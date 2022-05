Darwin Chávez // EE. UU. presiona al interinato y el G4 para aclarar el escándalo en Monómeros

Monómeros. Aunque el G4 se ha empeñado en matizar su cumbre en Panamá, filtrando información dando a entender que el asunto prioritario era la discusión sobre las primarias y la “normalización” de la Plataforma Unitaria, el tema principal fue otro. El G4, con la ausencia del resto de los integrantes de la PU, tenían agendada una importante reunión con una delegación de Estados Unidos. Los integrantes de ese cogollo llevaron una batería de ideas, propuestas y justificaciones para dar continuidad al interinato y justificar supuestos “avances” en la lucha contra el chavismo, pero además querían demostrar que están en pleno proceso de organización de las primarias para elegir un supuesto candidato de unidad, entre muchos detalles que buscaban obnubilar a los gringos. Pero se encontraron con una gran sorpresa. Los reclamos de los representantes del gobierno de Joe Biden fueron muy duros en varios asuntos, pero sobre todo con el escándalo en la empresa Monómeros Colombo Venezolanos. EEUU está exigiendo al G4, más no a la Plataforma Unitaria, que aclaren el tema Monómeros y se castigue a los responsables del desastre que han causado en esa empresa de capital venezolano con sede en Colombia. Los emplazaron a resolver eso en dos meses o la licencia de la OFAC que les permite el control de dicha empresa corre serio peligro. Dicha licencia vence en dos meses y están advertidos que no sería renovada, a menos que enderecen el rumbo de Monómeros, limpien la directiva de los responsables y además señalen a todos los que participaron en el festín. Estados Unidos los puso a correr para tratar de arreglar la compañía, aunque estoy seguro que apenas buscarán “maquillar” lo que ellos hicieron. Eso implica que se avecinan decisiones y acciones que lógicamente el interinato y el G4 querrán disimular con actuaciones en defensa de los intereses del país, cuando sencillamente lo hacen por exigencias de EEUU. Literalmente el G4 y el interinato están dando carreras para cumplir con la orden y que les renueven la licencia de la OFAC para el manejo de Monómeros. Ellos solitos buscaron este problema, porque vieron a esa empresa como “caja chica” y no como un activo que debían proteger y manejar con decencia.

Ruleta Rusa. Un Nuevo Tiempo y su líder Manuel Rosales siguen con su riesgoso juego de poner un pie en el oficialismo, mientras el otro sigue en la oposición. Le hace caritas a Maduro para conseguir dinero, cosa que es entendible. Mientras por el otro lado, siguen recibiendo financiamiento del interinato para apoyar a buena parte de la dirigencia, pero MR le niega la comunicación a Juan Guaidó, cosa que también es entendible. El dilema está en mantener una posición coherente a lo que ha sido el discurso de la lucha por la libertad de Venezuela, o definitivamente reconocer que eres aliado del régimen. No solo se trata de aquel voto de los concejales de UNT en el Concejo Municipal de San Francisco, aprobando la propuesta del PSUV para un evento por el 13 de abril. También resulta que UNT puso su voto en el Consejo Legislativo del estado Apure, para aprobar una loquera del PSUV en relación con las milicias. No soy de esos que pretenden que Rosales haga gestión sin dinero, porque eso es imposible. Pero de ahí a apoyar al chavismo en cuanta locura se les ocurra, hay un margen de riesgo que puede terminar en un problema mayor. Lo cierto, es que Rosales y UNT siguen jugando a la “ruleta rusa” confiando en la casi histórica suerte política de MR. El problema es que la suerte se acaba y eso puede provocar males mayores para el partido de la casita.

El Objetivo. Me llega nueva información sobre las razones por las cuales Omar Prieto salió de su concha, buscando reaparecer luego más de dos meses de estar perdido. No solo se trata del “falso positivo” que le montaron, buscando atraerlo con una supuesta elección de 2do grado de las autoridades del PSUV en el Zulia. Querían tenerlo de nuevo en el radar, luego de que desapareció desde finales de febrero. ¿Por qué y para qué? Cosas del chavismo y la común destrucción de quienes les son incómodos. Por otro lado, uno de los planes que OP tiene en marcha es tocar a dirigentes que aún estén en el PSUV o que sean parte del chiripero que alguna vez fue el Gran Polo Patriótico, para sumarlos a su proyecto de partido “Zulia Mia”. Con eso busca no solo erosionar las bases del PSUV en el Zulia, sino ir directo contra Nicolás Maduro a quien considera el responsable de buena parte de su desgracia política actual. El propósito es fortalecer a “Zulia Mía” y ofrecer el movimiento a Diosdado Cabello. Quiere recuperar por completo el apoyo de DC y de ahí que propone usar a “Zulia Mía” para dividir el voto chavista en las próximas elecciones, afectar los resultados para el PSUV y que gane la oposición. La idea es acusar luego a Maduro de ser el responsable de la debacle. Ahora bien, los planes de Omar pueden parecer casi que idílicos, pero tengo dudas de que le permitan legalizar a “Zulia Mía”. Presumo que ese movimiento legalmente no existe aún ante el Consejo Nacional Electoral, porque no aparece entre los partidos que le apoyaron el 21N. Dudo que Maduro permita la legalización de esa organización, a pesar de que Cabello también tiene poder dentro del organismo electoral. Por otro lado, la soberbia de Omar Prieto le puede terminar costando demasiado cara, porque recordemos que hasta finales de 2020 había más de 10 casos judiciales en su contra y que estaban guardados. Esos expedientes muy bien pueden ser reactivados y Prieto podría terminar recorriendo el camino de muchos disidentes del PSUV, que han terminado presos o han tenido que fugarse del país. La cantidad de expedientes debe haber crecido, ya que por lo menos hay que sumar uno más y es la deuda de US$53 millones por gasolina, que él y sus socios dejaron en sólo 12 de las estaciones de servicios que manejaron durante más de dos años Si Maduro quiere acabar con Omar, tiene material de sobra para alcanzar esa meta.

G4. Tal como lo anuncié en mi pasada columna, el G4 finalmente se reunió en Panamá. Además del duro encuentro con los representantes de Estados Unidos, el cogollo de dicha coalición opositora trabajó fuertemente en unas primarias hechas a la medida de sus intereses y en otros temas relacionados con la “normalización” de la Plataforma Unitaria. Si bien es cierto que invitaron a los otros partidos y movimientos que forman parte de la PU, las discusiones más importantes solo se hicieron con el G4. El tema primarias, por ejemplo, se lo reservó por completo el G4. Al parecer no solo terminaron de crear el reglamento para las primarias, sino que además tomaron decisiones que dan señales de por dónde van y qué es lo que están buscando. Algunas cosas que al parecer decidieron no son muy lógicas a simple vista, pero cuando se analiza el entorno son aún más ilógicas, pero de alguna forma sirven para conocer qué es lo que están buscando. Lo primero que supuestamente decidieron es que las primarias van, pero con un filtro muy potente. ¿Cuál es el filtro? Bueno, en realidad son dos. El primero es que van a solicitar el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral lo que podría generar desconfianza no solo en los ciudadanos, sino también en sectores de la oposición que están en desacuerdo con el G4. Y el segundo filtro es que aparentemente van a solicitar el apoyo logístico que se usa en los procesos electorales: centros de votación, cuadernos de votación, totalización, máquinas y supuestamente hasta la custodia del Plan República, aunque usted no lo crea. Pocas veces, por no decir ninguna, deseo que mis fuentes estén erradas, pero en este caso deseo que estén equivocadas. Con esos dos filtros quieren impedir que aspirantes a la presidencia como Maria Corina Machado participen, alegando que no están de acuerdo con el apoyo del CNE. De esa forma descartan participantes fuertes y ellos terminan de hacer unas primarias a imagen y semejanza de sus objetivos. En el caso de MCM ella, a mi criterio, tiene la primera opción aunque su estilo no es de mi total agrado. De ahí que necesitan impedir que ella se inscriba y pueda alterar los planes del G4 y sus desgastados líderes. ¿Quiénes sí podrían participar? Estoy seguro que Manuel Rosales y Henry Ramos Allup serían los primeros en inscribirse, aunque ninguno de los dos es la figura ideal para una transición en el país, más allá de lo que piensan sus seguidores más furibundos. Sin embargo, el tiro les puede salir por la culata y pegarles en la cara, porque de pronto, muy de pronto, Maria Corina cambia de parecer y participa, o se inscribe algún outsider que sea capaz de contrarrestar la jugada del G4. Si MCM decide finalmente participar a pesar de la adversidad, les desbarata el juego por completo. No tengo dudas de que este cogollo se sigue equivocando porque tienen la errada visión de que son los dueños de la lucha opositora y ellos pueden hacer y deshacer a su antojo. No tiene ninguna lógica que hayan decidido ellos cómo y con quién hacer las primarias. Un tema de tanta trascendencia debió consultarse con amplitud y sin mezquindad. Ahora bien, el gran problema de quienes señalamos los aparentes desaciertos del G4, es que pensamos que es un error lo que hace, cuando para ellos más bien son aciertos para alcanzar sus objetivos, algunos muy turbios y oscuros. Ojalá rectifiquen, desechen la idea de pedir apoyo al CNE y más bien escojan el camino de designar una comisión electoral integrada por venezolanos destacados y con historia que sean capaces de organizar unas primarias. ¿Qué es imposible hacerlo de esa forma? Si se hizo así en el 2012 y nadie cuestionó los resultados, ¿Por qué no se puede hacer ahora que hay más tecnología para eso? Como sé que hay algunos que se van a preguntar de forma maliciosa que no me gusta nada, solo aclaro que estoy de acuerdo con la participación en las elecciones presidenciales del 2024, pero peleando por mejores condiciones electorales. Y también estoy de acuerdo con unas primarias para que el pueblo empoderado sea quien escoja al candidato de unidad. En lo que nunca estaré de acuerdo es que el G4, ni nadie, secuestre un proceso que debe ser amplio, diverso, transparente y participativo.

Casita Fracturada. Por ese camino está la transformación del partido Un Nuevo Tiempo en el Zulia. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, la separación entre los que están manejando el partido y la dirigencia cada vez es mayor. Hay un enorme vacío en la estructura porque buena parte de su cogollo abandonó a las bases y la dirigencia no tiene acceso a ellos. El principal problema es que su presidenta encargada, Nora Bracho, por andar detrás de Manuel tratando de demostrar que hace, cuando no hace, tiene abandonado la organización y no está pendiente de las parroquias y municipios, pero además tampoco atiende a la dirigencia que necesita plantear problemas. Es tan grave el asunto que los dirigentes tienen que anotarse a ver si les agendan una reunión con ella o con cualquiera de su equipo, pero eso pocas veces se concreta. Lo ideal es que los partidos y sus autoridades manejen una política de puertas abiertas con las bases, pero en UNT la cosa es al revés porque hay cualquier cantidad de alcabalas para que la dirigencia llegue al cogollo. El otro caso similar es el de Zulay Medina quien tiene varios anillos que la cuidan para que la gente no llegue a ella y así pueda dar cargos a su gente, buscando fortalecer sus opciones de cara al supuesto proceso de renovación interna. Una muestra del malestar que hay con Nora Bracho es que una dirigente de la parroquia Coquivacoa pasó de ser su gran amiga y aliada, a ser su enemiga y en sus redes sociales le dijo: “ni sueñe con la Presidencia o la Alcaldía”. A Nora se le están volteando hasta su propia gente. Hasta le endosaron el apellido “Monómeros” ¿Por qué será?

Balbuceos. A pesar de que no hay, por ahora, nuevos hechos o noticias en torno al escándalo que ocurrió en el postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, ese reverbero sigue encendido y bien caliente. Por lo menos quienes manejan esa facultad y su postgrado no cuentan con el apoyo de la universidad, ya que recordemos que se negó la propuesta de elaborar y firmar un comunicado público en respaldo a las muy cuestionadas autoridades. Lo que sí recibí fueron parte de las excusas que usan las autoridades para justificar que Mauricio Monroy Patiño, pudiera pasar el primer filtro en el proceso de selección de aspirantes a los postgrados. La primera barbaridad, es que alegan que carecen de mecanismos para validar que las apostillas de los títulos sean reales, cuando eso es posible verificarlo por la página web de la Cancillería de Colombia o de cualquier otro país. Pero además si los documentos levantan sospechas, pueden acudir a la cooperación entre universidades para verificar que determinado título es real y pertenece a la persona que lo presentó. La segunda barbaridad, es que argumentan que tampoco tienen una vía o software para hacer entrevistas por videoconferencia, cuando existen un sinfín de aplicaciones gratuitas que permiten realizar reuniones virtuales. Hasta por videollamada de WhatsApp pueden hacer dichas entrevistas. Ninguna de esas excusas justifica que este falso médico haya aprobado la revisión de documentos y mucho menos la prueba de conocimientos. Ahí pasó algo y es que sencillamente este señor pagó por el cupo. No hay que ser muy sabueso o inteligente para llegar a esa conclusión. Por otro lado, tal como lo comenté la semana pasada, este episodio en la Facultad de Medicina de LUZ me hizo recordar una de las tantas revelaciones que surgieron de la entrevista que hice en el programa #Contrastes (vea el episodio aquí: https://youtu.be/hehXGeapYS8) a los médicos Luis Felipe de los Ríos y Gabriel Gutiérrez Valencia, cuando explicaron que había sido creada en Valledupar, Colombia, una fundación cuyo objetivo principal es “asesorar” a los médicos colombianos que aspiran a cursar estudios de postgrado en Maracaibo. Al parecer alrededor de esa fundación todo es un misterio. Cuando escuché esa afirmación de inmediato pensé que podría ser parte de la red de irregularidades que ocurren en dicha facultad. Y luego apareció una pregunta: ¿Los postgrados de LUZ pueden legalmente crear una fundación para “apoyar” a los aspirantes? Este tema podría ponerse peor si por fin el falso médico, Mauricio Monroy Patiño, confiesa ante los investigadores del CICPC. Por otro lado, recibí un mensaje algo enigmático: “Es probable que en esa red de venta de cupos estén involucrados personajes muy peligrosos en Colombia. De ahí el terror que invadió a los involucrados”.

¡Escándalo! En la última emisión del programa #CONTRASTES, conversé con el diputado de la AN2015, José Luis Pirela, sobre el saqueo y la quiebra de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos. Entre todo lo explicado me llaman la atención dos cosas. La primera que Pirela afirma que el objetivo de quienes tienen el control de la compañía, es dejarla en total insolvencia económica para que pase a manos de intereses muy oscuros. Y lo segundo es que a pesar de todos los cuestionamientos, el señor Guillermo Rodríguez Laprea, sigue al frente de la gerencia general. Eso reafirma la tesis que expuse hace varios meses, en torno a que este señor fue puesto en el cargo por Luis Aquiles Moreno de Acción Democrática y quien además se ha opuesto a cualquier cambio. Vea el programa aquí: https://youtu.be/ifCjmxcpHJA.

Testaferro. Me escriben desde Cabimas para alertar que no solo le preste atención a Juan Pulgar como uno de los testaferros de los hermanitos Lisandro y William Cabello, sino que además me sueltan otro nombre: Omar Acosta, quién no solo es amigo de casi toda la vida de Lisandro, sino que al parecer también tuvo su participación en la red de corrupción de estos personajes. De Pulgar me agregan que al parecer no solo tiene a su nombre una gabarra de logística para la industria petrolera, sino que también posee en propiedad un astillero ubicado en la avenida Los Haticos de Maracaibo y el que al parecer se llama VAROCA. Sigo indagando sobre los detalles de la red de negocios ilícitos de los Cabello. Para quienes pregunta, de la señora RaiziCaberlin solo se sabe que está en Europa a buen resguardo.

Escándalo. Me escriben desde el Centro de Arte “Lía Bermúdez” para darme detalles de un presunto escándalo que está en marcha. Resulta que está planificada, por parte de la gobernación, una remodelación integral de ese importante centro cultural y la obra había sido adjudicada. El contratista favorecido siguió todos los pasos legales, incluyendo la compra de la fianza de fiel cumplimiento, pero de repente le quitan el contrato para entregarlo al parecer a alguien muy, pero muy cercano a Nora Bracho, obviando todo el proceso que llevó a la adjudicación de los trabajos. El personal del Lía Bermúdez hace un llamamiento a la Contraloría General del Estado para que revise esta irregularidad. Por cierto, ¿Habrá autorizado Rosales ese cambio en la contratación de la obra?

Diferencia. Un amigo que es dirigente de un partido opositor me escribe para señalar

las diferencias entre la gestión de Manuel Rosales y la de Rafael Ramírez: “La gente se da cuenta que la labor de Rosales sigue siendo muy pobre y hay poco que mostrar, mientras Rafael está atendiendo el tema de la basura, asfalta, le da mantenimiento a plazas y parques; pero además los Mercados del Sol son un éxito y hasta hace jornadas médicas. Hace poco lo saludé cuando inició los trabajos de recuperación de la vía principal de la Urb. La Victoria”. Esta información coincide con lo que me comunican otros amigos que me mantienen bien informado sobre lo que sucede en mi ciudad natal”.

Y hay mucho más en luz. Lamentablemente nuestra Universidad del Zulia parece una caja antigua, de esas que cuando se revienta una cañería luego se revientan otras. Lo sucedido con el falso médico que cursaba estudios de postgrado con documentos forjados, ha desencadenado que se hable de situaciones similares en otras facultades. Me informan que en cualquier momento podrían estallar irregularidades similares en la Facultad de Odontología y hay quienes piden meter el ojo en el postgrado de Economía. El deterioro institucional de LUZ es tan grave, que parece que no queda hueso sano.

Felicitaciones. Aunque soy poco dado a felicitar en esta columna, quiero enviar una salutación muy especial al Partido Centro Democrático (PCD) por arribar a un nuevo aniversario. Nació como el movimiento “Pasión por Maracaibo”, luego se llamaron por corto tiempo como PIZ, hasta que finalmente la madurez los llevó tomar la denominación actual. En especial quiero congratular por este nuevo año de existencia a mis amigos Carlos Alaimo, Marco Rivero y Hernán “Nacho” León, entre muchos otros. Mantener un partido político activo y además construyendo una estructura en las comunidades, en medio de la crisis integral que azota a Venezuela es casi que una hazaña.

Dato. Le tengo un dato interesante a Manuel Rosales, pues resulta que en el marco del plan de reasfaltado que tiene en marcha, en muchos sectores de Maracaibo están levantando el asfalto malo, pero luego olvidan colocar el nuevo y de esa forma dejan peor la vialidad. Como sé que Rosales vigila lo que ocurre en su gestión, le aconsejo que haga una gira intempestiva y verifique esto que le estoy informando.

Acuartelamiento. Dos amigos que trabajan en distintas dependencias en el Palacio de los Cóndores me informan del “acuartelamiento” al que son sometidos los empleados y obreros, en cada ocasión que Manuel Rosales llega o sale de la sede de la Gobernación. Tienen prohibido salir de sus oficinas mientras “Zulia 1” llega y entra al despacho. Igual ocurre cuando sale del palacio. Esto lo ven muy mal porque Rosales en su anterior gestión conversaba sin limitaciones con cada empleado u obrero que se le acercaba. Pero eso no es todo, ya que hay dos funcionarias que tratan muy mal al personal e incluso les responden con un tono despectivo y hasta grosero. Me dicen que ambas damas se llaman: Ledimar y Yanireth. Le recomiendo a Manuel que revise esta situación.

