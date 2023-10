Darwin Chávez | ¿El régimen está entrampado con la primaria presidencial?

AL CIERRE. Me informan desde el PSUV que están a punto de “ilegalizar” la primaria a través de una inminente decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Como no es la primera vez que me dicen lo mismo, seamos cautos y esperemos el próximo movimiento del chavismo.

GUI$$ADOR. El pasado lunes 2 de octubre un amigo del PSUV, quien conoce muy bien a Lisandro Cabello, me escribió con el fin de compartir una información sobre una acusación contra él y me recomendó revisar profundamente el caso: “Acusan al diputado chavista Lisandro José Cabello de interferir en investigación de corrupción en Carbozulia, que salpica a primo de Tareck El Aissami”. El denunciante es el abogado y empresario Juan Pablo Montiel Almeida, quien llevó hasta los tribunales la denuncia sobre presuntos actos de corrupción en Carbozulia acusando directamente a su expresidente, Francisco Javier Aguilera Castro, quien estuvo en el cargo hasta el 15/03 cuando fue destituido. La investigación está en marcha en el Tribunal Séptimo de Control del estado Zulia, buscando determinar el supuesto daño al patrimonio público en dicha empresa estatal y que también involucra a la compañía “Operaciones Mineras y Servicios Lacustres C.A”. Hasta ahí, los indicios mostraban que se trataba de otra acción ilegal de Lisandro, muy acostumbrado a vivir al margen de la ley, ya que él tiene un bufete con la abogada Rebeca del Gallego y son especialistas en defender a acusados de delitos muy graves y oscuros ¿Les suena el nombre de Rebeca del Gallego? Pues sí, es aquella que fue Procuradora del Zulia en la gestión de Omar Prieto. Hasta ese momento se evidenciaban dos acciones ilegales, la primera es que Lisandro en su condición de diputado de la Asamblea Nacional no puede ejercer el derecho, ya que eso está prohibido expresamente por la Constitución Nacional. Claramente él no da la cara en los tribunales, aunque si presiona y compra jueces, porque el trabajo operativo lo hacen tres abogados conducidos por la señora del Gallego. En este caso, al parecer, el propio Cabello ha ejercido presiones para que la investigación judicial no avance y este es el segundo ilícito perpetrado por este personaje. Sin embargo, cuando reviso detenidamente la información, tropiezo con la identidad de los directivos de la empresa “Operaciones Mineras y Servicios Lacustres C.A” y no solo resalta el nombre de Brahim Elmaaz, quien aparentemente es primo de El Aissami, sino que me llaman la atención tres nombres adicionales. En primer lugar, aparecen dos sujetos de apellido Castellano y eso me hizo recordar un personaje que puede ser clave en esta trama de corrupción: Sandy Castellano, a quien en múltiples ocasiones he señalado de estar involucrados en negocios irregulares en PDVSA, pero quien además tiene una relación de amistad y negocios con Lisandro. O sea que no me extrañaría que sean socios en la compañía señalada. El otro nombre que llamó mi atención es el de Angelo Candian y al revisar mis archivos recordé que una empresa denominada: “Construcciones y Suministros Pérez Candian C.A”, también estuvo involucrada en negocios chimbos en PDVSA y esta familia es señalada de hacer negocios con Sandy Castellano. Inclusive, en una oportunidad me informaron que Castellanos y Candian eran socios en la compra de un enorme muelle en la zona de El Bajo, municipio San Francisco. ¿Qué quieren decir todos estos datos? Que muy seguramente el socio principal de la empresa acusada de corrupción en Carbozulia es realmente Sandy Castellano, quien sigue confiando que gracias a sus contactos en el alto chavismo nunca será tocado. Y tampoco tengo dudas que en el guiso que está siendo investigado en los tribunales está involucrado Lisandro Cabello. Sobre este caso elevé un par de consultas y espero resultados. Cuando estaba por cerrar esta columna me di cuenta que, casualmente, desde mayo de este año la citada empresa está en proceso de liquidación como se demuestra con este cartel público. Y también casualmente, comienzan a liquidar a la compañía “Operaciones Mineras y Servicios Lacustres C.A”, posterior a que cae en desgracia Tareck El Aissami y toda su cofradía de bandidos.

ERRÁTICO. Preocupa la conducta, el discurso y las decisiones que está tomando Manuel Rosales. Luce con la brújula perdida. Lo veo errático y preocupado. Él nunca ha tenido un buen discurso, pero ahora está peor ya que está cometiendo errores que están siendo muy costosos. O sus asesores comunicacionales también perdieron la brújula, o ya no tienen capacidad para controlar a Manuel y evitar que incurra en equivocaciones innecesarias. Ya no sólo se trata de sus frecuentes reuniones con Maduro y Jorge Rodríguez, sino que recientemente tuvo un emotivo encuentro con Juan Barreto y hasta dejó la puerta abierta a llegar a acuerdos políticos con “El Conde del Guácharo” después del 22-O. Pero no conforme con esto, Manuel luego lanza aquella arenga culpando a toda la dirigencia política de la diáspora, lo que le ocasionó grandes y altisonantes críticas. Es tan mala la conducción y asesoramiento de Manuel, que hasta el video que buscó controlar los daños le salió mal. Por cierto, en esta alocución MR se vio leyendo un discurso que le escribieron, pero de todas maneras se salió del guion y metió la pata varias veces. Una de las metidas de pata fue prender el ventilador y acusar a dirigentes de oposición que viven como ricos. ¿Por qué se equivocó? Porque él no tiene cómo justificar ninguna, absolutamente ninguna de sus propiedades en Venezuela, Panamá y Estados Unidos e incluso sus hijos tampoco pueden justificar los bienes y el nivel de vida que llevan. Pero eso no es todo el error, ya que también fustigó indirectamente al gobierno interino y parece olvidar que él también se benefició de esa etapa oscura y si no recordemos el escándalo con Monómeros. Literalmente se disparó en un pie. Considero que Manuel debe tomarse un “sabático” y alejarse del tema político nacional, mientras se queda tratando de remendar su pésima gestión en el Zulia. Deberían esconderlo para que no se siga “auto suicidando” con sus acciones, discursos y omisiones. Y luego sus aliados denuncian una campaña mediática en su contra, cuando él mismo está cavando su propia fosa. Como conozco su forma de hacer política, infiero que está agobiado con su caída en las encuestas, pero igualmente porque no ha podido cumplir con todos sus compromisos con el régimen. Ya es visto abiertamente como aliado del régimen y no como un invento de algunos, entre ellos este columnista. Manuel, si me permites un consejo, es preferible que te retires de la escena política por varios meses, para que no sigas auto flagelándote ante la opinión pública. Sin ánimo de ser alarmista, veo mal, muy mal a Manuel, a sus asesores y también a sus aliados. Es triste ver cómo él mismo está destruyendo todo lo que construyó.

REVEROL. El general oriundo de Cabimas no oculta su aspiración de ser Gobernador del estado Zulia. Es una meta que no es de ahora, pero no le había llegado su oportunidad. Por eso, entre otras cosas, maniobró contra Omar Prieto hasta el punto de instalarse en el estado antes del 21N para impulsar el voto contra OP. El gran problema para Néstor Reverol es que a pesar de su aspiración, tiene demasiados factores en contra y quizás el más grave es el tema eléctrico que recae en él con mucha fuerza. Lo poco que había ganado con el supuesto plan de saneamiento del lago, que solo consiste en recoger basura sin atender los problemas de fondo, lo está perdiendo de forma acelerada con los apagones que están afectando a todo el Zulia, pero principalmente a Maracaibo. La crisis eléctrica, como ha sido su comportamiento normal, entró en una fase muy grave y los apagones son de 5, 6 y hasta más horas lo que se convierte en un infierno en medio del calor que caracteriza a nuestra región. Creo que el “general apagón” está comenzando muy mal su carrera hacia las elecciones regionales del 2025, las cuales quizás se adelanten para el 2024. Tomando en cuenta que la crisis eléctrica no es un problema que vaya a ser resuelto en el corto plazo, creo que Reverol tendrá que cargar con esa pesada cruz y eso le podría no sólo afectar sus opciones de victoria, sino incluso su candidatura dentro del PSUV.

¿ENTRAMPADO? El régimen de Nicolás Maduro está en una posición bastante compleja en relación con la primaria. Si deja que se realicen es un riesgo porque el resultado podría empoderar y legitimar aún más el liderazgo de María Corina Machado, lo que podría incidir en la imposibilidad de impedir su participación en las presidenciales con aquella inhabilitación ilegal y exprés. Si aborta el proceso con una decisión judicial deberá afrontar el costo político, ya que una acción como esa perturbaría sus conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y la posibilidad de obtener una mayor flexibilización de las sanciones. Falta un poco más de dos semanas para el 22-O y el chavismo nunca se imaginó estar en esta situación. ¿Por qué? Porque ellos confiaron que su estrategia para implosionar la primaria, junto a sus socios del G4 sobre todo Manuel Rosales, iba a funcionar y resulta que no funcionó. Cuando la Comisión Nacional de Primaria acudió al Consejo Nacional Electoral con el fin de explorar el apoyo técnico, colocaron condiciones que les garantizaban el control del proceso y al final eso nunca cuajó. Luego demolió la directiva del CNE para que la CNP no continuara con las conversaciones y eso tampoco funcionó. Posteriormente, tenía fe de que para la oposición era imposible llevar adelante un proceso manual con tan poco tiempo, pero resulta que sí pudieron y hoy la primaria sigue su marcha sin ningún apoyo del Poder Electoral. Una de las últimas cartas que se jugó el oficialismo, fue la decisión del CNE de ofrecer “asistencia técnica y legal”, pero moviendo la fecha de la elección para el 19/11 y la CNP dijo claramente no sólo que la fecha no se movía, sino que de nuevo aclaró qué podría necesitar del CNE. Hasta ahora no ha obtenido los resultados que esperaba, a pesar de que ha puesto en marcha estas y muchas otras jugadas más. Hay que reconocer que la Comisión Nacional de Primaria ha actuado de forma inteligente. Nunca dijo que no a la propuesta del Consejo Nacional Electoral, pero tampoco dijo que sí. Se limitó a aclarar qué era lo que había solicitado a mediados de año, además de ratificar que la situación actual es diferente a la que había para aquel momento. Hasta ahora la CNP no le ha dado “razones” al chavismo para sustentar una decisión del Tribunal Supremo Electoral contra la primaria, pero eso no quiere decir que en su desesperación el oficialismo no incurra en el error de usar su bufete particular para impedir a la fuerza la realización de la consulta del 22-O. Sin embargo, como en el chavismo están acostumbrados a tratar de apagar el fuego con gasolina, no sería extraño que en los próximos días y quizás horas, el TSJ emita una sentencia que pretenda obligar a la CNP a aceptar las condiciones del CNE para realizar la primaria el 19 de noviembre o quizás en una fecha posterior, amenazando que de no aceptar el proceso no podría realizarse y los integrantes de la comisión serían acusados de desacato. Una acción como esta en vez de favorecer los intereses de Maduro y su banda, más bien sería contraproducente porque tendría un fuerte impacto en sus conversaciones con la comunidad internacional, sobre todo con EEUU. ¿El oficialismo tomará el mismo camino que Daniel Ortega en Nicaragua? Lo dudo porque sería maximizar el costo político y sus objetivos son otros. Incluso, en este punto hay que recordar que en el chavismo son de “rosca al revés” y cuando muchos pensamos que tomarán un camino, ellos deciden tomar otro. Por eso no hay que descartar una sentencia del TSJ contra la primaria, pero tampoco hay que desechar la idea de que dejen que el proceso se complete y después ver cómo hacen para manejar los eventos posteriores. El tema llegó a tal punto, que haga lo que haga es un riesgo para el chavismo. Esperemos los acontecimientos.

EMERGENCIA. El amigo César Pérez Vivas es uno de los pocos candidatos a la primaria presidencial que sí está haciendo propuestas viables, ante los serios problemas que tendrá que enfrentar quien conduzca un gobierno de transición en Venezuela. Hace pocos días durante un evento en Barinas anunció que, de llegar a la Presidencia de la República, de inmediato pondría en marcha un “Plan de Emergencia Humanitaria” que tiene dos ejes fundamentales. El primero es atender con urgencia el déficit alimentario que agobia a buena parte de la población, sobre todo a los niños. Y el segundo eje busca superar los serios problemas que tienen casi paralizado el sistema de salud en Venezuela. Para este plan se plantea convocar a la comunidad internacional a que participe. Una de las cosas que más llamó mi atención es que en dicho plan contempla la atención especial de los adultos mayores quienes, ante la migración de sus familiares más cercanos, se han quedado solos y sin apoyo. De nuevo llamó a constituir un gobierno de unidad nacional que convoque a los venezolanos más capaces y representativos de todos los sectores de la vida nacional.

ECONOMÍA. En la última emisión de #CONTRASTES, sostuve una amena conversación con el economista, profesor universitario y dirigente del movimiento “Zulia Humana”, Rodrigo Cabezas, sobre el grave estado de la economía y las distorsiones estructurales que se han creado por el manejo poco profesional de la gestión de Nicolás Maduro. Uno de los temas tratados que más llamó mi atención es que él asegura que PDVSA es recuperable con inversión extranjera y con el talento que existe en el país. Asimismo, Rodrigo Cabezas es muy optimista con una rápida recuperación de la economía. Los invito a disfrutar de esta interesante entrevista, haciendo clic aquí.

REVUELTA. La semana pasada informé que en todos los partidos que integran el G4 estaban trabajando contra reloj, porque debían entregar actualizados los listados de dirigentes que van a recibir los aportes en dólares a través de la app Airtm. En Un Nuevo Tiempo trabajaron hasta altas horas de la noche durante casi toda la semana pasada, porque el jueves debían consignar esas “nóminas”. Resulta que la buena noticia de la reanudación del aporte a los dirigentes políticos, se terminó convirtiendo en otro factor de conflicto al interior de UNT. ¿Qué pasó? Pues que Manuel Rosales ordenó reservarse la mayoría de los puestos para recibir la asignación, excluyendo a dirigentes que están trabajando en las comunidades. Por ejemplo, hasta la noche del lunes 03/10 se mantenía el conflicto porque Manuel ordenó sacar del listado a todos los secretarios generales y de organización de las parroquias del Zulia. Pero no conforme con eso, le mutiló los cupos asignados a las seccionales de UNT en todo el país. Si la seccional X tenía 100 puestos reservados para dirigentes, él se quedó inexplicablemente con 50. Esto implica la puesta en marcha de la “Misión Serrucho” a fin de quedarse más o menos con el 50% de los cupos asignados a UNT. ¿Por qué lo hace Manuel? Esa es la gran pregunta que se hacen los afectados, ya que no hay una explicación lógica para despojar a dirigentes de una asignación mensual que monetariamente no representa nada para Manuel, pero si mucho para las personas que lo reciben. El comentario es que piensa crear una nómina paralela, aunque se desconoce con qué objetivo. Es tan grave la situación interna en Un Nuevo Tiempo, que varios de los afectados han perdido el miedo y hablan abiertamente muy mal de Rosales. De verdad que es preocupante el comportamiento de MR.

CABIMAS. Llegan nuevas y preocupantes informaciones sobre el montón de ilícitos que ocurren en la gestión del alcalde de Cabimas, Nabil Maalouf. Inclusive hay nuevos detalles sobre la chatarra que fue vendida sin haber sido desincorporada, ya que los interesados en llevar este caso hasta las últimas consecuencias tienen declaraciones en las cuales uno de los involucrados, al parecer el secretario de seguridad ciudadana Gilberto Vásquez, no sólo reconoce que escoltó la chatarra hasta la empresa que la compró, sino que además se benefició económicamente de la venta ilegal. Adicionalmente, tienen ubicada la chatarrera y supuestamente conocen que el comprador tiene un video, donde se muestra cuando recibió el material estratégico que le fue vendido. Asimismo, hay tremendo conflicto por la propiedad de un terreno que, presuntamente, ha sido vendido varías veces. La última transacción data de la anterior gestión chavista que se lo vendió como ejido a un empresario árabe, pero hay todo un enredo jurídico en el cual aparece hasta el actual contralor municipal, Edegar Villalobos, quien pidió un favor usando como argumento su apoyo en el caso de la chatarra. El problema incluso llegó a la Fiscalía que tiene todo paralizado, hasta esclarecer la verdad e identificar a los responsables. Por otro lado, el director de control y gestión supuestamente renunció a su cargo, en desacuerdo con las irregularidades y las presiones de altos funcionarios para que se hiciera el “pendejo” ante tanto guiso. Una de las irregularidades tiene como protagonista al presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano de Cabimas (IMAUCA), Franklin Delgado. Este organismo no sólo funciona como caja chica de Maalouf y su séquito, sino que ahora le quiere entregar un camión al exalcalde Félix Bracho, quien alega que la unidad automotora le pertenece. La gestión de Nabil Maalouf es una perversión total.

FRACTURA. Tengo dos certezas en torno a la candidatura presidencial de “El Conde del Guácharo”. La primera es que es una ficha financiada desde el chavismo, con el fin de dividir el voto opositor. Y la segunda que su comando está lleno de chavistas y de problemas internos. Esto último se demostró con la reciente visita de Juan Barreto al Zulia, jefe del comando nacional de Rausseo, ya que cuando este señor se reunió con Manuel Rosales inmediatamente se detonó una crisis interna. De ahí el rechazo público de otro chavista que es parte del show de Rausseo como Segundo Chirinos, quien a través de sus redes sociales criticó duramente ese encuentro y hasta exigió explicaciones. El invento de la candidatura presidencial de “El Conde del Guácharo” sigue camino al fracaso.

DESLAVE. La salida de dirigentes de Un Nuevo Tiempo hacia otras candidaturas, especialmente la de María Corina Machado, no se detiene. Todo se aceleró a partir de que Manuel decidió respaldar a Henrique Capriles sin escuchar a la dirigencia que pedía apoyar a MCM. De ahí que se ordenó la cacería de esos dirigentes para amedrentarlos e incluso para amenazarlos con ser despedidos de la Gobernación del Zulia. El problema es que buena parte de los dirigentes con cargos, dejaron sus trabajos abandonados y molestos con Rosales y quienes aún no lo han hecho, se mantienen de bajo perfil trabajando por la candidatura de la señora Machado. La fuente me indicó que en los pasillos del Palacio de Los Cóndores se habla de altos dirigentes de UNT que van a anunciar su respaldo a María Corina en los próximos días. Manuel está acabando con su propio partido y para ello no necesita de la ayuda de muchos, porque él junto a Nora Cecilia se están encargando.

SAGAS. De nuevo le recomiendo al ciudadano alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, que intervenga el Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e Infraestructura de Maracaibo (SAGAS), porque siguen llegando informaciones que preocupan sobre las supuestas irregularidades que ahí ocurren. Me cuentan que ahora los guisos están liderados en las cuadrillas por dos ingenieros. A uno lo apodan “El Barba” y el otro ocupa un alto cargo gerencial. Estos dos personajes operan como parte de la mafia que está guiada desde la subdirección y la gerencia de infraestructura del organismo. Los negocios son de tal dimensión que afectan los ingresos y aumentan los gastos de la Alcaldía de Maracaibo, ya que cobran servicios “por fuera” sin que el pago ingrese al municipio, pero además sobrefacturan las compras. Incluso me informan que una de las piezas viene de la gestión de Willy Casanova, pero se disfrazó en la gestión actual y sigue ganando mucho dinero.

MENSAJE. Un asiduo lector de esta columna me envió una interesante metáfora: “Estimado amigo, el hijo del ladrón termina siendo ladrón, porque ve que las acciones de su padre son normales y considera que debe seguir el mismo camino. Por eso vemos que los hijos de los corruptos, terminan cometiendo actos de corrupción porque lo ven como normal. Por eso vemos que los hijos de los corruptos no ocultan su riqueza, ya que para ellos es una conducta socialmente aceptable. En síntesis, en la mayoría de los casos los hijos de los ladrones, terminan siendo ladrones”.

Darwin Chávez|@Darwinch857|[email protected]