Darwin Chávez // ¡Escándalo! Oscuras maniobras políticas buscan la caída de Monómeros

Monómeros (I). La situación en esta empresa de capital venezolano, pero que funciona en Colombia y está regida por las leyes de ese país, sigue generando polémica. No solo se trata de la solicitud de una averiguación de las supuestas irregularidades administrativas, que fue hecha por la Fracción 16J al gobierno interino y la AN, sino que además la Superintendencia de Sociedades emite hace algunos días una resolución anunciando que toma control de la compañía para, supuestamente, protegerla de cualquier acción de Maduro. Adicionalmente, este lunes 13 de septiembre la presidenta de Monómeros Colombo Venezolanos, Carmen Elisa Hernández, renuncia a su cargo alegando: “En este momento me pongo a un lado, por manifiesto desacuerdo con el resto de la administración de la empresa, en la forma de manejar la actual crisis frente a Supersociedades”. Tomando en cuenta la poca transparencia del gobierno interino en torno al manejo de los activos venezolanos en el exterior, me quedó la duda en torno a que estaba ocurriendo realmente y por eso hice varias consultas. Luego de conversar con varios involucrados y revisar información, llego a la conclusión que hay mucho más que no ha sido revelado y que explicaré en esta columna, aunque algunos me tilden luego de traidor. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Monómeros? Las evidencias demuestran que un sector del interinato está montado en una operación para reducir la capacidad operativa y financiera de Monómeros, con el fin de que su principal acreedor que es la compañía norteamericana Nitron Group LLC, presuntamente, asuma el control de la empresa. Resulta que Monómeros mantiene una deuda de más de US$300 millones con Nitron Group. ¿Qué es Nitron Group LLC? Con una simple revisión de su web, esta empresa expone su propuesta de valor como: “Nitron es un comerciante líder mundial de fertilizantes químicos y agrícolas, así como un importante comprador de diversos productos de países europeos/bálticos, China, Oriente Medio, África del Norte y América del Norte”. Además en cuanto a la descripción de sus productos explican que: “Nitron se especializa en productos fertilizantes. Los 3 productos principales son nitrógeno, fosfatos, potasa junto con varias mezclas especiales”.A partir de esos detalles es posible inferir que la deuda de Monómeros es por productos que Nitron le ha vendido. Luego de una amplia revisión de la web de esta empresa, hay un detalle que llamó mi atención y que pudiera parecer poco relevante y es que al ingresar en su web el navegador arroja una alerta de “no seguro”, ya que carece del certificado SSL y eso es poco común en los website corporativos. ¿Eso es importante? De pronto no, pero insisto que llamó mi atención ese hecho. Nitron tiene su sede corporativa en 35 Mason Street, Greenwich, Connecticut 06830, Estados Unidos y su presidente actual es Javier Urrutia. Regresemos a la polémica con Monómeros, pues el fondo de todo es que ese sector minoritario, pero con mucho poder, en el interinato está apostando a que ante los impagos de las deudas, supuestamente, Nitronasuma el control de Monómeros y eso podría dejar jugosas ganancias en el camino para los involucrados. ¿Quiénes de la oposición están en esa jugada? Hagan ustedes sus deducciones una vez exponga más detalles en la siguiente parte del comentario.

Negociaciones. Los últimos acontecimientos en torno a la posible y cercana extradición de Alex Saab y Hugo “El Pollo” Carvajal a Estados Unidos, han desembocado en momentos de gran tensión que serán una muy dura prueba para el protocolo diplomático creado por la comunidad internacional, con el fin de encausar las negociaciones entre oficialismo y oposición hacia un acuerdo que permita iniciar una transición política en Venezuela. Analicemos el asunto por partes. Cuando el Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó la extradición de Saab, descartando todas las maniobras de los abogados defensores, se abrió la puerta para que en cuestión de días el funesto personaje llegue a Estados Unidos y se acelere el proceso que ya está en marcha. Esa posibilidad disparó las alertas en el chavismo, sobre todo en el “Madurismo”, porque Saab vale demasiado por la gran información que posee sobre los negocios muy turbios que han hecho, en el marco del saqueo a Venezuela. Incluso las preocupaciones también se generaron en Rusia y Turquía que son naciones importantes en el entramado de negocios que manejaba el barranquillero. En este punto, los rusos están muy preocupados ya que EEUU tendría información contra ellos y podrían venir graves acusaciones a nivel internacional. De ahí el comunicado de la Cancillería rusa que marcó el camino para incluir el tema en las negociaciones en México. Con pocos días de por medio, se suma la recaptura de Hugo “El Pollo” Carvajal en España sobre quien sigue vigente una petición de extradición de EEUU. Carvajal también tiene un valor capital para el chavismo, no solo porque maneja información sobre los negocios corruptos, sino también sobre las vinculaciones de algunos altos jerarcas del régimen chavista con el narcotráfico. En este caso, el oficialismo no pide incluir al “Pollo” en el menú de las negociaciones, pero se mueve a través de sus aliados en España para impedir o por lo menos retrasar su entrega a los gringos. Las decisiones y acciones sobre ambos personajes llegan en muy mal momento para el chavismo, ya que son dos cartas que suma EEUU y el resto de las naciones involucradas, para impedir cualquier maniobra roja que busque sabotear o levantar las negociaciones. Los norteamericanos, fieles a su estilo, no han dicho absolutamente nada pero se guardan ambas cartas para obligar al oficialismo no solo a permanecer en las conversaciones, sino también a “motivarlos” a llegar a acuerdos que permitan construir la salida a la crisis nacional. Ahora bien, luego del comunicado ruso el chavismo apela a una jugada muy inteligente, aunque sea una aberración, que fue anunciar que Alex Saab se suma como diplomático al grupo negociador en México. Ese fue un buen movimiento en el tablero y tiene como objetivo lograr la paralización de los procesos contra Saab, pero en el fondo se trata de proteger sus propios intereses que están en riesgo a partir de la información y documentación que podría entregar el supuesto empresario y diplomático. ¿Cuáles son los escenarios en torno a la forma y el fondo de tal jugada? El primero y menos probable es que el Reino de Noruega y el resto de las naciones involucradas, además de la oposición, acepten la incorporación de Saab a las negociaciones, lo que sería una bomba solo mata negociaciones porque erosionaría gravemente la credibilidad del esfuerzo que está en desarrollo. El segundo escenario, es que el chavismo negocie con EEUU y lleguen a acuerdos para que Saab sea enjuiciado y castigado, pero los gringos se reservarían por un buen tiempo las acciones contra el chavismo, a partir de lo que confiese el detenido. De esa forma todo recaería en AB, mientras Maduro y compañía estarían protegidos por un tiempo. El tercero es que Rusia acuerde directamente algo similar con EEUU, para que Saab pague por sus delitos, pero no haya acciones contra ellos y el oficialismo. Y el cuarto escenario es que no acepten la incorporación, lo que podría motivar a que el chavismo y sus aliados se levanten de la mesa y las negociaciones fracasen, causando un severo daño al presente y futuro de Venezuela. En este punto es importante destacar algo que he explicado muchas veces y es que este camino no sería fácil, ni estaría exento de problemas. Esperemos los eventos que están por venir y que serán decisivos para saber que ocurrirá finalmente con las negociaciones.

#BODEstafa. Me escribe un grupo de estafados por el Banco Occidental de Descuento (BOD) y por su presidente Víctor Vargas, para informarme que no hay avances en la devolución de los ahorros a los clientes del Banco del Orinoco NV que funciona en Curazao. Hagamos un recuento de los eventos para que ustedes tengan un contexto del tema. El pasado 8 de mayo de este año las autoridades de Curazao llegaron a un acuerdo con los directivos del Banco del Orinoco NV, para una “liquidación conjunta y controlada” y la devolución del dinero de 1.900 acreedores y clientes. En aquel momento se informó que el acuerdo de liquidación sería firmado en julio y el proceso de regularización y pago debía durar menos de 90 días. Recuerdo bien que por esos días y a raíz de dicho acuerdo, el BOD jugó a mal informar a la opinión pública aseverando que ya el tema estaba resuelto, cuando en realidad apenas era una luz en el oscuro túnel de la estafa. Luego de dicho anuncio, en mi columna del 28 de julio alerté como el señor Vargas y su grupo financiero estaban jugando al cansancio de los estafados y di detalles de la jugarreta que estaba en marcha. Ahora bien, de esa fecha para acá la fuerza de los hechos demuestra que la alerta emitida tenía suficientes argumentos, porque cada vez parece estar más lejos el día en el cual los estafados reciban su dinero. ¿Qué ha ocurrido? Los afectados me informan que al parecer el BOD suspendió los pagos programados con el pequeño grupo de clientes con quienes habían llegado a acuerdos, para entregarles pagos parciales todos los meses. Ante los nuevos problemas, los estafados están retomando la organización de protestas en diversas agencias del BOD a nivel nacional, para reclamar por la falta de claridad de este banco y su presidente. Lo más preocupante es que desde hace varios meses no hay noticias sobre el proceso de liquidación del Banco del Orinoco, porque pasan los meses y no hay avances significativos. Tal como lo expliqué en la referida, la única propuesta hecha por el BOD era transferir las cuentas al BOI Bank de Antigua y Barbuda que tiene los mismos problemas de los tres restantes bancos que formaron parte de la red de captación de dólares a venezolanos. Uno de los afectados explicó que hay serios retrasos en la certificación de cuentas de los clientes que ejecutan los interventores en Curazao ya que, aparentemente, la data que debió entregar el BOD nunca apareció y por eso deben hacer esta certificación. Hay fundados temores sobre el peligro de que los ahorristas nunca reciban el dinero que entregaron. Inclusive, hay quienes están preocupados porque la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores(ANAUCO) que defendía a un grupo de 300 estafados, desde hace dos meses no envía el informe mensual que explicaba a sus defendidos, el estatus de los reclamos y demandas. Lo cierto de todo, es que por dónde se analice el asunto, fácilmente se llega a la conclusión que el BOD sigue jugando con los estafados. Si quieren conocer más sobre el esquema de captación de ahorristas aplicado en el Banco del Orinoco, los invito a leer este trabajo de investigación de los colegas de Armando.info.

Molesto. Aunque Henry Ramos Allup negó cualquier conversación con Bernabé Gutiérrez para presentar candidaturas conjuntas de las dos AD, las negociaciones si eran reales y tenían como intermediario a un supuesto enchufado de origen árabe. El problema es que el tema se filtró a la prensa y eso molestó mucho a Ramos Allup, que a partir de eso rompió los diálogos. Henry además acusa al diputado Luis Eduardo “Burro” Martínez de haber filtrado las reuniones. Además desde el “Alacranato” me informan que tienen pruebas de los encuentros y los temas discutidos, por lo que esperan hacerlos público.

Monómeros (yII). A raíz de la maniobra política contra Monómeros tres de los partidos del G4 o sea Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo le dieron a Leopoldo López un plazo de 24 horas, para que la señora Carmen Elisa Hernández renunciara al cargo de presidenta de Monómeros. Estos tres partidos acusan a Voluntad Popular y específicamente a Leopoldo López de estar, presuntamente, detrás de la maniobra para generar la crisis financiera en Monómeros y queNitron se quede con la empresa. En paralelo el G3, con la excepción de VP, motivó la discusión y aprobación en la Asamblea Nacional 2015 de una carta dirigida al presidente de Colombia, Iván Duque, en relación con la situación de Monómeros. La carta fue aprobada en la sesión de la Comisión Delegada del martes 14/09 que fue presidida por el vicepresidente, Juan Pablo Guanipa, ya que Guaidó no quiso involucrarse en dicha comunicación.JG ni siquiera firma la comunicación, como pueden ustedes revisar en el mismo documento (Descargue aquí), donde tampoco está la rúbrica del jefe de fracción de Voluntad Popular. El texto de la misiva es una clara defensa de los intereses nacionales en Monómeros, pero además hay una parte del escrito que deja abierta cualquier interpretación: “Rechazamos abiertamente cualquier intento de terceras personas, incluidos grupos económicos actualmente vinculados a la sociedad, por adueñarse de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. mediante maniobras sigilosas y torticeras ”. Adicionalmente en la comunicación hay un aparte sobre “actos de desorganización y desinformación”, en el cual señalan que “un conjunto de personas ha venido promoviendo actos de desorganización industrial y generado informaciones distorsionadas y malintencionadas…”. En ese sentido en el primer punto reflejan: “Estrategia deliberada para deteriorar el flujo financiero de la empresa hasta llevarla a la insolvencia y entregársela a su mayor acreedor , para luego responsabilizar a los administradores de Monómeros Colombo Venezolanos de dicho hecho”. ¿Quiénes el mayor acreedor?Al parecer esNitron Group LLC. Pero además en el comunicado en el punto número 5 afirma: “Utilización de información privilegiada y confidencial de la empresa para hacerle daño. Intentos de actos de sabotaje, descrédito con información temeraria de narcotráfico, descrédito a través de medios de comunicación, desinformación a la Presidencia de la República, Ministerios e instituciones adscritas tales como la Dirección Nacional de Inteligencia y la Superintendencia de Sociedades, todo con la finalidad de generar un estado de ánimo interno y externo en contra de la empresa, administradores y accionistas, y estimular acciones que deterioren las finanzas de la empresa y su reputación”. Supongo que ahora tienen claro quiénes son los protagonistas y sus intereses. ¿Quieren algo más? Pues resulta que hay intereses políticos y económicos involucrados en la maniobra para que Monómeros pierda solvencia y pase a otras manos, ya que aparentemente hay figuras del “Uribismo” involucradas. Ahora entiendo las razones por las cuales Julio Borges reafirma (11/09/2021) su propuesta de entregar los activos de Venezuela a un fideicomiso. El hedor que emana de algunos grupos de la oposición que forman parte del gobierno interino es muy fuerte. ¿Qué hacer ante eso? ¿Callar? No creo que el silencio sea lo adecuado.

Extraña defensa. Muy llamativa la defensa que Omar Prieto emprendió la semana pasada a favor de Juan Carlos Fernández y Eduardo Vale. De este último no hay mucho que extrañar ya que son compadres y Vale ha sido, es y seguirá siendo uno de los más beneficiados del financiamiento que OP. En el caso del fallido precandidato a la Alcaldía de Maracaibo por Voluntad Popular, solo es interesante como menciona con afecto a Eduardo y además admite que habla con él todos los días, si tal como usted lee, admitió que tiene comunicación permanente y fluida con Eduardo Vale y lo confiesa con la frase: “Yo se lo digo todos los días”. Más claro imposible. En el caso de Juan Carlos Fernández, también de forma muy extraña, le recordó su pasado chavista cuando militó en el Movimiento V República y hasta fue director de organización, según lo revela OP en sus palabras. Lo otro que resalta y partiendo del discurso conflictivo y descalificador de Prieto, es que se expresó hasta con cariño de ambos. Un amigo que tiene conocimientos en Psicología y Programación Neurolingüística (PNL) me dio la respuesta a la infidencia cometida por Omar: “El ser más hablachento es el subconsciente, pues no se guarda nada”. O sea que a OP lo traicionó su subconsciente y dejó al descubierto algunas verdades interesantes. Para complementar esta afirmación, revisemos la definición que de subconsciente nos da el diccionario Oxford: “Conjunto de procesos mentales, no percibidos conscientemente por el individuo, pero que pueden aflorar en determinadas situaciones e influir en su manera de actuar o en su carácter”. De ahí la muy común frase: “El subconsciente me jugó una mala pasada”. Algunos políticos sufren de incontinencia verbal y por eso se meten en temas que no le conciernen y es ahí cuando aparece el subconsciente. Si usted quiere revisar lo expresado por Prieto, solo vea el video.

Candidaturas. Aunque a carajazos las candidaturas de la oposición en el Zulia comienzan a tomar forma y este domingo 19 se harán primarias en algunos municipios como San Francisco y Cabimas para terminar de definir los abanderados de unidad. En ese sentido, me informan que este viernes habrá una importante reunión de la cual debe salir buena parte del humo blanco, esperando solo por los resultados de las primarias ya mencionadas. En cuanto a la Alcaldía de Maracaibo la candidatura de Rafael Ramírez comienza a desarrollarse de una mejor forma y el acto de unidad realizado este miércoles 15 fue importante. En torno a Marco Rivero y el Partido Centro Democrático (PCD) este sigue en su trabajo para mostrar sus fortalezas y han realizado varias caminatas y marchas, que son una buena expresión del empeño que han puesto para el crecimiento de la organización. Hay que mencionar que las conversaciones, para acuerdos con el PCD, se han enturbiado como consecuencia de la arrogancia de los portavoces de Primero Justicia que solo ofrecen migajas. Incluso desde el PCD me indican que la gente de PJ ha sido hasta irrespetuosa con ellos. En cuanto a Juan Carlos Fernández me informaron que no hay puntos de coincidencia y que han descartado un acuerdo con él. A partir del lunes 20 de septiembre habrá noticias más concretas sobre la definitiva plataforma de candidaturas de unidad.

Moroso. Ese es el calificativo que mejor aplica para el comportamiento de Omar Prieto, ya que no paga las deudas pendientes con los empleados y obreros de la Gobernación del Zulia. En el caso del Sistema Regional de Salud los incumplimientos son groseros, ya que han violentado las directrices que envió el Ministerio de Salud mediante la comunicación No. 010 que con fecha 1ro de julio de este año, fue remitida a todos los directores estadales de salud, estados centralizados, descentralizados y entes adscritos, en la cual se explica en detalle los lineamientos para el pago de las diferencias de los beneficios laborales, que son parte de la convención colectiva firmada este año. Hasta el cierre de esta columna, la gestión de Omar Prieto y su hermana Omaira Prieto, como directora del Sistema Regional de Salud, no había pagado ninguna de las deudas pendientes con el personal de salud adscrito a la Gobernación del Zulia. Por cierto, ya el dinero lo recibieron y nadie sabe qué hicieron con esa platica. Parece olvidar Omar que el personal del ejecutivo regional vota y a veces cobra revancha al acudir a los centros de votación. Los otros que parece que perdieron la memoria son los directivos de los diferentes sindicatos del sector salud, quienes conociendo muy bien lo que sucede guardan absoluto silencio.

Decisión. Conversé largamente con el profesor, César Ramos Parra, quien gentilmente me llamó para explicarme las razones por las cuales declinó en su aspiración a la Gobernación del Zulia. Posteriormente, el miércoles 15/09 hicieron un acto público para exponer su posición de no participar ante la falta de condiciones, basado en lo declarado por Juan Guaidó y la posición de la Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO). Creo que tomó una sabia decisión ante la situación del país y de preservar su imagen ya que su participación electoral se hubiera prestado a interpretaciones erróneas, en medio de la turbidez de la opinión pública zuliana.

Frase. Lo dijo Marco Rivero ante los problemas que afectan las discusiones por las candidaturas opositoras: “La unidad se construye con inclusión y no con imposición”.

Fractura. Recuerdan que he venido mencionando los graves problemas internos que afectan a lo poco que queda de Voluntad Popular en el Zulia, bueno en ese sentido los eventos que han venido ocurriendo en torno a las primarias en San Francisco, son la mejor demostración de la rebelión interna. Resulta que el Equipo Regional de Activistas (ERA) o sea la Dirección Regional de VP anunció que apoyarían a Julio Montoya en el sur, pero resulta que el Equipo Municipal de Activistas (EMA) de San Francisco decidió apoyar a Gustavo Fernández de Un Nuevo Tiempo y hasta realizaron una asamblea de respaldo el martes 14/09/2021. Hay quienes acusan a Desirée Barboza de estar entregada a Primero Justicia.

Guisos. Siempre he creído que los gobernantes, sin importar su color o ideología, deben vigilar la conducta de sus funcionarios, pero sobre todo de los más cercanos. En ese sentido, le recomiendo al alcalde de Maracaibo. Willy Casanova, que meta el ojo al director de la Vereda del Lago, Johnny Pérez, quien de ser un pobre de solemnidad ahora anda en camionetas de lujos y lleva una vida no cónsona con sus ingresos legales. Me cuentan que con la excusa del desarrollo económico tiene varios guisos montados para entregar espacios del parque, obteniendo lucrativas ganancias de esas operaciones.

Darwin Chávez | @Darwinch857 | [email protected]