Darwin Chávez // Maduro y la oposición se asoman al abismo

SALIDA (I). A pesar de que la oposición aún no termina de superar sus diferencias y construir una verdadera unidad, el plan internacional liderado por EEUU y la Unión Europea sigue avanzando. Aunque parezca una contradicción porque la oposición sigue dispersa y paralizada, la coalición de naciones sigue trabajando y sentando las bases de lo que podría ser una salida política, pacífica y electoral. ¿Cómo entender ambas situaciones? Trataré de explicar los detalles y aclarar las dudas. Comienzo con la oposición. El sector adverso al régimen también se asoma al abismo. Al igual que Maduro, tema que analizo más adelante, los opositores se asoman al abismo porque han sido incapaces de ponerse de acuerdo y podrían quedar fuera de la salida a la crisis, aunque al final aparezcan como relleno. ¿Por qué ha sido tan difícil reconstruir la unidad? En primer lugar, porque los partidos que integran el G4 están profundamente divididos y desconfían entre ellos, pues no solo se trata de las diferencias entre Primero Justicia y Voluntad Popular, sino que nadie confía en nadie. Pero además en lo único que hay cierto consenso en el G4 es que ellos deben seguir controlando la oposición, cosa a la cual se oponen los sectores disidentes de ese cogollo. Las reuniones informales se siguen dando. Hasta ahora no hay reuniones oficiales, sino conversaciones entre algunos miembros del G4 y los grupos disidentes, en los cuales intercambian propuestas. En el caso de la propuesta del cogollito, esta ha sido rechazada porque se trata de una propuesta gatopardiana que la tratan de vender como un cambio en la conducción de la lucha, pero en el fondo no hay ningún cambio. La idea de los cuatro partidos es que la disidencia se sume, pero para hacer bulto y aparecer en la foto, pero no para tener participación en la toma de decisiones. Por eso el planteamiento del nefasto cogollo ha sido rechazada. Una de las cosas que preocupa a un sector de la disidencia es el poco control que tiene Juan Guaidó en el G4. Incluso una de las fuentes consultadas afirma que el G4 va por un lado y Guaidó por otro, lo que por supuesto afecta la dichosa búsqueda de la unidad. Uno de los puntos que los separa es la prioridad electoral, pues mientras en el G4 piensan que primero deben hacerse las elecciones regionales y municipales, en la disidencia consideran que la elección presidencial es la solución de fondo. Adicionalmente, en el G4 creen que el régimen puede ceder en las condiciones electorales, mientras los disidentes estiman que no van a ceder en nada porque no les interesa una solución. Tengo que reconocer que las informaciones que recibo son cruzadas y contradictorias, porque desde el G4 me dicen que todo va muy bien, pero desde la disidencia me dicen que no. En conclusión, hasta la fecha el tema está en un punto muerto. A pesar del embotellamiento que hay en la oposición, al parecer la búsqueda de una salida va bien y lo explico en la segunda parte.

CARACAS COLAPSADA. La segunda ola de la pandemia en Venezuela podría convertirse en un tsunami, porque Caracas colapsó con la cantidad de casos de Covid-19 que se registran a diario, a lo que se debe sumar la cifra oculta que debe ser entre 4 y 5 veces superior a lo que informa el régimen a diario. Las informaciones que se reciben desde la capital venezolana hablan de hospitales y clínicas sin capacidad para atender la enorme cantidad de casos, por lo que muchas personas se hacen el examen de forma privada y al salir positivos, se refugian en sus hogares y se auto medican, ya que temen caer en el sistema público. Es tan grave la situación, que el régimen ordenó a los forenses de la Medicatura Forense de Bello Monte y de los distintos centros de salud, que no pueden colocar en sus informes que el fallecido lo hizo por coronavirus. Ellos deciden a quien se le coloca esa causa de muerte. Con ello buscan maquillar las cifras. Ahora si el régimen está preocupado con el avance de la pandemia, porque Caracas es la zona más problemática y se les puede complicar aún más la crisis. Ya el Zulia vivió un caos parecido y no les preocupó ¿Por qué ahora se preocupan con la crisis caraqueña? Porque la capital tiene un valor político muy elevado. Hay quienes temen que en Caracas se vivan los episodios ocurridos en Guayaquil, Ecuador, cuando no solo colapsó el sistema de salud, sino también el funerario y había fallecidos en las calles. Ojalá el régimen entre en razón y acelere el plan de vacunación.

ABISMO. En la pasada columna analicé con profundidad las distintas opciones que tiene Maduro de sostenerse en el poder, salir con beneficios que le garanticen una vida más o menos tranquila por un tiempo o sencillamente acercarse al abismo que le podría traer secuelas muy negativas. Hasta ahora parece que toma el camino menos favorable para él, porque su comportamiento indica que no tiene deseos de cumplir acuerdos y eso es fundamental para salir medianamente ileso. ¿Qué está haciendo? El mismo se acerca al abismo. Hay acciones graves y preocupantes como la prohibición de ingreso de la vacuna de AstraZeneca, alegando razones científicas que no encajan. Las cosas se ponen peor cuando se entiende que el fondo de la decisión, contra la vacuna de dicha empresa, es que lo hizo para complacer a su aliado ruso, Vladimir Putin, quien mantiene una guerra contra AstraZeneca, tal como develó el analista venezolano, Antonio de La Cruz. Este traspiés, que ha sido rechazado por la opinión pública venezolana, demuestra el poco apego que tiene Maduro hacia el cumplimiento de acuerdos con la oposición, con quienes se gestó la compra de esas vacunas con una parte del dinero congelado en el exterior. El caso de las vacunas es importante tomarlo en cuenta, porque si Maduro fue incapaz de cumplir un acuerdo que no revestía consecuencias políticas negativas para él, en la coalición internacional ven que es muy probable que no cumpla con acuerdos de mayor envergadura. Hay un segundo tema que indica que Maduro se acerca él solito al abismo, pues también hay que sumar los enfrentamientos de la Fuerza Armada Nacional contra un grupo rebelde de la disidencia de las FARC y que no tiene que ver con hacer respetar la soberanía nacional y mucho menos combatir el delito, sino como parte de una guerra entre bandas de narcotraficantes como lo asegura la revista Semana de Colombia. Lo que está ocurriendo es el resultado de su alianza con terroristas y narcos como Iván Márquez y Jesús Santrich, lo que refuerza los argumentos a favor de que Maduro se ha convertido en un problema para la región, por lo que debe buscarse una solución urgente. Es muy grave que Maduro y el chavismo mantengan fuertes lazos con el terrorismo y narcotráfico, ya que son dos factores de gran perturbación para las naciones vecinas y fortalece la intención de EEUU de solucionar el tema Venezuela, para avanzar en la estabilización de la región. La unión de estos dos acontecimientos, más otros que están en el tapete, dan pie a pensar en la posibilidad de traiciones en el chavismo y en eso ha venido trabajando la comunidad internacional. Por eso Maduro incrementa su preocupación por una posible traición, cosa que no sería sorpresiva en el marco de las severas dificultades y amenazas que se ciernen sobre el oficialismo. Esa posibilidad de generar traiciones sigue siendo trabajada por EEUU, al conversar con distintos grupos a través de sus testaferros. Un dato revelador que demuestra el peligro que se avecina para Maduro, es que EEUU de nuevo rechazó cualquier negociación directa, ya que se busca que se haga mediante un mecanismo multilateral bajo la iniciativa de Canadá. Claro está, aún cabe la posibilidad que Maduro entre por el carril y se aleje del abismo, pero se acerque a participar en una salida política y pacífica. ¿Lo hará? Recuerden que en el chavismo son de “rosca al revés”, o sea que cuando usted cree que van, ellos vienen.

OMAR “CACAO”. Los problemas para Omar Prieto siguen acumulándose para poder aspirar a la reelección como gobernador. A los casos que tiene temporalmente congelados por corrupción y otros delitos, se suman las violaciones de los derechos humanos de sus grupos policiales. En este tema tiene graves dificultades con el fiscal, Tarek William Saab, quien le puso el dedo en la llaga con las órdenes de aprehensión contra 12 integrantes del grupo ERE. Prieto en este momento tiene 50-50 de probabilidades de ser o no ser candidato a la reelección, pero como no es mocho, ni pendejo, aunque si visceral, aún tiene juego. Analicemos una de sus últimas jugadas, la cual por cierto le duró poco. Durante la semana del 8 al 12 de marzo, OP estuvo en serios aprietos por el ajusticiamiento cometido por su grupo ERE contra el joven, Jhonny Javier Boscán Terán, a quien acusaron de ser cobravacuna. Hagamos una reconstrucción de los sucesos. Recordemos que el pasado martes 09/03/2021 el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, anunció en su programa radial, que crearía una oficina de defensa de los derechos humanos, pero aprovechó la ocasión para enfilar sus críticas a los cuerpos de seguridad, aunque casualmente solo mencionó con nombre y apellido al grupo ERE de la Policía del Zulia, que es muy cercano a Prieto. Ese mismo día en horas de la noche el irritable OP llamó por teléfono a Casanova y le reclamó con fuerza sus palabras, incluso alegando que esos ataques no eran de “hombre”, lo que desencadenó un fuerte intercambio de palabras. Posteriormente el jueves 11/03 el fiscal, Tarek William Saab, anunció órdenes de aprehensión contra los 12 funcionarios que participaron en el ajusticiamiento del joven, Jhonny Javier Boscán Terán, pero además ese mismo día al parecer se comunicó con Prieto a quien reclamó la conducta de sus policías. El tema parecía que escalaría a niveles peligrosos para OP y este tomó la decisión de “pedir cacao”. ¿Qué hizo? Llamó a Willy Casanova y lo invitó a conversar. El encuentro entre ambos se concretó el viernes 12/03 en la Residencia Oficial, en el cual Prieto bajó el tono y buscó conciliar en la relación con el burgomaestre marabino. Conociendo al personaje de inmediato supuse que era un repliegue táctico mientras intentaba capear la tormenta que lo azotaba y el tiempo me dio la razón, porque esta misma semana anunció no solo la reactivación del grupo ERE, sino su transformación a tres grupos supuestamente para arreciar la lucha contra el delito. ¿Por qué no comenté en su momento que había pedido “cacao”? Porque preferí esperar que más hacia Prieto y al final fue oportuno haber guardado ese comentario, porque volvió a sacar su arrogancia de siempre. Las acciones de los tres grupos ERE van a traerle más problemas en relación con las violaciones de derechos humanos. Por cierto, le recomiendo a Willy Casanova que se cuide mucho, porque Prieto no perdona lo ocurrido y volverá con sus ataques. Pedir “cacao” solo fue una jugada táctica, aunque igual no quedó nada bien.

SALIDA (yII). Si bien es cierto ha sido imposible lograr una nueva unidad en la oposición, en la coalición internacional no detienen su marcha. EEUU y la UE siguen adelante sin contar, por ahora, con la oposición. Una vez logren esa unidad, serían incorporados formalmente al plan internacional, aunque con elevadas precauciones con algunos personajes que no generan confianza, unos por mañosos y otros por empeñarse en jugar adelantado. ¿Están totalmente excluidos? No, porque el G4 y la disidencia mantienen contactos con EEUU y les informan parcialmente como van las cosas, pero no participan en la toma de decisiones. La presión de la coalición de naciones se mantiene para que logren esa unidad, sobre todo con el G4 porque saben muy bien las desviaciones y errores de ese cogollo. Es tan fuerte la presión contra el G4, que en los últimos días están acelerando algunas cosas y buscando un mayor acercamiento con los disidentes, según me contó a última hora una de las fuentes consultadas. Ahora bien, EEUU y la UE no están esperando por la oposición, sino que siguen avanzando. En ese sentido, una delegación de EEUU visitó Cuba y entregó una propuesta directamente al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien tendrá unos días para responder. Hasta la entrega de dicha proposición, las cosas entre gringos y cubanos iban muy bien, aunque faltaba formalizar las posiciones. ¿Qué propone EEUU a Cuba? El plan es una flexibilización de las relaciones políticas y económicas que incluye inversiones directas, envío de remesas y más turismo hacia la isla. ¿Qué deben hacer los cubanos? La condición es que se retiren de Venezuela y además faciliten una salida política y electoral presionando a Maduro para que acepte esa transición. Conociendo el sentido de oportunidad que tiene el régimen de Cuba, no dudo que van a aceptar porque ya lo que tenían que llevarse de Venezuela lo hicieron y ahora es poco lo que ganan. Su ganancia está en intercambiar a Maduro por esa flexibilización económica que les ayudaría a superar la crisis que viven. ¿Y Rusia? A pesar del fuego cruzado entre Putin y Biden, la información que tengo es que los rusos están dispuestos a participar en la solución. Tengo la percepción que, si la oposición no logra la fulana unidad, igual el plan avanzará hasta lograr posiblemente una solución, ya que el tema Maduro está escalando en peligrosidad y quieren resolverlo lo antes posible. ¿Podría quedarse por fuera la oposición? No totalmente porque al final podrían aparecer como relleno para iniciar la transición, pero no serían parte fundamental de la solución. Pero también se asoman al abismo porque EEUU sabe de qué pata cojean los líderes del G4 y poco a poco van a actuar contra ellos luego que resuelvan el tema Maduro. Y en la medida que no ayuden mucho a esa solución, menos confianza le tienen los gringos. Hay muchos opositores pensando en sus aspiraciones, además de búfalos y pajaritos preñados.

NELA. Hace unos días rodó intencionalmente una noticia que causó sorpresa, no solo por lo que se anunciaba, sino por quienes lo publicaron. ¿Qué ocurrió? Bueno que, de repente, dos medios de clara postura prochavista como El Universal y La Iguana TV lanzan la una supuesta información dada por el embajador de EEUU en Venezuela, James Story, sobre el nacimiento de una nueva “plataforma unitaria” en la oposición que se llamaría “Nueva Alianza para Elecciones Libres” (NELA). Cuando recibí la supuesta noticia en una de las tantas cadenas de WhatsApp que la difundieron me llamó la atención una frase del texto: “Story será el nuevo manager oficial de la oposición venezolana”. Eso me hizo sospechar que era un montaje del chavismo. Acto seguido indagué sobre el anuncio y resulta que solo lo replicaron medios chavistas, lo que me hizo concluir que se trataba de un “falso positivo”. Por ahora se trata de eso y nada genuinamente verdadero. Hasta que no haya un hecho o anuncio distinto, la fulana NELA es otro “falso positivo” del régimen.

DETERIORO. La crisis de la Universidad del Zulia es muy compleja, pues se suman múltiples factores, pero principalmente que las actuales autoridades son la máxima expresión de la falta de eficiencia y coherencia y de ahí la poca credibilidad que tienen ante la comunidad universitaria. Si comparamos este punto con la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad de los Andes (ULA), veremos las diferencias de estilo y espíritu de lucha de sus autoridades, comparadas con las de LUZ. Cecilia García Arocha (rectora de la UCV) y Mario Bonucci Rossini (rector de la ULA) son la antítesis de lo que fue Jorge Palencia y lo que es Judith Aular de Durán. Palencia ha sido uno de los grandes errores de nuestra universidad. Su gestión no solo fue pésima, sino nefasta. Cuando cumplió con sus objetivos personales, sencillamente huyó y se cansó de pedir permisos hasta que a través del acuerdo de la camarada Aular de Durán y el chavismo, declararon su vacante absoluta y ella, rodilla en tierra, fue juramentada como rectora interina. La gestión de la actual rectora está marcada no solo por su inconsistencia, sino por su ineficiencia, pero además por una amnesia parcial que le hizo olvidar todo el daño que el chavismo le ha hecho a LUZ y a su personal, sobre todo a los docentes que ganan una miseria. De Clotilde Navarro no vale la pena ni hablar, porque sencillamente es un accidente impuesto por el chavismo a juro y sencillamente es un peón del oficialismo y sobre todo de Temístocles Cabezas, ex secretario de educación superior de la Gobernación del Zulia y otro de los co responsable del desastre de LUZ. Una de las pocas acciones positivas del profesor Navarro es haber revelado el enorme guiso que había o hay con la empresa Matrix-Airtek y la instalación de la radio base en la azotea del rectorado nuevo, aunque creo que lo hizo sin saber la magnitud del cacure que removió. Por cierto, a ese tema le echaron tierrita porque amenazaba con crear una tormenta enorme en LUZ, que tocaría a algunos decanos, sobre todo a uno muy hablachento y a varios responsables de postgrados. En síntesis, nuestra máxima casa de estudios vive una profunda y compleja crisis que no se resuelve quitando el monte de sus instalaciones y echando unos cuantos cuñetes de pintura. Es algo mucho más difícil de resolver, porque incluso se trata de una crisis de identidad de la comunidad con la institución. El tema lo traté en el último episodio de #CONTRASTES en el cual conversé con el profesor, César Ramos Parra ( VER EL PROGRAMA AQUÍ : http://ow.ly/YlVX50EbDrD), quien dio detalles muy importantes sobre lo que ocurre y cómo se puede resolver la crisis de la educación superior en Venezuela. Mientras las autoridades siguen “rodilla en tierra” con la revolución, nuestra Universidad del Zulia va camino a su desaparición. Los invito a ver el siguiente video sobre dicho desastre.

IMPUESTO. Lo poco que había avanzado el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, en sus niveles de aprobación ante la opinión pública, pudiera perderlo rápidamente si no revisa la decisión de cobrar con exageración, premeditación y alevosía el Impuesto sobre Inmuebles Urbano que es una medida que atenta contra el golpeado patrimonio de los marabinos. Es un abuso pretender cobrar esos elevados montos, en una ciudad en crisis y con una actividad económica en caída, pero además con retrocesos importantes en cuanto a calidad de vida de las familias. Un amigo especialista en la materia aporta argumentos contra tal determinación: “Ese es un impuesto directo, o sea que pecha por igual a todos los poseedores de una propiedad, pobres y ricos, y por eso era poco usado en Venezuela. Ahora muchos alcaldes, ante la caída de ingresos propios por la crisis de la industria y el comercio, pretenden usarlo para aliviar el déficit, pero a costa de un gran malestar social. La gente siente que de nuevo le meten la mano en el bolsillo, ante la incapacidad del régimen por resolver las distorsiones económicas. En Maracaibo es poco probable que cobren ese impuesto con total justicia, porque se necesitaría de un catastro actualizado y eso no ocurre en nuestro municipio, no solo ante el desorden urbano, sino ante la incapacidad de la alcaldía para tener una información como esa. Quiero pensar que básicamente piensan cobrar el impuesto a los inmuebles comerciales, sobre todo aquellos que siguen pagando como vivienda, pero tienen un uso mercantil. Ahora bien, también es posible que la Alcaldía de Maracaibo pretenda cobrar los últimos cinco años lo que, aunque la ordenanza lo permite, sería un atentado contra los ciudadanos”. Creo que Willy Casanova está a tiempo de rectificar y no seguir golpeando a los marabinos.

CRECIMIENTO. Desde el Partido Centro Democrático (PCD) se anuncia una progresiva expansión a nivel nacional, a pesar de las adversidades y las amenazas oficialistas. Me hablan muy bien del responsable del PCD en Apure, Yandir Loggiodice, quien es un joven que viene de militar en Primero Justicia, siendo parte de la dirección nacional juvenil, y luego fue parte de Prociudadanos movimiento donde ocupó el cargo de coordinador nacional de organización, pero que ahora se suma a la construcción del PCD en ese estado llanero. En otros movimientos, Carlos Alaimo asume la presidencia nacional y junto a Sergio Urdaneta avanzar en toda Venezuela, dejando a Carlos Medina como presidente en el Zulia. En ese sentido quiero destacar el trabajo que en Maracaibo hacen Marco Rivero y Hernán “Nacho” León, quienes con su equipo y a pesar de las limitaciones por la pandemia y la crisis, continúan con sus asambleas en las comunidades. Es importante que las nuevas organizaciones sigan haciendo el esfuerzo de crecer y compenetrarse con los ciudadanos, sobre todo con aquellos que está decepcionados de la política tradicional.

ABANDONO. Aunque su designación como secretario de gobierno fue bien evaluada al inicio, resulta que Luis Caldera no atiende las funciones de su cargo y dicha secretaría está a la deriva. Su personal lo llama “Dios” porque sabe que existe y ostenta el puesto, pero no lo ven por ninguna parte y ese abandono se evidencia con el incumplimiento en los beneficios laborales como la bolsa Clap que ya no llega al personal. La falta de dedicación de Luis Caldera en el cargo era 100% previsible por varias razones, pero fundamentalmente porque le impusieron desde Caracas esa obligación, a pesar de que él no quería esa responsabilidad. Pero manejar en paralelo esa secretaría y además la Alcaldía de Mara es materialmente imposible. En el chavismo olvidan con demasiada frecuencia que el ser humano tiene límites para atender responsabilidades. Y para completar el abandono, el jefe de recursos humanos de esa dependencia tampoco está pendiente de sus obligaciones.

#CONTRASTES. Esta semana en un nuevo episodio de #Contrastes, converso con el presidente de Un Nuevo Tiempo en el Zulia, José Luis Alcalá, sobre los problemas internos en la oposición y la salida a la crisis venezolana. No olvides suscribirte a nuestro Canal de YouTube: http://ow.ly/eQIH50AyZg4.

Darwin Chávez|@Darwinch857|[email protected]