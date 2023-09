Darwin Chávez | El “nuevo misterio” en torno a Tareck El Aissami

Verdades y Rumores

EFECTO ROSALES. Lo que parecía una buena jugada con el fin de evitar una victoria aplastante de María Corina Machado, comenzó a diluirse con mucha rapidez. ¿A qué me refiero? Pues a la bullada alianza entre Manuel Rosales y Henrique Capriles que se terminó de firmar en Maracaibo el sábado 26 de agosto, cuando se citaron en la Residencia Oficial y el equipo de propaganda y engaños de MR lanzó aquella jugada que desmonté en mi columna del 31/08/2023 . Distinto a lo que pensaron los autores intelectuales de la alianza, el “efecto Rosales” ha sido totalmente diferente porque Capriles en vez de salir del estancamiento en el cual está, más bien sigue perdiendo intención de votos. El apoyo de Manuel más bien le causó un daño mayor, ya que ahora Capriles también está siendo señalado de estar acordado con el régimen no sólo para implosionar la primaria, sino también para lanzar un candidato que divida el voto opositor. Ahora bien, no sólo es importante analizar el “efecto Rosales, sino que también es relevante revisar las verdaderas razones de la alianza. ¿Por qué? Porque Rosales y Un Nuevo Tiempo tienen estructura y algo de maquinaria en los principales municipios del Zulia, aunque no en todo el estado. Pero a nivel nacional Primero Justicia tiene mucho más músculo político, porque recordemos que UNT no tiene nada en el resto de los estados que le permita aportar sustancialmente a la candidatura de Capriles. Por eso infiero que la alianza tiene un valor diferente a la cantidad de votos que le pueda aportar la franquicia de la familia Rosales. ¿Entonces cuál es el valor real del acuerdo para Capriles? Pues la capacidad de Rosales de conseguir con el régimen la habilitación política de HCR. Hagamos un punto y aparte en el storytelling con el fin de aclarar algo. Si el discurso y las acciones de Rosales y sus secuaces políticos gira en torno a demostrar que María Corina es una especie de “salto al vacío” por estar inhabilitada, ¿de qué sirve apoyar a Capriles que también está inhabilitado? La respuesta es simple y es que MR le podría implorar, como lo ha hecho con otros temas, a Jorge Rodríguez que habiliten a Henrique y este pueda ser parte de la jugada para fragmentar el voto opositor y que Maduro se mantenga en el poder. De ahí que Rosales le garantizó a Capriles que, aun perdiendo con MCM, él le conseguiría el favor con el régimen. Aunque tampoco hay que descartar que Rosales le haya montado la trampa a HCR para quemarlo y luego erigirse él como la salvación del G4 ante el tsunami que podría representar la señora Machado. De ahí que percibo que uno de los objetivos de la alianza no es derrotar a MCM, sino disminuir la brecha entre ella y quien quede en el segundo lugar en la primaria que, por el camino que van las cosas, pudiera no ser Capriles ante el “efecto Rosales”. Esperemos los próximos estudios de opinión pública, a fin de medir las repercusiones de esta alianza macabra.

DESESPERO. El pasado fin de semana pude conversar de forma segura con una fuente de inteligencia, quien me alertó que el régimen de Maduro había designado un equipo especial del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), para encontrar “razones jurídicas” con las cuales sustentar una decisión del Tribunal Supremo de Justicia contra la primaria presidencial. Antes de entrar en los detalles del principal enfoque de la investigación, hagamos un ejercicio de aterrizaje en la realidad. A ver, si el régimen inhabilitó políticamente a María Corina Machado y con eso confían que anularon su candidatura presidencial, por lo que la primaria sería un ejercicio inútil: ¿Por qué tanto afán de abortar la elección del 22-O? Hagamos un segundo ejercicio. Tomando en cuenta que el chavismo cuenta con Rosales y ahora su influencia en la candidatura de Capriles: ¿Por qué tanto empeño en impedir la primaria? Vamos con un tercer ejercicio. Si, como dicen algunos consultores y opinadores, es imposible que el régimen habilite a MCM y la oposición necesita un candidato confiable para Maduro: ¿Por qué gastar energía y dinero tratando de que no se realice la primaria? La conclusión más lógica es que, de acuerdo con las encuestas, la victoria de la señora Machado pudiera ser de tal proporción que eso actúe como un revulsivo nacional e internacional que le impida al chavismo anular su participación en las presidenciales. De ahí la urgencia de que ella no se mida en la primaria. Ahora regresemos al tema original: ¿Qué está buscando el equipo del SEBIN? Aunque parezca extraño están aplicando un viejo axioma del periodismo de investigación: “Están siguiendo la ruta del dinero”. Están tratando de demostrar, más allá de las presunciones normales en estos casos, que la Comisión Nacional de Primaria recibió financiamiento externo para organizar el proceso. Es lógico asegurar que han recibido recursos de, fundamentalmente, organismos privados para costear los gastos de una consulta que no es nada barata. Fíjense en un detalle y es que el propio Diosdado Cabello , en el marco de su incontinencia verbal y necesidad de amenazar e intimidar, dio pistas de lo que están buscando cuando esta misma semana dijo: “El problema es de dónde están sacando la plata para hacer la primaria” y advirtió que la CNP podía ser investigada. Hasta ahora el equipo investigador sólo tiene presunciones, más no hechos concretos. Sobre lo único que, al parecer, tiene evidencia es que Delsa Solórzano recibió un enorme aporte económico, pero como ella es irrelevante no les sirve de nada lo encontrado. Hasta ahora infieren que la CNP recibió dinero en euros proveniente de Europa, pero no tienen ninguna evidencia que les permita realizar una acusación con pruebas. ¿Y si las fabrican? Por supuesto que tienen la capacidad de montar supuestas pruebas que al final resultan falsas, pero eso finalmente podría ser poco creíble a nivel nacional e internacional. Ante la necesidad que tienen de abortar la primaria por cualquier vía, es que están apretando a la ex vicepresidenta de la CNP, María Carolina Uzcátegui, para que entregue pruebas de las presuntas irregularidades. Para finalizar me vuelvo a preguntar: Si tienen controlada a la señora Machado y la primaria termina siendo un acto estéril, ¿por qué tanto afán con el proceso? Lo peligroso es que en este tema el régimen se acerca al “punto de no retorno”.

¿VIVO O MUERTO? Y de repente, el escándalo en torno a Tareck El Aissami renació con fuerza ante la opinión pública. ¿Qué ocurrió? Que el martes 12/09 un portal de nombre “ABC noticias” lanzó una información extraoficial: “Tareck El Aissami Falleció En Extrañas Circunstancias” (por cierto los errores en el titular son del medio y no de este servidor). Adicionalmente, en algunas cuentas de redes sociales se difundió la nota de dicho portal, pero además comenzó también a viralizarse en los grupos de WhatsApp. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que recibí la misma información que tenía claramente el aspecto de ser un “bulo informativo”. Revisé si algún otro medio serio lo había informado y el resultado fue negativo. Sólo este portal y un par de website más, sin ninguna credibilidad, habían publicado la información. Ningún otro medio se hizo eco del supuesto fallecimiento de TEA. En el interés de confirmar, realicé varias consultas y todas me indicaron que era un fake, ya que el tipo sigue vivo y enclaustrado en Fuerte Tiuna tal como Maduro acordó con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, durante su visita a Venezuela durante el mes de junio. Dos de las consultas arrojaron datos interesantes. El primer dato de interés: “Este fallecimiento es falso, pero eso no es lo que te debe interesar. Indaga qué está detrás de ese montaje. Puede ser una movida del gobierno para esconder algo”. Y esto se confirmó parcialmente con la versión más importante que recibí este mismo jueves 14/09 en horas de la madrugada: “Tareck está bien y fue una jugada para evitar acciones de Maduro y los hermanos Rodríguez en su contra”. ¿De qué se trata? Paso a contarles los detalles. Luego de aquella conversación entre Maduro y Raisi, no hubo mayores problemas en torno a El Aissami. Al parecer el acuerdo indicaba que el chavismo respetaría la integridad de TEA y su familia, además de que no sería sometido a un juicio y mucho menos al espectáculo de presentarlo en VTV con una braga naranja como el trofeo mayor de la operación contra la corrupción. A TEA lo mantuvieron en su residencia en Fuerte Tiuna bajo fuertes medidas de seguridad y sin participación de los iraníes. Sin embargo, de pronto las condiciones de su reclusión cambiaron, ya que le restringieron mucho su comunicación con el exterior y hasta la visita de familiares. Ante la situación, TEA busca la reunión con Maduro en la cual entregaría información sensible sobre la ubicación de mucho dinero y así ocurrió, aunque nadie confirma el encuentro entre ambos. Sin embargo, a pesar de la entrega de esta información sensible las condiciones de su reclusión en vez de mejorar empeoraron y El Aissami comenzó a temer por su vida. Sus preocupaciones se multiplican cuando no dejaron que su médico privado lo visitara, a fin de atender sus problemas de salud y cuando hizo el reclamo, el régimen le envió otro médico que él rechazó por el temor de que fuera una especie de “doctor muerte”. Ante la gravedad de la situación él diseña la noticia de su fallecimiento y arma el “falso positivo” con el apoyo de las pocas personas que tenían acceso a él. ¿Para qué fingir su muerte? Para así obligar al gobierno a bajar la intensidad en torno a él, tomando en cuenta que a Maduro no le conviene que otro preso se muera en sus manos. Y la jugada le funcionó a TEA porque ante el revuelo causado por el “bulo” no solo dejaron que sus familiares tuvieran contacto con él, sino que igualmente permitieron las visitas de su médico privado. Luego de los hechos, pasemos a las interpretaciones. Distinto al general Raúl Isaías Baduel que valía más muerto que vivo para el régimen, El Aissami vale más vivo que muerto. ¿Por qué? Por en su poder sigue teniendo información sensible sobre la ubicación de enormes cantidades dinero de Maduro y muchos chavistas. ¿Pero él no entregó esa información sensible? Claro, pero solo cedió una parte y se siguió reservando la más relevante como garantía de que nadie lo va a “suicidar”. ¿Cuál es el origen del dinero y a quien le escondió plata TEA? Para entender las dimensiones de esta operación que va mucho más allá de la tramoya de la venta paralela de petróleo que dejó un hueco superior a los USD$25 mil millones, TEA y su equipo de especialistas en criptomonedas ayudó a muchos chavistas a esconder su dinero en los vericuetos de ese opaco mundo, con el propósito de evadir el acoso de gringos y europeos. Esa operación era liderada por el hoy preso Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, quien recordemos ocupó el cargo de Superintendente Nacional de Criptoactivos y de aquel supuesto hacker “N33”, Juan Almeida, quien murió a raíz de las torturas a las que fue sometido. Aunque estos eran los operadores, quien tiene los detalles de las cuentas y de las personas que están guardando ese dinero es El Aissami y por eso vale más vivo que muerto. Es demasiada la riqueza que está en juego, como para que a este señor le pase algo. A Maduro y su banda no les queda otro camino que negociar con TEA para seguir recuperando poco a poco esos fondos cuyo origen es el saqueo de Venezuela. Al final la noticia sobre la muerte de Tareck fue falsa y formó parte de una jugada personal a fin de aliviar la presión a su alrededor. Una duda final: ¿Por qué el régimen no desmintió su muerte? Porque hacer eso implica admitir que tiene en su poder al turco y eso no les conviene. Guardar silencio era la mejor opción.

¿ALACRANA? Para quienes alegaban que eran injustos los señalamientos contra la ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcátegui, creo que ahora no tienen más remedio que aceptar que esta señora es parte del plan de Maduro y Manuel Rosales, que busca evitar a toda costa que el pueblo elija a la candidata o candidato de unidad. Luego de renunciar se había desaparecido, pero hace pocos días reapareció ratificando que el proceso debía posponerse para solicitar el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, entre otras razones. Supongo que tuvo que aparecer públicamente a fin de cumplir con sus compromisos de trabajar contra la primaria. Antes alegaba que el proceso debía hacerse en cualquier lugar, incluyendo casas particulares, pero ahora argumenta que no es conveniente que la gente sufrague fuera de sus centros de votación que son naturales. No tengo dudas de que María Carolina Uzcátegui es parte de todo el esfuerzo del régimen, con apoyo de sus aliados supuestamente opositores, que busca implosionar esta elección. De otra forma no tiene ninguna justificación que si ya no es parte de la estructura que organiza la consulta, tenga que aparecer con una gran cobertura de medios “recomendando” posponer la primaria. El tufo a alacrán es muy fuerte. Esto se confirma con las “exhortaciones” de Diosdado a Cabello para que la señora Uzcátegui entregue evidencias de supuestas irregularidades cometidas en la primaria.

CONSENSO. En la última emisión de #CONTRASTES, conversé con el encuestador Jesús Seguías, presidente de la empresa Datincorp, quien fue bastante polémico en sus apreciaciones sobre la primaria presidencial y contra el discurso de #HastaElFinal de María Corina Machado. Incluso, aseveró que ni siquiera la oposición tiene claro cuál es el objetivo de la primaria. El consultor político adicionalmente aseveró que la oposición debe aterrizar y entender que deben seleccionar un candidato que sea “potable” para el chavismo, a fin de garantizar que se den las condiciones para una transición política en el país. Los invito a disfrutar de esta entrevista haciendo clic aquí .

BALANCE. Un par de amigos me pidieron mi apreciación de la gestión de Rafael Ramírez al frente de la Alcaldía de Maracaibo y mi respuesta fue: “El balance es positivo tomando en cuenta no sólo la situación presupuestaria que limita la gestión de cualquier gobernante, sino además lo que recibió de la gestión de Willy Casanova”. La Alcaldía de Maracaibo, con la excepción de la gestión de Gian Carlo Di Martino, siempre ha tenido problemas presupuestarios y limitaciones para cumplir con la solución de todos los problemas de nuestra ciudad. Lo vivieron Daniel Ponne y Eveling de Rosales en su paso por la administración de la ciudad, aunque no lo sufrió Willy Casanova quien sí tuvo acceso a cuantiosos recursos del gobierno nacional, además de que su voracidad fiscal fue terrible en contra del sector comercio. A pesar del dinero que tuvo Casanova a su disposición, Rafael Ramírez recibió una alcaldía con una nómina enorme, un déficit presupuestario abismal y además con una ciudad casi que en ruinas y con poca esperanza. A pesar de las dificultades hoy se respira un ambiente diferente en Maracaibo, mientras la municipalidad hace enormes esfuerzos por atender el principal problema que le compete que es la recolección de basura. Este servicio va en franca mejoría y aspiro que siga mejorando no sólo en la medida que la alcaldía cumple con su rol, sino que también los ciudadanos colaboren con una mejor disposición de los desechos, pero igualmente pagando por un servicio que es sumamente costoso. Claro está, no todo es positivo ya que ninguna gestión es perfecta y está exenta de comportamientos poco dignos de algunos de sus funcionarios. ¿Maracaibo está 100% recuperada? Sin duda que no ya que el daño causado por Casanova y Omar Prieto es demasiado profundo, pero lo interesante es que está en proceso de recuperación.

ANIVERSARIO. Quiero felicitar efusivamente por sus 15 años de existencia, a todo el equipo que hace posible que el diario Versión Final siga, desde su formato digital, llevando información veraz a todos los venezolanos. Han sido años muy duros por toda la crisis que envuelve a los periódicos en Venezuela. Con mucho esfuerzo han logrado mantenerse a pesar de la suspensión temporal del diario impreso, tarea que se hizo cuesta arriba en una nación donde el régimen pretende controlar a los medios. Incluso han logrado superar persecuciones políticas y hasta atentados de parte de los grupos de delincuencia organizada, como aquel bombazo del 29 de agosto de 2017. No sólo quiero felicitar a los colegas Carlos Moreno, Raúl Semprún y Neiro Palmar quienes hoy están al frente de la titánica tarea de hacer periodismo en una Venezuela llena de adversidades, sino también a su editor presidente Carlos Alaimo, quien es mi amigo personal desde hace más de 20 años y con quien he compartido acuerdos y desavenencias, pero no puedo negar que a pesar de que es médico de profesión y empresario exitoso, siempre ha tenido el interés y empatía hacia los medios de comunicación. Reitero mi aprecio por cada uno de los integrantes del equipo de Versión Final y los invito a no perder la esperanza de volver a tener muy pronto su edición impresa en las manos, como parte del amanecer de una nueva Venezuela.

HENRY. No tengo ninguna duda que el comportamiento de Henry Ramos Allup, a lo largo de la crisis política que ya acumula más de 24 años, genera dudas razonables muy fuertes. Pero tampoco puedo negar que el secretario general de una parte de Acción Democrática es un político muy hábil y con una visión de la cual carecen la mayoría de los liderazgos opositores. En mi columna de la semana pasada advertí como Henry se había opuesto a una propuesta discutida en el seno del G3, la cual consistía en solicitar a Estados Unidos más concesiones a favor del chavismo, con el propósito de que el régimen levantara las inhabilitaciones políticas, exceptuando la de María Corina Machado. Él se opuso y afirmó que las habilitaciones debían ser para todos sin excepciones. Eso me llevó a pensar que Ramos Allup estaba en algo, entendiendo que una victoria abrumadora de la señora Machado en la primaria sería la primera fase de un tsunami electoral que podría barrer con el statu quo de la oposición venezolana, del cual él forma parte. Mi apreciación sobre la inesperada posición de Henry se confirma con varias ideas relevantes que esbozó en una entrevista con Margarita Oropeza en Venevisión . Revisemos con pinzas lo que dijo el experimentado dirigente adeco. Al repasar la posibilidad que la primaria sea ganada por una candidata o candidato inhabilitado afirmó: “No puede haber huelga electoral ni la oposición puede perder por forfait. Si se mantiene a un candidato inhabilitado, ¿qué vas a hacer? ¿declarar huelga electoral?”. En relación con las amenazas desde el oficialismo contra el proceso del 22-O indicó: “Al gobierno le conviene que haya primaria en la oposición, porque se encuentra en medio de conversaciones con Estados Unidos referentes a las sanciones. Quedaría muy mal Miraflores si sabotea o si impide de alguna manera que la oposición haga sus primarias. Soy capaz de decir que al gobierno le interesa que la oposición haga sus primarias”. Y cómo no podía faltar envió un claro mensaje al oficialismo: “Nosotros no estamos jugando a la desaparición política de nadie”. Algunos descalificarán este comentario, alegando que sigo viendo fantasmas que se mueven en las sombras, pero insisto que Ramos Allup no solo está avanzando en un cambio de estrategia, sino que además parece estar viendo escenarios que la mayoría no estamos visualizando. Alguien de seguro se preguntará si ahora confío en Ramos Allup y la respuesta es NO, pero eso no implica que deje de observar su accionar político. Más allá del juego de HRA, en sus palabras se confirma algo que comenté hace un par de semanas y es que el gobierno de Estados Unidos continúa conversando con el chavismo, mientras mantiene al margen a la delegación de negociadores de la oposición.

RUIDO. Y no precisamente de los pacientes en la emergencia de un hospital, es lo que sigue llegando desde la Secretaría Regional de Salud. Persisten los rumores sobre un lucrativo negocio de venta a clínicas privadas, de una parte importante de los insumos médicos y medicamentos que compra la Gobernación del Zulia. Al parecer, los centros de salud donde el guiso es más grotesco son el Hospital Central y el Psiquiátrico. Mis fuentes indican que hay otro negocio. ¿Será la venta de los cupos de la rural para los médicos? No, supuestamente se están designando los jefes de pabellones en los hospitales más importantes, con el fin de retrasar las intervenciones quirúrgicas y que las listas de espera sean interminables, para que luego aparezcan los intermediarios quienes piden un pago que, como mínimo, es de 400 lechugas para que los pacientes sean operados. Asimismo, ofrecen intervenciones en clara competencia con las clínicas privadas y con precios mucho más bajos, ya que su estructura de costos es menor porque usan las instalaciones públicas y los insumos comprados con el presupuesto regional. Me dicen que los negocios son tan descarados, que la jefa de la operación recibe su comisión en su cuenta Zelle. O sea que ni siquiera guardan las apariencias. De verdad, no entiendo qué está esperando Manuel Rosales para intervenir el Sistema Regional de Salud.

UNT. Me llamó la atención el escuálido acto que realizó Un Nuevo Tiempo el pasado sábado en Santa Bárbara del Zulia. Para ser sincero fue un evento muy pobre, a pesar de que se había anunciado la presencia de Manuel Rosales quien, por cierto, hasta el cierre de esta columna seguía en Estados Unidos tratando de apagar el “incendio familiar” y sobre todo conversando con representantes del gobierno de ese país, como lo he venido explicando. Al final Rosales no asistió y delegó en Henry Ramones padre la conducción del acto. Lo sorpresivo es que el alcalde del municipio Colón, Nervins Sarcos, ordenó a los 775 empleados de la municipalidad asistir al acto con carácter de obligatoriedad y quien no acatara la instrucción sería destituido. A pesar de las amenazas y del anuncio de que estaría MR, el acto fue muy malo. Tengo la impresión que la mala gestión y sus alianzas con Maduro le están pasando una costosa factura a Manuel Rosales.

TEMOR. La sensación de inseguridad en el municipio Jesús Enrique Lossada va en aumento. Ya no sólo se trata de que hay zonas en manos de la guerrilla colombiana y bandas delictivas, sino que ahora impera una especie de toque de queda en La Concepción y pocos se atreven a salir de sus casas luego de las 8PM. Quien lo hace de inmediato es interceptado por las bandas delictivas y los colectivos chavistas, para preguntarle qué está haciendo en la calle. Todo esto ocurre con la anuencia del alcalde Danilo Añez. Este es un municipio sin autoridad y el gobierno está en manos de grupos que actúan al margen de la ley.

MIGRACIÓN. El colega Carlos Uzcátegui, “El Miura”, me informa desde Colombia que la cantidad de venezolanos que están cruzando a diario la frontera huyendo de la crisis venezolana continúa incrementándose. Esta por supuesto es la consecuencia de que en Venezuela la gente sigue perdiendo la esperanza y por eso sale en busca de un mejor presente y futuro para su familia. Es muy triste ver como nuestro país sigue en huida, mientras la mayoría de quienes por diversas razones se quedan hacen enormes esfuerzos para sobrevivir.

Darwin Chávez|@Darwinch857|[email protected]