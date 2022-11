Darwin Chávez | EE. UU. y la “Tesis Juan González” ¿Cada paso está bien pensado?

AL CIERRE. Me cuentan que el panorama electoral en el G4 se oscureció un poco, a raíz de que en Primero Justicia hay dos precandidatos presidenciales. Lo que sí no ha cambiado es el interés en boicotear el voto de la diáspora en las primarias y que el CNE tenga una participación total, o por lo menos parcial, en este proceso. Por otro lado, me recomiendan estar vigilando a Omar Barboza Gutiérrez quien podría estar anunciando, en cualquier momento, los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias sin que nadie sepa quiénes y cómo fueron seleccionados. ¿Y la fecha de las primarias? Están manejando agosto, septiembre y hasta octubre del 2023.

PREFERENCIAS. Están moviéndose los escenarios electorales de cara a las primarias en la oposición y empiezan a conocerse las encuestas que muestran dónde están los actuales precandidatos. De todo lo que he recibido, por ahora, me llaman la atención dos. La primera es la encuesta Frequency58 de la empresa ORC del consultor político Oswaldo Ramírez la cual, a pesar de que no midió intención de voto, preguntó sobre la confianza que le generan a los encuestados los liderazgos políticos (incluyendo opositores y chavistas) y quien genera mayor confianza en la oposición es María Corina Machado con 46% y entre quienes generan la mayor desconfianza entre los opositores están empatados Manuel Rosales y Henry Ramos Allup con 64%. Mientras que el chavista con mayor confianza es Jorge Rodríguez con 24% y el que genera mayor desconfianza es Diosdado Cabello con 71%. Ojo con algo importante y es que el 23% de los encuestados confía en Maduro, lo que es un dato que refuerza mi hipótesis de que él tiene un escenario electoral que oscila entre 20-25%, que es una cifra nada despreciable. Y el segundo estudio más allá de las encuestadoras tradicionales que recibí es la encuesta “Incidencia 2024: Intención de voto y condiciones de primarias”, que fue aplicada entre el 6 y el 9 de otubre del 2022 con la participación de 763 personas, 588 residenciadas en Venezuela y 175 que actualmente viven fuera del país. Cuando consultan cuáles de los candidatos en la oposición tiene las condiciones para ser el abanderado de unidad, María Corina Machado obtiene el 58.98% seguida de Juan Guaidó con 23.20%.En la medida que vaya recibiendo más encuestas las estaré comentando para ustedes.

DESTITUIDA. El pasado martes 02/11 la ministra de Educación, Yelitze Santaella, visitó el Zulia y entre los objetivos de su gira estuvo la destitución de quien ocupaba la dirección de la Zona Educativa del estado, Dorelis Echeto, a raíz de todas las irregularidades cometidas por su marido con la venta ilegal de los beneficios escolares que debieron ser entregados de forma gratuita. Recordemos que en mi columna del 13/10 alerté que el esposo de la profesora Echeto, había sido detenido por el CICPC y Polimaracaibo, junto a otros involucrados, en el contrabando de uniformes, zapatos y útiles escolares que envió el ministerio y que iban a ser vendidos en Las Pulgas y otros mercados de la ciudad. Aunque pagaron para evitar la acusación de la Fiscalía, desde Caracas ordenaron la destitución de Dorelis ya que el seguimiento del caso que fue hecho por el Sebin demostró que la operación es mucho más amplia y profunda, además de que supuestamente la involucra a ella directamente. Pero como ella tiene padrinos muy fuertes, la cambiaron para directora del Ipasme como “castigo”, cuando ella y su marido deberían estar presos. En su lugar fue designada la profesora Penélope González.

¿ESTRATEGIA? Ante los últimos acontecimientos y aquellos que están por venir en el esfuerzo por encontrar una salida política a la crisis nacional, quiero de todo corazón pensar que detrás de la “Tesis Juan González” hay de verdad una estrategia en la cual cada paso esté bien medido. No solo se trata de la liberación de los sobrinos malandros de Cilia Flores, sino también de la ampliación de la licencia para que Chevron vaya ocupando espacios en la maltrecha industria petrolera nacional. Ahora hay que sumar este acuerdo, que aún no es oficializado, por medio del cual se le otorgaría al régimen de Maduro la posibilidad de manejar unos 3 mil millones de dólares bajo vigilancia de la ONU, con el supuesto fin de invertir en la recuperación del sistema eléctrico nacional y en las escuelas del país. No tengo ninguna duda de que la mano de Manuel Rosales está en ese acuerdo, porque él tomó ese tema como prioridad. Para Manuel no importan los presos políticos, ni mucho menos las inhabilitaciones, ya que su discurso se centró en su aspiración de meter mano a los recursos del país que están congelados en el exterior. Con este acuerdo no solo consigue su objetivo, sino también darle una “ayudaita” a Maduro y así congraciarse con él. Ahora bien, pensemos en positivo porque nuestro país tiene demasiado tiempo con una nube negra encima. Todo lo que paso a analizar es el resultado de informaciones que he recibido por distintas vías. Aparentemente el embajador de EEUU para Venezuela, James Story, ha planteado en diversas reuniones con opositores que están trabajando para que se concrete un acuerdo que esté blindado y que no deje posibilidades al régimen para que salga con alguna de sus jugadas. ¿Cuáles temas serían parte de un acuerdo? Está claro que las inhabilitaciones, el retorno de los partidos políticos que fueron confiscados y las elecciones libres, verificables y transparentes, entre otros, están en la agenda. No tengo claro si la situación de los presos políticos está incluida, ya que nadie del G4 habla del tema y parece que los olvidaron por completo. ¿Qué es posible intuir de lo que se viene? Que en el marco del supuesto acuerdo Maduro y sus aliados, además de beneficiarse con dinero y la incursión de Chevron, podrían quedar muy limitados en lo político, lo que significa que no podrían seguir jugando a inhabilitar a candidatos que consideren peligrosos, deberían reducir el cierre de medios de comunicación, tendrían que moderar su acoso a la oposición y además abandonar gran parte de sus manipulaciones en el Poder Electoral.¿Qué herramientas de lucha sucia le quedan a Maduro y su banda? Creo que solo podrían trabajar para dividir el voto opositor financiando candidaturas artificiales y así aprovechar su 20-25% de voto más o menos duro. ¿Qué tan factible es dividir el voto opositor? Tomando como parámetro el saco de gatos que es la oposición en la actualidad es absolutamente posible. Pero además hay que recordar que en promedio nadie de la oposición tiene números muy destacados en cuanto a intención de votos en la actualidad, aunque claramente esto debe mejorar en la medida que avance la campaña de las primarias y las presidenciales. De lo otro que estoy totalmente seguro, es que sobrarán quienes se presten para esta jugada del oficialismo y ya hay varios que están mostrando su colaboración con el régimen. ¿Podrían adelantar las elecciones? Es difícil asegurar que sí, pero también es complejo decir que no. Todo es posible en la actual situación, pero creo que Estados Unidos podría presionar para mantener el 2024 como el año electoral. Inclusive se comenta que hay quienes aseguran que en vez de realizar los comicios al final del segundo semestre del 2024, bien podría ser casi al concluir el primer semestre. Eso todavía es un escenario abierto, aunque el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, ratificó que serían en diciembre del 2024. Sin embargo, no es posible descartar que el proceso sea en el 2023 y eso deje a la oposición sin opción de realizar las primarias, lo que convendría a los intereses del G4 que pretende jugar a un candidato de “consenso”. El panorama se evidencia complejo e impredecible, pero ratifico mi posición inicial: quiero pensar que detrás de la “Tesis Juan González” hay de verdad una estrategia en la cual cada paso esté bien medido.

DIME CON QUIÉN… Andas y te diré quién eres. Esta muy popular frase me sirve para darle contexto a las extrañas relaciones comerciales que está manteniendo Manuel Rosales. Me informan desde la Residencia Oficial que el Gobernador del estado mantiene estrechas relaciones con Omar Barrios. Si, ese mismo cuyo hijo asesinó a Paúl Moreno aquel triste 18 de mayo del 2017. Si, ese mismo que hizo grandes negocios con Francisco Arias Cárdenas cuando comenzó la comercialización de productos colombianos en el Zulia. Si, ese mismo que también hizo grandes negocios con Omar Prieto. Si, ese mismo que tiene un emporio empresarial que se expandió al amparo de los privilegios de la revolución bolivariana. Si, ese mismo que maltrata al personal que labora en sus negocios de Fiorella Supermarket, Mercado 21 y Distribuidora San Juan, entre otros. Pero eso no es todo, sino que además contratistas socios, por no decir testaferros del alcalde de Mara, Luis Caldera, son quienes tienen a cargo los trabajos de recuperación del Parque La Marina. O sea que Manuel está asociado con los enchufados del chavismo, que ahora son enchufados de Un Nuevo Tiempo. Manuel, ¿qué tienes que agregar al respecto?Para cerrar, ahora es más fácil entender las razones por las cuales le quitó el nombre de Paul Moreno a la avenida Fuerzas Armadas.

REGLAMENTO. Hay una célebre frase que indica que lo que comienza mal, termina mal y eso podría aplicar al Reglamento de las Primarias que el G4 aprobó en su reciente encerrona en Panamá, sin escuchar los planteamientos de nadie porque, al parecer, las conversaciones que Omar Barboza Gutiérrez sostuvo con las organizaciones políticas solo fueron parte de la operación “Vaporub”, pero no porque iban a tomar en cuenta los legítimos planteamientos de quienes no están con el G4. Esto se traduce en que el reglamento tiene una falla de origen y es que no obedece a la visión de la mayoría de quienes integran la oposición, sino del nefasto cogollo que se auto asigna la potestad de dirigir la lucha por una Venezuela democrática. Ahora bien, tal como lo prometí, hago una revisión detallada de la normativa con la cual pretenden organizar las primarias. Lo primero que me llama la atención es que en su artículo 3, numeral 1, menciona que este reglamento tiene por finalidad garantizar en las primarias“el derecho de todo elector a elegir libremente a la candidata o candidato presidencial unitario”, sin establecer limitaciones a que el elector se encuentre fuera del país, lo que contradice la persistente oposición que ha tenido el G4 a la votación de la diáspora. Por otro lado, en el artículo 5 expone que: “Son electores todos los venezolanos, mayores de edad, que con base en el Registro Electoral estén debidamente inscritos en la fecha de corte que establezca la CP, la cual, en el marco de sus atribuciones, promoverá los mecanismos viables a los efectos de la participación de los electores en el exterior”. En este caso, ¿cómo harán los venezolanos que cumplieron su mayoría de edad estando en el exterior? y ¿cómo los electores podrán tramitar su cambio de residencia en el Registro Electoral si el chavismo jugará a impedir eso? Tengo la percepción que al final alegarán que técnicamente fue imposible lograr que los venezolanos en el exterior pudieran votar, como si no existiera tecnología suficiente para no solo registrar esos votantes fuera del país, sino además para facilitar su participación de forma electrónica. Ahora bien, en el artículo 8 sobre los requisitos de elegibilidad y de postulación, establece que podrán ser aspirantes a candidata o candidato de unidad quienes cumplan con los siguientes requisitos y en el numeral 3 establece: “Haber demostrado un compromiso inequívoco con la lucha por la libertad, el rescate de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados”. En este punto me pregunto: ¿Cómo van a excluir a alguien que según ellos no cumpla con este requisito? Hay casos tan evidentes como los alacranes que es fácil determinar que no cumplen con este requisito, pero también es real que este punto puede ser usado como “filtro” para que el G4 acepte o niegue algunas postulaciones. En este mismo artículo establece que los aspirantes deben: “ Haber suscrito el 'Programa Mínimo de Gobierno' acordado entre los precandidatos y precandidatas presidenciales, en consulta con los diversos sectores políticos y sociales”. Y de ahí surgen dudas sobre ese “programa mínimo de gobierno” que nadie sabe qué contiene, ni quienes lo han diseñado. Si tomamos la experiencia del reglamento es fácil entender que también será una obra del G4 y no será consultado con nadie. Pero lo peor lo dejaron para el final del citado artículo que en el numeral 8 establece: “En el caso de postularse por iniciativa propia, deberá respaldar su postulación con la firma de, al menos, el cero coma cinco por ciento (0,5%) de los inscritos o inscritas en el Registro Electoral ”. Esta limitante es una copia fiel y exacta de las mañas que el chavismo ha puesto en práctica para coartar el derecho a la participación y además contradice lo que colocan en los numerales 1 y 2 que solo establece: “Ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad y ser mayor de 30 años de edad y de estado seglar”. Creo que el G4 busca generar limitaciones ilógicas para impedir que aquellos venezolanos con méritos y capacidades, pero que no tengan un partido político que los respalde puedan participar. Supongo que la jugada está en impedir que quienes no tengan de apoyo un partido que esté legal o haya estado legal ante el CNE pueda participar. Este es un segundo “filtro” que coloca el cogollo opositor y contradice el espíritu de amplitud que debe privar en este proceso. Por otro lado, en el título II de la Comisión Nacional de Primarias, en su artículo 10, indica que los integrantes de este organismo serán seleccionados por la Plataforma Unitaria Democrática y como resultado de “una amplia consulta”. Si no fueron capaces de consultar a los precandidatos para crear el reglamento, ¿lo harán para definir los integrantes de la comisión? Lo dudo mucho. A todo esto, hay que sumar que aún a la fecha de publicación de esta columna (03/11/2022) no se conoce quiénes son los venezolanos postulados para integrar esa Comisión Nacional de Primarias y mucho menos se ha procedido a una selección pública y transparente. De ahí que tomando como precedentes las decisiones, actos y omisiones del G4 y de su títere de la PU, corremos el riesgo de que salgan en cualquier momento con los nombres de los cinco principales y sus suplentes, sin que nadie sepa cómo los seleccionaron. ¿Cómo confiar en el G4? Es imposible entregarles un nuevo cheque en blanco.

¿SALVACIÓN? Me cuentan que hay todo un reacomodo en marcha en el sector de las empresas prestadoras de servicios de internet en el Zulia, especialmente en Maracaibo. ¿Qué está ocurriendo? Pues algo que ocurre como parte de la dinámica en aquellos sectores empresariales donde las grandes compañías al final se van comiendo a las pequeñas, usando su mayor capacidad financiera. En el caso de Maracaibo los inversionistas argentinos de la empresa Inter, que en su mayoría viven en España, están tratando de comprar varias empresas más pequeñas que ofrecen servicios de internet, con el fin de trabajar en una fusión a cinco años que les permita casi que monopolizar el sector en el Zulia. ¿Qué están ofreciendo? Como buenos conocedores del negocio saben de las dificultades financieras que viven varias de las compañías y buscan aprovechar esa coyuntura para comprarlas a precios bajos. De forma transversal están ofreciendo US$30 por cada US$100 que la compañía invirtió, lo que representa un 30% del dinero que han invertido y que puedan demostrar. O sea que, si la empresa X invirtió un millón de dólares, le ofrecen US$300.000. Al parecer han tocado a varias y solo dos, por ahora, han aceptado: Airtek y Netuno; mientras en Fulldata dijeron que no estaban interesados. Revisemos por el caso que no tiene un trasfondo político y se trata de Netuno que, al parecer, tiene problemas financieros y sus accionistas vieron una buena oportunidad para salvar su inversión. El caso de Airtek es más complejo porque, tal como he comentado muchas veces en esta columna, nunca fue un proyecto sostenible y dependía de factores políticos ya que su principal accionista es Omar Prieto y el grueso de su facturación provenía de la prestación de servicios de internet a la Gobernación del Zulia. De ahí que cuando Rosales barre con Prieto el 21N, a la larga el ejecutivo regional se desprendió de Airtek porque era un servicio demasiado costoso a raíz de la sobrefacturación que siempre le agregaron. Con el “corte” de este principal suscriptor a través de diversas dependencias, mis fuentes calculan que Airtek perdió casi 500 mil dólares mensuales de ingresos y por eso sus serios apuros financieros. Frente a esa realidad que iba a ir empeorando con el tiempo, Airtek decide vender a Inter y de esa forma Omar Prieto por lo menos salva algo de lo invertido. Lo malo de estas compras es que, presuntamente, Inter no asumirá toda la masa laboral, sino que solo se quedará con el personal estrictamente necesario y el restó quedarán desempleados. El caso de Airtek es un buen ejemplo de los proyectos poco sostenibles que Prieto llevó adelante en su estrategia de expansión empresarial, que también arrastró a Coquivacoa TV y las emisoras de radio.

CAMPAÑA. Todo parece indicar que la campaña por las primarias empieza a entrar en calor. Ya hay dos spots de campaña rodando en las redes sociales y los grupos de WhatsApp. Uno le pertenece a Juan Guaidó y el otro a Henrique Capriles. El de Guaidó me parece, aunque no soy experto, que está técnicamente mejor logrado que el de Capriles. Pero desde el punto de vista del mensaje es mejor el de Capriles, pues se basa en el anhelado reencuentro entre los venezolanos que estamos divididos no sólo por razones ideológicas, sino también por la huida de casi siete millones de compatriotas que han tenido que buscar un futuro en otras naciones. Desde el punto de vista de conexión emocional es mejor que el de Guaidó, porque apela a los sentimientos de quienes vieron a sus familiares y/o amigos partir y que sueñan con que algún día la mayoría de quienes migraron regresen a sus hogares. El de Guaidó es la misma receta de lo que ha sido sus más de tres años con el interinato. Nada nuevo y más bien es repetitivo y cansón, apegado a lo que ha sido su pobre desempeño discursivo.

MEZQUINDAD. Es imposible perder la capacidad de asombro con Iraida Josefina y su nefasta gestión en el Consejo Legislativo del Zulia. Literalmente no da pie con bola. No solo se trata de sus bailes y demás disparates. No solo se trata del hueco que mantiene en el presupuesto con miles y miles de “pelucas californianas” que no aparecen. No solo se trata de su falta de inteligencia y experiencia política. Ahora también se trata de su mezquindad. Resulta que Iraida Josefina se negó a atender a un funcionario el CLEZ de nombre Gregorio, quien al parecer resultó gravemente herido hace un poco más de cuatro semanas, cuando se produjo una explosión eléctrica dentro del Palacio Legislativo. Gregorio quiso hablar con ella para solicitar un apoyo para continuar con sus tratamientos médicos, ya que con su salario apenas pueden comer a medias e Iraida Josefina se ha negado a proveer de un HCM a los funcionarios del organismo. Inclusive ni siquiera entrega equipos de seguridad al personal. Gregorio es un empleado de limpieza y además cumple funciones como electricista, lo que da a entender que no tiene capacidad económica para pagar su tratamiento médico. Me cuentan además que el 26 de octubre se produjeron dos explosiones más, pero gracias a Dios no había empleados cerca y por eso no hubo heridos. Ojalá que Rosales no cometa de nuevo el error de darle la presidencia a esta señora.

TRISTE FINAL. No tengo ninguna duda de que el gobierno interino de Juan Guaidó se acerca a su triste final. Han sido 46 meses que comenzaron generando la esperanza de un cambio real, pero luego se diluyó no solo en fracasos y más fracasos, sino en graves escándalos de corrupción. Guaidó ha perdido el apoyo de la mayoría de los países, pero además Estados Unidos cada día lo tiene más apartado de sus acciones en el marco de la “Tesis Juan González”. La pérdida de apoyo no solo es a lo externo, sino también a lo interno. Sus números en las encuestas no son buenos. Su nivel de rechazo supera incluso a Maduro, que ya es bastante decir. Incluso me dicen que la condición que tres de los partidos del G4 le pusieron a Guaidó para mantener el apoyo al interinato, es que él retire su precandidatura presidencial. Debo admitir que quitar el apoyo público al interinato es un mero formalismo, porque en realidad ya esa figura no existe, ni significa nada.

DATO. Le tengo un dato al ciudadano Gobernador del estado, Manuel Rosales Guerrero, porque hay dependencias en las cuales no están entregando gratis, como es lo justo y legal, los suéteres con la nueva imagen corporativa del ejecutivo regional, sino que intentan vender las prendas de vestir a los empleados. Lo cierto es que algunos organismos entregan los suéteres como parte de la dotación normal de uniformes, pero en otros pretenden cobrar 12 dólares por pieza. Manuel, ¿cómo un funcionario de la Gobernación que gana una miseria como sueldo, puede pagar tal cantidad de dinero por algo que debe recibir gratis? O ¿Es una orden de tu despacho cobrar por cada suéter?

RAREZAS. En Venezuela está demás afirmar que cualquier cosa puede ocurrir, en medio de las severas distorsiones que se han enquistado en más de 23 años de revolución. Pues resulta que hace poco en un acto protocolar oficial por el 81 aniversario de Acción Democrática, realizado en la Plaza Bolívar de Maracaibo, extrañamente las dos AD o sea la de Henry Ramos y la otra de Bernabé Gutiérrez ofrendaron a Bolívar casi que al mismo tiempo. Lo curioso del caso es que los equipos de protocolo de Gobernación y del CLEZ tenían ambos pedazos de AD anotados y por eso estaban presentes Juan Carlos Velasco y Charles Hernández. Cosas de la política nacional.

