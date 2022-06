Darwin Chávez // El efecto "Petro" en el G4 y la lucha por una Venezuela libre

¡Tremendo negocio! Una fuente que pertenece a los organismos de inteligencia y que está cansado de tanta impunidad, me envía una larga y detallada explicación sobre el tremendo negocio que existe alrededor de las pistas clandestinas: “Hermano la frontera con Colombia está repleta de pistas clandestinas. Solo entre los municipios Rosario y Machiques de Perijá estimamos que hay unas 15 de estas pistas. Operan con la mayor impunidad y protección. Son intocables. No solo se usan para el tráfico de drogas, sino también para el comercio ilegal de armas. Es tan grande el negocio que los líderes de las pistas pagan altas sumas de dinero como una especie de “vacuna”. Cada cuerpo de seguridad con presencia en la zona recibe su “comisión” los domingos de cada semana. El tamaño del pago lo determinan los dueños de las pistas, dependiendo de la cantidad de funcionarios que cada organismo tiene en la zona, a lo que suman la cuota que le corresponde a los que están en los niveles más altos, tanto en Maracaibo como en Caracas. El volumen de dinero en efectivo que reciben los representantes de estas instituciones pasa de los 100 mil dólares semanales y por eso hasta los funcionarios de más bajo rango, viven con grandes lujos que son incompatibles con sus salarios. Es una mina de oro tan grande, que abundan los interesados en ser trasladados a la zona fronteriza. En una ocasión, un comisionado de la Policía Regional le ofreció al director del organismo, durante la gestión de Omar Prieto, que él de su dinero remodelaba toda la comandancia de Delicias y así lo hizo, a cambio de ser trasladado a Santa Bárbara. Apenas estuvo unos tres meses en la zona e hizo más de 3-4 veces lo que gastó en los trabajos de recuperación. Pista que no pague la “vacuna”, pista que es destruida. En ese chorro se han bañado civiles y militares que se hacen los pendejos con estas actividades irregulares en la zona fronteriza”. Sin nada más que agregar ante la claridad y contundencia de la denuncia, continuamos.

Tremendo guiso. Presumo que el enchufado y nuevo rico descarado de Omar Enrique estuvo detrás de todo el lujo y dispendio que rodeó la victoria de Gustavo Petro en Colombia. Recordemos que hace varias semanas alerté como Maduro había entregado una enorme cantidad de dólares o euros al fallido cantante, a fin de organizar la celebración de la “victoria popular” del nuevo presidente colombiano. Casualmente, la espera por los resultados y posterior celebración fue montada en el Movistar Arena de Bogotá y solo en tarima, pantalla, sonido e iluminación se calcula que se usaron más de $100 millones. Mientras Petro hizo ese enorme sarao, el aspirante perdedor esperó los resultados en la sala de su casa. Es posible inferir que detrás de toda esa parafernalia estuvo Omar Enrique, quien además debió quedarse con buena parte de los recursos facilitados por Maduro.

El efecto “Petro”. La victoria de Petro no fue del todo una sorpresa, aunque sí fue llamativa la cantidad de votos y la diferencia final con Rodolfo Hernández. Más allá de lo que la gestión del ex guerrillero y furibundo miembro de la izquierda latinoamericana y del Foro de Sao Paulo, pueda implicar para los colombianos, en este momento es más pertinente analizar lo malo y poco bueno que tiene para Venezuela, pero sobre todo para la búsqueda de una solución a la crisis nacional. Comienzo con lo malo que implica para la lucha por nuestra libertad. No hay duda que perdemos un país aliado y clave en la recuperación de la democracia, ya que Petro se alineará por completo a favor de Maduro y contra la mayoría de los venezolanos que deseamos y buscamos un cambio. Petro se suma al frente de aliados de Maduro que también integran Perú, Bolivia y Argentina. ¿Por qué no sumar a Chile? Porque la gestión de Gabriel Boric tiene una postura un tanto ambigua en relación con el chavismo, pues ni lo apoya como otros, pero tampoco los cuestiona demasiado. Pero no solo es que perdemos el apoyo del gobierno colombiano, sino que además se acaba la posibilidad de que la oposición tenga una especie de centro de operaciones en el territorio neogranadino. Mientras que Maduro podrá recuperar una parte del espacio que ha perdido en estos años de conflicto. Sin duda que el efecto “Petro” incidirá en la fortaleza de la coalición internacional que ha venido trabajando en favor de una transición política y electoral. Asimismo tiene una incidencia directa en algunos personajes de la oposición, pero sobre todo en los integrantes del G4 y el interinato porque no solo se perderá el control sobre la empresa Monómeros, tal como lo afirmó el Procurador Especial Enrique Sánchez Falcón, sino que seguramente Petro complacerá a Maduro e impulsará una amplia y rigurosa investigación de las atrocidades cometidas por algunos opositores en dicha compañía. De muy buena fuente sé que hay varios líderes opositores dando carreras, a fin de arreglar lo que hicieron en Monómeros y de establecer cierta relación con Petro, tratando de evadir sus responsabilidades en lo perpetrado en esta compañía. Uno de los más preocupados y ocupados es Manuel Rosales, quien ha tenido mucho que ver con esas irregularidades. Además, la angustia es mayor en la actual directiva de Monómeros y hasta algunos de ellos están preparando su salida de Colombia, con el objetivo de alejarse de cualquier acción del nuevo gobierno. El impacto del cambio político en Colombia en la crisis venezolana aún es incalculable, por ahora, porque hay que esperar que otras decisiones y acciones sean tomadas. En cuanto a los casi dos millones de compatriotas que están en Colombia, lamentablemente hay demasiada incertidumbre y muchos de ellos ya están en planes de emigrar a otra nación. En este tema tan importante, dudo que Petro vaya a afectar a los migrantes venezolanos y más bien debería perfeccionar lo que deja la gestión de Iván Duque. Ahora bien, fuera de lo político no todo es malo. ¿Por qué? Porque ya Petro informó que se normalizará la frontera con Venezuela, lo que le devolverá el dinamismo “legal” a esa zona y eso podría incidir en una recuperación paulatina del comercio binacional, que se extravió a raíz de los conflictos fronterizos y las divergencias a nivel de gobierno. Toca esperar qué otros anuncios hará Petro antes de su toma de posesión fijada para el 7 de agosto y las primeras decisiones que tomará como inquilino del Palacio de Nariño.

¿Será verdad? Me cuentan que Manuel Rosales tiene una fundación, registrada en Estados Unidos, que aparece a nombre de los hermanos Fernando y Ricardo Blasi. Eso no tiene nada de malo a simple vista, pero resulta que supuestamente dicha fundación ha recibido US$3.4 millones en los más de tres años del interinato. Casualmente dicha fundación tiene como dirección registrada la misma de la empresa Intercorp Mortgage Solutions ubicada en el 3470 NW 82nd Ave Suite 605, Doral, FL 33122, Estados Unidos. Esa empresa le pertenece a los hermanos Blasi, aunque algunos mal pensados dicen que el verdadero propietario es Manuel, cosa de la cual no tengo evidencias. Recordemos que Fernando Blasi es el encargado de negocios de la embajada del interinato en Washington. Llegó al puesto gracias a los buenos oficios de Rosales. La relación entre ambos data de su último período al frente de la Gobernación del Zulia, ya que los hermanos Blasi manejaron el 100% de los suministros médicos del “Nuevo Modelo de Gestión de Salud”, lo que le permitió a los señalados amasar un patrimonio bastante considerable. Me cuentan que al salir del gobierno, dejaron cuantiosas deudas con empresas que les vendían suministros y que al final perdieron la mayor parte de ese dinero. En cuanto a la fundación, indagué e indagué y no encontré ningún rastro de sus actividades. Si no hay actividades públicas registradas, ¿cómo justificar el uso de esa enorme cantidad de dinero? En cuanto a Intercorp Mortgage Solutions me llamó la atención que al ingresar a su website, este no está terminado y anuncia “coming soon”, lo que es curioso tomando en cuenta que se dedica a préstamos hipotecarios. Sigo investigando sobre la supuesta fundación y el destino final de esos US$3.4 millones, aunque tengo un palpito muy fuerte.

Desde las sombras. Omar Prieto sigue haciendo su trabajo de muy bajo perfil, con el apoyo de algunos comunicadores que por un puñado de dólares hablan bien de él. Un cercano de Prieto me envió una clara explicación: “Omar es impetuoso y a veces irracional, pero cuando se enfoca es muy inteligente en política. En este momento no piensa pelear con Jacqueline Faría y mucho menos con Maduro, por lo que cruza su desierto con paciencia. Sigue manejándose desde las sombras haciendo un trabajo con las bases, mientras públicamente habla de amor y lealtad con Jacqueline y Nicolás. Está atendiendo sus negocios, sobre todo la importación de productos desde México, pero además moviendo sus fichas con mucha cautela para no levantar sospechas. Por eso aquel video grabado en la casa de una dirigente de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante y que tiene varias lecturas. Pero además, a través de sus más cercanos lanza rumores sobre su gran cercanía y empatía con la vicepresidente del PSUV en el estado Zulia, cosa que es falsa y eso se comprobó con la reunión de Tareck El Aissami de hace varias semanas y que tu comentaste de forma bien oportuna. Omar a pesar de tener suficiente dinero para garantizar su vida, la de sus hijos y nietos; sigue creyendo en su renacer político”. ¿Podrá lograr su objetivo? Posiblemente sí, probablemente no.

Fuerza Vecinal. Me escribe un dirigente político que hasta hace algunos días formó parte del partido Fuerza Vecinal y me informa cosas verdaderamente reveladoras: “Se han venido incorporando personajes bastante extraños y controversiales, lo que no ha caído bien en la dirigencia que verdaderamente es de oposición. Designaron en el municipio San Francisco como coordinador a Benito Quintero, quien fue de oposición hace mucho tiempo cuando militaba en Copei, pero es público y notorio que luego se pasó al chavismo donde hizo mucho dinero con negocios al amparo de la revolución. Por mucho tiempo apoyó rodilla en tierra a Omar Prieto y sigue siendo el presidente del gremio de comerciales y empresarios bolivarianos de SF que se agrupan en ‘Empresarios del Sur’ (EMPRESUR). Esta organización fue el brazo que usó Prieto para presionar a los empresarios para que no apoyaran a la oposición, pero además se sumaran al respaldo de Omar Prieto y por supuesto aportaran dinero a la campaña. Inclusive, Quintero fue candidato a la Asamblea Nacional Constituyente en el 2017. Se comenta que la camioneta que usa se la asignó OP. El otro sospechoso es Ricardo Acosta quien fue expulsado de Primero Justicia porque luego de perder las primarias en Cabimas en el 2021, se fue a apoyar al candidato del PSUV, Pedro Duarte. Acosta fue nombrado coordinador de Fuerza Vecinal en ese municipio de la COL”. Con estas informaciones sigo acumulando evidencias sobre la dudosa conducta del partido Fuerza Vecinal y su aparente vinculación con el chavismo.

Vereda del Lago. Me escribe un amigo que junto a su familia es fiel usuario del parque Vereda del Lago, para reconocer que la gestión de Rafael Ramírez en la Alcaldía de Maracaibo le ha puesto cariño a ese pulmón verde de la ciudad: “Está recuperando el parque a través de un mantenimiento permanente, siembra de árboles y el orden que se perdió en la gestión de Willy Casanova, que entregó el control del lugar a comerciantes enchufados. Incluso reactivaron el Tranvía. Pero los usuarios del parque le recomendamos evitar que la administración actual de la Vereda intente privatizar otras áreas, sobre todo las deportivas y nos preocupa la cantidad de publicidad que están colocando. Sabemos que el alcalde siempre ha sido frecuente visitante de la Vereda y le pedimos que esté pendiente para que no se caiga en las prácticas de la gestión chavista”. Ahí le dejo ese dato a Rafael Ramírez.

A la calladita. Sin mucha bulla y con poca atención de los medios de comunicación, el amigo César Pérez Vivas sigue recorriendo el país y sumando voluntades en su aspiración de participar en las primarias que podría organizar la oposición, bueno mejor dicho el tóxico G4. Mientras otros están dedicados a cuestionar la convocatoria y algunos aspirantes están dando carreras por la victoria de Petro en Colombia, César sigue haciendo un trabajo de hormiguita que podría sorprender a más de uno con los resultados. Tal como he comentado en otras ocasiones, el equipo de CPV confía que su nombre puede ser esa opción, fuera del G4 y del chavismo, que los venezolanos están buscando para sumar su voto en el rescate de Venezuela. Su intención es llegar hasta el final, aunque no está cerrado a establecer acuerdos que permitan construir una coalición mayoritaria y de consenso. Uno de sus cercanos me aclaró: “César no está aspirando para luego negociar y buscar prebendas, ya que el objetivo es lograr una candidatura que derrote al chavismo como el primer paso para la reconstrucción nacional. No buscamos dinero, ni cargos, sino un trabajo en conjunto. Anhelamos una unidad real”.

Misterio. Me escriben desde la residencia personal de Manuel Rosales para informarme que en las últimas semanas en varias ocasiones ha llegado una visita inesperada: Fidel Madroñero. Llega de noche y se reúne en privado con el ciudadano gobernador. Así como llega se va en absoluto silencio. ¿Por qué en la residencia personal y no en la oficial? Porque es más discreto hacerlo directamente en la vivienda particular, que en la RO donde serían más evidentes los encuentros. ¿Sobre qué hablan? Esos temas solo los conocen ambos, pero infiero que Fidel, como cercano a “Nicolasito” y su padre, debe tener una misión muy especial que está cumpliendo.

Juancito. Sigue llegando información sobre las andanzas del testaferro y operador financiero de los hermanos Lisandro y William Cabello, de nombre Juan Pulgar. Me cuentan que este funesto personaje se pavonea como nuevo rico por toda Cabimas, escoltado por funcionarios de la policía municipal que lo cuidan 24/7 cuando está en Venezuela, porque le encanta viajar a los Estados Unidos a darse la gran vida. Resulta que cuando, por delegación de funciones de Lisandro Cabello, manejaba la mayoría de las estaciones de servicio en ese municipio, quiso adueñarse de la bomba de la H y hasta se atrevió a falsificar las firmas de los propietarios, con el fin de pasar el inmueble y la concesión a su nombre. Al final no concretó sus planes, porque los legítimos dueños se vinieron de España y le cayeron por sorpresa. Recordemos que entre los negocios del testaferro está aparecer como propietario de una empresa de servicios de logística para la industria petrolera. En ese negocio cuentan con una gabarra que es alquilada a una empresa rusa que es socia de PDVSA en una empresa mixta. Lo cierto, es que este señor como parte de la operación financiera de los Cabello levantó demasiado dinero.

UNT. La situación interna en Un Nuevo Tiempo sigue llena de problemas y divergencias. El principal problema es la desconfianza y rechazo que genera Nora Bracho, quien carece de un comportamiento conciliador ya que actúa más desde la imposición. Hay un tema que sigue afectando a la señora Bracho y es su vinculación con el escándalo del Banco Occidental de Descuento (BOD) y su presidente, Víctor Vargas, con la estafa cometida contra más de 15 mil venezolanos quienes confiaron sus ahorros en dólares y ahora no tienen acceso a su dinero. ¿Qué tiene que ver ella con ese rifirrafe? Hay mucho ruido con eso y ella sencillamente se dedica a descalificar a quienes le hablan del tema, pero no aclara su vinculación. Por otro lado, rechazan su cercanía con el chavista frustrado de Henry Ramírez a quien invitó a participar en el Congreso Ideológico de UNT, con la venia de Manuel Rosales, lo que no cayó nada bien. ¿Por qué? Porque la dirigencia no olvida todo lo que Ramírez ha dicho y hecho contra el partido y la familia Rosales. Insisto, Rosales se equivocó con Nora Bracho, quien terminará profundizando las diferencias internas, en vez de ser un factor de conciliación y consenso. Ni ella, ni Zulay Medina y mucho menos el resto del “Comando Colesterol” son lo que UNT necesita. Por eso la salida masiva de dirigentes, como se evidenció en los actos que hizo Primero Justicia en Lagunillas y Cabimas. Me cuentan desde ambos municipios, que la dirigencia está cansada del sectarismo de quienes pretenden controlar a UNT. Nora y su combo son un lastre muy “pesado” para el partido de la casita. Mientras tanto, desde otros partidos ríen y se aprovechan.

Chatarra. El caso de la chatarra vendida ilegalmente por la Alcaldía de Cabimas es más grave de lo que pensé inicialmente. Recordemos que hace algunas semanas alerté como el burgomaestre, Nabil Maalouf, había autorizado la venta de chatarra sin que haya cumplido con los pasos legales para su desincorporación. De este caso ya tomó nota la Fiscalía y la Contraloría del estado Zulia y están en las acciones preliminares, por cuanto la investigación administrativa formal debe comenzar en los próximos días. Por este caso, el señor Maalouf se expone a un proceso no solo administrativo, sino penal, ya que la chatarra está decretada como material estratégico y no puede venderse sin cumplir un trámite. En torno al tema recibo mayor cantidad de información sobre el resto de los involucrados. Me cuentan que Ramón Chirinos, ingeniero municipal de Cabimas, es quien más chatarra ha vendido y por supuesto quien más ha manejado el dinero de la negociación, el cual ha compartido con el alcalde en funciones. Otros participantes son Franklin Delgado, presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano, y Harvis Perdomo, director de Transporte. Ambos también han vendido chatarra del municipio que nunca fue desincorporada. El último de los involucrados es el jefe del Cuerpo de Bomberos, Mufid Houmeidan, quien ha vendido unidades viejas de la institución, pero con un propósito distinto. Mientras los otros lo han hecho como negocio, el señor Houmeidan lo ha hecho como mecanismo para obtener recursos y poder atender las necesidades del organismo y no para satisfacer aspiraciones personales. En cualquiera de los casos, todos están en el ojo de la justicia revolucionaria porque, como consecuencia de su falta de experiencia, no cumplieron con la desincorporación de esa chatarra tal como manda la ley. Todos se exponen a ser inhabilitados y en el caso del alcalde podría ser hasta destituido y detenido.

¿Casualidad? En política hay poco de casual y mucho de premeditado. Me llamó mucho la atención que reviviera el escándalo entre el ex congresista de EEUU, David Rivera y el cuestionado de Leopoldo López, por las vinculaciones de este último con el enchufado de Raúl Gorrín, tal como lo publica El Nuevo Herald. En la conversación de Rivera con el colega Antonio Maria Delgado, este hace revelaciones bien interesantes de la estrecha relación entre López y Gorrín. Señala incluso que el empresario ligado al chavismo financiaba las actividades de Lilian Tintori y fue además la pieza fundamental para acordar con el régimen de Nicolás Maduro, la salida de la cárcel de LL. No sé por qué razón, pero al leer esa nota periodística, recordé mucho a Francisco Morillo (broker petrolero) y su relación con Leopoldo López.

Desafío. Tal como era previsible al comienzo de su gestión, hay problemas de flujo de caja en la Gobernación del estado y eso no solo está afectando la realización de obras y la solución de problemas, sino que además está acabando con la paciencia de los contratistas que están trabajando fiao, pero el pulmón se les está agotando. Estos empresarios alegan que los procesos están más lentos de lo que es normal y no hay respuestas convincentes sobre el pago de las deudas pendientes. Mientras que del lado del chavismo argumentan que desde Caracas están enviando recursos. De ahí la vigilancia que están haciendo de la administración de ese dinero, además de las supuestas fallas que han encontrado en las contrataciones que, en su mayoría, al parecer no están cumpliendo con la ley. Creo que Rosales debe imprimir mayor dinamismo a su gestión.

Denuncia. Un grupo de empleados y obreros de la Gobernación del Zulia me escribió para confirmar una denuncia que publiqué hace varias semanas. Se trata de los reiterados maltratos de la coordinadora del despacho del gobernador y la señora que ocupa el mismo cargo pero en la Secretaría de Gobierno: “Estas señoras maltratan a todo el personal, pero sobre todo al que hace la limpieza. De hecho a una de las obreras la mantuvieron engañada durante varios meses con su contratación y esta señora se lo comunicó a Rosales en cuanto tuvo la oportunidad. Manuel se molestó mucho por la burla y ordenó contratarla de forma fija, pero cuando el tema se enfrió despidieron a la señora y sin pagarle un bolívar, contraviniendo la orden del gobernador”. Le recomiendo a Manuel que ponga orden en su equipo de funcionarios más cercanos, pero que además indague qué sucedió con la obrera que ordenó contratar de inmediato.

¿Premio o consolación? Al parecer el ex alcalde del municipio San Francisco, Dirwings Arrieta, pronto sería designado como director del Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur) en el Zulia. Cómo ver ese cargo para DA, ¿Es un premio o más bien una consolación? Sería un premio si tuviera acceso al manejo de recursos de forma directa, pero como ese es un organismo intermediario y todo se maneja directamente por Caracas, es poco el beneficio financiero que puede obtener. Una de las pocas ventajas sería el probable provecho político que podría obtener, buscando cumplir con su objetivo de levantar su perfil como dirigente del PSUV y sus opciones de ser de nuevo candidato en unas próximas elecciones. En lo personal, ese cargo lo veo como una consolación ante el acuerdo que concretó con Jacqueline Faría y Francisco Arias Cárdenas, para no causar problemas en el PSUV de San Francisco y que esté entretenido haciendo algo que pocas veces ha hecho: trabajar.

