes argumentos, convocó elecciones para el 9 de enero, prohibió la inscripción de Freddy Superlano, alegando que está inhabilitado por la Contraloría General de la República y finalmente Argenis Chávez se retiró como aspirante y no participará el 9E. No queda duda que hay una maniobra bastante turbia. Desmenucemos el asunto. Lo primero que resalta es que si Superlano, quien por cierto es un opositor impresentable por sus nexos como personajes como Alex Saab, está inhabilitado no se justifica que lo hayan dejado inscribirse. Adicionalmente, si se tratara de un acuerdo entre el régimen y VP, no hubiesen actuado prohibiendo la candidatura de Superlano. Lo segundo, si el rifirrafe fuese el resultado de la presión de los Chávez para garantizar la victoria de Argenis, ¿Por qué y para qué renuncia a ser el abanderado en los comicios de enero? Ahora bien, si de verdad se trata de una jugada de Maduro contra la familia del difunto, cuáles serían las razones. Esa familia no significa nada en la política venezolana, lo que pone en duda el beneficio que obtendría el Madurismo. Más bien actuar contra ellos podría ser tomado no solo como un ataque a la familia de Hugo Rafael, sino también un deslinde final con el creador del monstruo chavista. Por otro lado, que importancia tiene Barinas en la ecuación política nacional, pues casi nada porque ni siquiera es parte del corredor electoral. ¿Quién entiende el embrollo? Por ahora no hay una explicación clara, aunque esa posiblemente surja a partir de conocer a quién designa el PSUV como su candidato a dicha gobernación, cosa que debe ocurrir en los próximos días. Tampoco descartemos que probablemente la aclaratoria surgiría a partir de quien sea el nuevo aspirante opositor. Lo único real es que hay fuerzas poderosas moviendo el tema Barinas, por todo lo que se ha hecho, las instituciones involucradas y las decisiones tomadas. Después de dar los detalles de todo este enredo, me queda una pregunta ¿Es tan importante la gobernación de ese estado como para arriesgar tanto a nivel nacional e internacional?

EL SUBMARINO. Así se le conoce en el PSUV a Omar Prieto luego de la humillante derrota del 21N. Así comenzaron a llamarlo en el entorno de Willy Casanova, pero luego el alias se trasladó a todas las estructuras del PSUV y me dicen que así lo llamó Luis Caldera en el conflictivo encuentro que tuvieron en el Hotel Tibisay. ¿Qué ocurrió? Que se consiguieron de frente Omar y Caldera y de inmediato comenzaron a descalificarse. Prieto lo acusó de traidor por haber trabajado contra él, mientras que Luis Caldera lo llamó “submarino”, lo que irritó (por no decir otra cosa) aún más al derrotado. Una de las cosas que Prieto le reclamó fue la conversación que Luis Caldera tuvo con Diosdado Cabello, que les cuento más adelante. En un momento del careo, al parecer, uno de los escoltas de Omar le lanzó un golpe a LC y este respondió con un recto de derecha al pecho de Omar y ahí se armó la trifulca y tuvieron que intervenir para separarlos. Más allá de esa rencilla que era obvio que tarde o temprano iba a ocurrir, es importante explicar los nuevos detalles que me llegan sobre la “ruta del desespero” que sigue llevando a Omar por el camino del culebrero. Desde que supo que estaba perdido, OP comenzó a acusar a otros de sus males. El no es culpable de nada, sino la manada de traidores que hay en el PSUV. Un cercano al tipo me dice que está en período de negación extrema, porque no quiere reconocer que el pueblo no lo quiere y votó masivamente contra él, sino que alega que fue víctima de una conspiración dentro del partido y que por eso no pudo ganar. En paralelo a su llantén de derrotado, Prieto, como es normal, sigue intentando salvarse. Lo de “protector” le falló desde un primer momento. Ahora intenta ocupar la presidencia de Corpozulia, pero parece que el escogido es Willy Casanova. En este caso, OP tiene tanto rechazo interno, que un grupo de dirigentes elaboraron rápidamente un documento y recogieron firmas para pedir en Caracas que lo saquen del partido. Desde la mañana del 21N no cesa de hacer llamadas. Con Diosdado que fue su gran padrino para ser candidato y quien incluso le sacó a Francisco Arias Cárdenas como rival en las internas, sigue sin poder hablar ya que ahora ni siquiera le atiende. Son incontables las llamadas que le ha hecho y nada que puede comunicarse. Lo mismo ha intentado de nuevo con otros integrantes del cogollo rojo y con el único que ha conseguido una pequeña lucecita de esperanza es con Pedro Carreño, quien se limitó a decirle que trataría de ayudarlo, pero no le dio garantías de nada e incluso fue menos efusivo en la conversación que en los tiempos previos al 21N. Hasta ahora Omar está solo en su calvario y parece que nadie le meterá la mano para salvarlo, aunque muchos le han metido la mano para que termine de caer al precipicio. Quien sí habló con Diosdado fue Luis Caldera quien no tuvo reparos en decirle el clásico: “Yo se lo dije”, haciendo alusión a las ocasiones en las cuales el eterno alcaldemarense le explicó a DC la inconveniencia de mantener a Prieto como candidato. Cabello reconoció que Omar le mintió cuando le aseguró con números en mano, que tenía la primera opción para ser reelecto. Uno de los argumentos dado por Omar a Cabello fue que ya tenían asegurada la división de la oposición en Maracaibo con un candidato a quien estaban financiando con mucho dinero, pero finalmente no lograron ese objetivo. Luego de múltiples consultas, hasta ahora por donde mete la cabeza Omar para buscar salvación le han cortado sus aspiraciones. Incluso el fin de semana, a través de un amigo, pude consultar a un cercano al cogollo en Caracas y todas sus respuestas fueron negativas en relación con OP. Luego de consultar si lo dejarían como protector, presidente de Corpozulia o si le darían un cargo en Caracas, finalmente pregunté si iría de embajador y en todas las ocasiones la respuesta que encontré fue un seco y rotundo NO. La frase más larga que obtuve fue: “Por ahora, queda fuera de todo”. ¿Esta Omar irremediablemente fuera de juego? No, porque en política y sobre todo en Venezuela nada está escrito en piedra. Lo único cierto que tiene en este momento, es que hay unos poderosos del lado oscuro en el Zulia que le están cobrando. ¿Qué le cobran? No tengo precisión por ahora.

LAS 3 R OPOSITORAS. ¿Está la oposición en condiciones de enfrentar el reto del revocatorio? O ¿Es preferible concentrar esfuerzos en la elección presidencial de 2024? Estas preguntas aunque parecen no estar vinculadas con el tema, si lo están y lo entenderán al terminar la lectura. La semana pasada fijé posición a favor de la propuesta lanzada por Maria Corina Machado, para seleccionar a los líderes de la lucha de la oposición mediante elecciones y que el pueblo decida quienes van a conducir la estrategia. Este tema lo uno, con el permiso de ustedes estimados lectores, con la necesidad que tiene la oposición de recomponer la unidad, repensar la estrategia y re enamorar a los venezolanos que se expresaron, votando o absteniéndose el 21N. Una cosa sirve para la otra, pues hay una crisis grave en todo el sector opositor y no solo en el G4. El resultado electoral termina de impactar la frágil situación del gobierno interino y Juan Guaidó debe salir para dar paso a otro líder, pues carece de la confianza de la mayoría de los venezolanos. Aunque no soy amigo de Rosales, la verdad es que Manuel fue el único del G4 que salió bien parado con la victoria en el Zulia. En este marco se requiere que todos los sectores opositores reconstituyan la unidad. ¿Podrán lograrlo sin una fuerza externa que los guíe? No lo creo, pero aclaro que cuando hablo de una fuerza externa no me refiero a Estados Unidos, sino a una figura de autoridad en Venezuela que los reúna. Esa auctoritas podría ser el catalizador de esa necesidad de unidad pues debería reunir a los líderes, que estos drenen su malestar y como resultante de esa catarsis surja la Unidad real. ¿Sin esa figura de autoridad es posible reunirse y unirse la oposición?No lo creo, ya que entre los líderes de la oposición hay demasiados intereses, recelos, desconfianza y sobre todo caprichos que podrían impedir esa recomposición. Pensando que tal vez que todo eso se comienza a gestar a corto plazo, queda la duda sobre qué hacer ante la posibilidad de iniciar la activación del referendo revocatorio a partir del 10 de enero de 2022. Cuando usted lea esta columna apenas restaría un poco más de un mes para iniciar el proceso del RR, el cual por cierto no estaría exento de problemas y que requeriría de la participación de la sociedad civil organizada y los partidos políticos. Luego del 21N, ¿Está la oposición en condiciones de impulsar el revocatorio? Tengo serias dudas no solo por la recolección de firmas, sino que se van a necesitar más de seis millones de votos para revocar a Maduro y esa cifra no está a la vista. Claro está, el hecho que los venezolanos puedan revocar a NM podría ser un poderoso revulsivo para potenciar la participación popular, pero de eso no hay seguridad. ¿Debe la oposición dejar de pensar en el revocatorio y enfocarse en las presidenciales de 2024? Creo que es un tema que se debe discutir mediante amplias consultas y no solo en las tumultuosas reuniones cogollo. De esos debates de pronto surge el consenso en torno a evitar un posible fracaso en el RR y dedicar todos los esfuerzos para construir la unidad y elegir mediante primarias nacionales el candidato presidencial que confronte al chavismo. De pronto surge lo contrario y hay unidad para afrontar el RR. En este punto cobra relevancia la propuesta de la señora Machado, porque el paso siguiente a la reunión que mencioné para poner de acuerdo a los distintos liderazgos, sería que el pueblo elija a quienes van a reconducir la lucha. Para todo esto se necesita tiempo y no alcanzan los pocos días que quedan de cara al 10E. Por cierto, debatir si vale la pena o no trabajar por el revocatorio, no es traicionar la lucha y mucho menos la patria. Se trata de tener sensatez e inteligencia y evitar nuevos fracasos. Lo recomendable es reflexionar y conversar sobre el tema sin posiciones extremas, haciendo política desde la cabeza y no desde el estómago.

BALANCE. ¿Qué balance deja Omar Prieto de su incalificable paso por la Gobernación del Zulia? Como resumen general, deja un estado destruido y con graves problemas que requerirán de mucha inversión y creatividad para ser solucionados. No fue capaz de resolver ni una sola de las grandes dificultades que padecen los zulianos. Todavía tengo fresco en mi memoria como a partir del 23 de diciembre de 2017 inició el largo calvario eléctrico que aún no tiene solución y el sistema sigue con graves vulnerabilidades, a pesar de la cuantiosa inversión que se ha destinado. Hagamos un recuento rápido y quizás incompleto. ¿Qué pasó con el nuevo cable de interconexión que estaría adherido al puente sobre el lago? Nada, pues nadie sabe con exactitud en qué terminó eso. ¿Qué paso con los más de 100 millones de euros aprobados y entregados para la modernización de la vieja planta Ramón Laguna? Pues que el dinero lo despalilló su grupito, ya que ellos directamente se encargaron de buscar los equipos en Europa, compraron lo que no era y al final no se pudieron hacer los trabajos, como denuncié en esta columna. ¿Qué pasó con Termozulia? Nada que no sepamos, o sea puros anuncios y nada de hechos reales y concretos. ¿Qué hizo en materia de vialidad? Pues nada y las vías del estado están en ruinas. ¿Qué hizo con el sistema de salud? Nada y la mejor demostración es el caos del Hospital Universitario y el total desastre del Hospital General del Sur. ¿Qué hizo en materia educativa? Pues nada. ¿Qué hizo para promover la inversión privada? Ahí sí hizo mucho pero a su favor porque privilegió a sus socios y a otros chavistas que se han adueñado del sector comercio. Incluso creó su propia compañía que ofrece servicios de internet. Además persiguió a los empresarios no chavistas y en el caso de los camaroneros les cobraba ilegalmente un elevado impuesto en dólares, tal como revelé en esta columna. Recordemos que la gestión de OP instaló en la aduana aérea una “alcabala” en la cual cada empresario camaronero debía pagar un elevado e ilegal impuesto, porque de lo contrario no los dejaban exportar su producto. ¿A dónde fue a parar ese dinero? La única certeza que tengo es que a las arcas de la gobernación no fue. ¿Qué hizo en materia de seguridad? De eso no vale la pena ni hablar, porque han sido los años más terribles en cuando a delitos, sobre todo la extorsión. ¿Hizo algo con la crisis del agua potable? Además de hacer anuncios fallidos y mentir descaradamente, no hizo nada más. ¿Mejoró el suministro de gasolina? Si, pero en el mercado negro porque la gasolina que debían vender en las estaciones de servicio se desviaba a los bachaqueros. Lo único que si hizo Omar y su entorno fue hacer mucho dinero. Esto apenas es una pequeña parte de los desastres que hizo este señor, a quien le quedó demasiado grande la Gobernación del Zulia.

VICTORIA ZULIANA. Luego de varios días de realizadas las elecciones, aún está en desarrollo el análisis para entender lo que sucedió en el Zulia. Ni en los mejores tiempos de la oposición se había logrado una victoria de ese tamaño. Claro, está que en mucho ayudó Omar Prieto y su papel de “submarino” del chavismo por el alto rechazo que existe en su contra, a raíz del escandaloso fracaso como gobernador. Sin embargo, el principal factor que coadyuvó, al resonante triunfo, fue que Manuel Rosales supo capitalizar el descontento popular porque su liderazgo resistió el paso del tiempo y se convirtió en una esperanza. Sobre el tema conversé con el consultor político, Efraín Rincón, integrante del equipo de estrategia del Comando de “La Zulianidad”, en el último programa #CONTRASTES. Rincón entre todas sus explicaciones me dio una cifra interesante y es que calculan que el voto espontáneo superó 75% del total de votos obtenidos, lo que compensó la falta de dinero para financiar la operación de movilización. Rincón indicó que la oposición pudo movilizar máximo 150 mil votos en medio de sus carencias. La necesidad de un cambio y la fuerza de la esperanza que generó Rosales permitió que la oposición pudiera superar todos los obstáculos que el chavismo puso en el camino.

¿QUIEBRA O VENTA? Cuál de los dos caminos le quedan a la empresa de telecomunicaciones de Omar Prieto. Cualquiera de los dos es posible. El primero, porque al salir Omar del poder y ante la ausencia de respaldo en Caracas, quizás ahora si actúen contra AirPrieto y de pronto el SEBIN se lleve preso a más de uno, acusándolos de uso ilegal de recursos públicos. Si eso sucede, usted amigo suscriptor que cayó en la trampa de AirPrieto seducido por sus bajos precios, podría de repente quedar sin servicio y sin nadie a quien reclamar. Lo otro que podría suceder es que de repente aparezca como vendida la compañía. En ese escenario podrían suceder dos cosas. La primera que simulen la venta y solo sea un cambio de nombres en los accionistas, para aparezcan otros como dueños y se pongan al día con el uso de la fibra óptica de Cantv y Procedatos, además de la posteadura de Corpoelec, lo que se traduciría en el aumento de las tarifas. El otro escenario es que vendan de verdad la empresa a otros chavistas, buscando salvar la inversión que han hecho y que dicen las malas lenguas supera los US$5 millones. De lo que estoy casi seguro, es que ante la caída en desgracia de OP sus negocios podrían ir cuesta abajo en la rodada.

INCUMPLIMIENTO. Sigue la polémica por el incumplimiento del G4, especialmente Primero Justicia, con la candidatura a concejal de Marco Rivero, secretario general del Partido Centro Democrático. Recordemos que Marco renunció al cuarto puesto en la lista al Concejo Municipal de Maracaibo, para fajarse en el circuito 3 y nunca hicieron la sustitución de quien había sido inscrito que era Daniel Ponne, quien fue electo a pesar de no haber hecho campaña. ¿La culpa es de Ponne? No, porque el no tenía que hacer el cambio. ¿Es culpa del ahora alcalde Rafael Ramírez? Pues no, porque éltampoco tenía esa responsabilidad. ¿De quién es la culpa entonces? Me dicen que de Primero Justicia en Caracas que nunca gestionó el cambio. ¿Es una burla de PJ a Marco y al PCD? Por supuesto que sí. Ahora bien, al igual que he defendido a Marco por su trayectoria política, también debo reconocer que Daniel Ponne no es ningún advenedizo en política ya que no solo fue concejal dos períodos consecutivos, sino que además fue Alcalde interino de la ciudad. El problema no es Ponne, es quien o quienes en PJ incumplieron con ese compromiso. ¿Cómo se resuelve el impasse? Conversando y de pronto invitando al PCD a ser parte del gobierno municipal.

CELEBRACIÓN. A raíz de mi comentario de la semana pasada sobre la celebración de Francisco Arias Cárdenas y Néstor Reverol por la humillante derrota de Omar Prieto, se comunica conmigo un dirigente del PSUV muy cercano al general: “Él no es muy bebedor, pero a raíz de la paliza que le dieron a OP con cada persona que lo visitó en su oficina o en su residencia en Caracas, compartió un trago del mejor whisky”. Incluso me comentan que en una reunión con su equipo en el Zulia dijo: “Tengo a Omar donde quería tenerlo sin poder y sin protección”. Esta frase final es un llamado de alerta, porque demuestra que con el resultado electoral no termina la venganza de Reverol y presumo que la de FAC tampoco.

CASUALIDAD. Una de las fuentes que me ha venido informando sobre los intentos, por ahora infructuosos, de Omar Prieto por salvarse y no ser execrado definitivamente en el PSUV, con un tono muy sarcástico me contó: “Perdió Omar, acto seguido desde Caracas le quitaron el manejo del suministro de gasolina y comenzó a disminuir la escasez de combustible. La orden desde la capital fue sacar la gasolina que Prieto y sus allegados controlaban con sus negocios”. Como no daba 100% de crédito a lo que me contaron, consulté a dos amigos quienes coincidieron que estaba mejorando la venta de gasolina. ¿Casualidad? No lo creo pero ni un poquito.

VACUNAS. A partir de las derrotas de Omar Prieto y Willy Casanova se paralizó el plan de vacunación especialmente en las escuelas, donde estaba previsto que el pasado lunes 22 de noviembre debía iniciar la colocación de la segunda dosis en las instituciones educativas públicas. Nadie sabe que va a ocurrir con eso. Los directores de los planteles han consultado y nadie les da una explicación satisfactoria.