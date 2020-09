Darwin Chávez // La sombra de la corrupción arropa a Voluntad Popular

Corrupción naranja (I). Tremendo escándalo hay en el seno del partido Voluntad Popular por la renuncia en pleno de los integrantes de la Comisión de Resolución de Conflictos (CRC) que es la instancia ética y disciplinaria de la organización fundada por Leopoldo López. ¿Quiénes son los renunciantes? Pues Gustavo Luis Velásquez (presidente), Mariana Campos Villalba, Marcos Carrillo, Eduardo Noguera y José Alberto Perdomo. ¿Por qué renuncian? Este es un problema que viene en pleno desarrollo desde diciembre de 2019, cuando la CRC aprobó la “suspensión definitiva” (expulsión) de la militancia de los diputados Freddy Superlano, Richard Arteaga y Guillermo Luces por estar involucrados en hechos de corrupción a través de la firma de cartas de buena conducta a favor de empresarios corruptos del chavismo, durante sus actuaciones como parte de la Comisión de Contraloría. Arteaga y Luces quedaron expulsados automáticamente al sumarse en enero de este año al Parlamento paralelo de Luis Parra, mientras que Superlano nunca fue “suspendido definitivamente” (expulsado). ¿Por qué? De hecho, no es la primera vez que me refiero al tema porque lo hice en mi columna del 20/08 (lea: http://ow.ly/WjPb50Bxe0a), pero ahora lo retomo por la profunda crisis ética que afecta a Voluntad Popular y que merece ser tratada con profundidad. Volvamos a la renuncia masiva de la CRC que estaba anunciada desde hace varios meses. Los integrantes del tribunal disciplinario naranja renuncian, porque el sector que domina el Equipo Nacional de Activistas de VP o sea la Dirección Nacional, se burló de su decisión de expulsar a Freddy Superlano. Hagamos un recuento. Recordemos que a finales de 2019 estalló el escándalo de los diputados alacraneados, entre los cuales había varios de VP. Algunos recibieron dinero directo para abandonar el gobierno interino, pero otros fueron señalados de aliarse con empresarios corruptos como Alex Saab y Alejandro Ceballos, entre otros, a quienes beneficiaron con “cartas de buena conducta” y también hay que sumar el inmoral escándalo en el que se involucró Superlano durante el “Cucutazo” luego del concierto “Aid Live Venezuela”, cuando disfrutaba efluvios etílicos en compañía de damas dedicadas al arte del amor, en esa ocasión murió su asistente Carlos Salinas producto, supuestamente, de una intoxicación con escopolamina, mejor conocida como burundanga. La obligación del ENA era ejecutar sin cambios la decisión de la CRC, porque así está estipulado en los estatutos de Voluntad Popular. Esa normativa interna establece que esa decisión de la CRC no tiene recurso alguno y que solo puede ser modificada mediante decisión de la Comisión Delegada del Equipo Federal de Activistas (EFA) y esa instancia nunca fue convocada. La burla de la dirección nacional naranja con los integrantes de la CRC ya tenía más de nueve meses y además se rumora que había mucha presión del grupito que controla a VP; para que se cambiara la decisión y así mantener a Superlano como dirigente activo. ¿Por qué la protección? VP vive una severa crisis ética, ya que el sector que domina al partido protege a quienes forman parte de ese entorno, pero castigan a quienes no lo son. En el caso de Superlano, este nunca ha sido parte del grupo de Leopoldo López, pero él tiene algo que es muy importante para esa cofradía: conoce todos los negocios ilícitos que se cometieron en la Comisión de Contraloría cuando un cercano a LL la presidió. Por eso lo protegen, ya que se infiere que Superlano advirtió de que, si él caía, daría información sobre casos especiales ocurridos en dicha comisión. ¿Qué ocurría en dicha comisión? Tal como lo explicamos en el comentario del 20 de agosto, en dicha comisión había una triangulación con algunos personeros del Ministerio Público teniendo a un abogado como intermediario, para “advertir” a empresarios ligados al chavismo que, si no pagaban una alta suma de dinero, serían investigados tanto por la Comisión de Contraloría como por la Fiscalía. ¿Recuerdan la denuncia que en ese sentido hizo Rafael Ramírez? Todo eso debe saberlo Superlano y por eso aplicaron un “control de daños” para evitar que soltara la lengua. Pero este caso es apenas uno entre varios escándalos en los cuales se repiten los mismos nombres de dirigentes de VP y que tienen en común, que a ninguno se les investiga. El colmo de los colmos es que la renuncia de la CRC no preocupa a ese sector, sino que se alarmaron fue porque escasos minutos después de introducida la renuncia, ya el tema era conocido en la opinión pública porque lo reveló la colega Maibort Petit. Eso demuestra que todo lo que ellos discuten en el ENA, lo sabemos casi que de inmediato algunos periodistas.

¿Y el plan “B”? Aunque no hay, aparentemente, grandes avances el plan sigue en marcha y por eso la postura de la Unión Europea en torno a la necesidad de posponer las elecciones parlamentarias, pero además los llamamientos de países como Alemania y España que piden unos comicios transparentes que pongan fin a la crisis. Confieso que me ha llamado la atención el silencio de Henrique Capriles en los últimos días. Consulté a una fuente cercana y esta fue la respuesta: “Está conversando con todos los sectores involucrados. Ha preferido mantener un bajo perfil hasta tener resultados concretos que mostrar”. Consulté si mantenía su intención de participar el 6D: “Si, pero eso va a depender de la presión, las conversaciones y si se obtienen las condiciones. Más que condiciones para participar el 6D, lo que se está buscando es la suspensión de las elecciones”. Este último comentario colisionó con la postura oficialista de no suspender e incluso se atrevieron a alegar que hacerlo implicaba violar la Constitución. ¿Cuántas veces han hecho lo que les da la gana con la Carta Magna? Todas las veces que les ha convenido de acuerdo con sus intereses. Por eso esos alegatos sobre lo imposible que es suspender el proceso, solo se deben tomar como parte de las conversaciones y el juego político. Tampoco podíamos pretender que el régimen se las pusiera fácil y al primer intento aceptara posponer los comicios. Ellos juegan duro para crear las condiciones que sean favorables a sus objetivos. A mi criterio, que es compartido con varios con quienes conversé sobre el tema, el “Madurismo” preferirá esperar hasta tener más claro quién ganará las elecciones de EEUU. Podrían decidir a finales de octubre dependiendo de como marcha la campaña en Estados Unidos e incluso esperar hasta el 3 de noviembre, fecha en la cual los norteamericanos acuden a votar. ¿Por qué esperar? Porque si gana Biden se presagia un cambio en la estrategia hacia Venezuela. No podemos esperar un giro radical, pero si una suavización del lenguaje y las propuestas de solución; lo que conviene al oficialismo de cara a una negociación. ¿Y si gana Trump? También se anuncia un cambio en el plan hacia Venezuela. Se pronostica que podría aplicar cambios en los funcionarios que atienden el caso venezolano, ante el fracaso en casi dos años de confrontación, pero de eso no hay seguridad tomando en cuenta lo impredecible que es el señor Trump. Hay muchas conversaciones en marcha. Inclusive el informe de la ONU que confirma que estamos ante una dictadura que viola de forma flagrante los derechos humanos ayuda, porque es otro elemento que se suma al “costo de salida” del régimen. Ese “costo de salida” ha venido en aumento producto de la crisis y la pandemia. Hay quienes en el oficialismo buscan una salida negociada, porque entienden que para ellos es imposible resolver los problemas que han causado y que se expresarán con fuerza cuando el confinamiento desaparezca. La Venezuela antes de la pandemia no será igual a que surja luego de que se regrese a una supuesta normalidad. A esa negociación se oponen, por ahora los radicales encabezados por Diosdado Cabello, porque sienten que sus intereses no están representados. Podría convenir al sector militar encabezado por Padrino López, ya que ellos pudieran tener un papel protagónico en una transición. Del lado opositor, este plan “B” no le conviene a Guaidó y mucho menos a Leopoldo López porque perderían protagonismo. Por eso el afán de Guaidó de acumular supuestos apoyos incondicionales hacia su interinato, cuando él mismo sabe que esos respaldos no son incondicionales, ni eternos, sino que dependen de cómo evolucione la situación. Guaidó muy bien podría recobrar fuerzas y anular el plan “B”, pero también podría terminar de desinflarse y desaparecer. Pero tampoco podemos descartar que el plan “B” fracase, Capriles se retire de las elecciones sin lograr nada importante y volvamos al estancamiento de la lucha opositora. En ese escenario gana Guaidó y sobre todo Leopoldo con su “franquicia en el exilio”. Lo importante es que el juego está abierto y hay interés en todas las partes involucradas, de buscar una solución a la crisis.

Circo sin educación. ¿Recuerdan mis comentarios contra los elevados montos en dólares de los premios de los festivales gaiteros de la Gobernación del Zulia y las alcaldías de Maracaibo y San Francisco? Bueno, ahora resulta que desde la gestión de Omar Prieto y Willy Casanova se informó a sus becarios que no hay dinero para pagar sus estudios en el semestre que acaba de comenzar. En el caso de la Gobernación sólo pagará 8 unidades crédito por becario, lo que es nada comparado con las 19-21 UC que podía inscribir un estudiante becado en semestres anteriores, a pesar de que destina US$34 mil al sarao gaitero. En el caso de Casanova la cosa es peor, porque su administración alega que no tiene dinero para cubrir las becas o sea que desaparece este beneficio. Eso es extraño si recordamos que la Alcaldía de Maracaibo también va a destinar US$34 mil para los premios gaiteros, pero además hace unas tres semanas aproximadamente aprobó más de 11 millones de dólares a varios organismos. ¿Cómo es que no hay dinero para pagar las becas y si hay dinero de sobra para festivales gaiteros? Pero eso no es todo, porque ambos organismos arrastran cuantiosas deudas de semestres anteriores con las universidades privadas y no dan señales de querer pagar. Se fijan porque el chavismo es circo y más circo, mientras la educación no es prioridad. Arias Cárdenas comenzó la destrucción del plan de becas de la Gobernación del Zulia y Omar Prieto lo termina de aniquilar. Mientras que Willy Casanova ya le tiró la última pala de arena a su programa de becas. Ni Prieto, ni mucho menos Willy le dan importancia a la educación. La peor parte la llevan los becarios quienes, en su mayoría, no podrán cubrir los costos de inscripción y mensualidades tomando en cuenta la crisis que atraviesa el país. Al chavismo le gusta el circo, pero no la educación.

Corrupción naranja (II). La renuncia de los integrantes de la Comisión de Resolución de Conflictos de Voluntad Popular es la punta del iceberg que representa la crisis ética que afecta a esta organización, pero que además ha dañado terriblemente la imagen del gobierno interino de Juan Guaidó e impacta la unidad. Los escándalos se han venido acumulado y pocos, por no decir que ninguno de ellos, ha sido investigado y castigados los responsables. Lo lamentable, es que las denuncias se hacen y el interinato calla sobre lo denunciado, aunque enfila sus laboratorios para atacar a los periodistas y medios que publican sus investigaciones. Nunca aclaran la denuncia, pero tratan de descalificar al mensajero para desacreditarlo y así pretenden salvarse. Han llegado al colmo de financiar operaciones de hackeo de medios digitales, como ocurrió con Verdades y Rumores. Se han convertido en el chavismo naranja. El poder y el dinero los cambiaron para siempre, aunque quizás ya venían cambiados y el interinato les dio la oportunidad de hacer dinero. Quiero aclarar que cuando señalo la crisis ética de VP no me refiero a la inmensa mayoría de su dirigencia y militancia, que en vez de dinero se están comiendo un cable producto de la crisis y que, por ejemplo, no tienen como pagar 800 dólares en una estética de Houston para retocarse. La crisis ética avanzó aceleradamente cuando Guaidó se juramentó como presidente interino y evolucionó en la medida que fueron ocupando espacios y poder en el exterior, sobre todo en empresas que generan oportunidades de negocio y en el manejo del dinero entregado por naciones y entes privados para la supuesta ayuda humanitaria. Con tanto poder y dinero en sus manos, se dieron cuenta que el “agua moja”, aunque algunos ya estaban empapados con anterioridad, eso es fácil determinarlo bajo la aplicación del “Principio de la Renta Presunta” que determina que el nivel de vida de cualquiera debe corresponderse con sus ingresos. ¿Cuántos de los integrantes del equipo de Leopoldo pueden justificar su estilo de vida? ¿Cómo tienen propiedades en Miami, Houston y diversos países? ¿De dónde compran camionetas de lujo? ¿Cómo pagan boletos aéreos en primera clase? ¿De dónde cubren el pago de “nanas” para sus hijos? ¿Pagan impuestos en EEUU? Ninguno, absolutamente ninguno, puede justificar ese nivel de vida tan alto. No tienen oficio definido por más que cacarean. Viven de la política, bueno mejor dicho viven de la crisis de Venezuela. Hagamos un recuento de los escándalos más sonados: Cucutazo, manejo de la ayuda humanitaria, Citgo, Monómeros, Alunasa, financiamiento de la Operación “Gedeón”, anulación de visas americanas a empresarios y más recientemente la recuperación de activos en el exterior, especialmente Petrocaribe. Pero además voy a agregar un caso que será escándalo muy pronto: la compra, por parte de Citgo, de petróleo de PDVSA mediante una triangulación en Trinidad, lo que es una clara evasión de las sanciones de EEUU, aunque genera enormes ingresos a quiénes están en esa operación, pero, por ahora, no doy más detalles. Y si usted hace un ejercicio los nombres de los involucrados se repiten y se repiten, pero en VP nadie hace nada contra ellos y la razón de ello es que todos pertenecen a una cofradía delictual que ejecutan (como en misa) el pase del “cepillo” para recaudar fondos. Hay una protección automática, pero en paralelo ponen sus laboratorios en marcha para defender a los señalados y acusar a quienes señalan la corrupción. Todo eso sin sumar las vinculaciones con empresarios ligados al chavismo cuyas relaciones son previas al interinato. ¿Con quiénes tienen o han tenido nexos financieros? Tomen nota: Alex Saab, Raúl Gorrín, Víctor Vargas, Alejandro Betancourt, Nervis Villalobos, Samark López Bello, Francisco Morillo, Mauro Libi, Danilo Diazgranados, César Omaña, Isabel Rangel Barón y Manuel Chinchilla, entre otros. Si quieren un ejemplo, ahí tienen el caso de la supuesta entrega de US$500 mil que hizo Gorrín a Lilian Tintori. ¿Quieren otro ejemplo? Uno de los boliburgueses que está en esa lista, antes de caer en desgracia, entregaba un cheque mensual por 12 mil euros a uno de los predilectos de LL, cuando salió al exterior después de construir una épica digna de la más elaborada dramaturgia griega. Pero además hay señalamientos sobre la red de operaciones financieras que pasan raqueta a nivel nacional e internacional para engordar el “pote”, con el cual pretenden financiar las aspiraciones de quien se cree ungido por Dios para ser presidente. Hay mucha voracidad en un grupo de dirigentes que controlan a VP. No les importa que el gobierno interino haya fracasado. De hecho, ellos ganan con el fracaso. No les importa el sufrimiento de los venezolanos. Su único objetivo es prorrogar la “franquicia en el exilio”. Es demasiado sabroso llevar vida de ricos.

La novela “Alex Saab”. Sobre la probable extradición de Alex Saab a EEUU poco de nuevo ha surgido. Solo los anuncios extraoficiales de quienes anuncian la inminente llegada del valioso detenido a suelo norteamericano. Lo que si es importante y novedoso es la investigación internacional bautizada como “FinCEN files” ha dado pistas adicionales sobre las operaciones financieras del principal testaferro de Maduro como, por ejemplo, lo que hizo con el Global Bank of Commerce de Antigua y Barbuda.

Inseguridad. El Zulia sigue en manos de las mafias que se dedican a la extorsión y otras actividades al margen de la ley. Nunca han perdido su control en los últimos meses, pero aparecen de vez en cuando con acciones escandalosas como, por ejemplo, lanzar granadas a establecimientos comerciales e incluso de salud, como el Centro Médico Paraíso, como advertencia de los graves daños que genera oponerse a sus pretensiones. ¿Y dónde están las autoridades? Bien gracias. Solo dan sus acostumbradas declaraciones, pero son incapaces de resolver el problema de fondo. Reuniones van y vienen. Discursos van y vienen. Anuncios van y vienen, incluyendo la creación de grupos para combatir la extorsión, pero al final todo se queda en nada. Y uno se pregunta ¿Cómo eliminar este tipo de delitos si ellos han permitido la presencia, por ejemplo, de las FARC en nuestro territorio? La lógica conclusión es que al chavismo no le conviene eliminar del todo a estas mafias, porque se benefician indirectamente del efecto que causan en la sociedad: MIEDO. Como cosa curiosa, se habló con fuerza del supuesto secuestro express de la esposa de Lisandro Cabello, aunque ningún medio de comunicación se atrevió a tocar el tema. Presumo que la orden fue callar lo ocurrido, para no agregar otro ridículo más a la inútil gestión de Omar Prieto. Afortunadamente la señora salió ilesa de la terrible experiencia.

Corrupción naranja (yIII). La crisis ética de VP no solo impacta a ese partido, sino también a toda la oposición. El daño que esto le ha causado a la unidad en la oposición es profundo y si quieren una evidencia lean el comunicado de Primero Justicia exigiendo una investigación por el escándalo de la recuperación de activos: “Se inicie una investigación en la Asamblea Nacional para esclarecer los presuntos hechos que hacen referencia a irregularidades y pagos de sobornos a funcionarios del gobierno interino en el proceso de recuperación de activos de la República en el exterior, específicamente en el caso de Petrocaribe. Es propicia esta oportunidad para reafirmar que es necesario que se adelanten las investigaciones oportunas y transparentes sobre distintos temas que han ocurrido en los últimos meses y que han sido exigidos por parte de nuestra organización, como es el caso de la Operación Gedeón; investigación sobre el funcionamiento de la Fundación Simón Bolívar, así como otros temas donde hemos solicitado investigaciones dentro de las instancias del gobierno interino y la Asamblea Nacional”. Pero al cuestionamiento de PJ, se suma la posición de los diputados de la Fracción 16J con el escándalo de los supuestos sobornos en la recuperación de activos: “Nuestro grupo parlamentario solicita que se abran, cuanto antes, los procesos de investigación pertinentes y que se separe de sus cargos a todos aquellos funcionarios que puedan verse inmiscuidos con hechos de corrupción, flagelo que representa una de las principales causas de la crisis que hoy vivimos”. Hace más de dos semanas lo alertamos: hay una fuerte fractura interna en el apoyo a Juan Guaidó y por eso las distintas fracciones que forman parte de la AN; con clara excepción de VP, advirtieron a Guaidó que no aprobarían nada que fuese un capricho de Leopoldo López. Pero además están exigiendo participación en la toma decisiones, porque se enteran de las acciones cuando JG las anuncia en Twitter. La crisis ética de VP está generando conflictos en la unidad de la oposición y por eso cada vez son menos quienes apoyan la prolongación del interinato, para que los “sospechosos de siempre” cometan atrocidades en desmedro del interés de los venezolanos. Es muy triste que un partido que nació para generar esperanza hoy viva esta crisis ética de graves proporciones. Pero más triste aún es que le generación de 2007 haya sido “alacraneada” por la corrupción. Termino este comentario con la ratificación de mi respeto y solidaridad con la dirigencia honesta de Voluntad Popular que, por cierto, son la mayoría y que solo tienen el poder de la insubordinación interna.

Propuesta. Muy buena receptividad ha tenido la propuesta del Partido Centro Democrático (PCD) de crear un programa de complemento salarial para los empleados públicos, usando el dinero que ha sido destinado a la ayuda humanitaria y la liberación de Venezuela. Ese bono mensual de 50-100 dólares, que comenzaría con pensionados, sector salud y educadores; sería de gran ayuda para que el personal de la administración pública pueda recuperar un poco de su calidad de vida perdida. No es la solución de fondo, pero es un paliativo importante. Ojalá en el interinato asuman esa propuesta y la pongan en marcha.

Bolsas. Aunque usted no lo crear las nuevas batas de bioseguridad que están entregando al personal venezolano en el Hospital Universitario de Maracaibo, son bolsas de basuras a las cuáles les hacen tres huecos: cabeza y brazos. Todos los días, desde el pasado jueves 17 de septiembre, el personal de ese centro de salud recibe su “bolsa de bioseguridad”, porque se agotaron las batas que si son diseñadas como mecanismo de protección. Pero ojo, eso solo afecta a médicos y enfermeras venezolanos, porque los cubanos que están en la emergencia paralela que denuncié hace varias semanas ( lea : http://ow.ly/qFAk50ByUQP), si cuentan con todos los equipos de bioseguridad que necesitan. Pero no solo se trata de batas, sino también de medicamentos. Mientras el personal venezolano debe suministrar lo que hay de medicinas, ya que se agotan y no hay una reposición oportuna, los cubanos tienen a su disposición todos los medicamentos que necesiten. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Según mis fuentes en el HUM viene en aumento la mortalidad de pacientes con Covid-19.

Volátil. Lo que está ocurriendo en Venezuela con la escasez de gasolina es sumamente volátil. No solo me refiero a la paralización del transporte público y privado, pero además a los efectos que está causando en la distribución de alimentos. Ante la imposibilidad del régimen de solventar el problema en su totalidad, autorizaron la importación de gasolina que sencillamente es contrabando a través de la frontera. Pero eso no es todo. Hay algo más peligroso aún. ¿Qué será? Que en algunas zonas del Zulia están “refinando” gasolina de forma artesanal. Si, así como usted lo lee. Están proliferando una especie de alambiques o destiladoras en las cuales procesan el petróleo que sustraen de pozos inactivos o de tuberías. Producen una gasolina “aceitosa” y de feo aspecto. La venden en 100 mil bolívares el litro y aunque usted no lo crea las ventas son buenas. Tengo información de “refinerías artesanales” en Mara, Jesús Enrique Lossada, Cabimas y Simón Bolívar. La venta no solo es al detal, sino que venden la pipa en $100. Esa gasolina no solo es un peligro para el funcionamiento de las unidades automotoras, sino que podría ocasionar incidentes muy graves. Hasta este nivel de improvisación nos ha traído el chavismo.

DUDAS. ¿Quién será el árabe que conducía la camioneta Toyota Fortuner, placas AE369MW, que arrollo a tres personas en 5 de julio con 72? ¿Por qué tenía custodia policial oficial? ¿De qué lado de la Plaza Bolívar de Maracaibo tendrá sus mayores intereses? ¿Gobernación o Alcaldía?

“El Malquerido”. Un amigo que integra el gabinete municipal de Willy Casanova, en la Alcaldía de Maracaibo, reaccionó con vehemencia a mi comentario sobre Daniel Boza: “Leí con atención lo que escribiste sobre Daniel Boza. Te quedaste corto con su ineficiencia, pero además su arrogancia. Pocos lo soportan en la alcaldía. Se cree todopoderoso para avasallar y ofender”. Sin nada más que agregar, hasta la próxima semana.

Darwin Chávez|@Darwinch857|[email protected]