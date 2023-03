Darwin Chávez | Operación El Aissami: ¿Epifanía de honestidad, reacomodo de fuerzas y/o ajuste de cuentas?

ADELANTO. Le tengo una consulta a Manuel Rosales: ¿Te suena el nombre de la empresa Laticon? La semana que viene los detalles.

¡ALERTA! (III). La situación del puente sobre el lago sigue escalando y son cada vez más frecuentes los problemas que paralizan el tránsito vehicular. Por los grupos de WhatsApp y redes sociales circulan imágenes que demuestran el grave deterioro de esa importante arteria vial, a pesar de que desde el chavismo aseguran con sarcasmo que “el puente está mejor que nunca y es más resistente que cuando fue inaugurado”. Es tan evidente el problema, que hace pocos días vino una comitiva desde Caracas a revisar la situación. Los invito a ver algunas de esas fotografías que muestran cómo está nuestro puente.

CONFLICTO. El pasado lunes 20 de marzo el presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), Jesús María Casal, informó que habían sido designados los integrantes de las 24 juntas regionales de primarias. Lo extraño es que los nombres serán anunciados posteriormente. Ante esa ambigüedad hice una consulta y esta fue la respuesta: “Ese fue un anuncio para cumplir con el cronograma del proceso, pero la verdad es que no hay acuerdo, ni mucho menos consenso, en torno a estos integrantes. El problema es que el G3 está presionando para tener control de las juntas regionales, pero la CNP, Vente Venezuela, Encuentro Ciudadano, la Concertación Ciudadana, Causa R y Fuerza Vecinal están rechazando la pretensión del G3. Incluso Casal ha tenido una posición muy dura contra esa intención. En los próximos días podría surgir humo blanco”. Uno de los estados con más problemas es el Zulia, ya que Manuel Rosales y Un Nuevo Tiempo pretenden “apropiarse” de la junta regional.

DENUNCIAS. Me cuentan que como parte de la operación contra la corrupción vienen dos denuncias muy duras que impactarán directamente en el Zulia. Al parecer la primera sería contra Omar Prieto y dos de los muchos guisos que montó siendo gobernador. Una sería por los US$140 millones destinados al Polideportivo Luis Aparicio, ya que le enviaron el dinero y no hizo las obras correspondientes. Y el otro tiene que ver con los millones de “pelucas californianas” que le entregaron para potenciar el sistema eléctrico, dinero que en su mayoría se fue por las cañerías de la corrupción de OP. El otro que aparentemente será denunciado es Manuel Rosales por el caso Monómeros y las falsedades en sus declaraciones juradas de patrimonio a la Contraloría General de la República, ya que no tiene cómo justificar todas las propiedades que tiene. En lo de Monómeros, supuestamente, son varios del entorno de MR que podrían salir embarrados cómo, por ejemplo, la señora Nora Bracho, Henry Ramones, alias “El Morsa” y aquel peluche que se fue huyendo a Estados Unidos. Tampoco está descartada alguna acción contra Juan Guaidó ante la abundancia de “cables pelaos” que dejó su interinato. En el chavismo planean perseguir no solo a chavistas, sino también a ciertos opositores. ¿Por qué sacrificar a Rosales que les ha sido de tanta utilidad? En este punto recordé una frase que me comentaron hace mucho tiempo: “En el chavismo es normal la ‘tesis del condón’ ya que usan a sus aliados y luego los botan sin remordimientos”. Esperemos los acontecimientos.

REACOMODO (I). Cuando comenzó el escándalo por los actos de corrupción de Tareck El Aissami y su grupo en Petróleos de Venezuela, se desató un bombardeo incesante de información sobre detenciones, decomisos de enormes cantidades de dinero y los detalles de una cloaca cuyas dimensiones reales aún no se conocen. Era de tal magnitud el show que tomé la decisión de no detenerme en el “qué”, sino indagar sobre el “por qué” y “para qué” con el fin de tratar de explicar a mis lectores el trasfondo de este escándalo que toca las fibras más profundas del chavismo. Luego de aquella decisión comencé a tomar nota de distintas hipótesis, hice múltiples consultas y recibí diversas versiones, algunas de las cuales sólo difieren entre sí en pequeños detalles. En este punto es prudente recordar que el chavismo es una caja negra de la cual sólo se logra extraer una parte, pero no toda la información, sobre lo que realmente está sucediendo. Luego de esta breve introducción iniciamos la reconstrucción de los hechos, hipótesis y versiones. Antes de entrar en los detalles más finos, es interesante como en la operación cayeron personas aparentemente inocentes, como parece ser el caso del marino de PDVSA Tía Juana, Mervin Gómez, quien fue detenido por el Sebin sin tener nada contra él ya que no tiene un cargo relevante, ni está cerca de los negocios en la industria. Comienzo con una hipótesis inicial. Que El Aissami y su grupo son unos delincuentes, de eso no tengo duda y tampoco es que el robo de estos tipos comenzó recién. Todas sus acciones eran conocidas en el alto mando del régimen, pero como es normal en esta revolución nadie hace nada, hasta que los protagonistas tocan intereses muy específicos o necesitan sacrificarlos por el “mal común”. ¿Qué pasó con El Aissami y su banda de pillos? La primera apreciación que tuve fue que probablemente se trataba de una jugada del G2 o calcada de acuerdo con el modus operandi de la inteligencia cubana, con el fin de tapar un escándalo con otro escándalo que es algo muy común en el manual chavista. ¿Qué escándalo querían tapar? Sin duda que el creciente descontento en la Fuerza Armada por sus míseros salarios y la desaparición de la seguridad social que, por cierto, revelé en mi columna del 9 de marzo (LEA AQUÍ). Luego y en la medida que iba acumulando información de mis fuentes y las publicaciones realizadas por destacados colegas fue posible entender que el rifirrafe era mucho más amplio y grave que la simple jugada de tapar un escándalo con otro escándalo. A partir de aquí me surgieron preguntas que debía responder: ¿Es una ‘epifanía de honestidad’ del chavismo? ¿Se trata de un reacomodo de fuerzas de cara a las presidenciales del 2024? ¿O es un típico ajuste de cuentas entre delincuentes de alto perfil? Para no dejar nada fuera de este análisis mencionaré todas las versiones recolectadas, para luego obtener una conclusión. Claramente no se trata de una “epifanía de honestidad” porque en el chavismo la honestidad no es un bien muy valorado y la lucha contra la corrupción es un comodín que usa Maduro cuando necesita superar momentos críticos . Como adelanto, considero que se trata de una mezcla entre ajuste de cuentas y reacomodo de fuerzas. La versión #1 que recibí es que se trata de una venganza de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez contra El Aissami por dos razones fundamentales. La primera que se estaba quedando con el “lomito” de los negocios en PDVSA, aunque la segunda razón parece tener mayor peso y es que recibieron información sobre la intención de El Aissami de financiar su propia candidatura presidencial, para lo cual estaba tocando y “manoseando con dinero” a sectores de la cúpula militar. ¿De dónde provino la información? Al consultar a una fuente de inteligencia sobre esta versión, este me envió un mensaje a García: “Si revisas quién es uno de los enemigos más fuertes de El Aissami, te vas a topar con el general Miguel Rodríguez Torres quien, al parecer, tenía infiltrado el entorno de El Aissami y le pasó información detallada de sus planes a los Rodríguez. En este punto recuerda que MRT tiene una excelente relación con Delcy. Por los momentos no descartes nada”. Siguiendo con esta V1, los Rodríguez al tener los detalles se los presentan a Maduro y este ordena toda la campaña contra quien fue uno de sus hombres de mayor confianza. ¿Por qué los hermanitos diabólicos hacen eso? Primero para reafirmar su poder y ascendencia ante Maduro, sobre todo Jorge a quien bauticé como “El Rasputín de Nicolás” porque es el principal consejero de Maduro. Sacando a El Aissami del juego, se quitan un adversario de encima y consolidan una relación cercana con NM. Incluso no hay que olvidar que Delcy, en el caso que no sea Nicolás el candidato, tiene aspiraciones presidenciales ¿Y las otras versiones? Las presento en la segunda parte de este análisis.

DESPOJO. Desde el chavismo se prepara un nuevo zarpazo, a través de PDVSA, contra las alcaldías que administran su propio servicio de gas doméstico, como es el caso de Maracaibo y San Francisco. ¿Qué están planeando? Pues quitarles el manejo de este servicio que permite a las municipalidades obtener recursos adicionales y así poder reducir el impacto de la crisis en sus ingresos. En el caso de la capital zuliana, los ingresos por servicio de gas doméstico sirven no sólo para el mantenimiento de la red, sino que además facilitan la inversión en obras que resuelven ingentes problemas de la población. El propósito chavista es que PDVSA asuma la administración de las redes de gas doméstico y así apropiarse de lo que pagan los ciudadanos. La fuente lo dijo con todas las letras: “Necesitan recursos y por eso están raspando la olla”. ¿Es una decisión tomada? Al parecer, están preparando todo el andamiaje de argumentos para dar a conocer esta nueva decisión, que afecta la autonomía y el funcionamiento de las alcaldías.

PREPARADOS. En la última emisión del programa #CONTRASTES, conversé con el colega Omar González Moreno, dirigente nacional del partido Vente Venezuela, quien evaluó positivamente, hasta ahora, el trabajo de la Comisión Nacional de Primarias, aunque ratificó que siguen oponiéndose a la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en dicho proceso. Sobre el crecimiento de la candidatura presidencial de María Corina Machado, no dudó en calificarlo como un fenómeno electoral similar, guardando las distancias y las cualidades de los involucrados, al que se vivió en 1998 con la elección de Hugo Chávez. Sobre la posibilidad de que el G4 pretenda construir un frente anti MCM, enfatizó que eso sería un nuevo error para ese cogollo que pretende seguir controlando la lucha de la oposición en el país. No dejes de disfrutar de esta entrevista, haciendo clic aquí.

DESCONTENTO. Por más aplausos, vítores y sonrisas que hubo en el simulacro del Congreso Regional de UNT, lo que hay aguas abajo es un descontento creciente ante la nueva burla de Manuel Rosales. Son varios los dirigentes municipales que alegan que no importa todo el trabajo y los sacrificios, porque siempre Manuel será quien decida quién integra la DER. Conversé con varios amigos que son parte de Un Nuevo Tiempo y paso a juntar cada una de sus opiniones: “Rosales hace lo que le da la gana y no toma en cuenta los liderazgos en los municipios. En su mayoría son los mismos de siempre, incluyendo gente que luego de electos como diputados, por ejemplo, nunca más se les vio en las comunidades. Hay dirigentes que son líderes en sus parroquias y de nuevo son menospreciados por Rosales. Cómo es posible que haya incluido personas que no están en el país, mientras los que nos hemos jodido por él seguimos siendo maltratados. Metió un poco de gente en la DER que la dirigencia no conoce y que tampoco visita las parroquias. La mayoría son puros bates quebrados porque tú sabes que Rosales no acepta a nadie que le haga sombra o contrapeso. Quizás lo de Eveling tiene algo de justificación, pero que hace su hijo Carlos Manuel en el equipo regional, si ese muchacho solo está pendiente de hacer negocios”. Estas apenas son las respuestas más decentes de la dirigencia que de nuevo se siente pateada por “El Emperador”. Manuel lo hizo de nuevo y él mismo seleccionó a los ¿nuevos? integrantes de la DER en el Zulia. Rosales no cambia y sigue siendo el mismo que lo decide todo y que atropella a su propia gente.

REACOMODO (yII). La segunda versión se parece mucho a la primera, pero con la diferencia de que no fueron los Rodríguez los primeros en enterarse, sino que fue Maduro quien, aparentemente, recibió un amplio informe de inteligencia, posiblemente del G2 cubano, donde se revelaba la aspiración presidencial de El Aissami y cómo estaba guardando enormes cantidades de dinero en efectivo para su campaña, pero sobre todo para “darle cariño” a la cúpula militar y asegurarse su respaldo en algún momento crítico. Esto encolerizó a Maduro quien habría consultado con su “Rasputín” para medir los pros y los contras de desmantelar esta conspiración interna y ahí todas las acciones que se han ejecutado. Como parte del plan, al parecer, decidieron que debían avanzar en una operación total que incluyera a corruptos rojos y opositores, con el fin de sacar provecho ante la opinión pública y que no se viera sólo como una acción puntual contra El Aissami. En esta versión la desaparición de los 3 mil millones de dólares es un complemento, pero no la razón principal. Al mismo tiempo hay una V3 mixta que habla de que Maduro se alarmó cuando le informaron que El Aissami y su combo de malandros desaparecieron más de 3 mil millones de “lechugas” a través de las complejas operaciones de venta de petróleo que han sido ejecutadas con el fin de evadir las sanciones y ese dinero lo necesitaba no solo para su campaña, sino también para pagar bonos a los empleados públicos, sobre todo a los docentes, con el propósito de bajar la tensión social. Una fuente palaciega me confirmó que nadie tenía información precisa sobre la venta de petróleo y los ingresos, ya que eso supuestamente lo manejaba con mucho secreto El Aissami. En ese ámbito circuló un supuesto posteo del colega Rafael Poleo, que luego fue desmentido por su hijo, en el cual se habla de que en la quiebra de los bancos Silicon Valley Bank y First Republic Bank se habían perdido más de US$38 mil millones en efectivo y criptoactivos de la revolución y la culpa recayó en El Aissami y sus compinches. En relación con esta versión hay una verdad y varios comentarios dudosos. Dudo mucho que estos personajes tengan dinero guardado en cuentas en bancos de EEUU ante la vigilancia que sobre ellos tienen las autoridades federales. Lo que sí es real es que para sus operaciones de lavado y ocultamiento de dinero usan la stablecoin “Tether” (USDT), como lo revelé en mi columna del 2 de junio del 2021 (LEA AQUÍ), pero tengo entendido que el dinero lo movían en bancos de Europa, Asia y paraísos fiscales caribeños y no en Estados Unidos. Y hay una V4 que habla de que toda la operación contra El Aissami es un “falso positivo” con el fin de dar la errada sensación de que si castigan la corrupción, pero sobre todo para sacar al árabe del radar y que este se dedique a algunas “operaciones encubiertas” en alianza con Rusia, China, Turquía e Irán; para lo cual necesitan que aparezca como un castigado y desaparezca para hacer esta trabajo que es tan importante para el presente y el futuro de Maduro. Un detalle interesante a tomar en cuenta en esta V4 y es que me cuesta creer que Tareck estuviera trabajando en su candidatura para desplazar a Maduro, por lo que la tesis de que pasa a otras funciones podría tener asidero. Esta versión cobraría fuerza en la medida que El Aissami no sea detenido, encarcelado y juzgado. Si simplemente desaparece, ya el escándalo comenzaría a tener otro sentido, ¿Cuál de las versiones es la correcta? Lo único que sí está confirmado es que El Aissami y su grupo son responsables de muchos actos de corrupción. ¿Por qué y para qué lo atacan de esa manera? De eso aún no hay plena certeza y lo prudente es esperar más información que aclare la película. ¿Y no hay más versiones? Seguramente van a ir surgiendo en la medida que avanza el tema.

POSICIÓN. Uno de los pocos líderes opositores que levantó su voz ante la “bomba de corrupción” en PDVSA, fue el candidato presidencial de la Concertación Ciudadana y del Partido Centro Democrático (PCD), César Pérez Vivas, quien exigió la renuncia de Nicolás Maduro porque “no está en condiciones morales, ni políticas de resolver la grave situación que está planteada en el país”. Indicó además que “debe designarse a un vicepresidente, ajeno al actual gobierno, que pueda poner orden en el robo, sistematizar las cuentas públicas y proceder de inmediato a atender la emergencia humanitaria”. De nuevo el amigo Pérez Vivas hace gala de un discurso coherente y de una posición firme contra el chavismo, muy distinto a varios que se autodenominan “líderes en la oposición”, pero que callan ante las atrocidades del oficialismo.

¿TUMBE? En el marco de la operación contra el grupo de Tareck El Aissami, los funcionarios de la Policía Nacional contra la Corrupción (PNCC) decomisaron en una propiedad de Heriberto Perdomo, propietario del concesionario Ferrari de Las Mercedes, US$36.000.000 en efectivo. Esta incautación es impactante, pero es más escandalosa la versión que circula en los cuerpos de seguridad. Al parecer, la “policía de la moral” de Maduro se quedó con la mayor parte del botín. Supuestamente colocaron una cifra menor en el reporte policial, o sea los 36 millones de “lechugas”, pero ellos se quedaron con la mayoría del dinero. ¿De cuánto fue el supuesto ‘tumbe’? Se habla de US$100.000.000. Me cuesta creer que los policías se quedaran con semejante cantidad, por lo que el asunto debería apuntar a mucho más arriba.

CABIMAS. La gestión de Nabil Maalouf en Cabimas va de mal en peor. No hay obras que mostrar, pero los guisos se acumulan y nadie les pone freno a estas irregularidades. El trabajo de esta municipalidad está en niveles mínimos, no hay obras de envergadura e importancia en ejecución y se habla mucho del esfuerzo que el burgomaestre realiza para pasar “raqueta” en las paramunicipales que generan ingresos. En palabras muy simples se lleva el dinero, pero nadie sabe qué hace con los recursos. Uno de los integrantes del equipo municipal de Maalouf respondió con una frase cortante y con clara molestia: “La gestión se vino abajo y solo está preocupado y ocupado en conseguir dinero para él”. ¿Cuál es el argumento del alcalde? Por supuesto que apela a la trillada justificación de que no tiene recursos. Ahora bien, cómo justifica que no tenga dinero si la recaudación de impuestos aumentó en un 40%, pero ese dinero no se refleja en la atención de las necesidades de los cabimenses. Lo más resaltante de su gestión son los continuos eventos que realiza en la avenida Universidad, que también funcionan como mecanismo para obtener ingresos o justificar el gasto de recursos. Por cierto, me dicen que, a pesar de todos los cuestionamientos, la esposa del director general, Benito Chirinos, a quien llaman la “mujer de los anillos” sigue siendo parte fundamental de los guisos como, por ejemplo, la entrega de ayudas económicas fantasmas que denuncié hace varios meses. En conclusión la gestión de Nabil Maalouf va tan mal, que amenaza con superar el pobre trabajo que hizo el chavista de Pedro Duarte. Al cierre, me dicen que en el entorno del alcalde cabimense hay mucho temor de que este caiga en la operación anti corrupción de Maduro, por aquel caso de la venta de chatarra sin desincorporar y que había logrado calmar entregando miles y miles de “lechugas”.

SALUD. Me informan que el general Miguel Rodríguez Torres sigue de muy bajo perfil en España. Ni siquiera, al parecer, ha establecido contacto con su equipo más cercano y sólo se ha reunido con algunos familiares. ¿Por qué tanta discreción? Una fuente conocedora de su situación me dice que llegó a territorio español con su salud muy comprometida, por lo que prácticamente se aisló mientras recibía tratamiento médico. Con esta información se confirma que una de las razones de su liberación fue su salud, ya que no querían que se les muriera otro general en prisión, como sucedió con Raúl Isaías Baduel.

COMUNICADO. Muy gentilmente el profesor Rodrigo Cabezas, me hace llegar un comunicado del movimiento “Zulia Humana”, en el cual rechazan la “privatización” del estadio Pachencho Romero y del Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte. El pasado 5 de marzo el ministro de Juventud y Deportes, Mervin Maldonado, entregó la administración y control de ambas instalaciones deportivas a dos empresarios y políticos ligados al PSUV, usando la figura legal del comodato. Aunque se cuidan de no dar los nombres de los favorecidos, de inmediato pensé en los enchufados de Omar Barrios y Fidel Madroñero. Lea el comunicado completo, haciendo clic aquí.

DATO. Me dicen que la finca que tiene Carlos Prosperi y que él mismo alega que se la regalaron, en realidad es una de las propiedades que le expropiaron a Diego Arria. Este debe ser un costoso obsequio de su “mejor amigo” Diosdado Cabello. ¿Prosperi es realmente opositor? ¿Qué piensa usted estimado lector? Si este tipo es opositor, yo soy astronauta.

GUABINOSO. Desde hace tiempo me habían advertido que el alcalde de Machiques, Vidal Prieto, es tremendo guabinoso pero ahora lo confirmo con su conducta hacia los precandidatos presidenciales. Hace varias semanas se reunió con el equipo de Vente Venezuela y se explayó en admiración y elogios hacia María Corina Machado. Luego recibió a Benjamín Rausseo, El Conde del Guácharo, y no sólo se murió de la risa con sus chistes, sino que le juró fidelidad eterna. El colmo es que ahora conversa con gente del equipo de Juan Guaidó para supuestamente brindarle su apoyo. Este comportamiento para nada es extraño, porque recordemos que Vidal Prieto fue alcalde de Machiques por el PSUV, para luego saltar a la oposición y ganar de nuevo la alcaldía con el apoyo de partidos fuera de la unidad como, por ejemplo, Unión y Progreso de Eduardo Fernández. Este señor se pasó de guabinoso y rastrero.

DENUNCIA. Le recomiendo al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, que indague lo que está ocurriendo en el Cementerio Corazón de Jesús. No sólo se trata de los elevados cobros en dólares a los familiares de los difuntos, sino que están exigiendo un pago de alquiler, por supuesto también en dólares, a los negocios de flores que han funcionado durante décadas en la entrada y salida del camposanto. Les piden el pago de una cantidad de dólares en efectivo para seguir usando esos pequeños locales, lo que hace suponer que ese dinero no va para las arcas municipales, sino para los bolsillos de algunos funcionarios.

MERCACLEZ. La gestión de Iraida Josefina en el Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) es una burla absoluta a la institucionalidad. Ahora le dio por hacer mercados dentro del edificio legislativo, como si eso formara parte de la labor que debe cumplir este organismo que tiene como función la redacción y aprobación de leyes, además de ser uno de los órganos de control de la administración pública regional, competencia que por demás no cumple porque Iraida Josefina sigue arrodillada a los pies de Manuel Rosales. No hay límites para las extravagancias de esta señora que nunca debió llegar a ese cargo.

#CONTRASTES. En la emisión del próximo lunes 27/03 conversaré con el ex ministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, sobre lo ocurrido durante la gestión de Tareck El Aissami en Petróleos de Venezuela y las razones de su persecución por parte del régimen.