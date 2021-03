Darwin Chávez // Verdades y rumores

PÉNDULO (I). La crisis venezolana tiene tanta importancia para la comunidad internacional, que no solo hay un plan internacional en marcha para encontrar una solución, sino que hay dos. ¿Cuál es el otro? Además de la “iniciativa de Canadá” que lideran Estados Unidos y la Unión Europea, también están las reuniones que se desarrollan en Caracas bajo la mediación de Noruega, buscando construir una salida electoral. Comencemos por el primero para ver como van las cosas. Una de las fuentes consultadas explica que si bien es cierto el plan está en marcha, aún no hay contactos formales con la oposición. ¿Y la encerrona de Bogotá? Eso fue un encuentro para que EEUU le reclamara con mucha fuerza al G4 sus desaciertos y la división interna, además de aprovechar para meter las cabras en el corral a varios de los líderes opositores, pero sobre todo a Leopoldo López. De la cita colombiana salieron más evidencias preocupantes sobre la fractura en el G4 y su sectarismo, elementos que servirán para impulsar decisiones. A pesar de lo sucedido en Bogotá, aún no hay contactos formales para incorporar a la oposición en el plan, hasta que estos no terminen de subsanar sus diferencias y asuman con seriedad incorporarse en la búsqueda de una solución a la crisis. Mientras tanto, EEUU y la UE siguen trabajando creando las condiciones internacionales para esas negociaciones. ¿Qué está pasando en el G4?Usando una frase del argot popular venezolano: “Se están matando entre ellos”. No logran ponerse de acuerdo porque, por ejemplo, las diferencias entre Primero Justicia y Voluntad Popular son tan abismales, que parece que ese conflicto no tiene solución. PJ reclama mayor transparencia en el manejo de los recursos del interinato, mientras en VP los acusan de deslealtad al hacer esos reclamos. Pero además en dos de los 4 partidos del funesto cogollo hay fuertes inconvenientes internos, como es el caso de PJ y AD. ¿y Juan Guaidó? Me dicen que está haciendo un supremo esfuerzo por lograr la unidad, pero no logra apaciguar la matazón interna en el G4. Esto demuestra una de las debilidades de JG y es su falta de autoridad ante los tótems de la oposición,quienes sencillamente lo ven como el muchacho que, por circunstancias, llegó a presidente interino. Es tan espinoso el momento, que Guaidó al parecer acordó con Antonio Ledezma su incorporación a las reuniones una vez se arreglen los problemas en el G4, pero eso no ha sido posible. Además, tengo entendido que el ex alcaldemayor de Caracas ratificó la exigencia de la disidencia de la oposición de que el G4 haga un mea culpa, acepte sus errores y muestre voluntad de enmendar su comportamiento y nada de eso ha ocurrido. En el G4 asumen que ellos no han cometido fallos y que son un dechado de virtudes. ¿En qué mundo viven? En el de ellos que es un universo paralelo a la realidad nacional. ¿Cómo resolver esa crisis interna en la oposición? Creo que pronto veremos como la comunidad internacional, sobre todo EEUU, los mete en cintura. Hay quienes le exigen a Guaidó que le de un golpe a la mesa e imponga su autoridad ante los mañosos del G4, pero una de mis fuentes tiene dudas que pueda hacer eso y lo dijo con una frase muy típica del venezolano: “Le faltan cojones y eso no lo venden en Farmatodo”. Creo que esa expresión lo dice todo y no hace falta ahondar más. A pesar de que la guerra en el G4 sigue sin un alto al fuego, aunque parezca ilógico decirlo, el plan internacional marcha bien. En la próxima parte explico las negociaciones pendulares que promueve Noruega.

EL TOPO. Cuando recibí los detalles de las supuestas negociaciones pendulares que se desarrolla en Caracas, por iniciativa de Noruega, una de las fuentes consultadas me dijo que uno de los representantes de la oposición es un topo del régimen. ¿Quién es el señalado? Solo me dio estos detalles: “Es un reconocido abogado especialista en derecho constitucional, entre otras materias, fue alcalde y su última militancia conocida fue en Un Nuevo Tiempo”. Cuando consulté las razones para considerarlo un topo, la explicación fue amplia: “Este opositor es abogado de Camilo Ibrahim Issa quien aparece vinculado con el escándalo en España por el rescate de €53 millones que recibió la aerolínea Plus Ultra por parte del gobierno de Pedro Sánchez y que fue destapado por el medio Voz Pópuli. Ibrahim Issa multiplicó su fortuna gracias a sus negocios con el chavismo, ya que está bien conectado con Cilia Flores. Incluso este supuesto opositor es quien firma como abogado el documento de compra de la Torre La Castellana por parte de Ibrahim Issa. El jurista también forma parte de un conocido bufete caraqueño que se especializa en defender los intereses de enchufados”. El tema tiene otro lado complicado y es que cuando el Congreso español, por iniciativa del Partido Popular, investigue el rescate entregado por el gobierno de Sánchez, aparecerá Camilo Ibrahim Issa involucrado y eso pudiera conducir a revelar la participación de opositores, como el citado abogado, en negocios con el chavismo. Ya ese nuevo embrollo está corriendo, porque desde el PP presumen que ese rescate es un pago encubierto a Maduro y cuando vayan hilando es muy posible que se topen con la participación de opositores, a quienes podrían darle de “hostias”.

ALIANZA. La llave de Rafael Ramírez y Diosdado Cabello sigue adelante con su propósito de ser parte importante de la solución final a la crisis venezolana. Aunque Ramírez negó cualquier alianza con Cabello durante el programa con el colega y amigo, Dámaso Jiménez, ese acuerdo es una realidad. ¿Por qué lo niega? A esa pregunta respondo con otra interrogante ¿Usted admitiría públicamente que está montado con DC en un complot contra Maduro? La respuesta lógica es que no, ya que esas jugadas se ejecutan tras bambalinas y no de cara ante la opinión pública. De hecho, en uno de los últimos datos que recibí a respecto, me informan que el dúo Ramírez-Cabello hizo entrega de su primera propuesta al equipo de Joe Biden, que comenté en esta columna, unas dos semanas antes de la toma de posesión del 20E. A partir de ahí ha habido varias modificaciones a lo planteado por DC que era demasiado favorable para él y como es normal EE. UU. lo rechazó. Al parecer ya hay un acuerdo en el cual Diosdado y Ramírez podrían ser parte de la solución final.

ENFRENTAMIENTO. Las relaciones entre Omar Prieto y Willy Casanova están en su peor momento. Nunca han tenido una gran conexión, porque Prieto siempre lo subestimó y no lo consideraba apto para conducir la Alcaldía de Maracaibo. Pero las cosas están escalando a niveles peligrosos, sobre todo por el interés de Casanova de crear una oficina de defensa de los derechos humanos, razón por la cual lanzó duras críticas a las actuaciones de los cuerpos de seguridad y mencionó directamente al Grupo ERE de la Policía del estado Zulia. Tal como advertí en mi pasada columna, esas denuncias hechas a partir del ajusticiamiento del joven, Jhonny Javier Boscán Terán, a manos de funcionarios del ERE, iban a traer cola y trajeron una muy grande. Me cuentan que la molestia de Prieto fue de tal magnitud que el mismo día llamó a Casanova para reclamar sus palabras y sostuvieron un fuerte intercambio vía telefónica. Las cosas empeoraron cuando el caso trascendió y el propio Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se ocupó del hecho y anunció las órdenes de aprehensión contra 12 de los integrantes del Grupo ERE por el asesinato de Boscán Terán. Y se agravaron, cuando OP recibió una llamada de Saab reclamándole los abusos de sus cuerpos policiales. Ambas cosas enervaron aún más a Prieto quien asumió que se trata de un golpe político directo contra él. La disputa por el tema es tan evidente, que Prieto considera a las organizaciones en el área como defensores de delincuentes, lo que llevó a Antonio Urribarrí, propuesto por Casanova para dirigir la oficina de derechos humanos de la municipalidad, a responder con fuerza los cuestionamientos del gobernador. ¿Tendrá que ver Willy con que el caso lo tomó directamente Tarek William Saab? Desde el Palacio de Los Cóndores están plenamente convencidos que sí. ¿Está reaccionando el burgomaestre marabino ante los ataques de Prieto? Ahora sí estoy convencido que sí. Creo que Prieto, si no quiere empeorar su situación, tendrá que bajar la cabeza en cualquier momento y “pedir cacao”. A veces los repliegues temporales son útiles en política ¿Lo hará?

VISAS. Durante el fin de semana se corrió como pólvora el rumor que EE. UU. había retirado las visas a Lester Toledo y Javier Troconis, a causa de su supuesta participación en la Operación “Gedeón”. Esa justificación me causó ruido, porque Troconis no tuvo que ver con ese parapeto, aunque Toledo al parecer sí estuvo en ese paquete. Luego de intensas averiguaciones, pude confirmar dos cosas. La primera,que a Troconis, comisionado presidencial para la gestión y recuperación de activos en el exterior, no le ha sido retirada su visa. En el caso de Toledo, desde la embajada de Venezuela en Washington, que maneja Carlos Vecchio, me confirmaron que ya no tiene visa diplomática porque aparece como inactiva, aunque desconocen el estatus de su visa de turista. Tampoco pudieron precisarme desde cuándo no goza de ese beneficio, por lo que pudo ser reciente o no su anulación.En todo caso, ¿Por qué Toledo tenía una visa diplomática? Que yo recuerde él ha dicho hasta la saciedad que no tiene ninguna participación en el gobierno interino de Juan Guaidó, pero esa es una prerrogativa que solo deberían gozar quienes son funcionarios y no dirigentes políticos. Ahora bien, un especialista en la materia me hizo una importante aclaratoria y es que lo tradicional es que cada gobierno, con delegación diplomática en EEUU, incluye y excluye a los beneficiarios de la visa. ¿Qué quiere decir eso? Que pudieron ocurrir dos cosas. La primera que el interinato de Guaidó decidió despojarle de la visa por iniciativa particular y lo segundo que haya sido el gobierno de EEUU quien lo solicitó. En el caso que sea la última hipótesis, ¿Por qué EEUUlo solicitó? Estoy averiguando.

REACOMODOS. Cuando recopilaba información para esta columna me ocurrió algo curioso y es que en dos ocasiones distintas apareció el nombre de Camilo Ibrahim Issa. La primera en el caso del opositor con papel de agente topo, pero la segunda en los reacomodos que están en marcha desde el año pasado en los negocios del oficialismo, sobre todo de la pareja presidencial. ¿Qué está ocurriendo? Tal como he venido informando desde la detención de Alex Naín Saab Morán, se vienen generando cambios en el oficialismo con el fin de proteger la mayor cantidad de dinero y negocios de las acciones de EEUU. Recuerdan que el 18/11/2020 di detalles de la operación de ingeniería financiera que estaba en marcha en el chavismo, como secuela de la captura de Saab Morán. Bueno, ahora tengo más detalles. Cuando Saab Morán sale del juego se abre una competencia para ver quién asumía una mayor porción de la torta de corrupción. Me cuentan que el detenido en Cabo Verde era muy voraz y se quedaba con la mayor parte de los guisos, dejando a otros cercanos al chavismo sin la participación que consideran merecer por sus nexos con la revolución bonita. En esa disputa están en este momento personajes como Ibrahim Issa, Samark López Bello y Leopoldo Alejandro Betancourt López, entre otros. Pero, además, cómo se ha hecho normal, en las operaciones de varios de estos siniestros sujetos están involucrados algunos líderes opositores.

PÉNDULO (yII). Adicional al esfuerzo de EEUU y la UE, Noruega mantiene una delegación de mediadores en Caracas buscando acercamientos y construir una salida electoral. No es la primera vez que lo intentan, porque desde 2019 esas intentonas se han repetido. Ahora bien, la fuente que me explicó los detalles me cuenta que las cosas van bien. Las negociaciones las llaman “pendulares” porque no se han dado encuentros directos entre la representación oficialista y la opositora. La metodología que están usando es que los noruegos se reúnen con cada sector por separado y van cruzando propuestas y contrapropuestas. Al parecer el tema principal es construir una salida política y electoral, que permita que los venezolanos sean quienes decidan mediante el voto el destino del país. ¿Quiénes participan por la oposición? Al parecer gente designada por el gobierno interino. Nada de la Mesita, ni de alacranes, porque esos no representan a nadie. Se infiere que el próximo paso son los encuentros son las reuniones directas, siempre con la mediación de Noruega, para sentar las bases de un posible acuerdo. ¿Eso afecta el plan internacional de EEUU y la UE? No, porque el objetivo es el mismo que es destrabar la crisis y crear una solución política y pacífica. Pudiera ocurrir que al final ambas iniciativas se crucen y se construya un gran acuerdo. Pero también pudiera suceder que no ocurra nada y más bien la crisis empeore. Eso podría poner en marcha el plan “B”, el cual me dicen también está definido y arreglado con sus protagonistas.

NUEVO ENFOQUE. Siguen llegando detalles sueltos del plan que está en marcha por parte de la comunidad internacional, buscando construir una solución política, pacífica y electoral a la crisis nacional. Cuando junto algunas de las piezas que recibo en mi estación de trabajo, entiendo que hay un cambio de enfoque en el esfuerzo por fracturar al chavismo. ¿Por qué? Primero revisemos lo que en esa materia hizo la gestión de Donald Trump, que buscó a través de sanciones e imputaciones por delitos graves forzar esa fractura final, pero no lo logró. ¿Por qué no alcanzaron los objetivos? Porque las amenazas solo sirvieron para fortalecer la unidad en el oficialismo, ya que nadie se atrevió a dar el paso ante el tono conflictivo de Trump y su equipo. ¿Qué intentan ahora? Con el gobierno de Joe Biden se elimina el tono agresivo, aunque se mantiene firme en torno a las sanciones, pero además crearon vías de conversación con los distintos sectores con poder en el chavismo. De ahí que conversan con distintos interlocutores para construir esa salida. Están hablando con Diosdado Cabello a través de Rafael Ramírez quien actúa como intermediario. También hablan con Maduro y con los hermanos Rodríguez por separado. Y por supuesto no dejan de hablar con el sector militar liderado por Vladimir Padrino López. Tal como se hizo para crear el plan que se pondría en marcha el 1ro de mayo de 2019 y que echo por la borda Leopoldo López con su imprudencia del 30A, están usando a los testaferros más importantes de cada tendencia para buscar un arreglo. Me parece que es un cambio de enfoque interesante ya que prescinde del tono vengativo y aniquilador, para sentar las bases del cambio en el país. En todo esto hay algo importante y que he mencionado varias veces: nadie que está en el poder acepta rendirse de forma incondicional, sino que prefiere sostenerse sin importar el costo. Distinto es si puede negociar y lograr condiciones mínimas que garanticen su sobrevivencia política. Esperemos que el cambio en la estrategia de los resultados que esperamos.

ACERTIJO. Recibo el siguiente acertijo desde los Estados Unidos: “Adivina qué político zuliano, con una familia muy amplia, se fue en viaje de vacaciones y negocios con familiares y amigos a Colorado. En total suman 27 personas entre hijos, hijas, nueras, yernos y además la familia de su socio en el negocio de los búfalos, el cual por cierto están planeando expandir en varias zonas de ese país. Una de las paradas del viaje fue el pueblo de Winter Park, condado de Grand, donde una habitación de hotel para 2 personas oscila entre 600 y 2.000 dólares por noche, dependiendo de los lujos y los agregados como paseos, boletos para subidas a la pista de esquí y uso de equipos para esquiar. Esa es una zona de montaña especial para los deportes de invierno. Por cierto, el socio está ligado al chavismo y le dicen, entre varios apodos, el 30. Los viajeros una vez llegaron a Winter Park gritaban snow, snow, snow sorprendidos con la cantidad de nieve que encontraron”. ¿Quién será el señalado? ¿Cuánto costará el viajecito con ese grupo enorme?

VIGILAR. Un amigo que integra el cogollo de la oposición en Caracas me dejó un mensaje bastante interesante: “Estimado amigo te recomiendo que vigiles la designación del nuevo CNE. Si al final queda 2 para el chavismo, 2 para la oposición real y 1 neutral; quiere decir que alguien cercano a Maduro respetó el acuerdo”. ¿Quiénes serán los dos opositores? ¿Quién será el neutral? Esas preguntas me llevaron a revisar la lista de los 15 postulados por la sociedad civil a rectores del CNE y hay muchos nombres interesantes, pero me llamaron la atención dos: Roberto Picón y Eugenio Martínez. El primero es un reconocido experto electoral que trabajó o trabaja con la oposición, más específicamente con Primero Justicia. Y Martínez es un colega periodista con amplio reconocimiento por su experticia en materia electoral. ¿Y Francisco Martínez, expresidente de Fedecámaras? Consulté a dos personas y ambas dieron respuestas opuestas a él y su papel en la lista: “No es para nada confiable en un escenario electoral, porque estuvo o sigue cercano al chavismo”. Y la segunda respuesta fue: “No sé qué hace ahí porque él no sabe nada del tema electoral”. Tomé nota de la recomendación del amigo opositor y aumentaré la vigilancia sobre la escogencia del nuevo CNE. Solo me quedó una duda importante, ¿Quién es el cercano a Maduro que hizo ese acuerdo? Estoy indagando. ¿Y la amenaza de Maduro de designar él los rectores? Es la clásica reacción de quien sabe que intentan dejarlo fuera de ese acuerdo. Esperemos.

ASPIRANTES. La lista de aspirantes a la Alcaldía de Maracaibo por la oposición sigue creciendo. Me cuentan que en AD no solo está aspirando Alfonso “Toto” Márquez a la Gobernación, sino que ahora se suma el exconcejal, Manuel García, quien tiene como objetivo ser candidato de la oposición a la citada alcaldía. Ya son varios los que están buscando ese cargo. Recordemos que en Primero Justicia están Rafael Ramírez y Elimar Díaz, sin descartar a Pablo Pérez. En Un Nuevo Tiempo aparecen Eveling de Rosales, Nora Bracho y Juan Carlos Fernández, en el caso que regrese a esa organización. Me cuentan que Nora Bracho no está tan segura de involucrarse en el tema, pues le está yendo muy bien con su puesto en Monómeros en representación de su jefe y por eso apoya, por ahora, la abstención.

PRIMARIAS. Interesante la propuesta de realizar primarias en la oposición que ha hecho Carlos Alaimo, del Partido Centro Democrático (PCD), en el programa #CONTRASTES que conduzco todas las semanas, para que sea el pueblo quien elija a quienes deben conducir la lucha de la oposición a nivel nacional, regional y municipal. ¿Por qué no entregar esa facultad de selección a los venezolanos? Creo que es un buen mecanismo para renovar y legitimar los liderazgos en una oposición desgastada por sus errores y con bajos niveles de confianza en los ciudadanos. Lo invito a ver ese episodio de #CONTRASTES.

VACUNAS. Esta revolución de verdad que es una aberración en todo el sentido de la palabra. Mientras en otras naciones hacen grandes inversiones y esfuerzos para poder vacunar a su población, ya en Venezuela funciona un mercado negro de la vacuna rusa Sputnik V que es ofrecida por $150 por algunos laboratorios y centros de salud legales y formales. ¿Cómo accedieron a la vacuna? Ahí está la gran pregunta porque a Venezuela apenas han llegado unas 200 mil dosis y están en manos del régimen. El chavismo juega hasta con la salud de los venezolanos.

MOLESTIA. Un grupo de dirigentes de Un Nuevo Tiempo en el Zulia me escribe con una gran molestia contra Nora Bracho. Sin quitar, ni agregar nada, este fue el mensaje: “Como ella vive tranquila entre Colombia y Miami, haciéndose la perseguida política, cosa que es falsa, ahora anda en la onda de promover la abstención por el simple hecho que no quiere regresar para poner su nombre entre los aspirantes. No le importa que quienes estamos dando la lucha en Venezuela queremos participar y quitarle espacios al chavismo. Si quiere seguir apoyando la postura abstencionista, pues que deje las comodidades y se venga a Maracaibo a dar la pelea”. Fin del comunicado.

POTE. Me cuentan que el diputado suplente y aún director de la Oficina de Información y Prensa del Ejecutivo del estado Zulia, Juan García, ahora aspira a ser concejal de Maracaibo. Cuando Juan hizo esa ostentosa campaña radial siendo un lejano puesto en la lista de diputados a la AN, se infería que solo buscaba aparecer en la palestra y luego aspirar al Concejo Municipal de Maracaibo. Supongo que, si hizo tan elevado gasto para ser suplente, ahora invertirá mucho más dinero para llegar a concejal. Debe estar haciendo el pote. Uno de los problemas para Juan, además de ser poco carismático y agradable, es que en el equipo de Willy Casanova tienen plena seguridad de su papel protagónico en la campaña de rumores y otras acciones emprendidas por Prieto contra el alcalde de Maracaibo.