Darwin Chávez // Verdades y Rumores

AL CIERRE. Me informan que la fecha que más consenso genera para realizar la consulta popular, convocada por el gobierno interino de Juan Guaidó, es el domingo 29 de noviembre. Hasta ahora se prevé que será una mezcla de presencial y virtual, aunque pudiera al final ser solo digital ante la amenaza de los grupos violentos del oficialismo, las restricciones por la pandemia y los efectos de la escasez de gasolina. Esperemos los anuncios formales.

DESPLOME (I). Mis lectores de siempre saben que desde enero de 2019 apoyé a Juan Guaidó. Incluso en el desarrollo de su gobierno interino, me gané enemistades de quienes consideraban que estaba fracasando y fracasaría. Admito que me equivoqué cuando dije que después de él solo había la “nada”, pero resulta que la “nada” estaba y sigue enquistada en su buena intención de cesar la usurpación. La “nada” es ese grupo de su interinato que solo ha aprovechado la crisis para acumular poder y dinero. Ellos pueden darse por satisfechos, porque el “pote” está muy gordo para financiar futuras aspiraciones de quien considera que desde que nació, está ungido por Dios para ser presidente y me refiero a Leopoldo López. No tengo ni idea de si de verdad Leopoldo está mandado por el supremo para ser presidente de Venezuela, pero lo que si tengo bien claro es que su aspiración no le da derecho de jugar con la esperanza de un pueblo que quiere libertad, calidad de vida y el regreso de sus familiares que huyeron al exterior. Hoy Guaidó no solo paga sus propios errores, sino también los errores de LL. Hoy Guaidó se desploma gracias a sus fallas y las maniobras de Leopoldo. Cuando desde marzo de este año comencé a conocer todas las manipulaciones e irregularidades de ese grupo, inició mi desacuerdo con la gestión de Juan Guaidó. Incluso lo converso con frecuencia con los amigos que aún tengo en ese sector. Cuando en mi columna del 09/09 (LEA: http://ow.ly/CQCK50BYCTB) comenté que había fricciones internas graves en la coalición que tiene a Guaidó a la cabeza, no solo por la acumulación de errores (30A y Gedeón, entre otros) sino también por el manejo discrecional de las decisiones de las cuales se enteran por Twitter y sobre todo por los escándalos de corrupción; salieron los laboratorios de Voluntad Popular a llamarme mentiroso, chavista, colaboracionista y extorsionador, entre otros cariñitos; pero además de nuevo surgieron los intentos de hackeo a Verdades y Rumores. Los hechos posteriores confirmaron mi apreciación. Las cosas no están nada bien y por eso la jugada de Guaidó de solicitar la aplicación de la doctrina R2P, no solo para aliviar las tensiones internas, sino también para oxigenar su gestión. Para nadie es un secreto que Guaidó se desplomó en popularidad. No lo digo yo, lo dicen todas las encuestas que lo ubican muy mal en cuanto a confianza ante la ciudadanía. En algunos estudios aparece con más rechazo que Maduro y eso no es obra de los laboratorios chavistas o de los medios y periodistas que denunciamos las atrocidades que se cometen en el interinato; sino que es el resultado del fracaso en su gestión. Nunca jugué a su fracaso, pero como periodista no puedo obviar lo que ahí ocurre y los resultados de más de 20 meses de mantras fallidos. Callar creo que hace más daño ¿Por qué todo este recuento? Se los cuento en la próxima parte.

ENREDO DOLARIZADO. El masivo uso del dólar en el mercado venezolano es un elemento de perturbación para el chavismo, pero al mismo tiempo es un beneficio importante. De ahí la doble moral con la cual tratan el tema, porque por un lado el Banco Central de Venezuela lanza una polémica circular que solo generó mayor incertidumbre, pero los líderes del chavismo y sus socios se benefician del uso indiscriminado del dólar sin ningún control. Comencemos con las mentiras del BCV. El primer embuste lo demuestra claramente un gráfico de la empresa Econalítica, donde se cruzan dos líneas. La primera que corresponde a la masa monetaria en dólares indica una caída en la cantidad de divisas que circulan legalmente en el mercado. Pero la segunda línea va en crecimiento y se trata de la venta de la cantidad de dólares en efectivo que el BCV vende a la banca nacional. Si la dolarización no es buena ¿Por qué incrementar la venta de $ a los bancos? Pero, además, la caída en la proyección de la masa monetaria demuestra que la “economía sumergida” tiene mayor cantidad de dólares que la economía legal y eso es un problema grave, que por cierto analicé la semana pasada cuando comenté la “lavadora tricolor”. La tercera mentira tiene que ver con la dichosa circular del 09/10/2020 que carecía de número de control, pero además era firmada por la vicepresidenta y no por el presidente del BCV. Esa comunicación generó fuerte polémica y mayor incertidumbre, porque los bancos grandes se preparaban para incursionar en el mercado con cuentas en dólares que incluían medios de pago que no solo servían en el exterior, sino también dentro del país. Tal como expuse la semana anterior, esa circular parece más bien una jugada de un sector del chavismo con poder en la institución y eso se refuerza con otro detalle interesante: eliminaron la circular de la web del BCV y de ahí surge la pregunta: Si la circular era oficial ¿Por qué la eliminaron del portal del banco? Eso refuerza la tesis de una jugada política y económica de un sector chavista en desacuerdo con la creciente dolarización. Pero, además, ¿No es preferible que la masa monetaria en dólares migre al sistema financiero para tener mayor control sobre el origen? De ahí otro aspecto que marca la doble moral chavista en torno al tema. ¿Por qué? Porque el chavismo y sus socios son parte fundamental de la “economía sumergida” porque a través de las operaciones que realizan a través de la creación de negocios, compra de propiedades y el pago de servicios lavan el dinero que han obtenido de la corrupción, venta de oro y otros minerales, además del infaltable narcotráfico. Cuando se evalúa la importancia de ese mercado no legal para la mafia chavista, nos damos cuenta de que no les conviene “institucionalizar” esa masa monetaria a través de los bancos, porque hacerlo implica visibilizar sus ganancias y estar sujetos a investigaciones internas y externas. Entienden el enredo y la doble moral que tiene el oficialismo ante la dolarización. Y lo peor es que aún faltan barbaridades por ver.

FANTASMA. La semana pasada revelé el nombre de Alejandro Hernández, como uno de los socios que hizo mucho dinero con José Luis Parada en PDVSA. Su identidad era poco conocida y eso es extraño en medio de la dinámica política venezolana. Era casi que un fantasma porque se le acusa de hacer grandes negocios en la industria petrolera, pero no sonaba para nada. Me cuentan que tiene varios años residenciado en Colombia, especialmente en la ciudad de Medellín donde opera junto a Parada en diversos negocios, claro está con el dinero obtenido del saqueo nacional. A pesar de estar en Colombia está siendo investigado por las autoridades de EEUU, porque su nombre saltó cuando revisaban las actuaciones de Parada en PDVSA Occidente. No solo me confirman que su testaferro es de apellido Fuenmayor, sino que además me aseguran que este señor es su suegro y se presenta como un empresario ligado a negocios petroleros. Al parecer, Fuenmayor está residenciado en Miami, Florida. Me ofrecieron mayores detalles sobre estos boliburgueses que hasta ahora no habían aparecido en el radar.

DESPLOME (yII). En varios sectores de la oposición que integra la coalición que lidera Guaidó, se venía advirtiendo de las dudas que surgen en torno a la conveniencia de prolongar el período de la Asamblea Nacional y así alargar la actual dinámica de funcionamiento del gobierno interino. En los últimos días también se cuestiona si Juan Guaidó debe seguir al frente. ¿Por qué? Porque su presencia no genera la confianza que se requiere para aumentar la participación popular, pero además para poner freno a lo que en VyR hemos denominado la “franquicia en el exilio”. Desde VP sostienen que Juan Guaidó tiene que mantenerse al frente. Y la pregunta que surge es ¿Por qué? Ellos han tratado de construir la narrativa que señala que de la presencia de Guaidó depende el apoyo internacional y eso es falso. La comunidad internacional respalda la lucha de la oposición y no solo la de Juan Guaidó. El ha sido y sigue siendo una circunstancia. No se puede condicionar la lucha a su permanencia como presidente interino. ¿Sería legal sustituirlo? Ahora bien, no soy abogado y tampoco pretendo usurpar esa profesión, pero considero que eso es una decisión política. Tomemos el caso de la continuidad administrativa del actual Parlamento. Si eso es legal, también debe ser legal elegir a una nueva junta directiva y por eso hay quienes dentro de la coalición opositora consideran que el 5 de enero de 2021 debe elegirse una nueva directiva y quien sea designado presidente de la AN, debería asumir el gobierno interino. Ya eso es tema prioritario de discusión interna en el G4 y los partidos que han llevado la batuta en eso son Primero Justicia y Acción Democrática, mientras Un Nuevo Tiempo no tiene una posición firme y clara. ¿Qué se discute? Se busca dar una nueva dinámica a la lucha opositora y eso depende de cambiar la dinámica del interinato. Es tan, pero tan importante esta discusión, que Voluntad Popular a regañadientes ha tenido que aceptar debatir el tema, a pesar de que se oponen a cambiar a Guaidó. Inclusive, esta semana es crucial porque, desde el momento en el cual estoy cerrando esta columna y hasta el domingo 25/10, habrá cuatro reuniones claves en el G4. Serán encerronas muy duras en las cuales podría salir un cambio radical. Los temas que serán discutidos son: 1) una nueva dinámica de funcionamiento del gobierno interino, 2) eliminación del Centro de Gobierno, 3) reducción de la burocracia en el interinato y 4) nueva directiva en la Asamblea Nacional. En torno a este último punto se manejan dos tesis. La primera, una rotación con los actuales integrantes de la directiva, lo que pudiera conducir a que Juan Pablo Guanipa o Carlos Berrizbeitia asuman la presidencia del Parlamento. Y la segunda es una nueva elección tomando como base el acuerdo partidista que establecía la alternabilidad. Lo cierto de todo, es que la fractura en la oposición se profundiza. Hay una clara intención de un sector de buscar la sustitución de Guaidó y por eso el interinato hace su juego. ¿Quieren un ejemplo? El pasado martes 20 de octubre el aparato comunicacional del gobierno interino, a través de un medio aliado e incondicional, puso a rodar una noticia: Capriles cuestionó la decisión de Juan Pablo Guanipa de no asumir la Gobernación del Zulia (LEA: http://ow.ly/XIls50BYEnq). ¿Qué tiene que ver eso con la intención de cambiar a Guaidó? Directamente nada, pero con eso buscan generar más discrepancias internas en PJ, que es uno de los partidos que impulsa un cambio en la dinámica del interinato. Esa es una típica jugada de quienes manejan ese aparato comunicacional. Tomaron un error discursivo y político de Capriles en su participación en un evento virtual de la Cámara de Comercio de Maracaibo, para sacar una nota que no salió en ningún otro medio. Pero además la ponen a rodar en las redes y grupos de WhatsApp. Según la misma nota, Capriles dijo eso en horas de la tarde del 20/10 y en poco tiempo ya el aparato comunicacional tenía montada la nota que, repito, no salió en ningún otro medio de comunicación. La intención es que se amplíen las diferencias en Primero Justicia, partiendo de las disputas entre Capriles y Julio Borges quien apoya a Guanipa ¿Qué buscan? Debilitar la intención de la tolda amarilla y negra de impulsar la elección de una nueva directiva de la AN. ¿Lo hacen por amor a la lucha por una Venezuela libre? No, lo hacen porque corre peligro la “franquicia en el exilio”. ¿Se desploma el interinato de Guaidó? No tengo dudas sobre eso. ¿Sobrevivirá? Eso depende de si AD y Primero Justicia logran su objetivo de aplicar cambios en la lucha, pero además de la capacidad de juego del interinato actual. Pase lo que pase, la oposición necesita un cambio en su dinámica, porque seguir haciendo lo mismo luego del 5E sería un costoso error.

BOLIVIA. Lo que para muchos fue una sorpresa, no fue tan así porque desde hace meses se venían presentando evidencias de lo que podía finalmente ocurrir: la derrota de la oposición a manos del MAS de Evo Morales. ¿Por qué ganó Evo de nuevo? Porque ocurrió lo que muchas veces sucede cuando la oposición logra desalojar del poder a otra fuerza política y es creer que ya todo el mandado está hecho y comienzan a aparecer las ambiciones personales de algunos líderes. Lo ideal era que la oposición boliviana escogiera a un solo candidato para enfrentar al abanderado del MAS, pero no lo hicieron y salieron con una gran cantidad de aspirantes que al final diluyeron el voto opositor, mientras los votos del MAS estaban unidos y disciplinados en torno a Luis Arce. Adicionalmente, el candidato masista era sinónimo de éxito porque se le endosa la autoría del modelo económico que sacó a Bolivia de la inflación y el estancamiento, hasta convertirse en una de las economías de mayor crecimiento. Pero, además, Arce no es un tipo políticamente conflictivo, como si lo es Evo Morales. También se debe tomar en cuenta que la gestión de Jeanine Añez estuvo marcada por la pandemia y sus efectos económicos y sociales, lo que hizo a muchos bolivianos desear el regreso de la estabilidad económica que hubo con el MAS. Sin embargo, me llama la atención algo y es que Arce nunca mencionó a Evo en su discurso de victoria, pero además varios altos dirigentes masistas han expresado la inconveniencia del regreso del expresidente. ¿Por qué eso es importante? Recordemos el caso Ecuador, cuando Lenin Moreno llegó de la mano de Rafael Correa, pero a pocos meses de asumir la presidencia decidió deslindarse de quien había sido su protector. Eso también puede ocurrir en Bolivia, porque un retorno de Evo elevará la conflictividad y de pronto el nuevo MAS no quiere regresar a tiempos superados. La oposición venezolana debería aprender de lo ocurrido en este país.

VORACIDAD FISCAL. La Alcaldía de Maracaibo viene mintiendo con las informaciones que hablan de supuestas exoneraciones de impuestos, pero la realidad es que hay toda una persecución con lo que queda del sector comercio en una ciudad devastada por la crisis, los apagones y el confinamiento. Me cuenta un empresario amigo que el Sedemat cobra lo que les da la gana y le niega al empresario su derecho a la defensa. Por un lado, exoneraron algunos tributos, pero aumentaron otros que son devastadores para negocios que trabajan pocas horas, bien sea porque los apagones les impiden funcionar o porque las restricciones de la pandemia les obligan a cerrar. Hay estimaciones que señalan que los comercios apenas logran trabajar efectivamente un cuarto del tiempo, del total que deberían destinar a atender a sus clientes. Ante la inquietud de este amigo, consulté a una fuente en el Sedemat que me facilitó la estimación mensual que en impuestos paga un negocio pequeño: por actividades económicas Bs. 2.000.000, solvencia Bs 2.000.000 inclusive en los meses que el establecimiento no está solvente, publicidad Bs. 7.000.000 porque cobran hasta el logo colocado en un papel membretado, gas Bs 4.000.000 inclusive en negocios que no tienen el servicio, además del impuesto al inmueble que son mínimo Bs. 5.000.000. Para un total aproximado de $60 mensual que el empresario debe pagar a pesar de que no trabaje. Además, hay que señalar que la fiscalización aumentó a pesar de la pandemia. ¿De cuál flexibilización habla entonces Willy Casanova?

CONSULTA. Siguen surgiendo voces disidentes contra la consulta popular convocada por Juan Guaidó, porque hay organizaciones que están en desacuerdo con gastar tiempo y dinero en ese evento que no será vinculante y cuya respuesta a las preguntas las conocemos todos. En ese sentido, me llega la posición del Partido Centro Democrático (PCD) que decidió, luego de varios debates internos, acompañar más no apoyar la consulta. Cuando consulté las razones esa postura, me informaron que un sector de la organización la ve innecesaria, mientras otros consideran que deben seguir apoyando la unidad. Puntualiza el PCD que esa consulta no garantiza para nada que se logre el objetivo del cese de la usurpación.

#CONTRASTES. Esta semana en una nueva emisión de #Contrastes converso con el rector de la Universidad Rafael Urdaneta, Jesús Esparza Bracho, sobre el 47 aniversario de la institución y de la sobrevivencia de la educación superior en una Venezuela en crisis. Podrán disfrutar del programa este viernes desde las 7PM. No olviden suscribirse a nuestro Canal de YouTube: http://ow.ly/eQIH50AyZg4.

CITGO. Nuevos peligros aparecen en el horizonte contra Citgo. Es muy probable que a partir del 22 de enero de 2021 se tenga que vender 50,1% de las acciones, con el fin de cubrir las deudas con los tenedores de bonos 2020 tal como ordenó la jueza de Nueva York, Katherine Polk Failla, en una reciente decisión judicial. Esta sentencia no causa sorpresa, porque el pésimo manejo del gobierno interino del tema ha sido notorio, al igual que en los casos de ConocoPhillips, Crystallex y Owens Illinois. Pero además porque en medio están intereses muy oscuros de algunos poderosos del interinato, que siempre buscan priorizar sus negocios por encima del interés nacional. Citgo no se ha perdido gracias a que existe una protección ejecutiva dictada por la gestión de Donald Trump, pero la renovación más reciente vence a la medianoche del 21 de enero del año próximo, o sea que a partir del siguiente día cualquier cosa puede ocurrir.

CRECIMIENTO. Este miércoles 21 de octubre se efectuó un acto del partido Vente Venezuela en el Zulia que contó con la participación virtual de su líder, Maria Corina Machado, pero lo interesante es que se incorpora el grupo disidente de Voluntad Popular que renunció hace varios meses y que denunció las desviaciones en esa organización. En el acto se oficializó que el abogado, Gustavo Ruiz, no solo se integra como integrante de la dirección nacional de ese partido, sino que fungirá como enlace nacional para el Zulia, con el objetivo de apuntalar el crecimiento de esa organización. El evento se realizó en el Colegio de Abogados y contó con la asistencia de más de 300 dirigentes, quienes se movilizaron a pensar de la pandemia y la escasez de gasolina. El ambiente político zuliano se pone interesante.

POLITIZADA. A pesar de que la consulta popular es una idea de la sociedad civil organizada, en algunos estados los partidos políticos quieren secuestrar el control de la organización. El Zulia es, lamentablemente, uno de ellos. ¿Por qué? Porque el comité organizador nacional designó para organizar la consulta zuliana a Laura Bolla, pero el Frente Amplio controlado por Un Nuevo Tiempo se apropió de la misma y dejó a la sociedad civil como las guayaberas. Tengo un audio en mi poder, en el cual Enrique Colmenares, quien es parte del equipo organizador nacional, informa sobre la escogencia de Laura Bolla para organizar en el Zulia el evento, pero en el Frente Amplio alegan que eso es de los partidos. Comenzó muy mal esa iniciativa en el Zulia. ¿Tendrá eso que ver con el dinero que van a destinar a esa consulta? Me saltó esa duda.

PNB. Me cuentan que hay unos 35 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas sometidos al tribunal de la inquisición. ¿Por qué? Porque en un grupo de WhatsApp algunos criticaron las recientes acciones del FAES. A unos los quieren destituir y enjuiciar por opinar y a los otros por callar ante los comentarios. Les están imponiendo los delitos de traición a la patria y peculado, porque supuestamente emitieron opinión haciendo un uso inadecuado de los recursos que el Estado les proporciona. Hasta ahora le han negado su derecho a la defensa y pretenden enviarlos directamente a Consejo Disciplinario, destitución y algunos podrían ir a la cárcel. Dicen que la decisión final la tiene el ministro, Néstor Reverol. La in-justicia revolucionaria en pleno apogeo.

CONTROL. Me escriben para denunciar las irregularidades que ocurren en la estación de servicio El Carmen, ubicada en la avenida Las Delicias en Maracaibo. Ahí mandan los bachaqueros y sus cómplices los funcionarios de la policía regional. Al parecer el jefe de los bachaqueros es un supuesto comisionado del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ) apodado “El Rafa” y de una dama de nombre Adriana. Ellos hacen la lista de la cola, pero se reservan los 10 primeros cupos para sus unidades, que luego de cargar combustible al parecer se van a la casa de Adriana a descargar la gasolina, que luego será vendida en el mercado negro. Adicionalmente, los funcionarios policiales cobran, sin distinción, $20 a cada carro en cola y quien no pague no entra. La guarida de los policías está ubicada frente a Fletes GAG en la 83 con 16. ¿Y saben que es lo peor? Que esa es una estación de servicio dolarizada. ¿Será que Omar Prieto es capaz de acabar con la mafia que controla la bomba El Carmen?

NI BONOS, NI BOLSAS. Me informan desde el Hospital Siquiátrico de Maracaibo que, por decisión de las autoridades de salud regional, durante la pandemia solo ha laborado el personal que vive cerca del centro asistencial y que además forma parte del grupo prioritario que incluye al personal médico, enfermería, sicología, historias médicas y mantenimiento; porque al resto se las hace imposible llegar con la escasez de gasolina y por consiguiente de transporte público. Hasta ahí todo bien, pero la cosa se pone fea cuando la gestión de Omar Prieto dejó de pagar bonos y entregar el beneficio de las bolsas de alimentos a quienes quedaron exonerados de asistir al hospital.

MALESTAR. La tensión crece en el seno del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia, porque jubilados y activos están exigiendo mejores salariales y en el resto de los beneficios laborales y la gestión de Omar Prieto no les da respuesta a sus exigencias. Me informan que para este jueves 22/10/2020 está prevista una protesta frente a la comandancia del CPBEZ.

PREGUNTA. Le quería preguntar a la rectora (e) de la Universidad del Zulia, Judith Aular, en qué quedó el embrollo de la instalación irregular de la radio base de la Corporación Matrix en la azotea del edificio del Rectorado. ¿Comenzaron una investigación?

