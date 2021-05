Darwin Chávez // ¿Qué ocurre en la oposición? ¿Implosionó el G4?

AL CIERRE. Me informan que está en marcha una sigilosa intervención de la sede del Banco Central de Venezuela (BCV) en Maracaibo, teniendo como supuesto protagonista negativo a su director regional, Lionar Ojeda, quien es parte del equipo de Omar Prieto. ¿Por qué la intervención? Porque encontraron varias irregularidades, entre ellas el envío de reportes falsos a Caracas. Aparentemente dejaron como encargado al director nacional de recursos humanos. Otro golpe para OP.

IMPLOSIÓN (I). Luego de varios meses con el juego trancado en la crisis política venezolana, en los últimos días se han acelerado los acontecimientos, pero sobre todo terminó de implosionar el G4. ¿Por qué? Porque terminó de aflorar la división interna, ya que cada partido y grupo tiene su propia agenda, buscando obtener protagonismo en la posible construcción de una solución al conflicto. Analicemos lo que ha venido ocurriendo. Aunque no lo parezca, desde que la Asamblea Nacional, bajo control del chavismo, designó el 04/05 los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) se han precipitado las acciones, ya que lo decidido funcionó como gatillador. Tal como lo expliqué la semana pasada, esa es una jugada encabezada por Henrique Capriles y que además fue bien recibida en los distintos partidos, con la excepción de Voluntad Popular que no querían en ese momento ninguna solución electoral, sino seguir manejando la teta financiera del interinato. Hice consultas a dirigentes de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia quienes coincidían que se abría una ventana para construir una solución electoral y reactivar la lucha política que ha estado paralizada desde principios de 2020. Incluso sectores de la sociedad civil comparten tal apreciación. Aunque desconozco si se sumó directamente o en paralelo a la jugada de HCR, Henry Ramos Allup supuestamente apretó el acelerador para lograr condiciones y participar, con el fin de dinamitar al G4. La información que me dan es que HRA está cansado del G4 y quiere acabar con esa estructura, aunque otra fuente consultada fue más directa y presumió que solo está cumpliendo con el pago de facturas pendientes con el oficialismo. Luego de la selección del nuevo Poder Electoral, el viernes 7 de mayo Freddy Guevara se reunió con Francisco Torrealba del PSUV, con el fin de entregar un mensaje y allanar el camino para iniciar conversaciones. ¿Cómo emisario de quién fue Guevara a ese encuentro? ¿De Guaidó o Leopoldo? Partiendo que Guevara, aunque es cercano a JG, es protagonista en la cofradía que lidera LL, tengo la percepción que fue como representante de López, a quien le interesaría asumir un rol protagónico en las conversaciones que comenzaron hace meses, como lo he explicado en esta columna, pero que ahora tienen mayor importancia. Otro detalle interesante es que Manuel Rosales regresó a Venezuela de una larga estadía entre Estados Unidos y Panamá, luego de varios anuncios fallidos. Quienes conocemos a MR sabemos que el juega a desinformar para alimentar los comentarios en la opinión pública, con el fin de sonar y así nutrir su vanidad. Desde enero se venía anunciando el retorno de MR y no terminaba de llegar. Casualmente su regreso lo hizo por Caracas y no directo por Maracaibo o cruzando la frontera. ¿Por qué llegó a Caracas el viernes de la semana pasada? Porque debía hacer sentir su presencia en el epicentro del poder y participar en la toma de decisiones, ya que no desea perder protagonismo. Fíjense que apenas llegó el lunes a Maracaibo o sea que estuvo tres días en Caracas moviéndose entre los grupos de poder. Ahora bien, es bueno destacar que Guaidó desde la elección del nuevo CNE mantuvo el discurso de rechazo al proceso de selección, aunque no desmeritó a los dos opositores escogidos. Pero además criticó cualquier proceso electoral convocado por ese Poder Electoral. Pero de pronto todo cambió, porque el martes 11/05 Guaidó anuncia su propuesta del Acuerdo de Salvación Nacional poco antes que el CNE convocara los comicios regionales y municipales. Este anuncio pareció una jugada personal de Guaidó y su grupo para evadir el desastre del G4 y además para retomar protagonismo y contrarrestar la acción de Capriles. En síntesis, cada sector de la oposición está desarrollando su propia agenda, mientras en Voluntad Popular la cosa parece peor, porque JG y LL siguen en caminos separados.

LAVADO. Desde Estados Unidos me informan que lograron armar buena parte del rompecabezas del lavado de dinero del chavismo, que cambió luego de que apretaron las sanciones y las operaciones de incautación de dinero y cuentas. Sin embargo, los cambios más drásticos ocurrieron a partir de la detención de Alex Saab en Cabo Verde. ¿Qué han encontrado? Ante las dificultades de abrir cuentas y mover altas cantidades de dinero por las vías normales en el sistema financiero internacional, están usando plataformas de envío como TransferWise, N26 y OFX que les permitan movilizar sus capitales evitando dejar huellas significativas, que faciliten la trazabilidad por parte de las autoridades de EEUU y Europa. Básicamente mueven dinero entre el continente europeo y Asia. Incluso hay una sorpresa y es que al parecer mueven recursos en Australia, ya que la plataforma OFX es de esa nación. Con eso han logrado esconder el dinero, comprar criptomonedas y luego venderlas en operaciones de ingeniería financiera que les permiten lavar el dinero, luego de varias operaciones a nivel internacional. En este sentido es prudente recordar que el nacimiento del Petro obedeció a la necesidad de legitimar y esconder sus fortunas, pero esa criptomoneda nunca cuajó como ellos requerían. Una parte de dinero que ellos lavan lo comenzaron a mover desde casas de cambio en la frontera con Colombia, donde llevaban grandes cantidades de efectivo, tanto bolívares como dólares, que luego transferían a una gran cantidad de cuentas que mantienen abiertas en diversos países. El esquema funcionó pero luego tuvieron que cambiar la metodología ante el seguimiento del cual eran objeto. Ahora, repito, usan las plataformas ya citadas para sus “maniobras de limpieza”. En relación con este tema, me agregan que el mismo método es usado para la entrega de dinero a la guerrilla colombiana y que esa una de las razones para el conflicto en Apure es ese, ya que la disidencia de “Gentil Duarte” robó unas laptop del grupo de Márquez y Santrich, donde estaban los datos de cuentas y claves que usan para manejar el dinero, o sea que los “tumbaron”. Por lo menos ya los tienen precisados a todos.

LA LLAMADA. ¿Recuerdan que la semana pasada advertí que Omar Prieto había recibido una llamada desde Caracas que lo dejó casi en la lona? Bueno, ya tengo los detalles. Resulta que durante la tarde de un día cualquiera hace como tres semanas, le avisan que tiene una llamada de Jorge Rodríguez, la cual se apresura a responder, a pesar de que había ordenado que nadie lo molestara. Luego de intentar halagar a JR alegando que estaba haciendo un trabajo extraordinario al frente de la AN en defensa de la revolución, su aduladora respuesta fue cortada por el siquiatra, quien le recriminó lo grave que aparece en las encuestas y además le advirtió que cualquier opositor le ganaría, porque los zulianos están hartos de él y su pésima gestión. Prieto como es normal quiso defenderse pidiendo una oportunidad para recomponer las cosas y además prometió cambios rápidos. Me cuentan que JR le dijo que estaba casi fuera de juego y que debía acatar la decisión del PSUV sin chistar y sin moverse. Sin embargo, Prieto insistió por una nueva oportunidad. La fuente luego me explicó: “Por eso comenzó a visitar los municipios con sus gabinetes móviles, buscando revertir su actual inclinación hacia el desastre electoral. Ni en el PSUV sale bien. Está tratando de mejorar su maltrecha imagen. Está tan grave, que el programa radial de las 7AM no lo escucha nadie y lo que dice es intrascendente para la opinión pública”. Otra fuente roja me agregó: “El desastre de Prieto es tan abismal, que afectaría a cualquier candidato que decida lanzar el partido. Dicen que Reverol, al ver las encuestas, está repensando su aspiración y que al parecer el único dispuesto a asumir el riesgo es Arias Cárdenas, quien sigue en su plan de venganza contra OP”. Como usted podrá entender, las cosas para OP están muy mal, a pesar de lo que dicen el diputado suplente, Juan García, y el colega adulador.

DATO. ¿Cuánto ganan los actuales diputados de la AN bajo control chavista? Esa pregunta ya tiene respuesta: US$4.800 mensuales y lo reciben en efectivo. Me cuentan que cada fin de mes se ve a los parlamentarios pasar por una oficina en la AN a recibir su dinero en billetes verdes, sin transferencias, sin órdenes de pago y por supuesto sin huellas para evitar la trazabilidad del dinero. ¿Por qué en efectivo? Hay varias hipótesis, pero la principal es para evitar dejar rastros no solo del dinero cancelado, sino del origen de este, buscando evitar futuras sanciones por la mugre que debe recubrir esos dólares. El pago de la dieta en dólares es bien significativo, porque mientras los parlamentarios se benefician de la dolarización, el resto de los funcionarios públicos sigue recibiendo sus miserables salarios en bolívares. Pero adicionalmente, esa práctica en la AN presidida por Jorge Rodríguez es una casi oficialización de la dolarización de la economía. Por cierto, los diputados comunistas deberían rechazar esa acción que forma parte del capitalismo más salvaje, pero más puede el interés por el “cochino dinero”.

IMPLOSIÓN (yII). Consulté sobre el origen de la jugada del Acuerdo de Salvación Nacional y me explicaron que surge de los cinco pilares que Guaidó diseño al parecer desde enero y consultó a los diversos sectores. Esa hoja de ruta tenía en el centro la resolución del conflicto, teniendo a su alrededor diversas acciones: presión nacional, presión internacional, ayuda humanitaria, unidad política, además de negociación y acuerdos. ¿Por qué lo anuncia cinco meses después? La respuesta fue clara: “Porque el G4 siempre le encontraba algún problema y no terminaba de dar el visto bueno, pero él decidió zafarse de ese condicionante”. Eso me refuerza mi tesis de que cada sector tiene su agenda. Pero adicionalmente, antes del anuncio de JG, me habían informado que el grupo más cercano al presidente interino venía trabajando para reflotar su alicaída imagen y por eso tanto esfuerzo por ratificar el apoyo de las naciones que ya lo habían reconocido y además resaltando los premios internacionales que le han conferido. Todo tuvieron que acelerarlo a partir de la selección del nuevo CNE, porque corría el riesgo de quedar fuera de una posible solución, a pesar del respaldo de EEUU. Un amigo me dijo ¿Quieres una prueba de que el G4 no avala ese Acuerdo de Salvación Nacional? Me recomendó revisar el timeline de Twitter de Leopoldo López, Manuel Rosales, Henry Ramos y Julio Borges y no iba a encontrar ningún mensaje de apoyo a lo expuesto por lo menos hasta la mañana del miércoles 12/05. Al indagar en qué anda el sector disidente, una de las fuentes consultadas solo se refirió a Maria Corina Machado: “Guaidó se reunió con ella hace unas tres semanas. El encuentro se realizó en la embajada de un país europeo y duró más de tres horas. Ella sigue en su estrategia”. Eso me hace presumir que también se han realizado conversaciones entre Guaidó y Ledezma, aunque presumo los temas tratados, desconozco los resultados. Cuando elevé una consulta sobre cómo ve la comunidad internacional este despelote, la respuesta me sorprendió: “La comunidad internacional, sobre todo EEUU y la UE, están cansados de los problemas en la oposición. Por eso el regaño de Story en Bogotá. Por eso las limitaciones a aprobar más recursos y la presión para construir una real unidad”. A partir de dicha confesión entiendo el rol que esta jugando Estados Unidos que de nuevo cierra filas en torno a JG, pero no desacredita totalmente la elección del nuevo CNE, limitándose a alegar que no es suficiente y que están trabajando para que entre venezolanos se construya la solución. Creo que la comunidad internacional decidió acelerar sus planes en dos frentes. El primero en la alianza EEUU-Guaidó que al parecer incluye a Noruega como articulador de las conversaciones, mientras que luego está Capriles que parece contar con el respaldo de España a través de Pedro Sánchez y Josep Borrell quien es el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. ¿O sea que la Unión Europea está con Capriles, más no con Guaidó? Percibo que la UE decidió avanzar en ambos lados del tablero. Pareciera que la comunidad internacional y la oposición decidieron aprender a comer chicle y caminar al mismo tiempo. Esperemos que los resultados sean positivos.

AIRTEK. Siguen llegando señalamientos contra las actividades de la empresa de internet de Omar Prieto. En esta ocasión recibo comunicación firmada por un grupo de sindicatos que han intentado actuar contra Corporación Matrix TV CA, cuya denominación comercial es Airtek. A continuación lo más importante de la extensa denuncia: “La Corporación Matrix TV CA, quien tiene como presidente a Samuel López según el registro de comercio, tiene 57 entidades de trabajo bajo su contratación como un mecanismo de simulación de la relación de trabajo, ya que de esa manera evaden el pago que deben cumplir con los entes parafiscales como: Seguro Social, régimen prestacional de empleo (antiguo paro forzoso), régimen prestacional de hábitat y vivienda (antigua Ley de Política Habitacional), INCES y aportes de acuerdo a la Ley de Drogas para las empresas con más de 50 trabajadores. Así como se incumple con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras en relación con la instalación del Centro de Educación Inicial, además de violar las disposiciones de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que establece la instalación del Centro de Salud para las empresas que tengan más de 50 trabajadores. La empresa cuya denominación comercial es Airtek mantiene en estado de indefensión a los trabajadores de las diferentes contratistas que realizan labores íntimamente relacionadas con la actividad de la empresa matriz, por lo tanto la empresa matriz es solidariamente responsable de todas las evasiones de aportes parafiscales que cometen las subcontratistas. Nos encontramos ante una violación flagrante de los artículos 47 y 48 de la LOTTT, en cuanto este tipo de contratación es una práctica perniciosa de tercerización a toda luz de la ley, con el amparo complaciente o silente de las autoridades del Ministerio del Trabajo del estado Zulia en los funcionarios, abogado Freddy Arrieta, inspector del trabajo del municipio Maracaibo, y la coordinadora del estado Zulia, Karen Bohórquez. Varias organizaciones sindicales del estado Zulia hemos tratado de interceder a favor de los trabajadores de estas empresas, pero han sido bloqueadas por las autoridades del Ministerio del Trabajo del estado Zulia, mediante la complicidad o amistad interna existente”. Incluso los denunciantes presentan un caso que demuestra lo que señalan: “Cabe destacar que hubo un trabajador de nombre, Norberto Colina, cédula de identidad No. V-17.738.315, quien laboraba como técnico de infraestructura para la contratista Construcciones, Telecomunicaciones y Servicios Patiño Sholoeters, propiedad del sr. Oscar Sholoeter, quien fecha 28/07/2020 sufrió un accidente laboral debido a que montado en un poste de Corpoelec para el tendido de fibra óptica, se desprendió una guaya de alta tensión y lo rozó por la espalda, dejándolo casi vegetativo y hasta la fecha ni la contratista, ni mucho menos la empresa Matrix-Airtek han cancelado los salarios y demás beneficios de carácter laboral que le pertenecen por derecho a este trabajador, alegando la empresa Airtek que no es su responsabilidad directa cumplir con esas obligaciones legales y contractuales y que la contratista es la única obligada, todo debido a que la contratista se declaró en quiebra. Solo han cumplido cubriendo 20% de los enormes gastos médicos que ha necesitado el trabajador”. Los sindicalistas agregan una sentencia para sustentar su denuncia: “De acuerdo a sentencia No. 1247 de fecha13/12/2017 de la Sala de Casación Social del máximo tribunal de la república, en un caso análogo de Galaxy Entertainment de Venezuela C.A y otras, establece que cuando varias empresas están íntimamente relacionadas entre sí en la realización de una labor o trabajo, la empresa matriz es solidaria con el resto de las entidades de trabajo que contrata”. A los efectos de sustentar un poco más esta denuncia, consulté a un abogado y este me comentó, luego de revisar los documentos consignados por los denunciantes, que en este caso ante un juez prevalece el “principio de la primacía de la realidad”, el cual explicó de la siguiente forma: “Es aquel por el cual en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica”. ¿Cómo se aplica en este caso? Que aunque entre Airtek y las subcontratistas exista un acuerdo mercantil, en la práctica todos los trabajadores prestan servicios a Airtek y por eso es una clara violación a la prohibición legal de la tercerización. Frente a esta realidad sustentada en las leyes y la doctrina existente con base en las decisiones judiciales, no se justifica que el Ministerio del Trabajo tenga bloqueadas las denuncias contra Corporación Matrix-Airtek. La única explicación es que se interpone la mano peluda de la participación chavista, en especial de Omar Prieto. Todo forma parte de la red de “cohonestación” que rodea la actividad de esta empresa y que explico la semana que viene, porque estoy esperando detalles adicionales.

¿QUÉ PASÓ? Me cuentan desde el PSUV que, hace casi dos semanas, ocurrió algo muy grave en el municipio Baralt que alertó a los militares y que afectó a Omar Prieto. ¿Qué ocurrió en Baralt? Pocas personas saben con exactitud lo sucedido, pero lo que si confirmé es que un grupo de militares sacó intempestivamente a OP de la Residencia Oficial y lo devolvieron a muy altas horas de la noche. La escena fue tan poco común, que entre el personal de la RO se preguntaban si lo estaban deteniendo, porque esa era la impresión que generaron los hechos. ¿Qué pasó en Baralt? Sigo indagando. ¿Por qué afectó a OP? Es probable que lo sepa cuando determine que sucedió en ese municipio de la Costa Occidental del Lago.

#BODEstafa. Hace algunos días se informó que los interventores del Banco del Orinoco en Curazao habían llegado a un acuerdo con los accionistas de la institución y los acreedores en beneficio de clientes y ahorristas. También se agregó que el inicio del proceso de regularización y pago comenzaría a instrumentarse por lo menos en 90 días, ya que se informó que en julio se firmaría el supuesto acuerdo. Hasta ahora pareciera que los estafados por el grupo BOD y Víctor Vargas recuperarían su dinero, pero realmente las cosas no son tan color de rosa. Desde el Banco Occidental de Descuento me informan que la jugada del grupo y VV es firmar el acuerdo, pero el proceso de pagos tardará mucho más de los 90 días, buscando jugar al cansancio de ahorristas y acreedores. La intención es no pagarles completo, sino llegar a convenios y devolver o cancelar una parte de lo adeudado. Ya los estafados están alertas ante cualquier maniobra.

GORDAS AL ATAQUE. Me informan que el “Comando Colesterol” carga un escándalo en Un Nuevo Tiempo, buscando envenenar y matar la posibilidad de participación de Manuel Rosales y UNT en las elecciones regionales y municipales, ya que su intención es seguir en la abstención y viviendo cómodamente en sus hogares en el exterior, pero además disfrutando de los beneficios del interinato, mientras la dirigencia que pasa aceite en Venezuela quiere reactivar la lucha política real. Al parecer, William Barrientos se sumó a los objetivos de las gorditas. Por cierto, me dicen que la eterna jefa del “Comando Colesterol” está reapareciendo y sigue con la intención de mandar en el partido, recibiendo el rechazo de la dirigencia que considera que debe dar paso a otras generaciones. El conflicto en UNT del Zulia sigue siendo de mucho peso.

CCM. Recibo quejas de instituciones que han enviado comunicaciones a la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM), buscando apoyo ante los efectos de la crisis y lo único que reciben es silencio. En esa importante institución del gremio empresarial no se molestan ni siquiera en responder las comunicaciones. Me cuentan que una de las que sufrió el “desprecio” de la CCM fue la Universidad del Zulia. ¿Qué ocurrió? Bueno que LUZ tenía graves dificultades con el funcionamiento de sus servidores, lo que estaba causando retrasos en los procesos para los nuevos egresados y por eso recurrieron a empresas y gremios buscando apoyo financiero para corregir la anomalía, ya que no cuentan con los recursos para tales acciones. Desde LUZ enviaron una comunicación dirigida a Ezio Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, y ni siquiera les dio respuesta. Como tengo un amigo relacionado con la CCM lo consulté al respecto y me dijo que esa indiferencia es un rasgo distintivo de la actual gestión. Pero además agregó algo revelador: “Pero si quien llama es Omar Prieto o Willy Casanova sale picando cauchos para atender sus requerimientos”. Por suerte, LUZ pudo resolver el problema y los egresados recibieron sus títulos.

FELICITACIONES. Quiero felicitar a todos los amigos que forman parte del Partido Centro Democrático (PCD), que hace pocos días cumplió tres años como organización política. El PCD liderado por Carlos Alaimo, Marcos Rivero, Carlos Medina, “Nacho” León, Oscar Alí Moncayo y muchos otros viene haciendo un trabajo de hormiguita no solo en las comunidades, sino realizando actividades para informar sobre la doctrina del centro democrático y la propuesta de impulsar el referendo revocatorio. Primero hicieron un foro-chat de WhatsApp y el sábado 08/05 hicieron la conferencia vía Zoom titulada: “El Centro Democrático le habla al país”. Ambos eventos son señal de transparencia con los ciudadanos, al explicar las ideas que sustentan este proyecto político. Crecer en medio de la adversa situación que vive Venezuela es una misión compleja, porque los problemas no solo paralizan la sociedad, sino que generan incredulidad en la mayoría de la población que se siente desasistida por la clase política, tanto roja como azul.

VACUNAS. Desde la Fracción Parlamentaria 16J me informan que están por ampliar la campaña internacional, con el fin de impulsar el envío de vacunas y que comience el plan de inoculación lo antes posible en Venezuela, buscando atacar de fondo los efectos de la pandemia en nuestra nación.

