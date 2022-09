Darwin Chávez | Maduro contra María Corina, ¿casualidad o juego adelantado?

Al cierre

Desde la Residencia Oficial del gobernador del estado Zulia, me informan que Manuel Rosales está pensando seriamente en no aspirar a la candidatura presidencial de la oposición. ¿Por qué? Porque se queja en su círculo más cercano que Maduro no ha cumplido con los recursos prometidos para gobernar, pero además teme que si se lanza lo inhabiliten. Rosales está oliendo mucho peligro y él no es ni pendejo, ni mucho menos bruto en política. Mala noticia para sus fans.

Secuelas

En la caída del dirigente del PSUV en Maracaibo Oeste, Edulfo Cueto Bujato, acusado de liderar una banda de pedófilos, están a punto de caer unos cuantos que lo protegían dentro del partido. No solo aparecen vinculados con este personaje Enmanuel Pulgar, César Molina y Suyín Pérez, entre otros, sino que además surgió el nombre de Jenny Cedeño. Mientras Cueto Bujato sigue preso en El Helicoide en Caracas, la investigación continúa y van a caer unos cuantos por estar vinculados con esta banda de pedófilos, que tenía como centro de operaciones las comunidades pobres del oeste de la ciudad. Por otro lado, me confirman que Suyin Pérez fue destituida como jefa estadal de los Clap. Lo cierto de todo, es que este pedófilo se va a llevar en su caída a unos cuantos de sus camaradas.

Venta ¿simulada?

Luego de que han transcurrido varios meses de la venta de los activos “no tóxicos” del Banco Occidental de Descuento (BOD) al Banco Nacional de Crédito (BNC), siguen surgiendo evidencias de que buena parte de la operación parece una “venta simulada”. ¿Por qué? Hagamos un recuento pues en la columna del 30/06 lanzamos un primer alerta sobre la jugada que podía esconder la venta al BNC. El objetivo parecía ser dejar al BOD sin activos con los cuales responder a las exigencias y demandas de los más de 15 mil venezolanos que les entregaron sus dólares, pero que ahora ven cómo su dinero lo “desaparecieron” en una compleja trama de empresas en el exterior que sirvió para mover y esconder el dinero. En aquel comentario hicimos mención que el señor Víctor Vargas Irausquín de forma directa estaba sosteniendo reuniones con los grandes clientes del BOD, con el fin de convencerlos de dejar su dinero en el BNC. ¿Quién que vende un banco hace eso? Nadie, solo quien sigue teniendo vínculos con la institución financiera y necesita que la fusión, más no venta, sea totalmente eficiente. De ahí que desde el BOD en Caracas me informaron que una parte del pago de los activos, al parecer, se transformó en acciones del BNC. Esa operación no sería extraña, ya que la vinculación de Vargas con los Nogueroles no es nueva, ya que es bueno recordar que entre los investigados por el Allbank en Panamá aparece Jorge Luis Nogueroles García. A eso hay que sumar que en Maracaibo hay intensos rumores sobre la creación de un nuevo banco entre VVI y la familia Nogueroles y para lo cual ya están en trámites ante la Superintendencia de Bancos y Fogade, pero adicionalmente están recuperando dos sedes bancarias en la capital zuliana. Las evidencias indican que una parte del pago por los activos “no tóxicos” del BOD fue supuestamente transformado en acciones del BNC, mientras que el resto fue triangulado a través de las muchas empresas, en su mayoría fantasmas, que VVI tiene en el exterior con sus socios. En ese sentido, el blog “El Banquero de Chávez”, publicó el pasado 09/08/2022 los nombres de una parte de la red de empresas que creó Vargas Irausquín, con el fin de repartir los activos no solo del BOD sino también los de Allbank (Panamá), BOI Bank (Antigua y Barbuda), Banco del Orinoco (Curazao) y Bancamérica (República Dominicana). Este portal afirma: “El objetivo es que cuando haya alguna reclamación no quede ninguna propiedad la cual los ahorristas puedan pedir como resarcimiento”. Incluso la investigación de este blog, nacido a raíz de las denuncias de estafa contra el Grupo BOD, afirma que estas 26 compañías off shore tienen un rasgo en común: todos sus accionistas y miembros de las juntas directivas son los mismos que se van rotando y al final “no son más de 10 las personas involucradas”. ¿Quiénes están enredados? “El Banquero de Chávez” menciona a: Diego Lepage Gimón, Carmen Leonor Santaella (ex esposa de VVI), María Margarita Vargas de Borbón (hija), Alfredo Vargas, María Beatriz Hernández de Vargas, Carely del Carmen Valentín Morles y Jesús Escudero Esteves, entre otros. Otro punto importante es que todas las empresas están activas y tienen patrimonio. Es de presumir que el dinero “desaparecido” de los cuatro bancos en el exterior, más un porcentaje de la venta del BOD hayan ido a parar a estas compañías. Inclusive, un abogado con conocimientos del caso me comentó: “No te extrañe que las acciones de VVI en el BNC puedan estar a nombre de una o varias de estas empresas, en el caso que ese haya sido el trato”. ¿Cuáles son los nombres de esas empresas? Estoy en pleno proceso de verificación y pronto los daré.

Destitución

Cobra fuerza la destitución de José Díaz al frente del PSUV en Maracaibo, a raíz del desfalco de US$34.000 de la recaudación por la venta de bolsas Clap en varias parroquias. No solo Díaz podría ser destituido, sino que también además podría ser detenido por la desaparición de ese montón de “pelucas californianas”. Me dicen que en los próximos días será entalcado y puesto al sol.

Dando y dando

El reciente ataque de Nicolás Maduro contra María Corina Machado llamó mucho la atención. Algunos de los inconformes de siempre alegan que la estrategia de NM es posicionar a MCM como líder de la oposición, cuando, según ellos, la señora Machado no tiene con qué. Yo creo que las cosas vienen por otro lado. Maduro en medio de su poca inteligencia está muy bien asesorado por su “Rasputín” personal, quien es un tipo muy inteligente y hasta macabro en su accionar político. ¿Quién es ese tal “Rasputín”? Se los cuento la semana próxima ya que estoy verificando unos detalles finales. Volviendo al tema, los ataques de Maduro contra María Corina no son casuales y parecen obedecer a la estrategia de un tipo que ya está en campaña electoral. Siendo realistas, Nicolás cuenta con mecanismos como controlar a la mayoría de los precandidatos opositores. En el caso de Manuel Rosales tiene control total a través del supuesto acuerdo que existe entre ambos y la amenaza de no enviarle dinero para hacer gestión. Pero, además, el régimen no solo tiene cómo controlar a Manuel, sino que también tiene los insumos para sacarlo del juego. En el caso de Juan Guaidó, Henrique Capriles y Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, tiene las inhabilitaciones como su arma para controlarlos y evitar que sigan adelante en sus pretensiones. ¿Por qué? Porque si no les quitan las inhabilitaciones quedarían anulados para las presidenciales e incluso para unas eventuales primarias. ¿Y si les quitan sus inhabilitaciones? Eso sólo sería posible en el marco del reinicio de las negociaciones en México, pero de eso no hay ni señales y todo parece indicar que es poco probable que se vuelvan a sentar de forma oficial en lo que queda de año, porque de forma no oficial han seguido conversando. ¿Qué tiene contra María Corina? Pues nada. No está inhabilitada, tampoco han pactado y mucho menos está embarrada con las atrocidades cometidas por el interinato con el manejo de los activos y recursos del país en el exterior. No solo es que ella está libre de polvo y paja, sino que además tiene el potencial de poder aglutinar un masivo respaldo político y popular ante un eventual “dedazo” del G4. De ahí que al parecer el “Rasputín” de Maduro lo haya convencido de que ella es su real enemigo en las presidenciales. Por eso comenzaron las embestidas buscando descalificarla, pero sobre todo tratando de levantar la participación de las fuerzas revolucionarias. De ahí que el argumento es que ella es una “amenaza social” que buscaría privatizar todo, acabando, según él, con los logros del pueblo revolucionario que se expresan en la toma de empresas y sectores emblemáticos. Ese discurso no cala en los opositores, pero si llega a las bases del chavismo que podrían ver a MCM como una “amenaza social” lo que los llevaría a alinearse en torno a Maduro y defender el legado de Chávez. Inclusive, la emboscada podría buscar que la señora Machado se apresure, actúe irracionalmente y eso la lleve a cometer errores. ¿Por qué no la persigue o intenta poner presa? Porque eso sería peor para Maduro y victimizaría a MCM que podría convertirse en un verdadero fenómeno político. Adicionalmente, acciones como esa lo harían empeorar su situación internacional que se puso más fea aún con el informe sobre las violaciones a los derechos humanos. Por ahora intentará confrontarla en el terreno político, sin cometer excesos contra ella. En el caso que persista su enfrentamiento solo con ella, se confirma que solo la ven a ella como rival real. Esperemos los próximos movimientos de NM contra MCM.

Ausencia

Fue algo sorpresiva la ausencia de Nicolás Maduro en la reapertura de la frontera, tomando en cuenta que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió asistir. Ante la ausencia elevé un par de consultas y desde Palacio me respondieron: “La presencia de Petro nunca fue confirmada y a última hora decidió asistir. Por esa razón Maduro ordenó preparar su viaje a la frontera e incluso el dispositivo de seguridad se organizó de forma muy rápida. Sin embargo, sus más cercanos le recomendaron no ir, porque su seguridad no estaba garantizada ante las serias amenazas que se han recibido de ataques en su contra”. Ante tal afirmación consulté sobre cuáles son esas amenazas y la respuesta fue detallada: “Hay dos amenazas muy fuertes. La primera un grupo de delincuentes que hacen negocios en la frontera que están muy molestos por ciertas acciones de Diosdado Cabello y han lanzado advertencias de atentados no solo contra DC, sino también contra Maduro y otros líderes del PSUV. La segunda amenaza proviene del grupo de la disidencia de las FARC que atacó y casi mata a Iván Márquez, quienes también están molestos con Maduro, Nicolasito y otros. Por eso, Nicolás sale poco de Palacio y ha dejado de asistir a las actividades militares habituales como los desfiles. Está encerrado y apenas se asoma en actos muy cerrados, donde puedan garantizar su seguridad. No fue al evento en la frontera porque ahí es un objetivo muy claro y no había forma de cuidar por completo su seguridad”. La fuente remató con una frase potente: “Está caga… de miedo y por eso no quiere salir de su concha”.

Martillo

En la dirigencia de Un Nuevo Tiempo hay una mezcla de alegría y malestar. ¿Por qué? Porque les informaron que este fin de semana se reanudan los pagos del programa “Héroes de la Patria” a través de la plataforma Airtm, luego de nueve largos meses de sequía. Les bajaron la noticia de que los pagos acumulados serán cancelados en 2-3 partes y eso por supuesto llenó de felicidad a los dirigentes quienes en su mayoría están pasando aceite. ¿Y el malestar? Resulta que a la par que les informaron sobre los pagos, les dieron la instrucción que del dinero que reciban deben entregar un mes de pago al partido, a fin de colaborar con su funcionamiento. O sea que están martillando de forma abierta y artera a la dirigencia. Cuando me dieron el dato, pregunté porque no les hacían el descuento antes de procesar el pago y me explicaron: “No es posible, ya que los gringos vigilan ese proceso que ellos financian. Antes había más libertad, pero a raíz de las irregularidades detectadas ordenaron que el pago debe estar personalizado y ellos verifican que cada uno reciba su dinero. De todas maneras, hay unos guisos por ahí que te voy a explicar con mayor detalle”. Eso le genera un problema a la “Misión Martillo” en UNT ya que quién garantiza que el dirigente al recibir su dinero proceda a entregar el “diezmo” al partido, o sea nadie. Sin embargo, en UNT tienen mecanismos de control para eso, ya que muchos de esos dirigentes están en cargos de gobierno o del partido y tendrán que entregar el dinero a regañadientes. ¿De dónde salió esa instrucción? Al unísono todos los consultados señalaron a Nora Bracho quien supuestamente giró la instrucción, supongo, que con la anuencia de Manuel Rosales. Recordemos que en UNT no se mueve una hoja sin que MR lo autorice o por lo menos lo sepa. En síntesis, la “Misión Martillo” está en marcha en UNT.

Otra de VVI

Recuerdan que en mi columna del pasado 01/09/2022 expliqué que entre los pocos estafados del Grupo BOD que salvaron su dinero, estuvo un grupo de militares que recuperaron sus dólares en dos acciones. La primera ocurrió en diciembre del 2016 cuando Víctor Vargas Irausquín fue retenido por militares en el aeropuerto de Maiquetía y solo fue liberado cuando devolvió el dinero que tenía de varios altos oficiales de las FANB, mediante transferencias electrónicas que tuvo que hacer de inmediato. La segunda acción, fue el allanamiento que realizó una comisión de la DGCIM el 4 de mayo del 2018 a la torre BOD en Caracas, de cuyas bóvedas sacaron US$10 millones y VVI nunca dijo nada al respecto. En el caso de la primera recuperación, me informan que los implicados eran los generales que intentaron comprar el canal Televen en el 2015 y donde VVI figuraba como el componedor financiero, o sea un simple intermediario que recibió el dinero de los compradores, para luego pagarle a la familia Camero. El negocio estaba hecho, pero cuando los vendedores quisieron guardar una parte del pago en EEUU, las autoridades financieras de ese país exigieron los soportes del origen del dinero y, por la cualidad de los compradores, al no tener cómo satisfacer las exigencias del gobierno de esa nación, decidieron devolver el dinero y se lo entregaron de nuevo a Vargas Irausquín quien, al parecer, se quiso hacer el musiú con el dinero y de ahí que le tuvieron que aplicar el ácido para que devolviera los millones en cuestión. Otra más del sucio entramado financiero y jurídico del grupo BOD.

Primero justicia

Tal como estaba anunciado el pasado sábado se realizó la Convención Nacional de Primero Justicia que fue bautizada como: “Comité Político Nacional Fernando Albán”. donde fue elegida la nueva junta directiva nacional. Aunque corrían rumores de la victoria de la tendencia de Henrique Capriles, hice mis consultas y la respuesta en común fue que el cogollo quedó balanceado y que nadie puede alegar tener el control de esa instancia. Más allá de la integración de la junta directiva nacional, lo más interesante tiene que ver con el tema de la candidatura presidencial. Se decidió que deben presentar un reglamento nacional para la selección del candidato en un lapso máximo de 45 días, ya que me informan que una comisión liderada por Juan Miguel Matheus está trabajando desde hace varios días en la elaboración de dicho reglamento. En el caso que se tomen los 45 días estamos hablando que a mediados de noviembre podría estar lista la norma, la cual supongo que sería sometida a revisión y aprobación. O sea que si hay muchas discrepancias el proceso podría llegar hasta finales de noviembre, lo que haría prácticamente imposible que PJ escoja a su candidato a las primarias presidenciales en este 2022. El tema ahora se complica porque además de Capriles, Juan Pablo Guanipa y Carlos Ocariz han surgido otros aspirantes, como es el caso del gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, quien a mi criterio no tiene nada que buscar en una contienda de ese tipo, sin importar la mucha o poca estructura que pueda tener Primero Justicia. Cuando consulté por esos aspirantes sin nada que buscar, donde incluyo a Ocariz, me hablan de que se trata de un plan “B” ante el problema que tienen con las inhabilitaciones, ya que recordemos que tanto Capriles como Guanipa están inhabilitados. Inclusive, me dicen que el retraso en la redacción y aprobación del reglamento tiene relación con esa enorme limitación que podría aguarle la fiesta a varios partidos opositores. Ahora bien, siendo realista el único partido del G4 con ese problema de las inhabilitaciones es Primero Justicia, porque Manuel Rosales y Carlos Prosperi están habilitados. Mientras que Voluntad Popular tiene inhabilitado a Juan Guaidó, pero esa candidatura la veo más como un amague para luego sumarse al “dedazo” que aún tiene como principal “sospechoso” a MR. Volviendo a la mayoría y cierto control en la JDN, un amigo de Primero Justicia me dice que cada uno irá tomando posiciones en la medida que el tema tome cuerpo, pero que hasta ahora ninguno de los precandidatos tiene mayor espacio. Una de las que ha ganado Capriles es que solicitó, y así fue aprobado, que los dirigentes que están fuera del país no podían ser parte de la JDN. Cuando estaba por cerrar esta columna me informan que hay quienes en PJ están pensando en impulsar, en el caso que las inhabilitaciones no se resuelvan, a algunas figuras emergentes.

Turpial

Llamó mucho la atención que no fuera Conviasa u otras líneas aéreas nacionales de mayor trayectoria la que recibieron el beneficio del primer vuelo desde Caracas a Bogotá, en el marco de la reanudación de relaciones, reapertura de la frontera y activación de los vuelos entre ambos países. ¿Qué aerolínea fue la escogida? Pues Turpial Airlines que es una línea bastante nueva y de poca historia, pero que además en un 50% es propiedad de Nacho el cantante, como él mismo lo confesó y así fue reseñado por Infobae. ¿Como Nacho que es un supuesto opositor convicto y confeso logró ese privilegio para Turpial? Ahí es cuando entra el detalle del restante 50 % del capital de Turpial que al parecer es de un grupo de militares y de otro cantante, pero frustrado, como Omar Acedo el querido yerno de Diosdado Cabello. El peso de Turpial es tan fuerte en el régimen chavista, que le dieron prioridad a esa aerolínea en la negociación con el gobierno de Petro y por eso no fue Conviasa, Laser o Avior, por ejemplo, la que ejecutaría el primer vuelo después de muchos años de bloqueo aéreo. Turpial Airlines tiene tan escasa trayectoria que si usted busca ingresar a su website, recibirá una alerta de Google por ser una página poco segura. De verdad que es una compañía que genera muchas sospechas. ¿Será otro eslabón de la operación “lavado endógeno”? Creo que sí, ya que me aseguran que los militares involucrados son los mismos que están comprando bancos pequeños, tal como lo señalé hace varias semanas.

Primarias

Buena la jugada de César Pérez Vivas de proponer el nombre del rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre José Virtuoso, para integrar y hasta presidir la Comisión Nacional de Primarias. Coincido con CPV de que el padre Virtuoso es un venezolano honorable, con credibilidad y una historia que cuidar que podría aportar mucho en la organización de ese proceso de elección del candidato de unidad. Pero adicionalmente, los precandidatos presidenciales deben presionar la selección de los integrantes de esta comisión, tal como lo está haciendo no solo Pérez Vivas, sino también Nicmer Evans. En paralelo, CPV sigue recorriendo el país reuniéndose con factores políticos, sociales y económicos construyendo un perfil que cada día tiene más reconocimiento y apoyo.

Basura

Recibí varios mensajes de marabinos que me preguntan qué está ocurriendo con el servicio de recolección de basura en Maracaibo, ya que volvió a verse acumulación de desechos en diversos sectores. Consulté en la Alcaldía de Maracaibo y me informan que el problema se ha presentado a raíz de las intensas lluvias, lo que genera serios retrasos en el relleno sanitario y eso afecta la frecuencia de recolección, ya que ocasiona alteraciones en el inicio y cierre de operaciones. Me aseguran que en este momento la cobertura, sin perturbaciones por la lluvia, está en un 76% de la basura que se genera y que de lunes a viernes alcanza poco menos de mil toneladas diarias, mientras los sábados baja a 700 toneladas y los domingos a 200 toneladas. La municipalidad apenas cuenta con 17 compactadores propios y 70 unidades privadas, en medio de la severa crisis presupuestaria que afecta la gestión municipal. Para quienes me consultan, esa es la respuesta a sus inquietudes en relación con un servicio que es muy propenso a problemas logísticos y hasta climáticos.

Pdvsa

Por casualidad me topé con la entrevista que Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo y precandidato presidencial, concedió al medio Bloomberg en línea. En sus declaraciones, RR aporta datos muy interesantes que confrontan el discurso de Maduro y compañía sobre la supuesta recuperación de Petróleos de Venezuela. Revisemos esos detalles más interesantes: “La industria petrolera llegó a su punto más bajo de producción y ahí está estancada. Cuando El Aissami dijo en diciembre pasado que habían llegado al millón de barriles diarios, lo que realmente estaba haciendo era drenar inventario y aprovechar eso para un tema propagandístico. Este año, según el último informe de la OPEP, la producción apenas llega a 670 mil barriles al día, pero no hay manera de descontar los volúmenes que están siendo importados de Irán. Están mezclando crudo liviano iraní y así se dé un volumen que no se puede determinar. En casi 9 años se han perdido 2.4 millones de barriles al día. Yo continúo recibiendo detalles de cómo están las áreas nuestras y eso está desolado. La producción en el occidente del país, sobre todo en el Lago de Maracaibo, está por el suelo. Hay un problema de confiabilidad en la industria y de deterioro masivo de la infraestructura. A partir de diciembre del 2014, ellos intervinieron las finanzas de PDVSA y agarraron todos los fondos operativos de la empresa”. Estas declaraciones claramente se enmarcan en el conflicto que se viene avivando entre Maduro y Ramírez, pero muestran una parte de la realidad de nuestra industria petrolera.

UNT

Crece el malestar en Un Nuevo Tiempo ya que se terminó de confirmar que solo habrá elecciones reales para seleccionar las directivas de parroquias y municipios. ¿Y las directivas regionales y la nacional? Sobre esa pregunta consulté a un dirigente parroquial y la respuesta fue clara: “Eso se lo reserva el señor”. De ahí que infiero que Manuel Rosales, fiel a su estilo, será quién decida mediante supuestos “consensos” quienes serán los integrantes de las nuevas directivas de los estados y la nacional, aunque por los vientos que soplan tendrán muy poco de nuevas y se repetirán muchos de los actuales nombres. Cuando afirmaron que MR se reserva eso, pensé de inmediato que Nora Bracho sería entonces ungida como presidenta de UNT en el Zulia. Sin embargo, para salir de dudas hice una consulta: “Eso es una posibilidad, pero también Rosales debe estar evaluando la conflictividad que ella ha generado y el rechazo que emerge de las bases. Eso podría incidir en esa decisión y que Nora al final no sea la elegida”. Otra demostración más de la atípica democracia interna de UNT.

Silencio

Luego de aquel comunicado del pasado jueves 15 de diciembre la Plataforma Unitaria entró en silencio absoluto en torno a la selección de los candidatos a integrar la Comisión Nacional de Primarias. Eso genera dudas muy razonables sobre lo que están tramando en el G4 con esta comisión. Estoy seguro de que pretenden salir con alguna jugada rara y con una lista de nombres para la comisión, de pronto incluyendo algunos nombres confiables y otros no tanto. No creo que cedan la mayoría de los votos en esta comisión, porque de esta forma se garantizan el control de las decisiones claves del proceso. La única forma de evitar que el G4 se salga con la suya es mantener la presión de la opinión pública y seguir postulando nombres de venezolanos honorables y capacitados. Hay que estar muy pendientes del silencio de la PU porque este viernes 30 de septiembre se vence el plazo para postular a los aspirantes a la Comisión Nacional de Primarias.