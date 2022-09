Darwin Chávez // La lista de los involucrados en las denuncias de estafa contra el Grupo BOD

AL CIERRE. Estalla crisis en el Consejo Legislativo del Zulia, ya que los legisladores de los partidos AD, Primero Justicia y Voluntad Popular se niegan a asistir a las sesiones del cuerpo legislativo, hasta tanto Iraida Josefina rinda cuentas del manejo de los recursos y el pequeño faltante que, al parecer, ya supera las 100 mil "pelucas californianas". Se comenta que varios proveedores acudirán a denunciar la situación ante la Contraloría General de la República. Me recomiendan investigar a una empresa de nombre "ESO" que fue, supuestamente, usada para drenar US68.000. Esta crisis apenas comienza.

¡ESCÁNDALO! Me informan que está a punto de estallar una bomba en el PSUV del municipio Maracaibo, porque se ha detectado un desfalco de más de US$34 mil de la recaudación por las ventas de las bolsas Clap en tres parroquias. El faltante se identificó cuando se preparaba la entrega del dinero al Ministerio de Alimentación. El gran señalado es José Díaz, secretario de organización del PSUV en la capital zuliana, quien tendrá que explicar con peras y manzanas dónde está ese dinero. Por ahí andan rondando unas esposas para llevarse detenidos a unos cuantos.

MI RESPUESTA. Ante la campaña de descalificación a la que de nuevo estoy siendo sometido por parte de los partidos Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, solo responderé lo siguiente. Mi vida como profesional y en los 18 años que fui docente de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Rafael Belloso Chacín ha sido absolutamente transparente, cosa que no pueden mostrar la mayoría de los líderes de esos partidos quienes no tienen cómo justificar sus propiedades y nivel de vida. No practico la extorsión, ni nada que se le parezca porque no me gusta el dinero sucio que tanto les fascina a muchos políticos. Finalmente, toda la campaña de descalificación de VP y UNT solo me indica que estoy haciendo lo correcto, ya que sigo generando ronchas en quienes se sienten descubiertos por mi trabajo como periodista. Si todo lo que escribo es falso, ¿por qué gastar tanto esfuerzo en buscar descalificarme? Sencillamente tratan de intimidarme o que desvíe el foco de mi trabajo, cosa que no he hecho, ni haré. Seguiré desvelando los abusos, irregularidades y las mentiras tanto de rojos, como de azules. El hecho de ser opositor, no quiere decir que debo alcahuetear los errores de los partidos de oposición. Fin del comunicado.

#BODEstafa. Lo prometido es deuda y tal como lo ofrecí desde hace varias semanas, a pesar de los obstáculos, logré terminar el consolidado de 51 nombres de personas, de distintos niveles jerárquicos y responsabilidades, que tuvieron participación en la denunciada red de estafa del Grupo BOD a través de sus cuatro bancos en el exterior, de los cuales solo sobrevive uno(*) y a duras penas: BOI Bank en Antigua y Barbuda(*), Allbank en Panamá, Bancamérica en República Dominicana y Banco del Orinoco NV en Curazao. La lista reúne a quienes tuvieron roles protagónicos en el festín que “desapareció” más de mil millones de dólares de más de 15 mil venezolanos, pero también a quienes ayudaron a construir la operación mediante la captación de clientes e incluso a quienes hoy siguen llamando a los afectados para “marearlos” cuando saben que ese dinero no existe, ni tampoco hay activos para respaldar los reclamos de los denunciantes. Todos tienen un grado de responsabilidad en lo ocurrido. Alegar que “no recibí dinero y solo cumplía funciones como ejecutivo”, no exime a nadie de su papel en la “desaparición”. La lista es una pecera con distintos tamaños de peces, ya que hay desde tiburones voraces, hasta sardinas que hicieron el trabajo sucio por un sueldo. La lista pudo ser más amplia, pero una fuente clave en el tema, por todo lo que ha investigado y denunciado, “extrañamente” se perdió del mapa a pesar de sus promesas de apoyar en esta investigación. Los estafados podrán revisar la lista y van a encontrar varios nombres conocidos y otros que son muy desconocidos para ellos. En el caso de los peces más gordos su responsabilidad es clara, grave y evidente. Estos no solo fueron parte, sino que también se aprovecharon de las bondades de la red de empresas offshore creadas para ir triangulando el dinero hasta que este desapareció por completo. Hoy mientras la mayoría de los estafados sigue sin recibir su dinero, estos peces grandes viven la gran vida entre Venezuela y el exterior. Un conocedor del caso me comentó que una de las ventajas de la operación fue la experiencia de Víctor Vargas en la materia, ya que él fue abogado bancario en ejercicio y tenía el conocimiento para crear ese andamiaje jurídico que le facilitó esconder el dinero. Por otro lado, como complemento me dicen que los empleados del BOD que pasaron a las operaciones del BNC siguen con carnet del BOD y continúan recibiendo su viejo sueldo. Pero, además, están bajo una intensa presión para que renuncien. En cuanto al caso de los jubilados del BOD este sigue en el limbo, ya que les quitaron todos los beneficios y apenas están recibiendo su pensión. En torno a la creación de otro banco en el Zulia, me cuentan que ya están trabajando en la recuperación y adecuación de algunas oficinas que VVI le compró a Fogade a través de sus aliados, para ser decente y no decirles testaferros. ¿En cuáles oficinas están trabajando? Me hablan de por lo menos dos: antiguo Corpbanca en Bella Vista con Cecilio Acosta y la ubicada en el CC. Clodomira, entre Bella Vista y la 72. Sin más explicaciones, les dejo la lista de los involucrados en las denuncias de estafa contra el Grupo BOD, que es la secuela de prometer y no cumplir con las personas.

REFLEXIÓN. Le quiero hacer una reflexión a Manuel Rosales con quien tuve hace mucho tiempo una buena relación, aunque ahora él me llama “el personajillo” ese que escribe a raíz de que cumplo con mi trabajo como periodista y no soy parte de su cofradía de aliados. Manuel, de qué te sirve la operación “rodilla en tierra” con el régimen de Maduro. ¿Por qué la pregunta? Porque te están cercando y cocinando a fuego lento para mantener el control sobre tu actividad política. No te dan suficiente dinero para hacer gestión y buscan convertirte en un simple pagador de nómina. Pero incluso están paralizando tus obras de reasfaltado ya que PDVSA se niega a vender, a tu gobierno y contratistas, un compuesto (A30) que es vital para lograr la consistencia de la mezcla asfáltica, alegando que está escaso. A eso debo sumar que el calvario eléctrico va en aumento y la cantidad de zulianos que te acusan de mantener un silencio cómplice también se está incrementando, sobre todo cuando pides paciencia y la población de nuestro estado, sobre todo de Maracaibo, padece de largos y frecuentes apagones desde aquella navidad del 2017 cuando el problema se agravó. Manuel, sin dinero y sin una pronta solución al problema eléctrico, ¿tú crees que podrás seguir manteniendo el apoyo de la mayoría de los zulianos? Creo que no y cada día estás perdiendo el respaldo que te permitió ese importante triunfo del 21N. Te recomiendo que hagas un replanteamiento de tu alianza con Maduro. Cómo no soy parte del equipo de focas que te aplauden todo, te advierto que estás en camino de convertirte en un desagradable fracaso para el Zulia, enterrando lo que fue tu positivo trabajo en la Alcaldía de Maracaibo y la Gobernación. En síntesis, la operación “rodilla en tierra” va por mal camino.

GOLPE A LA FM. El ex gobernador del Zulia, Omar Prieto, no para de recibir golpes luego de su humillante derrota en las elecciones del 21N. Hace pocos días se informó oficialmente que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), había decidido el cierre de un grupo de emisoras de radio en el Zulia y cuando leí la lista de estaciones una saltó de inmediato: Zulia Mía 91.3FM. Con ese nombre no podía tener otro propietario que Omar Prieto y a partir de ahí comencé a preguntar. Luego de varias consultas pude confirmar que esa emisora si era propiedad de OP y fungía como matriz de sus transmisiones como gobernador, cuando estaba al aire, pero luego del 21N cayó al foso del abandono. Esa frecuencia le pertenecía originalmente a Aventura FM que era propiedad de Julio Reyes. Esa emisora fue cerrada en enero del 2020 por petición de Prieto cuando le dio a Reyes una dosis de su propia medicina como perseguidor de los medios de comunicación. Luego que le entregan la frecuencia, nace Zulia Mía FM que al parecer funcionó en el Palacio de Eventos y estaba al mando de Alberto Parra, el testaferro comunicacional de Prieto. Esa emisora siempre tuvo graves problemas, entre ellos eléctricos, y al final nunca logró la estabilidad deseada en buena parte porque Parra sabe mucho de recoger cables y guisos, pero nada de gerenciar medios de comunicación. De hecho, en el 2021 pasó mucho tiempo fuera del aire y nadie les prestaba atención a esos problemas. Su programación estuvo basada en música zuliana y me cuentan que tenía buena sintonía. Zulia Mía, al igual que Coquivacoa TV, a raíz de la derrota terminó de derrumbarse y ahora Conatel le termina de poner el último clavo al ataúd. ¿Es importante el cierre? Patrimonialmente no, pero políticamente sí porque Conatel lo despoja de una emisora radial que incluso llevaba el nombre del movimiento que ha tratado de registrar. Pero adicionalmente indica con claridad que no solo les han quitado a todas sus piezas en los organismos nacionales en el Zulia, el último fue el presidente de Metromara, además de que le despojaron del lucrativo negocio de la gasolina; sino que ni siquiera le quisieron dejar una emisora de radio que era totalmente inofensiva.

¿OUTSIDER? Luego de publicado el editorial dominical de Verdades y Rumores sobre la jugada del G4 para designar un candidato de supuesto “consenso”, evadiendo las primarias para que el pueblo no sea quien elija al candidato de unidad, me escribe un gran amigo cuyo nombre no voy a revelar y me comenta: “Ese error del G4 abre el espacio para que salga un ‘outsider’ que derrote al chavismo y a ese cogollo. Saca cuentas y verás que entre Maduro y el candidato del G4 sacarán cada uno entre 20 y 30% de los votos; mientras el ‘outsider’ podría sacar mucho más del 30%”. Este amigo tiene razón y esa maniobra del G4 podría ser el detonante para que emerja esa figura que logre capitalizar el descontento de chavistas y no chavistas. Ahora retomando el tema del “dedazo” de la oposición, tengo casi la plena convicción de que van para allá. No es posible que esté terminando el tercer trimestre del 2022 y aún están discutiendo cómo será el proceso de selección de los integrantes de la Comisión Electoral de las primarias. Lo que están es alargando todo para al final alegar que no hay tiempo y debe ser seleccionado un candidato por “consenso” que, repito, va a generar más problemas que beneficios a la lucha por el rescate del país. Pero también es cierto que el G4 está recibiendo mucha presión en la opinión pública para acelerar la organización de las primarias y eso podría obligarlos a cambiar su estrategia. El guion del G4 está claro y depende de los partidos, la ciudadanía y los medios que se vean obligados a ceder ante las primarias. Volviendo al “outsider”, cuál selecciona usted entre: María Corina Machado, César Pérez Vivas, Nicmer Evans y Antonio Ecarri, entre otros.

#CONTRASTES. En la última emisión de #CONTRASTES conversé con Nicmer Evans, precandidato presidencial del Movimiento Democracia e Inclusión, quien comparte nuestros temores sobre la estrategia del G4 de alargar las primarias con el fin de salir con el viejo truco del “consenso”. Evans además aclaró aquella información que proporcionó sobre el inicio del proceso de postulaciones para los integrantes de la Comisión Electoral, que fue rápidamente desmentida por algunos integrantes de la Plataforma Unitaria. Evans indicó que quien le dio la noticia sobre el proceso de postulaciones fue el mismo Omar Barboza Gutiérrez, por lo que no entiende la falta de coordinación y comunicación en la PU. Los invito a disfrutar de la excelente entrevista aquí.

DES-ARMONIZACIÓN. Tremenda polémica sigue vigente en relación con la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización Tributaria, a raíz de que no solo atenta contra la descentralización, sino que además agrava la situación de la mayoría de las alcaldías del país. Luego de una amplia revisión y de ver varias entrevistas, pude sacar conclusiones sobre el impacto de esta ley. Primero que todo hay que recordar que el chavismo siempre vende sus leyes con el argumento de corregir distorsiones, pero al final se convierten en sus instrumentos para perseguir y controlar. Si quieren un buen ejemplo de esa práctica, tomemos el caso de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorteme), que fue vendida como una normativa que buscaba poner orden en los contenidos de los medios de comunicación, pero terminó siendo parte del arsenal chavista para perseguir y castigar la libertad de prensa. Tengo el temor que esta ley terminará siendo un mecanismo para ejercer mayor control sobre gobernaciones y alcaldías, sobre todo en las que están manejadas por la oposición. En ese sentido, hay una realidad incuestionable y que el oficialismo pretende dejar de lado y es que más de la mitad de las alcaldías del país están quebradas, porque no generan ingresos propios y el situado apenas alcanza para pagar nómina. Incluso hay municipios donde apenas se recaudan entre 200-300 dólares mensuales, que por supuesto es una cantidad insuficiente para atender las necesidades de sus comunidades. Si bien es cierto que esa situación financiera ocasionó que muchas alcaldías hayan creado nuevos impuestos, tasas o contribuciones; sus burgomaestres en la mayoría de los casos lo han hecho para sobrevivir. Casualmente esta “distorsión” se presenta mayormente en los municipios con gobernantes chavistas. Sin pretender ser experto en la materia les dejo las principales consecuencias que traerá la Ley de Armonización Tributaria: 1) atenta contra la descentralización y autonomía de alcaldías y gobernaciones; 2) con la rebaja a la mitad de las alícuotas de impuestos y tasas asfixiará la recaudación propia y hará que la mayoría de las alcaldías dependa aún más de Caracas; 3) Anclar el cobro al bolívar no solo contradice la decisión que anclaba el cobro de impuestos al Petro, sino que la moneda de mayor circulación es el dólar y no el bolívar; 4) los municipios terminarán de convertirse en simples pagadores de personal y 5) limita las competencias municipales y regionales al prohibir la creación de impuestos, tasas y/o contribuciones. Otra más de la revolución bolivariana.

CRECIMIENTO. La candidatura de César Pérez Vivas sigue en franco crecimiento y ya aparece en las encuestas con números bien interesantes, porque no tiene rechazo y eso le permite disponer de un amplio margen de crecimiento. Sin recursos y con poco apoyo inicial de los medios de comunicación, CPV ha venido recorriendo el país y es el único precandidato que de verdad está haciendo el trabajo en la calle y de forma constante, lo que tarde o temprano arroja buenos resultados. Sé que en su reciente gira por el Zulia se reunió con dirigentes de varios partidos de la Plataforma Unitaria, quienes recibieron con agrado su propuesta y el discurso ante los problemas del país. Una de sus fortalezas es que no se ve salpicado por las atrocidades que ha cometido el gobierno interino. Creo que ante las diabólicas jugadas del G4 en Venezuela podría emerger un “outsider” que gane las elecciones y muy bien Pérez Vivas puede ser esa opción.

LUZ. Sin que la rectora de la Universidad del Zulia, Judith Aular, haya tenido que arrodillarse como hizo ante el chavismo y especialmente con Omar Prieto, nuestra máxima casa de estudios viene recibiendo la atención de la Alcaldía de Maracaibo que ha venido invirtiendo en la recuperación de algunas de las áreas de la Ciudad Universitaria, en alianza con más de 50 ambientalistas, quienes han trabajado duramente en la limpieza de las instalaciones. En ese marco, el alcalde Rafael Ramírez propuso algo interesante: “Desde el inicio de nuestra gestión hemos asumido compromisos y se han rehabilitado e iluminado varias áreas. Esta es mi propuesta: sé que si efectuamos un presupuesto y los egresados dentro y fuera del país aportan, veremos operar de nuevo a la Universidad que nos ha llenado de tanto orgullo a los zulianos”. Más allá de las pésimas autoridades que tiene LUZ, vale la pena el esfuerzo de sacar del marasmo a nuestra universidad.

NADA CAMBIA. De muy poco sirvió que se vistiese de ovejita. Tampoco han funcionado sus maniobras pues Nora Cecilia Bracho Parra, sigue teniendo muy cuesta arriba alcanzar los resultados que se planteó en la farsa de renovación interna en Un Nuevo Tiempo. Más allá de buscar ser electa como presidenta de esa organización en el estado, ella se trazó metas mucho más ambiciosas ya que buscaba tener un control total y absoluto de las directivas y estructuras. Ni siquiera los problemas internos que obligaron a posponer de nuevo ese proceso, la han convencido sobre la necesidad de construir alianza con sus adversarios y generar un consenso. Es tal el sectarismo de la señora Bracho que hasta Zulay Medina se ha venido apartando y mira la contienda de lejos, buscando no ser embarrada por tanto pleito. Hacer política con un saco de piedras en la mano, nunca ha sido algo bueno y ella no tiene uno, sino dos. Por cierto, le recomiendo que tenga cuidado si piensa viajar a Panamá. ¿Por qué? Ella sabe muy bien la razón.

¿REPLIEGUE? Me informan que el grupo político de Omar Prieto se replegó repentinamente y está de muy bajo perfil. Luego que pasaron el duelo de la derrota del 21N, este año comenzaron a moverse tratando de recuperar fuerza política. OP había decidido concentrarse en el municipio San Francisco, teniendo la aspiración de ser candidato del PSUV a dicha municipalidad. Con ese fin en mente comenzaron a contactar a la dirigencia, arreglar casas y empezaron a trabajar para retomar posiciones de combate. Lo curioso es que de pronto todos se “enconcharon” y solo quienes tienen cargos como parlamentarios y concejales están medianamente activos. Incluso comenzaron a arreglar la casa del PSUV y la dejaron llena de escombros. Hasta me dicen que están vendiendo y/o traspasando propiedades para proteger sus patrimonios. Algo está ocurriendo alrededor de Omar Prieto y no parece nada bueno. Por algo ordenó ese supuesto repliegue táctico.

DONAGUISOS. A raíz de mi comentario de la semana pasada en el cual alerté al alcalde de Cabimas, Nabil Maalouf, sobre las supuestas irregularidades en la entrega de donaciones y el pago de facturas fantasmas en la Dirección de Administración, este llamó a una reunión a Benito Chirinos (Director General) y Arelis Ojeda (Administración y esposa de Benito). El cónclave se hizo en el despacho del burgomaestre y a puertas cerradas. Incluso las conversaciones superaron el horario normal de oficina. ¿Qué se habló? Solo ellos lo saben, pero a raíz de sus acciones posteriores se puede inferir que decidieron. ¿Qué harán? Pues al parecer nada para corregir el problema y mucho para desviar la atención. Aparentemente, están buscando un “chinito de Recadi” a quién o a quiénes culpar, para que los verdaderos responsables salgan ilesos y sigan con sus guisos. No hacer mucho es muy revelador y ayuda a entender quiénes están involucrados. Si el señor Maalouf no hace nada, eso es verdaderamente sospechoso.

CACERÍA. En Un Nuevo Tiempo intensificaron la búsqueda de las fuentes que me facilitan información. Como era de esperarse están muy perdidos y siguen tirando palos a la piñata totalmente a ciegas. De ahí que están lanzando acusaciones al voleo e incluso les prohíben a algunos tener contacto conmigo, so pena de ser acusados de conspiración interna. Han llegado al punto de que, si alguien me conoce y por casualidad tiene mi número telefónico, de inmediato es sospechoso y le aplican el “ácido”. Están muy preocupados por la filtración de información en el partido y la Gobernación, a pesar de que alegan que todo lo que escribo es mentira. Si solo publico embustes, ¿por qué tanto agite buscando mis fuentes? Están tan preocupados que hace poco Zulay Medina intentó proponer que todos los integrantes de la Dirección Regional debían entregar sus teléfonos para revisarlos y ver quiénes tienen contacto conmigo. Eso escandalizó a la mayoría y al final la señora Medina no pudo imponer ese criterio. Yo le recomiendo a Manuel, Nora, Zulay y el resto de los angustiados que se calmen y acepten que la libertad de expresión es así y que no todos pueden ser focas que aplauden sus acciones. Pero además con tanta persecución interna se están pareciendo mucho al chavismo que odia la libertad de prensa.

¿SERÁ VERDAD? Me dicen que, con la llegada del ex integrante del gabinete de Omar Prieto, Ricardo Lugo, a la coordinación de Visipol y de un nuevo jefe de la PNB en el Zulia, se giró la orden de intensificar los operativos y dar de baja a cualquier sospechoso de haber cometido algún delito. Buscan mostrar éxito en el combate del delito.

PODER. Me cuentan que el abogado y testaferro de Lisandro Cabello, Juan Pulgar, está logrando ganar alrededor del 70% de las elecciones de los miembros de las UBCH en Cabimas, lo que lo coloca ad portas de asumir como secretario general del PSUV en ese municipio. Eso sería un nuevo problema para el alcalde Maalouf ya qué Pulgar es un fuerte enemigo para él. Sin duda que detrás de JP está Lisandro que es la verdadera mano que mece la cuna.

ABERRACIÓN. Desde el municipio Santa Rita del estado Zulia me escriben para informarme que el ex concejal del PSUV, Diuver Hinestroza, está buscando el asilo político en Estados Unidos luego que en nombre de la revolución persiguió, amenazó y hasta extorsionó a los opositores en esa zona de la Costa Oriental del Lago en complicidad con la “China” Barboza y el exalcalde William Pereira. Incluso Diuver se autodenominaba “el hijo de Chávez”, pero ahora busca recibir el asilo en la cuna del imperialismo. Diuver, ¿dónde queda tu espíritu socialista y revolucionario? ¿Ahora la revolución es mala? Otro ejemplo más del doble discurso y lo falsos que son la mayoría de los chavistas.

#CONTRASTES. En la próxima emisión conversaré con el presidente de la Alianza del Lápiz y precandidato presidencial, Antonio Ecarri, sobre su propuesta al país basada en la educación, las primarias de la oposición y las presidenciales del 2024. SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE: http://ow.ly/eQIH50AyZg4