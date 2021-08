Darwin Chávez // ¡Bombazo! EEUU terminó de bloquear la red financiera usada por chavistas y cubanos

Al cierre. Me avisan que Manuel Rosales informó, a su anillo más cercano, que el CNE prorrogaría una semana más el lapso de postulación de candidatos. Aunque se mantiene el domingo 29/08 como fecha de cierre de ese proceso, no podemos descartar que se alargue por 7 días más.

Candidaturas. Sigue complicada la situación en la oposición en torno a las candidaturas de unidad para las elecciones del 21 de noviembre. De ahí que han surgido tantos rumores, muchos de ellos creados desde los laboratorios de quienes les interesa que no haya participación opositora en los comicios, principalmente del oficialismo. Fíjense que el lunes 23/08, se corrió la versión de que el G4 había decidido no participar, para enfocarse en el referendo revocatorio. Tres fuentes, de igual de partidos distintos de ese cogollo, me aclararon que eso es absolutamente falso. Uno de ellos me explicó: “El juego sigue trancado en varios estados y municipios, entre ellos el Zulia, porque hemos tenido poco tiempo para llegar a acuerdos finales, bien sea para escoger algunos abanderados por consenso y realizar algunas primarias. No ha sido fácil, porque hasta hace pocas semanas no íbamos a participar, pero se abrió esa posibilidad y las conversaciones han sido intensas. Nadie quería elecciones, pero ahora todos tienen candidatos. Pero de que vamos, vamos al 21N”. Las cosas siguen muy movidas en la oposición, tanto que Manuel Rosales viajó viernes y sábado a Caracas porque lo llamaron urgente y regresó este miércoles 25/08 a la capital para sostener importantes reuniones, entre otros, con Henry Ramos Allup y Tomás Guanipa. Analicemos el caso del Zulia, pues la situación ha variado poco entre mi columna anterior y esta. El tema ya está resuelto en la Gobernación con Rosales y Primero Justicia colocaría el abanderado a la Alcaldía de Maracaibo. En el caso de la tolda negra y amarilla, están esperando los resultados de una encuesta flash, quizás cuando usted lea esta columna ya tienen los resultados, en la cual miden a Pablo Pérez y Rafael Ramírez para decidir quién de los dos sería su candidato en el municipio capital. Este asunto sigue caliente e inclusive es objeto de rumores, ya que el fin de semana corrió una supuesta información que indicaba que Manuel Rosales no aceptaría a Pablo Pérez. Ante la duda desde PJ me indicaron que no aceptarían vetos o imposiciones de MR, cuando se trata de una escogencia interna. Continuando con Maracaibo, Marco Rivero insiste en primarias, mientras que Juan Carlos Fernández ahora prefiere consenso por encuestas, aunque anunció públicamente que se postularía este miércoles 25/08. El gran problema sigue siendo las candidaturas en los municipios San Francisco, Cabimas, Lagunillas y Rosario de Perijá. Esa controversia muy posiblemente se dirima en primarias. Las próximas horas serán decisivas para que la oposición anuncie su plataforma de candidatos y si habrá primarias en algunos estados y municipios.

¡Primicia! Luego que en esta columna la semana pasada alerté sobre la supuesta propuesta para diferir las elecciones de noviembre, varias fuentes anunciaron algo similar que podría decidirse en los próximos días. Aparentemente esa decisión sería parte de las discusiones en Ciudad de México que deben realizarse entre el 3 y 6 de septiembre. El colega Vladimir Villegas lo comentó el viernes 20/08 a las 2:27PM en un mensaje a través de su cuenta de Twitter: “Corren versiones según las cuales se postergarían las elecciones de alcaldes y gobernadores, para la segunda semana de diciembre y las de concejales y legisladores para el año próximo. Nada confirmado aún”. Sobre la aclaratoria pública hecha por el rector del CNE, Enrique Márquez, en la cual alega que ese organismo no discute postergar el proceso, tiene total razón porque esa no sería una decisión unilateral del Poder Electoral, sino que pudiera ser un mandato que surja de las negociaciones en México y en ese caso deberían acatar lo que se decida. Por cierto, de nuevo usted se enteró primero a través de esta columna gracias a nuestras fuentes, en este caso por medio de uno de mis mejores informantes: “El Brujo de El Saladillo”, quien ya me autorizó a mencionarlo a través de su alias, cosa a la que se había negado desde hace mucho tiempo.

Bloqueo (I). ¿Recuerdan cuando en mayo de este año destapé el modus operandi del chavismo para lavar y mover el dinero de la corrupción a nivel internacional? Bueno, resulta que luego del bloqueo de más de mil cuentas que hicieron volar las alarmas en el chavismo, la operación de inteligencia financiera de Estados Unidos no quedó ahí, sino que siguieron un principio básico en este tipo de indagaciones: seguir la ruta del dinero y los resultados es todo un escándalo que, por ahora, lo mantienen callado. Hagamos un recuento de mis señalamientos. El pasado 12 de mayo revelé que EEUU había logrado armar buena parte del rompecabezas de la red de lavado y movilización del dinero de los chavistas. En esa columna expliqué que usaban las plataformas de transferencias Wise, N26 y OFX para mover dinero en Europa, Asia y Oceanía con plena libertad y sin que fuesen descubiertos hasta ese momento. El mecanismo funcionaba, en parte, a partir de llevar dinero corrupto a Colombia, convertirlo en dinero digital y luego moverlo entre diversas cuentas. Luego agregaron la venta de barras de oro que eran sacadas de las bóvedas del BCV y cuyos pagos los recibían a través de este mecanismo. Posteriormente en la columna del 19 de mayo di mayores detalles al señalar que los chavistas no solo usaban las referidas plataformas de transferencia de dinero, sino que usaban cuentas en Binance para comprar y vender criptomonedas, con especial favoritismo por Tether, aunque en ese momento desconocía porque usaban preferentemente esa criptomoneda. El gran bombazo de esa entrega fue anunciar que EEUU había bloqueado más de mil cuentas de chavistas y tenían congelados los fondos. Toda la operación había sido descubierta y eso les hacía temer que iban a perder millones y millones de dólares y euros. Inclusive expuse que entre los afectados estaban Omar Prieto y su entorno financiero, además de Fidel Madroñero, por solo citar dos ejemplos. Posteriormente el 2 de junio revelé las razones por las cuales el chavismo prefería usar Tether en sus operaciones de compra y venta en Binance, ya que esa “stablecoin” les garantizaba que cada dólar invertido seguía valiendo lo mismo y eso les evitaba perder dinero con las fluctuaciones del resto de las criptomonedas.En este punto también es importante recordar que quién “educó” al chavismo, para usar esta metodología para mover y lavar dinero, fue el ex gerente de PDVSA Occidente, José Luis Parada, quien era parte del grupo de Rafael Ramírez. Ahora que refrescamos la memoria de lo denunciado, vamos a lo nuevo. Resulta que EEUU no se conformó con el bloqueo de más de mil cuentas y del congelamiento de esos fondos, sino que siguió tirando del hilo conductor para ver que más podían conseguir. Siguiendo la ruta del dinero pudieron entender que este mecanismo no solo estaba siendo usado por el chavismo, sino que los cubanos llevaron el modelo desde Caracas a La Habana y comenzaron a usarlo masivamente no solo para operaciones personales de los altos jerarcas de la dictadura cubana, sino también para las operaciones de compra de alimentos, medicinas y otros insumos por parte de ese gobierno. ¿Cómo descubrieron las operaciones cubanas? Lo explico en la segunda parte de este bombazo.

El topo. Luego que en mi columna de la semana pasada comenté la polémica y extraña, para ser decente, reunión de algunos opositores con Salvador González en el Café Shakerato, recibí información muy interesante por diferentes vías. Aunque no le veo, por ahora, vinculación con ese encuentro que duró poco más de dos horas, por decencia y compromiso con la verdad debo comentar lo que recibí. Me cuentan que el PSUV abrió un supuesto casting, para ver cuál de los diversos aspirantes opositores a la Alcaldía de Maracaibo aceptaría ser el nuevo “picao” de alacrán. Al parecer ya han sostenido encuentros con varios quienes estarían interesados en recibir una buena tajada de dólares o euros, ambos inclusive, para lanzarse como candidatos a la Alcaldía de Maracaibo e intentar dividir el voto opositor en las elecciones del 21N. Los aspirantes a ser el nuevo “alacrán” tienen poco que perder o quieren venganza por algunos hechos ocurridos en procesos anteriores. Lo fundamental aquí es el dinero y hay un buen botín a disposición de quien esté en mejor posición. La idea del chavismo es no lanzar el dinero en saco roto, sino “invertirlo” en alguien quien aparentemente si tenga oportunidades. Quieren a un candidato que aparezca en las encuestas y tenga vocería, aunque carezca de oportunidades de ser el abanderado de unidad por carecer de participación y peso en la coalición que controla el G4. Si consiguen finalmente esa figura, me dicen que está casi cerrado el acuerdo, se lanzaría con una tarjeta propia y no con el nido de alacranes que llaman la “Alianza Democrática”. La idea es camuflar muy bien a ese candidato, para que no muestre el aguijón de alacrán y los votantes lo vean como alguien que si tiene una propuesta para Maracaibo. ¿Quién será el candidato alacraneado? Esperemos el anuncio final sobre el abanderado de unidad y a partir de las “cabras locas” que se lancen en paralelo, podemos sacar conclusiones. En lo personal tengo dudas sobre uno en particular, pero no quiero adelantar los hechos.

Infiltrado. Me cuentan que un diputado de la Asamblea Nacional 2015, adscrito al sector “nunca es suficiente” y quien aún no aparece oficialmente entre los “alacraneados”, entró a la nómina del presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, quien le paga mucho dinero para que haga el trabajo sucio. Gracias al lucrativo acuerdo, este supuesto opositor vive con tranquilidad en el exterior. ¿Quién será el nuevo “alacraneado”?

Bloqueo (yII).A los gringos les comenzó a llamar la atención que de repente comenzaron a desaparecer las normales operaciones financieras internacionales de Cuba, por lo que se abocaron a determinar qué estaba ocurriendo. Luego de varias revisiones entendieron que el mismo mecanismo usando por el chavismo para lavar, mover y esconder el dinero del saqueo a Venezuela, estaba siendo usado por el régimen cubano para comprar libremente en el exterior y evadir la vigilancia de Estados Unidos. ¿Por qué necesitaban evadir a los gringos? Porque ese país revisa todas las operaciones cubanas, para determinar quiénes hacen negocios con ellos y violan las sanciones que pesan sobre la isla desde hace mucho tiempo. Incluso detectaron que los barcos que llevaban alimentos, medicinas y otros bienes de consumo no estaban tocando puerto en esa nación y fue cuando identificaron que los buques extranjeros paraban en aguas internacionales, para luego trasbordar la carga a grandes barcoscubanos, algunos pesqueros, que fueron acondicionados para trasladar la mercancía. La operación de inteligencia financiera pudo determinar las cuentas del gobierno cubano y de sus altos jerarcas, para posteriormente solicitar el bloqueo de dichas cuentas. De ahí la severa escasez de alimentos y demás productos en Cuba, que fue uno de los detonantes para las protestas que ocurrieron en La Habana y otras ciudades. Por otro lado, los gringos pudieron por fin entender cómo los cubanos movían dinero para sus operaciones de inteligencia y agitación encubierta en diversos países.Lo curioso de todo fue cómo los gringos pudieron dar con las cuentas. ¿Cómo lo hicieron?Recuerdan cuando en varias columnas he mencionado que Cuba y EEUU sostuvieron varias reuniones que tenían como objetivo debatir sobre la solución de la crisis en Venezuela y los beneficios que recibirían los cubanos por ayudar. Al final se realizaron entre 5 y 6 encuentros de ese tipo y que tuvieron a Panamá. Canadá, EEUU y hasta la propia Cuba como sede. Detrás de la intención diplomática de EEUU que era real, estaba adicionalmente la operación de inteligencia que permitió clonar los teléfonos y computadoras de los representantes cubanos, para luego por medio de triangulaciones entender quiénes eran los involucrados en el uso de la metodología ya descrita. Los cubanos nunca se dieron cuenta que estaban siendo usados y solo entendieron lo que había ocurrido cuando les bloquearon todas las cuentas en Binance, Wise, N26 y OFX lo que causó la paralización de las operaciones oficiales del régimen cubano y de personalidades de la dictadura y sus contactos. Están perdiendo mucho dinero¿Por qué los cubanos no han denunciado el bloqueo? Porque no son operaciones legales y estarían admitiendo el uso de mecanismo oscuros. Pero además porque, por exigencia de Estados Unidos, nunca quedó evidencia de las reuniones a las cuales hice referencia. En conclusión, con dicha operación de inteligencia financiera EEUU terminó de bloquear y desmantelar el mecanismo para lavar, mover y esconder el dinero de chavistas y cubanos. Tengo la percepción que este caso está siendo usado por EEUU, para presionar a ambos en el marco de las negociaciones en México.

“Tóxico” González. Luego de publicada la columna de la semana anterior, varios amigos del sector político me recomendaron refrescar la memoria en torno a Salvador González y las razones de su alta toxicidad. Bueno hagamos un poco de memoria. Este sujeto llegó a la política durante la primera gestión de Francisco Arias Cárdenas, ya que es casi que un hijo para una persona demasiado cercana para Pancho.Antes de aterrizar en la Gobernación del Zulia era un simple gerente de segunda o tercera línea en PDVSA. Desde su llegada a la gestión de FAC se destacó por varias razones, pero sobre todo por su capacidad para armar y aprovecharse de negocios turbios. Luego de varias salidas y entradas al entorno de Pancho, una de las cuales fue por un lío de faldas que terminó siendo la comidilla en Maracaibo a finales de los años 90, también fue parte de la gestión de Gian Carlo Di Martino en la alcaldía de la capital zuliana, donde no desaprovechó la oportunidad de hacer negocios muy oscuros. Inclusive un día estalló hecho un manojo de nervios, porque temía que se descubriera una tronera que dejaron en el antiguo Samat, hoy Sedemat. A raíz de sus pasos iniciales en política y ante la multiplicidad de guisos que hizo, fue creando su propio emporio empresarial que inició con el Restaurant Los Soles (con sedes en Maracaibo y Aruba) y luego el lujoso comedero “Cazadores” (Maracaibo) y las boutiques La Qvinta en Maracaibo y Porlamar. Luego incursionó en el sector de las contratistas, especialmente en obras para la industria petrolera, junto a su hijastro “Carlitos” con la empresa Inversuss CA, Rif J315410664, y que igualmente opera en EEUUpues está registrada en Florida, bajo la denominación Inversuss Inc y tiene como principal dirección 1200 Brickell ave, suite 512, Miami, 33131.Fuentes de PDVSA me revelaron en 2020 que a través de sus nexos con “Nicolasito” obtuvo negocios en Petroboscán. En medio de la multiplicación de sus negocios y riqueza, creó “Los Soles Group” para reunir todos sus “emprendimientos”. Lamentablemente, para él, perdió parte de su emporio en un complicado divorcio que no pienso comentar, a pesar de que conozco los detalles. Su época de mayor gloria en los guisos fue en la última gestión de Francisco Arias Cárdenas (2012-2017) cuando era el principal integrante del grupo más cercano de Pancho que desbancó la Gobernación y que en su momento bauticé como “La Troika”. Este señor controlaba todos, absolutamente todos los negocios que surgían. Lo único que no tocaba eran los negocios relacionados con medios y publicidad, que era el nicho que controlaba su compadre JR. Un amigo de entonces me confesó que se quedó hasta con la distribución de agua en botellones y las pólizas funerarias del personal. Quien quería hacer negocios legales con la Gobernación del Zulia, primero debía retratarse con él y si no había una buena participación sencillamente la propuesta o proyecto caía en una papelera que tenía en su lujosa oficina en la “Torre Federal, ubicado en la avenida Bella Vista, cerca de la calle Falcón. Desde su “palacete” se creyó el amo y señor del Zulia para perseguir a opositores, empresarios, medios de comunicación y periodistas que no cayeron en sus ofrecimientos de dinero. Inclusive le encantaba amenazar y hostigar periodistas, como en una ocasión lo hizo con una colega del diario La Verdad. Su voracidad era tan desmedida, que hasta tuvo un fuerte altercado con Víctor Padrón, cuñado de Pancho, en plena residencia oficial y en el escarceoperdió por nocaut fulminante. Una vez FAC salió de la Gobernación se fue a Caracas para huir de la venganza de Omar Prieto y fue parte del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), hasta que luego pasó casi que a la clandestinidad. Una vez sale del poder, buscó apoyo en la oposición con los pocos amigos que le quedaban para buscar protección y además se dedicó a hablar mal del chavismo, como si él no se hubiera aprovechado de la revolución. Eso ocurrió sobre todo cuando Juan Guaidó asumió la presidencia interina en enero de 2019 y les pelaba el diente a los opositores para curarse en salud. En una de sus últimas andanzasdurante este año, estuvo organizando la creación de un “banco de inversión” para cazar pendejos que pusieran dinero para supuestas inversiones, pero asimismo montó un nuevo “comedero” en la Torre Tendencias en plena avenida El Milagro, cerca del Parque La Marina, al que le puso como nombre “Incontro Trattoria”. Ahora bien, ¿En qué anda en lo político? Tengo confirmado dos cosas. La primera que es enlace del chavismo con algunos opositores y segundo que es parte del equipo de un nuevo partido supuestamente opositor. ¿Entienden ahora porque reunirse con este personaje es sumamente tóxico? Por cierto Salvador, ¿Recuerdas el mensaje que me enviaste antes de la navidad de diciembre 2012? Pues yo si lo recuerdo muy bien.

Escenarios. Conversé largamente con un amigo que tiene amplia experiencia en campañas políticas en el Zulia, quien me dibujó con preocupación los peligros que encierra el 21N para la oposición en nuestro estado y que tienen como eje fundamental la Alcaldía de Maracaibo, que viene siendo no solo la segunda joya de la corona, sino que de ese resultado depende la posibilidad de ganar la Gobernación del estado. ¿Por qué?Maracaibo es el municipio con mayor peso electoral y de no colocar a un candidato que esté bien posicionado, pondría en riesgo las posibilidades de victoria de Manuel Rosales, si este finalmente es el abanderado de unidad, tomando en cuenta que el PSUV debe ganar buena parte de los municipios ante la debilidad de la oposición, cuyas estructuras están muy mermadas, por ejemplo, en el Sur del Lago, La Cañada, Guajira e incluso en algunas zonas de la Costa Oriental del Lago. Adicional que no es fácil ganar San Francisco. Agrega el amigo que ganando Maracaibo por poco y un mal resultado en SF, aún le costaría ganar a Rosales. A favor de la oposición está el alto rechazo que genera Omar Prieto, que podría facilitar la construcción de todo un frente para garantizar la victoria opositora, apalancado en el deseo de venganza de la mayoría de los zulianos que acusan a Maduro y Omar de haberles acabado la vida. En política los riesgos siempre existen.

Propuesta. El precandidato a la Alcaldía de Maracaibo por el Partido Centro Democrático (PCD), Marco Rivero, presentó su “propuesta de líneas estratégicas para el gobierno municipal de la ciudad de Maracaibo”, ante Fedecámaras Zulia. Me informaron que dicho plan contiene las estrategias a corto, mediano y largo plazo para reactivar la economía y recuperar los servicios básicos. La propuesta de Marco es el resultado del trabajo de un equipo profesional liderado por el profesor, Douglas Romero, quien está al frente de la Unidad Tecno Política del PCD. Las líneas estratégicas expuestas por Marco son: reactivación de la economía local, recuperación y modernización de servicios públicos, rescate de la vialidad y programas sociales para atender el drama que se vive en los barrios. El precandidato enfatizó algo importante y es que la alcaldía por sí sola no puede solucionar los graves problemas que deja el chavismo, por lo que apelará a la sinergia con la empresa privada para desarrollar un trabajo en conjunto.

Basurero. Me cuentan que el municipio San Francisco es un vertedero a cielo abierto, sin que el alcalde de esa jurisdicción, Dirwings Arrieta, se preocupe del problema y además busque una solución de fondo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que la basura es un tremendo negocio? Pues eso es lo que ocurre con el tema en la gris gestión de Arrieta, quien solo coloca pañitos calientes para alimentar los negocios. El guiso es dejar que la basura se amontone porque no hay camiones, por ahora, que la recojan para implementar el viejo truco de los operativos especiales con máquinas y camiones para llevarse los desechos y luego inflan con exageración y premeditación los precios de esos trabajos. Parece que ese es uno de los pocos negocios que a Dirwings le dejó su padrino Omar Prieto, quien incluso mete mano con total discrecionalidaden el presupuesto municipal.

Aniversario. Quiero felicitar de todo corazón al amigo, Oswaldo Muñoz, por el aniversario 29 del Grupo Editorial El Venezolano, que él fundó un 24 de agosto de 1992, casualmente el mismo día que el huracán Andrew devastó a Miami. Hay que reconocer que a pesar de las adversidades supo consolidar su proyecto. Por experiencia propia conozco la complejidad de lanzar un periódico en Miami, razón suficiente para reconocer el enorme esfuerzo y la tenacidad de Oswaldo y del equipo que lo ha acompañado en casi tres décadas. Les deseo muchos años más de éxito y que sigan siendo una referencia de los venezolanos en el mundo.

Bachaqueo “oficial”. La participación de funcionarios públicos en el mercado negro de gasolina en Maracaibo es grotesca. No solo se trata de los guisos en las “bombas” que expropió Omar Prieto, sino que además se dividieron la ciudad, para que el negocio esté en manos de altos funcionarios militares y policiales. Hagamos una revisión del mercado ilegal que funciona en la calle 43 entre la panadería Macau y Ciudad Lossada. Los datos me los facilita un amigo que conoce los detalles. Entre la Macau y la avenida Fuerzas Armadas hay más de 12 puntos de venta y están bajo control de un comisario del Cuerpo de PolicíaBolivariana del estado Zulia (CPBEZ). Ahora bien entre Enne de Fuerzas Armadas y el semáforo de la avenida Guajira está bajo control de un coronel de la Guardia Nacional; mientras que desde punto y Ciudadela Faría se lo reparten un general de la GNB y supuestamente el director de Polimaracaibo. Solo en este tramo hay más de 55 puntos de venta de combustible y cada uno tiene en promedio entre 7 y 8 pimpinas. Me confirman adicionalmente que el sector Ciudad Lossada es el mayor centro de acopio de gasolina de Maracaibo. Hay quienes en son de broma dicen que en Ciudad Lossada hay más gasolina que en el llenadero de Bajo Grande.

#Contrastes. Esta semana en el episodio de #CONTRASTES que se estrena este viernes a las 7PM, converso con Yohan Flores, secretario juvenil del Partido Centro Democrático (PCD) en el Zulia y uno de los tantos liderazgos emergentes que están surgiendo en la oposición. Suscríbete a nuestro canal de Youtube: http://ow.ly/eQIH50AyZg4.

Darwin Chávez | @Darwinch857 | [email protected]