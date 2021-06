Darwin Chávez // ¿Cómo van las negociaciones sobre la crisis venezolana?

NEGOCIACIONES. Mucho se habla extraoficialmente sobre las negociaciones que están en marcha, para construir una salida política y electoral a la crisis, pero muy poco lo que oficialmente se explica. ¿Eso es normal? Si, porque no podemos aspirar que todo lo que se trate sea expuesto ante la opinión pública. No por eso podemos de inmediato desconfiar en lo que se habla. Tampoco estoy afirmando que todo debe seguir en estricto secreto, pues llegará el momento para dar amplias explicaciones a la opinión pública venezolana. Tiene que existir un equilibrio, porque esas negociaciones no son un reality show para transmitirlo en vivo por TV y redes sociales. Ahora bien, en medio de la ausencia de información oficial, se filtran algunos detalles de lo que está ocurriendo. Revisemos lo que he recibido en mi estación de trabajo. Comencemos con el Acuerdo de Salvación Nacional que propuso Juan Guaidó y que debe desembocar en el inicio de conversaciones en las próximas semanas. Todo indica que contaría con la mediación de Noruega, país que cuenta al parecer con el aval de EEUU y la Unión Europea, pero además de Rusia y Cuba. ¿Dónde serán las negociaciones? Tal como he explicado en otras oportunidades, la primera opción es México que se ofreció a través de una declaración de su ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard. Mis fuentes señalan que desde hace varias semanas se habla que serían en territorio azteca, pero era necesario que el gobierno mexicano hiciera su oferta pública. Ya las delegaciones de ambos sectores están definidas y los puntos de conversación parecen definidos también, ya que se determinaron en la primera ronda de las negociaciones “pendulares” que condujo Noruega en Caracas entre finales de 2020 y comienzos de este año. Tampoco hay que ser mago, brujo o astrólogo para identificar dichos temas: libertad de los presos políticos, elecciones libres y transparentes, sanciones y el inicio de la transición política, entre muchos puntos. De lo que no hay duda es que serán reuniones intensas y difíciles, porque la oposición lo quiere todo sin ceder nada y el oficialismo también desea el cielo y las estrellas, sin tampoco ceder en nada. En este escenario es vital el rol de la comunidad internacional, sobre todo del papel e interés de las naciones aliadas del chavismo como Rusia, China y Cuba. En cuanto a la negociación que en paralelo conduce Henrique Capriles, que aparentemente no tiene rechazo de la UE y EEUU, se sigue trabajando en las condiciones electorales para que ciudadanos y partidos participen en los comicios del 21N. Tampoco es un proceso sencillo porque recuerden que el oficialismo juega duro. También es bueno aclarar que esta negociación depende mucho de la otra, que ya expliqué, porque aunque no se llevan de forma conjunta tienen objetivos similares. Es muy posible de como vaya la primera, marcharía la segunda. Aquí lo importante es que se siga trabajando para construir una salida política y electoral.

CONTRARELOJ. Así está trabajando el gobierno interino de Juan Guaidó, ante la amenaza de que a partir del 1ro de diciembre no sean reconocidos por Estados Unidos. Hagamos un recuento. El pasado 18 de mayo a través del portal Panampost, Oswaldo Muñoz, presidente del Grupo Editorial “El Venezolano”, lanzó un bombazo afirmando que la gestión de Joe Biden daba plazo hasta el 1D a la oposición que lidera Juan Guaidó, para que salieran de Maduro, lo que generó algunos desmentidos bastante confusos, sobre todo del embajador de EEUU en Venezuela, James Story, mientras que hubo silencio casi total del interinato, quienes no aclararon casi nada de lo afirmado por Muñoz y mucho menos de la reunión en Bogotá. La intención desde siempre fue silenciar el tema, sobre todo usando a sus medios aliados. Como el asunto es de interés público, conversé en el programa #Contrastes con Oswaldo Muñoz, quien explicó que el gobierno de ese país advirtió a la oposición que el 30 de noviembre vence la extensión legislativa aprobada por el Congreso, para reconocer a Juan Guaidó, la autoridad del gobierno interino y el otorgamiento de privilegios para manejar activos y recursos de Venezuela en ese país. Indica Muñoz que les avisaron que no habrá una nueva extensión y que el apoyo al interinato vencería el 30N, lo que preocupó a los asistentes a la reunión y entre ellos comentaron que no era conveniente que esa información saliera a la luz pública. Como no pudieron evitar que se conociera la advertencia, lo que hicieron fue obviarla para no darle mayor volumen al asunto. Tengo la percepción que esa postura ya era conocida por Guaidó y por eso de forma repentina saca la carta del Acuerdo de Salvación Nacional el 11 de mayo, o sea 7 días antes del encuentro en la capital colombiana. Aunque Story fue diplomático al explicar el vencimiento de la extensión legislativa, la decisión de no prorrogar más esa decisión es una clara señal de que Estados Unidos intenta presionar por distintas vías a la oposición para que salga de su letargo, resuelvan sus problemas de unidad y emprendan la búsqueda de una solución. Por otro lado, que la “teta financiera del interinato” tenga fecha de vencimiento llena de preocupación a quienes han usado esa figura para hacer dinero, porque estaban seguros de que podían seguir con esa treta por mucho más tiempo. Y lo peor para los “vampiros” del interinato, es que hasta que no termine la auditoria que está en marcha, no van a recibir más fondos, porque los gringos quieren verificar qué hicieron con el chorro de dinero que han recibido y de cuyo manejo no han rendido cuentas, porque se han hecho los pendejos con los muchos señalamientos de irregularidades, de los cuales no han investigado y aclarado ni uno solo. Si quiere conocer los detalles de la explicación de Oswaldo Muñoz, solo haga clic aquí.

GUERRA INTERNA (I). La decisión de Nicolás Maduro de convocar las mega internas del PSUV para el 8 de agosto, con el fin que la militancia escoja los candidatos a gobernaciones y alcaldías cayó bien al interior del chavismo, pero al mismo tiempo abrió nuevos escenarios en las rencillas, sobre todo en el Zulia, para establecer alianzas que permitan a los aspirantes alcanzar el apoyo de los integrantes de las UBCH. El caso zuliano es bien particular y por eso aquí la confrontación debería ser a sangre y fuego. Primero hagamos una revisión de la metodología que establece el reglamento, para que ustedes entiendan la complejidad. Tomemos el ejemplo del Zulia donde hay unas 1.346 UBCH, de las cuales Maracaibo concentra aproximadamente un 25% o sea unas 336. El primer paso del proceso es que cada líder de UBCH convoca una asamblea en la que deberían asistir 40 personas o más, entre responsables por sector y líderes de la comunidad. En dicha asamblea se hacen las postulaciones y la UBCH decide a quien apoyar de los aspirantes a gobernador y alcaldes. Si un aspirante a la gobernación o alcalde logra que 85% de las UBCH de su circunscripción lo apoye, de inmediato es electo como candidato de consenso y se evita el desgaste de acudir a las internas del 8 de agosto. Partiendo de esta explicación comienzo la revisión de la información recibida. En el entorno más cercano a Omar Prieto se generaron reacciones opuestas a raíz del anuncio de Maduro. ¿Por qué opuestas? Comencemos con la reacción de alegría, ya que consideran que de esa forma se abre el camino para su confirmación como candidato a la reelección, alejando además el riesgo de ser sacado del juego por una decisión política del cogollo rojo en Caracas. Pero además hay preocupación porque esas internas pueden significar un plebiscito de la dirigencia contra Omar Prieto, tomando en cuenta su estilo de confrontación, control y miedo que le podría pasar factura cuando la dirigencia exprese su opinión sobre quién debe ser el candidato a la gobernación. Lo peor es que nadie de su entorno más cercano se atreve a advertirle la inconveniencia de ese estilo, ya que el no acepta consejos de nadie y mucho menos que le lleven la contraria en sus decisiones y acciones políticas. La mayoría de ese entorno más cercano solo aplaude, ríe y aprueba sin chistar lo que el tipo dice. Prefieren callar y así seguirse beneficiando de los negocios, en su mayoría migajas, porque lo grueso se lo lleva OP y sus socios. Pero aunque parezca ilógico, ese estilo podría favorecer a Prieto con sus adversarios, ya que algunos podían desistir de su intención de participar porque temen oponerse a OP no por su popularidad, sino por su tendencia a no ahorrarse nada a la hora de acabar con sus rivales. ¿Cuál es la estrategia de Omar? El quiere alcanzar ese 85% de las UBCH, lo que representa una meta de 1.144 en el caso del Zulia para ser de inmediato seleccionado por consenso y evitar el desgaste de unas internas que serán a cuchillo limpio, pero frente a esa aspiración tiene un problema y es el alto rechazo que tiene en las UBCH, sobre todo en Maracaibo que concentra 25% de las UBCH del Zulia. ¿Cómo matizar ese rechazo? Por si solo no puede porque su estilo de confrontación y control le genera más adversarios que amigos. ¿Y si se pone cariñoso y conciliador con las UBCH? Un cambio repentino en su comportamiento no le ayudaría mucho, porque internamente saben que ese disfraz de oveja es temporal y si gana la candidatura, regresaría a su conducta tradicional. Por eso junto a su entorno más cercano analiza construir alianzas que le favorezcan, sobre todo con aspirantes a alcaldes que tengan buena imagen interna. Ya en San Francisco estableció una alianza con Dirwings Arrieta, con quien se vio en la necesidad de bajar el cogote y sus ataques, para apoyarse en la imagen de DA en las UBCH de ese municipio que, aunque parezca ilógico, es mejor que la de OP. En el caso de Maracaibo ya inició los contactos para acordar una alianza con Willy Casanova, quien no es ninguna estrella como alcalde, pero no tiene mayor rechazo en las UBCH. Prieto considera que un acuerdo con WC lo ayudaría a controlar su imagen negativa en las bases y ganar el proceso. ¿Qué otra opción tiene en Maracaibo? La alternativa podría ser Gian Carlo Di Martino, pero tomando en cuenta los insultos que compartieron hace unos días, parece poco viable que eso ocurra. Además hay que sumar que GDM es parte de una jugada contra OP, o sea que no debería establecer ninguna alianza con él, aunque de Di Martino se puede esperar cualquier locura que él considere puede catapultarlo de nuevo a los escenarios políticos de los cuales fue pateado desde 2008. Lo que si queda claro es que OP jugaría a una doble personalidad. Se mostrará duro y confrontador con sus rivales, mientras que se vestirá de oveja para congraciarse con las UBCH. Como no quiere dejar flanco descubierto, Prieto ahora intenta mostrarse activo y con gran vitalidad como gobernador, atendiendo temas sobre los cuales solo hacia anuncios y no se ocupaba realmente. ¿Quieren dos ejemplos? Ahora si anuncia una fuerte fiscalización para que se cumplan las restricciones por la pandemia, cuando ha dejado que cada quien haga lo que le de la gana desde marzo de 2020. Y el segundo asunto es que ahora si le preocupa el tema de la turbidez del agua potable, cuando hasta el lunes 07/06 ni hablaba del tema. Quiere hacer en pocos días, lo que no ha hecho en casi tres años. Volviendo a la posible alianza con Casanova ¿Qué podría decidir Willy? Desde su entorno me explican que está sopesando todas las opciones para tomar la decisión más ajustada a sus intereses. Ni tengo, ni me interesa tener contacto con Willy Casanova, pero si quiere un consejo de este servidor, es mejor que no se empastele con Prieto porque podría costarle muy caro esa jugada y que al final se queden ambos fuera del escenario electoral. Señor Casanova: Omar Prieto es tóxico para quien decida apoyarlo y adicionalmente ¿Quién le garantiza que luego no regrese a su objetivo de destruirlo?

CITGO. Hace algunos días la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015 designó a cinco nuevos integrantes de Citgo Holding, Citgo Petroleum Corporation y PDV Holding. Los seleccionados son Luis Giusti Lugo, Ernesto Hernández Bolívar, Samuel Wilhem Belloso, Elio Tortolero Arévalo y Andrés Arvelo Guerrero. Hasta ahí parece un cambio normal, pero durante el fin de semana me advirtieron desde EEUU que varios de esos nombres causaron ruido en la gestión de Joe Biden. ¿Por qué? Estoy indagando los detalles…

AUDIO. Recibo un audio en el cual se puede escuchar parte de la intervención de José Luis Alcalá, presidente de Un Nuevo Tiempo en el Zulia, durante una reunión de la dirección regional. En el audio que parece sacado con pinzas, Alcalá hace duros señalamientos contra el gobierno interino, su falta de eficiencia y la ausencia de transparencia en el manejo de activos y recursos, pero además la ambigua posición de la oposición en relación con el nuevo CNE. Incluso tuvo fuertes palabras para algunos diputados que eran parte de la AN 2015. Como me pareció extraño el audio, hice mis indagaciones y llegué a la conclusión que la grabación y posterior filtración es obra del “Comando Colesterol”, que buscan con eso generar la matriz de que Alcalá está contra el gobierno interino y desea participar, así sea sin condiciones, en las elecciones del 2021. Todas estas acciones son parte del conflicto interno que dicho comando quiere generar en UNT. Me aseguran que la grabación del audio fue obra de Marlene Antúnez, quien lo compartió con Lilian Núñez para que lo enviara a dos diputadas del “Comando Colesterol”, quienes decidieron que era una buena jugada difundir el audio en diversos grupos de WhatsApp. Pretendieron no dejar huellas, pero claramente dejaron un reguero de pistas que les afecta. ¿Quién me envió el audio? Lo recibí por dos vías. La primera fue un(a) ex dirigente de UNT y la segunda un diputado que rechaza las acciones del “Comando Colesterol”, quien además facilitó los detalles de la operación. Si deseas escuchar la grabación, solo haz clic aquí.

CRISIS NARANJA. Lo vengo comentando desde el año pasado y la única respuesta que emana desde Voluntad Popular, son señalamientos en mi contra acusándome de recibir dinero del chavismo. Es indudable que todos los partidos políticos opositores están en crisis, no solo porque han perdido la confianza de los ciudadanos, sino que también mantienen conflictos internos con su dirigencia, que acusa a los cogollos de desviar el propósito de las organizaciones. En ese sentido, uno de los que más problemas internos tiene es Voluntad Popular porque se ha convertido en una “franquicia” y en un “club de negocios”, pero además en un partido que no castiga a sus corruptos, sino que los protege y además premia. Si revisamos los últimos meses, puedo recordar el conflicto generado a raíz que la ENA desacató la decisión de expulsión que contra Freddy Superlano tomó la Comisión de Resolución de Conflictos (CRC), cuyos integrantes renunciaron en pleno el 16/09/2020. Este mismo caso trajo consigo que el 22 de diciembre del año pasado, la estructura regional de VP en Barinas renunció porque Superlano seguía activo en VP con la protección del cogollo naranja que dirige Leopoldo López. A eso hay que sumar la renuncia de un grupo importante de Voluntad Popular en el Zulia liderado por Gustavo Ruiz, ocurrida el 24/08/2020, como consecuencia del deterioro de esa organización a nivel nacional. El caso de VP en el Zulia es grave, no solo porque la mayoría de sus directivos regionales viven más en El Salvador que en Venezuela, sino por los negocios y nexos que se mantienen con Omar Prieto, a quien no tocan ni con el pétalo de una rosa. La crisis naranja no merma y ahora el 1ro de junio renunciaron más de 600 dirigentes regionales y municipales de Voluntad Popular en estado Bolívar, alegando que ese partido perdió el rumbo y su propósito, porque ahora son más importantes las ambiciones e intereses personales, que la lucha por rescatar a Venezuela. Pero además hablan de sectarismo, doble discurso y de la debacle generada por quienes lideran a esa organización. La gota que desparramó el vaso fue la salida del médico, César Donmar, quien era el responsable regional porque el cogollo naranja decidió que debía ser Francisco Sucre, a quien los renunciantes acusan de estar alacraneado. Esta masiva renuncia es otra clara señal del deterioro de VP y de la falta de sintonía de la mayoría de quienes integran el Equipo Nacional de Activistas (ENA), quienes están más pendientes de los negocios del interinato, que en escuchar las quejas de su dirigencia. VEA EL VIDEO AQUÍ.

GUERRA INTERNA (yII). Antes de iniciar la revisión de quiénes podrían oponerse a OP, hay que tomar en cuenta que sus probables adversarios saben que es un tipo peligroso y que no escatimaría en recursos y acciones para aplastar a quien se le oponga. ¿Quiénes tendrían aspiraciones de postularse a la Gobernación? Los enemigos naturales para Omar Prieto en las internas serían Francisco Arias Cárdenas, Luis Caldera y Néstor Reverol, aunque no descartemos que Aloha Núñez coloque su nombre si recibe la orden desde Caracas. Revisemos lo que podría decidir cada uno. En el caso de Pancho está entre dos escenarios. El primero quedarse como embajador en México para concretar más alianzas con empresas petroleras, que estarían interesadas en invertir en la industria petrolera a partir de la “venta de garaje” que Maduro inició en PDVSA. El segundo, tiene que ver con su profunda animadversión (por no darle un calificativo más altisonante) contra OP y su elevado interés en sacarlo del juego político. Como buen gocho, Pancho es un tipo rencoroso y que no olvida las afrentas que le hacen y en ese ámbito tiene una larga lista de todo lo que OP ha hecho contra él. A su favor esta que FAC no tendría temor de una confrontación directa contra OP, en la cual podría llevar ventaja porque es mejor operador político que el paranoico. ¿Qué decisión podría tomar? Está más cerca de regresarse al Zulia y colocar su nombre, que de mantenerse en México y por eso él mismo comenzó a tocar a los aspirantes a alcaldes que le pueden acompañar en una fórmula. Me dicen que ya ha conversado con varios, incluyendo a Casanova, pero aún no tiene una decisión firme. Como tengo más de 25 años conociendo y observando su conducta política, puedo casi que asegurar que Pancho regresaría a pelear contra OP. Es probable que FAC haga un esfuerzo inicial para quitarle a OP por lo menos unas 300 o 400 UBCH, para que le sea imposible llegar al 85% que mencioné y si logra esa meta, se vendría a meterse de lleno en la pelea ¿Y Luis Caldera? Es el precandidato a la Gobernación que menos rechazo interno parece tener, ya que siempre ha tenido un estilo de conciliación y no de conflicto. Ahora bien, ¿Estará Caldera interesado en pelear con OP por la candidatura? De acuerdo con las consultas que he hecho no estaría interesado en pelear la Gobernación, pero no va a apoyar a Prieto por las profundas diferencias que tienen. ¿Se mantendrá al margen? No creo y más bien lo veo apoyando a FAC. Luis Caldera podría convertirse en la bisagra que impulse otra candidatura. ¿Y el general Néstor Reverol? No lo veo ni siquiera asomando su aspiración, porque en todas las encuestas internas sale con poco apoyo en el PSUV. ¿Qué decisión tomará Pancho? ¿Qué hará Luis Caldera? ¿Qué trinchera escogerá Willy Casanova? Este espectáculo apenas comienza. Compren maíz y hagan cotufas.

REVANCHA. El tema electoral hay que verlo con amplitud y consultar a quienes están en Venezuela tratando de sobrevivir, en medio de las tantas calamidades que ha creado el chavismo. Asegurar que la mayoría de los venezolanos no desean votar es una temeridad inexcusable. Si partimos de lo que dicen las encuestas, la mayoría de los venezolanos desean una salida política y electoral, por lo que entienden que el voto es un arma valiosa. Claro está, la mayoría está dispuesta a votar si se logran las condiciones de participación, porque con el esquema que ha imperado en los últimos procesos son pocos los que ven el voto como una oportunidad. Luego de varias consultas a amigos que tratan de sobrevivir en Venezuela, llego a la conclusión que la mayoría de los ciudadanos ve las elecciones como una oportunidad de revancha contra quienes han acabado con su calidad de vida, acabaron con los servicios públicos, juegan a la manipulación política, pero además contra los culpables de que sus familiares se hayan ido al exterior. Un amigo en su típico lenguaje maracucho lo describió con mucha claridad: “Hermano si hay condiciones, soy el primero que iré a votar contra estos delincuentes que nos desgraciaron la vida. Seguimos sin un servicio eléctrico confiable, pero además el agua que nos llega esporádicamente es barro. Ahora no solo hacemos colas por alimentos, medicinas y gasolina, sino que hasta hay que hacer largas colas para comprar oxígeno para los pacientes con Covid-19. Hermano vivir en Venezuela, pero especialmente en el Zulia es una calamidad. Si la oposición lanza candidatos de unidad, se impondrá no el voto castigo, sino el voto revancha”.

POLÉMICA. Ante el revuelo que se armó por el triste fallecimiento de la enfermera, Judith González, y los ataques directos contra el Centro Clínico La Sagrada Familia, conversé sobre el tema con su presidente Carlos Alaimo, quien me explicó que el lamentable suceso ha sido desvirtuado por un medio de comunicación y sus adversarios políticos, deformando lo que según él realmente ocurrió y que dicho hospital privado expone con detalles en un comunicado público. Añade Alaimo en su conversación que es imposible que el sector privado de salud atienda el vacío que sigue dejando el sistema público, ya que no cuentan con la capacidad de atención que ese esfuerzo implica. El caso de esta enfermera es una clara demostración de que la mayoría de los venezolanos están desprotegidos ante el Covid-19, sencillamente porque el chavismo destruyó el sistema sanitario en Venezuela. Mis condolencias a sus familiares.

JUGADA. Cuando Gian Carlo Di Martino envió ese audio en el cual, que incluyó serios disparates, anunciaba su intención de ser candidato del PSUV a la Alcaldía de Maracaibo, parecía otra de sus típicas jugadas lanzando globos de ensayo para intentar recuperar el protagonismo perdido. Si hacemos memoria perderemos la cuenta de las veces en las cuales GDM ha dejado correr su nombre no solo para la gobernación y la alcaldía, sino incluso para la presidencia de Corpozulia y hasta del Metro de Maracaibo. El italiano lo hace con frecuencia para poner a correr su nombre a ver que sale y nunca le sale nada. ¿Y ahora? Confieso que dos semanas antes de la nota de voz de GDM que tanta molestia generó en Omar Prieto, una fuente me advirtió que había una jugada en marcha para que Di Martino pusiera su nombre como precandidato. En aquel momento no me especificaron si aspiraba a la gobernación o alcaldía. Pero recuerdo con claridad una frase expresada por la fuente: “Detrás del lanzamiento de Di Martino está Fidel Madroñero”. ¿Madroñero? Acto seguido me confirmó la participación de Fidel, alegando que el tiene supremo interés en impedir que Prieto sea de nuevo candidato, ya que luego de ser socios y amigos, ahora están supuestamente de enemigos. Pero además el tenía la intención de disputar la candidatura a la Alcaldía de Maracaibo a Willy Casanova, pero eso no cuajó y por eso comenzó a utilizar a Di Martino. Por eso el corrupto ex burgomaestre se lanza a Maracaibo y propone a Luis Caldera a la gobernación. Al parecer, en esta extraña jugada cuenta con el apoyo de Maduro y Jorge Rodríguez, quienes tendrían interés en sacar a OP, aunque desean mantener la protección a Casanova. La limitante que tendría Madroñero para concretar el doble play, es que Willy no tiene el rechazo que tiene Prieto en Caracas.

#CONTRASTES. Esta semana en #Contrastes converso con Jesús Seguías, presidente de la encuestadora DatinCorp, sobre la negociación como el camino para construir una solución política a la crisis venezolana. SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE: http://ow.ly/eQIH50AyZg4.

Darwin Chávez|@Darwinch857|[email protected]