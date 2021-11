Darwin Chávez // Verdades y rumores

AL CIERRE. Me dicen que un candidato supuestamente opositor, en uno de los municipios del Zulia, tiene todo listo para salir del país luego del 21N. Cuenta la leyenda que aseguró su futuro económico, cumplió llegando hasta el final y se va, presuntamente, hacia su exilio dorado aunque podría dejar un reguero. Pocos aguantan un “te quiero” en el oído como los que hace el chavismo.

21N(I). ¿Qué va a pasar el 21N? Es una pregunta recurrente que no solo me hacen algunos amigos, sino que es parte de la conflagración que a sangre y fuego se libra en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp. En medio de la intensa y a veces recalcitrante polarización que hay en Venezuela, es normal que los bandos estén divididos y cada uno defienda su posición como la única y absoluta verdad en torno a qué hacer para encontrar una salida al conflicto. Hay quienes no solo juegan, sino que apuestan y sacan cuentas de las ganancias que obtendrían de un fracaso electoral. Del otro lado, también hay quienes sacan cuentas de los dividendos que obtendrían a partir de un resultado satisfactorio. Ahora bien, hagamos una revisión de los dos escenarios que podrían surgir el 21N y sus consecuencias. Antes de iniciar, es importante tomar en cuenta algo bien importante: la legitimidad que necesita Maduro. Cualquiera llegaría a la conclusión que solo una victoria arrolladora le daría legitimidad al chavismo, pero resulta que no porque eso sería más de lo mismo que ha recibido el rechazo mayoritario a nivel nacional. La legitimidad que necesita Maduro se sustentaría en un proceso electoral sin mayores objeciones, que la oposición obtenga gobernaciones y alcaldías, además que la misión técnica de la Unión Europea genere un informe favorable con algunos comentarios. ¿Cómo se logra todo eso? A partir que el chavismo no solo modere su comportamiento, sino que entienda y acepte que debe manejarse con prudencia y no caer en errores que compliquen aún más su delicada situación política y judicial internacional. Algunos alegan que el chavismo sigue cometiendo algunos abusos y eso era previsible, porque no podíamos esperar que el régimen dejara el camino libre de uno que otro obstáculo. Comencemos con el escenario negativo que implica que el chavismo se vuelve loco, regresa a sus viejas mañas, secuestra el proceso, manipula los resultados y además genera violencia. Al final obtiene 90% o más de los cargos en disputa, la oposición denuncia el fraude cometido y el informe de la misión de la UE es devastador contra el régimen. Sumando todo eso, se complica aún más la situación en la que se encuentra el chavismo, sobre todo ante la investigación formal que inició la Corte Penal Internacional. Del lado de la oposición, se perdería el esfuerzo realizado por un amplio sector que jugó a favor de la participación electoral. Mientras que quieres jugaron a favor de la abstención se frotarían las manos con las supuestas ganancias que obtendrían del fracaso electoral. En términos generales, la lucha de la oposición perdería fuerza, se generaría mayor desesperanza, se estancaría la activación del referendo revocatorio y las negociaciones en México entrarían en un limbo. Todo eso favorece no solo a quienes apostaron a la no participación, sino también al grupito que se adueñó del gobierno interino y cuyos intereses fundamentales son mantener el control de los activos en el exterior, seguir manejando el flujo de dinero de EEUU y por supuesto no solo seguir ampliando su patrimonio, sino continuar viviendo en medio de lujos en Caracas o cualquier ciudad del mundo, preferiblemente Madrid. En la próxima parte analizo el escenario positivo.

“EFECTO OP” (yII). En muchas, pero muchas ocasiones, he dicho que Omar Prieto es por lejos el peor gobernador que ha tenido el Zulia. Pero el problema va mucho más allá, ya que su elección fue un costoso accidente que varios le endosan a Juan Pablo Guanipa por no haberse juramentado en el cargo, aunque para ser sincero hay otro co-responsable de ese “gazapo” político. La verdad es que Omar nunca estuvo, ni está, ni estará preparado para gobernar un estado tan importante y complejo como el Zulia. No solo es que carece de la honestidad, preparación y la inteligencia emocional, sino que además no cree en el consenso, sino en la imposición absoluta. Si ha sido un total desastre en estos casi cuatro años que tiene en el cargo, de solo imaginar lo que podría suceder en el caso de ser reelecto, dan ganas de salir corriendo porque el daño que le causaría al Zulia y los zulianos sería incuantificable. Si Prieto gana lo único que va a florecer son los negocios de su círculo más cercano y de aquellos que están con él, porque se bañan en el chorro; mientras nuestra región seguirá cayéndose a pedazos y reforzando la imagen que tiene de ser la “zona cero” de la crisis nacional. Omar no tiene nada que ofrecer a los zulianos. Esta percepción no solo es de este columnista y de quienes se oponen a OP, sino que es la opinión de muchos chavistas con quienes converso y que están trabajando para que pierda. Lo ven como un problema que deben resolver logrando que pierda el 21N porque es un error para el estado y también para el PSUV. Lo peor es que le puede pasar al Zulia este 21N, es que Omar Prieto sea reelecto. Esa sola posibilidad es razón más que suficiente para que los zulianos en masa salgan a votar contra él. Con todas las diferencias que tengo con Manuel Rosales y que no oculto, creo que es la mejor opción para todos.

DATANALISIS. Recibo quizás la última encuesta que se hizo en Maracaibo antes del 21N. Fue realizada por la empresa Datanalisis entre el 13 y 15 de noviembre. Se entrevistaron a 500 sujetos, mitad hombres y mitad mujeres, mediante encuestas en hogares solo en la capital zuliana. Los resultados confirman los datos que arrojaron los estudios de More Consulting, José Villa y Delphos; que indican que hay una clara tendencia que favorece a Manuel Rosales y Rafael Ramírez. Adicionalmente ratifica el peso que tendrá el tubo electoral en la tarjeta de la Unidad. Cuando miden la autodefinición política, 52,8% se confiesa opositor, 24,8% Ni-Ni y 19,8% oficialista. Ante la complejidad del sistema de votación de este domingo, el estudio incluye la pregunta: “Imagínese que estamos en la elección y se encuentra frente a la máquina de votación. Por favor señale en el tarjetón el partido por el que va a votar”. El 47,2% dijo que lo haría en la tarjeta de la Unidad, 21,2% en la del PSUV, 13% en la de UNT y apenas 2,6% en Lápiz. Cuando se miden las preferencias electorales por candidato, 45,8% votará por Rafael Ramírez, 26,2% por Willy Casanova y 15% por Juan Carlos Fernández. En relación con la Gobernación del Zulia, Manuel Rosales tiene 70,8% de intención de voto y Omar Prieto 21,2%. Un punto importante es mide la disposición a votar y la sumatoria de "muy dispuesto" y "dispuesto" arroja 87,6%, pero al efectuar la ponderación estadística la proyección arroja que votaría entre 50 y 55%. En conclusión se mantiene la tendencia que señala que Rafael Ramírez está entre 40-45% de intención de voto, Willy Casanova sigue anclado entre 20-26 y Juan Carlos Fernández se estancó en menos de 16%. En cuanto a la medición regional, se confirma la amplia ventaja que Manuel Rosales tiene sobre Omar Prieto en Maracaibo. Mientras que participación electoral podría estar finalmente entre 50 y 65%.

ROSALES. Todas las opiniones de dirigentes de la oposición de diversos partidos y de los encuestadores con quienes he conversado, coinciden que electoralmente es casi que imposible que Manuel Rosales pierda este domingo 21 de noviembre. Pero del dicho al hecho hay un camino que debe ser recorrido. Luego de varias consultas y reflexiones personales, tengo una visión más clara sobre las opciones de Manuel Rosales y la oposición, tomando en cuenta la incidencia que tendrá el resultado de MR en municipios claves como Maracaibo, San Francisco, Cabimas y Lagunillas. Lo primero que debo explicar es que el análisis, sobre esta campaña electoral, no debe hacerse bajo el mismo esquema mental usado en campañas anteriores. Esta tiene unas particularidades diferentes, a partir de elementos como la molestia de los opositores no partidistas con la oposición partidista, el efecto de la diáspora no solo en la cantidad de votantes, sino también en las estructuras políticas e incluso las limitaciones que impone la crisis como, por ejemplo, la escasez de gasolina y financiamiento de privados a la campaña. Uno de los puntos claves de la elección será el nivel de participación de la ciudadanía y en el Zulia parece que existe una motivación mayor por votar, ya que el promedio entre los distintos sondeos y luego de una ponderación estadística, la participación podría estar cercana o por encima del 60%, bastante cerca a la registrada en 2008 que fue de 64%, en un proceso en el cual Rosales también tuvo mucha incidencia. Uno de los consultados me dijo que a pesar de que la última encuesta de Delphos ubicó la intención de votar en 80,2%, a esa cifra se le aplica una merma que casi siempre ocurre el día de la elección y luego se toma la proyección más conservadora, considerando finalmente que estaría entre 60-65%. Si esos cálculos se mantienen, Rosales obtendría una victoria amplia e incuestionable, que además se reflejaría en la elección de alcaldes en varios municipios. Las fuentes agregan que más allá de las encuestas, lo que se palpa en la calle en las giras de MR en todos los municipios, es que hay mucha emoción y apoyo por las expectativas positivas que se están generando, ya que ven a Rosales como la esperanza ante la debacle que ha significado el chavismo representado por Omar Prieto y los alcaldes en ejercicio. Eso se comprueba con la popularidad de MR que está alrededor del 70%. A esto hay que sumar el efecto del “tubo electoral” a causa del complejo sistema de votación del 21N y que la tarjeta de la Unidad está por encima de los símbolos partidistas, lo que va a encausar el voto opositor hacia los candidatos de la Plataforma Democrática. Adicionalmente, me aseguran que van a cubrir el 100% de las mesas electorales, para vigilar que el chavismo no incurra en sus acostumbradas mañas. Algo bien importante que me confirmaron es que una comisión de observadores internacionales, que no son parte de la comparsa chavista, estará en el Zulia fiscalizando el proceso, lo que podría traducirse en una mayor confianza del elector para ir a los centros de votación. A pesar de que hay razones para que en la oposición tengan un optimismo elevado, prefieren mantener la cautela y hacer el trabajo hasta cubrir todos los detalles. Todos estos puntos de favor podrían permitir que la oposición logre equilibrar los efectos de los problemas que la crisis y las maniobras del PSUV causan. ¿Qué va a suceder finalmente? En lo personal prefiero mantener la cautela y no caer en un excesivo optimismo. En la próxima columna analizo los resultados con la mayor transparencia.

21N(yII). Ahora revisemos el probable escenario positivo. Tal como lo analicé la semana pasada, considero que la decisión de la CPI de iniciar la investigación formal por delitos de lesa humanidad contra Maduro y otros altos personeros del chavismo, podría “moderar” el comportamiento chavista siempre cargado de abusos. Eso podría traducirse en un proceso electoral satisfactorio para la oposición y sobre todo para los ciudadanos que desconfían, con mucha razón, del CNE. En este ámbito, se realizan las elecciones con algunos tropiezos casi que normales, se dan los resultados y la oposición logra victorias en importantes gobernaciones y alcaldías. En ese sentido, hace más de un mes conversé largamente con un amigo que forma parte del voluntariado que apoya a Manuel Rosales, cuyo nombre me reservo, a quien le dije lo siguiente: “Pensar que la oposición lo va a ganar todo es ser iluso o pecar de exceso de optimismo. Pensar que el chavismo lo ganará todo, es pecar de pesimista ante los efectos devastadores de la crisis. Si el resultado marca, por ejemplo, un 60 a 40 a favor del oficialismo es un buen número. La oposición puede ganar importantes gobernaciones en el corredor electoral, mientras como ha sido tradición el oficialismo se impondría en sus reductos más cerrados, aunque podríamos esperar algunas sorpresas. Lograr 40% de los cargos en disputa no es malo, tomando en cuenta que lo que tiene la oposición en la actualidad es muy poco”. Regresando a la actualidad, en este escenario la misión de la UE presenta un informe con algunas observaciones no graves y se concreta un proceso electoral más o menos transparente. ¿Por qué no 100% transparente? En medio de la Venezuela actual lo perfecto no existe y a veces lo imperfecto ayuda. Como consecuencia en este escenario, la oposición que se fajó con la participación electoral derrota a los abstencionistas. Asimismo, salen fortalecidos los líderes del G4 que estuvieron a favor del voto como Henrique Capriles, Henry Ramos Allup y Manuel Rosales. Con este último hay que vigilar su resultado electoral porque de ser lo abultado que presagian las encuestas, podría convertirse de nuevo en un presidenciable. Con este escenario, se fortalece además la tesis de activar el revocatorio y las negociaciones en México tomarían un nuevo aire, logrando que se abran otros caminos para resolver la crisis. Superado el escollo del 21N, se inicia la carrera presidencial para 2024 o de pronto hay elecciones adelantadas, como consecuencia de algún “evento sobrevenido” que cambie el panorama. Ese tema toca al oficialismo y también a la oposición. Y hay un punto adicional, porque el interinato de Juan Guaidó entraría en una severa crisis ya que se debilitaría su posición política y se fortalecería la de quienes desean un cambio en la conducción. Pero ese tema que ahora está sazonado con la posición de EEUU lo analizo la semana que viene. Algo importante, aunque muchos lo pongan en duda, es que en este escenario Maduro sale fortalecido, porque adquiere una parte de la legitimidad que necesita e incluso podría, ante sus problemas judiciales, buscar una solución y emprender el exilio en un país que le garantice que no lo entregaría a la CPI como, por ejemplo, Rusia que revocó su firma del Estatuto de Roma que da origen a la Corte Penal Internacional. ¿Cuál escenario prefiere usted?¿El negativo o el positivo? En lo personal me inclino con el positivo porque quienes promueven la abstención no tienen un camino alternativo real y creíble. Aclaro finalmente que este fue un ejercicio hipotético. No tengo una bola de cristal para adivinar con precisión el futuro y tampoco me creo infalible. Mientras tanto, cumpla con su deber de votar.

AIRPRIETO. Sigo recibiendo información sobre los negocios turbios de la empresa de telecomunicaciones de Omar Prieto, que usa recursos de Cantv, Corpoelec y Procedatos de manera impune para fortalecer su negocio, ocupar buena parte del mercado y tratar de asfixiar a sus competidores con precios por debajo del mercado. Dos empresarios del ramo afectados por la competencia desleal de AirPrieto, envían sendas informaciones. La primera se trata de la denuncia, a través del diario El Nacional, que hizo el presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL), Pedro Marín, quien aseveró las compañías del ramo deben pagar altas tarifas en dólares para instalar fibra óptica usando las canalizaciones subterráneas de CANTV y los postes de Corpoelec.¿Cuál es la vinculación del tema con AirPrieto?Recordemos que la empresa de Omar Prieto usa no solo las canalizaciones subterráneas de CANTV y los postes de Corpoelec sin pagar nada, sino que además utiliza la fibra óptica tanto de Cantv como Procedatos sin pagar un centavo, lo que reduce su estructura de costos y abarata sus servicios en un claro y evidente acto de corrupción, mientras las otras empresas deben pagar altos montos en dólares a CANTV y Corpoelec. El segundo dato es mucho más clarificador del turbio negocio que se aprovecha de los recursos el Estado venezolano. Resulta que las empresas afectadas por el negocio turbio de AirPrietodescubrieron que la gerente de CANTV en el occidente y quien atiende a los operadores de internet, es nómina de AirPrietoy de otra compañía de nombre Viginet, que hace lo mismo que el negocio de Prieto, pero en el estado Mérida y es propiedad de un general. Esta señora se hace la sorda, ciega y muda a cambio de un pago mensual en dólares, o sea que ella es finalmente parte de la red de corrupción entre Cantv y AirPrieto. Un amigo del SEBIN me confirmó la participación de la dama en la turbia operación y me dijo que estaban esperando órdenes de Caracas para actuar. Quizás ocurra luego de las elecciones. Si pierde Omar Prieto ¿Qué pasara con su empresa de internet? De pronto nada porque hay demasiados chavistas pesados involucrados. Es posible que comience a pistonear y a desaparecer. O tomando como precedente otros hechos similares, posiblemente hagan una venta ficticia de la compañía, le cambian el nombre y siguen en el negocio.

ECHÁNDOLE UN CAMIÓN DE… Así está el equipo de Marco Rivero y el Partido Centro Democrático (PCD) trabajando para las candidaturas de Manuel Rosales y Rafael Ramírez, sobre todo en las parroquias Coquivacoa, Juana de Ávila, Idelfonso Vásquez y Venancio Pulgar que integran el circuito #3, en el cual Marco es candidato a concejal. Él tiene la primera opción para ganar ese cargo en el Concejo Municipal de Maracaibo. Dependiendo del resultado, Marco podría ser un buen presidente de la Cámara Municipal.

CRUELDAD. Antes de iniciar mi comentario sobre lo ocurrido a la dirigente del PSUV en la parroquia Coquivacoa de Maracaibo, Marleny Díaz, ofrezco mis disculpas por no haber incluido este hecho en mi columna de la semana pasada. Ahora si vamos con la nueva demostración de crueldad y falta de humanidad de Omar Prieto, quien le negó a esta señora la atención ante sus problemas con una angina de pecho. Al parecer, la inexplicable conducta de OP es una retaliación política y así lo expresa la señora Díaz, quien además cuenta una anécdota de una conversación que sostuvo hace varios meses con Prieto, cuando le confesó que él era un hombre destructivo y que desaparecía quien tenía desaparecer. En medio de su lecho de enferma, además hizo un diagnóstico corto y preciso del desastre que es el sistema de salud que fue acabado por la revolución. Luego de publicada la columna anterior, un dirigente del chavismo me informó que el audio causó revuelo e indignación en el PSUV en Caracas y Luis Caldera acudió para atender a Marleny, quien fue ingresada y atendida en el Hospital Coromoto. ¿Crueldad? No creo que haya otro calificativo más certero ante la conducta de Omar Prieto en este y muchos otros casos.

NO Y SI. A raíz de mi comentario de la semana pasada, sobre el malestar que existe en Un Nuevo Tiempo por la postulaciónde Manuel Rosales que hizo el partido Lápiz y la supuesta carta que UNT envío al CNE para exigir el retiro de dicho apoyo, me escribe Juan Carlos Fernández para asegurarme que nunca esa organización solicitó tal acción al Poder Electoral y además me envía un link para verificar que Rosales sigue siendo apoyado por Lápiz. Juan Carlos tenía razón y Rosales sigue apareciendo como una postulación de esa organización. Ante esa situación, conversé con un alto directivo de UNT quien me confirmó que la carta fue enviada y que además se le solicitó al partido Lápiz el retiro de dicho apoyo, pero ellos supuestamente se negaron: “Esa fue una postulación que nunca fue consultada a Manuel. Lápiz al igual que Centrados y Unión y Progreso por alguna vía obtuvieron los códigos e inscribieron a MR, sin que hayan conversado con el candidato y este haya aceptado”. Luego de dicha explicación, enfiló contra Juan Carlos Fernández: “Manuel Rosales ha ratificado por todos los medios que su candidato es Rafael Ramírez, por lo que es sospechoso que Juan Carlos insista en un supuesto que es falso”.

PÉSIMO SHOW. Hace pocos días el candidato a la Gobernación del Zulia por el partido PAZ, José Sánchez “Mazuco”, presentó algo que él llamó su plan de gobierno. De verdad que es triste el papel que está jugando “Mazuco”, pues en el ¿evento? no habían más de 6-7 personas, contándolo a él, en el salón del Hotel Intercontinental que alquiló para la magna cita. Mazuco ni siquiera aparece en las encuestas y está en una campaña que nadie ve, lo que agrega elementos a la hipótesis de que está cumpliendo con los compromisos adquiridos con el chavismo. ¿Está alacraneado Mazuco? Esa duda muy razonable existe desde su presunto papel en la compra de diputados, antes de la sesión de la AN correspondiente al 5 de enero de 2020 y a raíz de su empeño en ser candidato en el Zulia, sin tener la más mínima oportunidad de ganar. La mayoría de los pocos dirigentes que creyeron inicialmente en su proyecto, lo dejaron botado cuando se dieron cuenta de sus supuestas vinculaciones con el régimen. Es el más claro ejemplo de los riesgos de hacer negocios con el lado oscuro. Quien se moja con el chavismo para intentar dividir la lucha opositora, tiene que llegar hasta el final, porque de lo contrario lo acaban. Por eso vemos que hay un candidato a la Alcaldía de Maracaibo hace una cuantiosa inversión en promoción, pero además hace denodados y hasta inescrupulosos esfuerzos por ofrecerse como opción. Este personaje mejor que nadie sabe lo que implica no cumplir con los compromisos que se adquieren con el chavismo.

VOTO CRUZADO. Por iniciativa de varios partidos de la oposición, un grupo de estadísticos y expertos electorales realizaron varios ejercicios, con el fin de establecer el porcentaje de los electores que podían votar cruzado este 21N. Luego de varios cruces y cálculos llegaron a la conclusión que apenas 0,06% de los votantes tiene la capacidad de votar cruzado en menos de 3 minutos. Les dejo ese dato.

CONSULTA. Tengo una duda a ver si Omar Prieto me la aclara antes del domingo: ¿Terminaste la remodelación de las dos casas en Los Olivos que convertiste en una sola?