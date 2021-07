Darwin Chávez // ¿Se atreverá Juan Guaidó a destapar la “cloaca” de Monómeros?

Al cierre. Desde Caracas me informan que en el chavismo están decididos a implosionar las elecciones regionales y municipales, con el fin de generar la deserción final de la mayoría de los candidatos de la unidad opositora. Supuestamente, no van a escatimar en acciones y provocaciones para que finalmente solo concurran ellos, los alacranes y aquellos opositores que se nieguen a abandonar. Al parecer, podrían regresar a las negociaciones, pero en paralelo van a empastelar el tema electoral.

Monómeros. Persiste el preocupante silencio de la Asamblea Nacional 2015 y del interinato en torno a la solicitud de la Fracción 16 de julio, de designar una comisión especial que investigue las supuestas irregularidades cometidas en la empresa venezolana Monómeros, con sede en Colombia. Hagamos una reconstrucción de los hechos y el silencio de Juan Guaidó. El primero en señalar las irregularidades que ocurrían en esa empresa, fue el ex embajador del interinato en Colombia, Humberto Calderón Berti, quien expuso que en una ocasión llegó a la sede en Barranquilla para estar presente en una reunión de la junta directiva y le sorprendió que quien encabezaba el encuentro era Manuel Rosales, sin ser parte oficial de la directiva y levantó sospechas. Luego de eso, el ruido sobre los manejos de los negocios en Monómeros se acentuaron pero llegó una denuncia que generó un escándalo mayor. La denuncia fue hecha el 11 de junio de 2021 por el Sindicato de Trabajadores de Monómeros (SINTRAMONÓMEROS), mediante una carta en la cual señalan, en primer lugar, la irregularidad de contratar los servicios de mantenimiento por un monto mayor al anterior, pero además con menos trabajadores para realizar los trabajos. El sindicato además hace hincapié que existe la firme intención de efectuar esas labores de mantenimiento con personal externo, cuando históricamente se había hecho con personal propio. Aunque no lo señalan directamente es extraño que se incurra en un gasto adicional, cuando el personal de Monómeros puede cumplir con el mantenimiento, lo que abre la sospecha de intereses oscuros. Luego entran en el desastre más grave y es la firma de un “Acuerdo de Colaboración Empresarial” por parte del gerente, Guillermo Rodríguez, con la aprobación de la junta directiva de la empresa. SINTRAMONÓMEROS al criticar ese acuerdo señala que esa empresa de supuesta “vasta experiencia” apenas tiene tres años de constituida y radicada en Panamá y agrega: “Lo más exótico o perverso de este acuerdo lo representa que la distribución de utilidades al final del ejercicio: 40% para Monómeros vs 60% para la empresa colaboradora”. Dicho contrato fue firmado el 30 de abril de 2021 entre Monómeros y la compañía Lionstreet Ventures Corp S.A, cuyos accionistas son venezolanos. La denuncia del sindicato la toma la Fracción 16J que el 18 de junio solicita una investigación sobre lo que estaba ocurriendo en Monómeros, además de ratificar la exigencia de la rendición de cuentas y auditoría sobre los fondos provenientes de la OFAC que fue solicitada desde el 16 de abril de 2020. ¿Cuál fue la respuesta de Juan Guaidó a esta primera comunicación? Silencio, pues nunca dijo que si, ni que no. En un lenguaje muy venezolano: “Se hizo el pendejo”. Ante la falta de respuesta, la fracción envía una segunda comunicación y además solicita incluir el tema en el punto de cuenta de comisión delegada para su debida discusión. ¿Cuál fue la respuesta? Silencio absoluto del interinato. Causa curiosidad que una vez el sindicato y la Fracción 16J hacen públicas las denuncias, la junta directiva de Monómeros rescinde el acuerdo lo que es una clara y evidente admisión de las irregularidades, porque si todo es claro y transparente en el negocio ¿Por qué anularlo a pocos meses de firmado? Algo muy mal huele en Monómeros y Juan Guaidó se empeña en enterrar el tema. ¿Por qué el interés en ocultar los hechos? Al parecer porque al hurgar en dicho contrato y el resto de las irregularidades en Monómeros, saldrán involucrados dos importantes líderes de la oposición y sería otro escándalo de grandes magnitudes. Sin embargo, el objetivo de echar tierrita al asunto podría fracasar, ya que el gobierno colombiano y la Fiscalía de esa nación están presionando y al parecer van a abrir su propia averiguación, ya que recuerden que Monómeros es una empresa constituida en Colombia y esta regida por las leyes de ese país. ¿Se atreverá finalmente Juan Guaidó a destapar la cloaca de Monómeros? Lo dudo.

Dato. Recibo un mensaje importante que explica que está casi decidido en la Corte Penal Internacional abrir una investigación formal contra Nicolás Maduro y otros personeros del régimen, por violaciones a los derechos humanos. Una decisión como esa generaría una crisis interna en el chavismo, porque de prosperar la averiguación y si logran documentar y validar las violaciones a los derechos humanos, el tribunal podría ordenar la captura de Maduro y los otros implicados. Aclaro que no son acciones inmediatas, sino que están sometidas a los tiempos del proceso judicial que no son cortos. Les dejo esta explicación del portal “Efecto Cocuyo” para que entiendan los detalles del proceso.

Patada (I). Aunque han surgido más detalles que permiten ir entendiendo las acciones y las razones de la “patada” que el régimen le dio a la mesa de negociaciones, aún no hay total claridad en torno a los objetivos que se trazaron al elegir esa opción, cuando todo hacía presumir que participarían en las negociaciones. La hipótesis que cobra mayor vigencia sigue siendo que es una reacción a las protestas en Cuba ¿Por qué? Porque se supone que el exilio cubano que tiene mucho dinero y capacidad de organización está actuando en esas protestas, ya que pensar que todo lo que ha sucedido es 100% generación espontánea es iluso, partiendo del régimen de terror que padecen los cubanos. ¿Qué tiene que ver una crisis con la otra? Pues que los cubanos, quienes de pendejos no van a morir, tienen un rol en las negociaciones para resolver el conflicto venezolano. El gobierno cubano sabe que manteniendo la crisis venezolana es más lo que pierden que lo que ganan. De Venezuela es poco lo que pueden obtener, en comparación con la época dorada de la bonanza venezolana, pero si ayudan a solucionar el tema podrían recibir prebendas del gobierno demócrata de Joe Biden. ¿Cómo cuáles? La información que he recibido, y compartido con ustedes, es que EEUU y Cuba estaban cerca de un acuerdo, que de pronto ya se concretó, para solucionar el caso venezolano y ellos recibirían oxígeno para su alicaída economía bajo la figura de las remesas, más vuelos turísticos, la llegada de cruceros y algo muy importante: eliminar las restricciones para invertir en la isla. Nada de eso les serviría de mucho si las protestas escalan y lograr defenestrar la dictadura comunista. De ahí la feroz represión y la necesidad de embochinchar el tema venezolano, como medida de presión para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque solo el gobierno de Biden podría frenar las acciones del exilio cubano, pero además obviar temporalmente las violaciones de los derechos humanos. Si esta hipótesis tiene asidero, bien el mensaje podría ser: si frenas las protestas en Cuba, nosotros ayudamos con Venezuela. Encontrar el fondo del asunto es vital, para entender qué pretende hacer el chavismo porque a todas luces es incomprensible y además revela que en el asunto tampoco hay unidad. Revisemos tres detalles interesantes. El primero, el mismo día que el régimen detuvo a Freddy Guevara y hostigó a Juan Guaidó, Estados Unidos como un acto de buena aprobó una nueva licencia que le permitiría al oficialismo comprar gas licuado en el exterior, lo que hace más ilógico aún el paso que dieron. Pero además hay otros dos detalles que dan señales del poco consenso que tuvo la “patada” al interior del oficialismo. En primer lugar, ya en el interinato desde el fin de semana (10 y 11/07) se tenía información sobre el interés en detener a Freddy Guevara, pero no así la intención de apresar a Luis Somaza. Ese dato no les llegó vía bola de cristal o que alguien lo vio en una pesadilla luego de comer atún enlatado, sino que sencillamente un sector chavista en desacuerdo con las acciones les avisó con tiempo buscando que tomaran las previsiones. El otro detalle, tal como lo expliqué en la columna pasada, es extraño que si un grupo del SEBIN sigue a Guaidó de forma permanente las 24H, no sabía de la incursión del otro comando policial y por eso trató de impedirlo, pensando que se tragaba de un complot “no oficialista” para acabar con Guaidó. Es claro entonces que un sector del chavismo decidió y no compartió por completo su decisión con los otros. Esta es una de las hipótesis, pero hay dos más que explico en la segunda parte.

Oposición. Como era de esperarse la “patada” que dio el oficialismo a las negociaciones, ocasionó un pequeño conato de crisis en la oposición entre quienes consideran que a raíz de lo sucedido era imposible ir a las elecciones, mientras que otros sectores defendían la tesis de participar para no caer en la trampa del oficialismo. En este último escenario, desde el fin de semana se informó extraoficialmente que 3 de los partidos que integran el G4 estaban de acuerdo en no pisar el peine que les puso el régimen y mantener la decisión de participar el 21N, flanco que cobró mayor importancia cuando surgió el rumor de que un sector de Voluntad Popular estaba inclinándose al camino electoral, pero otro mantenía su posición contraria lo que generó una crisis interna. Mientras en AD, UNT y PJ hay plena decisión de participar, en la tolda naranja hay una pelea entre la tendencia de Leopoldo López y la de Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque cercanos a LL han presionado para participar y la mejor demostración es que Daniel Ceballos lanzó su precandidatura a la Gobernación del Táchira y eso no es cualquier noticia, ya que un amigo del cogollo naranja me explicó la clave para entender la movida de Ceballos: “Estimado amigo, Daniel Ceballos es un muy cercano amigo de Leopoldo. Quizás es el dirigente de VP de su mayor confianza por encima de Freddy Guevara y Emilio Graterón, entre otros. Es tan fuerte la relación entre ambos, que Ceballos no daría un paso de esa magnitud sin contar con el aval de LL. Eso te indica que nuestra posición abstencionista estaría por cambiar, para sumarnos al resto de la oposición que trabaja en el camino electoral”. Luego del anuncio de Ceballos y de las explicaciones de la fuente de VP, surge la solicitud de Sergio Vergara, integrante de la ENA, quien pide formalmente la expulsión de Daniel Ceballos por su decisión de participar en las elecciones. Ambos eventos me generaron confusión y por eso elevé una consulta y aquí la respuesta al requerimiento: “Mi consejo es que no veas a Voluntad Popular como un todo, ya que está partido en dos toletes. El mayor pedazo lo tiene Leopoldo López quien está cambiando su posición abstencionista, como consecuencia de la presión de sus aliados. Mientras que el trozo más pequeño lo tiene Guaidó quien no quiere elecciones, aunque esconde ese objetivo detrás de su llamado a negociar. Por eso ves a Sergio Vergara pidiendo la expulsión de Ceballos, ya que Sergio es del grupo de Guaidó y además está enfrentado con Daniel por el control del partido en el Táchira. La otra acción que está emprendiendo Juan es que todos aquellos que deserten de VP, los está canalizando hacia el partido Encuentro Ciudadano de Delsa Solórzano”. Ante la afirmación de que Guaidó no quiere ir a elecciones, consulté las razones: “Porque sencillamente al acudir a las elecciones, estaría reconociendo al actual CNE y a la Asamblea Nacional que los designó. Y si reconoces a la AN actual dejas de ser presidente interino y el interinato se esfuma, perdiendo mucho dinero en el camino”. En síntesis, en el “G3 1/2”, excluyendo al VP de Guaidó, están por anunciar la participación. No lo han hecho oficial aún, porque están poniéndose de acuerdo con el método de selección de candidatos y distribuyendo estados y municipios dependiendo de las fortalezas de los partidos y las cualidades de los liderazgos que están esperando turno al bate. Es probable que cuando usted lea esta columna, ya hayan hecho el anuncio.

Zulia. Si en la oposición nacional están las cosas enredadas por la decisión de participar en las elecciones, pero sobre todo por la selección de candidatos, en el Zulia no podía ser diferente la situación. Las diferencias entre Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia se han profundizado, a pesar de que nadie aún descarta un acuerdo final que le deje la Gobernación a UNT y la Alcaldía de Maracaibo a PJ. Hasta ahora no hay humo blanco, porque Rosales insiste en afirmar que PJ no es un partido confiable, mientras en la tolda justiciera reiteran que no le pueden dejar la gobernación a MR. El jaleo no termina ahí, porque hay posturas como la de Juan Carlos Velasco de AD quien insiste en unas primarias. El caso de Velasco es bien particular porque afirma que ir hasta el final con su aspiración de ser candidato a la Gobernación, cuando en el fondo no tienen “con qué” competir. Me dicen que esa postura de JCV es una orden de Henry Ramos para enredar el problema y luego arreglarse con Rosales o PJ. En medio del rifirrafe surge una figura que puede inclinar la balanza a UNT o a PJ y es la aspiración de Marco Rivero, secretario general del Partido Centro Democrático (PCD) en el Zulia, quien tiene a su favor la estructura electoral que han logrado armar en Maracaibo a pesar de la crisis y su trayectoria política marcada por la honestidad, cosa que no pueden exhibir muchos. La información que manejo es que tanto UNT como PJ están conversando con Marco y hay muchas probabilidades de construir una alianza que gane la gobernación y la alcaldía.

Patada (yII). Como es absolutamente normal en estos casos, llegan otras versiones a la mesa de trabajo para entender lo ocurrido y lo que está por venir. La primera versión me indica que la patada es a consecuencia del acuerdo con los “alacranes”, quienes exigieron que les fueran “adjudicadas” por lo menos una gobernación y varias alcaldías el 21N; tal como se hizo con la elección de los diputados de la Asamblea Nacional. Pero además, los “alacranes” pidieron excluir a la oposición ajena a ellos, porque de esa forma se quedarían sin “adjudicaciones”, ya que deberían ganar con los votos que no tienen. De ahí que mientras detenían a Guevara y atacaban a Guaidó, los “alacranes” estaban sonrientes y rodilla en tierra en una reunión con Maduro en el Palacio de Miraflores. Como resultado, un sector del chavismo consideraría que con la sola participación de los “bichos de uña” que fueron opositores es suficiente para impregnar de legitimidad los comicios del 21N. La segunda versión habla de que lo ocurrido es una acción de Maduro para provocar el sector abstencionista del G4 que, al parecer, lideraría Leopoldo López e igualmente minimizar a Guaidó ¿Por qué lo hicieron? Para dividir y confundir a la oposición buscando que con el nuevo “ladrido”, los opositores pisaran el peine y desistirían de ir al 21N. En relación con esta última versión, todo parece señalar que al final el chavismo se sentaría en las negociaciones ya que no tienen otra opción, ante la presión de sus aliados confiables y además porque la movida cubana parece que generó los efectos deseados, tomando en cuenta los últimos anuncios de Joe Biden, quien nunca respaldó con fuerza las protestas y más bien informó de medidas que favorecen a la isla.

Libro. Tuve el honor de recibir del amigo y exAlcalde Mayor de Caracas, Antonio Ledezma, un ejemplar de su libro: ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Este trabajo recopila los hechos y protagonistas en el largo proceso histórico para alcanzar la independencia y la libertad, además de todos los errores y omisiones que han marcado la lucha contra el chavismo desde hace más de 20 años. Conociendo la estirpe democrática de Antonio y su amplio conocimiento de la realidad nacional, recomiendo la lectura de este libro. Prometo leerlo con detenimiento y hacer mis respectivos comentarios en esta columna. De antemano mi felicitación a Ledezma por el esfuerzo realizado y la calidad del trabajo que presentó a los venezolanos en cualquier parte del mundo.

Internet rojo. Lo que comenzó con una información sobre una nueva empresa de servicios de internet con capital chavista, me permitió hacer unas consultas que desembocaron en múltiples detalles sobre la trama de irregularidades que están en marcha en el sector de las telecomunicaciones. En ese sentido, es prudente hacer un recuento. Desde mediados de 2020 vengo señalando las irregularidades que comete una empresa de capital rojo con el uso de la fibra óptica de CANTV y Procedatos sin pagar un dólar, pero además también utiliza de los postes de Corpoelec de forma gratuita, cuando el resto de las compañías sin intereses chavistas deben pagar por la “posteadura”. Esas ventajas ilícitas le permiten a la compañía de Omar Prieto ofrecer tarifas que están fuera de mercado, ya que al tener una estructura de costos distinta a las empresas que si pagan todo lo que establece la ley, ofrecen un servicio por menor valor. Ahora bien, el martes en la mañana me informan que hay una segunda empresa de capital rojo rojito que está irrumpiendo en el mercado y que busca hacer lo mismo que AirPrieto, ofreciendo incluso una tarifa más baja que la compañía de OP. Detrás de la nueva competencia está un general, quien asociado con su yerno, está cambiando el nombre original de la empresa y comenzó a ofrecer planes muy bajos por internet banda ancha. Ante esa información busqué más información con fuentes distintas y todas confirmaron la nueva competencia desleal, pero además me dieron detalles adicionales para entender cómo en el chavismo aprendieron que las telecomunicaciones son una buena inversión y son altamente eficaces para lavar dinero de la corrupción. Trataré de ordenar una explicación para que el entramado de negocios ilegales pueda ser entendido. Resulta que el operador internacional que le proveía servicio de internet a CANTV que era Lumen Technologies (anteriormente denominada CenturyLink), dejó de prestar ese servicio a la compañía estatal por una deuda acumulada que supera los US$8 millones. Sin embargo, CANTV no solo mantuvo su servicio de ABA, sino que además anunció que había aumentado a 390GB la capacidad de banda ancha en Venezuela y de ahí surge la pregunta: Si Lumen dejó de brindarles servicio ¿Cómo logran ese incremento? Ahí es donde entra AirPrieto que, por cierto, es una “barajita” que sale repetida cada vez que se hurga en el sector. Pues resulta que AirPrieto acordó con su proveedor internacional, Cable&Wireless Network, brindar el servicio de internet a CANTV en un negocio a tres bandas. La primera que se meten una enorme cantidad de dinero, pero adicionalmente a través de la sobrefacturación a CANTV, esconden el paquete de datos que ellos deben pagar, o sea que el Estado venezolano cubre otra parte de sus gastos, lo que se suma al uso de la fibra óptica y los postes. Y como tercera vertiente del turbio negocio, ahora están en plena expansión ¿Cómo es tal expansión? Pues que ahora se convirtió en empresa proveedora de internet para otras empresas del sector y los detalles los aporta una de las fuentes consultadas: “Ellos aprovecharon que ahogaron a otras empresas de similar o menor tamaño que ellos con sus tarifas fuera de mercado, para ahora ofrecerles un servicio más económico que lo que le cobran los proveedores internacionales. La mayoría han aceptado porque estaban asfixiadas con la disminución de usuarios por culpa de AirPrieto y el dinero que deben pagar a su proveedor internacional”. Ante esa explicación me saltó una duda ¿Cómo un intermediario local puede ofrecer un servicio más económico que una compañía global? El secreto está en la factura de CANTV que debe incluir una sobrefacturación de tal nivel que cubre el gasto de la empresa de AirPrieto y les permite competir con proveedores internacionales ofreciendo tarifas más bajas. Pero no todo se queda ahí, pues esa compañía de capital chavista en alianza con otros boliburgueses crearon una especie de cámara de empresas de telecomunicaciones e informática, que solo es una mampara para legitimar sus negocios turbios y además prepararse para un escenario en el cual Omar Prieto salga de la Gobernación. ¿Cómo se logra tal propósito? Pues con la participación de un chavista cercano a Francisco Arias Cárdenas, pero también con nexos en la oposición quien, de perder OP, se convertiría en accionista para proteger a AirPrieto. En conclusión, las telecomunicaciones son el nuevo negocio en el cual los chavistas invierten y lavan su dinero.

La farsa de las 7. Desde la Oficina de Información y Prensa del Ejecutivo del estado Zulia (OIPEEZ) que dirige el diputado suplente, Juan García, me informan que en los pasillos de las dependencias de la Gobernación al programa “Omar a las 7” lo rebautizaron como “La farsa de Omar a las 7”. Cuando consulté las razones, me respondieron lo siguiente: “Es falso que en ese programa se atiendan las peticiones de los ciudadanos, ya que todas las semanas cambian el número telefónico de atención para que la gente llame y nadie les responda. Las únicas llamadas que se atienden son montadas para hacer quedar bien al gobernador, pues este ordenó que no quería recibir llamadas de pedigüeños”. Sin nada más que agregar, continuemos.

Interesante. Me llamó la atención la participación del diputado, Edwin Luzardo, jefe de la Fracción 16 de julio en la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015, posterior a la “patada del oficialismo” a la mesa. Luzardo afirmó que era claro que el chavismo patearía la mesa como fuera, porque no están de acuerdo con otorgar condiciones de participación y tampoco llegar a un acuerdo. Inclusive el presidente (e) de Alianza Bravo Pueblo insistió en la tesis de movilización nacional e internacional para exigir a la diplomacia que acelere sus acciones.

DESAIRE. Tremendo chasco se llevó Omar Prieto en el acto de ascensos por el Día del Policía. Me informan que el evento fue inicialmente convocado para la Comandancia de la Policía en Delicias, pero a última hora lo cambiaron a la Vereda del Lago. Los policías invitados al acto con mucha molestia se fueron a la Vereda con sus uniformes descoloridos y hasta con algunos parches. Unos se tuvieron que ir caminando y otros como sardina en lata en uno de los pocos carros que funciona. Al llegar al sitio se sorprendieron con la presencia de dos lanchas corroídas de la GNB y por la gran cantidad de militares. Eso molestó a los policías y al final más de la mitad se fueron, dejando a Prieto con su acto chucuto. Otra de las razones de la molestia es que les prometieron las caponas, pero al final cada policía ascendido tuvo que pagarlas de su bolsillo ¡Tremendo desaire!

Vereda sale. Pocos le están prestando atención a los negocios que se están dando en la Vereda del Lago y que podrían estar alejados de cualquier legalidad. Me cuentan que la Alcaldía de Maracaibo no les da mantenimiento a las instalaciones deportivas y de esparcimiento, ya que solo están enfocados en la instalación de varios restaurantes de variados tamaños, bajo contratos de comodato a 20 años pagando altos montos en dólares de forma mensual. Me cuentan que por los lados de la sede del difunto Tranvía están construyendo un enorme comedero que se benefició de la figura del comodato, pagando la módica suma de US$15 mensual. Si el dinero que se recauda no es reinvertido en el parque ¿A dónde van a parar esos dólares?

Hambre. Si Omar Prieto pretende que los miles y miles de empleados de la Gobernación del Zulia y sus familiares le apoyen el 8A y luego el 21N, creo que está haciendo de nuevo las cosas mal. ¿Por qué? Porque su gestión tiene más de cinco meses que no entrega bolsas de comida a las dependencias, a pesar de que en los depósitos del Puerto de Maracaibo hay bolsas hasta pa tirar pal techo. Incluso hay algunas que en lo que va del año no han visto la primera bolsita. Una de las fuentes que me dio el dato, fue más que tajante: “Como a él no le falta comida en la Residencia Oficial, ni en ninguna de sus casas, poco le importa que los empleados y obreros pasemos hambre”.

