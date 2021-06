Darwin Chávez // Internas del PSUV, entre conflictos y demonios sueltos

Al cierre. Desde Caracas me informan que se avecina la anulación de las inhabilitaciones de la mayoría de los opositores, con el fin de cumplir con una tercera condición electoral. ¿Habilitarán a todos los que tienen esa medida? No, porque aparentemente hay un grupo reducido que seguirá limitado en sus derechos políticos. Esperemos el anuncio formal.

Negociaciones. Aunque no haya aún nada oficial sobre el tema, pareciera que la opción de las negociaciones para resolver la crisis venezolana va por buen camino. Una demostración de eso es el anuncio de Nicolás Maduro sobre la eliminación de los protectores, para que gobiernen en los estados y municipios quienes ganen las elecciones del 21N. De hecho, puedo afirmar que se concretó una de las condiciones exigidas por la oposición de absoluto respeto a los resultados y las competencias de los gobernadores y alcaldes electos. Adicionalmente y con pocas horas de separación, el Consejo Nacional Electoral aprobó la habilitación de la tarjeta de la MUD, que permitió la victoria en las elecciones parlamentarias de 2015. Aunque entre las exigencias no estaba activar dicha tarjeta, es otro paso importante porque permitiría a la oposición centrar las candidaturas de unidad en dicha tarjeta. En resumen, hasta el cierre de esta columna ya se habían concretado dos importantes condiciones, para comenzar a devolver la confianza en el sistema electoral. Ahora bien, analizando el hermetismo que existe en torno a las negociaciones, llama poderosamente la atención el silencio de Maduro y otros voceros chavistas sobre ese proceso. El asombro viene, porque es normal que ellos intenten manipular con el tema y no lo han hecho a partir de que se aceleró el proceso. Tomando en cuenta los precedentes en esta materia, es probable que los aliados confiables del chavismo (Rusia, China y Cuba) hayan “solicitado” al régimen cautela para no enturbiar las negociaciones. Tampoco del lado opositor hay mucha información y lo poco que han revelado ha sido explicado por el abogado, Gerardo Blyde, quien al parecer fue designado como el único vocero ante la opinión pública nacional e internacional. Si esa fue la decisión, supongo que exigencia de EEUU, me parece adecuado tomando en cuenta que algunos opositores sufren de exceso de protagonismo y les gusta jugar adelantado, para tratar de ganar puntos a favor en sus aspiraciones políticas. Por otro lado, muchos se preguntan las razones de la gira opositora por Estados Unidos y Europa, pero eso tiene un sentido y es alinear objetivos, probables decisiones y hasta expectativas. Por ejemplo, la oposición no puede decidir unilateralmente flexibilizaciones a ciertas sanciones, porque esas son determinaciones que solo pueden tomar quienes impusieron las sanciones. Debo admitir que producto del hermetismo existente, he podido acceder a muy poca información en torno a las negociaciones, aunque una de las fuentes consultadas fue bastante optimista: “Que no te tome por sorpresa la pronta firma de un acuerdo”. Aunque le pregunté detalles en muchas oportunidades, se excusó de no dar mayores detalles. Si soy realista las recientes decisiones de Maduro y el CNE dan señales esperanzadoras. Como siempre prefiero mantener la cautela y no caer en un exceso de optimismo que al final puede ser costoso.

Internas rojas (I). Cuando Maduro anunció la realización de las internas en el PSUV, un amigo disidente del chavismo me lanzó una frase, parafraseando a un filósofo griego, que resultó premonitoria: “En ocasiones, tanta democracia es mala”. ¿Por qué resulto premonitoria? Porque este amigo que conoce muy bien los diversos tipos, tamaños y de lo que son capaces los monstruos que hay dentro del chavismo, adelantó que todo el proceso podría ser sumamente conflictivo y no se equivocó. De hecho, cometí un error al señalar que el domingo 27 de junio sería de “cuchillos largos”, porque terminó siendo la semana del “hacha, cuchillo y machete” por todos los problemas que se han originado. No hay duda de que a Maduro le salió el tiro por la culata y le pegó en la cara, porque en vez de alcanzar sus objetivos de re motivar y re movilizar al PSUV, luego que su maquinaria mostró notables signos de desgaste el 6D, más bien abrió los corrales y se salieron demonios, dragones y toda clase de bichos venenosos y malintencionados. La cantidad de denuncias de irregularidades, trampas y maltratos superaron la proyección que tenía el cogollo rojo. Maduro y el resto de la cúpula del PSUV quisieron empoderar para bien a la dirigencia del partido, pero terminó siendo un revulsivo que alborotó las entrañas y está causando heridas tan profundas, que seguramente estas tendrán incidencia en los resultados del 21N, porque los perdedores nunca van a jugar a la victoria de los candidatos que sobrevivan al 8A. Es tan grave el despelote que hay con la jornada de postulaciones, que el cogollo del PSUV, hasta el cierre de esta columna, analizaba la posibilidad de eliminar la figura de los candidatos electos por consenso y que los dos primeros lugares en postulaciones vayan al proceso del 8A. Recuerden que dentro de la metodología se estableció que si un candidato lograba el apoyo del 85% de las UBCH de su circunscripción, de inmediato era candidato por consenso y evitaría la cita final de agosto. ¿Por qué eliminar esa figura? Porque hay tantas dudas sobre los resultados finales, que sería menos conflictivo anular los candidatos de consenso y que los dos aspirantes con más postulaciones se midan en la votación abierta. La sombra de la duda se posó sobre la jornada de postulaciones y por eso tanto silencio de Caracas sobre los resultados. ¿Ya es una decisión tomada? Hasta el miércoles a media tarde era casi un hecho, aunque no habían hecho ningún anuncio oficial. La única certeza es que los demonios andan sueltos en el PSUV y están de cacería interna. Hay estados en los cuales la situación es incontrolable, como es el caso del Zulia que analizo en la segunda parte del comentario.

Monómeros. La Fracción 16J solicitó al gobierno interino que encabeza Juan Guaidó, iniciar una investigación sobre las supuestas irregularidades que han ocurrido en Monómeros y que tendrían a prominentes miembros de la oposición como sus responsables. Por fin alguien de la oposición se digna a meter el dedo en la llaga de esa empresa, de la cual se han recibido cualquier cantidad de informaciones sobre operaciones extrañas y manejos irregulares de altas cantidades de dinero. Recuerdo claramente cuando se informó que un diputado opositor había huido a EEUU y se habló de una exorbitante cantidad de dinero que salió de Monómeros. ¿Qué hará el interinato ante la solicitud? Tomando como base la conducta previa del interirato, no creo que pase absolutamente nada porque ellos ante las denuncias de supuesta corrupción ni ven, ni escuchan, ni hablan. Pero además ese punto debería llegar a la Comisión Delegada y no creo que lo discutan, porque uno de los presuntos involucrados es parte de dicha instancia de la AN 2015. Con toda seguridad le echaran tierra al tema. Es probable que lo entierren en el patio de la “casita”, alegando que eso afecta la lucha opositora, cuando se trata de una alcahuetería más.

El show de ll. Nunca el nombre de Leopoldo López ha sido mencionado como parte de la delegación opositora que participaría en las negociaciones, razón por la cual llamó la atención que se fue de “arrocero” a Washington para participar en las reuniones que hizo esa representación opositora con funcionarios del gobierno de EEUU. Como parte de su acostumbrado circo, convocó a una reunión para el sábado 26/06 en la plaza Simón Bolívar de la capital norteamericana y de verdad que la asistencia ni siquiera puede llamarse escuálida. Sus errores han mermado drásticamente su capacidad de convocatoria y no se cansa de acumular fracasos en los actos que hace. Le fue mal en Colombia, pésimo en Perú y ahora no llenaban un microbús con la cantidad de asistentes en Washington. Lo otro que llama la atención es que a pesar de haber salido de Venezuela el 24 de octubre de 2020, con la complicidad chavista y la mediación de su primo, Leopoldo Alejandro Betancourt López, tardó ocho meses en visitar EEUU, que es la cuna del exilio político venezolano. ¿Por qué se tardó tanto? Por ahí en su momento surgieron rumores sobre sus problemas con su visa y que no era bienvenido en la gestión de Donald Trump. En su afán por ser protagonista en la probable solución de la crisis nacional, se atreve a aparecer como “asomao” donde no lo invitan. Por cierto, en relación con el comentario de mi pasada columna en el cual hice referencia a los rumores sobre la solicitud de su nacionalidad española, tengo la obligación de rectificar pues el artículo de la Constitución Nacional que le impide aspirar la Presidencia si tiene doble nacionalidad es el 227 y no el 277 como escribí erróneamente. Gracias al lector que me hizo la aclaratoria.

Internas rojas (yII). El Zulia es un caso tan particular en el PSUV, que podríamos decir que es la “zona cero” del conflicto interno pues no solo de trata de las rencillas entre Omar Prieto y Francisco Arias Cárdenas, sino que la pelea llega a niveles superiores porque se trata de la disputa entre Diosdado Cabello, quien quiere proteger a OP, y la dupla Maduro-Jorge Rodríguez que lo quiere acabar. No había que ser adivino para entender que el 27J sería una jornada llena de conflictos en el Zulia, sobre todo en el municipio Maracaibo que concentra 25% de las UBCH a nivel del estado y resultaba clave para que uno de los candidatos a la Gobernación lograra ese 85%. No hay información oficial sobre los resultados, por lo menos hasta el cierre de esta columna (miércoles 30/06/2021), pero si mucha manipulación, trampas, alteración de actas y resultados cambiados. Las denuncias se han multiplicado porque los afectados reclaman la escasa transparencia del proceso. Omar Prieto, como era previsible, quiso aplicar todo su poder para condicionar las postulaciones en San Francisco y Maracaibo, logrando parcialmente sus objetivos en el municipio sureño, mientras en Maracaibo fue poco lo que pudo hacer. De la conducta de OP me asombra que no haya salido proclamándose vencedor tomando en cuenta su estilo poco prudente, sino que ha guardado un silencio sospechoso. Francisco Arias Cárdenas si no perdió tiempo y picó primero enviando notas de voz en las cuales se jactaba de superar a OP con una ventaja de 15 a 20 puntos en la cantidad de postulaciones. Inclusive grabó un video desde México anunciando su viaje de regreso a Venezuela y circuló que retornaría este miércoles 30. Por su parte, el alcalde de Maracaibo y aspirante a la reelección no se quiso quedar atrás y puso a circular unas cifras que indicaban que había recibido el apoyo de 88% de las UBCH del municipio capital lo que, para el momento, le otorgaba la candidatura por consenso. En paralelo, circularon cifras que mostraban otra realidad con una pelea muy pareja entre Casanova y Gian Carlo Di Martino. Frente a las informaciones tan contradictorias, lo más sano era no creer en nada de eso y esperar los resultados oficiales que anuncie el cogollo del PSUV. Lo único cierto de todo es que habrá una dura campaña interna entre OP y FAC que amenaza con dejar un reguero de violencia, acusaciones y heridas que van a impactar en los resultados del PSUV el 21N, en el caso que la oposición acuda unida. Porque gane quien gane, el equipo del perdedor jugara al fracaso del candidato definitivo. Adicionalmente, recordemos que el 8A podrán votar todos los inscritos en el Registro Electoral y no sería descabellado pensar que Arias pueda establecer alianzas con partidos como UNT y hasta Primero Justicia. Compren cotufas que la película “Masacre interna en el PSUV” apenas comienza.

Aún no. Consulté a una fuente diferente en Primero Justicia, sobre el supuesto acuerdo con Un Nuevo Tiempo para apoyar a Manuel Rosales a la Gobernación y PJ colocaría el aspirante a la Alcaldía de Maracaibo y la respuesta fue consistente: “Eso está planteado. No te puedo negar que se ha conversado sobre el tema, pero aún no está escrito en piedra porque Juan Pablo Guanipa aún no desiste de la idea de colocar su nombre. El mantiene la tesis de que si no se logran las condiciones electorales es cuesta arriba participar, razón por la cual hay que esperar que se logren esas garantías. Entre las condiciones están levantar las inhabilitaciones políticas, porque Juan Pablo es uno de los afectados. Inclusive de darse el acuerdo, habría que esperar la resolución de las inhabilitaciones, ya que Pablo Pérez también tiene esa limitación y él junto a Rafael Ramírez y Elimar Díaz son los nombres sobre la mesa”. Este acuerdo no es ajeno a la situación del resto de la oposición, cuyas organizaciones e incluso la sociedad civil están expectantes ante los resultados de las negociaciones, esperando que se logren las condiciones electorales. En lo personal ese posible acuerdo entre UNT y PJ no me desagrada, ya que permitiría construir una alianza que podría derrotar al chavismo tanto en la Gobernación, como en la Alcaldía de Maracaibo.

Aspirantes. La lista de nombres de dirigentes políticos o miembros de la sociedad civil, con aspiraciones de ser candidatos a las elecciones regionales y municipales en el Zulia sigue creciendo. Comienzo con los independientes donde resaltan los nombres del profesor universitario César Ramos Parra a la Gobernación y de la dirigente social Laura Bolla a la Alcaldía de Maracaibo. En el caso de San Francisco debo mencionar al profesor, Ricardo Lobo, quien con su Fundación “Renovando Esperanzas” viene haciendo un interesante trabajo en las profundidades de las comunidades y que podría colocar su nombre como una opción distinta al chavismo y también a la oposición. ¿Por qué mencionar a los independientes en primer lugar? Porque considero que la oposición debe abrir las puertas a opciones extra partidos y que se midan en unas eventuales primarias, en el caso que ese sea el método de selección. Como es normal, la lista de precandidatos que vienen de los partidos es mucho más larga. Comienzo con el recuento de la Gobernación del Zulia: Manuel Rosales (UNT), Juan Pablo Guanipa (PJ), Carlos Alaimo (PCD), Alfonso “Toto” Márquez (AD), José Sánchez “Mazuco” (PAZ), Eliseo Fermín y no descartemos a Gustavo Ruiz por Vente Venezuela en el caso que esta organización decida participar una vez se logren las condiciones electorales. Ahora revisemos los nombres de quienes tienen aspiraciones a la Alcaldía de Maracaibo: José Luis Alcalá (UNT), Pablo Pérez (PJ), Marco Rivero (PCD), Rafael Ramírez (PJ), Juan Carlos Fernández, Elimar Díaz (PJ) Víctor Ruz (MIO), Yalesky Bracho (PAZ), Luisa Ferrer (Soluciones) y Adolfo Hernández (Amigos por Venezuela), entre otros. En cuanto a San Francisco la lista es un poco más corta: Gustavo Fernández (UNT), Julio Montoya (PJ) y José Luis Pirela. Si omití el nombre de algún aspirante, disculpen el desliz.

Economía. En medio de la compleja crisis que arropa a Venezuela, la política llena los espacios y con mucha razón porque es la raíz de los problemas que afectan a nuestra nación. Pero hay que prestar atención a la economía y el deterioro social, por cuanto al darse las condiciones y tomarse las decisiones políticas para iniciar una transición, la recuperación económica y la solución de los problemas sociales serán una prioridad. Recién el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) emitió su informe coyuntural sobre la economía venezolana. De la amplia y seria investigación hay dos aspectos a destacar. El primero la avanzada descomposición de la economía venezolana, pero además ligeros cambios que podrían obedecer a un cambio en la visión política del oficialismo hacia la economía. ¿Cambio de visión política? Si, porque a pesar de que el chavismo no ha hecho bulla, ni se ha jactado de los cambios que están experimentando en su retrograda visión económica, marchan hacia la instauración de una réplica tropicalizada de la economía china. Por eso han establecido alianzas con inversionistas nacionales e internacionales para recuperar empresas expropiadas. Por eso están entregando PDVSA a empresas interesadas en la producción petrolera nacional. Por eso han flexibilizado controles y regulaciones en distintas áreas para incentivar la actividad económica. Claramente no es suficiente, pero sirve para que haya leves signos de recuperación. Volviendo al informe de la UCAB, sus resultados coinciden parcialmente con las proyecciones del Observatorio Venezolano de Finanzas al reportar una ligera recuperación de la actividad económica, que para 2021 sería de 2% y para 2022 podría alcanzar 5%. Confirman además que se detuvo la caída de la producción petrolera y agregan que para el segundo semestre se podría ver un aumento de 60.000 B/D, mientras que para 2022 podría retornarse a una producción de 700.000 BD, aunque las proyecciones negativas siguen presentes alrededor de la industria petrolera, porque afirman que regresar a una producción de un millón de barriles diarios requeriría de una inversión de 25-30 mil millones de dólares; mientras que retornar a los 2,6 millones de barriles diarios necesitaría inversiones por US$200.000 millones. En términos generales y a pesar de las muy pocas noticias positivas, el informe de la economía es verdaderamente devastador. Sin embargo, hay que prestar atención a las cifras positivas porque son una señal que el chavismo no solo cambia su visión política de la economía, sino que además sigue aprendiendo a sobrevivir en medio de las sanciones internacionales.

Propuesta. En medio de la profunda crisis política, económica y social se requiere de un balance entre lo reactivo y proactivo, con el fin de generar las condiciones que permitan construir una solución. Seguir pensando que habrá una salida mágica o por generación espontánea, no es lo lógico en estos momentos tan difíciles de la patria. Por eso saludo la propuesta que el Partido Centro Democrático (PCD) presentó al país para un reglamento especial sobre las garantías electorales, que fue preparado por el abogado, Sergio Urdaneta, integrante de esta organización a nivel nacional. El objeto del reglamento es desarrollar las garantías máximas y mínimas electorales y que tienen como base la Constitución Nacional, buscando recuperar la confianza de los venezolanos en el voto. ¿Cuáles son las garantías mínimas? La igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia, haciendo la salvedad en la responsabilidad por la infracción a las garantías. La propuesta fue presentada ante el CNE y el país por Carlos Alaimo como presidente del PCD, Gustavo Azócar como secretario general nacional y finalmente por Sergio Urdaneta. Si desea descargar el documento, solo haga clic aquí.

Eran muchos… Y parió la abuela. La popular frase se aplica a Voluntad Popular en el Zulia, porque además que se ha reducido al mínimo y está lleno de conflictos. Me cuentan que las peleas entre Desirée Barboza y Angel Machado con el “compadre” Eduardo Vale son para coger palco. Al parecer por orden directa de Lester Toledo, Vale dejó de ser el representante de VP ante el Frente Amplio y ante el G4. La directriz fue sacarlo de todo y Vale está pensando en saltar a otro partido. Un amigo de VP me comentó en torno de sátira: “Vale se va de VP, pero será a montar otro negocito con su compadre Omar Prieto”. Rescatandoaquella célebre frase que se aplicaba al MEP, las reuniones de VP dentro de poco las harán en un Volkswagen y sobrará espacio.

Duda. Me escribe un amigo de la oposición y me lanza una recta de 100 millas: “Estimado amigo periodista, será verdad que la Alcaldía de Maracaibo es un punto de honor para Enrique Márquez y Juan Carlos Fernández, quienes andan juntos en una jugada. Para Márquez es punto de honor que JCF sea candidato y gane”. Confieso que el mensaje me dejó claro y sin vista, porque no tenía información sobre alguna estrategia entre el nuevo rector del CNE y el colega comunicador. ¿Será eso verdad?

