Darwin Chávez // Verdades y Rumores

VERDADES Y RUMORES ¿Suspender por 90 días las negociaciones? ¿Por qué y para qué?

IMPLOSIÓN EN EL G4. Me tomo, con el permiso de ustedes estimados lectores, la licencia de iniciar este comentario con una respuesta al reclamo de dos lectores. La semana pasada luego de publicada esta columna, dos respetados lectores me increparon y coincidieron con un mismo reclamo, pidiendo que me ocupara de Maduro y el chavismo, pero que dejara tranquilos a Juan Guaidó y la oposición. A ellos y a todos los que piensan de forma similar, sólo les digo algo: la corrupción sin importar el color no debe ser protegida. En los 17 años de existencia de esta columna y en los ocho años de trabajo de www.verdadesyrumores.com, hay muestras más que evidentes y públicas de todo lo que hemos hecho contra la corrupción y arbitrariedades del chavismo. Pero como periodista no puedo mirar a un lado y hacerme el pendejo ante la corrupción y los errores del cogollo opositor. Ahora si entremos en materia, porque el gobierno interino de Juan Guaidó hace aguas y está a punto de hundirse como resultado de la corrupción y la cadena de errores cometidos. El principal soporte político del interinato en Venezuela es el G4 que integran los partidos Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. En reiteradas oportunidades he comentado las serias diferencias internas, sobre todo en cuanto al manejo de los activos en el exterior porque los escándalos se acumulan y el interinato no hace absolutamente nada para investigar y corregir las fallas. El caso Monómeros ha sido el detonante para el escalamiento de la crisis interna y podemos ver como PJ se separó del manejo de los activos, alegando no sólo las irregularidades que se han destapado, sino también que el interinato no quiso prestar atención a la propuesta de entregar el manejo de los activos en el exterior a un fideicomiso que estuviera a cargo del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El único tema que los une parcialmente, por los momentos, es la participación en las elecciones del 21N y las negociaciones en México.

¿SUSPENDER O SEGUIR? Posiblemente el proceso de negociaciones entre chavismo y oposición en México tome un giro inesperado y por demás interesante. Si somos realistas (ustedes estimados lectores y este columnista) las conversaciones van a un ritmo lento, como es normal en estos casos, por lo que de pronto hace falta dar un golpe de timón a la estrategia, para entrampar más de lo que está al chavismo y no solo atornillarlo en la mesa, sino buscar un acuerdo en menos tiempo del previsto. El amigo Antonio de la Cruz hizo una interesante propuesta que, al parecer, fue recibida con interés en la Plataforma Unitaria. ¿Cuál es la propuesta? AdlC propone una suspensión por 90 días o sea tres meses, para esperar que sucedan cuatro eventos que podrían cambiar el escenario. El primer evento es la extradición de Alex Saab con todo su cargamento de información precisa y fiable sobre la red de corrupción en el chavismo, pero sobre todo los negocios de Maduro y compañía. Adicionalmente, Saab tiene información que compromete a Rusia y Turquía, entre otros países. El segundo evento, es la extradición de Hugo “El Pollo” Carvajal a EEUU, quien posee gran cantidad de información no solo sobre corrupción, sino también narcotráfico y otro aspecto bien importante, que son los nexos del chavismo con el terrorismo internacional. En estos dos primeros, hay que precisar que mientras Saab le juró, supuestamente, lealtad eterna a Maduro, el “El Pollo” no tiene esos compromisos y seguramente cantaría a capela lo que sabe e inventaría lo que no sabe, pero se imagina. Al final Saab tendrá que negociar y entregar lo que conoce, ya que corre el riesgo de pasar en resto de su vida en una celda de 2×2 y conformarse con nunca más ver a su familia. Regresemos a la interesante propuesta de AdlC. El tercer evento, es el inicio de la investigación formal por violaciones de los Derechos Humanos en la Corte Penal Internacional, mientras que el último evento serían las elecciones del 21N, en las cuales, posiblemente, el chavismo podría perder importantes espacios y repotenciar la opción constitucional del referendo revocatorio. Ahora bien ¿Cuál sería el impacto del receso esperando esos cuatro hechos? Considera Antonio que a Maduro y su grupo le conviene acelerar los acontecimientos en México, para llegar a acuerdos que le favorezcan y que todo ocurra antes que sucedan estos eventos. En ese caso, si se suspenden las conversaciones y ocurren esos eventos, Maduro perdería parte de sus fortalezas y podría quedar en una situación de mayor vulnerabilidad. Aparentemente, en la Plataforma Unitaria aceptaron la idea y van a plantear dicha suspensión a la coalición de naciones que están manejando la mesa de negociaciones. ¿Se concretará el receso por 90 días? Esperemos.

OSCURECE. Luego que se conoció, a través de documentos “oficiales” de la Corte de Delaware, que el gobierno interino de Juan Guaidó, o mejor dicho lo que queda de él, había llegado a un acuerdo de pago con ConocoPhillips por casi US$1.300 millones, la Procuraduría Especial emitió una supuesta aclaratoria que más bien oscureció el asunto. ¿Por qué? En su texto, la Procuraduría Especial afirma en el punto #3 lo siguiente: “Como es usual en esos procesos judiciales los jueces solicitan a las partes presentar su propuesta preliminar para reparar a la contraparte, en caso de una decisión desfavorable. Bajo este supuesto procedimental, se designó un auxiliar de justicia denominado “Special Master”, quien sólo ha iniciado un proceso para la valoración de la empresa y ha revisado las informaciones aportadas por algunos acreedores que pretenderían participar de un hipotético proceso de venta. Este “Special Master” produjo un informe público en el que ha dejado constancia de los montos (pagados y adeudados) informados por los acreedores, y en el que, erradamente señala que “las partes de Venezuela (que son, la República, PDVSA, PDV Holding y CITGO Petroleum Corp.) han indicado que han llegado a un acuerdo con ConocoPhillips con respecto al monto pendiente de la Sentencia de ConocoPhillips”. Luego de leer, leer y releer el texto hice varias consultas. Toqué el tema con dos abogados, uno de los cuales tiene experiencia en EEUU, además de un diputado de la oposición en conocimiento del caso. Los cuatro, me incluyo a pesar de no ser especialista, coincidimos que esa aclaratoria más bien oscurece y trata de maquillar la polémica generada. ¿Por qué? Porque el “Special Master” no es un funcionario público, ni político, sino un experto jurídico que es contratado por los tribunales, a los fines de verificar aspectos importantes e inherentes a demandas judiciales en curso, o sea que no tiene ningún interés en empastelar el tema o de afectar al interinato. Todos coincidimos que el “Special Master” no debe ni siquiera conocer en detalle la crisis política venezolana y mucho menos que existe un interinato. Eso quiere decir que si el escribió en su informe que hay un acuerdo de pago entre las partes, es porque es real. Inclusive, los dos abogados me aclaran que este experto solo coloca en su informe aquellos detalles sobre los cuales le entregan documentación, o sea que no se deja llevar por una información que carezca de base. Pero además tampoco se refiere a un acuerdo entre Conoco y el régimen de Maduro, sino con los actuales representantes del interinato. Si el “Special Master” dijo que había un acuerdo, entonces en Conoco debieron presentarle el documento probatorio de dicho compromiso de pago. Pareciera que el comunicado más bien trata de maquillar una situación ya existente, porque eso podría empeorar la controversia en torno al manejo poco transparente de los activos en el exterior por parte del interinato. Si quieren un adelanto de lo que comentaré la semana que viene, les digo que el interinato está haciendo muy poco, por diversas razones e intereses, para defender los intereses de la República en esos litigios y como prueba el propio Procurador especial, Enrique Sánchez Falcón, emitió un duro comunicado (29/09/2021) explicando una parte del problema (LEA EL COMUNICADO AQUÍ). En conclusión en torno a este caso y los que están en curso ante el CIADI del Banco Mundial, algo huele muy mal y se los cuento la semana que viene con lujo de detalles.

LORO VIEJO… No aprende a hablar. Este viejo refrán, de uso muy popular, aplica fácilmente con Manuel Rosales quien debido a las sensaciones que le dejan sus recorridos por las comunidades, regresó a sus viejas mañas plagadas de soberbia y la arrogancia de creerse el “Emperador del Zulia”. Antes de explicar los detalles de lo que está ocurriendo, quiero ratificar que respaldo la opción de Manuel Rosales para derrotar a Omar Prieto, empujado más bien por las circunstancias que por agrado hacia su candidatura. Tengo y tendré serias dudas razonables en torno a MR, pero entre él y OP, lo prefiero a él para ocupar la Gobernación del Zulia, a partir del severo daño causado por Prieto al estado y los perjuicios que causaría de ser reelecto. Reafirmada de nuevo la aclaratoria, paso a contar los detalles que me confiaron dos fuentes de partidos opositores y que resumo en un solo relato: “Cuando Rosales va a las comunidades parece que llega el salvador que resolverá todos los problemas de las personas. Es indudable que su candidatura sigue creciendo y llenando de expectativas positivas a la ciudadanía. Eso es bueno y malo a la vez. Bueno porque hay una gran oportunidad de derrotar a Prieto y sacar al chavismo no sólo de la gobernación, sino también de la Alcaldía de Maracaibo. Malo porque ante tantas muestras de apoyo, el tipo volvió a su estilo arrogante y soberbio que lo conduce a querer avasallar y hasta atropellar. Desde hace unas dos semanas comenzaron los problemas y seguramente van a surgir muchos más en el camino hasta el 21N”. No tengo, ni busco tener contacto con Rosales pero muchos de su entorno leen mis escritos, incluyendo al tóxico “Comando Colesterol”, razón por la cual me permito recomendarle al señor Rosales que modere su estilo, ya que no es hora de abusar, sino de concertar y unir. El gran problema es que el loro viejo no aprende a hablar, o sea que el político viejo no aprende a moderarse. Por cierto, ante su supuesto contagio de Covid-19 hay dudas razonables sobre si es verdad o es una jugada para esconder otra cosa, pero confirmé que realmente está en su casa aislado y atendido por dos enfermeras las “24 horas del día y la noche”. En lo personal le deseo una satisfactoria recuperación, porque con la salud no se juega.

MONÓMEROS. La polémica en torno a la compañía Monómeros Colombo Venezolanos SA sigue creciendo y creciendo. Tal como lo habíamos venido comentando en esta columna desde el año pasado, hay muchos hechos oscuros en relación con dicha empresa y en todos aparecen ciertos personajes del G4. Recordemos que a mediados de este año, la Fracción 16J solicitó a la Comisión Delegada de la AN 2015 abrir una averiguación, pero Juan Guaidó se hizo el pendejo con las dos comunicaciones. Luego surge la resolución de la Superintendencia de Sociedades que toma control de la compañía, alegando que era para protegerla de acciones de Maduro, pero en el fondo, tal como lo presumimos, se trataba también de frenar las maniobras de algunos en el G4 en Monómeros. Posteriormente el G4 le exige a Leopoldo López la salida de Carmen Elisa Hernández de la presidencia, razón por la cual ella renunció, ya que tres partidos del cogollo opositor los señalaron de buscar la insolvencia financiera, para que la empresa pasara a manos de su principal acreedor que, al parecer, es Nitron Group LLC y con eso, al parecer, los autores de la insolvencia ganarían importantes ingresos. Siguiendo con la cadena de hechos, se concretó lo que parecía un evento anunciado: la quiebra de Monómeros. En síntesis, el interinato tiene un tremendo escándalo entre sus manos. Es tan grande el problema que hasta fue el detonante para que Primero Justicia se deslindara del manejo de los activos en el exterior, lo que no les exime de responsabilidad en el caso de Monómeros porque hay que recordar que Tomás Guanipa despachaba desde dicha compañía cuando era embajador del interinato en Colombia. A raíz de los últimos señalamientos, se volvió a solicitar abrir una investigación en la AN 2015 y Guaidó de nuevo guardó silencio y otra vez prefirió barrer el sucio debajo de la alfombra. Lo que no esperaba Juan Guaidó y el G4 es que un grupo de diputados integrantes de la Comisión de Contraloría decidieran abrir la averiguación, sin que la Comisión Delegada haya ni siquiera tocado el tema. Lo hacen ante el ruido y el daño causado a los intereses de la República. ¿Qué ha ocurrido con dicha investigación? Pues que se están haciendo interpelaciones a los directivos de Monómeros y se avanza a pesar de los obstáculos que pone sobre todo Acción Democrática y VP, cuyos parlamentarios no asisten a las reuniones e interpelaciones relacionadas con el tema. ¿Quiénes están ausentes del caso? No quieren participar Marco Aurelio Quiñonez de VP y quien es parte del grupo de Juan Guaidó, además de los adecos Carlos Lozano y Robert Alcalá, entre otros. Solo están incorporados a la averiguación Macario González (presidente de la comisión), Sandra Flores (vicepresidenta), Ismael García, Guillermo Palacios e Ismael León. Entre las conclusiones preliminares, se ha recomendado a Guaidó la reestructuración total e inmediata de Monómeros para corregir el desbarajuste y la destitución de Guillermo Rodríguez Laprea (gerente general) y el resto de los directivos. ¿Por qué Rodríguez Laprea sigue en el cargo? Porque AD en la persona de Luis Aquiles Moreno, quien es el verdadero poder detrás de ese señor, se opone y dijo en una reunión, supuestamente, dijo que si le quitaban a su gerente general ellos preferían que la compañía fuese devuelta a Maduro. Inclusive, algunos diputados tienen la presunción que en caso está involucrado Raúl Gorrín a través de su diputado “engorrinao”. ¿Engorrinao? Si, dícese de quien recibe dinero del señor Gorrín. Cuando consulté a uno de los parlamentarios sobre la indagación, solo respondió con la siguiente frase: “El G4 quebró Monómeros”. Sin más nada que decir, seguimos, para que no se molesten los defensores de Guaidó.

RENUNCIA. Hace pocos días me llevé una sorpresa, cuando un amigo de Voluntad Popular en Caracas me informó de la renuncia del diputado, Ismael León, a ese partido y por supuesto que al Equipo Nacional de Activistas (ENA), instancia de la cual era miembro pleno con voz y voto. Ismael era muy cercano a Leopoldo López y fue uno de los que en su momento creyó que LL era un dirigente político diferente y que VP sería una organización política distinta. Como muchos, en ambas presunciones se equivocó. Ante la información sobre su renuncia contacté a León y le pregunté las razones, aunque las suponía, de su salida de VP y esta fue su respuesta: “Me cansé de las maniobras políticas de algunos del ENA y del amparo a la corrupción”. Ante dicha frase le pregunté detalles: “Estuve aspirando a la Alcaldía de Caracas por VP y el partido nunca, pero nunca llevó mi nombre a las discusiones en el seno del G4, a pesar de que con insistencia pregunté por el tema y siempre me decían que estaba entre los precandidatos. Como tuve dudas sobre lo que me decían, hice mis averiguaciones en el G4 y me confirmaron lo que presumía y era que nadie de VP llevó mi nombre. Pero lo que termina de rebosar el agua en el vaso, fue que el ENA apoyó públicamente la candidatura de Freddy Superlano a la Gobernación de Barinas, cuando este señor fue expulsado por la Comisión de Resolución de Conflictos (CRC), a raíz de su vinculación directa con la entrega de cartas de buena conducta a enchufados que estaban siendo investigados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Esos dos hechos fueron los detonantes no solo para mi renuncia, sino también para apoyar decididamente la candidatura del profesor, Antonio Ecarri, a la Alcaldía de Caracas porque el G4 lo excluyó siendo la mejor opción ante el chavismo”. Ismael cerró su explicación con una frase elocuente: “El G4 y la llamada Plataforma Unitaria no escuchan a nadie y excluyen al resto de la oposición”. León se despidió haciendo serios cuestionamientos contra Emilio Graterón, a quien acusa de ser parte de las manipulaciones políticas y del amparo a la corrupción. Otra señal más del estado de putrefacción que hay en Voluntad Popular. Otra señal más de que Leopoldo López terminó siendo un fiasco para el país.

ERRORES. Aunque es muy complicado pedir peras al olmo, de nuevo el G4 comete graves errores en la construcción de la supuesta Plataforma Unitaria, ya que excluyeron a amplios sectores de la sociedad civil e incluso a líderes emergentes de los partidos políticos. Los problemas en Miranda entre Carlos Ocariz y David Uzcátegui, además de Tomás Guanipa y Antonio Ecarri en Caracas, son dos buenos ejemplos del rollo interno. Tomemos el caso del Zulia que es otro buen reflejo de la situación en todo el país. Resulta que la “plancha” de candidaturas no tomó en cuenta a líderes de la sociedad civil como, por ejemplo, César Ramos Parra cuya exclusión he comentado varias veces, pero además no dieron espacios a liderazgos jóvenes como, por ejemplo, Yeissel Pérez de Primero Justicia y Yohan Flores del PCD por sólo citar a tres de los apartados. Creo que privaron los intereses muy particulares y la arrogancia de algunos.

MIGAJAS. A pesar de que Marco Rivero, precandidato del Partido Centro Democrático a la Alcaldía de Maracaibo, renunció a su aspiración para respaldar a Rafael Ramírez, me llama la atención que al final el G4 en el Zulia, liderado por Manuel Rosales, no cumplió los compromisos adquiridos y les dieron posiciones marginales en la plataforma de candidaturas. En el PCD incluso discutieron la posibilidad de apartarse de la supuesta unidad, pero al final decidieron mantenerse en la coalición aunque dejaron por sentado que los errores cometidos al excluir, no sólo a ellos, sino también a representantes de la sociedad civil, podrían incidir gravemente en los resultados del 21N.

MOLESTIA NARANJA. Si los ánimos ya estaban caldeados en Voluntad Popular en el Zulia, ahora el malestar es mucho mayor al conocerse las escogencias que hizo el cogollito que controla el Equipo Regional de Activistas (ERA) o sea la dirección regional, de los candidatos naranjas en la mal llamada plataforma unitaria. ¿Qué ocurrió? Que la mayoría de los ungidos para ser candidatos a los cargos en disputa en su gran mayoría carecen de méritos, porque no hubo criterios válidos para la selección, sino que premiaron a los que se toman más fotos y sobre todo quienes adulan más a los que tienen secuestrado a esa organización en el estado. Uno de los casos en el cual hicieron más hincapié las dos fuentes que tocaron el tema, fue el de Joi Pardo quien no solo viene del chavismo, sino que además al parecer muy poco aporta en la lucha de VP en el estado. De nuevo el cogollo de VP en el estado pone la torta.

GASOLINA. Un apreciado amigo y lector de esta columna, el pasado martes me dio los buenos días con una parranda de carajazos: “Hermano, será que no vas a escribir nunca de la severa escasez de gasolina, a pesar de la oferta de Maduro y Tareck El Aissami de que el problema estaría resuelto. El colmo es que el degenerado de Omar Prieto sale denunciando que le están desviando la gasolina y por eso no llega al consumidor final”. En justicia, debo reconocer que el amigo tiene absoluta razón porque a pesar de los ofrecimientos del régimen y la supuesta reactivación de la Refinería de El Palito, el problema sigue vigente y cada día es más complicado comprar combustible en Venezuela. En el caso de Omar Prieto, de verdad que es un degenerado porque es insólito que argumente que el desvío de gasolina es la causa del problema, cuando sus funcionarios controlan buena parte de las estaciones de servicio y además Bajo Grande está militarizado desde hace mucho tiempo. Si Prieto quiere saber sobre la venta de gasolina al mercado negro, que le pregunte a Danilo Vílchez y Ricardo Lugo, por sólo citar dos de sus más cercanos y que están en el negocio.

¡PAGA! Así le dicen los empleados del Sistema Regional de Salud a Omar Prieto y su hermana Omaira, porque siguen sin pagar las deudas pendientes por bonos y otros conceptos emanados de la última convención colectiva firmada por el Ministerio de Salud. Por otro lado, reclaman que les quitaron el beneficio de las rutas de transporte con buses de Metromara, ya que esas unidades las están usando para su “movilización electoral ambulante” transportando a militantes pagados, para moverlos de acuerdo con las actividades que tenga OP. Omar, recuerda que los miles de empleados y obreros de la Gobernación del Zulia y sus familias también votan.

#CONTRASTES. El programa #Contrastes que se transmite por el canal de Youtube de Verdades y Rumores, regresa este próximo lunes 4 de octubre a partir de las 7PM y tendremos un invitado especial, el economista Francisco Rodríguez, con quien conversaré sobre el acuerdo de pago con ConocoPhillips y la posibilidad de perder importantes activos en el exterior.