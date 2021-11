Darwin Chávez // ¿Por qué Diosdado Cabello lanzó al “pajón” a Alex Saab?

Al cierre. Me informan desde EEUU que los interrogadores judiciales comenzaron a ejercer presión sicológica efectiva contra Alex Saab. No le están amenazando, ni torturando para que suelte información. Entraron directo con una oferta de una condena de solo 3-4 años de cárcel, además de salir en libertad al cumplir 65% de la sentencia. Casualmente para reforzar esa promesa, en los mismos días que inició el proceso contra el barranquillero y socio de Maduro, se anunció que a comienzos de 2022 saldrá en libertad Alejandro “El Tuerto” Andrade, como consecuencia de su cooperación con la justicia y al cumplir 65% de tiempo en prisión. Los gringos que de pendejos tienen poco, reforzaron su mensaje con el tema familiar, diciendo al detenido que no podría ver nunca más a su familia. Al parecer, junto con la oferta de una sentencia corta y además una sustancial reducción, ofrecieron que podría traer a su familia a EEUU. No me extrañaría que el ofrecimiento incluya la devolución de una partecita de los bienes incautados, para que pueda vivir tranquilo. Todo esto a cambio de que suelte toda la información que tiene sobre las vinculaciones de Maduro y su séquito en corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo. ¿Cuál fue la respuesta de Saab?Si tomamos en cuenta su juramento de lealtad per saecula saeculoruma Maduro, debió haber dicho que NO. Sin embargo, aparentemente pidió garantías y su equipo de abogados analiza la oferta de la justicia de esa nación. Saab podría estarse preparando para iniciar su carrera como cantante “judicial”. Dicen que está afinando su voz en estos días.

A confesión de p… (I) Huele a delación velada, bueno ni tan velada. El pasado miércoles 20 de octubre Diosdado Cabello no solo admitió públicamente que Alex Saab tenía unos 12 años haciendo negocios con el régimen, sino que adicionalmente confesó que era el encargado de evadir las sanciones de EEUU. Diosdado más allá de su soberbia y estilo conflictivo, pocas veces da alguna puntada sin dedal. Que lamentara la extradición de Saab podría ser tomado como una reacción normal y corriente, en medio de la solidaridad entre pillos. Pero esa confesión de los negocios del señor Saab y de su papel para evadir sanciones, ya es algo más premeditado que casual. Cuando en 2020 comenzó todo el jaleo en torno a la detención de Saab en Cabo Verde me surgió la duda si el barranquillero no solamente le cuidaba dinero a Maduro y sus más cercanos, sino también a Cabello. Indagué y la respuesta que recibí fue que NO. Deje la duda hasta ahí, pero a raíz de su delación televisiva, de nuevo se despertó la curiosidad sobre los testaferros de Diosdado Cabello. Hice varias consultas y logré reunir detalles valiosos. Una fuente de inteligencia ante la pregunta de si conocía los que cuidaban del dinero de Cabello, soltó una extensa y ruidosa carcajada y me lanzó esta pedrada de cerquita: “Aunque te parezca exagerado, Diosdado tiene más de 200 testaferros de diferentes niveles e importancia en su red de negocios”. A partir de los datos que recibí, me permito armar todo el relato y los involucrados. Comencemos por el origen de la voracidad por los negocios de Cabello y para eso hay que remontarse al 11 de abril de 2002, cuando la oposición sacó a Chávez del poder y luego de una serie de errores inexcusables, abonan el terreno para que el difunto Raúl Baduel lo reinstalara en el poder. Si algo tienen en el chavismo, es que aprenden de sus errores y el 11A no solo incurrieron en fallas políticas, sino también financieras. ¿Por qué? Porque al subestimar la capacidad de convocatoria de la oposición, incluyendo a los despedidos de PDVSA, también los agarraron con los pantalones en las rodillas y sin dinero. ¿Sin dinero? Si porque en 2002 aún la corrupción no era un problema generalizado. Ese día se quedaron sin poder, pero además sin dinero para huir, esconderse, defenderse e incluso contraatacar. Luego de recuperar el poder, comenzaron a analizar lo ocurrido en materia financiera y llegaron a la conclusión que debían actuar, almacenar dinero y estar preparados para situaciones similares en el futuro. DC fue el encargado de proponer a Chávez que debían crear “caletas” de dinero y el difunto lo autorizó. En aquel entonces no sabían cómo hacerlo y el encargado de enseñarles que “el agua moja” fue Rafael Ramírez. A partir de ahí se montó toda una operación financiera liderada por Ramírez por un lado y por el otro Cabello. Desde entonces la voracidad los invadió al ver lo fácil que era hacer negocios en distintos frentes, por lo que no solo querían mojarse sino empaparse con dinero, mucho dinero. Ahora vamos a la actualidad. Los principales testaferros de DC son varios. Por ejemplo, Marco Tulio Díaz (Y no me refiero al ex dirigente del MAS y amigo personalque vive en Maracaibo), quiensupuestamente opera desde Suiza y es el menos conocido de todos, pero el más importante en la actualidad. En la lista también destacan Raúl Gorrín, Isaac Sultán Cohen, Rafael Sarria, JeshuaVeroes, Khaled Khalil Majzoub (EVEBA) y dos familiares que entraron al ruedo hace poco tiempo, pero que acumulan mucho poder, como son Luis Campos Cabello y Jerson Cabello.Tal diversidad demuestra que Cabello aprendió rápido y entendió que concentrar su dinero en dos o tres personajes podía traerle problemas y por eso tiene tantos testaferros a su disposición. Hasta aquí queda claro que Alex Saab no le guardaba dinero, pero ¿por qué lanzó al pajón a detenido? Lo explico en la segunda parte de este comentario.

Control de daños. La muerte del general Raúl Isaías Baduel, luego de tantos años de encierro, además de torturas físicas y sicológicas, generó reacciones que tomaron por sorpresa al régimen. Incluso pocos podían prever que al ser un oficial retirado, se registraran reclamos al interior de la Fuerza Armada Nacional. Ante el fallecimiento del compadre de Hugo Chávez, el “Madurismo” intenta aplicar control de daños y dos días después de la muerte de RB, Delcy Rodríguez visitó en personal al también general, Miguel Rodríguez Torres. La Vicepresidenta de la República llevó una propuesta a MRT, con el fin de canalizar su salida de prisión. No se si con libertad plena o le van a entregar el beneficio de casa por cárcel. Claramente quieren evitar que otro influyente general se les muera privado de libertad. El problema es que dos fuertes enemigos de Rodríguez Torres se oponen y presionan para que no salga de prisión. ¿Quiénes se oponen? Son Tareck El Aissami y Tarek William Saab. Al parecer la iniciativa de sacar a MRT de la cárcel es de los hermanos Rodríguez quienes están mediando ante Maduro para lograr esa medida. ¿Quién logrará su objetivo? Esta es una buena prueba para testear el verdadero poder de los Rodríguez ante Nicolás.

Escenarios electorales. Muy interesantes los resultados que arrojan las dos encuestas que he recibido y que miden la intención de voto en Maracaibo, tanto para la Alcaldía como a la Gobernación. En ambos casos los candidatos de la Unidad obtienen la mayoría del respaldo. Estos datos deben llamar a la reflexión a Juan Carlos Fernández y que finalmente tome la decisión inteligente de posponer su aspiración y sumar su trabajo a la Unidad. No creo que Juan Carlos tenga la intención de favorecer a Willy Casanova, a pesar de que al analizar los resultados es claro y evidente que su participación no le favorece a él, sino al candidato de Nicolás Maduro. Juan Carlos, por el respeto y consideración que te tengo, de nuevo recomiendo que tomes la mejor decisión y no pongas en riesgo no solo la victoria de la oposición en Maracaibo, sino que causes un severo daño a tu credibilidad como comunicador y a tu carrera política que no debería acabar el 21N. Luego de esta introducción, revisemos las cifras. Ambos estudios son importantes, porque son los primeros que se conocen luego de anunciados los abanderados de unidad y que estos iniciaran su campaña en las comunidades. Adicionalmente los dos fueron hechos desde mediados de octubre, o sea que son una fotografía bien clara de la intención de voto y dan números muy parecidos. Inicio con la primera que corresponde a la empresa More Consulting, cuyos datos han sido difundidos y son bien conocidos, pero es clave entender el escenario para poder visualizar lo que podría ocurrir el próximo 21 de noviembre. Comienzo con la gobernación, lucha en la cual Rosales aparece bien posicionado y, con una ventaja de 47% sobre Omar Prieto, tiene la primera opción para ganar, ya que Maracaibo es el municipio con mayor peso electoral del estado. Quien gane en Maracaibo podría inclusive compensar los resultados obtenidos en el resto de los municipios, principalmente aquellosque son tradicionalmente ganados por el chavismo. Es pertinente hacer notar que la pésima imagen que tiene Prieto en Maracaibo podría terminar de enterrar las aspiraciones de Casanova. Cuando revisamos los resultados en cuanto a la Alcaldía de Maracaibo, se evidencia el crecimiento de la candidatura de Rafael Ramírez quien, para el momento de realizado el estudio, superaba a Willy Casanova por 19%. Al medir en un escenario polarizado, la ventaja de Ramírez sobre WC sube a 32,1%. Dos datos más son claves de revisar. El primero es que cuando miden las preferencias para la Alcaldía de Maracaibo en cuando a candidatos respaldados por los aspirantes a la gobernación, 65% votaría por un alcalde apoyado por Manuel Rosales y un 24% por alguien apoyado por Omar. Y el último de los detalles a resaltar es cómo la tarjeta de la Unidad ya está en la cima de la intención de voto con 38,7% y la del PSUV aparece segunda con 21,9%, lo que ayuda a reforzar la tesis del voto entubado este 21N. Ahora revisemos la segunda encuesta, la cual recibo recién salida del procesamiento de datos y que fue realizada por el profesor, José Villa entre el 23 y el 25 de octubre. La muestra fue de 1.000 casos efectivos en el municipio Maracaibo, con un nivel de confianza de 97,5%. Es pertinente destacar que la aplicación del cuestionario fue totalmente en hogares. Cuando miden la intención de voto para la Alcaldía de Maracaibo, Rafael Ramírez obtiene 35,80%, Juan Carlos Fernández 24,90% y Willy Casanova 20,60%. La ventaja de RR sobre JCF es de 10,9% y en relación con WC es de 15,2%. Al medir en un escenario polarizado Unidad vs PSUV, Rafael Ramírez tiene 62,50%, mientras Casanova 26,10% para una ampliación de la diferencia a 36,4%. También se sondeó el apoyo a la Gobernación del Zulia y Manuel Rosales tiene 74,90% de apoyo, mientras Omar Prieto se ubica en 21,30%. Los dos sondeos demuestran que el espacio para el crecimiento de la candidatura de Rafael Ramírez es amplio y Casanova se estanca entre 20-26%. La conclusión evidente es que si Juan Carlos Fernández pospone su aspiración y se suma, la victoria opositora en Maracaibo podría ser aplastante, mientras que además se consolidaría el triunfo de Manuel Rosales en la gobernación. ¿Está garantizado el triunfo en Maracaibo y el Zulia? No, porque al chavismo no solo hay que ganarle en las encuestas y en la calle, sino fundamentalmente en los centros de votación. De lo que no hay duda es que en lo electoral todo marcha bien.

A confesión de p… (yII). Que el extraditado no le cuidaba dinero a Cabello, no es razón suficiente para que lo lanzara al barranco en su programa. ¿Qué hay de fondo? En términos muy generales es la eterna confrontación entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por el control del chavismo y por supuesto también está en disputa la candidatura presidencial para 2014. Es bueno recordar que a raíz de la detención de Alex Saab en Cabo Verde (12/06/2020), se mencionó que la entrega de las coordenadas del plan de vuelo del colombo-libanés y las siglas del avión donde viajaba, habían sido entregadas a Estados Unidos desde el propio chavismo. ¿Por qué? Tal como comenté en mi columna del 24/06/2020 y luego ratifiqué en la correspondiente al 01/07/2020, en todas las hipótesis de quién o quiénes habían vendido a Saab a los gringos, aparecía Diosdado Cabello, ya que no cualquier chavista tenía información tan precisa que permitió a EEUU esperar el aterrizaje de Saab en Cabo Verde. Luego de lo sucedido, Maduro prometió vengarse y es cuando, en medio de la convalecencia de DC por Covid-19, le pasa a retiro a los generales de su promoción y reduce su poder de fuego. Posteriormente se han vivido varios escarceos entre ambos, hasta que el 14/05/2021 el Ministerio Público ordena y ejecuta la detención del coronel, Luis Augusto Piligra Jiménez, quien fungía como presidente de Lácteos Los Andes y era pieza fundamental de los negocios de DC en dicha empresa. Eso agravó los problemas entre Maduro y DC. Regresando a la actualidad, en los organismos de inteligencia se comenta que Hugo “El Pollo” Carvajal, en medio de su molestia contra Diosdado por múltiples razones, envió a Maduro pruebas sobre la responsabilidad de Diosdado en la entrega de información confidencial a EEUU sobre el último viaje del magnate Saab. Pero la ira del “Pollo” también trajo consigo que,al parecer, también entregó pruebas de la supuesta responsabilidad de Cabello en el asesinato del capitán, Rafael Acosta Arévalo, quien murió a causa de las torturas a las que fue sometido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Pero además en los pasillos del Palacio de Miraflores se corre el rumor que Maduro usará a Cabello para que asuma el peso de la campaña de cara al 21N y posteriormente lo irá desplazando. Luego de analizada toda la información recibida, es posible inferir que DC hizo lo que hizo como parte del “ajuste de cuentas” con Nicolás. Y como no tiene dinero comprometido con Alex Saab, más bien le conviene que el detenido entregue información comprometedora sobre Maduro y su séquito.

¡Milagro! No sé si atribuir a un milagro, a la eficiencia de los diputados que integran la comisión especial o al real objetivo de tapar lo sucedido en dicha compañía; pero el trabajo de la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional, para investigar las supuestas irregularidades en Monómeros, es digno de ser postulado al Récord Guinness. Hagamos un recuento de los acontecimientos. El pasado 12 de octubre la AN2015 anuncia que fue creada dicha comisión especial y unos días después estaba completa su integración. Luego el 20/10 acuden por primera vez a la sede de la empresa en Barranquilla y ya el martes 26/10 tenían listo un informe de más de 50 páginas, por lo que solicitaron una sesión extraordinaria del Parlamento para presentar los resultados de su trabajo. Incluso la diputada, Bibiana Lucas, integrante de la comisión, destaca en una nota de prensa el extraordinario esfuerzo de 46 horas de trabajo, o sea que sumando las horas reales que le dedicaron a la investigación no totalizan ni siquiera dos días de trabajo. Tal como lo comenté en mi pasada columna la integración de dicha comisión especial generaba dudas. Pero con la rapidez con la cual indagaron las presuntas irregularidades, termino de confirmar que se trató de solo una manobra para intentar tapar la verdad. A la jugada se le vieron las costuras cuando el plazo que dio la AN fue de apenas 10 días, cuando en ese tiempo es humanamente imposible revisar todo lo que está alrededor de esa compañía, a menos que la intención haya sido no revisar mucho. En conclusión, es otra “tapadera” más del interinato y el G4. Lo bueno de todo, es que cuando el gobierno de Colombia destape los resultados de la auditoría que terminaron en septiembre, la cloaca podría quedar a cielo abierto.

Apuesta. Varios amigos me consultan si estoy a favor o en contra de la participación electoral de la oposición. Lo hacen ante las dudas que les genera mi posición dual ante la mayor coalición opositora, ya que es público y evidente que soy un crítico del G4 y del gobierno interino, lo que para algunos significa que soy contrario a la decisión de acudir al 21N. Que esté en desacuerdo con la mayoría de las decisiones del cogollo opositor, pero además haya hecho denuncias sobre las irregularidades cometidas contra el interinato, no quiere decir que esté en contra de todo lo que ellos decidan y hagan. En el caso de las elecciones regionales y municipales estoy apoyando a los aspirantes de Unidad, porque considero que la participación electoral es una vía que podría destrabar la crisis. Además tengo la certeza que esa acción cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. No voy a cometer el error de jugar al fracaso electoral el 21N, para luego darme golpes de pecho diciendo que tenía razón. ¿Puede que no se logren los resultados esperados? Por supuesto que sí. ¿Puede ser que se logren resultados importantes? También puede ser que sí. Lo peor sería no hacer nada y seguir atrincherados en la posición abstencionista que pocos resultados positivos ha generado. A quienes cuestionan mi posición les consulto ¿Cuál es la alternativa real a la participación electoral? Varias veces lo he mencionado: los extremos no son buenos en la lucha por la libertad de Venezuela y no hay una salida perfecta.

Ocupación… en camino de legalización. Recuerdan cuando hace varias semanas alerté sobre la acelerada ocupación de supuestos empresarios árabes del sector comercial Maracaibo, pues dicha invasión está en camino de matizarse como legal a través de la creación de la “Cámara de Empresarios Árabes del Zulia”, que nace este viernes 29 de octubre mediante un evento que se realizara en el Salón Lagunillas del Hotel Tibisay. Este “gremio” sin duda de que nace con el auspicio de la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de Maracaibo. Fíjense que la imagen de invitación fue capturada desde la cuenta Instagram de Tony Boza, asesor de la municipalidad marabina. No tengo dudas de que el chavismo está promoviendo y amparando esta ocupación comercial. Además me cuentan que para crear la cámara han contado con el asesoramiento de directivos de Fedecámaras-Zulia. No me extrañaría que de pronto en unos pocos años, uno de los socios de Omar Prieto ocupe la presidencia de Fedecámaras en el estado.

Posición dual. En la principal coalición opositora está ocurriendo un hecho bien particular. Hay organizaciones que a pesar de que mantienen su respaldo a la participación electoral y están en la calle trabajando por los candidatos de unidad, mantienen su exigencia de mayor honestidad y transparencia al gobierno interino en el manejo de los activos en el exterior. Esta posible doble la mantiene, por ejemplo, el Partido Centro Democrático (PCD) y consulté las razones: “Que apoyemos a los abanderados de unidad para las elecciones regionales y municipales, no excluye que sigamos exigiendo honestidad y ética a quienes administran recursos del país. Lo hemos hecho desde siempre con el chavismo y no podíamos dejar de hacerlo con la oposición. Debimos haber sido un ejemplo de decencia, pero no lo fuimos por la ambición de unos pocos que no representan a la mayoría de quienes estamos en la oposición”.

Deuda. Me cuentan desde la corresponsalía del canal El Venezolano TV (EVTV) en Caracas, que les deben a sus trabajadores más de 3 meses y medio de salario. Por eso están en huelga y no producen materiales para enviar a Miami ¡Epa, Carlos Méndez paga tus deudas laborales!

¿Justificación? La dirigencia que tiene el partido Voluntad Popular en el municipio Almirante Padilla se enteró con sorpresa que un equipo de la dirección regional de VP, con Yover Sánchez a la cabeza, visitó ese municipio sin invitar al delegado político de esa organización, Julio Árraga, así como también excluyeron al candidato de unidad a la alcaldía, Argenis Díaz. Dicen que la visita fue para intentar justificar el dinero que reciben de la dirección nacional o Equipo Nacional de Activistas (ENA). Llegaron, hablaron, se tomaron unas fotos y se fueron.

#Contrastes. Luego de varias semanas de ausencia, por razones técnicas, este lunes 1ro de noviembre regresa el programa #CONTRASTES, conversando con el diputado, Ismael León, integrante de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, con quien tocaré el tema de las irregularidades en Monómeros y el milagro de la comisión especial designada para ese caso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube: http://ow.ly/eQIH50AyZg4.

Darwin Chávez | @Darwinch857 | [email protected]