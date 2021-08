Darwin Chávez // Hablando de “lógica al revés”, el PSUV de nuevo se burló de su militancia

Al cierre. Desde el cenáculo más hermético, bueno ni tanto, del ENA de Voluntad Popular en Caracas me cuentan que hay preocupación, porque han detectado que la aparente jugada de Juan Guaidó y su primer anillo, es buscar el fracaso de las negociaciones en México con el fin de recuperar la validez y vigencia del gobierno interino, para que luego EEUU no tenga más remedio que prorrogar los beneficios legislativos que vencen el 30 de noviembre. Si de verdad esa es la jugada, sería lamentable y una nueva burla de quienes se aferran a la teta del interinato.

Rumor. Cuando esta columna estaba casi fuera del horno y lista para ser publicada, me informan que en los círculos políticos caraqueños se comenta con fuerza que las elecciones del 21N podrían ser diferidas, como parte de los primeros acuerdos que se logren en México a partir de septiembre. ¿Por qué y para qué? Al parecer la intención es que se profundice en la depuración del sistema electoral y de esa forma se amplíen los esfuerzos para recuperar la institucionalidad del Poder Electoral y así apuntalar la recuperación de la confianza del pueblo en el acto de votación.

Burla Roja. ¿Recuerdan cuando mencioné que una cosa ocurriría en las máquinas de votación el 8A y otra cosa anunciarían desde el cogollo rojo? Poco me agrada alegar que tuve razón en algo que comenté, pero los hechos demuestran que eso fue precisamente lo que ocurrió. Ese proceso que despertó tantas expectativas a lo interno del PSUV terminó siendo una grotesca burla a la militancia, porque irrespetaron su voluntad expresada en votos, para imponer a quienes les dio la gana en el cogollo caraqueño, pero sobre todo a Diosdado Cabello y quizás en menor medida Nicolás Maduro. ¿Qué ocurrió? Bueno que los “líderes negativos” del PSUV (para no llamarlos pranes directamente) aprendieron rápidamente que la poca democracia en un partido no es buena, pero el exceso de democracia es aún peor porque despierta los demonios internos y se generan conflictos que luego son difíciles de apagar. Más allá de la evidente imposición de candidatos quienes ni siquiera habían participado en el proceso interno, hay cosas ocultas que merecen ser mencionadas. Comencemos con lo evidente. La manipulación comenzó a destaparse cuando Diosdado Cabello, a solo dos días del proceso, anunció tajantemente que “ganar las primarias no significa ser el candidato”, lo que fue la clarinada de lo que venía con las revisiones y posterior imposición de nombres que no estaban participando. Luego de varios días de manejos oscuros, DC se saca de la chistera los nombres de Gerardo Márquez en Trujillo, Angel Marcano en Bolívar, Eduardo Piñate en Apure, Nosliw Rodríguez en Cojedes y Ernesto Luna en Monagas. Estos impuestos ni siquiera pusieron sus nombres a disposición de la militancia, pero igualito los “líderes negativos” rojos los colocaron en una grosera y evidente burla a la participación de la militancia. Este anunció terminó de desbordar el malestar interno, el cual venía creciendo a partir del despelote de la jornada de postulaciones del 27J, se aceleró a partir de los “guillotinados” de DC y se salió de cauce post 8A. La dirigencia en su mayoría esta molesta porque los llamaron a una movilización interna, para que luego el cogollo regresara a su práctica de imponer sin consultar, pero además negando el derecho a la defensa de los afectados. ¿Eso es democracia? No, ya que eso es una nueva demostración de la “lógica al revés” que impera en el chavismo, porque anuncian algo y luego terminan haciendo todo lo contrario. Ahora vamos con lo no evidente. Si todo el proceso usó las máquinas y la plataforma de transmisión de resultados y totalización del CNE ¿Por qué el retardo en anunciar los resultados? ¿Acaso el sistema del CNE no es uno de los más rápidos y avanzados del mundo? Lo lógico hubiese sido que de 2 a 3 días después del proceso, se anunciaran los nombres de todos los candidatos, pero al final se impuso lo ilógico porque todo está bajo “revisión” lo que suena más bien a manipulación del cogollo rojo. Hasta el cierre de esta columna, 10 días después del proceso, el PSUV apenas anunció los nombres de 170 candidatos, faltando 165 candidaturas. Eso sin contar a los aspirantes a diputados de los consejos legislativos regionales y concejales, cuya definición sigue siendo un misterio. El último reporte fue anunciado el pasado lunes 16/08. ¿Por qué el retraso? Una frase de Cabello da en el clavo: “Siguen siendo evaluadas”. Con ello se ratifica la tesis que ganar, no significa ser candidato, porque el cogollo tiene la última palabra y te puede llevar al paredón de fusilamiento sin anuncio y sin protesto. Aquí hay algo importante y es la absoluta opacidad con los resultados por parte del PSUV, ya que nadie sabe con exactitud cuántos votos obtuvo, porque anunciaron solo unos porcentajes que pocos dan por ciertos. Es bueno explicar que el CNE solo actuó como ente de apoyo técnico, por tanto totalizó votos y entregó las cifras al PSUV cuyos “líderes negativos” han manejado a su antojo los resultados. Una de las lecturas más importantes de lo sucedido en este proceso, es que la militancia votó en su mayoría contra los militares y eso es un certero golpe contra Cabello y por eso las maniobras de este para cambiar resultados y matizar lo ocurrido. El consolidado de todos los eventos y manipulaciones deja heridas muy profundas y casi que incurables en el PSUV, ya que más allá del silencio o muestras de apoyo de los afectados, los “guillotinados” buscaran su venganza sigilosa y el momento propicio sería el 21N. En resumen las internas “abiertas” del PSUV terminaron siendo una nueva burla del cogollo contra la militancia. Y regreso al inicio del comentario: una cosa ocurrió en los centros de votación y otra muy distinta fue lo que anunció la cúpula chavista. ¡Hecho en revolución!

Reunión. El martes17/08en horas de la noche recibí un dato inquietante. Resulta que en el Café Shakerato, ubicado el CC Plaza 75, avenida 3H con calle 75, en Maracaibo, entre las 8:30 y 10:30AM aproximadamente del lunes 16/08,se realizó una reunión en la cual participaron el rector principal del CNE, Enrique Márquez, Juan Carlos Fernández y Eduardo Vale, pero con un pésimo y además muy cuestionable invitado adicional: Salvador González. Que Márquez se reúna con Juan Carlos y Vale, a pesar de la sociedad política y financiera de este dirigente de VP con Omar Prieto, quien además es su compadre, es normal porque puede verse como una conversación entre actores políticos de la oposición. Pero que haya participado Salvador González que multiplicó su riqueza con el chavismo gracias a los centenares de negocios que hizo durante las gestiones de Gian Carlo Di Martino y Francisco Arias Cárdenas, da muy mala espina como decimos en criollo. ¿Qué se habrá conversado? Aunque la fuente no escuchó lo que hablaban, el solo hecho de la presencia de un sujeto como Salvador González, ya ensucia lo dialogado. ¿Por qué y para qué conversar con Salvador González? Como de Eduardo Vale podemos esperar cualquier barbaridad, le recomiendo solo a Enrique Márquez y Juan Carlos Fernández que tengan cuidado con quienes se reúnen. Por cierto, había un quinto participante, pero como no está vinculado al sector político sino gremial, preferí omitir su nombre.

Negociaciones. Sin mayores sorpresas se cumplió, el pasado viernes 13/08, la primera cita de la nueva ronda de conversaciones entre chavismo y oposición, a pesar del rechazo del sector de quienes consideran que “nunca es suficiente”. Todo se cumplió tal como lo expliqué en la columna anterior, cuando aclaré cómo funcionaría el protocolo diplomático creado para tratar de garantizar que este esfuerzo funcione y se logren los objetivos planteados. Hagamos un recuento, pues con claridad comenté que el viernes 13 apenas se darían los toques finales y se firmaría un primer acuerdo que contiene lo aprobado en cuanto a la agenda de temas y la metodología de las discusiones. Alegar que lo ocurrido es un nuevo fracaso, porque apenas en horas es imposible acordar una solución o que todo se va por el barranco ante los primeros problemas es un error. También se confirmó que Rusia sería el acompañante del oficialismo y el Reino de los Países Bajos (Holanda) sería el de la oposición, contando con la mediación de Noruega. Además, en la próxima cita se oficializarían las naciones que serán parte del “Grupo de Amigos” en el cual seguramente estarán EEUU, varios países de la Unión Europea, Cuba, China, Colombia y Argentina, entre otros. Hay quienes desacreditan lo sucedido alegando que se legitimó a Maduro, pero olvidan mencionar que también Maduro legitimó al interinato. En unas negociaciones es imprescindible que las partes en conflicto se reconozcan, porque si no es imposible que funcione el diálogo y mucho menos se logre un acuerdo. Por otro lado, debemos curarnos de espantos y no asombrarnos cuando sigan ocurriendo percances entre los participantes. En ese sentido, era previsible que el oficialismo tratara de embochinchar el comienzo y lo hizo con la presencia de Carlos Vecchio y amenazó con retirarse, pero luego de las acciones de los países participantes se calmó el berrinche rojo, con la aparente sustitución de Vecchio por el recién liberado Freddy Guevara. Seguramente habrá nuevos intentos del chavismo por dinamitar las negociaciones, sin levantarse o patear ellos la mesa. ¿Por qué no podrían hacerlo?Al parecer los detalles de la posible investigación en la Corte Penal Internacional (CPI), que se conocieron horas antes del comienzo de la ronda en México, hizo que Rusia cambiara su posición en defensa del oficialismo. Aparentemente los rusos no quieren aparecer como defensores a ultranza de un régimen acusado de violar los derechos humanos, tema en el cual ya tienen sus propios problemas internos con el acoso y ataques a los opositores de Vladimir Putin. Al parecer Rusia, a partir de las primeras revelaciones sobre el caso en la CPI, reforzó sus contactos con Estados Unidos a fin de delinear el acuerdo final que debe ser ratificado por los bandos en pugna. En ese supuesto pacto se sientan las bases para la transición política y electoral, además de la reinstitucionalización de Venezuela y por supuesto la atención inmediata de la crisis social. Rusia a cambio obtendría garantías de respeto a la cuantiosa deuda contraída por el chavismo y sobre a las inversiones que tienen en territorio nacional, principalmente en la industria petrolera. No me extrañaría que los rusos consigan levantar, adicionalmente, el boicot gringo a la terminación del gasoducto Nord Stream 2. Ante el cambio ruso y la posición cubana, que obtendría “oxígeno” para su asfixiada economía, Maduro y sus secuaces tienen escaso margen de maniobra. Aparentemente no tendrían capacidad de “patear” la mesa, sino que jugarían a perturbar las conversaciones y que estas se alarguen y finalmente no se llegue a nada. Es posible inferir queMaduro está atrapado ante eventos internos y externos que no puede controlar y por eso no le queda de otra que seguir y cumplir. Por eso, sale cantando una victoria revolucionaria y que hará todo lo posible para que la oposición no “patee” las negociaciones, cuando es todo lo contrario. Ante todo lo expuesto, es claro que las negociaciones podrían funcionar y no como consecuencia de las destrezas opositoras o la buena fe del régimen, sino que la comunidad internacional, sobre todo EEUU, la UE y Rusia, necesitan resolver y cerrar el tema Venezuela, que pasó de ser una simple controversia doméstica, a ser parte del juego geopolítico internacional. Y si a pesar del aparente cambio de Rusia, ¿Maduro decide levantarse? En ese caso podría quedar solo y sin aliados confiables, lo que se traduce en un escenario de mayor riesgo para ellos. En este punto es importante recordar que EEUU tiene una importante carta que podría jugar si el chavismo se alborota y se sale de las negociaciones: declarar al PSUV como organización terrorista. Todas las informaciones que recibo conducen hasta inferir que el esquema diplomático creado y acordado impediría en un alto porcentaje cualquier tipo de maniobra de esas a que los nos tiene acostumbrado el régimen. Y a los integrantes del sector “nunca es suficiente”, la recomendación es un poco de prudencia, racionalizar las expectativas y apostar por Venezuela.

Candidaturas. Hay pocos avances en las discusiones en la oposición en torno a las candidaturas o por lo menos no hay detalles oficiales, más allá de las informaciones que se reciben extraoficialmente, además de los globos de ensayo que lanzan algunos partidos con el fin de sembrar dudas. Eso no quiere decir que no sean días decisivos para el anuncio de los candidatos de unidad. Tomemos el caso del Zulia por ser uno de los estados más conflictivos. Hasta el cierre de esta columna solo había claridad en torno a Manuel Rosales como abanderado a la Gobernación y que Primero Justicia colocaría el abanderado para la Alcaldía de Maracaibo. La mayor discusión radica en los municipios San Francisco, Cabimas, Lagunillas, Colón, Machiques y Jesús Enrique Lossada. En el caso de San Francisco el juego sigue trancado porque UNT quiere que el abanderado sea Gustavo Fernández, mientras que Primero Justicia propone a Julio Montoya. Primero Justicia también propone a sus candidatos en Miranda, Colón y Cabimas donde vienen apoyando al independiente, Ricardo Acosta, ex presidente de Fedecámaras Zulia. Lo que queda del parapeto de Voluntad Popular quiere las candidaturas en Lagunillas, Rosario de Perijá y hasta Maracaibo; lo que causa risa en los círculos políticos. El otro pésimo chiste naranja es la amenaza lanzada por Eduardo Vale con el supuesto regreso de Lester Toledo, como si este funesto personaje representara un peligro para alguien. En cuanto al municipio Maracaibo en PJ siguen debatiendo entre Pablo Pérez y Rafael Ramírez cuál sería su abanderado en el caso de consolidarse el acuerdo con UNT. Lo que si está muy claro es que PJ está muy activo en Maracaibo, con Pablo y Rafael realizando actividades casi todos los días, a fin de reanimar la participación popular. También en Maracaibo el PCD insiste con Marco Rivero y Juan Carlos Fernández continúa con su aspiración. Ambos grupos proponen unas primarias como método prioritario. En el caso de Machiques la primera opción la sigue teniendo Liz María Márquez. En medio del juego que sigue trancado, UNT mantiene su proposición de realizar primarias en SF y en el resto de los municipios mencionados, para elegir a los candidatos de unidad. Las conversaciones continúan y de aquí al 29 de agosto, cuando cierran las inscripciones ante el CNE, debería generarse un acuerdo definitivo.

Desgaste. A partir de una amplia revisión de los datos que arrojó el reciente “Diagnóstico Político y Electoral” de Venezuela, realizado por la empresa Datincorp apenas el pasado 7 de agosto, llego a varias conclusiones sobre el profundo y preocupante desgaste del sistema político y la institucionalidad en Venezuela. ¿Por qué es importante identificar y entender tal deterioro? Porque cuando en los países ocurre este tipo de desgaste, las sociedades son caldo de cultivo propicios para el cambio hacia cosas muy buenas, aunque la experiencia nos indica que también a situaciones peores a las ya existentes. Estamos en un momento similar, guardando las distancias, a lo que se vivió en nuestro país a finales de la década de los 90 y que permitió el ascenso de Hugo Chávez al poder, como resultado de la perdida de confianza en el sistema político imperante para el momento. Está ocurriendo en Perú y por eso la victoria del comunista Pedro Castillo, aunque por escaso margen, lo que seguramente traerá más conflictos que beneficios a esa nación. Esta ocurriendo en Chile con la salvedad que en este país no hay un Chávez que intente sacar ventaja del descontento popular, buscando imponer un modelo socialista de línea dura, sino que la dispersión de apoyos obliga a construir consensos y la izquierda es el sector más dividido de la política chilena. Si los resultados de esa encuesta los proyectamos a un escenario de transición y reconstrucción, fácilmente podemos llegar a la conclusión que la recuperación de la confianza en el estamento político e institucional será compleja. ¿Por qué? Porque más de la mitad de los venezolanos no creen en el chavismo, pero tampoco en la oposición. Incluso la mayoría considera que los partidos actuales deben desaparecer y dar paso a nuevas organizaciones y liderazgos. En conclusión, el sistema político venezolano, incluyendo a chavismo y oposición, está gravemente enfermo.

Encuesta. Luego de publicada mi columna de la semana pasada, se comunica el amigo y colega Juan Carlos Fernández para aclararme que ellos no manipularon la encuesta que publicaron recientemente, en la cual el aparece como la mejor opción de la oposición para derrotar al chavismo en la Alcaldía de Maracaibo. Mi primera respuesta es que no lo mencioné a él directamente como responsable de haber manipulado el estudio, ya que solo me referí a una “fuerza fantasmal” y aparentemente se sintió aludido. Gentilmente me envió el documento con el estudio donde aparece con buenos números. Sin embargo, al revisar esa encuesta y compararla con la publicada en esta columna, me llamó la atención que hay dos estudios realizados por el mismo encuestador, en el mismo mes (julio 2021) y con las mismas variables, pero en el caso de los aspirantes a la Alcaldía de Maracaibo los resultados son totalmente distintos, pero además los estilos en la presentación de los informes finales son diferentes. ¿Por qué esas diferencias?Ese dato curioso se lo comenté al amigo Juan Carlos, quien recalcó que él no pagó la encuesta, sino que la recibió de un amigo que la contrató. Adicionalmente, aprovechó para darme detalles del crecimiento de la estructura de Fuerza Vecinal en Maracaibo. Por otro lado, le consulté si entre sus planes estaba mantener su candidatura en el caso que no fuese electo como abanderado de unidad y su respuesta fue que se estaba discutiendo el método de selección entre primarias y un consenso a través de encuestas y en el caso de no ser el favorecido, apoyaría al electo, pero que si él es el escogido pediría el apoyo de quienes también estaban aspirando. Finalmente exigió no “ningunear” a nadie, cosa en la que estoy de acuerdo.

Insistencia. Ante los últimos acontecimientos en el marco de las conversaciones en la oposición, sobre las candidaturas de unidad, sobre todo en el Zulia, el Partido Centro Democrático (PCD) insiste en su propuesta de unas primarias para el 12 de septiembre, no solo para escoger a los abanderados de unidad, sino para también clarificar cuales son las organizaciones que verdaderamente cuentan con una estructura política. La idea del PCD es que todos los aspirantes, en aquellos estados y municipios donde sea imposible un consenso real, se inscriban antes del 29 de agosto y luego del 12/09 se hagan las sustituciones sumando apoyos a quienes resulten vencedores. La propuesta remata alegando que de esa forma se construiría una real plataforma unitaria y empodera a los venezolanos.

Negocio ¿o saqueo? Luego de más de 22 años atrocidades chavistas uno pierde la capacidad de asombro ante sus negocios chuecos. La semana pasada hice referencia al guiso que un alto funcionario de la Gobernación del Zulia mantiene en la estación de servicios ubicada en El Milagro, cerca del derruido Bancomara, pero resulta que eso es una práctica generalizada en la gestión de Omar Prieto, pues los encargados de manejar las “bombas” expropiadas por la gobernación aprovechan sus “5 minutos de fama” para obtener elevadas ganancias con la comercialización ilegal de gasolina, que debería ser vendida a quienes pasan horas y horas en una cola, pero que está a la venta en el mercado negro y a precios poco acordes con el ingreso de la mayoría de la población. Que un funcionario público aprovechando su poder y oportunidad obtenga más de 30 mil dólares mensuales de ganancia, con la venta de la poca gasolina que se produce o se importa, me parece una aberración y lo peor es que Omar Prieto calla ante lo que ocurre. Hay un dicho que expresa que quien calla otorga, pero en este caso quien calla es cómplice. Señor Omar Prieto ¿Es usted cómplice de los negocios con la venta de gasolina?

Ruido. Demasiados señalamientos provienen del municipio Miranda, del estado Zulia, sobre la supuesta vinculación de la dirigencia del PSUV con el narcotráfico, ante lo cual las autoridades no hacen nada. Un amigo que conoce en detalle lo que ocurre, me cuenta que la inacción oficial es vulgar, ante lo cual se pregunta: ¿Será una política de estado del chavismo?

Rebeldía. Siguen los problemas en el partido Voluntad Popular, ante la decisión “no oficializada” de participar en las elecciones regionales y municipales. Ahora le tocó a la dirigencia de VP en el eje panamericano del estado Trujillo, quienes mediante un documento público se rebelaron ante la aparente intención de participar el 21N, acusando la falta de coherencia y transparencia en esa organización. Incluso exigen que Leopoldo López haga un pronunciamiento urgente ante esa supuesta decisión. En este caso es llamativo el silencio de López, muy dado a meterse en cuanto tema surge, pero además alejado de su costumbre de jugar adelantado para sacar provecho.

Darwin Chávez | @Darwinch857 | [email protected]