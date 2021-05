Darwin Chávez // ¿Qué esperar del nuevo CNE? ¿Una jugada aislada?

Al cierre. Desde la Residencia Oficial de la Gobernación del Zulia me informan que aumentó la preocupación en torno a las dificultades que tiene Omar Prieto para repetir como candidato, ya que las encuestas lo colocan en muy mala posición y además recibió más noticias negativas desde Caracas. ¿Cuáles son esas nuevas noticias negativas? Por ahora no tengo el detalle.

CNE (I). Supongo que la mayoría de mis lectores responderán negativamente ante las preguntas que titulan la columna de esta semana. Es normal en medio de tiempos tan difíciles y con excesiva intolerancia, que se cometa el desliz de desacreditar toda acción política contraria a nuestros deseos. En varias oportunidades he mencionado que nunca hay que “demonizar” de inmediato, sino que lo recomendable es esperar el desarrollo de los acontecimientos. También he recomendado separar deseos de realidades, porque una cosa es lo que queremos y otra lo que se puede hacer en la realidad. Por eso ante la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, trataré de hacer un análisis más o menos equilibrado buscando alejarme de los extremismos que caracterizan a la política venezolana. No todo es blanco o negro, sino que hay matices que deben ser examinados con tranquilidad y sin la cabeza caliente. También es cierto que la crisis venezolana es tan agobiante, sobre todo para quienes siguen dando la batalla en el país, que se desean salidas inmediatas y eso no es posible ante la complejidad del tema nacional. Ante la imposibilidad de una acción que genere una solución de un solo porrazo, hay que construir la salida y en eso está la comunidad internacional como he venido comentando.Ahora bien, la decisión tomada por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo en relación con la nueva integración del Poder Electoral, exacerbó los demonios internos, como era de esperarse, pero en mi caso personal prefiero esperar antes de condenar. Antes de iniciar el análisis, los invito a amarrar los demonios, aquellos que los tengan sueltos, para entender mejor la situación. Si yo les hago la siguiente pregunta ¿Este CNE es mejor a lo que ya estaba? ¿Cuál sería tu respuesta? A mi criterio es mejor a lo que había y que estaba bajo el control total del oficialismo.¿Es el escenario ideal? Por supuesto que no, porque lo idóneo es que el Poder Electoral esté integrado por 5 venezolanos sin militancia política y con plena autonomía, además por supuesto de capacidad. ¿Es un CNE equilibrado?No tiene el equilibrio anhelado, pero es menos desbalanceado que el anterior. ¿Garantiza la confianza del voto? Hoy no, pero debemos esperar las próximas acciones o decisiones y evaluar si mejora la transparencia en el sistema. Lo que si tengo bastante claro es que no es una jugada aislada de un grupo de opositores y que si cuenta con apoyo internacional, a pesar de que las naciones involucradas no salieron lanzando cohetes para celebrar. La información que tengo es que la nueva conformación cayó bien en la mayoría de los países, haciendo la salvedad que aún no es suficiente, pero es un buen paso. ¿De quién o quiénes es la jugada? Eso no es tan complicado de determinar, ya que es posible identificarlos con solo revisar sus cuentas de Twitter. ¿Recuerdan cuando Enrique Márquez me respondió “estamos buscando consensos” cuando le pregunté por su aspiración a ser rector? Ese “estamos” fue y es ahora más significativo. El líder de la operación es Henrique Capriles quien nunca ha ocultado su inclinación a retomar el camino político y electoral; pero además contó con la participación de Stalin González, Henri Falcón y Timoteo Zambrano. ¿La presencia de Falcón y Zambrano no “encochina” el asunto? Posiblemente si, pero hay que tomar en cuenta que por más cercanía que ambos puedan tener con el régimen, su sobrevivencia política está por encima de todo y participar en una jugada que podría facilitar una salida política a la crisis, les conviene en sus objetivos de seguir activos y con juego en los escenarios políticos que puedan venir. Ser parte de la solución le interesa a cualquier político y eso es una postura razonable, más allá de las vinculaciones que pudiste tener con el chavismo. ¿Qué busca Capriles? Luego de dos consultas llego a la conclusión que ser uno de los protagonistas en la solución final. ¿Lo logrará? Aun es demasiado prematuro para saberlo, pero por lo menos tiene 50% de probabilidades que sí. ¿La jugada finaliza con la designación de los nuevos rectores? Pues no, ya que al parecer vienen otras decisiones y acciones que pudieran incidir en destrabar el conflicto. ¿Cuáles? Me hablan de tres aspectos fundamentales: devolución de los partidos a sus legítimos directivos, eliminar las inhabilitaciones de dirigentes opositores y un nuevo Registro Electoral. En el caso de la primera medida que menciono ¿Los partidos del G4 rechazarían la devolución?Por supuesto que no lo rechazarían, ni pendejos que fueran. Por eso alguien ligado al cogollo opositor fue muy claro: “Esto nos obliga a replantearnos los escenarios”. Pero en esa revisión de la postura hay una clara división en el G4 porque AD, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo desean regresar al campo político y electoral si se logran condiciones, pero Voluntad Popular no. De hecho una de las fuentes consultadas fue muy clara al respecto: “Si a VP le das los cinco rectores principales no aceptarían ir a elecciones, porque su plan es seguir con la teta financiera del interinato que les ha dado muchos negocios”. Y eso es una realidad porque todos los partidos siguen trabajando para prepararse para unas elecciones con condiciones, pero VP sigue jugando a mantener la estrategia del interinato y seguir controlando el dinero que ese mamotreto maneja. Si queremos entender la postura de la mayoría de los partidos ante la selección de los rectores analicemos sus críticas, pues todas van orientadas hacia descalificar la institución (AN) y el método de selección, pero, por lo menos hasta el cierre de esta columna, no había cuestionamientos directos contra Enrique Márquez y Roberto Picón. ¿Por qué? Porque ambos tienen un buen perfil para ser rectores. EM es un político que no solo trabajó mucho en el tema electoral, sino que además se sabe mover en el escenario político. Mientras que Picón es un experto en materia electoral que sabe cuáles son las fallas y qué se debe corregir, pero adicionalmente fue parte del equipo electoral de la fenecida Mesa de la Unidad Democrática.¿Tiene respaldo internacional la jugada que está en marcha? Si y lo explico en la próxima parte.

Locura. Me temo que el Gobernador del Zulia está perdiendo la razón. No solo está mal en las encuestas y tiene poco respaldo en el PSUV en Caracas, sino que parece que las denuncias de este columnista afectan seriamente sus intereses. ¿Por qué tal afirmación? Porque me cuentan que el martes 04/05 en su perorata radial e inútil de las 7AM me acusó directamente de estar vinculado con el narcotráfico. Sus palabras fueron: “El periodista Darwin Chávez pertenece a las mafias de México, es un cartel que se mueve entre México y Chile. Mañana daré detalles”. Le quiero decir al señor Prieto que ni siquiera fumo, mucho menos tengo algo que ver con actividades ilícitas como la que él refiere, o ¿Será que padece lo que en psicología se conoce como la patología de “Proyección”? Me temo que intentó disparar desde la cintura, pero se dio en el pie porque tengo una conducta honesta en todo el sentido de la palabra y de ello dan fe mis más de 25 años de ejercicio profesional y docente sin ninguna mácula, de lo cual me siento honrado y orgulloso. Fue una ligereza muy torpe de quien le recomendó hacer tal denuncia para tratar de desacreditar mi trabajo, pero se equivocó por completo. Presumo que el autor intelectual de tal denuncia es el diputado suplente Juan García, quien por cierto me conoce bastante bien porque cuando formó parte de la gestión de Francisco Arias Cárdenas se reunió conmigo en dos ocasiones. La primera para intentar bajar el tono de mis denuncias sobre las irregularidades en la gestión de Pancho, petición a la cual no accedí. Luego cuando Pancho lo botó del cargo en OIPEEZ, a petición de él mismo conversamos en un café que funcionaba en el CC Delicias Norte y a partir de ahí tuvimos comunicación fluida por un tiempo. Volviendo con el señor Omar Prieto, lamento informarle que no soy como cierto colega que actúa como su vocero extraoficial y que le lleva tortas en su cumpleaños y lo va a lisonjear mientras ocupe el cargo. Por cierto, si quiere más información sobre mi conducta, pregunte en el SEBIN que me investigó en dos ocasiones (2017 y 2018), por petición de FAC y nunca encontraron nada, porque distinto a usted, a muchos del chavismo y también de la oposición, no tengo nada que ocultar. Olvidaba recordar señor Prieto que a petición suya desde finales de 2018 el SEBIN mantiene un ataque permanente a “Verdades y Rumores”, así como a otros medios de comunicación que no aceptamos sus gentilezas. Señor Gobernador: el problema no soy yo, sino usted. Fin del comunicado.

Ajuste de cuentas. En mi comentario de la semana pasada sobre el caso contra Winston Flores que califiqué como un vulgar “ajuste de cuentas” entre grupos de Voluntad Popular, olvidé mencionar algo interesante. A Flores se le acusa de ser el responsable de la filtración de un documento que discriminaba la distribución por partidas del presupuesto de la AN y el gobierno interino. Ahora bien, si ese es el presupuesto de funcionamiento del interinato para 2021 ¿Por qué es secreto? ¿Acaso el presupuesto de un gobierno así sea interino no debe ser público? Este hecho demuestra una vez más algo que he criticado en múltiples ocasiones en esta columna y es la falta de transparencia de la gestión de Juan Guaidó. ¿Saben por qué Jorge Rodríguez se aprovechó de esa filtración e hizo tal denuncia? Sencillamente porque en el interinato juegan al misterio y a esconder el manejo que han hecho del dinero recibido, que por cierto son demasiados millones y millones. Si ese presupuesto hubiese sido presentado a los venezolanos por Juan Guaidó, no hubiera ocurrido ninguna delación y mucho menos los señalamientos del siquiatra. Mientras Guaidó y el resto de quienes manejan ese gobierno interino sigan actuando como lo hacen, habrá dudas razonables sobre su honestidad en el manejo de los dineros que son de todo el país.

Malestar. Me escribe un diputado de la Asamblea Nacional 2015 para hacer una denuncia bastante grave: “Amigo periodista tu sabes que tuvimos mucho tiempo sin cobrar nuestra dieta parlamentaria, porque el régimen dejó de enviar el presupuesto a la AN como parte de su asfixia financiera posterior a las elecciones 2015. Ese problema fue medianamente subsanado por el interinato, que luego de muchos reclamos accedió a destinar una parte de los recursos que ha recibido para compensar el trabajo de quienes somos parte del Parlamento. Bueno resulta que nos pagaron en total unos US$30 mil dólares a través de la plataforma AirTM, a quienes no teníamos cuentas en el exterior, pero a un grupo de privilegiados les pagaron US$50 mil. Eso generó malestar porque se aplicó un pago a los diputados comunes y corrientes, pero otro monto mayor a los llamados VIP. Hasta ahora no hay ninguna explicación a tal discriminación y como es normal en Guaidó, solo guarda silencio”. ¿Quiénes son los diputados VIP?

CNE (yII). La primera evidencia queme confirmó que, este primer movimiento, cuenta con apoyo internacional fue el comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA). Cuando lo leí la noche del martes el comunicado, me llamó la atención el último párrafo que textualmente dice: “Asimismo, y en consecuencia, la Secretaría General condena las acciones de aquellos integrantes de la Comunidad Internacional que han inducido negociaciones para intentar validar un acuerdo entre colaboracionistas y la dictadura”.Claramente hay un reclamo hacia las naciones que están participando o avalando la jugada, tomando en cuenta que poco a poco la OEA y sobre todo Luis Almagro han venido perdiendo protagonismo en la búsqueda de una salida a la crisis venezolana. ¿Por qué? Porque Almagro en su intención de ayudar a Venezuela, cosa que se agradece, ha quedado muy marcado como radical y no es visto como ese mediador ideal en la nueva etapa del esfuerzo internacional. Luego de preguntar, llegué a la percepción que la participación internacional tiene como protagonista a los noruegos, quienes tienen ahora una posición más protagónica y mayor respaldo que el año pasado. Todo indica que se están moviendo con el apoyo del Departamento de Estado de EEUU, porque a los gringos les conviene que, inicialmente, sean ellos y no que la gestión de Joe Biden se siente con el régimen. Como parte de la operación internacional están por reanudarse las negociaciones “pendulares” en Caracas, con el fin de sentar las bases finales para las supuestas las conversaciones que deberían iniciarse muy pronto en México y en las cuales Estados Unidos si tendrá un rol más protagónico. También es prudente analizar los movimientos del oficialismo, porque bien pudieron haber escogido un CNE 100% rojo, pero al final les interesó más dejar dos espacios para la oposición. A eso hay que sumar la medida de casa por cárcel para los seis ejecutivos de Citgo, lo que no es suficiente, pero es una pequeña “prueba de amor”, como dice el amigo Antonio de la Cruz. Si unimos ambas acciones y las que puedan venir, podemos inferir que el oficialismo comienza a ceder en algunas cosas, pero manteniendo su estilo de jugar muy duro. Hay movimientos de todos los participantes que pudieran tomarse como una buena señal. Repito no es momento para satanizar, pero tampoco para celebrar. Esperemos los próximos sucesos.

Bukele. Lo que está ocurriendo en El Salvador con la gestión de Nayib Bukele es algo muy grave y califica como una dictadura de derecha, aunque el tipo es un pasticho ideológico porque antes erigirse como un fenómeno político, era dirigente del Frente “Farabundo Martí para la Liberación Nacional” (FMLN), pero además era un izquierdista recalcitrante que admiraba con fervor a Hugo Chávez. Ahora se erige como un dictador de derecha y habla mal de la izquierda a la que perteneció. Bueno, esas mutaciones son normales en muchos políticos, pero lo grave no es eso. Lo complejo es que intenta acabar con la institucionalidad de ese pequeño país agobiado por una crisis económica terrible, ya que es una de las naciones más caras de Centroamérica, pero además tiene graves problemas de inseguridad con las maras y niveles de corrupción agobiantes. Bukele usa el amplio respaldo popular que tiene para construir una dictadura institucional a su medida al mejor estilo de lo que Chávez hizo en Venezuela, con la complicidad de sus asesores venezolanos: Lester Toledo, Sara Hanna George y Miguel Arvelo entre otros; quienes por cierto andan en una jugada rara porque están ofreciendo dinero a algunos medios de comunicación para publicar una nota periodística en la cual resaltan su participación en la crisis política salvadoreña. ¿Por qué lo hacen? De verdad que aún no entiendo la jugada. Hablando de Toledo, alguien que lo conoce muy bien me comentó que esa es otra para su lista de “cagadas” (textual) que ya incluía sus desaguisados con la ayuda humanitaria, la coordinación internacional de VP y el desastre que ha causado en Voluntad Popular del Zulia, entre otras “tortas” que ha puesto. Volviendo a Bukele, este señor se metió en una crisis política muy grave que le traerá consecuencias en sus relaciones, sobre todo, con EEUU. Al parecer cuenta con el apoyo de China para seguir su camino autoritario.

Air-Guisok. Aunque Omar Prieto se moleste, sigo revelando detalles sobre las irregularidades que comete su empresa de servicio de internet. Desde Cantv me aclara que me equivoqué en el monto de la fianza que están solicitando a todas las empresas que desean usar su red de fibra óptica. En mi pasada columna mencioné que la fianza era por US$118 mil, pero la cifra es distinta porque la Gerencia de Planificación Financiera de la compañía estipuló la cantidad exacta de US$116.439, lo que también es una cifra bastante abultada y además irreal en medio de la crisis nacional. Ofrezco mi disculpa por el error en la cantidad de dinero. El problema para los interesados no solo es la cifra en dólares, sino que son muy pocas las empresas que otorgan una fianza de semejante magnitud y eso está metiendo en dificultades a otros prestadores de servicios de internet. Consulté a dos participantes del mercado y me dicen que esa es una política que busca frenar la competencia, pero además privilegiar a los “amigos”. En conclusión, la empresa de Omar Prieto no paga por el uso de la fibra óptica de CANTV y tampoco tuvo que presentar la fianza, ya que no hay ningún contrato entre CANTV y AIR-GUISOK. ¿Es o no competencia desleal?

Hipotecados. Un dirigente de Voluntad Popular en el Zulia me escribe indignado con el silencio de esa organización en relación con los desastres que hace Omar Prieto. Son contundentes con Maduro, pero no mencionan ni de refilón a OP. Lo primero que hizo fue preguntarme ¿Sabes por qué tanto silencio? Mi respuesta inmediata y lógica fue el compadrazgo de Omar Prieto con Eduardo Vale, pero su respuesta arrojó indicios que yo no conocía: “Eso es una parte del problema. Que Vale y Prieto no solo sean compadres, sino que sean socios en diversos negocios es ampliamente conocido por la dirigencia en el partido. Pero además te cuento que una semana después de realizadas las elecciones legislativas y municipales del 28/02 en El Salvador, tres de los dirigentes regionales de VP que están trabajando con Lester Toledo en ese país, decidieron regresar a Venezuela, pero al cruzar la frontera fueron retenidos por el SEBIN, cuyos funcionarios les dieron la opción de entregar todos los dólares y les permitirían retornar a Colombia. Así lo hicieron. Pero ahí comienza la participación de Omar Prieto a través de las diligencias de Eduardo. El sábado de esa semana la dama del grupo fue recogida en la frontera por una camioneta enviada por OP y llegó a Maracaibo sin ninguna dificultad. El segundo de los viajeros apenas pudo llegar para los días de Semana Santa, luego de intensas gestiones de OP a petición de EV. Este personaje en plena frontera se montó en otra camioneta y llegó a Maracaibo sin que nadie le preguntara nada. El tercero del grupo decidió quedarse en Colombia y actualmente vive en Bogotá. Hermano, como partido estamos hipotecados a Omar Prieto”. Sin nada más que agregar, sigamos “pedaleando”.

Ayudando. Algunos partidos políticos siguen muy activos en la calle, tratando de llevar ayuda a las comunidades más desasistidas. Por ejemplo, en eso está el equipo del Partido Centro Democrático (PCD) en Maracaibo que es liderado por los amigos Marcos Rivero y Hernán “Nacho” León quien junto a la dirigencia que les acompaña vienen recorriendo las comunidades y hace poco hicieron una jornada social en el barrio Guaicaipuro, parroquia Venancio Pulgar, beneficiando a 200 vecinos con atención médica para niños y adultos, vacunación y despistaje de hipertensión arterial y glicemia, entras acciones. Esto es importante porque el trabajo político no solo abarca la búsqueda de votos, sino también acompañar a la población en sus penurias.

Pandemia. La contingencia sanitaria de nuevo se salió de control, a pesar de todos los esfuerzos que hizo Omar Prieto para esconder la verdad de lo que realmente ocurre, pero al final no tuvo más remedio que admitir parte de la crisis. La situación en el Hospital Universitario es terrible. Una amiga que es personal de enfermería cuando le pregunté si colapsó el hospital, me dijo: “No colapsó, sino que explotó”. No hay espacio para acomodar a los contagiados de Covid-19. Pero lo peor no es esso, sino que Prieto escondió el caos que se vivió en el municipio La Cañada de Urdaneta con la enorme cantidad de casos, lo que superó la capacidad de atención del sistema público de salud. Del brote de La Cañada nada se dijo y nada se supo en los medios, porque la Gobernación ocultó lo ocurrido.

UNT. Las cosas están revueltas en Un Nuevo Tiempo a raíz de la designación del nuevo CNE, porque el “Comando Colesterol” insiste y presiona a Manuel Rosales para que se mantenga una posición abstencionista, mientras la mayoría de la dirigencia que está en el Zulia luchando por el rescate del país espera participar en las elecciones, incluyendo a miembros de la Dirección Regional, como es el caso de José Figueredo, secretario de organización de UNT en el Zulia, quien fue electo en las últimas internas. ¿Cuál es el problema? Que las “gordas”, quienes viven fuera del país y se benefician del interinato, no quieren que UNT participe en elecciones; mientras la mayoría de las bases cree que el nuevo CNE es una ventana que debe ser aprovechada para avanzar en la solución a la crisis. El “Comando Colesterol” no tiene votos, pero si influencias y por eso presiona para que Un Nuevo Tiempo siga contrario a la solución electoral. Ellas dicen que tienen mucho peso. Un ferviente seguidor de MR me escribió una frase en su típico maracucho: “Esas gordas solo producen brollosy cizaña”.

Sin tabú. Aunque para algunos el tema electoral está prohibido, por estar en desacuerdo con una salida política a la crisis o porque sencillamente no están, por ahora, dadas las condiciones para votar con confianza, es interesante que la discusión sobre las precandidaturas de la oposición a la Gobernación del Zulia salió de los espacios 100% partidistas y la sociedad civil ahora plantea sus puntos de vista y hasta postula a zulianos de renombre. Hace pocos días me llamó la atención que se comenzó a mover la precandidatura de César Ramos Parra, creador de UNISERLUZ, la Gobernación del Zulia. La propuesta se aceleró sobre todo a partir de una encuesta digital que lanzó el colega y amigo, Nerio García, en la cual el profesor Ramos terminó en el segundo lugar y con más de 30% de las preferencias de los participantes. ¿Quién quedó en el primer lugar? Pues Manuel Rosales cuyo equipo al enterarse del sondeo movilizó su tropa para remontar en las cifras. Lo interesante es que César Ramos Parra lideró la encuesta durante la mayor parte del tiempo, pero además de forma espontánea porque no tiene tropa. A partir de ahí su nombre viene siendo tema de conversación en la sociedad civil. Eso es muy importante porque, sin descalificar las aspiraciones de los líderes políticos, es importante abrir el debate y no dejar eso solo a los partidos. En lo personal conozco a César Ramos Parra y doy fe de su capacidad y honestidad, razón por la cual me parece una buena opción.Es un asunto que necesita discusión y participación para avanzar en el caso que se logren las condiciones para votar.

LUZ.Me escriben varios docentes de la Universidad del Zulia para quejarse nuevamente del profundo deterioro de la institución. Indican que pesar que las autoridades, pero sobre todo la camarada Judith Aular de Durán, se entregó al chavismo con la excusa de atender los problemas en la infraestructura, no hay mejoras de ningún tipo, porque solo han tirado una pinturita y cortado el monte en algunas de las facultades y dependencias. Uno de ellos fue enfático: “La rectora se entregó al chavismo por unos potes de pintura y unos machetazos al monte”. El caos es tan grande que en el nuevo Rectorado no hay aire acondicionado en la mayoría de las oficinas, lo que hace inhumano que el personal trabaje”. Otro agregó un dato interesante: “Tanta pistolada que hablaron de la seguridad y ya no hay policías en las distintas áreas y da terror visitar las pocas dependencias que están atendiendo al público”. A confesión de partes…

#Contrastes. En el episodio de #Contrastes que se estrena este viernes 7 de mayo a las 7PM (hora de Venezuela), converso con el especialista venezolano en economía y petróleo, Antonio de la Cruz, quien hace un interesante balance de los 100 días de la gestión de Joe Biden en los Estados Unidos y el esfuerzo internacional por construir una salida a la crisis venezolana. No olvides suscribirte a nuestro canal de youtube: http://ow.ly/eQIH50AyZg4.

