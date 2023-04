Darwin Chávez | ¿Qué está detrás de la detención de Álvaro Pulido Vargas?

AL CIERRE. Todo parece indicar que Manuel Rosales tendrá que presentarse a las primarias, ante las fuertes exigencias que le ha hecho el régimen, pero sobre todo uno de sus socios económicos. Por eso el anuncio del presidente de Un Nuevo Tiempo en Caracas, José Gregorio Caribas, quien le puso fecha a la selección del aspirante de UNT en las primarias. Ojo, esto no difiere de la estrategia de Rosales quien seguirá buscando que no le quiten la inhabilitación a Capriles, ni a Guaidó, para ser el líder de un frente anti-María Corina Machado. Definitivamente, Rosales tiene que cumplir con los compromisos que tiene con el chavismo.

NERVIOSISMO. Aunque mis fuentes de inteligencia me aseguraron que las detenciones por parte de la PNCC en el Zulia, por ahora, se limitarían a una lista de 200 gerentes de diferentes niveles de PDVSA, hay demasiado nerviosismo y están corriendo bolas de diversos tamaños e importancia. Una de las versiones que más circula es la supuesta orden de captura contra Lisandro Cabello, por delitos cometidos en la Alcaldía de San Francisco y en la Gobernación del Zulia. Inclusive, se habla mucho de que el dueño de Zapato Grande y gran socio de Omar Prieto, Danilo Namur, anda bastante inquieto y, al parecer, el jueves santo llegó al Hotel Tibisay (Antiguo Hotel del Lago) con más de 10 escoltas fuertemente armados. El socio de OP llegó, se reunió por unos 20 minutos con alguien y luego salió a toda velocidad. Sobre Lisandro Cabello me cuentan que podría caer a raíz de una supuesta investigación por el desvalijamiento del Aeropuerto La Chinita, pero sobre todo por el saqueo cometido en el Laboratorio SM Pharma que fue ocupado ilegalmente por la gestión de Omar Prieto. En cada una de las atrocidades cometidas por Lisandro aparece su hermano William quien está residenciado en Houston, Texas, llevando una vida repleta de comodidad. Por cierto, en el caso de SM Pharma seguramente aparecerá el nombre de la empresaria de Cabimas, Raizi Caberlin.

ALGO SE MUEVE. En mi columna de la semana pasada advertí que el chavismo podría estar evaluando sacrificar a Víctor Vargas Irausquín y sus secuaces de la millonaria estafa del BOD y sus quebrados cuatro bancos en el exterior, con el fin de apuntalar esa matriz que tratan de imponer, de que están luchando contra la corrupción. A raíz de este comentario, me escribe uno de los estafados que es parte de la demanda colectiva que ante el TSJ interpuso el abogado Carlos Calderón, en nombre de 200 afectados, a quien le llamó la atención que hace un poco más de 15 días los llamaron a firmar poderes judiciales ante notarias en Caracas. Aunque nadie les dio una explicación certera, ellos presumen, y yo también, de que algo podría estarse moviendo en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que aún no recibe la ponencia de la magistrada, Gladys Gutiérrez, quien debe determinar la admisibilidad o no de la demanda. Por otro lado, me informan que uno de los venezolanos que depositó sus ahorros en el BOI Bank de Antigua y Barbuda, demandó ante un tribunal de esa nación caribeña exigiendo un pago de 2.5 millones de dólares y ganó el juicio, pero a la hora de ejecutar la sentencia se dieron cuenta que no hay nada con qué pagarle. Otra prueba más del descarado robo cometido por Víctor Vargas y sus compinches.

EL QUINTO (I). Como consecuencia del comentario de la semana pasada, en el cual dejé al descubierto a un cuarto integrante del primer anillo de operadores financieros y negocios de Manuel Rosales, recibí varios mensajes con más detalles. Uno de estos mensajes llamó mucho mi atención: “Te falta un quinto que es el de mayor rango. Pregunta por Luciano Milli”. No es la primera vez que escuchaba este nombre, pero hasta este momento desconocía la relevancia de este personaje en el entorno de trampas y guisos de Manuel. Como es habitual, hice varias consultas y recibí información interesante. Luciano Milli es un empresario de origen italiano que ha tenido negocios con varios gobiernos. Fue parte importante del entorno de contratistas de Oswaldo Álvarez Paz e incluso cuando Fernando Chumaceiro era alcalde de Maracaibo, él era el dueño de la empresa Transporte Consolidados Maracaibo. Con OAP manejó, entre varios negocios, la Lotería del Zulia. Su mayor auge haciendo negocios con el sector público fue con Manuel Rosales, con quien se enchufó rápidamente manejando la Lotería del Zulia y también fue uno de los contratistas que participó en la obra de ampliación de la Lara-Zulia, teniendo bajo su responsabilidad el distribuidor de Ciudad Ojeda. La relación entre Milli y Rosales es tan estrecha que, incluso, le vendió a MR una imponente casa en el sector Chulavista de Caracas. En la actualidad, además del negocio de la Lotería a través de Oscar Posada, también con este y MR está asociado en la recolección de basura. Una de las fuentes consultadas afirmó: “Luciano está arriba de todos. Aunque no le hace el trabajo más operativo a Manuel, es alguien muy respetado en todos los sentidos y recibe guisos muy grandes”. Milli en su interés de sumar aliados en el entorno de Rosales, hace varios años sumó a Oscar Posada. Es más o menos una maniobra similar a la que hizo en su momento Rubén Barboza, alias “Cachete”, con Fernando Blasi a quien llevó al entorno de Rosales y este manejó el suministro de medicamentos a insumos para el “Nuevo Modelo de Gestión de Salud”, donde dejó cuantiosas deudas con proveedores. Con la bendición de Milli de por medio, Manuel cobijó e integró a Posada a su red de negocios, aunque era uno de los menos conocidos porque le gusta muy poco la figuración pública. De hecho, en un video publicado en la cuenta Instagram de MR el pasado 15/12/2022, cuando el Gobernador anunció que, en “alianza con el sector privado”, ponía en operación camiones compactadores de basura que iban a trabajar en los municipios Maracaibo, San Francisco, Cabimas y Lagunillas; se observa a Posada como “cucaracha en gallinero” y nada más y nada menos que a la izquierda de Manuel en el presídium. Ahora bien, en esta “alianza con el sector privado” también algo que tiene pinta, olor y parece un guiso. ¿De qué se trata? Lo explico en la siguiente parte del comentario.

PULIDO. La detención del colombiano Álvaro Pulido Vargas confieso que no la vi venir, porque a pesar de que su lujosa casa en el Country Club de Caracas fue allanada hace algunos días, este es un personaje clave en la red de negocios que manejaba Alex Saab teniendo como principales socios a Nicolás Maduro y su entorno. Ante el valor de Pulido Vargas, cuya identidad original es Germán Enrique Rubio Salas, nunca pensé que le iban a poner los ganchos y la braga naranja, pero finalmente lo hicieron y es menester analizar las razones. Tratemos de revisar el panorama completo. El papel de Pulido Vargas se potenció a partir de la detención de Alex Saab en Cabo Verde el 12 de junio del 2020. ¿Por qué? Porque con Saab incomunicado, sólo APV sabía con exactitud los negocios, propiedades, testaferros, cuentas bancarias y cada uno de los movimientos que habían hecho para evadir el cerco judicial internacional. Incluso para Estados Unidos, APV es una pieza clave porque, desde el 12/06/2020 hasta hoy, hay un capítulo de esta película que lo tienen en gris y sin datos confiables. ¿Por qué? Porque luego de la captura de Alex Saab el chavismo comenzó una completa reingeniería financiera que los llevó a mover dinero, cambiar testaferros y traspasar propiedades con la ayuda de otros enchufados, tal como lo expliqué en mis columnas del 11/11/2020 y del 18/11/2020. Y de esta parte de la historia los gringos tienen poco, porque incluso todo lo que cantó Saab debe haber cambiado durante estos casi 3 años. ¿Quién tiene esta información que necesitan los gringos? Entre otros, Álvaro Pulido Vargas quien luego del episodio de Alex Saab fue protegido en Venezuela para evitar cualquier “evento sobrevenido”. Inclusive, luego del 12/06/2020 se supo muy poco de APV quien profundizó su bajo perfil ya que era “sujeto de interés” para EEUU y para el régimen. A Maduro no solo le convenía impedir que APV fuese capturado al pisar un aeropuerto equivocado, sino también evitar la tentación para que este personaje pudiera evadirse y entregarse a la justicia norteamericana. Ahora bien, ¿cuál es el papel de APV en el escándalo con Tareck El Aissami? Al parecer, y como ocurre con muchos enchufados, Saab y Pulido no sólo eran parte de la operación paralela de venta de petróleo que funcionaba desde la Torre Sur de PDVSA La Campiña en Caracas, sino que también estaban asociados con El Aissami en los negocios que este y su grupo realizaron, o sea que ambos, sobre todo APV tiene información precisa de dónde, quiénes y cómo tienen el dinero que se robaron Tareck y sus secuaces. Es lógico pensar que TEA y sus bandidos sacaron la mayor parte del dinero hacia el exterior, mientras un porcentaje menor fue gastado y lavado en Venezuela. En este punto, hay que recordar que una parte del dinero gastado fue “invertido” en acercamientos con militares y civiles con el fin de seguir incrementando el poder de este grupo y fueron muchos los que les “cogieron los cobres” y hoy están muy preocupados. Por otro lado, ¿la detención de Pulido es un mensaje a Saab? No lo creo, porque el barranquillero ya debe haber entregado todo lo que sabe a Estados Unidos y literalmente, desde el punto de vista de la información que maneja, Saab debe ser un “bagazo” en la actualidad. Por el contrario, APV es “oro en polvo” ya que, como ya mencioné, él tiene la mayor parte de los datos que le faltan a EEUU para ponerle color al capítulo de la película que aún tienen en gris. Hace mucho tiempo, un amigo que forma parte de uno de los organismos de inteligencia me dio un consejo: “No solo prestes atención a lo que se ve, sino debes darle mayor importancia a lo que no se ve”. En síntesis, luego de la captura de este enchufado, surgen dos hipótesis que no son excluyentes una de otra. La primera hipótesis es que el régimen busca no sólo conocer los nombres de quienes participaron como operadores en el exterior, sino también poder recuperar buena parte del dinero que está escondido por el mundo. La segunda, es que el madurismo intenta proteger la información que tiene Pulido y evitar que esto caiga en manos de EEUU.

¿SERÁ VERDAD? Me cuenta que en los días de Semana Santa uno de los operadores financieros y de negocios de Manuel Rosales, armó sus maletas y emprendió un repentino viaje a Panamá. ¿Quién es el viajero de urgencia? Al parecer es Henry Ramones, alias “El Morsa”. ¿Por qué tanto apuro? Desconozco sus razones, pero cuando recibí la información, no sé la razón, de pronto recordé el caso Monómeros. Una de las fuentes consultadas con mucho sarcasmo me comentó: “De pronto ‘El Morsa’ se fue a verificar el funcionamiento de la enorme finca productora de palma aceitera que Manuel Rosales tiene en la provincia de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica”. Una vez recibí esta información tuve la duda razonable sobre si MR sería capaz de sacrificar a “El Morsa” en el caso que estalle el escándalo Monómeros. Luego de pensar y consultar a varios que conocen a Rosales, estoy plenamente seguro de que Manuel es capaz de eso y mucho más. Quizás Ramones tiene la misma percepción que yo. El viaje fue corto, porque a “El Morsa” lo vieron este martes 11/04, por la tarde, bajarse de dos potentes camionetas y con muchos escoltas armados hasta los dientes en un edificio ubicado en el sector Don Bosco, cerca de la Plaza del Ingeniero. Por cierto, ¿quién paga la parafernalia de seguridad de ‘El Morsa’? ¿Será la Gobernación? Me queda esa duda.

DIRECTO. A diferencia de otros supuestos líderes de la oposición, el precandidato presidencial de la Concertación Ciudadana y el Partido Centro Democrático (PCD), César Pérez Vivas, de nuevo llamó las cosas por su nombre y directamente acusó a Chávez y Maduro de ser los responsables del fallo de la CIJ que atenta contra los intereses de Venezuela en torno al Esequibo: “La negligencia de los gobiernos de Chávez y Maduro ha dejado vulnerable el territorio durante 23 años. El fracaso de la diplomacia socialista dio paso a que los deseos de Guyana de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia se hicieran realidad. Debemos defender nuestra soberanía y ocupación del territorio Esequibo a toda costa”. De nuevo se confirma que César es el precandidato con el discurso más realista y sin ambigüedades.

DE$$LAVE NARANJA. Me confirman que el excandidato a alcalde del municipio Jesús Enrique Lossada por Voluntad Popular, José Luis Inciarte, terminó de renunciar a lo que queda de este partido en el Zulia y se fue a Primero Justicia. Él es uno de muchos que se va de esta franquicia manejada por Lester Toledo y sus esbirros, tal como lo anuncié en mi pasada columna, cansados de la carencia de visión política y democracia interna. Ante la avalancha de renuncias que se vienen, los dueños de la franquicia comenzaron a solicitar los nombres de 9 dirigentes en cada una de las 109 parroquias del Zulia, con el fin de asignarles un bono de $100 mensuales para tratar de mantener lo mínimo como estructura. Ahora bien, si sacamos cuentas serían 100 dólares mensuales para 981 dirigentes, lo que totalizaría unos US$98.100 mensuales o sea un dineral. Aparte de la escandalosa cifra, no creo que VP tenga casi un millar de dirigentes en el estado, lo que me hace presumir que muchos serán dirigentes fantasmas y los vivos de siempre se van a embolsillar buena parte del dinero, que no les cae mal para pagar el gimnasio y financiar sus negocios personales como, por ejemplo, un market que está en el sector de Santa Fe. Uno de los que se va muy pronto me dio una visión adicional: “¿Por qué solo pedir nueve? Creo que en Maracaibo y San Francisco que concentran la mayoría de la dirigencia, los guisadores van a sumar otras personas para engordar la nómina paralela y meterse unas lechugas”. Conociendo a los personajes involucrados, estoy plenamente seguro de que hay un truco-trampa.

EL QUINTO (yII). En la primera parte de este comentario mencioné que Luciano Milli es un quinto operador financiero y de negocios de Manuel Rosales, aunque no hace el trabajo más operativo como otros. Milli es quien integra a Posada en el entorno “pimentón” y han venido haciendo grandes negocios. Por ejemplo, Milli y Posada acaban de recibir la concesión de los juegos de la Lotería del Zulia, pero además están metidos de lleno en el negocio de la recolección de basura. Vamos al origen del guiso. Cuando Manuel recibe la Gobernación de manos de Omar Prieto, no es un secreto para nadie que lo que dejó OP y su banda fue pura chatarra y todo lo que rodaba o funcionaba se lo llevaron en un saqueo que aún no tiene justicia. Cuando el equipo de Rosales tomó el control del Centro de Operaciones del estado Zulia (COEZ), en medio de la chatarra que dejó Prieto y sus secuaces, localizaron varias cajas compactadoras de basura que aún podrían recuperarse, pero los camiones estaban totalmente desvalijados e inservibles. Ahí es donde entra la “alianza con el sector privado”, ya que se asoció con Milli y Posada para que estos pusieran los camiones y recuperaran las cajas, con el fin de tomar control de buena parte del negocio de la basura en los cuatro municipios mencionados. En relación con esta “alianza con el sector privado” tengo una duda, porque si las cajas compactadoras son bienes de la Gobernación y los camiones son de unos privados, ¿De quién finalmente es la propiedad? Creo que la Contraloría del estado Zulia debería indagar sobre los vericuetos de esta “alianza con el sector privado”, porque me huele feo y no me refiero a la basura. La incursión del dúo Milli-Posada en el negocio de la basura por imposición de Rosales comenzó en el municipio San Francisco y sólo duraron en ese trajín hasta abril, por inconsistencias en la facturación de la empresa. En el caso de Maracaibo, desde hace algunos meses el dúo Posada-Milli tiene uno de los cuadrantes de recolección de basura, también por imposición de Rosales a la alcaldía que es el organismo que finalmente paga por la basura que es recolectada. La operación de esta compañía funciona en los espacios de una planta procesadora de aluminio que, supongo, se trata de “Aluminios Tecnológicos (ALTEC)”, que está ubicada en la calle 146, entre Av. 62 y calle 13, local #62-614, en la Zona Industrial Sur de Maracaibo. ¿Por qué presumo que se trata de esta compañía? Porque el único rastro digital de Luciano Milli es una cuenta de LinkedIn donde se define como “director ejecutivo de Aluminios Tecnológicos (ALTEC)”. Yo le recomiendo al señor alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, que indague lo que supuestamente sucede en esta empresa al llegar los camiones, porque me hablan de que le lanzan mucha agua a la basura, para que la carga llegue más pesada al relleno sanitario y así sobrefacturar el servicio. Pero hay algo que aún no me cuadra y es que si el dúo Milli-Posada le cobra a la alcaldía por un servicio que presta en camiones que son 50% de la Gobernación, ¿Ellos le dan un porcentaje de lo que cobran al ejecutivo regional o a Manuel Rosales directamente? Ahora entienden porque esa “alianza con el sector privado” no huele bien, más allá de los desechos que transportan. En conclusión, ya tenemos el 5to operador del entorno financiero y de negocios de Manuel, además de mayores detalles de los negocios que manejan. El rompecabezas sigue tomando forma y no de santo precisamente.

APOYO. Un amigo y fiel lector de esta columna me escribió con una interesante propuesta: “Hermano porque no te preparas la lista de los corruptos del PSUV en el Zulia. Si de verdad Maduro y los Rodríguez quieren limpiar a la revolución de tanto delincuente, puedes recordarle los nombres de quienes se han enriquecido en el estado gracias al saqueo del país”. Tomándole la palabra a este amigo, comienzo esta semana a crear la lista y si usted quiere contribuir con algún nombre, por favor envíe un mensaje a este mail: [email protected]. Cuando la lista esté terminada será publicada. De antemano gracias a quienes se sumen a este esfuerzo.

¿EN CAMPAÑA? Me informan que Manuel Rosales está creando una especie de Consejo Consultivo en Fundagraez, que está siendo conformado con gaiteros con mucha trayectoria. Lo chistoso del caso es que a cada integrante escogido le están ofreciendo 150 dólares mensuales como asignación, cosa que es poco probable que les cumplan tomando en cuenta que a los integrantes del gabinete regional no les han pagado este año ni un solo dólar del bono que recibían vía Airtm, a raíz que Estados Unidos paralizó la entrega de dinero al G4. ¿Qué rol tendrá este consejo consultivo? Más allá del blablablá del folclor y de la promoción de la gaita, Rosales quiere garantizarse la fidelidad de buena parte de los gaiteros ante las primarias y su probable candidatura, para que no se vayan a respaldar otras opciones.

LAVADO. En la emisión de #CONTRASTES del lunes 10 de abril conversé con el ex diputado de la AN 2015, Ismael León, sobre el lavado de dinero del chavismo en el desarrollo de lujosos edificios en Las Mercedes en Caracas. Incluso explicó que el alcalde de Baruta, Darwin González, aceptó una donación de un millón de dólares de la constructora de los hermanos Perdomo, que ahora aparecen como parte del escándalo que lidera Tareck El Aissami. Disfrute este interesante programa aquí.

DATO. Tengo una información importante al ciudadano Gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, para que indague qué fue lo que dijo Lester Toledo en su contra, en aquella reunión de emergencia de la dirección regional de Voluntad Popular que se realizó el pasado viernes 31/03. Manuel sólo te adelanto dos descalificaciones muy feas que mencionó Toledo en tu contra: “Ladrón y asqueroso”.

MOLESTIA. En el “Comando Colesterol” hay una tremenda molestia con Manuel Rosales. ¿Por qué? Porque sienten que MR y el administrador de UNT en Estados Unidos, Douglas Santana, maltrataron a Marianela Fernández quien aspiraba a ser la coordinadora de la Plataforma Unitaria en Florida, Estados Unidos, pero nunca le entregaron los boletos de avión y los viáticos para hacer su viaje. La señora Fernández se siente defraudada y burlada por MR y Santana.

RECTIFICACIÓN. Me escriben para exigir una importante rectificación, ya que en mi columna anterior mencioné que Juan Barboza Rubio recibió US$2.000.000 para la recuperación de la avenida Los Haticos durante la anterior gestión de Manuel Rosales. Debo admitir que me equivoqué de obra, porque en realidad recibió ese dinero para la tristemente célebre Circunvalación 3 y no hizo nada, mientras el dinero lo volvió “polvo cósmico”.

CACERÍA. Comenzó una investigación de los organismos de inteligencia contra la empresa Petroalianza, que le trabaja a Petróleos de Venezuela y que cuenta con sedes en Caracas, Lagunillas y Anzoátegui. ¿Por qué? Aunque no me dieron muchos detalles, al parecer esta compañía surgió en las investigaciones por irregularidades en PDVSA. El dueño de Petroalianza es Fernando Bermúdez, quien logró escapar cuando inició el escándalo y las detenciones. Un dato importante es que, supuestamente, al hurgar en Petroalianza aparecerá el nombre de Rosa Virginia la hija mayor de Hugo Chávez. Solo me agregaron que esta empresa firmó este año muchos contratos de gran tamaño con PDVSA.

PODER REAL. Me cuentan que la verdadera directora de administración de la Gobernación no es María Antonieta Rincón, sino Zulay Medina quien es la que revisa todo y toma decisiones. Ella va varias veces a la semana y pasa largas jornadas en el despacho de administración. Ella no puede ejercer realmente el cargo por estar inhabilitada, por lo que colocaron a la señora Rincón. Le aconsejo a María Antonieta que cuide lo que firma y autoriza, porque al final la cuentadante es ella y podría pagar los platos rotos de lo que haga Zulay. En síntesis, Zulay Medina es la directora de administración de “facto” en la gestión de Manuel Rosales.

EN LA MIRA. Aunque es poco probable que el régimen actúe contra él, en la investigación sobre el desfalco de Tareck El Aissami y su grupo surgió el nombre de Fidel Madroñero. ¿Qué papel jugó este personaje? Al parecer se benefició no solo con negocios, sino también con “cariños financieros” de El Aissami. ¿Por qué no lo van a tocar? Porque Madroñero es parte de la red de negocios turbios de “Nicolasito”. Fidel lleva una vida tan costosa y lujosa que es imposible que pueda demostrar el origen del dinero que usa. Incluso me dice que la mayoría de sus operaciones las hace a través de la app de Binance que maneja desde su teléfono, ya que buena parte de su fortuna la maneja en cripto activos, especialmente Tether (USDT).

FRAGMENTACIÓN. En Un Nuevo Tiempo del Zulia se está formando la “tormenta perfecta”, a pesar de todos los esfuerzos de contención que hace Nora Bracho. ¿Qué está ocurriendo? Que se filtró a lo interno que en el caso que Rosales no termine de aspirar en las primarias, UNT apoyaría a Henrique Capriles y eso generó un masivo rechazo. Para evitar un malestar mayor siguen insistiendo que MR podría participar y así impedir que la dirigencia salga a apoyar otras candidaturas. De hecho, tengo confirmado que en varias parroquias hay dirigentes de UNT organizando comandos de “Voluntarios con María Corina Machado”, ya que no quieren seguir calando las imposiciones de “El Emperador”. Parece que las primarias podrían dinamitar los cimientos del partido de la casita.