Darwin Chávez // La “nueva realidad” de Leopoldo y su deslinde con Guaidó

LEOPOLDO (I). No cabe ninguna duda que luego de su huida del país, Leopoldo López ha venido cambiando su discurso y estrategia frente a la crisis nacional, pero sobre todo en su relación con Juan Guaidó. Inclusive, ya desde los últimos meses de su asilo en la embajada de España tenía un comportamiento extraño, que inició al evadir cualquier responsabilidad en el fracaso de la Operación “Gedeón”, cuando fue principal autor intelectual de ese desastre que solo generó muertes, detenidos y sobre todo un nuevo escándalo que incluía el destino del dinero que había sido recolectado para financiar esa payasada. En ese momento repitió el guion que aplicó cuando falló el 30A, echando por la borda todas las conversaciones y la planificación final de lo que debía ocurrir el 1ro de mayo de 2019 y que el abortó por su supremo interés de figurar y ser el nuevo libertador de Venezuela. En cada uno de sus fracasos jugó a evadir el tema y que la responsabilidad recayera en un 100% en Juan Guaidó, objetivo que logró parcialmente porque algunos periodistas independientes y medios libres pudimos desenmascarar su participación en ambos eventos. Leopoldo López aplica la misma estrategia que hizo famoso a Chávez y ahora a Maduro y es huir hacia adelante, buscando no tocar temas sensibles para su perfil de líder y tapar un escándalo con otro. Fiel a sus mañas y aplicando aquel dicho que dice que “perro viejo ladra (late) echado”, está haciendo lo mismo desde su huida del país. En primer lugar, luego que logró salir de Venezuela el pasado 24/10/2020, quiso convertir su huida en una película de súper espías, sin reconocer que había recibido apoyo de altos personeros del chavismo a través de la intermediación de su primo, Leopoldo Alejandro Betancourt López. Nunca dio explicaciones sobre cómo logró burlar la vigilancia física y electrónica que el SEBIN y la DGCIM tenían en torno a la sede diplomática española. Tampoco explicó cómo logró llegar a España porque al no haber señales de su viaje en un vuelo comercial, todo hizo presumir que lo hizo en un avión privado que presuntamente pagó su primito bolichico. ¿Por qué es importante recordar ese episodio? Porque con su huida López dejó muy malas señales sobre el presente y futuro de la lucha opositora, dejando entrever que todo había fracasado, pero además dejando la responsabilidad del fallido intento en Juan Guaidó, cuando él fue el titiritero que movía al presidente interino a su antojo. A partir de ahí comienza a tratar de consolidar su “nueva realidad” cuando en sus primeras apariciones en programas de TV enfatizaba que Guaidó se había equivocado al exacerbar las expectativas, cuando debió decir “nos” equivocamos. Desde aquellos días viene haciendo críticas veladas y entrelineas a la gestión de Guaidó al frente del gobierno interino. ¿Por qué lo hace? Porque Leopoldo y su entorno más chiquito decidieron en Madrid que lo conveniente era desligarse del hundimiento del gobierno interino, reforzar su imagen como líder de Venezuela y por supuesto esperar que hará el nuevo gobierno de Joe Biden, para luego tratar de irrumpir como protagonista principal. De ahí su cambio de discurso hacia la negociación y la inclusión de chavistas en una transición. En ese plan está desde mediados de noviembre y por eso la gira que hizo López por Colombia, buscando acercamiento con un líder vital en la lucha contra el chavismo como es Iván Duque. ¿Por qué no fue a EEUU? Se ha mencionado que sus relaciones con el gobierno de Donald Trump no estaban en un nivel óptimo y que había intriga por todos los cabos sueltos que ha dejado López en los escándalos donde ha sido protagonista. Otro detalle a destacar es que nunca asumió un papel protagónico para impulsar la consulta popular y hasta a veces parecía que estaba en desacuerdo con ese evento de participación ciudadana. López está avanzando en su “nueva realidad”, buscando deslastrarse de los actos irregulares y los escándalos que rodean al interinato, cuya mugre también lo baña a él.

EN LA UCI POLÍTICA. Tal como hemos venido comentando desde hace varios meses, las cosas no están nada bien para Omar Prieto. De hecho, un amigo que integra ese gabinete me dijo que estaba en una especie de “UCI política”, porque su presente y mucho más su futuro político están bien enredados. Aunque no hay una intervención oficial desde el PSUV en Caracas, es público y notorio que Prieto ha venido perdiendo poder dentro de la Gobernación del Zulia, pues recordemos que primero le quitaron buena parte del manejo de la crisis eléctrica, luego también enviaron personal del Ministerio de Salud ante el pésimo manejo de la pandemia y ahora sorpresivamente le imponen al alcalde Mara, Luis Caldera, como Secretario de Gobierno, en una movida que causó extrañeza el pasado 11 de enero y que dejó en evidencia el creciente interés del cogollo del PSUV en Caracas por sacarlo del poder. Hago un recuento de la información que he recibido por diferentes vías. Hasta ahora, el candidato del PSUV a la Gobernación del Zulia sería el general, Néstor Reverol, quien se convirtió en el peor enemigo de Prieto durante sus años de gestión en San Francisco y luego en el Palacio de Los Cóndores. Omar sabe muy bien que, a menos que ocurra un milagro, su reelección en el ejecutivo regional no es viable y por eso se mueve en varias direcciones. De ahí que anunció una reorganización de su gabinete, pero los cambios están siendo revisados y algunos objetados desde Caracas. Por eso además inició un programa de radio a las 7AM todos los días, a fin de mejorar un poco su desgastada imagen. Creo que eso lo ayudará muy poco, porque en el PSUV de poco valen los méritos como gobernante, si no tienes un buen padrino en la capital y en eso es poco lo que puede ayudar Diosdado Cabello, como resultado de su pérdida de poder. Si en el cogollo rojo lo quieren llevar a la guillotina, lo harán sin ningún miramiento. Por cortesía, más que por obligación, a OP le han ofrecido un cargo como embajador en algún país africano o asiático, como ya informé hace varias semanas. Él no quiere salir de Venezuela y ha rechazado tales puestos burocráticos. Como contra oferta pidió que le dieran la candidatura a la Alcaldía de San Francisco, de dónde nunca debió salir según varios de su entorno, lo que sería una terrible involución política para él. En el PSUV no le han garantizado nada al respeto y por eso medita con mucha seriedad deslindarse del chavismo y lanzarse a esa municipalidad con el partido que está organizando y que se llama “Zulia Mía”. Si toma esa decisión, el mismo se colocaría la soga en el cuello. ¿Por qué? Porque le van a reactivar los más de 12 casos judiciales que tiene por corrupción y otros delitos en su contra. Pero además tomando en cuenta el anuncio de Maduro que este año habría elecciones regionales y las municipales serían para 2022, de ganar Néstor Reverol la Gobernación del Zulia tendría mucho más poder para aniquilar las aspiraciones de OP. Ahora bien, ¿Por qué Luis Caldera y no otro dirigente del PSUV en el Zulia? Porque Caldera goza de buena reputación en el PSUV en Caracas y lo ven como un obediente y moderado que actuaría de acuerdo con las instrucciones que reciba, pero además cuenta con aprecio y respeto en la dirigencia de la tolda roja en el estado. Caldera sería el puente entre la salida de Omar y la candidatura de Reverol. Un amigo consultor político me comentó que esa jugada del PSUV sería riesgosa, porque Prieto controla la estructura del partido en el estado. Mi respuesta fue: “Eso es muy posible, pero recuerda que el PSUV tiene una estructura militar, donde la gran mayoría obedece órdenes a pesar de que estén en desacuerdo y dudo que Prieto tenga la fuerza y el interés de generar una revuelta interna”. Otra fuente en la gestión de OP, con quien compartí información, me comentó que Prieto estaba dispuesto a dejar el cargo, pero que a cambio le permitieran dejar a alguien de su confianza como encargado y hasta ahora le han dicho que no. El presente y el futuro político de Omar Prieto están llenos de nubes negras. Frente a esa realidad y aunque no tengo, ni quiero tener contacto alguno con Omar Prieto, le recomendaría que acepte una embajada así sea en el Polo Norte, porque pocos se salvan de la ira revolucionaria. De hecho, ese mensaje se lo puede entregar un apreciado colega que actúa como su vocero “no oficial”.

MENOS UNIDAD. Si antes de diciembre de 2021 ya la unidad en la oposición tenía serias dificultades, ahora la situación es peor. La época navideña fue de intensas conversaciones y presiones. El objetivo de un sector de la oposición era sustituir a Juan Guaidó, ante el fracaso de 24 meses y sobre todo los escándalos de corrupción que han alterado la lucha de la oposición. Al final las presiones no se unificaron, porque cada partido del G4 solo buscó satisfacer sus aspiraciones y al final Leopoldo López logró amarrar a Manuel Rosales y complacer a AD, para medianamente calmar los conflictos internos. ¿Pero Leopoldo no está desligándose de Guaidó? Si, pero necesita que éste continúe al frente del interinato para que VP siga teniendo protagonismo y sobre todo acceso a los negocios que dan las empresas en el exterior. Lo que si no pudo evitar es que Primero Justicia lograra otro de sus objetivos, que fue la eliminación del cuestionado Centro de Gobierno que dirigía López. Es más que evidente que las heridas internas se siguen profundizando, sobre todo por la falta de interés y contundencia para combatir la corrupción. El mejor ejemplo de eso es el caso de Javier Troconis quien, a pesar de los señalamientos contra él, sigue ocupando el cargo de encargado de la recuperación de activos en el exterior, tal como desarrollamos con amplitud en un reportaje elaborado por el equipo de investigación de Verdades y Rumores (LEA AQUÍ: http://ow.ly/dJVb50DbJpr), lo que deja muy mal parado a Juan Guaidó. Cuando consulté a una fuente sobre las razones por las cuales Troconis sigue en el cargo, la respuesta fue clara: “Es pieza de Henry Ramos Allup y por eso no se puede tocar”. ¿No se puede tocar? Esa frase me llamó mucho la atención y es cuando termino de entender que la protección dada a los señalados de Voluntad Popular se ha convertido en un argumento de otros del cogollo, para proteger a sus cuestionados. Es un condicionante más, adicional a la falta de interés en combatir las irregularidades, porque si no tocas a los naranjas, tampoco puedes tocar a los azules, blancos y amarillos. Es una cadena de complicidades que se desata a raíz de la conducta de Leopoldo y su grupo de amparar a quienes son señalados de cometer fechorías. La corrupción sigue siendo uno de los lunares más oscuros del interinato. Son 18 escándalos que hemos identificado y no hay ni un solo investigado y castigado. La lista de protagonistas de dichos actos es también muy larga. ¿Y la respuesta de Guaidó? Silencio, solidaridad y negación. Hasta cuando anuncia una investigación, todo cae en un saco roto. El mejor ejemplo es la comisión especial de la AN que se encargó supuestamente de investigar a los diputados alacraneados y que entregaron cartas de buena conducta a Alex Saab y otros bandidos. ¿En qué terminó? En nada. Ni siquiera elaboraron el informe final. No hay respuesta ante los cuestionamientos. Si Juan Guaidó quiere recuperar la confianza perdida del pueblo y relanzar su liderazgo, no solo debe hablar claro a la población sobre las salidas que podrían construirse este año, sino además asumir una dura lucha contra la corrupción en la oposición. ¿Lo hará? Aunque realmente lo dudo, espero que recapacite. Pero cuando recuerdo que no ha sido capaz de llamar al orden, recato y decencia a su hermano Gustavo Guaidó, llego a la conclusión que mucho menos tendrá carácter para castigar a los bandidos de la oposición.

LEOPOLDO (yII). En los últimos días han surgido nuevos elementos en esa “nueva realidad” de Leopoldo, siempre salpicada por el ruido que genera su dispendiosa vida en España y su poco interés en la crisis venezolana, ya que solo repite un discurso desgastado y manido. Su deslinde del interinato se profundizó a raíz que, a petición de Primero Justicia, se elimina el poco útil Centro de Gobierno en el estatuto de la transición, lo que le deja sin cargo en el gobierno simbólico de Guaidó. Eso le dio más argumentos para separarse de JG y desarrollar su estrategia para fortalecerse él. Pero, como no podía faltar un ruido más estruendoso, el diario ABC en su sección “Gente&Estilo” lanzó una bomba solo mata liderazgos al anunciar que la pareja López-Tintori se mudaría a un departamento cuyo costo mensual de arriendo es de €10.000, ubicado en el “señorial” edificio blanco de Príncipe de Vergara, ubicado en un lujoso y exclusivo barrio de Madrid, en el cual solo vive gente de mucho dinero y con fama. Nunca dio explicaciones sobre su mudanza y mucho menos por el dinero que emplearía para su alquiler porque, a pesar de que su familia era muy acomodada en Caracas, él actualmente carece de oficio e ingresos formales definidos. Frente a esa realidad se repitió sin cesar la pregunta ¿De dónde sale ese dinero? ¿De qué viven? Muchos dicen que de la “Franquicia en el Exilio”. Ante la revelación de ABC, no se atrevió a desmentir nada de lo explicado por este importante diario español, pero el 18 de enero el PSUV en cuenta oficial de Twitter (@PartidoPSUV) replica la información sobre su mudanza y el costo del alquiler, lo que le dio la oportunidad de lanzar un desmentido que deja más dudas que certezas. ¿Por qué no desmintió a ABC? ¿Por qué no dijo que lo escrito por la periodista Ana Mellado era falso? Porque sencillamente no quería lanzar más leña al fuego donde esta metido. ¿Cuál? Que la pareja López-Tintori ahora es objeto de seguimiento de la “prensa rosa” española y todas sus acciones serán parte de un escrutinio riguroso. Es bueno destacar que en España el periodismo es muy duro y a veces actúan como depredadores, lo que hace presagiar que vendrán más revelaciones. Por lo pronto, desde las entrañas de VP me dan dos datos interesantes. El primero ya mencionado por los colegas de Panampost, es el negocio que Lilian Tintori junto a su hermana Patricia crearon en Madrid y que se llama “Pura Vida”. ¿Con qué dinero instalaron el costoso establecimiento? Pero el segundo es más impactante y es que la señora de López acaba supuestamente de terminar un MBA en IE Business School, que es una costosa y prestigiosa escuela de negocios en Madrid, que cuesta mínimo €30.000. ¿Cómo pagaron el costo de esos estudios de postgrado? Para mala suerte de LL y su esposa, ahora la prensa española los va a vigilar y eso permitirá que sigan saliendo detalles de su lujosa vida madrileña, muy lejos de las penurias que viven millones de venezolanos y de la represión oficial contra la dirigencia opositora. Pero pensando un poco en frío ¿No estarán buscando ambos esas reseñas para elevar el perfil y la importancia de Leopoldo como líder de Venezuela? A veces la mente de los políticos es un laberinto inexpugnable. Lo único cierto de todo, es que vienen más escándalos y más mugre en torno al interinato y Voluntad Popular.

PANORAMA. Algo poco normal ocurre con el diario PANORAMA que debió reabrir su portal web el pasado 12 de enero, luego de los cinco días de cierre ordenado por el SENIAT y hasta la publicación de esta columna seguía “offline”. Unos dicen que sus dueños aprovecharon para cerrar un negocio que solo genera pérdidas, otra fuente me dice que “no regresa”, mientras que otro consultado me asegura que está en venta porque los herederos de Esteban Pineda Belloso están hartos del periódico y la hemorragia de pérdidas, porque sin duda que un medio digital no genera los ingresos para cubrir los costos de un edificio como ese y de la maquinaria que ellos tienen. Adicionalmente me cuentan que los hijos de Pineda Belloso no disfrutan tanto del poder y prefieren una vida más tranquila, mientras PANORAMA solo es un drenaje de recursos, sin tener el poder que antes tenía, pero además con sobresaltos diarios en medio de una crisis devastadora y la intolerancia del régimen. Es bueno recordar que la vida útil de este importante medio de comunicación, se alargó gracias a la supuesta venta de acciones a Rafael Ramírez, pero podría haber llegado la hora final. Lo más raro de todo es que, aunque no se puede ingresar a su website, sus redes sociales siguen activas difundiendo información. Algo pasa con PANORAMA y de corazón espero que no sea nada malo, porque por cinco años fui parte de esa casa editorial. ¿Regresará el centenario medio de comunicación? Ojalá que sí.

CONSULTA. La semana pasada comenté la interesante propuesta del Partido Centro Democrático (PCD) que plantea hacer una gran consulta nacional, para que sea el pueblo quien elija al nuevo líder de la oposición y no que esa decisión siga en manos del tóxico cogollo del G4. En lo personal estoy de acuerdo porque así todos los aspirantes a conducir la lucha de la oposición se miden y quien salga favorecido por los ciudadanos, tendrá la legitimidad para asumir esta nueva etapa en la lucha de la oposición, luego de 24 meses de fracaso de Juan Guaidó. En torno a ese tema hay un cambio en la propuesta del PCD, ya que ahora prefieren hablar de primarias y que estas no solo sirvan para elegir los liderazgos nacionales, sino también regionales y municipales para dar mayor legitimidad a quienes conducen la lucha de la oposición en todo el país y no solo en Caracas. Creo que esas primarias refrescarían a la oposición, tomando en cuenta el desgaste de quienes por más de 20 años han estado al frente del conflicto con el oficialismo. ¿Estarán dispuestos los líderes de la oposición a participar en esa consulta? Tengo mis dudas en torno a eso. Por lo pronto ¿Qué opina usted sobre la propuesta del Partido Centro Democrático?

“PICAO E CULEBRA”. Así anda Omar Prieto con Willy Casanova a quien señala de ser parte de la conspiración que intenta sacarlo del juego político, pero además por dejar en evidencia su pésima gestión. ¿Por qué? Porque Casanova, aunque no es santo de mi devoción, viene haciendo obras que no son tan resaltantes y extraordinarias, pero que en el marco del deterioro de Maracaibo pareciera que si lo son, porque ante tanta desidia una plaza, un asfaltado y hasta unos bombillos parecen una gran cosa. Me informan que la gota que derramó el vaso fue que mientras Omar Prieto pasaba el ratón del 31 de diciembre, Casanova el 1ro de enero inició la recuperación de la avenida Guajira y eso terminó de desnudar la poca eficiencia de Prieto. Por eso este 19 de enero en su programa radial, Omar anunció que la próxima semana iniciaría el reasfaltado de la Circunvalación 1 y del Puente sobre el Lago. Prieto trata por todos los medios de salvarse y al mismo tiempo de hundir a Willy. ¿Lo logrará? Creo que no tendrá el tiempo y los medios, porque todo parece indicar que él va de salida y no precisamente por el frente del Palacio de Los Cóndores, sino por el viejo portón que da hacia la calle Carabobo.

LOS CABELLO. Los hermanitos Cabello siguen haciendo sus desastres en la Gobernación del Zulia, bajo el amparo total de un Omar Prieto que casi los deja a su libre albedrio. Ahora tendrán más poder si finalmente se confirma que William Cabello, hermano de Lisandro, sería designado como una especie de Autoridad Única de Administración, lo que dejaría en manos de los Cabello el manejo del dinero del ejecutivo regional y eso significa mayor probabilidad de negocios para sus alforjas. La red de Lisandro incluye además a un abogado y su hermano que vive en Orlando y que al parecer es quien tiene el control del dinero acumulado. Esta familia es voraz. Un antiguo amigo de ambos me refirió que su ambición es desmedida, como se demuestra cuando manejaron todas las compras de insumos en el sector salud en el estado Anzoátegui y salieron full de dinero de esas andanzas. ¿Cómo quedarán si Prieto termina de salir de la Gobernación? Ellos son hábiles y ya deben estar preparando su plan “B”. Me aclaró el amigo que además de los negocios en la Gobernación del Zulia, tienen pleno control de la gestión de Tiberio Bermúdez en el municipio Miranda. ¡Otro más pal pote!

EVTV. Me escribe un amigo que forma parte de la oposición venezolana en Miami, no afecta a Juan Guaidó, con el fin de comentarme las dudas que están teniendo en torno a un medio de comunicación mayamero. ¿Cuál es el medio? Pues “El Venezolano TV” o mejor conocido como EVTV. ¿Cuáles son las dudas? Primero confieso que nunca en mi vida he visto un programa de ese canal, pero quienes si le hacen seguimiento me dicen que presuntamente acumula pérdidas mensuales de unos US$60.000 y que su actual presidente no tiene la fortaleza financiera para cubrir tales pérdidas, ya que se dedica a vender teléfonos. Pero además me aseguran que no tienen un solo anunciante que pague, porque todos los comerciales están bajo la figura del intercambio y por si fuera poco tiene escasa cobertura en Miami. La gran pregunta que se hacen esos opositores es ¿De dónde sale el dinero que mantiene a flote a EVTV? Por ahora no tengo respuesta a esa interrogante.

TERCERA VÍA. En medio de los cambios que están en marcha en la política venezolana, frente al desgaste del chavismo y el fracaso de la oposición, cobra fuerza la aparición de “terceras vías” electorales para que el ciudadano evalúe sus propuestas y tome decisiones importantes, buscando evadir la polarización que existe. En ese sentido, me cuentan que en el municipio San Francisco está tomando fuerza una “tercera vía” en la persona del profesor, Ricardo Lobo, a través de su fundación “Renovando Esperanzas” que, al parecer, podría convertirse en un partido político o movimiento electoral. Lo cierto de todo es que Lobo y su equipo vienen haciendo un buen trabajo en las comunidades más vulnerables de ese municipio, pero además sin los recursos económicos y logísticos que si tiene un gobierno. Esperemos a ver si madura la tesis de la “tercera vía”.

NEGOCIACIÓN. Para quienes dudan que en el chavismo haya interés por participar en una negociación internacional, impulsada por Joe Biden y la Unión Europea, vean la jugada de la Asamblea Nacional de Maduro de iniciar el proceso para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Qué significa eso? Inicio recordando que el chavismo no necesita un nuevo CNE, tomando en cuenta que el actual es 100% obediente y leal a ellos. ¿Por qué lo hacen? Porque en medio de una negociación seguramente la depuración del sistema electoral será uno de los temas prioritarios y lograr esos cambios sería menos complejo, si está en marcha ese proceso de selección. Creo que están jugando adelantado. ¿Eso no contrasta con la intención de detener a los diputados de la AN 2015? Si, pero eso demuestra el choque de intereses entre radicales y moderados en el chavismo.

AD. Las cosas en Acción Democrática van de mal en peor, porque ante la próxima convocatoria de elecciones regionales y municipales sus liderazgos regionales y municipales están pensando en ser candidatos. Bernabé Gutiérrez que se quedó con las siglas está ofreciendo la tarjeta a esos aspirantes, mientras Henry Ramos Allup se enfrenta a una posible migración masiva hacia la AD de Bernabé.

SOLIDARIDAD. Me uno al clamor nacional por la liberación de los miembros de la ONG Azul Positivo, injustamente sometidos a un vil acto de persecución por parte de los esbirros del chavismo.