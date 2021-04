Darwin Chávez // Verdades y rumores

“La fallida operación de la izquierda internacional en Ecuador”

Al cierre. Me informan desde el PSUV zuliano que Francisco Arias Cárdenas aceleró sus planes de ser candidato a la Gobernación o en su defecto enterrar las aspiraciones de Omar. FAC está por regresar, pero ya su equipo está trabajando en todos los municipios del estado, buscando aliados entre alcaldes y dirigentes. Hasta ahora me cuentan que ha recibido respuestas positivas, porque, al contrario de Omar, el nunca confrontó con nadie internamente, mientras Prieto pelea hasta con su sombra. Un amigo del cogollo rojo regional fue tajante: “Arias tiene altas probabilidades de ser candidato a la Gobernación. El sabe jugar fino en política, mientras Omar solo sabe avasallar. Es como el coñito que en vez de jugar, se intenta robar las metras”.

Ecuador. Pocos tienen dudas que la izquierda internacional viene trabajando en el intento por recuperar espacios en el continente, no solo a través de victorias electorales, sino también generando convulsión social para desestabilizar las democracias. Esta última vía fue ejecutada con fuerza a finales de 2019, cuando se vivió una elevada conflictividad en naciones como Ecuador, Perú, Chile y Colombia que eran parte del guion del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, para soliviantar los sistemas políticos en Suramérica. Sus planes se alteraron con la pandemia, porque esta obstaculizó su intención de continuar el incendio, por lo que se enfocaron solamente en los procesos electorales que estaban previstos. ¿Por qué la introducción? Porque la izquierda ha estado muy activa en las recientes elecciones en Ecuador y Perú. En el caso peruano el candidato de la izquierda radical, Pedro Castillo, pudo ganar la primera vuelta, aunque para la segunda vuelta deberá enfrentarse al bloque de la derecha que seguramente se unirá, en su mayoría, para frenar la llegada de la izquierda. En el caso de Ecuador el resultado final fue una operación fallida para la izquierda. ¿Por qué? Recibo detalles importantes de la estrategia que puso en marcha la izquierda internacional, para lograr el regreso del “Correísmo” al poder en ese país, con la victoria del candidato, Andrés Arauz, pero además de cómo se extravió un segundo envío de dinero. ¿Qué intentaron hacer? En el “Correísmo” y sus aliados de la izquierda estimaban que lo ideal era competir en la segunda vuelta con Guillermo Lasso y por eso se enfocaron en él como contrincante. Sin embargo, sus planes se alteraron cuando el candidato indígena, Yaku Pérez, del movimiento político Pachakutik, estaba superando a Lasso en la primera vuelta ¿Por qué preferir a Lasso? Los cálculos les decían que era más fácil destruir la aspiración del banquero Lasso, ya que su pasado con el proceso de dolarización y otras acciones desde su posición de banquero, generarían rechazo de los votantes; mientras contra Yaku Pérez no tenían nada con qué acusarlo. ¿Qué hicieron? Que desde el “Correísmo” pidieron ayuda para favorecer al candidato que consideraban más adecuado. En el marco de la ayuda, solicitaron apoyo financiero al “Madurismo” para intentar comprar favores electorales y así como comenzó una compleja operación para aportar el dinero, sin levantar sospechas. ¿Recuerdan que hace varias semanas mencioné de una extraña entrega de barras de oro que se realizó en Maracaibo? Pues ese fue el inicio para sacar el oro de Venezuela a Colombia por la frontera, para luego llevarlo a Panamá, donde fue vendido y los dólares que recibieron a cambio fueron depositados en cuentas en esa nación. Con el dinero ya disponible iniciaron el esfuerzo que ayudó para, supuestamente, que Lasso superara a Pérez en primera vuelta. Una vez ocurrió ese resultado electoral, un arrogante Rafael Correa desestimó seguir con la operación porque consideraba que Lasso era pan comido en segunda vuelta, aunque al final éste se impuso a Arauz. Aquí surge algo interesante, porque la solicitud de dinero al “Madurismo” incluía financiar la influencia electoral tanto en la primera como en la segunda vuelta y esto último fue desechado por Correa. ¿Y el dinero? Pues que la totalidad del dinero no se usó en Ecuador a pesar de que el oro salió de Venezuela. ¿Qué paso con el dinero? Pues que la cuota para la segunda vuelta se quedó en el camino y se presume que les quedó a los encargados de la intermediación, quienes ahora no saben como justificar el uso del dinero con la derrota sufrida por el candidato del “Correísmo”, Andrés Arauz. El otro escenario es que los “vivos” pidieron el dinero y nunca hicieron la tarea en Ecuador. ¿Quién se quedó con la plata? Esa es la pregunta que se hacen en Miraflores y todo apunta a quienes lideraban la operación. Hay varios molestos con la estrategia fallida, sobre todo porque el dinero ahora no aparece.

CNE. Confieso que fui uno de los sorprendidos con la lista de los 38 preseleccionados para el Consejo Nacional Electoral, pero no porque de ese grupo 35 son personas ligadas al chavismo, sino porque entre los tres no chavistas aparecía un nombre: Enrique Octavio Márquez Pérez. De inmediato me pregunté: ¿Se trata del mismo Enrique Márquez que es dirigente de Un Nuevo Tiempo? Ante la duda elevé una consulta a la dirección regional del partido de la casita: “Si es el mismo Enrique Márquez que todos conocemos. Anótalo pues será rector del CNE”. Esta confirmación levantó una sospecha inicial y es que su inclusión y posible selección era parte de una jugada de Manuel Rosales. Cuando consulté si eso era una jugada de MR, solo recibí silencio. A partir de lo confirmado, revisé de nuevo la primera lista publicada antes de la prórroga que concedió luego el Comité de Postulaciones y no estaba Enrique Márquez. Ante las dudas, me comuniqué con el propio Enrique quien me confirmó que si era él realmente, pero que además había sido incluido en la prórroga y por eso su ausencia de la primera lista. De inmediato le pregunté: ¿Es una jugada de Manuel Rosales? Su respuesta fue: “No, él no tiene nada que ver con esto”. ¿Es parte de los diálogos de Noruega? Le consulté y respondió: “No señor”. Ambas respuestas levantaron mi suspicacia y le hice una nueva pregunta: ¿Entonces de dónde y a qué viene tu postulación? Y contestó: “Estamos trabajando para construir consensos”. Se despidió solicitando que esperemos. Cuando el habla de “estamos”, eso indica que no está solo, sino que forma parte del esfuerzo de un grupo. ¿Quiénes, además de Márquez, están trabajando para construir consensos? Por ahora no tengo certeza, aunque tengo algunas sospechas. Como parte de las reacciones a la aparición de su nombre, el partido Un Nuevo Tiempo publicó un comunicado en su cuenta de Twitter el 12/04 en el cual informan: “Desde UNT reiteramos que el ciudadano, Enrique Márquez Pérez, no es dirigente ni militante de nuestra organización política. Desde el año 2018 fue suspendido por el Comité Ético, al incurrir en faltas graves de nuestra disciplina partidista”. Ante tal supuesta aclaratoria, recordé que en el programa #Contrastes del 29/01/2021, el propio Enrique me confirmó que seguía activo en UNT, aunque alejado de las actividades de esa organización. Pocas horas antes de cerrar esta columna, un amigo de ambos me confirmó que Enrique Márquez había renunciado, al parecer, a su militancia a UNT hace unas tres semanas. Todos estos detalles en vez de aclarar las dudas más bien aumentaron las suspicacias, sobre la selección de los nuevos rectores del CNE. Revisemos este asunto que podría ser importante en la construcción de una salida política, pacífica y electoral. En la lista de los 38, además de EM, aparecen dos personas no ligadas al chavismo: Juan Carlos Delpino y Roberto Picón. El segundo ya lo había mencionado en otras columnas. Ahora confirmo que Picón trabaja directamente con Henrique Capriles y por eso ha sido parte del equipo de expertos electorales de Primero Justicia. Consulté sobre Delpino, hijo de Juan José Delpino quien fue presidente de la CTV, sobre quien me informan que es parte de la Acción Democrática que maneja Bernabé Gutiérrez. ¿Serán designados los tres como rectores del CNE? De verdad es imposible determinarlo en la actualidad. Ahora bien, en este punto es importante recordar un comentario que publiqué hace varias semanas y que hablaba de una recomendación que me hicieron sobre vigilar la designación del nuevo CNE, porque si quedaba 2-2-1 un chavista cercano a Maduro cumpliría con un supuesto acuerdo. ¿Qué podría ocurrir? Que de los tres no chavistas de la lista, sean seleccionados 2 como miembros de la oposición y el chavismo se quede con tres rectores. Y el otro escenario es que el chavismo se quede con 2, igual cantidad para la oposición y Delpino sea el supuesto neutral, que en el fondo no lo sería sobre todo si se confirma su vinculación con la AD de Bernabé. Esperemos a ver que nuevas cosas ocurren en relación con el tema el que, por cierto, se puso interesante.

Plan. Aunque pareciera que todo está en un punto muerto, no es tan así en realidad. El plan de la comunidad internacional sigue su marcha, tratando de construir una salida a la crisis venezolana y, tal como ya he explicado, esa no es una acción sencilla por los intereses y los muchos involucrados. Lo que sí está muy claro es que es necesario y urgente resolver el tema Venezuela y por eso la gira del principal asesor del presidente Joe Biden en asuntos latinoamericanos, Juan González, por Colombia, Argentina y Uruguay. Aunque en su agenda hay diversos asuntos que tratar, el principal sigue siendo la solución a la crisis venezolana que no solo se convirtió en un problema regional, sino que ahora es mundial por todos los factores que están en juego. Por otro lado, me informan que las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba avanzan. No van al ritmo deseado, pero van bien. En los próximos días habrá una tercera reunión en la cual discutirán las condiciones del arreglo. Los cubanos, que de pendejos no tienen ni un gramo, quieren algo más que lo ofrecido. ¿Qué les ofrecieron? Lo mismo que habían obtenido con Barack Obama, pero que luego congeló Donald Trump. ¿Qué quiere Cuba? Además de mayores beneficios, quieren la firma de un acuerdo formal y público para darle mayor importancia a lo que emerja de las conversaciones. Incluso han sido claros en asegurar que no tienen ningún problema en salir de Venezuela y facilitar una solución, siempre y cuando reciban más de lo que les han ofrecido, hasta ahora. ¿Cómo van las cosas con Rusia y China? No tengo información precisa sobre eso.

Conflictivo. Es público y notorio que el estilo de hacer política de Omar Prieto se aleja de todas las buenas formas. Es arrogante, radical, conflictivo y no cree en el consenso, sino en avasallar a sus rivales, incluso los internos. A pesar de estar involucrado en una difícil coyuntura para aspirar a la reelección, se empeña en seguir creando conflictos a su alrededor. Incluso varios de sus más cercanos lo ayudan a meter la pata. Hace poco la legisladora regional y además directora de Banzulia y Bansur, llamó ladrones de medicinas a los integrantes de las UBCH, al señalar en la cara de estas personas que Omar y ella no estaban dispuestos a seguir entregándoles los medicamentos para las personas enfermas, sobre todo los ancianos, porque no estaban llegando a los beneficiarios, sino que había fuga de medicamentos. Eso generó una ola de rechazo e indignación en las UBCH, que son estructuras de gran importancia en la operación política y electoral del PSUV. Sin duda que Ángela se equivocó y ahora les toca calmar el malestar interno, porque todas las parroquias de Maracaibo, por ejemplo, han reclamado las acusaciones de la legisladora. No aceptan que Omar y su equipo los llamen ladrones. La arrogancia y el poder son una mala combinación en política, porque a veces quienes se creen infalibles, como Omar, no toman en cuenta que sin los “obreros” que trabajan en las comunidades en medio de grandes dificultades, no hay poder. A veces los muros de la Residencia Oficial impiden ver la realidad, sobre todo a raíz que OP elevó su altura y agregó cerco eléctrico. Por si fuera poco, Omar Prieto atacó a Polisur, señalando a sus funcionarios de actos irregulares en la organización de las colas y el cobro en $ de los puestos. Eso es un golpe directo contra su exaliado, Dirwings Arrieta, con quien mantiene desde finales de 2020 una fuerte disputa. Definitivamente, Omar no aprende. Sigue haciendo política desde el estómago y no desde el cerebro. Que me disculpe el colega que es su aliado incondicional, además de vocero extraoficial.

¿Unidad? No se trata solo de una apreciación personal construida con base en la información que recibo, sino de la percepción casi general en la opinión pública venezolana, sobre todo en aquellos sectores que se ocupan y preocupan por la crisis nacional. De nuevo fracasa la coalición opositora que supuestamente lidera Juan Guaidó ¿Supuestamente? Si, porque a pesar de estar rodeado de los líderes de los diferentes partidos, cada día está más solo. Que estén con él en la coalición, no es señal de que le respeten y mucho menos que tomen en cuenta sus planteamientos. Guaidó es una circunstancia y así lo tratan en la actualidad. Inclusive, la comunidad internacional avala su permanencia, porque sería más complicado aceptar a otra figura que lidere la oposición. Inclusive saben que en el G4 no lo respetan y por eso insisten en resaltar que el único interlocutor válido es Juan Guaidó. Ahora de las intenciones a la realidad hay mucha diferencia. Cada quien en el G4 anda en su juego particular, sobre todo Leopoldo López quien se deslindó definitivamente de JG y lo golpea indirectamente en sus mensajes. López anda en su juego de elevar su perfil de líder y disfrutar su vida de lujos en España. Ha calmado un poco su afán de jugar adelantado, porque sobre él pesa la amenaza de EE. UU. Él es uno de los líderes opositores que menos confianza genera para el gobierno de Estados Unidos y por eso lo investigan y vigilan. Por eso no es casual que, una vez huyó del país, no se instaló en ese país, sino que se fue a España y aún no hace ni siquiera un viaje a EE. UU., pero ese tema lo tocaré en su momento. Volviendo a la oposición, sigue encaminada a convertirse en un simple relleno en la probable solución a la crisis. De hecho, no son tomados en cuenta para las decisiones claves y solo les informan algunos pasos que se están dando. Ojalá recapaciten y retomen el camino de la unidad.

País secuestrado. La compleja situación de Venezuela da para mucho, porque no solo se trata de los problemas más evidentes, sino de una amplia variedad de distorsiones que no solo amenazan la paz social en la actualidad, sino también los esfuerzos que se hagan para la estabilización y pacificación de un país en manos de mafias que se disputan el control territorial. Un consecuente lector de esta columna me escribió con su preocupación por la violencia en Venezuela y tiene absoluta razón. Hay dos realidades. El régimen de Maduro entregó poder a grupos delictivos, mientras que su esfuerzo de inteligencia y acción policial está dirigido básicamente a amedrentar y perseguir a la oposición. Cuando analizaba el punto, recordé un concepto que explicó el amigo y sociólogo, Ender Arenas, en una de esas sabrosas tertulias que teníamos en Maracaibo junto a otros amigos como Francisco Rojas, Ronald Rodríguez, Dámaso Jiménez, Angel Monagas y también Amos Smith. Ender nos decía en aquella ocasión que el chavismo había permitido el nacimiento de “enclaves autoritarios de poder”, que serían difíciles de desmantelar. En ese entonces se refería a los colectivos armados, pero resulta que el deterioro ha llevado a la proliferación de más enclaves autoritarios de poder. Es tan, pero tan fuerte la presencia de estos grupos armados que algunos nos comparan con lo que se ha vivido en Libia, luego del derrocamiento y muerte del dictador, Muamar Gadafi, cuando esa nación ha vivido la guerra entre diferentes facciones violentas. Aunque en Venezuela el componente religioso no está presente, está el económico a través de delitos como narcotráfico, secuestro, extorsión, minería, contrabando y pare usted de contar. Podemos mencionar, por ejemplo, las bandas de “El Coqui”, “El Tren de Aragua” y “El Picure” entre muchas. Algunas inclusive se internacionalizaron, como “El Tren de Aragua”, que también opera en Colombia y Perú. También debemos sumar la presencia de los carteles mexicanos y colombianos, la guerrilla de las FARC y el ELN; además de grupos terroristas como Hezbollah. Por eso es normal que todas las semanas hay ataques con granadas a quienes se niegan a pagar vacuna o ataques contra sedes policiales y de la GNB. Lo que ocurre en la frontera entre Apure y Colombia es apenas una expresión de la expansión de esos “enclaves autoritarios de poder” que hace varios años nos explicó Ender Arenas y con el tiempo se comprobó que tenía razón. El daño causado por el Chavismo ha sido terrible a nuestra patria.

¿Será verdad? Me informan que está cerca de concretarse un acuerdo político que permitiría no solo condiciones electorales, sino la habilitación de un grupo de dirigentes de la oposición. En el caso del Zulia me dicen que uno de los beneficiarios sería el ex Gobernador, Pablo Pérez, quien está inhabilitado hasta 2025. Incluso me confirman que en Primero Justicia él sería la carta a la Gobernación del estado, en el caso que Juan Pablo Guanipa siga inhabilitado. Algo que si había llamado mi atención es que PP sigue muy activo haciendo asambleas en las comunidades. Cuando me explicaban este supuesto acuerdo, recordé que supuestamente Manuel Rosales había hecho una propuesta a PJ de compartir las candidaturas en el Zulia, a cambio de sacar del juego político a Pablo Pérez y al parecer en la tolda amarilla y negra rechazaron la propuesta.

#Contrastes. En un nuevo episodio de #Contrastes que se estrena este viernes a las 7PM (hora de Venezuela) converso con Carlos Medina, presidente del Partido Centro Democrático (PCD) en el Zulia. Entre los temas que tocamos está la posición de ese partido con la supuesta nueva unidad que anunció Juan Guaidó y la negativa a participar en unas elecciones que carezcan de condiciones. Medina fue enfático que si hay un acuerdo que permita una solución política, pacífica y electoral; el PCD será parte del esfuerzo electoral para apuntalar la reconstrucción de Venezuela.

UNT. A veces los liderazgos mesiánicos en los partidos políticos en vez de generar beneficios más bien causan daños. ¿Por qué esa afirmación? Les cuento que por curiosidad pregunté a un contacto que tengo en la dirección regional de Un Nuevo Tiempo en el Zulia cómo estaban las cosas en esa organización y me dijo que muy bien. Este amigo me conoce y no trata de maquillarme las cosas: “Hermano se está haciendo un buen trabajo con el equipo integrado por José Luis Alcalá, Zulay Medina, José Barboza, Carlos Armijo, Iraida Villasmil y José Caldera, entre varios. Incluso hemos incorporado dirigentes de otras organizaciones como Primero Justicia”. Como no podía evitarlo, le pregunté ¿Y Rosales en qué anda? La respuesta fue la siguiente: “Siempre conversamos con él vía Zoom”. Lo que generó otra interrogante ¿Sin Rosales en el Zulia todo va muy bien en UNT? Ahí sí solo recibí silencio y un mensaje final: “Voy a entrar a una reunión, estamos en contacto”. Moraleja: ni Rosales ni ningún otro líder con carácter mesiánico son imprescindibles en los partidos. Por cierto, las cosas pudieran estar mejor en UNT, si no fuese por el “Grupo Colesterol”, que solo saben generar cizaña con sobrepeso.

Investigación. Mucho interés y roncha sigue levantando el trabajo realizado por el colega y amigo, Dámaso Jiménez, titulado: El Zulia: Una historia de corrupción implacable, en el cual comienza a desgranar el desastre que deja Omar Prieto con sus acciones. Los invito a leer este buen reportaje: http://ow.ly/gMr650EovzZ

Libro. En medio de las malas noticias que llegan desde Venezuela, llega una positiva y es que el destacado escritor zuliano, Norberto José Olivar, presenta su nueva obra: “El oscvro señor V”, con Monroy Editor. Me cuenta el escritor que es una interesante lectura que busca redescubrir al general, Rafael Urdaneta, como un personaje sombrío y contradictorio, quien junto a su esposa, Dolores, enfrentan fantasmas y culpas de la guerra. La presentación será este jueves 15 de abril a las 4:00 p.m. (hora de Venezuela), vía Zoom y estará a cargo del historiador, Ángel Lombardi Boscán, y el ensayista, Miguel Ángel Campos. Si quieres participar en el evento virtual, por favor escribe al correo: [email protected]

LUZ. Lamentablemente nuestra Universidad del Zulia vive de escándalo en escándalo. Ahora no se trata directamente de las poco creíbles autoridades, sino del supuesto cobro de documentos en dólares en la Facultad de Medicina en relación con la PP III, lo que se suma a los altos costos que implican los estudios de medicina, incluyendo la pasantía rural. Este escándalo se suma a la eterna denuncia del cobro en la asignación de cupos para estudiar en esa facultad. Hay un supuesto médico y profesor que habla en un tono desafiante de quienes han hecho la denuncia y hasta se atreve a alegar que si quieren graduarse, tienen que pagar y además moverse hasta Maracaibo, porque hasta un “limpia vidrios” puede pagar en $. El problema no solo son los cobros en dólares, sino a dónde van a parar esos recursos. La ausencia de transparencia en el manejo de los ingresos en dólares parece una enfermedad que hizo metástasis en la Universidad del Zulia.

Aprendizaje. Hace pocos días leí un mensaje de Twitter del economista, Asdrúbal Oliveros, en el cual confirmaba que desde octubre de 2020 vienen en aumento las exportaciones de petróleo venezolano. Ese incremento confirma que el régimen viene aprendiendo con rapidez como evadir las sanciones internacionales. ¿Cómo hacen con el petróleo? Tal como expliqué en mi columna del 10/02, PDVSA vende petróleo a través de una compleja operación, que incluye varias empresas, agentes y maniobras para pasar el crudo de un tanquero a otro, además por supuesto de los ya famosos “tanqueros fantasmas” que apagan sus sistemas de geolocalización para entrar y salir de Venezuela. En resumen, en estas complejas operaciones el país pierde un 40% de los ingresos entre comisiones y pagos logísticos.

Alerta. En los grupos de WhatsApp y redes sociales circulan alertas sobre el llamamiento del régimen a los adultos mayores, usando la plataforma Patria, para que acudan a colocarse la vacuna contra el Covid-19, porque temen que pretendan usar a nuestros ancianos como conejillos de indias para probar la vacuna cubana, que no está probada, ni aprobada por nadie.