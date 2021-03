Darwin Chávez // Verdades y rumores

EL PLAN (I). Tal como he mencionado en varias ocasiones, para entender lo que está ocurriendo con el plan internacional que busca construir una solución a la crisis venezolana, hay que leer entre líneas e inferir racionalmente lo que está sucediendo tras bastidores. Hay poca información oficial, pero lo poco que se sabe públicamente da ideas bien interesantes para entender el contexto. Hay cosas que se pueden decir y cosas que no se deben decir y eso es muy pertinente de entender. Hasta ahora el plan avanza con aciertos, diferencias y un “fracaso positivo”. Comencemos por lo último. La “encerrona de Bogotá” fue un “fracaso positivo” porque aunque no generó ninguna muestra de unidad,permitió a EEUU trabajar en varias cosas. La primera,comprobaron directamente que el G4 tiene graves problemas, porque las diferencias entre las organizaciones son muy profundas y casi que no tienen arreglo en el marco de ese cogollo. Lo segundo fue verificar que el sectarismo del G4 es real, porque no invitaron a la disidencia a participar. Pero además fue el momento propicio para hacerles los reclamos pertinentes sobre los errores cometidos a lo largo del tiempo. Hubo palabras muy duras, sobre todo contra algunas individuales que en su afán de protagonismo han jugado adelantado y eso ha resultado en costosos reveses para la lucha de la oposición, como, por ejemplo, el 30A. Es adecuado resaltar que una de las exigencias fue máxima confidencialidad sobre el plan y lo conversado. Cualquier filtración sería tomada como una acción que busca dinamitar el esfuerzo internacional. El “fracaso positivo” de Bogotá terminó de completar el diagnóstico sobre la oposición reunida en el G4, sentando las bases para el encuentro previsto en Washington que debía generar mayores definiciones. Desconozco si esa reunión en la capital de EEUU se realizó o se hará en los próximos días. Tampoco tengo la seguridad de que la disidencia estuvo o esté invitada. De pronto es solo con el G4 para terminar de sentenciar al cogollo y que nazca una nueva estructura de coordinación. Otra de las cosas que quedó claro de Bogotá es que Juan Guaidó es un mal necesario y que debe permanecer como el principal interlocutor de la oposición y que todos los otros líderes deben alinearse con eso, para no caer en protagonismos tóxicos. Por eso la conversación posterior entre el Secretario de Estado, Antony Blinken, y Guaidó que fue una señal que ratificó ese punto conversado en Bogotá. Ahora vamos con los aciertos. Al parecer todo marcha como estaba previsto e inició la etapa de la “iniciativa de Canadá” que busca no solo la participación de EEUU y La Unión Europea, además del anfitrión, sino también de Rusia, Cuba y China. Los cubanos ya están sumados porque consiguieron lo que buscaban a cambio de destrabar la crisis venezolana y que tiene que ver con remesas, turismo y sobre todo inversiones directas de capital norteamericano. Cuba está entusiasmada con los resultados porque les ayudaría a aliviar el actual “período especial” que padece su economía.Uno de los aciertos bien interesantes, es que la coalición internacional no solo toca a Maduro, sino a otros sectores del chavismo buscando generar resultados en varios frentes. Por ejemplo, me cuentan que el tema de las condiciones electorales va bien avanzado y que hay que prestar atención a la designación del nuevo CNE. En cuanto a las diferencias, las cosas se han puesto peor para Maduro y su combo a raíz de la información que han recibido EEUU y la UE de parte de Rafael Ramírez. Al parecer las cosas iban en el sentido que el Madurismo aspiraba como beneficios mínimos, pero ahora eso cambió a partir de las revelaciones de RR. ¿Acabará eso con la posibilidad de construir una salida? No lo creo. Más bien las diferencias hay que entenderlas en el marco de una negociación que es compleja.

COMPLOT. Los problemas entre Maduro y Rafael Ramírez están cada vez peor. De hecho, NM tiene un operativo de inteligencia, con venezolanos y cubanos, que intentan seguir la pista a RR por Europa y EEUU, buscando que en algún momento de “papaya”. Hasta ahora el ex zar petrolero venezolano se mueve con mucho sigilo y bien protegido. Al parecer ya no tiene una residencia fija y de hecho se comenta que vendió sus propiedades en Italia o las traspasó a algunos aliados, para no generar más ruido a su alrededor y evitar que Maduro se aproveche de eso para señalarlo públicamente. La información que han venido entregando a Nicolás señala que la alianza de Ramírez con Diosdado Cabello está consolidada y siguen conversando con EEUU, para que DC sea pieza fundamental en la solución al conflicto nacional. También Maduro presume que el interés de Cabello es ser candidato presidencial del PSUV en el 2022 o 2023 si prospera la opción del revocatorio o para 2024. No descartan cualquier otro escenario en el cual DC se ofrezca a los gringos para ser decisivo en la solución. El otro flanco que preocupa a Nicolás es que Ramírez, con la ayuda de Cabello, se ha puesto en documentos que entierran a personas cercanas a Maduro que hasta ahora no son conocidas públicamente, ni han sido sancionadas aún. Esas pruebas están siendo entregadas gradualmente a EEUU y la Unión Europea. Incluso en Miraflores temen que, dentro de poco, Ramírez vaya develando públicamente a estos familiares o amigos de Maduro que están enredados en actos de corrupción. Mis fuentes señalan que varios de estos personajes desconocidos y vinculados con NM entran y salen sin problemas de Estados Unidos y Europa. La gran conclusión de los informes entregados a Nicolás es que, Ramírez y Diosdado, están juntos en un complot contra él. Pero aún no tienen la magnitud completa de la conspiración. Una fuente me dijo que es mucho más grande y grave de lo que cualquiera pudiera pensar.

PARALIZADOS. Así están los pagos que EEUU venía haciendo a un grupo de dirigentes de base de los partidos del G4: Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. ¿Pagos? Si, aunque esas ayudas en dólares venían haciéndose desde noviembre, nunca ese programa de asistencia se hizo oficial. De hecho, cuando mi fuente de uno de los partidos del G4 me dio la información, consulté sobre esos pagos a tres dirigentes de organizaciones distintas, logrando confirmar la información. No es que la fuente inicial del dato no fuese confiable, sino que nunca supe de ese plan de asistencia y no hay rastro de información sobre el mismo. Bueno, lo cierto, es que EEUU comenzó a enviar $50 mensuales un grupo grande de dirigentes de base, para ayudarlos en medio de la crisis y además para incentivarlos a hacer el trabajo con la consulta popular. En lo personal, avalo ese tipo de ayuda porque tengo la plena seguridad que la mayoría de la dirigencia baja de los partidos están siendo golpeados fuertemente por la crisis, no así la mayoría de quienes están en los cogollos que están gordos y rozagantes, aunque estén en Venezuela. ¿Cómo les pagaban? Me cuentan que la vía más sencilla fue el monedero digital AirTM, para que luego pudieran emplear el dinero. Todo funcionó bien en noviembre y diciembre, pero desde enero los pagos están retenidos. ¿Por qué la paralización? Porque EEUU tiene la plena convicción que los resultados de la consulta popular fueron maquillados. ¿Quiénes serían los responsables de esa irregularidad? De lo único que puedo dar certeza es que los representantes de la sociedad civil no fueron, porque en su mayoría son gente honorable. ¿Es posible decir lo mismo del cogollo del G4? No, por lo que las sospechas recaen en ellos. La posición de Estados Unidos es que hasta que la oposición no se sincere y les informe de los números reales de la consulta, no se reanudan los pagos. En las bases de los partidos conocen lo que ocurre y están muy molestos, porque se sienten engañados y usados por los cogollos opositores.

EL PLAN (yII). Para poder entender mejor lo que está en marcha, les recomiendo que lean una entrevista que la Voz de América publicó el 09/03, con el director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, porque es una mina de detalles para entender lo que ocurre, lo que maneja EEUU y lo que viene. Revisemos varias frases importantes. La primera: “La política de la Casa Blanca hacia Venezuela estará enfocada en continuar una estrategia de “apoyo humanitario” e incrementar la “presión multilateral” para que haya una negociación de “buena fe” entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana ”.¿Qué nos dice eso? Que la gestión de Joe Biden no va a actuar sola, como hizo Donald Trump, sino que está involucrando a otras naciones como Canadá, la Unión Europea, además de los aliados confiables del chavismo como Rusia, Cuba y China. Y lo segundo, es que el enfoque está en una negociación entre oposición y oficialismo, para que no se vea que es la comunidad internacional, mucho menos Estados Unidos,quienes intervienen en asuntos internos, sino que son las mismas fuerzas en pugna la que llevan a acuerdos. Pero además queda claro que el chavismo no acude a ninguna negociación de “buena fe” si no tiene la presión de la comunidad internacional y la participación de sus aliados. Continuemos con la entrevista y fíjense en estas frases: “A pesar del reconocimiento de Washington a Juan Guaidó como presidente interino, “el enfoque nuestro no es un individuo, es el proceso electoral” , que resulte de un diálogo entre las dos partes, bajo la mediación de Estados Unidos y sus aliados en la región y la Unión Europea”.Ahí se ratifica que EEUU no quiere aparecer como el protagonista principal, aunque en el fondo lo es, sino como mediador en alianza con otros países. Pero lo importante es ratificar que la vía es electoral, en la cual ni Guaidó, ni Maduro, podrían participar. Confirma que Guaidó es una circunstancia, mientras Maduro es el principal problema para construir una salida. En otro aspecto destacado señala: “ Maduro y también Guaidó, yo veo que están mal en las encuestas . Yo creo que la realidad es, mi lectura de eso es que los venezolanos están hartos de la situación actual , quieren una solución, quieren la restauración de la democracia, quieren que entre la ayuda humanitaria”. Destaca con esas expresiones que EEUU conoce la realidad de ambos personajes, sobre todo de Guaidó y su caída en popularidad y de las aspiraciones del pueblo venezolano de una solución pacífica, política y electoral. Remata alegando: “No le vamos a dar legitimidad a Maduro reuniéndonos con él […] no vamos a negociar el levantamiento de sanciones con él “. Eso confirma de nuevo que la negociación de EEUU es con los aliados confiables del chavismo, para generar como resultado una negociación entre gobierno interino y oficialismo. Por otro lado, en la entrevista la Voz de América destacan unas ideas, pero no se especifica si la fuente es González o un comentario en paralelo del periodista para contextualizar: “Una de las principales críticas de varios sectores políticos en Washington es la desunión que existe entre la oposición y el desgaste del liderazgo de Juan Guaidó , ocasionado, en parte, por lo prolongado de su mandato interino, denuncias de supuesta corrupción y los reveses que ha recibido por parte de países que lo apoyaban”.Aunque sea un comentario del medio es resaltante el conocimiento que tienen de lo que ocurre en el gobierno interino. Es bueno recordar que la Voz de América no es un medio independiente, sino que es financiado por el gobierno de EEUU y por eso lo llamativo de esas afirmaciones, en el caso que no sean de Juan González. Esa nota periodística permite entender mucho de lo que está en marcha y lo que podría ocurrir, pero sobre todo el desenlace que busca la comunidad internacional. Volvamos al inicio del comentario ¿Entienden cuáles son los aciertos, las diferencias y el significado del “fracaso positivo” de Bogotá?

AMENAZA. La semanada pasada alertamos sobre el discurso de confrontación bélica de algunos altos oficiales de las FAN, entre ellos Vladimir Padrino López, contra Colombia y Guyana. De las palabras comenzaron a pasar a los hechos, tomando como base la supuesta incursión de aviones venezolanos en territorio del Esequibo que fue denunciada por Guyana. Según el gobierno guyanés aviones de combate venezolanos sobrevolaron a baja altura y en forma amenazante la estación de policía de Eteringbang y una base de la Fuerza de Defensa de esa nación. Como es normal, las autoridades venezolanas negaron lo sucedido. Negar ese tipo de incursiones no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Ahora bien, hagamos un ejercicio analítico que no implica que los hechos vayan a ocurrir ¿Qué tanto daño puede causar las FAN venezolanas en un ataque a Colombia y Guyana? En este caso el daño está limitado al impacto político, por supuesto sin descartar el daño material que puedan causar. En ese sentido, es pertinente recordar que Chávez hizo cuantiosas inversiones en equipamiento militar, algunas calificadas de chatarra, pero otras de gran envergadura como los Sukhoi SU-30MK2 que tiene la aviación militar venezolana. Del lado guyanés no tienen como evitar un ataque de estos aparatos, mientras del lado colombiano solo tienen sus viejos IAI Kfir que carecen de la capacidad para enfrentar los SU-30 venezolanos, aunque tienen un sistema de vigilancia aérea muy moderno que usan mayormente para sus labores de combate del narcotráfico, o sean que podrían detectar rápidamente una acción aérea venezolana, aunque sin mucha capacidad de responder con fuerza. ¿Es probable un ataque aéreo? Para justificar una acción como esa, es lógico pensar que los militares y radicales chavistas necesitarían previamente de un “falso positivo” para justificar sus acciones. Aunque también es prudente recordar que la lógica chavista es de rosca al revés, lo que abre la puerta para justificar cualquier locura. ¿Pueden los Sukhoi 30 venezolanos llegar a Bogotá? Si, sin ningún problema porque la distancia entre la Base Aero-Espacial “Capitán Manuel Ríos”, ubicada en El Sombrero, estado Guárico, desde donde opera el Grupo Aéreo de Caza No. 11 con 12 aviones de este tipo, y la capital neogranadina apenas supera los 900 km y estos aparatos tienen una autonomía de vuelo de 3.000 km, lo que les permitiría ir y regresar sin reabastecimiento en el aire, teniendo además la opción de despegar y aterrizar desde las bases aéreas “Rafael Urdaneta” en Maracaibo o la “Mayor Buenaventura Vivas Guerrero” en Santo Domingo, estado Táchira, ya que ambas están más cerca de Colombia. En el caso de Guyana, en la Base Aérea “Teniente Luis del Valle García, ubicada en Barcelona, estado Anzoátegui, opera el Grupo Aéreo de Caza No. 13 con otro lote de Sukhoi y la distancia con la capital guyanesa es menor a 850 km. Claro, todo eso depende de la operatividad de ese sistema de armas. Como comenté en la pasada columna, no sería una confrontación ni siquiera de corto plazo, ya que el interés podría ser generar una alteración puntual de la paz con cualquiera de los dos países para apelar al nacionalismo. Quiero aclarar que este comentario es una simple hipótesis, a partir de discursos de dos altos oficiales y los problemas que les rodean, pero que eso no significa que necesariamente vaya a ocurrir. Para mis lectores honestos, la recomendación es seguir vigilando las acciones de los militares y radicales venezolanos.

¿REACCIONA? Aunque mis fuentes en la Alcaldía de Maracaibo guardan silencio en torno al tema, parece que Willy Casanova comienza a desempolvar el hacha de guerra contra Omar Prieto. ¿Por qué infiero eso? Porque en su programa radial del martes 09/03/2021 criticó las violaciones de los derechos humanos que cometen los cuerpos de seguridad, pero curiosamente solo mencionó con nombre y apellido al Grupo ERE de la Policía del Zulia, que es manejado directamente por Prieto y que es acusado de múltiples hechos violentos que dejan más dudas que certezas. Aunque no lo mencionó en el programa, Casanova se está ocupando del caso en el cual el grupo ERE de Prieto ultimó al joven, Jhonny Javier Boscán Terán, en un hecho muy sospechoso ocurrido el martes 08/03 y que intentaron justificar con la supuesta actividad criminal del fallecido. Ese caso vendría a sumarse a la larga lista de violaciones a los derechos humanos cometidos por el ERE de OP. Es bueno destacar que Willy fue comedido en sus comentarios, pero todos los que escucharon su intervención y que tienen vinculación con el PSUV entendieron que se trató de un ataque directo contra Prieto. Por más “suave” que quiso ser, lo comentado por Casanova ya molestó a OP, quien no acepta ningún tipo de crítica contra él y su gestión. Además, ¿Desde cuándo en el chavismo se acepta la autocrítica interna pública? Parece que la guerra entre OP y WC comienza a tomar otro tono. ¿Se pondrá peor? Tengo muy pocas dudas que el conflicto escalará a niveles peligrosos. Si quieren ver y escuchar a Casanova en sus críticas, vean el video, haciendo clic aquí.

ROSALES. Un consecuente lector me escribe para consultarme sobre Manuel Rosales. Su pregunta fue: tomando en cuenta que comienza a moverse el tema electoral a la Gobernación del Zulia, ¿En qué anda Manuel Rosales? La pregunta es lógica porque MR es un “chipe” que se repite en cada ocasión que se habla de comicios regionales y municipales. Luego de varias consultas, entiendo que Manuel anda, como viejo zorro político, jugando a mantener activo su nombre para tomar la decisión de participar, en el caso que se consigan las condiciones. Rosales siempre juega al misterio y la confusión. Lo ha hecho desde que asumió la Alcaldía de Maracaibo por allá en 1995, porque sabe muy bien el valor de mantenerse activo en la opinión pública. Detallemos el juego de MR. Algunos dicen que está pensando seriamente no participar en unas eventuales elecciones, porque su familia está en desacuerdo. Otros afirman que la familia es su principal apoyo, porque ellos son los primeros beneficiarios de ser gobierno. Mientras que hay quienes aseguran que la precandidatura de Enrique Márquez es un globo de ensayo, para luego aparecer él aspirando directamente o apoyando a EM. En resumen, es un jaleo que lo convierte en una especie de enigma y tema de discusión en los corrillos políticos. Pero, además, juega con su ausencia o presencia en el Zulia: que si está aquí encerrado y sin que nadie lo sepa, que llega a mediados de semana o que está en Orlando, EEUU, pero que retorna dentro de muy poco. Incluso lanzan rumores sobre una supuesta gira por Riohacha, Maicao y Cúcuta para visitar a los migrantes venezolanos. Igualmente, en las reuniones con su equipo más cercano juega al misterio, porque alega que el tema Venezuela no es prioridad, pero esconde los detalles del plan internacional del cual conoce mucha información. ¿En qué anda Rosales? Ahí tienen la respuesta.

POCO NUEVO. Me consultan cómo va la carrera por la candidatura a la Gobernación del Zulia dentro del PSUV y hasta ahora parece que hay muy poco de nuevo. Los temas nacionales e internacionales están siendo una prioridad en el este momento. Por eso los jaleos por las candidaturas a las regionales y municipales no están teniendo demasiado protagonismo. Consulté dos fuentes sobre el tema. La que forma parte del entorno comunicacional de OP, me asegura que “Zulia 1” está buscando mayor apoyo político en el Caracas y que tiene, por ahora, un 50-50% de probabilidades de ser o no ser. La fuente externa a la gestión de Prieto me dice algo muy similar, pero resalta que aún Reverol y Arias Cárdenas no están jugando duro, sino que están a media máquina. Pero me aclara algo que es muy revelador: “Quiero aclararte algo, eso que se dice de que Prieto es pupilo de Cabello es 100% falso. Su único padrino político es Pedro Carreño, quien trata de meterle por los ojos a DC la conveniencia de mantener a Omar en la Gobernación. La realidad es que OP ha intentado, por recomendación de Carreño, adular a Diosdado y por eso los dos actos políticos de final de 2020 en el Luis Aparicio y en San Francisco. El problema para OP, es que Carreño tiene vuelo limitado en el cogollo del PSUV en el tema de candidaturas. El no juega con fuerza en esos niveles y por eso intentan usar a DC”. Aunque hay poco de nuevo, el tema sigue caliente.

#CONTRASTES. En un nuevo episodio de #CONTRASTES, que se estrena este viernes 12 desde las 7PM (hora de Venezuela), converso con Carlos Alaimo del Partido Centro Democrático, sobre su propuesta de efectuar primarias para que los venezolanos elijan quien liderará la lucha de la oposición en los municipios y estados,además de a nivel nacional. El médico y empresario insiste que ante la poca confianza que genera la oposición, es el momento de legitimar los liderazgos opositores mediante el voto popular.

A CUCHILLO. Los problemas entre Omar Prieto y el alcalde de San Francisco, Dirwings Arrieta, se incrementan a raíz del permanente afán de Prieto de controlar todo lo que se mueva y respire en la gestión de dicha municipalidad. Muy tarde reaccionó Arrieta ante el control que sobre él y su labor como alcalde pretende mantener OP. El primer round público fue el conflicto generado por la nueva directiva del Concejo Municipal de San Francisco, pero ahora continúa porque cada quien anda por su lado. Mientras Prieto impulsa la opción de Ángela Fernández para ser candidata en ese municipio, Dirwings intenta revitalizar su pésima gestión. Prieto está manejando dos escenarios. En el caso que él logre salvar su aspiración de reelegirse en la Gobernación, buscará que su pupila Fernández sea la aspirante a la alcaldía sureña. Pero si al final OP es sacado del juego de la Gobernación, entonces pedirá que lo dejen ser el candidato en San Francisco. En cualquiera de los dos tableros, Arrieta está fuera de los planes de Prieto. Para ser honesto, el mismo Dirwings con su gris y poco eficiente trabajo ha dado pie para que no pueda buscar la reelección.

MUERTE A LA AUTONOMÍA. Con la decisión del Ministerio para la Educación Universitaria y la OPSU de pagar la nómina de docentes de las universidades nacionales a través de la plataforma Patria, termina de morir la autonomía en la mayoría de las casas de estudios. La institución que en peor condición mantenía su autonomía era la Universidad del Zulia, sobre todo desde que la “camarada”, Judith Aular de Durán, se “convirtió” al chavismo. Con esta medida arbitraria e inconsulta, termina de morir le menguada autonomía en nuestras universidades. La “camarada” Aular de Durán debe estar de plácemes.