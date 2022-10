Darwin Chávez | La tesis “Juan González”, Chevron y el “todo o nada”

NUEVA DEMANDA. El abogado Carlos Calderón en representación de los estafados por el Grupo BOD de Caracas, Carabobo y Aragua interpuso este 25 de octubre una demanda ante la Sala Constitucional del TSJ, como protección de los intereses colectivos y difusos de un grupo cercano a 200 personas, quienes entregaron sus dólares a la red de bancos de Víctor Vargas Irausquín y no han recibido su dinero de vuelta. Este abogado es conocedor de estos temas ya que fue presidente del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE). Está solicitando que se levante el velo corporativo a VVI y que no siga escudándose en la figura del grupo empresarial y sea obligado a responder ante los hechos de que se le acusan. Explica el jurista que el BOD no actuaba como una institución por sí sola, sino que era parte del holding Cartera de Inversiones de Venezuela C.A de la cual también formaron parte el Banco del Orinoco (Curazao), BOI Bank (Antigua y Barbuda), Allbank (Panamá) y Bancamérica (República Dominicana), por lo que no solo habría responsabilidad en Venezuela sobre la estafa cometida contra más de 15 mil venezolanos, sino que también podría impactar en la compra que hizo el Banco Nacional de Crédito (BNC) de los activos del BOD. Ojalá pronto haya justicia en este caso que es la mayor estafa financiera en la historia de Venezuela.

TODO O NADA. La pasada semana el colega Gustavo Azócar lanzó un mensaje de Twitter que removió los cimientos de la lucha de la oposición. El mensaje fue publicado el viernes 21/10 a las 7:49AM y decía textualmente: “Hay un pre-acuerdo entre Maduro y el gobierno de EEUU que no será anunciado, pero que es un hecho real: 1) Maduro adelantará elecciones presidenciales en 2023; 2) EEUU no reconocerá al gobierno interino de Guaidó a partir de enero 2023. Quien gane la elección se queda con todo”. No voy a entrar a dirimir qué tan cierto o no es lo expresado por Gustavo, quien es un periodista muy serio, porque además si el preacuerdo es real ninguno de los participantes lo admitirá. Aquí lo importante es analizar el fondo, sus orígenes y las implicaciones que eso tendría. Antes de entrar en detalles es importante dejar bien claro, es de suponer, que ese preacuerdo solo sería posible cumplirlo si EEUU tiene la plena seguridad de que las elecciones presidenciales fueron verdaderamente libres y confiables, porque en el caso contrario no reconocerían a Maduro. Comencemos con el origen, ya que en varias ocasiones he mencionado que, en algún momento, y si la lucha opositora seguía sin mostrar resultados satisfactorios, la comunidad internacional comenzaría a perder la paciencia y hastiarse de un grupo de opositores que solo piensa en los negocios y empezaría a flexibilizar las sanciones e inclusive tomar otro rumbo en su estrategia. Si revisamos lo ocurrido en los últimos meses con el comportamiento de la gestión de Joe Biden, es fácil llegar a la conclusión de que eso está en marcha y por eso decidieron aplicar la “Tesis Juan González” que, al parecer, implica el contacto directo y sin mediadores con el régimen para llegar a acuerdos. De ahí la liberación de los sobrinos malandros de Cilia Flores y la ampliación de la licencia para que Chevron regrese a operar sin mayores limitaciones en Venezuela, aunque eso aún está en conversaciones y supuestamente no solo depende de que el chavismo regrese a la mesa de negociaciones en México, sino también de que se allane el camino a unas elecciones confiables. Pero adicionalmente, es más que evidente que EEUU solo está informando parcialmente al interinato y al G4 de sus acciones, sobre todo cuando estas ya ocurren para evitar cualquier jugarreta malintencionada de los mañosos de siempre. Esto quedó demostrado con la entrega de los narcosobrinos y la reacción de Juan Guaidó quien en su afán de abrir la boca velozmente, de nuevo quedó como desinformado y confirmó que está siendo ninguneado por EEUU. Igualmente, hay que recordar que no es la primera señal de ese país en torno a dejar de reconocer el interinato, ya que en el 2021 también hubo serias advertencias si no se aclaraban la mayoría de los tantos entuertos que afectan al interinato. Ante el serio riesgo ya los interesados comenzaron a plantear la supuesta legalidad de seguir prolongando el sainete del interinato, como si eso afectaría una decisión del gobierno norteamericano. Ahora bien, si tomamos como cierto ese preacuerdo y pensamos en las elecciones del 2023 o 2024, pues tenemos que comenzar a hacernos la idea de que Estados Unidos buscará estar bien con quien gane. ¿Y si gana Maduro? También lo estaría aunque con cierto recelo ya que está consiguiendo el objetivo de que empresas de ese país tomen el control de PDVSA. Maduro y su grupo, sobre todo el “Rasputín” personal, entendieron que Rusia no es el aliado correcto para reactivar a Petróleos de Venezuela, no solo por el conflicto con Ucrania y el mundo democrático, sino porque ellos tienen o tenían una sólida industria petrolera, por lo que están más preocupados por ver cómo van a sobrevivir a las secuelas de las sanciones en su economía y sector productivo. Los chinos por su parte, desde hace mucho tiempo dejaron de entregar dinero a Maduro y tienen otras preocupaciones entre las cuales Venezuela no aparece. Si Rusia y China no tienen interés en reactivar la producción petrolera nacional, ¿quiénes sí podrían estar interesados? Pues las empresas de Estados Unidos y Europa que tienen la tecnología y el dinero para invertir, siempre y cuando reciban garantías creíbles. Sobre el particular conversé con un gerente de PDVSA quien fue franco: “Ya Maduro está entregando PDVSA a los gringos comenzando con Chevron, quien está seleccionando lo mejor que queda dentro del desastre y así quedarse con eso. Lo que ellos pidan se lo vamos a entregar”. Esto quiere decir que la gestión de Biden está jugando a dos bandas. Por un lado, busca empujar las negociaciones en México y el acuerdo que consolide una salida política, pero además está asegurándose que los intereses de Estados Unidos estarían salvaguardados con cualquier bando que gane las presidenciales. Analicemos la vertiente negativa del escenario que, por supuesto, tiene que ver con una victoria limpia de Maduro o del candidato que designe el chavismo. ¿Cómo quedarían las violaciones de los Derechos Humanos? Sencillamente y aunque nos desagrade, dejarían que las cosas sigan su rumbo, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo piensan defender su nueva postura con el régimen? Se van a escudar que ganaron las elecciones de forma limpia y ahí cierran el caso. En el caso de que haya elecciones limpias y transparentes, ¿cómo podría ganar Maduro? Si ustedes se toman la molestia de analizar los resultados de las encuestas, podrán ver que Nicolás tiene una base de votos que oscila entre 20 y 25%, lo que le ayudaría a triunfar en el caso que la oposición acuda hecha pedazos a las elecciones. Pero, además, si Maduro no es el candidato y hay otro seleccionado por el oficialismo, esa base de votos podría crecer. Si EEUU no tiene objeciones a los resultados, tendrían que reconocer a Maduro y ahí radicaría el plan “B” en el cual están trabajando. Claro está, si hay unas primarias reales y confiables para elegir a un candidato de unidad, estoy seguro de que Maduro ni ningún otro candidato oficialista podría ganar los comicios. De lo que no estoy seguro es que las primarias sean confiables e incluyentes. En conclusión, la falta de resultados y honestidad de algunos líderes opositores está colmando la paciencia de Estados Unidos, lo que implica que en vez de entrar en pánico hay que entrar en acción y ganar las elecciones. Repito, este supuesto preacuerdo dependería de la confiabilidad de las elecciones. En el peor de los escenarios y si la oposición no logra reducir la división y reagrupar la unidad, el último que apague la luz.

SU-GESTIÓN. Quienes me conocen saben que tengo sobradas razones para tener dudas razonables con Manuel Rosales. Pero, a pesar de mis cuestionamientos no puedo negar su enorme capacidad de trabajo y sobre todo de sugestión, que no debe interpretarse como capacidad de gestión. Mis críticos, que en su mayoría no dan la cara, me acusan de cualquier cantidad de acciones tóxicas y hasta ilegales por el simple hecho de que no soy un aliado incondicional del señor Rosales, olvidando que lo apoyé en las elecciones del 2021 con el único interés de liberar al Zulia de la pesadilla que Omar Prieto. Incluso mantuve prudencia con la naciente gestión de MR hasta que, como es normal cuando uno cumple con su papel de periodista, sus acciones y omisiones me llevaron a realizar señalamientos con el único propósito de que lograra corregir las fallas y enderezara el rumbo. Luego de más de 10 meses al frente de la Gobernación del Zulia sus resultados no son lo buenos que esperaban los zulianos. No es una conclusión solo mía, sino de varios dirigentes de Un Nuevo Tiempo, de diferentes niveles, que coinciden en un punto en común: no hay gestión y Manuel juega a maquillar por medio de sus actividades lo poco que ha podido hacer por la falta de recursos. Pero en lo conversado con estos amigos hay algo que me preocupa y es la deuda que se está acumulando en el ejecutivo regional, porque buena parte de las obras ejecutadas no han sido pagadas por una sencilla razón y es que no hay dinero porque Maduro no le ha cumplido y creo que no le cumplirá con el dinero prometido. Por ahora el “fiao” sirve para ejecutar obras que son visibles para los zulianos, en especial para los maracaiberos ya que lo poco que ha hecho, inteligentemente, lo ha concentrado en la capital que aporta la mayoría de los votos. Pero, ¿qué pasará cuando el “fiao” se agote como mecanismo de salvación? Incluso dos de los consultados me dicen que Rosales no puede ocultar su preocupación y por eso se fue a Panamá, no solo a reunirse con sus socios del G4 para terminar de dar forma a la jugada de las primarias, sino también para despejarse visitando su gigantesca finca de palma aceitera en Chiriquí, en la frontera con Costa Rica. Yo apuesto por una buena gestión de Rosales, pero eso no implica que deba ocultar mis diferencias con él. Volviendo al inicio, cuando hablo de sugestión, más no de gestión, me refiero a la habilidad que tiene Manuel y su equipo para sugestionar a la ciudadanía, con el objeto de crear una falsa sensación de éxito. Hasta ahora no ha cumplido, aunque espero que cumpla.

CHEVRON. Esta importante empresa petrolera venezolana no solo está aspirando retomar sus operaciones en Petroboscán, sino asumir también buena parte de la industria petrolera nacional, sobre todo en la zona de Occidente. Desde PDVSA me informan que un equipo de especialistas de Chevron está inspeccionando y marcando las áreas operativas, muelles y hasta taladros con los que piensa comenzar su trabajo en Venezuela, cuando finalmente aprueben en Estados Unidos la ampliación de la licencia de la OFAC. En el caso de PDVSA Occidente ya les entregaron el Muelle Sucre, antigua sede operativa de Tricomar, en el municipio San Francisco. Pero además pidió los taladros 41, 42, 44 y 45 que eran de la empresa Maritime Contractors, antigua Maersk Drilling, que son parte del lomito que queda en la industria en esta zona del país. Los gringos están llegando e imponiendo sus condiciones, entre las cuales está que no quieren ver nada de PDVSA o de los cuerpos de seguridad venezolanos en las instalaciones de las cuales se están haciendo cargo. Es tan seria la llegada de Chevron que en Petróleos de Venezuela tuvieron que emparapetar algunas lanchas, con el fin de brindar transporte a los técnicos de dicha compañía. Incluso, en PDVSA hicieron hasta el show con la puesta en operaciones de 18 embarcaciones, pero al terminar el espectáculo un remolcador tuvo que llevar 4 lanchas al muelle Manuela Sáenz porque no aguantaron y se volvieron a dañar. Como negocios colaterales a la llegada de Chevron, en la empresa petrolera nacional hablan de que solo piensan quedarse con 3-4 muelles en el Lago de Maracaibo y el resto serían devueltos a las empresas contratistas a quienes les expropiaron las instalaciones. Sin embargo, otra fuente me aclara que esos muelles serán traspasados a contratistas cercanas al chavismo, con el fin de aprovechar los negocios que saldrán con Chevron.

PRIMARIAS. Este importante tema sigue copando la agenda de discusiones en la oposición venezolana, mientras el G4 y la Plataforma Unitaria, en especial Omar Barboza Gutiérrez, guardan un silencio sepulcral sobre el asunto. No dicen nada. No explican nada. No especifican nada. Hasta la fecha no se sabe quiénes son los venezolanos postulados a integrar la Comisión Nacional de Primarias. Ni siquiera se sabe la cantidad exacta de postulados, pues algunos hablan de 20, otros de 40 y hasta hay quienes hablan de más de 80. Con tanto misterio de la Plataforma Unitaria, ¿cómo no pensar mal de su comportamiento? Lo único que uno presume es que en los próximos días saldrán con los seleccionados para organizar las primarias, sin dar explicaciones de quienes los eligieron. ¿Dejarán de jugar de acuerdo con sus intereses? Lo dudo porque actuar de esa forma no solo les sirve para tratar de garantizar sus objetivos, sino además para alejar a aquellos aspirantes presidenciales que han sido críticos con ellos. No tengo dudas, por ejemplo, que harán todo lo posible para que María Corina Machado se aleje de las primarias porque temen que esta señora capitalice el descontento contra ciertos líderes de la oposición. En cuanto al supuesto reglamento de las primarias, es un instrumento que coloca serias limitaciones a quienes tengan la intención de participar. Tal como lo prometí, estoy realizando una revisión exhaustiva del mismo.

HISTORIA. Una de las metas del chavismo desde el día 1 en el poder fue distorsionar y hasta hacer olvidar la historia venezolana, a fin de que las nuevas generaciones pensaran que todo había comenzado con ellos. Por eso lo interesante del nuevo libro de Antonio Ledezma: “Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió dos veces”, que fue bautizado este miércoles 26/10 en Madrid. Aunque nunca fui perecista, debo reconocer que la historia y los hechos han rescatado el legado de CAP. Como no podía desaprovechar la oportunidad, no solo consulté a Ledezma sobre las primarias y la participación en las elecciones, sino también sobre su probable apoyo a María Corina Machado. ¿Qué dijo? Aunque no lo admitió directamente, noté un giro positivo en su discurso. LOS INVITO A VER ESTE INTERESANTE PROGRAMA: https://youtu.be/OpYE3j6QBzA.

VERGÜENZA NARANJA. Un amigo que forma parte del partido Voluntad Popular se tomó la molestia de redactar una carta expresando su profunda decepción con esa organización: “Estimado amigo, luego de leer la carta con la cual Roberto Marrero renuncia al partido, ya no pude soportar más la decepción que siento. Ahora Marrero pretende evadir su participación en todo lo que él señala, pero a lo interno estamos claros de quién es él. Cuando Voluntad Popular nació en el 2009 parecía que era un partido distinto, alejado del pragmatismo de las organizaciones tradicionales y que buscaba realmente el rescate de la democracia en Venezuela. Me sumé a VP en el 2011 con la esperanza de hacer una política distinta, pero luego de 11 años de militancia me siento profundamente decepcionado y molesto. Han sido errores tras errores y negocios tras negocios. Antes de enero del 2019 las cosas iban mal, pero a partir del interinato las cosas se pusieron peor. Puedo decir con plena convicción que lo que hicieron con los activos y recursos de nuestro país en el exterior fue un vulgar saqueo. VP cambió de ser un partido a un negocio que encabeza Leopoldo López y su grupito de privilegiados, quienes viven una vida llena de riqueza mientras la mayoría de los dirigentes estamos pasando grandes necesidades y sobrevivimos con grandes carencias. En este momento, en VP no hay una estructura de activismo político, sino una nómina integrada por personas que en su mayoría solo le hacen comparsa a Leopoldo, Guaidó y al resto de quienes se han hecho ricos con el interinato. Ni siquiera hay democracia interna porque el proceso de renovación fue una mentira y solo quedaron como autoridades los que ellos escogieron. De lo que fue un partido que generó esperanza y motivación, hoy solo queda una cloaca llena de escándalos de corrupción. Estimado amigo, gracias por leerme y compartir mi decepción con tus lectores”. Como podrán entender nunca revelaré la identidad de este amigo para protegerlo de la venganza en Voluntad Popular, donde no perdonan ningún tipo de disidencia a los intereses de Leopoldo y su cofradía de bandidos.

RUMORES. Como es normal en estos tiempos preelectorales corren rumores sobre las supuestas fracturas internas en Primero Justicia, en relación con la elección del candidato que representaría a esa organización en las primarias de la oposición. Se comentan varias cosas, por ejemplo, que Capriles y Guanipa no piensan medirse en un proceso interno y que irían por separado a las primarias. Pero, además, se dice que Capriles ni siquiera piensa medirse en las primarias, sino que presentaría su nombre como candidato “independiente” a las presidenciales. Como es normal en estas lides hice mis consultas y nada de eso es real. La respuesta que recibí indica que: “Nada de eso es cierto, pues Capriles si está en campaña pero de forma institucional con las estructuras de Primero Justicia. Incluso hace unos días tenía prevista la gira por el Zulia y se estaba organizando desde la directiva de PJ en el estado, pero a raíz de los deslaves en Aragua fue suspendida porque se consideró que ante la tragedia era de mal gusto. En cuanto a Juan Pablo, él está por anunciar que va a competir en las internas del partido”. Asimismo, me informa otra fuente que el reglamento interno para la selección del candidato está por ser presentado, para que luego se decida cuál será el método, aunque se habla de una elección de segundo grado. Por ahora la sangre no llega al río en Primero Justicia, pero eso no descarta que haya conflictos a partir de las próximas semanas.

CONFLICTO. En Un Nuevo Tiempo sigue sin salir humo blanco en cuanto al proceso de renovación de sus autoridades, ya que tal como lo anuncié la semana pasada dicho procesode nuevo fue pospuesto y en esta ocasión lo movieron para el 26 de noviembre. Esa es una clara señal del nivel de conflictividad interna en el partido de la casita. Hay rumores de que es por la falta de interés de la dirigencia, pero la verdad es que no han podido construir ese consenso para elegir por aclamación a las ¿nuevas? autoridades. Lo real es que Nora Bracho, el Comando “Colesterol” y sus secuaces siguen sin dar pie con bola. Lo otro que también es real es que sus acciones han aumentado significativamente la participación e interés de la dirigencia, pero contra ellos como castigo a su sectarismo. Inclusive, la “Misión Martillo” terminó de enredar la situación interna y hasta se anuncia una estampida de dirigentes, cuando les terminen de pagar la deuda en dólares. ¿Y qué está haciendo Rosales al respecto? Fiel a sus mañas hace poco para apaciguar las cosas, para luego llamar a los líderes de los grupos que están molestos y darles “cariño”, buscando recuperar la paz interna perdida. En lo personal tengo la percepción de que si no mejoran las cosas en UNT le van a seguir dando largas al tema, hasta que desaparezca en medio de las dinámicas que van a generar las primarias y luego Rosales saldrá con nuevas directivas electas con su dedo.

LOCURA. Un cercano a Omar Prieto me escribió el pasado fin de semana preocupado y escandalizado: “Hermano este perdió la poca cordura que tenía”. De inmediato consulté las razones de tal afirmación: “Su aspiración a ser parte de la dirección regional del PSUV es una excusa para su aspiración en las próximas elecciones”. Ante este comentario le recordé el rumor de que aspiraría a la Alcaldía de San Francisco y la reacción fue elocuente: “No pana, este quiere ser de nuevo candidato a la Gobernación porque sigue asumiendo que la derrota no fue su culpa, sino el resultado de la conspiración de sus enemigos. La mayoría de quienes estamos con él sabemos que no solo es difícil que le den la candidatura, sino que vuelva a ganar”. Luego de esta explicación estoy más convencido que la mente de algunos políticos es una cueva oscura e inexpugnable, donde ellos se creen el centro del universo y nunca cometen errores. Que Omar Prieto esté pensando seriamente en aspirar de nuevo a ser candidato del PSUV a la Gobernación, me demuestra que este señor es uno de esos costosos accidentes políticos que nunca debieron ocurrir.

HIPÓTESIS… O de pronto es mejor llamarla especulación, pero como Venezuela es el país de lo posible la comparto con ustedes. Durante el fin de semana estuve conversando con un dirigente del PSUV, quien se resistía a creer que la revolución seguiría insistiendo con un Nicolás Maduro que no está nada bien en las encuestas. Como muchas veces he comentado, incluyendo al amigo, en el oficialismo la lógica política funciona a la inversa porque estos tipos son de “rosa al revés”. Por eso lo que parece lógico en un momento, para ellos es ilógico y viceversa. Ahora bien, en medio de la conversación surgió una hipótesis que podría parecer descabellada, pero en el chavismo cualquier cosa es factible: “Y si dentro del entorno más cercano a Maduro se está pensando en la necesidad de salvar la revolución, como el mecanismo más eficaz para garantizar su sobrevivencia y protección. Esa razón es suficiente para pensar en alternativas menos tóxicas que Maduro cómo, por ejemplo, Rafael Lacava quien es el dirigente del PSUV que mejor evaluado sale en las encuestas. ¿Por qué y para qué Lacava? Porque él podría ser un personaje potable para los electores e incluso para Estados Unidos, recordando que tiene a sus amigos del Grupo de Boston que lo apoyan. ¿Qué tan conveniente sería eso para Maduro y su grupo? Pues mucho porque Lacava no sería un tipo peligroso para sus intereses ya que no tiene problemas con Nicolás, pero con Diosdado si los tiene. ¿Qué tan potable es Lacava para los venezolanos? Por lo menos es más aceptable que Maduro y si tomamos en cuenta que la mayoría de los encuestados buscan una alternativa a Maduro y los opositores tradicionales, el gobernador de Carabobo podría ser una alternativa. Es posible, muy posible, que en el cogollo del PSUV estén imaginando unas presidenciales entre Lacava y Rosales, ya que ambos garantizan protección para Maduro y otros líderes del chavismo”. Luego de darle vueltas y vueltas al tema, el amigo de corazón chavista soltó una frase: “No tiene nada de malo girar para no perder privilegios y seguir protegidos en Venezuela”. Ojo, quiero ser enfático en esto, esto es un simple ejercicio de análisis tomando en cuenta como están las cosas en Venezuela.

CONVERSACIÓN. Luego de mi comentario de la semana pasada, conversé distendidamente con el actual comandante del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Engelbert Atencio, quien me garantizó que no hay irregularidades en el otorgamiento de los permisos que son una fuente de ingresos importantes para la institución, pero que de todas maneras haría una revisión exhaustiva y luego me informaría. Posteriormente, se extendió explicando todas las mejoras que ha tenido la institución en los últimos meses, hasta el punto que fue uno de los cuerpos de bomberos mejor evaluados del país ya que cuentan con el equipamiento y capacidades para atender las emergencias. Me cuenta el comandante que él tiene tres años al frente de la institución y luego de mucho esfuerzo, han logrado potenciar la labor del organismo, aunque todavía hay mucho por hacer. Le aclaré que como periodista tengo un profundo respeto por los bomberos, ya que es una profesión noble y que en ocasiones cumplen con su labor en medio de enormes riesgos.

OTRO. Las detenciones de dirigentes del PSUV involucrados en delitos no cesan. Me informan que el diputado de la Asamblea Nacional, Rubén Trujillo, quien es parte del grupo político cristiano de Omar Prieto, está detenido en los calabozos del CICPC acusado de contrabando. Lo que rodea a OP son puras joyitas.

#CONTRASTES. En la emisión del próximo martes 31 de octubre conversaré con el precandidato presidencial de la Concertación Ciudadana y del Partido Centro Democrático (PCD), César Pérez Vivas, sobre su probable participación en las primarias de la oposición y las alianzas para ganar las presidenciales del 2024. SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE: http://ow.ly/eQIH50AyZg4.

Darwin Chávez|@Darwinch857|[email protected]