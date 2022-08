Darwin Chávez // La farsa de los partidos del G4 con la renovación de autoridades

VERDADES Y RUMORES|La farsa de los partidos del G4 con la renovación de autoridades

#BODEstafa. Me escriben varios de los estafados por Víctor Vargas Irausquín y el Banco Occidental de Descuento (BOD), con la red de captación de dólares que timó a más de 15 mil venezolanos quienes confiaron sus ahorros en dólares, pero ahora están perdiendo las esperanzas de recuperar su dinero. Tal como lo advertí en esta columna, detrás de la venta de los activos “no tóxicos” del BOD al Banco Nacional de Crédito (BNC), se escondía una jugada que buscaba anular cualquier posibilidad de usar los activos del banco de Víctor Vargas como pago para los estafados, cuyas demandas en los tribunales al parecer siguen estancadas. De hecho, el Grupo Financiero BOD se quedó sin activos, a pesar de ser aún una figura jurídica activa. En el caso que un tribunal falle a favor de los estafados, esa medida judicial no tendría como ejecutarse porque ese grupo ya no tiene nada que pueda ser de valor. Solo queda un nombre y la historia mancillada por la estafa. Es tan poco grata la situación de los estafados, que ni siquiera las acciones que emprendió ANAUCO están avanzando y sus informes están llenos de lugares comunes y frases repetidas, mientras las víctimas de Víctor Vargas continúan esperando la devolución de su dinero. Ante esta realidad comencé a indagar los nombres de todos los involucrados. ¿Por qué? Porque la cara visible de la estafa es VVI, pero a su alrededor fueron muchos los personajes que participaron en la operación. Algunos son co-creadores de la red que captó el dinero, mientras otros hicieron el trabajo operativo de convencer y hasta engañar a los estafados. No importa el papel que tuvieron, pues todos son corresponsables de la mayor estafa financiera en la historia de Venezuela. En este momento estoy en pleno proceso de identificación de todos o la mayoría de los participantes, a fin de que la opinión pública conozca a los responsables, sin importar el grado de culpabilidad que tengan. Pronto daré a conocer la lista de los involucrados en la estafa y aspiro posteriormente dar un perfil de la mayoría de ellos, exponiendo su rol en la operación de captación y “desaparición” de los dólares de más de 15 mil venezolanos.

IDENTIFICADO. Después de mucho insistir, una fuente de la Fiscalía General de la República en Caracas me confirma que ya están cruzando información con el gobierno colombiano, sobre los protagonistas de las irregularidades en Monómeros y que forman parte del G4. Incluso me dan un nombre: Henry Ramones, alias “La Morsa”. ¿Qué tiene que ver el señor “Morsa” con lo ocurrido en Monómeros? Pues al parecer el joven abogado es el testaferro y operador de los negocios que hizo uno de los líderes del G4 en dicha empresa. Lo tienen bien precisado y en cualquier momento podría ordenarse acciones en su contra. Conocen sus movimientos, a quien le carga el maletín, los vuelos privados que organiza y hasta las chicas que consigue para su jefe. Hasta una foto me enviaron que forma parte del expediente que están sustanciando. Me prometieron más detalles y el nombre del jefe de “La Morsa”, aunque tengo la ligera sospecha de quién se trata.

MENTIRAS. Hace algunos días conversaba con un amigo y este me preguntaba: ¿Por qué tus persistentes críticas al G4? y yo le respondí con otra pregunta ¿Por qué no debo hacerlo? Luego de eso vino una amena conversación en la cual le explicaba mis razones para desconfiar del cogollo opositor ante tantos errores y hechos irregulares que han cometido, sobre todo a partir de enero del 2019 cuando comenzó la parranda de poder, errores y ambición desmedida. Posterior a la conversación me enteré de algo que ratifica mi desconfianza en el G4. Recuerdan que los cuatro partidos que lo integran iniciaron desde hace varios meses un supuesto proceso de renovación de autoridades, con el presunto fin de darle protagonismo a la democracia interna. Pues resulta que esa es una doble farsa del G4. ¿Por qué? Lo primero, es que estas organizaciones no toman la decisión de renovar sus autoridades porque crean en la democracia participativa y en la necesidad de refrescar la imagen de su dirigencia. La verdad es que Estados Unidos les dio varios ultimátum, entre ellos que debían democratizarse porque sus autoridades tenían demasiados años. No fue una simple recomendación, sino que les advirtieron que de no hacer la renovación no iban a recibir más recursos, entre otros los que se manejan a través de la plataforma AirTM. Ante la amenaza de los gringos que en esa materia no juegan carritos, montaron la segunda farsa y se trata de esos procesos de renovación que no tienen nada de reales y mucho menos de democráticos. ¿Qué han hecho los partidos del G4? Que anunciaron la elección de nuevas autoridades, pero sin un proceso interno abierto, incluyente y transparente. Crearon un parapeto que se basa en la conformación de planchas únicas que han sido creadas por medio de un supuesto consenso, que luego son aprobadas por aclamación en convenciones o congresos municipales, regionales y nacionales. ¿Aceptaron la participación de otras planchas? No ¿Permitieron que cualquiera pudiera aspirar? Si, pero solo los escogidos por los cogollos finalmente tuvieron opción de ser parte de la fórmula única. ¿Lograron los consensos? En parte sí, aunque se han registrado cualquier cantidad de problemas internos. ¿Cuál de los partidos del G4 ha tenido más problemas? Sin duda que Un Nuevo Tiempo, porque mientras otros concluyeron su farsa y otros la están por cerrar, en UNT tuvieron que mover el show para octubre como consecuencia de que ha sido imposible lograr el fulano consenso, ya que se han multiplicado los conflictos. El foco de mayor perturbación está en el Zulia ¿Cuál ha sido el problema en UNT? Pues que Manuel Rosales, fiel a su estilo, está bloqueando cualquier liderazgo emergente para que nadie le haga sombra y en su afán de controlar por completo al partido, designó a Nora Bracho como presidenta encargada con el objetivo de que lograra los consensos, pero los resultados han sido diametralmente opuestos. La señora Bracho al momento de regresar para las elecciones del 21N tenía más de tres años viviendo en Estados Unidos y sólo retornaba esporádicamente a fin de aparecer en la opinión pública para no perder vigencia, pero luego volvía a su exilio dorado. Eso la desconectó no solo de la realidad del país, sino de la realidad interna de UNT cuyos dirigentes en su mayoría no tenían un “exilio dorado”. Como era de esperarse cuando se fusionó su desconexión con el sectarismo que la caracteriza, eso causó graves problemas internos que aún no han logrado resolver y dudo mucho que puedan alcanzar esa meta. Volviendo al tema que titula esta columna, el G4 una vez más pretende burlarse del gobierno de Estados Unidos, con un proceso de renovación que está muy lejos de ser democrático y que solo busca mantener los privilegios económicos que han gozado desde enero del 2019. Retomando el tema de mi posición ante el G4, solo cumplo con mi deber como periodista. Pero, además, considero que alcahuetear y callar le hace más daño a la lucha por Venezuela, que decir las verdades que incomodan a muchos. Cuando esos partidos dejen a un lado sus intereses, engaños, mañas y pésimas costumbres, yo dejaré de criticarlos.

#CONTRASTES. En la última emisión de #CONTRASTES conversé con el ex ministro de Petróleo y ex presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, quien acusó a Maduro de haberse aprovechado de la enfermedad de Hugo Chávez, para erigirse como el sucesor cuando esa no era la voluntad del difunto expresidente. Incluso afirma que Chávez fue engañado sobre su enfermedad y que contará toda la verdad en un libro que está escribiendo. Por otro lado, ratificó que Freddy Guevara y otros diputados que integraron la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional lo intentaron extorsionar, con la investigación que declaró su supuesta responsabilidad política en la malversación de más de US$11 mil millones en PDVSA. La propuesta que le hicieron fue que pagara una alta suma y no sería señalado en la investigación. Otra de las frases resaltantes es que Chávez no dudaría en darle un golpe de estado a Maduro. No dejes de ver esta interesante y polémica conversación. VEA EL PROGRAMA AQUÍ: https://youtu.be/O2ga7Olx168.

ADVERTENCIA. Para que mis detractores no sigan alegando que soy demasiado crítico con Manuel Rosales, le traigo al gobernador del Zulia unos datos para que tome los correctivos y no le dé papaya al chavismo. Desde el PSUV me informan de algunos de los “pelones” que han identificado en la gestión de MR, los cuales están recopilando para actuar en su contra cuando lo consideren necesario. El primero son sus frecuentes viajes al exterior, incluso violando la ley. Por ejemplo, en su más reciente “viajecito” a Orlando su solicitud de permiso ante el Consejo Legislativo del Zulia llegó tres días después que ya estaba en EEUU, por lo que los legisladores del PSUV negaron su aprobación. No solo llegó tarde la solicitud, sino que además no establecía el período que estaría fuera del país y mucho menos quién sería su sustituto de forma temporal. Este tema es una papa caliente, porque Rosales tuvo que regresar muy apurado durante la noche del domingo 14/08, ya que se repitieron las inundaciones en el Sur del Lago y no quería que Maduro lo zarandeara otra vez. A pocas horas de su retorno se presentó la emergencia en La Cañada de Urdaneta. ¿Eso es todo? No, porque los chavistas han detectado que la mayoría de las obras ejecutadas o en plena ejecución en la gestión de MR no han sido licitadas y tampoco hay contratos. Incluso me dieron el ejemplo de la recuperación de la avenida El Milagro que ya fue reinaugurada, pero apenas ahora es que están dando carreras preparando los contratos con fecha anterior. Me dicen que lo mismo ocurre con todas las obras y eso viola la ley. Manuel, recuerda que los chavistas no perdonan los errores de los opositores, aunque ellos hacen con la ley lo que les da la gana. Ahí te dejo esos datos para que no digan que solo critico y no ayudo. Soy el primero en apostar a tu éxito, siempre y cuando hagas bien las cosas, sin trucos y sin ambiciones financieras excesivas. Ponte las pilas, porque en el chavismo te están cocinando a fuego lento y la mejor evidencia es que te siguen quitando competencias, pero además te rodean de militares de alto rango. Un dirigente político me preguntó: ¿Maduro no piensa cumplir el acuerdo con Manuel? Mi respuesta fue clara: recuerda que la lógica de ellos es de “rosca al revés” y ellos estarán pensando que manteniendo la presión con MR, lo obligan a que cumpla su parte. Lo tienen como el ratón al que dejan encerrado en una caja, para que dé vueltas y vueltas buscando una salida.

VEREDA. Varios amigos me escriben con el fin de destacar el trabajo de recuperación que ha hecho la Alcaldía de Maracaibo en la Vereda del Lago. Me cuentan que hay un trabajo bien avanzado a nivel de iluminación, limpieza, seguridad y rescate de las áreas verdes. Pero hay un problema, ya que, al parecer, el señor alcalde Rafael Ramírez dio una instrucción que no se está cumpliendo a cabalidad. ¿Cuál es la orden? Que se recuperara por completo el concepto de parque que se perdió en la gestión de Willy Casanova, que lo convirtió en una gran feria comercial. El problema es que alguien está pasando por encima del burgomaestre y están dejando construir pequeños puestos de cemento para la venta de cualquier cosa, cuando eso afea el parque y se violenta la orden municipal de reducir el cemento y el comercio, para que existan más áreas de esparcimiento y recreación. Alguien, que aún no sé quién es, está permisando esas construcciones. Le recomiendo al alcalde que revise lo que está ocurriendo en la Vereda.

DESFALCO. Desde el Consejo Legislativo del Zulia me llega una información sumamente preocupante. Resulta que la semana pasada hubo una reunión de los legisladores de oposición con Iraida Josefina Villasmil, en la cual le reclamaron el supuesto desfalco que se ha cometido con el presupuesto del organismo. ¿De cuánto es el “hueco”? Pues nada más y nada menos que de US$92.000 que estaban en el presupuesto y no aparecen, así como tampoco hay soportes reales sobre el uso que le dieron a ese dinero. Fue tanta la presión, que Iraida Josefina terminó en un profundo y largo llanto, mientras juraba por un puñado de cruces que como sea va a reponer las “pelucas californianas”. Incluso me explican que la Comisión de Finanzas del CLEZ le ha enviado cuatro escritos pidiendo detalles de la ejecución presupuestaria, pero la respuesta que siempre ha recibido es: “Eso es secreto”. De nuevo se confirma que Iraida Josefina no sabe ni donde está parada, cuando hace y deshace con el dinero público y además alega que el manejo del presupuesto es secreto. La fuente terminó la explicación de los detalles con una frase que no deja lugar a dudas: “El síndrome Monómeros llegó al CLEZ”. Sin nada más que comentar, avancemos.

FIORELLA. Recuerdan que hace poco comenté como en los supermercados Fiorella del enchufado Omar Barrios, violan la ley y además maltratan al personal, bueno resulta que la cosa es mucho peor. No solo es que los trabajadores los hacen trabajar sin descanso de 7AM a 8PM, sino que además no les pagan los beneficios de ley. Incluso les niegan sus días de descanso que establece la Ley del Trabajo. Pero eso no es todo, sino que además son sometidos a vejaciones, golpes y revisiones ilegales por parte del hijo de Omar Barrios. ¿El mismo que asesinó a Paúl Moreno en las protestas del 2017? Si, ese mismo que responde al nombre de Omar Andrés Barrios Rojas, quien nunca respondió por su crimen, gracias a la magia judicial revolucionaria. Resulta que “Omarcito” cuando quiere les pega a los trabajadores u ordena a sus escoltas que golpeen al personal. Incluso cuando le da la gana les pide a sus guaruras que despojen de los celulares a los trabajadores y los revisan a ver que comentan de Fiorella en sus conversaciones. ¿Hay algo más? Si, porque algunas empleadas han sido agredidas al cortarles el pelo, tocarles sus partes íntimas y después las amenazan con despedirlas si dicen algo. Nadie se atreve a denunciar porque Omar Barrios y su hijo se jactan de controlar la fiscalía, los tribunales y la Inspectoría del Trabajo. Lo que impera en Fiorella Supermarket es un régimen de verdadero terror y violaciones laborales. ¿Quién les pone fin a los abusos de los Barrios?

DATO. Como quiero ayudar a Manuel Rosales a sanear su gestión, le recomiendo que averigüe lo que está ocurriendo en la Secretaría Privada de su despacho y en la Comisión de Empleo. Comienzo con esta última, porque en la dirigencia de Un Nuevo Tiempo que está desempleada hay una enorme decepción, ya que en la Comisión de Empleo se le ponen miles de trabas a los que han dado la cara por UNT en la calle, quienes se frustran al no conseguir respuesta, mientras chavistas que vienen de la gestión de Omar Prieto no solo siguen con trabajo, sino que además están bien “acomodados” en el poder y maltratan a los dirigentes del partido de la casita. Por ejemplo, eso está ocurriendo en la Secretaría Privada donde siguen trabajando dos dirigentes del PSUV, Mervin y Maickol, quienes no solo cobran sus salarios sino que se han infiltrado en las actividades de “Zulia Activo”. Inclusive tienen permiso de hacer negocios, eso sin mencionar cómo ofenden a los que son parte de UNT. ¿Quién los protege? Ya ese trabajito se lo dejo a usted señor Gobernador. Una última cosita: ¿Será verdad que la mayoría de los proveedores de esa dependencia vienen de la gestión de Omar Prieto?

DESORIENTADOS. Me cuentan que en el primer anillo en la Alcaldía de San Francisco están desesperados buscando quien me da información y hasta me asocian con una supuesta campaña de Voluntad Popular en su contra. De que VP y el circo de Lester Toledo tienen una campaña contra la gestión de Gustavo Fernández no tengo la menor duda. Pero yo jamás me asociaría con semejantes personajes, ni con nadie de ningún partido para ejecutar campañas. No ando en campañas contra nadie y solo cumplo con mi trabajo. Le recomiendo al colega Gustavo que, en vez de buscar las fuentes, las cuales por cierto nunca va a encontrar, se dedique a corregir las fallas en su gestión, fortalecer el control interno y atender a las comunidades que están bastante necesitadas. ¿Apuesto al fracaso de Gustavo? Nunca lo haría, pero si apuesto a que enderece su gestión y se despejen las dudas que circulan.

OFENSIVA. El chavismo por más que intente matizar sus acciones sigue siendo el mismo oficialismo arrebatador y abusador. La mejor evidencia es lo que están haciendo contra la gestión de Manuel Rosales al despojarle de competencias con el manejo de hospitales, puente, aeropuerto, puerto y mucho más. Incluso hace pocos días, Manuel iba a iniciar unos trabajos importantes, aunque poco visibles, en algunos sectores de la C1 cuya base de la calzada presenta graves deterioros. Cuando la Gobernación tenía equipos y personal trabajando, llegó una caravana del gobierno nacional, les quitaron el trabajo y se hicieron cargo ellos. Esa es una conducta muy infantil, pero común del chavismo. Lo peor pareciera que está por venir, ante el anuncio de Maduro de aplicar el acuerdo de armonización tributaria, a fin de que las alcaldías no puedan recaudar impuestos. ¡Hecho en revolución!

¿CÓMO VA? Esa pregunta se la hice a uno de los integrantes del equipo de trabajo del precandidato presidencial de la Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas, quien me respondió: “Vamos muy bien porque César es visto como un candidato diferente al G4 y al chavismo. Tiene rechazo casi cero porque no ha estado vinculado a la ‘oposición oficialista’, lo que deja una enorme oportunidad para crecer. Estamos trabajando muy duro para llevar un mensaje de esperanza y los medios le están dando más espacio, al verlo como una oportunidad real. El representa a un independiente con raíces social cristianas muy fuertes y de ahí su buena imagen”. Para cerrar el mensaje me informaron que estará de gira por el Zulia a partir del lunes 29 de agosto con actividades en Maracaibo, San Francisco y la Costa Oriental del Lago, desde donde partirá al estado Trujillo. Es muy importante que sigan apareciendo alternativas a la política tradicional, a fin de que la gente evalúe sus propuestas.

CONSPIRACIÓN JUDICIAL. Tal como lo anuncié la semana pasada, sigue en marcha la conspiración en los tribunales zulianos entre los diversos grupos que se pelean por el lucrativo negocio. De ahí que la jueza María Elena Cruz Faría, fue sustituida como Jueza Rectora por la cuestionada Helen Nava, quien protege a un hermano prófugo de la justicia por supuestamente haber asesinado al comisionado de policía, Adonys José Chacín Contreras, en un suceso ocurrido en La Cañada de Urdaneta el pasado 11 de junio. ¿Cómo queda ese enredo? Al parecer a la señora Nava la nombraron Jueza Rectora del Circuito Judicial Civil, mientras que la señora Cruz queda como presidenta del Circuito Judicial Penal. O sea que se repartieron el botín. Lo único positivo, hasta ahora, de las recientes designaciones judiciales fue el nombramiento del Dr. Audio Rocca como Juez Superior 1ro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal y de quien tengo buenas referencias de su solvencia y capacidad profesional. Al doctor Rocca, con quien trabajé en la URBE, le deseo mucho éxito.

¡CONFIRMADO! Freddy Superlano confirmó mi comentario de hace algunas semanas, cuando anunció en el Encuentro Federal de Activistas de Voluntad Popular que Juan Guaidó era el abanderado de ese partido, o de lo que queda de él, en las primarias que podría realizar el G4. Guaidó queda como precandidato no porque tenga mucha oportunidad de ganar, sino porque no hay nadie más a quien tirarle ese muerto en la tolda naranja.

¡SORPRESA! Me llamó la atención el señalamiento que hizo Fernando Camino, coordinador nacional de Productores y Emprendedores de Un Nuevo Tiempo, quien criticó que el régimen de Maduro comprometa tierras con la inversión extranjera, en vez de apoyar a los productores nacionales. ¿Será que la operación "rodilla en tierra" está llegando a su fin? ¿O será que este señor dijo eso sin permiso de Manuel Rosales? Cuando comenzaba a pensar que Rosales estaba cambiando, llega la noticia de la inauguración de los trabajos en la avenida “Paul Moreno”, aunque MR prefiere seguir llamándola como “Fuerzas Armadas” para no molestar al chavismo. Este tema ha generado gran molestia, hasta tal punto que los laboratorios de UNT tuvieron que activarse para balancear los comentarios en las redes sociales.

ESCANDALOSO. Un familiar que acudió a una de las intendencias de la Costa Oriental del Lago, salió espantado ante los exagerados cobros de altas sumas de dinero por cualquier documento. Quieren cobrar hasta por una fe de vida. Cómo ejemplo, una constancia de buena conducta cuesta 130 bolívares. Señor Gobernador, ¿Usted autorizó esos cobros excesivos?

MÁS DEL BOD. Recibo un video en el cual el apoderado legal de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Banco Occidental de Descuento (BOD), Homero Tiniacos, denuncia que en la operación de venta de esa institución financiera al Banco Nacional de Crédito (BNC), los trabajadores jubilados del BOD quedaron en el limbo y nadie se hace responsable por sus derechos. Son más de 400 afectados. Otra raya más para Víctor Vargas Irausquín. VEA EL VIDEO AQUÍ: https://youtu.be/2d0m3aXvtPM.

TRAN$$ITO. No es un secreto para nadie que las instituciones en Venezuela están totalmente corrompidas. Un caso pequeño, pero que afecta a muchos ciudadanos, es lo que está ocurriendo en la Dirección de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana, pues en cada una de sus sedes en Maracaibo están exigiendo el pago de altas sumas de dólares para cualquier trámite. Me cuentan que esos comandos son llamados popularmente como “ComanDólares” porque hasta por hablar con un funcionario pretenden cobrar. Quienes se nieguen a pagar con “lechugas”, sencillamente les tocará esperar eternamente por un papeleo. El tema llega a niveles grotescos porque además de querer $$$ por cada trámite, fuera del pago normal a la administración pública, también martillan a los comerciantes cercanos a cada sede a quienes les exigen que como “cortesía” los ayuden con comida, bebidas y hasta verduras.