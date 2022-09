Darwin Chávez// Conozca un adelanto de la lista de los involucrados en la estafa del BOD

#BODEstafa. Sigo trabajando en la conformación de la lista de la mayoría, ojalá de todos, los involucrados en la estafa que cometió el Banco Occidental de Descuento y su presidente Víctor Vargas Irausquín contra más de 15 mil venezolanos. Hasta ahora tengo las identidades de más de 50 participantes, entre ellos, Jorge Luis Nogueroles García, Antoneido de Jesús Ferrer, Diego Lepage Gimón, Luisa Brando, Francisco D’Agostino (cuñado de Henry Ramos Allup) y Evelyn Trejo de González. Son muchos más que aparecerán en la lista, desde quienes convencieron en las agencias a los clientes para abrir las cuentas y entregar su dinero, hasta quienes participaron directamente en la operación de “desaparición” de los fondos.

Más de uno se va a sorprender con los nombres, porque la mayoría de los involucrados nunca habían sido mencionados. Adicionalmente, sigo recibiendo información sobre la estafa. Por ejemplo, me informan que entre los pocos que recibieron su dinero están un grupo de generales quienes “forzaron” la devolución mediante un par de acciones. La primera acción ocurrió en diciembre del 2016 cuando Víctor Vargas fue retenido por militares en el Aeropuerto de Maiquetía.

En aquel entonces se dijo que la retención fue porque Vargas había violado una prohibición temporal de vuelos privados, mientras luego se mencionó que estaban acusando a VVI de ser parte de la conspiración “Credicard”. Ninguna de esas razones es real. A Vargas Irausquín lo mantuvieron retenido hasta que usó una computadora para transferir el dinero que les tenía a varios generales que cayeron por pendejos en la red del BOD Internacional. Una vez que pudo hacer las transferencias, fue liberado. Pero en esa acción no todos los generales enredados recibieron sus “pelucas californianas”, sino que el viernes 4 mayo del 2018 una amplia comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanó la torre BOD en La Castellana en Caracas. Primero llegó un comando con funcionarios de la DGCIM quienes tomaron todas las entradas y salidas.

Luego llegaron varios vehículos del mismo organismo, cuyos ocupantes ingresaron con bolsos a las oficinas y luego de cierto salieron con los mismos bolsos, pero más pesados. En ese entonces se dijo que se debía a una presunta nacionalización de la banca y/o por los problemas que presentaba la plataforma del BOD. Ninguna de las dos era la verdadera razón de la acción militar. La realidad es que fue una operación de “rescate de dinero” de otros generales que tenían sus “ahorros” represados en la estafa del BOD.

Los funcionarios de la DGCIM sacaron en aquel momento más de US$10 millones de las bóvedas de esa institución financiera. Mientras los militares por la fuerza lograron recuperar su dinero, la mayoría de los estafados siguen esperando que haya justicia. En el caso de los estafados del Banco del Orinoco (Curazao) un alto porcentaje aceptó la oferta de trasladar sus fondos al BOI Bank en Antigua y Barbuda, que es el único de los cuatro bancos de la red que sigue abierto. Sin embargo, ese parece un banco “fachada” porque no es una institución financiera tal como las conocemos, sino una especie de banco de “segundo piso”. Funciona, al parecer, en una oficina relativamente pequeña donde solo hay una secretaria que nunca tiene respuesta de nada. De hecho, en realidad no hubo tal traslado de fondos, porque en el Orinoco no había un dólar disponible y sus activos no parecer ser suficientes para cubrir las exigencias de sus ahorristas.

JUICIO PERDIDO. Muchas veces alerté en esta columna que la mayoría de los juicios por los errores de Chávez con las expropiaciones y nacionalizaciones, iban a terminar muy mal como consecuencia de la diversidad de intereses y la falta de una defensa jurídica adecuada. El caso más emblemático es la última sentencia que beneficia a ConocoPhillips en su demanda para que le paguen más de 8 mil millones de dólares. Ese caso siempre estuvo bien enredado ya que un líder de la oposición y que forma parte del interinato, siempre jugó a favorecer a la compañía norteamericana. Incluso es bueno recordar que en el equipo jurídico de Conoco estaba un abogado venezolano que es hijo de un poderoso comunicacional del gobierno interino. Nunca hubo una defensa efectiva de los intereses del país. De ahí los señalamientos de Primero Justicia contra Juan Guaidó, al acusarlo de haber sido negligente. Tengo la ligera impresión que vienen más sentencias que atentan contra Venezuela. El país paga las secuelas de los errores de Chávez y de las fallas de la oposición.

PRIMARIAS. A pesar de que no todo está claro y hay muchos puntos en los cuales no se ha logrado un consenso, las primarias para que los venezolanos elijamos un candidato presidencial de verdadera unidad para las elecciones del 2024 comienzan a tomar forma. Sin embargo, aunque aún hay cosas que deben ser acordadas vale la pena analizar qué está ocurriendo y que podría suceder en los próximos meses. Revisemos primero los obstáculos. El primer inconveniente que debe ser superado es el G4 y su interés de controlar y ralentizar el proceso, buscando que al final sea una elección hecha a la medida de sus necesidades y aspiraciones. En ese propósito la designación de Omar Barboza les ayuda ya que por su estilo él busca hacer las cosas muy lentas, sin tomar decisiones contundentes y sobre todo mareando a todos los involucrados asegurando que está de acuerdo con sus planteamientos, pero que él finalmente no toma todas las decisiones. Según me comentan algunos que se han reunido con Omar Barboza, él siempre dice que está de acuerdo, pero al final no termina cambiando casi nada. Ese es el estilo de hacer política de OBG y no lo va a cambiar, porque hasta ahora le ha funcionado.

En ese sentido, hay dos puntos de mucha fricción entre el G4 y el resto de las organizaciones de la oposición. El primero tiene que ver con la participación del CNE en el proceso, tema que ha sido muy cuestionado por quienes consideran que eso generaría desconfianza y hasta abstención no solo de electores, sino también de precandidatos. Hasta ahora, tal como lo anuncié hace algunas semanas, aparentemente el G4 cambió un poco su posición y ahora no quiere que el CNE asuma toda la organización, sino que solo facilite las máquinas de votación. El segundo punto de fricción es el voto de la diáspora venezolana, ya que el G4 alega problemas operativos y hasta logísticos para que los ciudadanos en el exterior voten. Incluso argumentan que en último caso solo podrán votar quienes estén 100% legales en el país donde actualmente residen, cuando eso es ilógico porque el voto de un venezolano solo depende de que esté inscrito en el Registro Electoral y tenga su cédula laminada. Recordemos que el G4 pretende excluir esos votos por miedo, porque

temen que esos sufragios favorezcan a candidatos que están fuera de ese cogollo.

Siguiendo con los obstáculos, hay un problema que pocos han visualizado y es la cantidad de inhabilitados que hay en la oposición, lo que incluso afecta los intereses del G4. Si no hay un acuerdo político que resuelva las inhabilitaciones, precandidatos como Juan Guaidó, Henrique Capriles y hasta Juan Pablo Guanipa no deberían participar porque en el caso de ser electos, el chavismo los podría excluir de las presidenciales del 2024. Del total de aspirantes actuales solo Maria Corina Machado, Nicmer Evans y César Pérez Vivas, entre otros, estarían habilitados. En el caso de este último se le termina su inhabilitación a comienzos del 2023. De los precandidatos del G4 solo Manuel Rosales y Carlos Prosperi están habilitados. Mientras no haya un acuerdo que incluya la anulación de las inhabilitaciones, todos seguirán inhabilitados y eso es un problema que seguirá latente y que el chavismo podría usar a su favor. Otro de los obstáculos es la lentitud en la organización del proceso lo que podría ser aprovechado por el chavismo, en el caso que decidan adelantar las elecciones y eso conseguiría a la oposición con los pantalones en las rodillas. En ese caso, seguramente el G4 querrá imponer un candidato de consenso y eso no sería aceptado por toda la oposición. Ahora bien, pensando que todo marcha por buen camino y se hacen unas primarias incluyentes, abiertas y sin trucos los precandidatos mejor posicionados hasta ahora, según las encuestas, serían en orden de respaldo popular Maria Corina Machado, Henrique Capriles y Manuel Rosales. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero deberían imprimirle mayor velocidad, porque con el chavismo uno nunca sabe que puede surgir.

¿EN APRIETOS? Me informan que en Caracas hay un fuerte choque de intereses en relación con Omar Prieto. Mientras el “Madurismo” y los hermanos Rodríguez desean verlo preso y acabado, del lado de Diosdado Cabello a instancias de Pedro Carreño siguen dándole amparo al ex gobernador del estado. Su caso revivió cuando se han acumulado las evidencias de los muchos, pero muchos actos de corrupción. Cualquiera pudiera pensar que en el chavismo están curados de espantos ante la corrupción, pero al revisar toda la información recopilada sobre los guisos de Omar y sus más cercanos se quedaron literalmente boquiabiertos. Ya en el cogollo del PSUV en Caracas estaban claros de que Prieto no era para nada un santo, pero resulta que la red de corrupción que le descubrieron supera cualquier proyección que podían tener. ¿Cuáles son las más emblemáticas? Me mencionaron, por ahora, dos de los casos más graves. El primero es el negocio que él y sus secuaces tenían con la gasolina y que el PSUV finalmente comprobó mediante aquella reunión sorpresa que realizó Tareck El Aissami en Maracaibo. Ahí el turco terminó de confirmar lo que tanto le habían comentado y dio la orden de normalizar el suministro de gasolina, quitándole a Prieto y su banda el control de las estaciones de servicio. No por casualidad luego de esa visita que no fue pública, se acabaron las colas para surtir combustible. El segundo caso es mucho más grave porque tiene que ver con el manejo de los tribunales para negociar sentencias con delincuentes de alta peligrosidad. Tienen el listado de los bandidos de gran prontuario y peligrosidad que salieron en libertad, incluyendo los montos que estos tuvieron que pagar para recibir una sentencia favorable. De cada uno de los casos tienen las pruebas suficientes como para que termine preso junto a sus más cercanos. De ahí el choque de intereses, porque en el Madurismo lo quieren terminar de enterrar y por eso prosigue el plan para debilitarlo y como evidencia está el cambio en la presidencia de Metromara.

Pero en paralelo, hay quienes proponen usar la información que tienen en su contra para controlarlo y que largue el forro en las presidenciales del 2024. Sin embargo, como Omar no es mocho, ni pendejo sigue contando con Yonder Durán para que lo ayude con “Nicolasito”. Además de Prieto ¿a quién más de su entorno están acusando? Pues el primero es el hijo de Durán Centeno y luego surgen Lisandro Cabello, Rebeca del Gallego, Williams Cabello y Danilo Vílchez, entre muchos otros. Por ahora parece que Prieto no será sacrificado por el chavismo a pesar de las atrocidades que cometió, aunque en el oficialismo uno no puede decir nunca porque cualquier cosa puede pasar. En cuanto a sus aspiraciones políticas más inmediatas, me dicen que lo primero es seguir vivo y en la jugada con el fin de recuperar espacios y aspirar a la Alcaldía de San

Francisco. Las vueltas que da la vida, luego de ser gobernador y tener tanto poder, quiere ser de nuevo alcalde.

ERROR. De nuevo Manuel Rosales en su afán de mantener una extraña buena relación con Maduro, comete un error de opinión pública que le está costando muy caro a pesar de que puso a sus laboratorios y asociados a alegar cualquier cosa en su defensa. El haber cambiado el nombre de la avenida “Paúl Moreno Camacho” a Fuerzas Armadas fue un disparo en los pies. Pero si a eso sumamos su respuesta ante los periodistas en el acto de reinauguración resulta que se dio un segundo balazo. ¿Por qué? Porque el acto administrativo que firmó su esposa, Eveling Trejo de Rosales, en mayo del 2017 y que se materializó con el decreto 166 nunca fue derogado por el Concejo Municipal chavista durante la gestión de Willy Casanova, de ahí que el argumento de que los concejales actuales no hicieron su trabajo no es válido, porque nada cambió. Quien no hizo su trabajo fue Manuel quien se apresuró a congraciarse con el chavismo.

Adicionalmente, a Rosales se le veía molesto e incómodo en el video del acto y consulté las razones y uno de los presentes me dio la respuesta: “Cuando llegó Manuel se consiguió que la señora Marlene Camacho, madre de Paúl, estaba con unas 100 personas protestando por el cambio de nombre y eso para su ego es una ofensa. Estaba muy molesto y se puso peor cuando un periodista le consultó sobre la polémica”. A eso agrego que no supo disimular el malestar e incomodidad, pero además se veía muy solo, porque solo lo acompañaba Nora Bracho quien con su imagen poco ayuda, además del alcalde de Cabimas, Nabil Maalouf, quien es un triste desconocido en Maracaibo. El otro que lo flanqueaba fue el legislador José Javier Barboza. No estaba con él nadie de su gabinete. A eso debo agregar que Manuel nunca ha sido bueno para responder preguntas que lo sacan de su zona de confort. Si el señor Gobernador me acepta una recomendación, lo mejor que puede hacer es aceptar el error y enmendar su metida de pata. ¿Lo hará? No creo, porque él más que su imagen está cuidando su relación con Maduro en el marco de la operación “rodilla en tierra”.

CAMPAÑA. Este pasado fin de semana me confirmaron que el partido Voluntad Popular en el Zulia está en una feroz campaña contra Gustavo Fernández, alcalde del municipio

San Francisco. A partir de ahí es sencillo inferir que el circo de Lester Toledo está trabajando en una estrategia, con el fin de debilitar la gestión del burgomaestre sureño. ¿Qué está buscando Toledo? Me dicen que se trazó el objetivo de aspirar a la Alcaldía de San Francisco y por eso intentar desgastar desde ya a GF. Debo aclarar de nuevo que no tengo ninguna vinculación con esta campaña, pues jamás me asociaría con personajes de tan dudosa reputación. Que por casualidad coincidimos en denuncias, no quiere decir que todo está conectado. No tengo ningún interés en destruir a Gustavo y el propósito siempre ha sido y será que corrija los problemas que están evidenciándose en su trabajo. En conclusión, el “Circo Toledo” se puso en marcha contra el alcalde de San Francisco.

GIRA. Muy exitosa resultó la gira por el Zulia del precandidato presidencial de la Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas, quien no solo se mostró solidario, sino también comprometido con el sufrimiento de los zulianos ante la crisis de los servicios públicos y la inseguridad, entre otros males. Asimismo, fijó posición y al parecer desestimaría participar en unas primarias de la oposición en el caso que el G4 decida entregar el proceso, total o parcialmente, al Consejo Nacional Electoral. En su gira se reunió no solo con la dirigencia del Partido Centro Democrático (PCD) que lo está apoyando, sino con diversos sectores sociales, políticos y económicos de la región. Ya la opción de Pérez Vivas no se ve tan lejana, sino que su nombre ya se conversa en el resto de las organizaciones de la oposición.

DATO. Le tengo una información importante al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez. Le recomiendo que ordene una operación de inteligencia en el Cementerio Corazón de Jesús, a fin de verificar si están ocurriendo o no algunos hechos extraños. Me cuentan que está operando una banda de extorsión y cobros excesivos en el camposanto.

Cuando un familiar de algún difunto acude al cementerio, de inmediato lo abordan sujetos que les ofrecen cuidar las bóvedas y panteones por $10 mensuales, sin incluir la limpieza. Si la persona no acepta la “oferta”, los integrantes de la banda desvalijan la tumba y además la llenan de basura como venganza. Pero eso no es todo, sino que hay supuestamente algunos funcionarios que pretenden cobrar dos veces por los trámites. Uno lo cobran mediante depósito bancario y ese pago va a las cuentas de la municipalidad y el otro lo piden en efectivo y va pal pote que luego se reparten los involucrados. Señor Ramírez ahí le dejo ese dato.

LA MORSA. Tal como lo prometió mi fuente en el Ministerio Público en Caracas, me llega información adicional sobre la investigación en curso contra Henry Ramones, alias

“La Morsa”. Me confirman mi presunción inicial de que Henry supuestamente era el operador político y financiero de Manuel Rosales en Monómeros. Al parecer, todos los negocios que MR hizo en dicha empresa se los manejaba el señor “Morsa”, quien no solo le carga el maletín, sino que actúa como una especie de albacea “en vida” en algunos negocios, incluyendo Monómeros. De ahí que aparece en muchas fotos al lado de los hijos de Manuel. Mi fuente alega que en todas las indagaciones realizadas aparece el abogado Ramones y podrían ejecutar acciones en coordinación con la

Fiscalía colombiana. Pero, siempre hay un, pero y es que Henry Ramones a través de su hermano, también abogado, está muy cerca de María Gabriela Chávez y su pareja. ¿Qué pasará con el señor “Morsa”? Por ahora es difícil de saber.

TENSA CALMA. Lo único nuevo en relación con el caso de la chatarra de la Alcaldía de Cabimas, es que el “chinito de Recadi”, Jarvis Perdomo, salió de Colombia rumbo a Estados Unidos, pero estuvo varado en México por falta de dinero. Lo otro interesante es que el alcalde Nabil Maalouf anda pegado a Manuel Rosales, tal como se vio con su presencia en el acto de reinauguración de la polémica avenida “Paúl Moreno” o “Fuerzas Armadas” como usted prefiera llamarla. ¿Qué hacía en ese acto el señor Maalouf? Creo que el burgomaestre está buscando la protección de Rosales, pero parece olvidar que Manuel solo se defiende a él mismo. Sobre el interés del PSUV en sacar a Nabil solo se sabe que la investigación sigue en marcha y que, si Caracas decidió que lo iban a sacar, de nada sirve que haya acordado con el contralor municipal Edegar Villalobos y con algunos concejales del chavismo. A favor de Maalouf juega que por lo menos está en la calle haciendo algunas obras, lo que por supuesto ya es un rasgo distintivo de su gestión en comparación con los anteriores alcaldes a quienes llamaban Dios, porque todos sabían que existían, pero nadie los veía. ¿SERÁ VERDAD? El jueves pasado me llegó un enigmático mensaje: “Ayer (miércoles24/08) Manuel Rosales recibió un mensaje del nuevo jefe de la ZODI, general Henry Rodríguez Martínez, en el cual este le ‘ordenaba’ presentarse el jueves (25/08) en su despacho en la Primera División de Infantería”. En el caso de que esa orden haya sido real, tengo la duda de cuán veloz fue Rosales para responder la orden del alto oficial militar.

GATOGATE. Tremendo lío comunicacional se le armó a la Alcaldía de San Francisco con el supuesto rescate de más de 40 gatos de un departamento. El tema se manejó muy mal no solo desde el punto de vista comunicacional, sino también operativo. Que los funcionarios encargados del operativo hayan alegado que tenían el apoyo de ASODEPA fue un costoso error. Lo segundo es que sí debieron buscar realmente el apoyo de organizaciones protectoras de animales, como la misma ASODEPA, pero además de la Misión Nevado del gobierno nacional. El tercer error fue haber informado que los felinos fueron llevados a lo que queda del Parque Zoológico y que estaban siendo cuidados, cuando la misma Asodepa y la Misión Nevado confirmaron que los dejaron a la buena de Dios, sin alimentación y mucho menos cuidados. Y el cuarto error fue no frenar a tiempo el problema, ya que, si desde el comienzo admiten las fallas y hubiesen tratado de enmendar la situación, el impasse no hubiera escalado tanto.

#CONTRASTES. Interesante conversación sostuve con Giuseppe Tirrito, Cira Cruz, Douglas García e Iván Rodríguez en la última emisión de #CONTRASTES. Ellos son cuatro de los más de 15 mil estafados por el Banco Occidental de Descuento y Víctor Vargas Irausquín. Entre los datos más interesantes está que el BOD siguió ofreciendo abrir cuentas en dólares en el BOI Bank hasta que se produjo finalmente la compra por parte del Banco Nacional de Crédito (BNC, pero además a pesar de todo el escándalo que se generó con la estafa que se viene denunciando desde hace mucho tiempo. VEA EL INTERESANTE PROGRAMA AQUÍ.

AHORRO. Y de repente me llegó una pregunta a mi mente: ¿Cuántas “pelucas californianas” tendrá ahorradas Iraida Josefina para tapar el huequito de US$92.000 en el Consejo Legislativo del Zulia?

FIORELLA. Me sigue llegando información sobre los abusos que Omar Barrios y su hijo cometen contra el personal de Fiorella Supermarket. Resulta que hace poco prohibieron el uso de teléfonos celulares al personal y solo están autorizados los jefes de tienda, supervisores, el encargado de mercadeo y los responsables del marcaje de precios. Ni siquiera los de seguridad pueden usar su celular. ¿Por qué esa prohibición? ¿Será que los Barrios tienen algo que ocultar que es mucho más grave que el maltrato a los empleados? Disculpen la exageración, pero los Fiorella van en camino a parecerse mucho a los gulags rusos, guardando las distancias.

AGUA. Me escriben desde Cabimas para reclamar la pésima calidad del agua que están recibiendo. El preciado líquido que está enviando Hidrolago es de color marrón e incluso, dependiendo del sector de la ciudad, llega adicionalmente con mal olor. Al parecer algunos vecinos han hecho el reclamo ante la hidrológica y no hay una respuesta concreta ante las exigencias de los ciudadanos.