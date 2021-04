Darwin Chávez // El caso Winston Flores y el “ajuste de cuentas” en VP

Al cierre. Me cuentan que un diputado opositor quien emigró del país hace más de un año, dejando una estela de rumores sobre un hueco de varias decenas de millones de “pelucas californianas”, que supuestamente dejaron él y sus socios políticos en Monómeros, vive a cuerpo de rey en el Aloft Hotel de Coral Gables, Miami, Florida, que es un recinto cinco estrellas. El susodicho disfruta la vida sin ningún tipo de limitaciones. ¿Por qué en un hotel y no compró una casa? Porque al comprar una propiedad levanta sospechas, mientras que en un hotel pasa desapercibido. Sobre todo no le interesa levantar polvo y paja, para que los gringos no se fijen sobre sus andanzas. Dicen que se decidió por ese hotel, porque Coral Gables es un distrito financiero y así está cerca de los bancos donde al parecer tiene el dinero. Aparentemente en dicho hotel hay una interesante tienda de “peluches”, pero no “mojados”. Definitivamente, uno no termina nunca de conocer a algunas personas.

Winston-Gate (I). Durante la noche del martes 27/04 se levantó un polvorín en la opinión pública, porque Voluntad Popular había supuestamente expulsado al diputado, Winston Flores. Perdí la cuenta de los mensajes de WhatsApp que recibí con la supuesta expulsión. Les adelanto mi conclusión con este caso: es un “ajuste de cuentas” entre grupos de Voluntad Popular. Al final de la explicación entenderán porque lo califico de esa forma. Iniciemos la revisión. Cuando revisé los dos mensajes de Twitter relacionados con el tema y que fueron posteados desde la cuenta @VoluntadPopular a las 9:25PM, claramente ahí no se habla de expulsión, sino de una separación de la fracción parlamentaria de VP. Por la hora preferí esperar hasta este miércoles para hacer mis consultas. Un dirigente de VP, cuyo nombre me reservo,yquien forma parte del Equipo Nacional de Activistas (ENA) me aclaró el tema: “Aún no hay expulsión y que eso quede muy claro, para evitar malas interpretaciones. Se le separa de la fracción y se pasa el caso a la Comisión de Resolución de Conflictos (CRC) que tomará su decisión, que luego envía al ENA para el anuncio final”. Cuando le consulto la razón de la separación, su respuesta fue esta: “Nos llama la atención la filtración de un documento que se discutió con un grupo de la fracción, en relación con el presupuesto… Y eso salió a la opinión pública. No puedo decir más hasta que la CRC haga su investigación y tome una decisión”. ¿Cuál será el documento?¿A cuál “presupuesto” se refiere? Ahora bien, la respuesta indirectamente la aporta el portal Tal Cual que la misma noche del 27/04 publica una nota titulada: “Voluntad Popular expulsó al diputado Winston Flores, tras acusaciones de Jorge Rodríguez”. Lo primero es que los colegas de TC no entendieron en su real dimensión la decisión, pero eso no es lo importante. Lo interesante es que este importante medio de comunicación relaciona la decisión contra Flores con la denuncia que hizo hace dos semanas (13/04/2021) Jorge Rodríguez, en la cual señaló no solo a Flores sino también a Sergio Vergara de participar en una presunta trama de corrupción para apropiarse de US$52.118.733, que, según JR, es un monto aprobado por la OFAC para financiar el gobierno interino que lidera Juan Guaidó. Inclusive Rodríguez expone que la relación de partidas informada por Vergara es la siguiente: “Defensa de la Democracia, $23.496.400; Asamblea Nacional, $7 millones 288.565; Despacho de la Presidencia, $1 millón 930.545; Asuntos Exteriores, $5 millones 614.700; Comunicaciones $4 millones 583.319; Consejo Administrativo, Gasto, $4 millones 268.675; Contraloría, $725.810; Magistrados, $1 millón 758.000; Consejo de Defensa Judicial $262.800; Consejo de Empresas $435.312; Procuraduría, 384. 600; Juntas Ad Hoc $1 millón 154.400 y Banco Central de Venezuela $215.506”.El detalle preciso de los montos y partidas de inmediato permite inferir que el documento salió del propio interinato. Los otros señalados por el siquiatra son: Franco Casella, Freddy Superlano, Adriana Pichardo, Wilmer Caro. Tamara Adrián y Freddy Guevara. Tal Cual además resalta que “hasta el momento solo se han anunciado medidas disciplinarias contra Flores”. Cuando se atan cabos, es posible comprender que en la fracción parlamentaria de VP están acusando a Flores de haber sido quien filtró ese “presupuesto” al oficialismo y por eso piden una investigación. Pero además hay otros elementos importantes que deben ser tomados en cuenta. Lo primero, es que el jefe de la fracción parlamentaria naranja es Marco Aurelio Quiñones, quien es parte del grupo Guaidó-Marrero. Y lo segundo que el gran señalado por Rodríguez fue Sergio Vergara, quien casualmente también es parte del grupo Guaidó-Marrero, mientras Winston Flores es del equipo de Leopoldo López. ¿Por qué separan a Flores solamente? ¿Por qué no hacen lo mismo con Vergara? Aquí comienza a tomar forma la hipótesis del “ajuste de cuentas”. ¿Por qué? Porque es más que evidente que el grupo Guaidó-Marrero presume que Flores, a instancias de LL, filtra el “presupuesto” para que el chavismo arme su escándalo y así afectar al interinato que encabeza Guaidó. Pero además, es bueno recordar que JR no hizo mucho esfuerzo en señalar a otros dos diputados ligados a López como Freddy Guevara y Freddy Superlano, lo que deja más espacios para la duda. ¿Por qué separan a Flores? Porque sobre él hay mucho ruido a raíz de sus actuaciones como supuesto embajador en Bolivia. Lo de “supuesto” es porque el gobierno de Jeanine Añez nunca lo reconoció, a raíz de sus vinculaciones con el empresario Carlos Gill Ramírez, pero ese tema lo trato en la segunda parte del comentario. Con Winston golpean directamente a Leopoldo y de ahí el ajuste de cuentas, ya que los problemas internos entre ambos grupos son más que evidentes. ¿Qué pasará con Winston Flores? Lo analizo en la segunda parte.

Air-Guisok. Mientras más comento sobre las irregularidades que sigue cometiendo la empresa de servicios de internet que tiene como principal accionista a Omar Prieto, más información recibo que no solo demuestra la violación de las leyes venezolanas, sino la competencia desleal contra las otras compañías que prestan el mismo servicio, pero además el arbitrario uso del poder para recibir beneficios ilícitos. Recordemos que la semana pasada mencioné que seguían usando la fibra óptica de CANTV sin pagar un dólar, lo que por supuesto les permite traer gratis la señal de su proveedor internacional desde el estado Falcón, mientras las otras compañías deben pagar altas sumas de dinero. A eso hay que sumar que dejaron una deuda de US$300.000 con la empresa Telia y no quieren pagar a Corpoelec por el uso de sus postes, por medio de los cuáles han tendido sus redes de fibra óptica y así crear sus anillos. Pero eso no es todo, porque después de publicar la columna de la semana pasada, me confirman desde CANTV en el Zulia que no hay ningún contrato entre dicha compañía nacional y Air-GUISOK de Omar Prieto, lo que confirma que la usan sin pagar. La fuente fue clara: “Aquí no hay información, ni contrato con esa compañía”. Pero además me informan que CANTV no solo exige un pago mensual a quien usa su red para transportar la señal de internet, sino que además agregó una fianza de obligatorio pago que asciende a US$118 mil mensuales. O sea que si la empresa X quiere usar la fibra de CANTV, debe pagar la fianza y además un fee mensual por el uso de la red. Eso tampoco lo paga el guiso de OP. ¿Quieren un dato adicional? Pues CANTV acudió al VEN-911 del Zulia con la intención de instalar un servicio de banda ancha para el funcionamiento de ese organismo, pero les dijeron que no hacia falta porque ya tenían el servicio de la empresa de OP. ¿Saben a cuánto asciende la factura mensual solo para ese organismo? Pues me hablan de varias decenas de miles de dólares. ¿Hay o no hay violaciones legales de parte de esa empresa? ¿Hay o no hay competencia desleal?

CNE. Lo primero que tengo que plantear en relación con la elección de los nuevos rectores del CNE, es una rectificación a mis comentarios anteriores porque hice referencia que solo eran 38 los preseleccionados, pero en realidad son 103 la cantidad de postulados que recibió la Asamblea Nacional controlada por el chavismo. Me disculpo por el error. Ahora bien, a pesar de que había la presunción que el 27/04 serían seleccionados los 5 rectores principales y 10 suplentes, eso no ocurrió. Una de las fuentes consultadas me dijo que el 27A solo debía entregarse el listado y que la AN tiene 10 días máximo para decidir, pero la otra verdad es que al parecer había un acuerdo bien adelantado para designar el nuevo Poder Electoral, pero hubo cambios al final y se truncó lo que había sido discutido. Es tan claro que había un acuerdo cocinado, que la coalición opositora que encabeza Guaidó, salió el lunes con un comunicado criticando la arbitraria designación del nuevo CNE. Me cuentan que el origen de esa postura fue una orden directa de EEUU, que buscaba presionar. ¿Qué paso? La única información que tengo es que siguen las conversaciones. Hay que esperar unos días más para salir de las dudas.

Con la “G” de Gatopardo. El pernicioso y tóxico G4, que pretende seguir controlando la oposición, sigue haciendo de las suyas. La “nueva” plataforma unitaria anunciada por Juan Guaidó es más de lo mismo. Lo único que cambia es la cantidad de partidos, organizaciones, movimientos o grupos que la firmaron; pero en el fondo quien maneja la marioneta sigue siendo el G4. Consulto a involucrados en el tema y me dicen que esa fue una clásica jugada gatopardiana: cambiar para que nada cambie. La mayoría de los firmantes tiene derecho a un puesto en la coalición, pero es poco lo que su voz puede hacer y mucho menos tienen capacidad de votar para incidir en una decisión. Otro de los consultados me comentó que quedaron en evidencia, cuando incorporaron a algunas organizaciones que solo existen en el papel, porque en la práctica desaparecieron hace mucho tiempo. Como decimos en el argot periodístico: “hincharon el perro”. Una tercera fuente reveló algo importante y es que persiste la presión interna para quitarle poder al G4 y que lo anunciado por Guaidó es una aproximación a la unidad que podría hacerse realidad muy pronto. Al parecer se reanudaron los acercamientos con los grupos disidentes, para incorporarlos en la estrategia. Es bueno aclarar que no lo hacen porque quieran una verdadera unidad, sino porque la comunidad internacional, sobre EEUU, se los está exigiendo. Cada día estoy más convencido que para lograr avances en la lucha opositora, el G4 tiene que desaparecer para dar paso a una estructura de coordinación más amplia y reglamentada, pero además sin tanto bicho de uña que solo busca satisfacer sus intereses.

Winston-Gate (yII). Ese caso muy probablemente no llegará a nada en Voluntad Popular, por más que quiera el grupo Guaidó-Marrero. Aunque de pronto la intención es que no llegue a nada, para luego filtrar la protección a Flores. ¿Por qué? Porque el ENA lo controla Leopoldo López y el no va a sacrificar a Flores. Revisemos que debería ocurrir. Lo primero es que la fracción parlamentaria pasa el caso a la Comisión de Resolución de Conflictos, acatando lo que establecen las normativas internas. Tengo la duda si hay una nueva CRC, porque recordemos que quienes la integraban renunciaron en pleno a raíz del escándalo en relación con Freddy Superlano. Eso ocurrió el pasado 16/09/2021, tema que analicé con amplitud en mi columna del 23/09/2020. Si aún no hay una CRC designada, el caso llega y muere de mengua porque no hay nadie que adelante la averiguación. Pero pensemos que si hay una nueva CRC, es factible presumir que sea controlada por LL, quien de pronto quiso evitar un trago amargo similar al que vivió con la CRC renunciante y que presidía Gustavo Luis Velásquez. Si la nueva CRC la controla LL, es fácil entender que podrían dictaminar que no hay elementos para señalar que Flores filtró el documento y se declara que no hay responsabilidad. Inclusive manejemos otro escenario y es que la CRC diga que Flores debe ser expulsado por haber filtrado el presupuesto, esa decisión luego sube al ENA que es manejado por Leopoldo y se podría repetir la historia de Superlano quien fue expulsado por la CRC, pero nunca el ENA acató la sentencia y FS sigue activo en VP, porque Leopoldo lo protegió para no revivir el escándalo que ocurrió en la Comisión de Contraloría y de lo cual Superlano debe tener las pruebas. El enredo no termina aquí, porque luego de toda esa explicación podría surgir una pregunta ¿Por qué Leopoldo protegería a Winston? Para entender las razones hay que remontarse a todo el ruido que Flores generó en Bolivia, cuando Guaidó lo designó como embajador ante el gobierno de Jeanine Añez y que expuse con detalles precisos en mi columna del 08/07/2020. Hagamos una revisión y además la inclusión de nuevos datos. Cuando Winston es nombrado por Guaidó, su designación no gustó en Bolivia porque se le vinculó con el empresario venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, quien fue el Alex Saab de Evo Morales. Por eso lo objetaron y nunca le otorgaron el plácet para asumir el cargo, que sin embargo ejerció irregularmente e incurrió presuntamente en algunos hechos escandalosos con Gill Ramírez y que incluían la supuesta participación de Leopoldo López. ¿Qué hicieron? Se habla de la venta de empresas venezolanas 100% productivas y bienes en Bolivia, a relacionados de Gill Ramírez alegando que estaban quebradas o en mal estado. De todo esto conoce el interinato, porque incluso el presidente del Partido Centro Democrático, Carlos Alaimo, tuvo acceso a los detalles y se los comentó a Guaidó a través de una conversación de WhatsApp. Recuerdo bien que Alaimo me comentó la denuncia a través de una conversación telefónica. El PCD tiene la información a raíz del apoyo que esa organización ha dado a opositores venezolanos, quienes lograron salir de Bolivia a raíz de la persecución del gobierno de Luis Arce. Al parecer la denuncia de esta organización llamó la atención del equipo cercano a Guaidó. En resumen, se trata de un “ajuste de cuentas” entre grupos que se disputan el poder y los negocios en VP. Al final no debe ocurrir nada contra Flores porque seguramente LL lo protegerá, para evitar cualquier escándalo relacionado con lo ocurrido en Bolivia. Definitivamente VP dejó de ser un partido, para convertirse en “la franquicia en el exilio”. Espero que haya podido explicarles la forma y el fondo del caso contra Winston Flores.

OPERACIÓN. El pasado 23 de abril el periodista de AP, Joshua Goodman, reveló que el empresario, Carlos Urbano Fermín, quien se declaró culpable ante una corte de Miami por el delito de conspiración para defraudar a EEUU, había mencionado que pagó un millón de dólares a un “fiscal de alto rango” en Venezuela, para estar seguro que no sería investigado. Goodman también explica que este empresario se refiere a Luisa Ortega Díaz, hecho que ella desmintió casi que de inmediato. ¿Por qué traigo a colación este caso? Porque cuando leía el trabajo periodístico, recordé de inmediato aquella operación de “vacunación” que existió entre algunos personajes importantes del Ministerio Público y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que manejaba un opositor. Hagamos un recuento de ese caso. Entre los años 2016 y 2017 existió ese operativo para vacunar a empresarios ligados al chavismo, quienes debían pagar altas sumas de dinero para no ser investigados por ambos organismos. La triangulación era entre un(a) “fiscal de alto rango”, un diputado opositor amante de los autos de marcas de lujo (sobre todo Audi) y la coordinación estuvo en manos de un abogado, quien posteriormente fue detenido por el régimen y luego de varios meses de “cana” decidió colaborar y así salió en libertad. Todo se coordinaba en reuniones públicas en restaurantes de lujo del este de Caracas, en medio de suculentos manjares y licores finos; de donde salían los nombres de que iban a ser “vacunados”. ¿Será el mismo caso? Por lo menos se parecen mucho. Cuando terminaba este comentario, también regresó a mi memoria un caso relacionado, pues un hermano de un(a) “fiscal de alto rango” logró comprar hace varios años el 50% de una ensambladora de motos en Venezuela. Como es normal en los chavistas no solo llegó con su dinero, sino con la amenaza de una averiguación judicial si rechazaban su propuesta.

Panorama. El pasado 8 de enero de 2021, el SENIAT cerró por cinco días el diario PANORAMA y desde ese momento su versión digital quedó desactivada. Lo extraño es que están a punto de cumplirse cuatro meses del cierre y aún el portal sigue inactivo. Lo más raro de todo es que no hay ruido en torno a lo que realmente ocurre con ese centenario medio de comunicación. Parece que no hubiese ocurrido nada. Desde esa fecha solo existe en las redes sociales, pero no en la web, que luego de la muerte de su versión impresa, fue su gran punto de contacto con sus lectores. ¿Qué ocurre realmente? Todo es un misterio porque nadie sabe dar una razón 100% confirmada de las razones por las cuales sigue cerrado. La versión más razonable que he recibido es que la familia Pineda, que en su mayoría vive en el exterior, ya no tiene nada que ver con el medio que fue, al parecer, vendido en una compleja operación que incluyó varias empresas y países para despistar a su verdadero propietario. Todas las señales apuntan que al final fue Rafael Ramírez, ex Zar del Petróleo venezolano, quien lo compró, pero los Pineda debieron mantenerse como líderes del periódico, como parte del acuerdo final. Por eso la familia fundadora no tiene ningún interés en reactivar a PANORAMA y más bien lo ven como un problema, porque luego del cierre del 08/01 el régimen embistió contra Cementos Catatumbo y Seguros Catatumbo que si siguen siendo negocios de la familia. Que hayan vendido el centenario a Rafael Ramírez no sería de extrañar, porque eso se rumoreó por mucho tiempo. Lo ilógico es que siga inactivo el portal y sigan activas sus redes sociales. Otra cosa que me ha extrañado es el silencio de los colegas que eran parte de PANORAMA al momento del cierre, porque no hay reclamos por sus sueldos o liquidaciones. Hay total silencio y eso, por ejemplo, no ocurrió cuando mantenían conflictos con la empresa por la contratación colectiva. Incluso en esos momentos los apoyé, a solicitud de ellos mismos, develando lo que ocurría puertas adentro. Hay todo un misterio en relación con el presente y futuro de PANORAMA. Sigo indagando.

Conflicto. Una fuente militar me confirma el malestar que existe, sobre todo en algunos generales, por la participación de las FANB en el conflicto en Apure entre dos grupos de la disidencia de las FARC que están enfrentados. Pero además me explica que las disputas entre el grupo de Márquez-Santrich y el sector que lidera Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, no solo tiene que ver con el control de la zona para el narcotráfico, sino también con unas armas que fueron compradas: “Resulta que el régimen entregó oro a los cubanos para la compra de armas para las FARC. Cuando llegó el armamento el grupo de Márquez y Santrich no solo se quedó con lo mejor, sino que además realizó una operación en la zona de Apure para despojar a Gentil Duarte de una parte de las armas que les entregaron. Por eso el grupo de Gentil lanzó la amenaza de ingresar a Venezuela y atacar a civiles y militares, a lo que reaccionó el oficialismo enviando tropas nuestras y de ahí el trágico resultado. El reclamo de los molestos es porque rechazan el uso de nuestras fuerzas para dirimir un conflicto de la guerrilla, pero además porque quienes están muriendo son soldados que nada tienen que ver con el asunto, mientras Márquez y Santrich están a buen resguardo. Uno de los temores es que el conflicto escale y llegue a otros estados fronterizos”. Uno pierde la capacidad de asombro con el chavismo.

Escándalo. Desafortunadamente los maracaiberos vamos de susto en susto con este chavismo criminal. Ahora no solo se trata del exagerado cobro por parte de la Alcaldía de Maracaibo del Impuesto sobre Inmuebles Urbanos, que supera cualquier lógica en medio de la feroz crisis, sino que Corpoelec pretende comenzar a cobrar dentro de poco una supuesta deuda por servicio eléctrico que suma 36 meses. Pero adicionalmente, quieren imponer tarifas dolarizadas por un servicio súper deficiente. ¿De quién es la culpa de que los zulianos dejáramos de pagar el servicio eléctrico? Pues de la misma empresa que a mediados de 2018 dejó de facturar y no había forma alguna de pagar por el consumo, ya que incluso cerraron todas las oficinas de atención al cliente. Si la culpa de la deuda de 36 meses es de Corpoelec y no de los suscriptores, como carajo (disculpen la barbaridad) pretende que los zulianos paguemos por su ineficiencia. Lo lógico es que comiencen de cero a cobrar, pero además con tarifas ajustadas a los depauperados ingresos de la población y al pésimo servicio que prestan. Y a eso hay que sumar que por culpa de las fluctuaciones de voltaje y apagones, se dañan los electrodomésticos y la empresa no asume su responsabilidad. Pero eso no es todo, porque también Corpoelec, como la antigua Enelven, mantiene una deuda con los maracaiberos a raíz del acuerdo 003-2008 aprobado por el Concejo Municipal de Maracaibo, que estipulaba que Enelven debía reintegrar 50% de lo pagado por los suscriptores, a raíz del cobro ilegal de impuestoscomo el CIM, FAP y CASE y que es una de las tantas luchas libradas por Adolfo Hernández contra la anterior y la actual compañía eléctrica. Lo de Corpoelec definitivamente es un crimen contra los zulianos.

Otra para Omar. Las arbitrarias detenciones y las vejaciones que sufrieron los colegas, Lenin Danieri y Edwin Prieto, por parte de la GNB, son otra perla más para la lista de abusos del chavismo y Omar Prieto contra el periodismo y los medios de comunicación. Que tendrá que decir ahora no solo OP, sino el diputado suplente, Juan García. Supongo que dirán que ellos no tienen nada que ver con lo ocurrido.

