Darwin Chávez // ¿“Domingo de los cuchillos largos” en el PSUV?

Negociaciones. Poco se sabe oficialmente y en detalle, pero al parecer todo va bien adelantado para generar acuerdos rápidos en algunas áreas, sobre todo la electoral, en el marco de las negociaciones que están por comenzar en México, aunque aparentemente el sitio de encuentro podría cambiarse a Noruega, bien lejos de la rebatiña de la opinión pública venezolana. La visita realizada a Washington por la delegación opositora es una buena señal, porque las reuniones realizadas permiten alinear los objetivos y sobre todo determinar cuáles serán las exigencias prioritarias y hasta dónde se puede ceder, ante las exigencias que seguramente hará el oficialismo. Uno de sus integrantes el abogado Gerardo Blyde habló con la verdad al afirmar que no hay nada seguro y eso es lógico en medio de una negociación que busca construir acuerdos. Lo poco que se sabe gira en torno a obtener las condiciones electorales 50-50, o sea que la oposición obtendría la mitad de lo que pide, mientras el chavismo recibiría el 50% de lo que exige. Frente a ese posible resultado, en la oposición se habla de unas primarias para el mes de julio, con el fin de seleccionar los candidatos de unidad que compitan el 21N. ¿Presenciales o virtuales? Tomando en cuenta los efectos de la crisis, es posible que al final sean un mix tal como ocurrió con la consulta popular de diciembre. En algunos sectores de la oposición hay optimismo en torno al camino que podría tomar la lucha, ya que participar en elecciones y dejar que el pueblo decida quiénes deben ser los candidatos, permitiría recuperar la participación y el óptimismo. Al cierre de esta columna me avisan desde Caracas que en los próximos días habrá anuncios positivos. Esperemos con cautela el avance de los acontecimientos.

Batalla roja (I). El PSUV sigue encendido como resultado de la competencia interna para la selección de candidatos a las elecciones del 21N. Es pertinente recordar que el próximo domingo 27 de junio se realizarán las postulaciones a través las asambleas en las UBCH para que cada una postule a sus candidatos a la Gobernación, alcaldías, legisladores y concejales, lo que podría ser un “domingo de los cuchillos largos” porque están aflorando las diferencias internas, sobre todo en estados conflictivos como el Zulia, pudiendo conducir a fuertes confrontaciones que podrían, incluso, terminar en actos violentos. Todos los problemas que van a surgir a partir del domingo los intentará maquillar el cogollo rojo, alegando que se trató de una sana competencia interna y que es una clara señal de la democracia que impera en el PSUV. Pero la verdad es que este proceso está profundizando las heridas. Es importante destacar que no solo se trata de la lucha por las candidaturas al 21N, sino que es parte de la guerra interna entre el “Madurismo” que encabezan Maduro y Jorge Rodríguez, contra los radicales que lidera Diosdado Cabello. Lo que está en juego a ese nivel es mayor protagonismo en las negociaciones o en una solución a la crisis nacional, además de la candidatura presidencial para 2024. También es oportuno recordar que aquellos candidatos que logren acumular el apoyo de 85% de las UBCH de su circunscripción, de inmediato sería seleccionado como aspirante de consenso y no tendría que someterse a la campaña interna que terminaría con la elección final del 8 de agosto. ¿Cómo están las cosas en el Zulia? Mal, tensas, conflictivas y a punto de estallar en enfrentamientos directos y quizás violentos. Comienzo con la aspiración del “león”, Omar Prieto. De verdad que no entiendo quién o quiénes están asesorando a OP para estas internas, pero creo que son más enemigos que amigos del tipo. Recurrir de nuevo a frases bíblicas y su supuesto espíritu cristiano es una nueva burla a la militancia del PSUV, incluyendo aquellos que profesan dicha religión, porque nadie le cree su postura inclinada a respetar a Dios y actuar en consonancia. Prieto es lo más antagónico que existe a la figura del buen cristiano ya que es irrespetuoso, arbitrario y además vengativo. No solo recurrir a su perfil supuestamente cristiano es un error, sino que vuelve a cometer las torpezas de siempre. Me cuentan que a pesar de que había llegado a un acuerdo con Dirwings Arrieta para maquillar su rechazo a nivel de las UBCH de San Francisco, también decidió impulsar la aspiración de Angela Fernández a ser candidata en ese municipio y eso molestó mucho a Arrieta quien decidió pulsear con OP de cara a la cita del 27J. Inclusive desde el equipo de DA vienen reclamando que Angela usa las medicinas de Banzulia para comprar apoyo en las bases. En ese ámbito me aclaran que Prieto perdió el apoyo del único alcalde que era incondicional a él, pero que ahora solo trabajaría por su aspiración. Ahora para Dirwings es un punto de honor capitalizar el apoyo interno, para demostrarle a OP que él tiene control del municipio. En el caso de Maracaibo los tanteos para llegar a un acuerdo con Willy Casanova, al parecer, no llegaron a nada porque el burgomaestre Maracaibo decidió mantenerse neutral en estas internas y no apoyar ni a Prieto, ni a Arias. Casanova está dedicado a sumar apoyo para él, pero no fijar posición en una contienda tan complicada podría jugarle en contra y él lo sabe muy bien. Un cercano a Prieto, pero por razones empresariales y no políticas, fue claro ante una pregunta que le hice: “Omar a pesar de todo lo que hemos recomendado no es un hombre de partido, sino que su proyecto siempre ha sido económico. Lo ideal es que haya un balance entre lo político y lo económico, porque son objetivos que se deben complementar, pero el no aceptó tal sugerencia y ahora posiblemente coseche tempestades a raíz de haber sembrado anarquía. Pase lo que pase no nos afectará, porque tenemos todo bien calculado en lo económico”. Luego de esa breve explicación, la fuente se desconectó no sin antes solicitarme discreción total con su identidad, por temor a represalias. Como conclusión Prieto sigue acumulando errores en su afán de lograr este domingo el apoyo de 85% de las 1.346 UBCH que hay en el Zulia, lo que representaría una meta total de 1.144 UBCH. Es una cifra ambiciosa y que tendrá no solo la oposición de Francisco Arias Cárdenas, sino la imagen que tiene de no respetar los acuerdos con nadie. ¿Y Pancho? Lo reviso en la segunda parte del comentario.

Estafa. Se acerca la fecha en la cual culmina el proceso de liquidación del Banco del Orinoco en Curazao, institución que es parte del esquema de captación de dólares que desarrolló el Banco Occidental de Descuento y su presidente, Víctor Vargas, que terminó en una gigantesca estafa que afectó a más de 16 mil ahorristas venezolanos, entre personas naturales y jurídicas. Además del Banco del Orinoco en Curazao forman parte de esta red el AllBank en Panamá, Bancamérica en República Dominicana y BOI Bank en Antigua y Barbuda. En este punto es importante que los estafados del Banco del Orinoco no bajen la presión contra Vargas y el BOD, porque la estrategia es alargar los procesos de negociaciones y pago, con el fin que los ahorristas acepten recibir una parte de su dinero y no la totalidad de los fondos que confiaron cuando fueron captados por el BOD. La única persona involucrada en este affaire que no perderá nada, será la “diputada BOD” quien más bien ganó muchos “kilos” de beneficios con la protección que les dio en la Asamblea Nacional.

Rosales. Todo indica que Manuel Rosales mantiene intactas sus intenciones de aspirar a la Gobernación del Zulia. De hecho, regresó al Zulia y de inmediato inició sus giras por comunidades de Maracaibo, refrescando su imagen como exgobernador y exalcalde que aún le permite aparecer con buenos números en las encuestas que se realizan. Desde UNT me cuentan que ordenó coordinar giras en tres barrios en cada uno de los días seleccionados. A eso hay que sumar el supuesto acuerdo alcanzado con Primero Justicia que le permitiría ser candidato de consenso o competir en unas primarias con el apoyo de la tolda amarilla y negra. ¿Con su interés y el apoyo de PJ es suficiente para Rosales? No, porque a pesar de estos factores positivos aún tiene obstáculos que superar. Sobre el particular conversé largamente con un amigo de MR, quien lo conoce muy bien ya que le acompañó en el nacimiento de Un Nuevo Tiempo y en su gestión pública, pero cuyo nombre me reservo a petición de la fuente: “Manuel está decidido a poner su nombre y tiene oportunidad de ganar, pero tendrá que enfrentarse no solo al candidato del PSUV, sino también a la amenaza que le hicieron de destapar el caso Monómeros y otras facturas pendientes que, según los rojos, tiene pendiente con ellos. Por ahí dicen que lo podrían inhabilitar, pero creo que eso no lo podrían hacer porque chocaría con lo que se acuerde en las negociaciones. De lo que si estoy casi seguro es que le lanzarán muchas acusaciones sobre su supuesto papel en las cosas que han ocurrido en Monómeros, aunque eso podría victimizarlo ante los zulianos. Ahora bien, Manuel tendrá que entregar garantías de que gobernaría con la mayor amplitud política, porque su práctica más común es que al ganar un cargo excluye a sus aliados y se monta a gobernar solo con los integrantes del clan Rosales-Trejo-Barboza y sus demás socios capitalistas. El otro problema es financiero porque una campaña en el Zulia será muy costosa y no sé hasta que punto sus financistas de siempre, en su mayoría en el exterior y algunos quebrados, están dispuestos a juntar dinero en un pote que debe reunir por lo menos de 4 a 5 millones de dólares, ya que las estructuras políticas de UNT y del resto de los partidos están mermadas por la crisis y la migración. Adicionalmente, UNT no es aquella organización fuerte que nació y se consolidó gracias al poder, sino que ha sufrido importantes pérdidas de dirigentes altos, medios y bajos”. El amigo me dejó varias preguntas antes de cerrar su mensaje: ¿Qué responderá Manuel cuando Jorge Rodríguez destape Monómeros? ¿Cómo revertir el antirosalismo promovido por PJ durante tantos años? ¿Qué garantías está dispuesto a entregar a los partidos que le apoyarían? ¿Apartará sus odios y rencores contra quienes se fueron a UNT? Los acontecimientos facilitarán las respuestas a estas interrogantes.

Batalla roja (yII). Distinto a lo que buscaba originalmente, Omar Prieto no quedó solo en la carrera por la candidatura del PSUV, ya que Francisco Arias Cárdenas está lanzado y con sus equipos en la calle, contactando las UBCH y buscando una meta inicial: impedir que OP logre el 85% de las postulaciones de las UBCH. Si FAC logra esa meta, se regresaría de México a competir en la calle y batirse a sangre y fuego con su enemigo más odiado. Como Casanova decidió mantenerse neutral, Arias se alió con Gian Carlo Di Martino para luchar por ambas candidaturas, en lo que ayudó OP al entrar en una polémica inútil con el italiano, quien logró de esa forma que lo subiera al ring luego de años alejado del Zulia. GDM busca la misma meta de impedir que WC logre que 85% de las UBCH de Maracaibo lo postulen y de alcanzar ese objetivo vendría a competir con Casanova. Pancho tiene dos ventajas sobre OP y es que tiene más inteligencia política y menos rechazo a nivel de las bases. De ahí que está armando un “todos contra Omar” en el Zulia y en aquellos municipios donde Prieto puede tener mayor apoyo, mandó a varios a aspirar la candidatura para causar división. Ese es el caso de San Francisco donde lanzaron sus nombres Mario Isea y Billy Gasca para debilitar las opciones de Dirwings y Angela. FAC quiere dividir las UBCH entre Maracaibo y San Francisco para quitarle respaldo a OP y luego buscar rematarlo el 8A. Hay un factor externo que es importante tomar en cuenta, si nadie logra la mayoría este 27J, y es que la contienda del 8 de agosto tendrá el acompañamiento técnico del CNE y la clave es que no estará limitada a los militantes del PSUV, ya que podrán votar todos los inscritos en el Registro Electoral. ¿Por qué eso es importante? Porque la oposición, a pesar de sus problemas de estructura, podría tener incidencia en el resultado final y eso se podría prestar para alianzas políticas entre viejos conocidos. Por ejemplo, que tal una alianza de Pancho con Manuel Rosales y hasta Primero Justicia, para que voten por él en las internas y así lograr un objetivo que es común entre un sector del chavismo y la oposición en el Zulia: acabar con Omar Prieto. También podría funcionar al revés y que sea OP quien pague por alianzas con grupos opositores para que muevan gente a participar y voten por él. La probable incidencia de la oposición dependería de lo que ocurra este domingo en la jornada de postulaciones, pero además de la capacidad de movilización sigilosa que tengan los partidos. En lo personal creo que solo UNT y PJ podrían actuar en Maracaibo y San Francisco, pero estos municipios son la clave electoral. Tampoco debemos olvidar algo importante y es el fenómeno del voto castigo que podría sufrir OP, ya que es el momento propicio para cobrarle su soberbia, exclusiones y atropellos a lo interno. Sin olvidar que los chavistas no viven en otro planeta y sufren los apagones, el desastre del agua, la escasez de gasolina y todo el cúmulo de problemas que se suman en la pésima gestión de Omar. ¿Qué va a ocurrir? Esperemos los resultados dominicales. Lo único seguro es que todos los aspirantes andan con el cuchillo en la boca.

Sin condiciones. Conversé con un dirigente regional de Primero Justicia sobre el supuesto acuerdo para apoyar a Manuel Rosales a la Gobernación, mientras que la candidatura a la Alcaldía de Maracaibo sería para un justiciero. Cuando le pregunté quiénes podrían ser los candidatos, de inmediato surgieron solo dos nombres: Pablo Pérez y Rafael Ramírez. Cuando mencionó a PP le pregunté ¿Rosales aceptaría a Pablo tomando en cuenta su rencor hacia él? La respuesta fue la siguiente: “Si Manuel quiere ser gobernador tendrá que olvidar sus rencores y aceptar lo que decidamos en Primero Justicia, porque no aceptamos condicionamientos en el marco del acuerdo. Rosales no es el mismo que imponía a su antojo, sino que tiene que negociar y respetar la decisión de sus nuevos aliados. Pablo tiene como ventaja que es gallo jugado en elecciones, aparece bien en las encuestas y conoce Maracaibo. Rafael es hombre de partido porque siempre ha estado en PJ y tiene buena imagen en la estructura. No será una decisión sencilla, pero lo que se determine tendría que aceptarlo Manuel Rosales”. MR es pragmático y podría ser capaz de guardar sus odios en el closet, con tal de ser de nuevo gobernador.

Guiso. Cuando en la pasada columna advertí de las investigaciones que realiza el régimen de Nicolás Maduro contra la gestión de Omar Prieto, mencioné las irregularidades que ocurren en el Aeropuerto La Chinita y una consecuente lectora me alerto de otra acción ilícita que ocurre en esa terminal aérea: “Cada vez que llega un vuelo del exterior aplican un examen PCR que cuesta $60 para determinar si los pasajeros no están contagiados con Covid-19, pero nunca entregan resultados y tampoco recibo de la prueba y el pago. Casualmente en la mayoría de los casos se produce un apagón y esa es la excusa que dan para no emitir un recibo por los $60 que debe pagar cada viajero. ¿Será intencional el corte de luz? Todo indica que sí. Pero además el comentario entre los trabajadores del aeropuerto es que el dinero que se recauda no ingresa a las arcas de la Gobernación, sino que se lo reparten entre varios. Hay días en los cuales logran reunir unos 24 mil dólares y no rinden cuentas”. Otra raya más para la oscura gestión de Omar Prieto. Señor Gobernador ¿A cuáles bolsillos va a parar ese dinero?

Raqueta. Un asiduo lector de esta columna me envía un comentario: “Hace poco Omar Prieto denunció que había falsos cobradores de impuestos que a nombre de las alcaldías de Maracaibo y San Francisco estaban estafando comerciantes, pero no aclara porque algunos supuestos funcionarios de la Gobernación están exigiendo altas sumas de dinero en dólares a ciertos empresarios, sin explicarpara qué ese dinero y a cuenta de qué deben dar esa contribución”. ¿Será verdad que de la gestión de OP están pasando raqueta en el sector comercio? Me queda la duda.

Candidaturas. Todos los partidos de la oposición están trabajando para participar en las elecciones del 21N, en el caso que se acuerden las condiciones que permitan a organizaciones y ciudadanos votar con la confianza que su decisión será respetada. En el caso del Partido Centro Democrático ya anunciaron sus fichas y postularon a Carlos Alaimo a la Gobernación del Zulia y Marco Rivero a la Alcaldía de Maracaibo. Todo indica que el PCD colocará ambos nombres en la mesa de conversaciones e incluso participarían en las primarias, suponiendo que este sea el método final que se escoja para la selección de los candidatos de unidad.

Rumor. Corre una versión que indica que Leopoldo López habría solicitado la nacionalidad española, a la cual podría optar porque su padre la tiene, pero eso le costaría su objetivo de ser candidato presidencial. ¿No puede optar a la Presidencia de la República con una doble nacionalidad? No, porque esa limitante la establece el artículo 277 de la Constitución Nacional que indica: “Para ser elegido Presidente o Presidentade la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad , mayor de treinta años, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los demás requisitos establecidos en esta Constitución”. ¿Abandonará su aspiración presidencial Leopoldo? Lo dudo, porque él está absolutamente convencido que fue ungido por Dios para ocupar la Presidencia de Venezuela. Lo más probable es que esta información quede como un simple rumor.

Frente en crisis. El G4 sigue haciendo de las suyas y ha originado toda una crisis en el Frente Amplio Venezuela Libre, que ni es tan amplio, ni tampoco está operando en toda Venezuela. Me informan que hay un desorden absoluto en el frente nacional, tampoco hay organización en los estados y no en todos los municipios del país se ha constituido a pesar de que es una figura opositora que existe desde hace varios años. Me aseguran que no llegan a 30 los municipios en los cuales el FAVL está instalado. En el caso del Zulia el despelote es total y grupo anda por su lado desarrollando la agenda que tienen. ¿Por qué no funciona el FAVL? La respuesta es muy sencilla: porque al G4 nunca le ha interesado que funcione y por eso no lo deja funcionar.

