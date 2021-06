Darwin Chávez // ¿Quién “educó” al chavismo en el uso de criptomonedas para lavar dinero?

AL CIERRE. Cuando programaba la publicación de esta columna, recibo un bombazo que no me esperaba: “Te vas a caer como Condorito, pues Manuel Rosales acordó con Primero Justicia el respaldo para aspirar a la Gobernación del Zulia”. Luego de esa recta de 100 millas, pedí mayores detalles: “En el marco del acuerdo, PJ cede la candidatura a la Gobernación y la Alcaldía de Maracaibo les quedaría a ellos”. Ante esa explicación consulté quién sería el candidato de PJ en la capital zuliana: “Estaría entre Rafael Ramírez y Pablo Pérez”. Luego del bombazo, me quedó una interrogante ¿Tan mal está el liderazgo de Juan Pablo Guanipa? ¿O tiene otros objetivos nacionales?

PSUV (I). Aunque no hay expresiones públicas de gran magnitud sobre la confrontación interna en el PSUV del Zulia, de cara a que las UBCH escojan al candidato a la Gobernación y los aspirantes a las distintas alcaldías, las cosas siguen muy caldeadas. Comencemos con Omar Prieto quien fiel a su estilo por un lado busca alianzas con Willy Casanova y Dirwings Arrieta, pero por el otro los acusa indirectamente de permitir que falsos cobradores de impuestos estafen al sector comercio. Esa contradicción es parte de su falta de inteligencia política, porque busca acuerdos con dichos alcaldes para matizar el alto rechazo que tiene a nivel de las UBCH, pero por el otro los golpea al afirmar tangencialmente que sus alcaldías permiten que esos estafadores afecten a los empresarios. A pesar de esa imprudencia, es importante destacar que OP recuperó parte del aliento político a raíz de la convocatoria de las internas y por hace todos los esfuerzos para alcanzar el apoyo de 85% de las UBCH en el estado, para ahorrarse la contienda interna que sería sangrienta. Una fuente del PSUV no afecta a OP me cuenta que a pesar de que esquivó, por ahora, una decisión nacional que lo saque del juego sigue en peligro, porque el “cañón desde Caracas” no se lo quitan. En ese ámbito me explicó que abundan las investigaciones que está haciendo el gobierno nacional en la Gobernación, sobre distintas irregularidades que involucran a Prieto y su entorno. Me hablan de dos en particular. Una ya tiene varias semanas y es que le despojaron del manejo de la vacunación, a raíz de los señalamientos de la venta de vacunas en centros privados cuando las dosis estaban bajo resguardo del Sistema Regional de Salud. Y hay otra más reciente y hasta grave, pues se trata de la administración de los bienes del Aeropuerto La Chinita que le fue devuelto a la Gobernación en 2018. Resulta que esos bienes no son manejados por el Instituto Autónomo Aeropuertos del Zulia, sino por una empresa denominada “AA FBO”. Esta compañía cobra en dólares por el uso de los espacios del aeropuerto a propietarios de aviones privados, quienes deben depositar directamente en una cuenta del Bank of America o realizar el pago a través de la plataforma Zelle. Lo raro de todo es que la cuenta pertenece a otra empresa de nombre “Monaco Investment I. LLC”. En la compleja triangulación de los ingresos del aeropuerto, al parecer la Gobernación del Zulia no recibe un dólar, sino que se quedan en manos del concesionario quien, supuestamente, tiene la obligación de darle mantenimiento a la terminal aérea, cosa que hace a medias porque dicho aeropuerto está en pésimas condiciones. Este caso está siendo investigado por el régimen y se esperan prontas decisiones y acciones. Volviendo a lo político, OP se mueve para evitar que Francisco Arias Cárdenas aspire la candidatura. Por un lado, esparce rumores que indican que FAC se quedaría en México por orden de Maduro, mientras que en Caracas su gran aliado, Pedro Carreño, a través a Diosdado Cabello presionan para que Pancho se mantengan como embajador en México. ¿Qué está pensando Arias Cárdenas? Lo reviso en la siguiente parte del comentario.

RED DE LAVADO. Sigo recibiendo información relacionada con la red de lavado de dinero del chavismo que usaba plataformas como Binance, Wise, N26 y OFX mediante la compra y venta de criptomonedas, sobre todo Tether. Las más de mil cuentas siguen bloqueadas y tienen el dinero retenido, lo que los deja a merced de las acciones de EEUU y Europa. Hay mucha preocupación porque solicitan información a Binance sobre el bloqueo de las cuentas, pero solo reciben una respuesta automática de que su reclamo está siendo atendido. No les dan una solución, lo que hace presumir lo peor. La angustia no solo es de chavistas, cubanos y la guerrilla colombiana, pues mis fuentes en Miraflores me indican que entre las cuentas bloqueadas está la de varios miembros del comando de campaña de Pedro Castillo en Perú, cuya candidatura también recibió dinero del chavismo para financiar sus actividades, tal como ocurrió con Andrés Arauz en Ecuador. En el caso peruano la intranquilidad es mayor porque si se descubre que recibieron dinero del chavismo por vías ilegales, serían detenidos y hasta les podría costar la victoria de Castillo en medio de un escándalo de gran magnitud. Ahora bien, uno de los cabos sueltos de todo este tema tiene que ver cómo en el chavismo dieron con esta vía para legitimar, mover y esconder el dinero. ¿Quién o quiénes son los creadores del mecanismo de legitimación? La duda se aclaró con los detalles que recibí al inicio de esta semana. En todo esto hay un personaje clave: José Luis Parada. ¿Recuerdan a este siniestro personaje? Él fue gerente de PDVSA Occidente y un activo e importante miembro de la red de corrupción de Rafael Ramírez. ¿Qué tiene que ver Parada con el esquema de lavado que está siendo desmantelado? Para entender su rol hagamos un poco de memoria, porque todo se remonta al momento en el cual Parada fue detenido por el régimen y acusado de cometer múltiples delitos de corrupción. La investigación contra Parada se estancó porque lograban la información para identificar a sus testaferros y aliados, los negocios y las cantidades de dinero que recibió, pero en este punto perdían la ruta del dinero y no lograron nunca determinar qué hizo JLP con la mayor parte de todo ese dineral. Y el destino final es importante, porque sin dinero no hay delito, así como sin cuerpo no hay homicidio. A pesar de las presiones y fuertes interrogatorios nunca obtuvieron una confesión. En un momento determinado y en su afán de lograr su libertad, Parada les propone un canje aprovechando que importantes personajes del chavismo estaban siendo golpeados en EEUU con el congelamiento de cuentas e incautación de dinero. ¿Qué canjeó? Les enseño a mover y esconder el dinero a través del mercado de criptomonedas y eso abrió una nueva oportunidad al chavismo para evadir las investigaciones internacionales. Parada fue quien les abrió la mente a esta posibilidad y con el paso del tiempo en el chavismo fueron perfeccionando el esquema que está siendo desmantelado. Gracias a su aporte, Parada quedó en libertad plena y además puede entrar y salir de Venezuela cuando quiera. El ex gerente de PDVSA Occidente hoy vive a todo trapo en Colombia. Me dicen que tiene tanto dinero, que se llevó a 14 escoltas de PDVSA quienes lo cuidan en el vecino país. ¿Cuánto cuesta un dispositivo de seguridad como ese? La calculadora no tiene suficientes dígitos para sacar dicha cuenta. Volviendo al tema inicial, la red de lavado de dinero del chavismo no solo quedó al descubierto casi en su totalidad, sino que ahora también se conoce quién los “educó” para utilizar el mercado de criptomonedas y las plataformas internacionales de transferencia de dinero para mover, lavar y esconder el dinero producto del saqueo de Venezuela. Aunque usted no lo crea, José Luis Parada les dio la “educación inicial” sobre cómo usar las criptomonedas, especialmente Tether, para crear esa red de lavado. En revolución quien menos puja…

ARDE LA CASITA. Las cosas al interior de Un Nuevo Tiempo en el Zulia están de mal en peor. El partido de la casita tiene una seria confrontación interna entre el grupo, que lidera José Luis Alcalá, que busca una renovación de cuadros y participar en las elecciones, en el caso que se den las condiciones, contra el “Comando Colesterol” que son más peligrosas que un tiroteo en un ascensor y que tienen el objetivo de mantener su influencia no solo en la organización, sino incidir en las decisiones de Manuel Rosales y seguir disfrutando de los beneficios que concede su cercanía con el gobierno interino. Las acusaciones van y vienen sin cesar, sobre todo del lado de las gordas quienes, con su toxicidad de siempre, se mueven para que Alcalá sea expulsado y para eso maniobran con señalamientos contra su gestión como presidente de UNT. Por eso filtraron el audio en el cual Alcalá hace señalamientos contra el interinato, buscando erosionar su imagen ante Rosales y que este lo sacara del cargo. Por eso intentaron usar el audio en el cual renuncia el secretario general de UNT en la parroquia Cacique Mara. Y también por eso movieron sus contactos para crear una matriz de opinión. ¿Qué ocurrió? Bueno que el “Comando Colesterol” sufrió dos derrotas. La primera, que apostaban a que MR no regresaría a Venezuela y eso alejaría la posibilidad que UNT participara en el proceso electoral, en el caso que se logren las condiciones, pero el tipo retornó a Maracaibo el viernes 11/06 e incluso el lunes 14/06 sostuvo una importante reunión con el cogollo chiquito en la sede de Las Mercedes. Y el segundo revés es que MR no tiene previsto mover a nadie de la directiva regional. Adicionalmente dijo, al parecer, que el mayor peso en las decisiones lo tienen quienes están en Venezuela echándole pichón. Al parecer, Rosales está ignorando al “Comando Colesterol” y dando mayor protagonismo a quienes siguen en Venezuela. Como las gordas no tienen ni un gramo de pendejas, a partir de la indiferencia de MR se han calmado, están reagrupando fuerzas y cambiando la estrategia. Me cuentan que una de las pesadas del comando no le perdona a Alcalá que señalara abiertamente la falta de transparencia del interinato, aunque nunca mencionó a Monómeros. Menos mal que Alcalá no mencionó las jugarretas de algunas con el BOD y Víctor Vargas. Por ahora el conflicto en la casita entró en una especie de alto al fuego.

¿SI O NO? Aun no hay nada definido en la oposición sobre su participación en las elecciones del 21N. No podía ser de otra forma tomando en cuenta que aún no existen las condiciones electorales, que motiven a organizaciones y ciudadanos a ser parte de ese proceso electoral. Que no haya una posición clara y definitiva, tampoco es señal de que no están buscando las referidas condiciones, pues de hecho se buscan en dos frentes. El primero en las conversaciones que continúa liderando Henrique Capriles y que logró la incorporación de dos opositores en el Consejo Nacional Electoral. En este frente se dice que las cosas van bien adelantadas, aunque aún no hay resultados satisfactorios. Del lado de la oposición que encabeza Juan Guaidó, se espera que las condiciones sean parte de los primeros acuerdos, en el marco de la negociación que estaría por iniciarse en México y que contaría con la mediación de Noruega. En ese sentido es bueno acotar que en la primera ronda de las negociaciones “pendulares” se adelantó bastante y por eso es probable que esas condiciones salgan en las reuniones en territorio azteca. Se prevé que luego que se oficialicen las condiciones, la oposición procederá a hacer un pronunciamiento público sobre su participación y el método de selección. Hasta ahora todo se inclina a que los ciudadanos escojan sus candidatos en primarias, buscando darles no solo mayor legitimidad a los escogidos, sino acercar de nuevo a los venezolanos con los partidos políticos e iniciar la recuperación de una relación que se fracturó por la falta de resultados. Al interior de los partidos políticos se están moviendo con el fin de organizar la estructura para enfrentar el reto. En este punto hay dos graves obstáculos y es que producto de la crisis, la migración y la decepción las estructuras políticas están muy mermadas. Pero adicionalmente, las campañas electorales son costosas y no hay muchas vías de financiamiento en una Venezuela quebrada. Sólo en el Zulia se calcula que quien sea el candidato a la Gobernación necesitaría entre 4 y 5 millones de dólares, que no serán fáciles de encontrar. A favor de la oposición, en el caso que decida participar, está que la mayoría de la ciudadanía quiere una revancha contra el chavismo que acabó con su calidad vida. Esperemos el inicio de las negociaciones en México y que se presenten los primeros acuerdos. Ojalá todo vaya por buen camino.

PSUV (yII). Pancho juega al misterio como parte de su estrategia para acabar con Omar Prieto. No ha fijado posición pública sobre su aspiración, pero pone a rodar un video y un afiche con su pretensión de participar. Creo que FAC mide los tiempos y hace las consultas del caso. ¿Qué tiene que consultar? Dejar México y regresar al Zulia no es una decisión suya solamente, sino que debe contar con el visto bueno de Maduro, quien valora positivamente las gestiones que ha hecho como embajador, sobre todo en el área petrolera, pues no le conviene pelear con NM. Pero además tiene a su equipo trabajando a nivel de las UBCH para medir el nivel de respaldo que tiene y la posibilidad de romper con la meta de Prieto de alcanzar el respaldo de 85% de las 1.346 UBCH que existen en el estado. Si logra esa meta, se podría regresar al Zulia a pelear en la calle con OP. Consulté a tres fuentes cercanas a FAC al respecto. Una me dijo: “Al parecer será el candidato” y las otras dos dijeron “pareciera que sí”. No hay una confirmación 100%, pero llaman la atención las palabras expresadas por Giovanny Villalobos en un audio que reveló el amigo Angel Monagas y en el cual GV habla de sacar por los pelos a OP. A eso hay que sumar el video en el cual Pancho destaca el valor de consultar a las bases del PSUV y además destacó que “el partido de Chávez se va a expresar sin presiones de ningún tipo”, pero adicionalmente llama la atención el nombre del video: “Por el regreso del desarrollo de la región zuliana”. Si agregamos el flyer que están rodando, estamos en presencia del inicio de la campaña de FAC para lograr el apoyo de las UBCH. Otra de las fuentes consultadas fue tajante: “Tendrá que ocurrir un cataclismo político para que el comandante no sea candidato y un doble cataclismo para que Omar siga en la Gobernación”. En todo caso y como conclusión prefiero guardar prudencia y esperar que vayan dándose los eventos y las decisiones.

CAUTELA. Conversé con una persona que conocen muy bien a Manuel Rosales, quien se comunicó, entre otras cosas, para aclararme que no es tan segura la aspiración a la Gobernación del líder fundador de Un Nuevo Tiempo. Esa aclaratoria llamó mi atención, porque mis fuentes en UNT me vienen asegurando que MR solo está esperando que se acuerden las condiciones y la oposición defina el método de selección de candidatos, para colocar su nombre. Voy a colocar textual lo que me dijo la fuente, para no caer en malas interpretaciones: “Manuel no está seguro de aspirar porque recibió un mensaje directo desde el chavismo, en el cual le advierten que de lograr la candidatura le van a sacar algunas facturas pendientes desde 2017 y además piensan destapar la cloaca de Monómeros. Por eso se está pensado muy bien su aspiración y de pronto preferiría llegar a un acuerdo para que el candidato de la Alcaldía de Maracaibo sea de UNT y que a la Gobernación sea otro el abanderado. Rosales de pendejo no tiene una arruga”. Este mensaje-aclaratoria me dejó pensando y consulté a dos fuentes caraqueñas quienes confirmaron ese riesgo. ¿Qué decidirá Manuel Rosales? Y me surgió otra pregunta ¿De qué volumen será el hedor en Monómeros?

ENCUESTA. Recibo los resultados de la última encuesta realizada por la Fundación “Zulia Productivo” del amigo Jesús Castillo Molleda. El estudio fue realizado entre el 1 y el 6 de junio, teniendo como muestra a 900 electores, con un error muestral de 4,9% y un nivel de confianza de 95%. Cuando se midió la Gobernación del estado Zulia los resultados fueron: Manuel Rosales aparece con 20.7%, Juan Pablo Guanipa 16.4%, Omar Prieto 14.9%, Francisco Arias Cárdenas 6.8%, Pablo Pérez 5.2%, José Sánchez (Mazuco) 2.8% y Eliseo Fermín 1.9%. Cuando se preguntó por los aspirantes a la Alcaldía de Maracaibo aparecen Willy Casanova con 28.1%, Juan Carlos Fernández 17.3%, Gian Carlo Di Martino 4.6%, Víctor Ruz 3.1%, Carlos Alaimo 2.2%, Rafael Ramírez 1.8% y Luisa Ferrer con 0.7%. En relación con la Alcaldía de San Francisco surge el nombre de Gustavo Fernández con 14.2%, Angela Fernández 13.3%, Julio Montoya 10.6%, Dirwings Arrieta 9.4%, José Luis Pirela 2.9%, Ricardo Lobo 2.3%, Mary Álvarez 2.1% y Alejandro Parra 1.7%. ¿Son importantes estos datos? Claro que lo son, porque permiten tener una fotografía de la actualidad de los principales aspirantes, aunque nada es definitivo ya que la carrera aún no inicia en firme.

SIN REGIONAL. No hay duda de que la Cervecería Regional desde su fundación se ha convertido en un ícono de la zulianidad y su planta en la avenida Los Haticos es un punto de referencia obligado de nuestra querida Maracaibo. Lamentablemente, desde que dicha empresa fue adquirida por la familia Cisneros ha venido perdiendo su espíritu de zulianidad, porque los poderosos dueños de Venevisión y otras grandes empresas decidieron que debían sacar la producción del Zulia, obviando la historia de esa marca de cerveza con nuestro estado. El cierre definitivo de la planta de Regional en Maracaibo está en pleno proceso de culminación y a raíz de esa decisión vienen atropellando a los trabajadores, a quienes quieren liquidar pagando solo una parte de la cantidad que les corresponde por antigüedad y otros derechos laborales. Recibo información sobre la calificación de despido de más de 200 trabajadores por parte de la compañía, pero apenas les quieren pagar unos $4.500 dólares en promedio por 20-24 años de servicio, cuando les corresponde, según cálculos elaborador por expertos, más de $18.000 en promedio. Me cuentan que solo por el concepto de la cláusula 40 del contrato colectivo, que establece el obsequio de productos, les adeudan unos $3.000. Los trabajadores acusan directamente al gerente de la empresa, Gustavo Pérez, de ser el autor de este atropello que atenta contra sus derechos laborales, ganados además por tener toda una vida trabajando para Cervecería Regional. La intención es terminar de cerrar la planta de Los Haticos y se supone que la dejarán solo como centro de almacenamiento, para llevarse la producción 100% a la planta ubicada en Cagua, estado Aragua. Por culpa de la familia Cisneros, el Zulia pierde uno de sus íconos comerciales.

RUIDO BANDA ANCHA. Sigue llegando información relacionada con las prácticas ilegales de la empresa Airtek, cuyo principal accionista es Omar Prieto. El ruido que causa esa compañía es de banda ancha y ha ocasionado que las quejas de las empresas, afectadas por su competencia desleal, llenen los organismos con reclamos sobre los privilegios que ilegalmente aprovechan. El resto de las empresas que ofrecen servicios de internet han interpuesto reclamos ante CANTV, Procedatos y Corpoelec; pero como no les prestaron atención porque cada organismo está silenciado por los intereses políticos, se fueron hasta Conatel y parece que ahí si les hicieron caso. ¿Qué han solicitado los afectados? Pues claridad de parte de Airtek y su práctica de usar y no pagar la utilización de la fibra óptica de CANTV y Procedatos, además de tampoco pagar la “posteadura” o sea el uso de los postes de Corpoelec, lo que reduce sus gastos y por eso ofrece esa tarifa que deja fuera de mercado al resto de las compañías operadoras. En ese sentido, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones envió una comunicación a cada empresa habilitada para prestar servicios de internet, con el fin de que presenten los costos, incluyendo los pagos nacionales e internacionales, para esclarecer la legalidad o ilegalidad de sus operaciones y la justificación de las tarifas. Las exigencias de los afectados han molestado mucho al sector político que está detrás de Airtek y por eso están en marcha algunas acciones, por cierto, muy extrañas contra quienes han exigido claridad a los organismos.

PRIVILEGIADOS. Mientras Omar Prieto anunció hace algunos días que se reforzaría la fiscalización para hacer cumplir las restricciones por la pandemia, hay un grupo de enchufados privilegiados cuyos negocios están abiertos hasta la hora que les de la gana y además con protección de la Policía del Zulia. Me cuentan que el bodegón Invia que es propiedad de Omar Enrique y que está ubicado en el CC Plaza 75 cierra a altas horas de la noche y lo mismo sucede con Fiorella Supermarket, en sus distintas sedes, cuyo dueño es Omar Barrios. Ambos cuentan con privilegios otorgados por Prieto y el cumplimiento recae en el secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Lugo. ¿Tendrá OP acciones en ambos negocios? Por lo menos es llamativo que mientras a los “no enchufados” los obligan a cerrar en el horario fijado, a estos enchufados no solo les dejan trabajar en el horario que les plazca, sino que les colocan custodia policial. Estos son los privilegios de hacer negocios con la revolución.

UNOS PIERDEN…Y otros ganan espacios en el escenario político en Maracaibo. Mientras movimientos como Voluntad Popular están desapareciendo del juego político en la capital zuliana, otros partidos siguen haciendo su trabajo a pesar de la crisis y de las graves carencias. En ese sentido, destaco que en las conversaciones que tengo con dirigentes políticos, siempre aparece el reconocimiento al trabajo que sigue haciendo el Partido Centro Democrático (PCD) en Maracaibo, a través del esfuerzo del equipo liderado por el amigo Marco Rivero, Hernán “Nacho” León y la juventud encabezada por Yohan Flores. A pesar de las dificultades siguen haciendo jornadas sociales, asambleas comunitarias y denuncias sobre los problemas que afectan a las comunidades más abandonadas de la ciudad. Eso contrasta con el papel de algunos supuestos opositores que solo tienen foco en los negocios con el chavismo, sobre todo con Omar Prieto.

¿QEPD? Me sigue sorprendiendo que pocos han llorado la desaparición del Diario PANORAMA. Todo indica que el centenario medio de comunicación murió, pero pocos han mostrado su preocupación por el tema. ¿Será que PANORAMA no tenía dolientes? Bueno, si el desenlace no le duele a la familia fundadora, no podemos esperar menos de otros.

Darwin Chávez|@Darwinch857|[email protected]