Darwin Chávez | El circo de poder, dinero e intereses detrás del escándalo con Tareck El Aissami

AL CIERRE. Las autoridades italianas confiscaron una lujosa villa valorada en más de 6 millones de euros, que es propiedad del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, que la tenía a nombre de su esposa, Débora Menicucci. La “Villa L'Uccelliera” está ubicada en las colinas de Lucca, en la zona de Capannorese en la Toscana italiana. No hay duda de que le ha ido bien a Maikel Moreno en el saqueo del país.

TEMORES. Desde el pasado fin de semana se rumoreó que la Policía Nacional contra la Corrupción (PNCC) estaría entre lunes y miércoles en el Zulia, practicando detenciones. Eso generó problemas estomacales a varios, incluyendo opositores, pero hasta el cierre de esta columna nada había ocurrido. Consulté y me dijeron que por ahora solo están esperando “limpiar” una lista de 200 probables involucrados en PDVSA para actuar.

GUISO. Me cuentan que podría estar a punto de explotar otro negocio turbio del chavismo, con el cual se fugan muchos millones de dólares que no van a las arcas paralelas del régimen. ¿De qué se trata? Pues que desde hace bastante tiempo está funcionando una operación de venta de urea, carbón y chatarra que sacan por medio de barcos que salen repletos desde el puerto de La Guaira hacia Europa. Al parecer no es un negocio oficial, sino algo parecido a la operación paralela que desbancó Tareck El Aissami y su grupo. Este negocio se usa con la excusa de evadir las sanciones, pero buena parte del dinero se pierde entre los involucrados. Este tipo de triangulaciones necesita de múltiples participantes, a fin de esconder la venta y sobre todo el pago. Eso conlleva a que el dinero vaya pasando de cuenta en cuenta, incluso utilizando cripto activos. En ese camino tan culebrero hay varios que se han hecho millonarios. ¿Quiénes lideran la operación? Me hablan de que el jefe de la mafia es un general de tres soles, quien además tiene como socios a unos sujetos que responden a los nombres de Héctor Bracho y Dennis León. Al parecer, tanto Bracho como León son de Maracaibo y han hecho mucho dinero, sin tener un oficio o emprendimiento legal exitoso. Todos están forrados en dinero y llevan una vida que jamás podrían justificar. ¿Cuándo podría estallar esta bomba? Imposible saberlo.

EL PODER (I)… Detrás del poder. La semana pasada cuando estaba por cerrar la columna, recibí un enigmático mensaje: “Mira al tipo de la izquierda en la foto”. Luego de esa indicación me preguntó: ¿Lo conoces? Y mi respuesta fue corta: No. Acto seguido me aclararon el tema: “Este que ves a la izquierda es Oscar Posada, el ‘Alex Saab’ de la gestión de Manuel Rosales. Indaga y verás a qué me refiero”. A partir de esta revelación hice muchas consultas y al unir todas las versiones terminé de entender a qué se refería con que es el “Alex Saab” de la Gobernación. Los pongo en contexto. En la foto aparecen Juan Barboza Rubio, Henry Ramones, alias “El Morsa”, y William Barrientos, además de Posada. A los tres primeros los conozco muy bien. En el caso de Oscar Posada este tiene el negocio de la preparación y distribución de bolsas de alimentos en la gestión de Manuel Rosales. En este negocio tiene como socio, además de MR, a Biaggio Parisi quien no solo aporta las pastas y salsas, sino que además como también está involucrado en las bolsas Clap, comparte alimentos de este programa rojo rojito con OP y los incluyen en el plan del gobierno regional, cobrando los alimentos a precios muy inflados. Cuando pude entender la vinculación actual de Posada, me pregunté: ¿Y quién es Oscar Posada? La interrogante me la hice y se la hice a varias fuentes, porque su nombre nunca lo había escuchado. Él es un empresario que tiene negocios con el chavismo, pero también con la oposición a través de Manuel Rosales. Pero además es socio de Fasto Supermercados en Maracaibo junto a Alejandro Mogollón, José Muñoz y la viuda de Adán Villalobos. Cada uno puso US$250 mil y abrieron esta pequeña cadena de dos supermercados en la capital zuliana. Me cuentan que en la actualidad la relación de los otros socios con Posada no es buena ya que, al parecer, no les agrada su cercanía con MR y alegan que eso le hace daño al negocio. Aclaro que Fasto como empresa no tiene nada que ver con el guiso de la distribución de alimentos Por eso, supuestamente, están pidiendo a Posada que les venda sus acciones. Ahora bien, ¿Oscar Posada es un reciente integrante del primer anillo de negocios de MR? La respuesta es NO. Posada tiene muchos años haciendo negocios con Rosales, lo que pasa es que siempre ha mantenido un muy bajo perfil. De hecho, al googlearlo no pude conseguir una sola foto adicional de él. O sea que literalmente la foto que publicó Juan Barboza Rubio en su Instagram personal, que por cierto ya borró, le arruinó el bajo perfil a Posada, a quien le gustan muchos los negocios, pero le encanta jugar escondido “detrás de la mata” como me decía hace muchos años un amigo que fue parte de la anterior gestión de Rosales. La relación entre OP y MR es tan fluida que hasta, por orden del Gobernador, Posada manejó por un tiempo el negocio de la recolección de basura en San Francisco. La ventaja que disfrutó Posada es que hasta ahora era un gran desconocido en el entorno de MR. Pero esto no es todo, en la próxima parte del comentario amplío detalles.

ESCÁNDALO (I). Cuando surgen episodios como el escándalo que involucra a Tareck El Aissami y su grupo, es natural que comiencen a crearse cualquier cantidad de hipótesis, algunas muy racionales y otras bastante descabelladas. La experiencia me ha indicado que ante este tipo de hechos es necesario buscar todas las razones de fondo, aunque esto no impide que se incurra en algunos errores de apreciación. Este caso es un ejemplo de cómo se deben manejar estos eventos. ¿Por qué? Porque quizás tratar de encontrar un único motivo para toda la razzia contra El Aissami y sus secuaces, no sea lo correcto. Aquí hay algo clave y es que el tema se está atemperando y empiezan a surgir informaciones más precisas. Cuando mencioné que tratar de encontrar una única razón es un error, eso se aplica perfectamente en este escándalo. Es real que El Aissami y su grupo se apropiaron de buena parte del dinero que generó la operación paralela de venta de petróleo, que funcionaba desde la Torre Sur de PDVSA La Campiña en Caracas. También es verdad que todo se descubre a partir de que comienza a emerger el descontento militar, ya que los altos oficiales no estaban recibiendo las asignaciones en dólares. Es absolutamente cierto que El Aissami y su grupo se habían hecho mil millonarios de la noche a la mañana y estaban dirigiendo una muy organizada red de negocios y lavado de dinero. Todo eso es real, pero también es verdad que en la medida que han desmantelado la trama de corrupción, han podido confirmar una presunción que tenían en el alto gobierno. ¿Cuál era la presunción? Que El Aissami y su banda estaban financiando la creación y consolidación de su propia tendencia en el chavismo, con el aparente objetivo de convertirse en una alternativa de poder ante Maduro y desplazar a quienes hoy controlan a NM y sus decisiones. ¿A quiénes me refiero? A los hermanos Jorge y Delcy Eloína Rodríguez y en menor medida Diosdado Cabello. Tareck era una pieza relevante, pero no vital en el entorno de Maduro y el poder donde se toman las decisiones más importantes. Su intención no era convertirse en una alternativa fuera del chavismo, sino dentro del chavismo que le permitiera tener mayor ascendencia en Maduro y erigirse como un posible sustituto en futuros escenarios. Todo esto lo terminaron de comprobar en la medida que han ido desmontando la operación El Aissami e interrogando a los detenidos. El dinero que se robó el árabe es importante, pero quizás la clave fundamental está en sus aspiraciones políticas. Por eso hablo de que es todo un circo de poder, dinero e intereses que está en el fondo de la supuesta lucha contra la corrupción. De ahí que quienes están encabezando la purga son los hermanos Rodríguez y quien hace el trabajo más operativo es Diosdado Cabello. Son dos tendencias que están unidas para seguir controlando el poder en torno a Maduro. Incluso, Cabello fue quien propuso escalar el show de la operación contra la corrupción hacia la oposición, argumentando que de esa forma se daba una visión más integral hacia la opinión pública, pero además se reducía el riesgo de impactar en la moral en la dirigencia del PSUV. Al final las acciones contra opositores están en stand by, pero no es posible descartar que en cualquier momento arremetan contra algunos líderes de la oposición que estuvieron involucrados en el interinato e incluso gobernadores y alcaldes. Volviendo al circo, El Aissami se la puso papaya a quienes querían sacarlo del juego para limpiar de obstáculos el camino. Sin embargo, aún hay preguntas sin responder cómo, por ejemplo, ¿Dónde está Tareck? Esto lo analizaré en la próxima parte de este comentario.

BOD. Lo que mencioné como una probabilidad, parece que pudiera suceder en el marco de la supuesta operación contra la corrupción, ya que en el chavismo analizan la posibilidad de actuar contra Víctor Vargas Irausquín por la millonaria estafa cometida por el BOD y la empresa Cartera de Inversiones Venezolanas. Por cierto, tal como lo dije hace varios meses, VVI sigue operando en el sistema financiero e incluso dos de sus abogados que viven en Maracaibo como son Alves Finol e Iris Morillo están viajando todas las semanas a Caracas y solo retornan para el fin de semana. Tienen un sueldo en dólares, un departamento donde viven en Caracas y además tienen reservaciones de pasajes en avión de forma permanente. Por turismo no están viajando a la capital. En algo anda Víctor Vargas y tengo la presunción que se trata no sólo del nuevo banco que quiere crear, sino también de su participación accionaria, a través de terceros, en el Banco Nacional de Crédito (BNC). Recordemos que como parte del pago por la compra del BOD, VVI se quedó con un gran número de acciones del banco de los Nogueroles. Adicionalmente, me dicen que Seguros La Occidental fue radicada en Caracas y están realizando operaciones, de pronto medio oscuras, con esa empresa. De La Occidental en Maracaibo solo queda el recuerdo y apenas está funcionando una pequeña oficina en el edificio Fin de Siglo en 5 de julio. ¿En qué anda Víctor Vargas? Seguramente en alguna nueva trampa.

EMERGENCIA. Luego de publicada mi columna del jueves 30/03/2023 (LEA AQUÍ), quien se considera el dueño de la franquicia de Voluntad Popular en el Zulia, Lester Toledo, convocó una reunión de emergencia de la dirección regional. El encuentro se realizó el viernes 31/03 a las 7PM en la sede de lo que queda de ese partido, que funciona en el primer piso del edificio Caypo, que está en la calle 67 Cecilio Acosta con la avenida 15A, detrás de la Facultad de Ingeniería. ¿Convocó la reunión por las renuncias? En parte sí, ya que quería saber quiénes más se van de ese partido, pero el motivo fundamental era tratar de encontrar quiénes me dan información, cosa que nunca va a saber. En cuanto a las renuncias, la tesis que manejan Desirée Barboza y Angel Machado es que quienes se van lo hacen por “locheros” ya que solo buscan dinero, cosa que es falsa. Quienes se han ido y quienes se van a ir en los próximos días lo hacen, como lo comenté la semana pasada, hastiados del maltrato y la dictadura que encabeza Toledo junto a la señora Barboza, Angel y Vale Cubillán, aunque a este último no lo quiere mucho porque lo acusa de haragán y dormilón. Por cierto, en la lista de nombres de quienes se han ido de VP me faltaron varios: Carlos Dickson (hoy secretario general de UNT), Justo Bermúdez (Legislador CLEZ), Víctor Ruz y Lizzi Echeto (Concejal de Santa Rita), entre muchos otros. ¿Vienen otras renuncias? Si y algunas serán bastante sorpresivas. Tengo los nombres, pero no puedo revelarlos, ¿Qué más dijo Toledo en la reunión? Estoy esperando más información.

PRIMARIAS. Luego de mucha espera y de haberse alterado el cronograma de las primarias, por fin fueron anunciados los nombres de los 240 integrantes de las comisiones regionales de primarias. En el caso del Zulia no conozco a la mayoría, pero las referencias que me han dado me dicen que son personas honorables. Incluso, alguien me comentó que al G4 le están creciendo los enanos, porque en nuestro estado consideran que tienen pleno control de esta comisión, pero en realidad no es así. No voy a entrar en detalle para no entregar información relevante al tóxico cogollo. Es importante destacar que el propio Jesús María Casal no sólo revisó las credenciales y vinculaciones políticas de muchos de los postulados, sino que además llamó directamente a varios para conversar.

SIN “LECHUGAS”. A través de la columna “Sal y Pimienta” del amigo Ronald Rodríguez me enteré de que había problemas con el pago a los integrantes del gabinete de Manuel Rosales. Hice un par de consultas y si hay problemas en el pago, pero no a nivel del miserable salario que se les cancela a través de la Plataforma Patria. Lo que no les han pagado, en lo que va del año, es el bono en dólares, que les permite equilibrar sus finanzas y que en su mayoría recibían mediante AirTM ¿De dónde salía ese dinero? Por supuesto que de las asignaciones que el gobierno de EEUU entregaba al G4. Eso se detuvo porque, a raíz de la eliminación del interinato, los gringos, a pesar de que apoyaron la muerte de esa figura, quedaron en una especie de limbo legal peligroso. Hay varios funcionarios medios que se han ido y hay varios secretarios que están a punto de irse, porque no es negocio el cargo ante los niveles de estrés y el maltrato permanente del ciudadano gobernador. ¿Y por qué Rosales no les paga de su gordo bolsillo? Ni pendejo que fuera para financiar la gestión con su dinero.

CORRUPCIÓN. Leí con detenimiento el último artículo de opinión del candidato presidencial de la Concertación Ciudadana y el Partido Centro Democrático (PCD), César Pérez Vivas, y suscribo cada una de sus palabras sobre el daño que la corrupción le ha hecho al país y a los venezolanos: “Ahora que la cúpula roja no ha tenido más remedio que aceptar la verdad del robo abierto y descarado de los recursos financieros y minerales del país, nuestra ciudadanía ha entendido que buena parte de su tragedia está en la corrupción desatada y sistematizada en toda la estructura del poder. Estamos ante un gobierno corrompido en casi todas sus áreas y niveles. Frenar la corrupción supone una sociedad educada y organizada en un estado de derecho, un proceso de concienciación, de formación cívica, espiritual y cultural que inserte en el alma y en la mente de las personas valores apegados a la honestidad, la verdad y la paz. La corrupción metastásica que hoy vive Venezuela es el resultado de la concentración de todos los poderes en las manos de la cúpula roja. La impunidad se hizo regla”.

ESCÁNDALO (yII). ¿Dónde está Tareck? ¿Está detenido? Estas son algunas de las preguntas sin respuestas claras en el marco del circo de poder, dinero e intereses. Fuentes de inteligencia me confirman que El Aissami no está oficialmente detenido, pero sí está retenido en su casa bajo estrictas medidas de seguridad. No lo dejan salir de su hogar y está custodiado por un fuerte contingente del SEBIN y la DGCIM que, supuestamente, lo someten a vigilancia física y electrónica para tenerlo bien controlado. ¿En algún momento lo van a procesar como a los otros detenidos? Por ahora parece que no, ya que Maduro y su primer anillo tienen temores de que El Aissami entregue información valiosa a sus enemigos. Como es normal en personas que se mueven en el poder al más alto nivel, es muy probable que Tareck haya colocado a buen resguardo, dentro y fuera de Venezuela, información que pudiera comprometer a Maduro y otros sobre actos de corrupción, lavado de dinero, personajes que participan en la operación, dónde tienen el dinero guardado y las propiedades que tienen, entre muchos detalles posibles. De ahí que el fiscal Tareck William Saab siempre excluye a El Aissami de sus peroratas sobre el tema e incluso cuando le preguntan si lo tienen detenido, se limita a responder que no va a revelar nada porque eso está en investigación. Por ahora está libre de alguna acusación formal y de una braga naranja, pero no hay que descartar que en el futuro lo exhiban como trofeo. Sin embargo, el hecho que no lo hayan acusado como el líder de esta operación de saqueo y lavado de dinero sigue alimentando las suspicacias sobre la verdad de este circo. Bien pudiera ser parte de una venganza política, pero tampoco podemos descartar que sea un “falso positivo” para sacar a El Aissami del radar de EEUU y que este se dedique a operaciones oscuras del régimen, tal como lo he mencionado varias veces. Mientras no muestren a Tareck detenido, preferiblemente con overol naranja y esposado, siempre quedará la duda. Por ahora, manejaremos la tesis de robo masivo y la venganza política, sin descartar que sea una medida de distracción.

EL PODER (yII). A partir de conocer la vinculación de Rosales con Posada, pude establecer que en la foto que me compartieron hay tres de los operadores financieros y de negocios de Manuel Rosales. Ya les hablé de Posada, pero también está Juan Barboza Rubio que ha sido un privilegiado en todas las gestiones de Rosales. Cuando indagaba, de pronto recordé que JBR fue el contratista a quien MR le pagó varias veces la obra de recuperación del Parque La Marina y nunca movió ni una pala. Pero, además, recibió US$2 millones para la recuperación de la avenida Los Haticos al final de la anterior gestión de MR y no hizo nada, razón por la que fue denunciado ante la Contraloría y JBR tuvo que pagar US$50 mil para que el expediente lo echaran a la basura. Hoy Juan Barboza es el operador que maneja ¿o engaña? las contratistas, entre otras de sus funciones. Por otro lado, está Henry Ramones, alias “El Morsa”, quien no sólo le carga el maletín a Manuel, sino que actúa como su operador en algunos negocios y es pública y notoria su participación en los guisos de MR en Monómeros. Inclusive es quien ha aparecido al lado de Rosales en las reuniones con Maduro en Maracaibo. “El Morsa”, junto a sus hermanos quienes también son abogados, tienen un bufete que se acercó al chavismo por sus nexos con María Gabriela Chávez. No solo han hecho grandes negocios, sino que además han usado sus influencias para “motivar” otros acuerdos financieros. Por cierto, uno de los hermanos de “El Morsa”, de nombre Carlos Ramones, hace pocos días fue detenido por la Policía Municipal de Maracaibo acusado de violencia de género y como buen chavista con poder, amenazó a los funcionarios policiales con arruinarles la vida. Les dijo que él tenía mucho poder por sus contactos en el alto gobierno y que además controlaba jueces. Hasta aquí llevamos tres operadores financieros y de negocios de Rosales. A este trío hay que sumar a Fernando Blasi quien, por presión de Rosales, fue el encargado de negocios de la embajada del interinato en Washington y tiene varias empresas que se supone manejan capitales de MR cómo, por ejemplo, Intercorp Mortgage Solutions. Inclusive, entre Fernando y su hermano tienen registrada en EEUU una fundación para atender la emergencia en Venezuela que, aparentemente, recibió unos milloncitos de lechugas que nunca se usaron para ayudar a ningún compatriota en apuros. ¿Adivinen de quien en el fondo es dicha fundación? Este Blasi fue quien salió hace muy pocos días a solicitar al gobierno de Joe Biden acelerar la flexibilización de las sanciones contra el régimen de Maduro, supongo que por orden de Rosales. Con Blasi son cuatro los operadores identificados. ¿Y Rubén Barboza, alias ‘Cachete? Este es el gran socio de Manuel, pero no actúa como operador. Ahora tengo identificado no solo a un integrante del primer anillo que no conocía, como Oscar Posada, sino que las piezas del rompecabezas de los negocios de Rosales comienzan a engranar y tomar mayor forma.

EXHORTO. Hace algunos días conversé con el amigo y presidente del Partido Centro Democrático (PCD), Carlos Alaimo, sobre la situación en la Fuerza Armada Nacional y coincidimos que en estas últimas semanas se ha evidenciado la compleja situación que vive la mayoría de los militares, mientras los generales viven como dioses y no les falta nada: “Maduro no tiene como sostener la situación interna en los cuarteles y mucho menos en el entorno familiar de nuestros militares. Aunque parezca que perdemos el tiempo, es pertinente exhortar a los militares instituciones a que den un paso al frente ante la minoría corrupta que los ha empobrecido a ellos y a la mayoría de los venezolanos. Creo que aún existe una reserva moral en la Fuerza Armada”, concuerdo plenamente con estas palabras.

CABIMAS. Definitivamente la gestión de Nabil Maalouf en la Alcaldía de Cabimas es un chiste de muy mal gusto. Me informan que sorpresivamente el burgomaestre mediante la resolución #00015-2023 de fecha 30/03/2023, destituyó a Osmán Darío Rodríguez, mejor conocido como “El Barón”, de un cargo en el Terminal de Pasajeros. ¿Quién es este personaje? Al parecer es un dirigente comunal y del transporte que, supuestamente, fue parte de aquel escándalo de la venta de chatarra sin desincorporar. ¿Recuerdan aquel Chevrolet Optra año 2011, de color negro y placas AC688FM, que fue desmantelado y vendido como chatarra aún cuando funcionaba? Aparentemente, “El Barón” no solo vendió este auto como chatarra, sino también otros dos que estaban operativos. Los comentarios en el Centro Cívico de Cabimas es que Maalouf, con la asesoría de Héctor Vargas, busca usar al destituido como “carne de cañón” ya que al parecer la investigación sobre la venta de chatarra continúa e intentará echarle la culpa a este y otros funcionarios. Incluso, se comenta que hay varios chavistas citados a la Contraloría como parte del caso. Por otro lado, el señor burgomaestre destituyó a Rafael Roque como director de seguridad, porque se sumó a Vente Venezuela como coordinador de organización en Cabimas para apoyar a María Corina Machado. Cuando Nabil se enteró consultó con UNT y la orden fue botarlo de inmediato a él y a toda la familia que fuera parte de la nómina municipal.

NEGOCIO. En relación con los negocios que funcionan en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, ya se perdió la capacidad de asombro. El jefe de los negocios chuecos sigue siendo el decano Sergio Osorio, alias “Pucho”, quien junto a sus socios sigue diversificando los guisos. Ahora no solo venden cupos de ingreso, sino también las asignaciones para cursar materias en los hospitales. Lo normal, antes de convertirse en un negocio, es que se asignaban estos cupos de acuerdo con el promedio de los estudiantes. O sea que quien tenía buenas notas era enviado a los mejores hospitales. Ahora no funciona así y quien quiera ver una materia en alguno de los centros hospitalarios de referencia, debe pagar 25 dólares en efectivo y quien no tenga el dinero, sencillamente tendrá que conformarse con los cupos que sobren. En cualquier momento la mafia que maneja la Facultad de Medicina comenzará a cobrar por el uso de los cadáveres en el Anatómico.

¿OPOSITOR? Sigo recibiendo información que pone en entredicho el supuesto perfil opositor del alcalde del municipio Santa Rita, Alenis Guerrero. No sólo es que impuso al general Néstor Reverol como orador de orden en el acto en honor a Pedro Lucas Urribarrí, sino que tiene la nómina llena de chavistas y no precisamente porque vienen de la última gestión oficialista. Alenis no le da trabajo a la dirigencia de la oposición, pero sí a sus amigos del PSUV y a algunos de AD y UNT. Por otro lado, su gestión es absolutamente inexistente y nadie puede mencionar una sola obra de importancia. Su gestión es puro pan y circo.

En la próxima emisión correspondiente al lunes 19/04, estaré conversando con el ex diputado de la Asamblea Nacional 2015, Ismael León, sobre una de las aristas del escándalo con Tareck El Aissami de las cuales poco se habla y son las operaciones de lavado de dinero, mediante lujosos desarrollos inmobiliarios en Las Mercedes en Caracas que cuentan con la venia de alcaldes supuestamente opositores.