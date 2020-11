Darwin Chávez // Detalles de la operación de “Ingeniería Financiera II” en el chavismo

Al cierre. Me informan que hay serias diferencias en el seno del G4, porque la intención de Juan Guaidó es direccionar más del 80% de los recursos económicos destinados a la Consulta Popular, para que sean manejados por Voluntad Popular. La intención es entregar migajas al resto de los partidos y menos que eso a la sociedad civil que es la creadora de la idea y que además está llevando el mayor peso en la organización del proceso. ¿Se fijan porque al interinato lo llamo la “Franquicia en el Exilio”?

Ingeniería (I). La semanada pasada revelé como la huida de Leopoldo López de Venezuela rumbo a España, había tenido como autor intelectual al conocido “bolichico”, Leopoldo Alejandro Betancourt López, uno de los jóvenes que crearon la empresa Derwick Associates que se convirtió en una máquina para estafar a Estado venezolano durante el festín de millones de la era Hugo Chávez. En algún momento Leopoldo López tendrá que responder muchas preguntas sobre su relación con Alejandro Betancourt y no me refiero a su relación como, supuestamente, primos, porque los lazos familiares no se escogen. Me refiero a todo lo que se ha dicho de su relación entre financista y financiado, pero ahora el papel del “primo” en su salida del país. Una de las exigencias de la labor política es ser 100% transparentes, sobre todo cuando en tus manos está el manejo de dinero público y Leopoldo lo ha tenido en estos meses de gobierno interino, pero además por sus supuestas vinculaciones no solo con Betancourt, sino también con otros personajes como César Omaña, Francisco Morillo, Raúl Gorrín y Nervis Villalobos, entre otros, que al parecer han contribuido al “pote” con altas sumas de dinero. Por ahí se dice como, por ejemplo, Nervis Villalobos entregaba todos los meses un cheque por €12.000 a un sujeto, con muy mala reputación, del círculo más íntimo de Leopoldo. Pero además este oscuro personaje casi que vivía en un piso que tiene Nervis en Madrid. Inclusive hay videos de ambos compartiendo un costoso vino y hablando de negocios. Esas grabaciones, por cierto, están al parecer en manos de las autoridades españolas. No es casual que Nervis Villalobos fue viceministro de energía eléctrica durante la danza de los millones, pero además Betancourt y compañía fueron los grandes guisadores de la época. El entorno de López tiene mucho que explicar al país. Además de la participación de Betancourt en la huida de Leopoldo, es importante revisar en detalle la operación de “Ingeniería Financiera” que dio origen al plan de huida. Sin esa operación, López seguiría en la embajada de España en Caracas. Tal como explicamos en la columna anterior, esa operación de “Ingeniería Financiera” es la consecuencia principalmente de la detención en Cabo Verde de Alex Naín Saab Morán, pero también de las acciones de las autoridades de EEUU contra otros conocidos negociantes del chavismo como Raúl Gorrín y Samark López Bello, entre otros. Saab por supuesto que era el principal operador de varios chavistas, no solo de Maduro, “Nicolasito” y Cilia. Cuando el colombo-libanés cae detenido durante la noche del viernes 12/06/2020 se dispararon las alarmas y las angustias no solo en el entorno de Maduro, sino en varios civiles y militares que habían confiado su dinero a Saab, para que este los escondiera en la red de empresas, testaferros y cuentas que él manejaba entre Europa y EEUU. A partir de ahí nació la idea de realizar una segunda operación de “Ingeniería Financiera”. ¿No es la primera? No, porque la primera se remonta a mediados de noviembre de 2019 cuando en Europa se hizo una gran operación que generó la incautación de bienes de Alex Saab y su esposa, Camilla Fabri, incluyendo un lujoso departamento en Roma con valor de €4,8 millones y que está ubicado en la muy exclusiva vía Condotti. En aquel momento se habló que todo lo decomisado a Saab Morán y su esposa superaba los €10 millones. Uno de los detalles interesantes de aquel operativo, es que el citado departamento estaba a nombre de una empresa inglesa, lo que condujo a pesquisas en Gran Bretaña y Francia. Luego de ese golpe y previendo que venían muchos más, realizaron la primera operación de “Ingeniería Financiera”, como explicamos en nuestra columna del 18/12/2019 ( lea aquí : http://ow.ly/OG0e50CmLx6). En aquel momento además de Alex Saab y su esposa Camilla Fabri aparecían otros personajes en el radar de la operación: Álvaro Pulido, Lorenzo Antonelli, Danilo Diazgranados y el banquero francés Charles Henry de Beaumont, entre varios.

Prohibición. Aunque estoy de acuerdo con la decisión de Omar Prieto de prohibir concentraciones populares por la Feria y Navidad, tengo una seria diferencia con lo que dispuso, porque en el fondo es una decisión política e hipócrita. ¿Por qué es política? Porque es parte del juego de agresión interna entre quienes se disputan el control del PSUV en el Zulia y sobre todo de aquellos con aspiraciones para la Gobernación del Zulia. ¿Por qué? Porque hace pocos días el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, anunció la celebración del tradicional “Pozón” en Navidad con estrictos controles de bioseguridad. Siempre ha sido público y notorio que Prieto y Casanova no tienen las mejores relaciones. Pero adicionalmente, Casanova sigue jugando sus cartas en Caracas porque aspira a ser el candidato a la Gobernación en 2021. Quiero aclarar que en medio de la pandemia y sobre todo de la cifra oculta de casos en Maracaibo, me parecía imprudente realizar esa celebración navideña. Ahora bien, también es una decisión hipócrita porque el mismo Omar Prieto realizó el pasado 5 de noviembre un evento masivo en el estadio Luis Aparicio, con el único objetivo de adular a Diosdado Cabello, para que este siga siendo su protector en Caracas. En ese evento se rompieron todas las restricciones de bioseguridad. Incluso aquellos asistentes que presentaban algunos síntomas de Covid-19 y que debían ser aislados en un área especial, al final subieron a la tribuna. No hubo ningún tipo de control y el mismo Omar Prieto dio el mal ejemplo cuando se quitó la mascarilla para dar su discurso buscando inflar el ego de Cabello. Si las concentraciones masivas contrarían las restricciones por la pandemia ¿Por qué hizo el acto en el Luis Aparicio? ¿O acaso es fue un evento familiar o con amigos? Otra hipocresía y mentira más de Omar Prieto.

Exoneración. Hace pocos días leí la noticia sobre la exoneración de impuestos que aprobó la Alcaldía de Maracaibo para la Cámara Hotelera. No sé exactamente la razón, pero de inmediato recordé el Hotel Oceanía ubicado en la bajada de Dr. Portillo hacia El Milagro, que siempre, pero siempre ha tenido un trato demasiado preferencial en la gestión de Willy Casanova; pero además es nido de reunión de chavistas militares y civiles. Aún recuerdo como recién llegado Willy a la municipalidad, ordenó acelerar todos los permisos para habilitar el funcionamiento de dicho hotel, pero además durante el apagón nacional de marzo de 2019, él junto a su séquito más cercano estaba ahí con todas las comodidades, mientras el resto de los marabinos trataban de sobrevivir a ese muy largo apagón. Eso me permite inferir que una de las razones “ocultas” de esa exoneración a todos los hoteles, es beneficiar a los reales dueños del Hotel Oceanía. Se dice que el supuesto propietario es de apellido árabe, pero la realidad es que pertenece a un militar enchufado de muy alto rango. Aunque me molesta que beneficien a enchufados, me alegra que el resto de los hoteles del estado y sobre todo de Maracaibo que no tienen “capitales rojos” en su mayoría, reciban ese apoyo en momentos tan complicados.

Ingeniería (yII). En esa primera versión de la “Ingeniería Financiera” se hicieron múltiples movimientos de creación de empresas, cambio de testaferros, transferencias entre cuentas en Europa, Asia e incluso África. Con esas acciones lograron proteger gran parte del dinero, pero lamentablemente para los corruptos chavistas, se produjo la detención de Alex Saab y ahí comenzó la segunda versión”. El 12/06/2020 podría ser marcada como la fecha de inicio de la operación “Ingeniería Financiera II”, ya que la detención de Alex Saab y el peligro de su posible extradición a EEUU, sembró muchas preocupaciones en los involucrados ante la magnitud de la información que posee el detenido. El principal problema es que no era una operación sencilla porque implicaba cambiar de testaferros, crear nuevas empresas que sirvan como fachada y además mover grandes cantidades de dinero, sin levantar las alarmas del sistema financiero. ¿Con quién o quiénes hacer tales maniobras? Es ahí cuando surge el nombre de Alejandro Betancourt y otros. ¿Quiénes son los otros? Es difícil saberlo en este momento, pero es posible descartar algunos personajes como Nervis Villalobos, porque están muy vigilados en los actuales momentos. Otra de las dificultades era el tiempo ya que no podían prever en cuantos días Alex Saab estaría en manos de EEUU, lo que les obligó a moverse rápido. Debían salvar la mayor cantidad de dinero posible, antes que Saab cayera en manos de los gringos, lo trasladaran a EEUU y comenzara a entregar información a cambio de beneficios judiciales. Por esas y muchas otras razones, algunos no pudieron negarse a la petición de Alejandro Betancourt y se planificó la salida de Leopoldo López, para que esta se fuera a España. Desafortunadamente para Venezuela y afortunadamente para los corruptos, el largo proceso judicial para aprobar o negar la extradición de Alex Saab les ha dado suficiente tiempo para efectuar las maniobras y poder salvar sus riquezas, que son el resultado del saqueo nacional. Si finalmente Saab es entregado a las autoridades de Estados Unidos, por supuesto que van a seguir saliendo detalles que pondrán el riesgo esos patrimonios corruptos. Pero además los gringos recibirán la información no solo que compromete a chavistas, sino también a opositores ya que Alex Saab era el principal operador para financiar a grupos opositores y la pieza mayor en la operación “Alacrán” y varios de los picados se han salvado por los momentos, porque sus nombres no han surgido.

Ajuste de cuentas. Siguen surgiendo evidencias de las disputas internas en el chavismo del Zulia. Como ejemplo, el pasado 5 de noviembre una comisión de la Guardia Nacional, adscrita a la 1ra compañía destacada en el Puerto de Maracaibo, en el marco de la “Operación Torniquete”, detuvo a cuatro ciudadanos que tenían en su poder 700 litros de gasolina. La detención e incautación se realizó en la avenida 17 Los Haticos, con calle 112, sector Barrio Santo Domingo, CC Alchesa, en el negocio Preston Corporación 21. ¿Qué tiene que ver eso con las disputas internas? Qué uno de los detenidos es un empresario con fuertes vinculaciones con el chavismo: Francisco Zamudio, propietario de la Estación de Servicios “El Milagro”, que está ubicada cerca del cerro Bancomara. Una fuente que lo conoce, muy bien, me dio detalles sobre Zamudio: “El siempre ha sido de izquierda y en los años 90 fue miembro del Movimiento 20 en la Facultad de Ingeniería en la Universidad del Zulia. Su vida política la hizo en el Núcleo Cabimas. Luego fue parte del MAS que integró la coalición de partidos que contribuyó a la victoria de Hugo Chávez en 1998. Luego se incorporó al Movimiento V República (MVR) y además tenía vinculaciones con el partido Podemos, que nace de una división del MAS. Su andar empresarial comienza en 2003 cuando lo apadrina Francisco Arias Cárdenas quien le da la orden a Lenin Cardozo, de otorgarle una concesión para la distribución de lubricantes de PDVSA en el Zulia, hasta convertirse en uno de los principales empresarios del ramo en el estado. En aquellos tiempos se decía que su principal fuente de ingresos era, supuestamente, desviar grandes cargamentos de lubricantes hacia Colombia, porque las ganancias eran mayores y en dólares. Pero adicionalmente, también con ayuda de FAC, este participa en obras relacionadas con Desarrollo Social de PDVSA y es cuando también se vincula con Roger Lázaro. Él siempre se mantuvo dentro de la esfera política del chavismo en el Zulia. Para su desgracia cuando José Luis Parada sale de PDVSA, le quitan la concesión, pero siempre se mantuvo allegado a negocios con el gobierno. Luego se puso en la propiedad de la estación de servicios en El Milagro. Se comenta que ahí hay negocios irregulares con la venta de combustible”. Con base en esos detalles, pude indagar que Zamudio, al parecer, no pertenece a los allegados y protegidos de Omar Prieto, con quien aparentemente no tiene buenas relaciones. Es bueno resaltar que supuestamente cuando cae la GNB en el local de Los Haticos, le exigen 10 mil dólares en efectivo para “olvidar” todo y Zamudio se molesta, niega el pago y amenazó con llamar a generales que son sus amigos, pero al final se lo llevan detenido, porque no logró la salvación que buscó con sus amigos. Desconozco si salió en libertad, pero todo indica que pudo haber caído en los “ajustes de cuentas” internos en el chavismo zuliano. ¿Por qué? Porque aparentemente estuvo y sigue cerca de Francisco Arias Cárdenas, pero además está muy cerca de la gestión de Willy Casanova, en cuyo gobierno al parecer tiene varias “fichas” de su confianza como Oscar Urdaneta y Richard Guanipa. Que lo hayan conseguido con gasolina que tenía como destino aparente el mercado negro, es un delito, pero que no le hayan perdonado el “pecadito” demuestra que, posiblemente, cayó en el “ajuste de cuentas” interno.

Des-unión. El domingo por la noche sin pretender ese objetivo, el alcalde de Lagunillas, Leonidas González, reveló los graves problemas internos que hay en el PSUV, como consecuencia de la crisis que afecta a la dirigencia y el abandono al que han sido sometidos. ¿Qué hizo Leonidas? Pues envió una nota de voz a los grupos de WhatsApp del PSUV en ese municipio zuliano advirtiendo de los graves problemas que han sido detectados en los dos simulacros realizados. En el último que se realizó el domingo 15/11 las cosas empeoraron. Eso que sucede en Lagunillas se refleja en el resto del corredor electoral del Zulia que, además de Lagunillas, integran Maracaibo, San Francisco y Cabimas. No podía ser de otra manera porque los únicos chavistas que viven bien y están protegidos ante la severa crisis, son los enchufados que son una minoría en el PSUV. La mayoría de la dirigencia de la tolda roja intenta sobrevivir en medio de la hiperinflación, dolarización, escasez de gasolina y gas, además del racionamiento eléctrico. Pero además sin exagerar puedo afirmar que ese problema interno se vive en el resto del país, porque a pesar de que el PSUV es un partido de estructura y lealtad militar, la gente pasa necesidades y no ve que exista un gobierno que quiera ayudarlos. Si deseas escuchar el revelador audio enviado por Leonidas González, solo haz clic aquí.

Malestar. Por distintas vías recibo información del malestar que hay en la dirigencia opositora, tanto en Venezuela como en el exterior, porque la mayoría de los partidos los han olvidado. Especialmente me mencionan el “olvido” de Acción Democrática con su dirigencia y que estos ahora están en desacuerdo con trabajar en la consulta popular, alegando que solo los recuerdan cuando necesitan de su trabajo en las comunidades. Contrario a otras organizaciones como Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Alianza Bravo Pueblo, que, si tienen más o menos organizada su diáspora, la dirección nacional de AD al parecer no tiene un registro de la dirigencia que se ha ido del país. Ahora están tratando de hacer contactos con los pocos que tienen ubicados, pero en su mayoría la respuesta que reciben no es agradable para los intereses de la tolda blanca. Están haciendo un gran esfuerzo por reunirlos y convencerlos de trabajar en la organización de la consulta, pero la respuesta que reciben es: “Quien me paga lo que dejo de ganar si no trabajo”, lo que tiene mucha lógica porque el migrante trabaja muy duro. En el fondo tales reacciones son la consecuencia, dice mi fuente, de la decepción que ha generado el interinato de Juan Guaidó y la poca confianza que hay en una acción política desde ese entorno. Además, les están solicitando copias de los pasaportes de los venezolanos que logren contactar, lo que no es legal en EEUU. Pero eso no solo está ocurriendo con la dirigencia adeca en el exterior, sino que en Venezuela hay molestia porque los abandonaron en medio de la peor crisis que ha vivido la nación. La triste realidad es que mientras algunos altos dirigentes de todos los partidos tienen sus necesidades muy bien cubiertas con los negocios que hacen gracias a la crisis, la mayoría de su militancia está comiéndose un cable.

G4. Definitivamente me uno al clamor de algunos dirigentes políticos que han venido exigiendo la eliminación del G4 como máxima y única instancia de decisión en la oposición. Han cometido demasiados errores y hay demasiadas dudas razonables sobre sus acciones y verdaderas intenciones. Los últimos en pedir esa eliminación han sido Antonio Ledezma que pide crear el GTodos. Frente a esa realidad el líder del Partido Centro Democrático (PCD), Carlos Alaimo, me escribió para comentarme que apoya 100% la propuesta de Ledezma: “El G4 se prostituyó y es el causante de la acumulación de fracasos en la lucha de la oposición. Usan al resto de los partidos para sacar provecho de la crisis. Yo propongo crear el GVenezuela donde participen los partidos, las organizaciones de la sociedad civil, gremios y empresarios. Si seguimos en manos del G4 vamos a perder a Venezuela”. ¿Qué opina usted estimado lector?

Costosa navidad. Cuando vi las imágenes de la hermosa decoración navideña en la Plaza de la República, me pregunté ¿Cuánto dinero gastó la Alcaldía de Maracaibo en esa decoración en medio de la aterradora crisis que afecta a nuestra ciudad? El acto formal de encendido lo hizo Willy, acompañado de Omar Prieto, el pasado sábado 7 de noviembre y dijo lo siguiente: “Estamos preparando condiciones para que la familia maracaibera pueda, con las medidas de bioseguridad, disfrutar de la navidad. Son nueve puntos en Maracaibo: Plaza de la República, Vereda del Lago, Plaza El Ángel, Plaza La Curva de Molina, Parque Urdaneta, Plaza Salvador Allende y Plaza Indio Mara”. En lo personal me parece una aberración que la gestión de Willy Casanova gaste ese montón de dinero, presumo que dólares, en tratar de ofrecer una supuesta normalidad cuando la ciudad sufre severos racionamientos de electricidad, el servicio de recolección de basura es pésimo, hay una desesperante escasez de gasolina y por si fuera poco la ciudad se inundó con el aguacero ocurrido entre la noche del lunes 16 y la madrugada del martes 17. Señor Casanova ¿No hubiese sido más provechoso invertir en la limpieza de las cañadas y así evitar la tragedia que viven las comunidades marabinas con las lluvias? Estos tipos son puro show, mientras la gente sufre.

Obstáculos. Además de la caída en la credibilidad de Juan Guaidó y el efecto que generó la huida de Leopoldo López, la coalición opositora se enfrenta a otros riesgos en su pretensión de dar continuidad administrativa a la actual Asamblea Nacional. Lo advertí desde hace meses, pero se confirmó la semana pasada cuando comenté que el régimen comenzó con las amenazas contra los diputados que aún están en el país, de detenerlos y abrirles juicios por usurpación de cargos y otros delitos chavistas a partir del 5 de enero de 2021, si persisten en el empeño de darle continuidad al Parlamento actual. Para los parlamentarios que están en el exterior no hay problema, pero los que están en el país si estarán a merced del aparato de represión oficial. Eso alterará la estrategia. Muchos ya están diseñando su plan “B”. Los que puedan salir lo harán para garantizar su libertad.

Darwin Chávez|@darwinch857|[email protected]